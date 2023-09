Ramadan Makin Dekat, Harga Cabai Semakin Pedas

Menjelang Ramadan, harga cabai naik lumayan signifikan. Wajar bila emak-emak meringis lantaran harus merogoh kocek lebih dalam untuk beli cabai.

Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, Senin (13/3/2023), harga cabai rawit merah melonjak Rp3.200 menjadi Rp71.850 per kilogram (kg).

Untuk cabai merah besar, naik Rp1.800 menjadi Rp48.200 per kg, cabai merah keriting melesat Rp1.200 menjadi Rp48.250 per kg, dan cabai rawit hijau menguat Rp600 menjadi Rp48.950 per kg.

Kemudian, bawang putih ukuran sedang naik Rp350 menjadi Rp33.650 per kg dan minyak goreng curah naik Rp50 menjadi Rp15.550 per kg. Sementara, bawang merah ukuran sedang turun Rp150 menjadi Rp38.150 per kg.

Sementara, menurut data Informasi Pangan Jakarta, harga cabai rawit merah tembus Rp79.404 per kg, cabai rawit hijau Rp53.043 per kg, cabai merah keriting Rp49.595 per kg, serta cabai merah besar dibanderol Rp51.590 per kg.

Kenaikan harga ini sesuai dengan pernyataan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI).

Tercatat, beberapa komoditas pangan memang mengalami kenaikan belakangan ini. Padahal belum memasuki momen Ramadan.

Sekjen DPP IKAPPI, Reynaldi Sarijowan menuturkan, febomena mengakibatkan banyak ibu rumah tangga banyak yang merintih.

"Permintaan belum naik menjelang Ramadan, permintaan menjelang Ramadan biasanya terjadi di 15 hari menjelang Ramadhan dimulai. Tetapi ini masih jauh beberapa hari namun bahan pokok sudah mulai cukup tinggi harganya," ucapnya belum lama ini.

Oleh karena itu, IKAPPI meminta pemerintah untuk menyiapkan strategi dan eksekusi di lapangan sehingga persoalan pangan ini bisa diatasi.