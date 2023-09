Ramadan Bawa Keajaiban untuk Karim Benzema: Hattrick Kedua dalam Seminggu!

Karim Benzema membuktikan bahwa puasa Ramadan bukan menjadi halangan dalam mengukir prestasi. Meski berpuasa Ramadan, striker Muslim asal Prancis itu tetap mampu menunjukkan ketajamannya. Benzema tampil sangat impresif selama bulan Ramadan bersama Real Madrid. Baru-baru ini, Benzema berhasil mencetak tiga gol atau hattrick saat Madrid mengalahkan Barcelona dengan skor telak 4-0 pada leg kedua semifinal Copa del Rey di Stadion Camp Nou pada Kamis (6/4) dini hari WIB.

Performa apik Benzema menjadi salah satu faktor kunci kemenangan Madrid atas Barcelona, yang membuat klub asal ibu kota Spanyol itu lolos ke final Copa del Rey musim ini dengan kemenangan agregat 4-1. Sebelumnya, Madrid kalah tipis 1-0 pada leg pertama di Santiago Bernabeu.

“Itu (puasa) tidak mengganggu sama sekali. Ramadhan adalah bagian dari hidup saya. Dan, agama saya menjadikan Ramadhan sebagai kewajiban,” kata Benzema beberapa waktu lalu.

Benzema merasa puasa Ramadan sangat penting dalam kehidupannya. Dengan berpuasa Ramadan, pesepak bola berusia 35 tahun merasa menjadi lebih baik.

"Bagi saya, itu (puasa Ramadan) sangat penting dan saya merasa baik ketika saya berpuasa,’’ katanya.

Ketika ditanya hal apa yang disyukuri dalam kehidupannya, Benzema menjawabnya sederhana. ''Saya bersyukur karena diberikan kesehatan,'' ujarnya.

Hattrick yang dicetak Benzema ke gawang Barcelona di leg kedua semifinal Copa del Rey itu merupakan yang kedua beruntun dalam seminggu terakhir selama momen puasa Ramadan. Pemain berusia 35 tahun tersebut juga mencetak hattrick saat melawan Real Valladolid di La Liga.

Dengan hattrick ke gawang Barcelona, Benzema kini sudah mencetak 24 gol dalam 30 pertandingan di semua ajang musim ini. Selain itu, lolosnya Madrid ke final Copa del Rey memberikan peluang kepada Benzema untuk memenangkan tiga trofi pada musim ini, yakni Copa del Rey, Liga Champions, dan Liga Spanyol.

Madrid akan bertemu Osasuna pada babak final Copa del Rey pada tanggal 7 Mei mendatang. Sedangkan di Liga Champions, Madrid akan menghadapi Chelsea pada babak perempat final. Meskipun saat ini Madrid masih tertinggal 12 poin dari Barcelona yang berada di puncak klasemen La Liga, peluang Madrid untuk menyalip dan mengalahkan Barca masih terbuka lebar dengan 11 pertandingan tersisa.

⚪️🤯| SIX goals and one assist in 2 games for Karim Benzema.