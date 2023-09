Ramaikan GIIAS Surabaya 2021, Honda Hadirkan Tawaran Menarik

Honda Prospect Motor (HPM) kembali meramaikan ajang pameran otomotif GIIAS Surabaya 2021 dengan menghadirkan berbagai promo menarik selama pameran berlangsung.

Dalam hal ini, Honda Surabaya Center, sebagai Main Dealer Honda wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, siap memberikan kemudahan bagi konsumen yang membeli mobil Honda selama GIIAS Surabaya 2021 melalui program penjualan bertajuk 'Hot Deals 12.12'.

Marketing and After Sales Service Director Honda Surabaya Center Wendy Miharja mengungkapkan bahwa pihaknya akan memberikan berbagai ekstra bonus akhir tahun bagi konsumen yang membeli mobil Honda, khususnya selama gelaran GIIAS Surabaya 2021.

"Harapan kami, konsumen dapat memanfaatkan momentum terbaik ini untuk membawa pulang mobilHonda idaman mereka dengan berbagai kemudahan dan keringanan baik ketika membeli maupun ketika merawat mobil Honda mereka," ungkap Wendy dalam keterangan resminya yang dikutip Kamis (9/12/2021).

Program spesial ini akan memberikan penawaran yang memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat yang mengunjungi dan melakukan transaksi selama pameran berlangsung. Berikut di antaranya:

1. Shopping Voucher dan Exclusive Souvenir

Selama GIIAS Surabaya 2021 berlangsung (8-12 Desember 2021), konsumen yang melakukan pembelian mobil Honda tipe apapun akan membawa pulang langsung Shopping Voucher dan Exclusive Souvenir.

2. Double Bonus

Setiap konsumen yang melakukan pembelian Honda City Hatchback RS dan Honda BR-V (dengan VIN Number 2021) selama GIIAS Surabaya 2021 berlangsung akan mendapatkan lucky dip total Rp150 juta atau emas 10 gram dan saldo Honda E-toll Card senilai Rp1 juta.

3. Gratis Paket Perawatan Berkala

Konsumen akan mendapatkan Paket Perawatan Berkala (Paket Hemat 1) untuk pembelian All New Honda Brio, New Honda Mobilio, Honda BR-V (VIN Number 2021), New Honda HR-V, New Honda CR-V, dan Honda City Hatchback RS.

Sementara untuk pembelian New Honda Mobilio, Honda BR-V (VIN 2021), New Honda CR-V dan Honda City Hatchback RS akan langsung mendapatkan Paket Perawatan Berkala.

Khusus Honda Loyalist/ Education/ Profesi, untuk pembelian All New Honda Brio dan New Honda HR-V juga akan mendapatkan Paket Perawatan Berkala.

4. Honda Joyful Deals!

Tidak hanya itu, Honda juga memberikan program khusus untuk pembelian New Honda Mobilio dan Honda BR-V (VIN 2021), yaitu subsidi hingga Rp4 juta.

5. Fleet Sales & COP Campaign

Kemudahan juga diberikan kepada perusahaan atau karyawan yang menggunakan fasilitas Car Ownership Program (COP) yang ingin melakukan pembelian, akan mendapatkan Fleet Sales Package hingga Rp15 juta untuk pembelian mobil Honda Civic Turbo dan Honda Accord dan Honda BR-V hingga Rp25 juta.

Di GIIAS Surabaya 2021, Honda berlokasi di Booth B Grand City Convex dan menampilkan berbagai model terbarunya, termasuk Honda SUV RS Concept yang merupakan salah satu daya tarik utama yang ada di booth Honda.