Rambah Pasar Indonesia, Uniview Gandeng Harrisma Sebagai Distributor Resmi

Distributor produk IT dan solusi teknologi di Indonesia yang telah berpengalaman selama 35 tahun, PT Harrisma Informatika Jaya, mengumumkan kerja sama strategis dengan Zhejiang Uniview Technologies Co Ltd, perusahaan manufaktur sistem keamanan kelas dunia yang menjadi pelopor video pengawas berbasis teknologi IP.



"Dengan menggandeng Harrisma yang berpengalaman di bidangnya, kami optimis dapat mencapai target di tahun ini dan ke depannya," ujar Country Manager of Uniview Indonesia Frank Pan dalam keterangan tertulisnya.



Sementara Sales Director PT Harrisma Informatika Jaya Selvie Wijaya menyebut kemitraan ini merupakan bukti konsistensi perusahaan untuk mengembangkan bisnis IT dan teknologi di Indonesia.



"Kemitraan dengan Uniview meningkatkan kemampuan kami dalam memberikan solusi end-to-end dalam dunia security, baik untuk market consumer/retail hingga market commercial, dari infrastruktur gedung hingga area publik, dari pengguna rumahan, UMKM sampai dengan solusi untuk data center, rumah sakit, airport, sirkuit dan lainnya," tutur Selvie.



Uniview yang telah menjangkau 145 negara hadir di Indonesia menawarkan solusi teknologi yang inovatif, berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Kemudahan dalam pengaplikasian produknya juga menjadi jawaban untuk masyarakat Indonesia yang semakin sadar akan pemanfaatan teknologi dan sistem keamanan.



Uniview memiliki berbagai produk, misalnya Smart CCTV IP yang dapat menghubungkan IP kamera ke alat perekam NVR dan tersambung ke modem internet sehingga aktivitas yang terekam dapat terpantau secara online melalui aplikasi EZView.



Ada pula solusi end-to-end yang termasuk penyediaaan line up product display seperti, Smart Interaktif Display untuk meeting, Wall Display untuk command center dan LED Videotron untuk area publik.



Keunikan produk Uniview yang mengusung teknologi IP juga menjadi peluang sekaligus strategi bagi PT Harrisma Informatika Jaya untuk mengembangkan literasi masyarakat terhadap bisnis IT dan teknologi dengan platform digital.



"Strategi utama kami adalah bagaimana kami bisa memberikan informasi serta mengedukasi pasar, terutama pasar security Indonesia untuk beralih ke platfor IP/digital dibandingkan dengan terus menggunakan platform teknologi analog," ucap Selvie.