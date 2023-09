Rangkuman Film dan Serial Keren Ini Siap Temani Kamu Ngabuburit

Keluarga Cemara The Series (Foto: Disney+)

Disney+ Hotstar membagikan sejumlah rekomendasi tontonan yang dapat menjadi teman selama melewatkan waktu ngabuburit di bulan Ramadan tahun ini, baik dinikmati saat sendiri maupun berkumpul bersama keluarga dan teman-teman.

Berikut rangkuman sejumlah serial dan film di Disney+ Hotstar yang bisa dijadikan daftar pilihan untuk Anda, dikutip dari keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Bertualang sampai bikin lupa waktu

Menonton serial atau film dengan jalan cerita yang seru dan penasaran seringkali membuat penonton lupa terhadap waktu yang sudah lewat. Tontonan-tontonan seperti "Star Wars: The Mandalorian” Season 3 serta "Black Panther: Wakanda Forever" dapat dijadikan sebagai pilihan.

Di "Star Wars: The Mandalorian” Season 3, penonton dapat mengikuti kisah perjalanan Mandalorian yang terus menelusuri galaksi Star Wars dan kembali bersatu dengan Grogu.

Penonton juga bisa menyimak kisah seru tentang perjuangan masyarakat Wakanda dalam melindungi bangsa mereka lewat "Black Panther: Wakanda Forever".

Sensasi geregetan yang menguji kesabaran

Beberapa serial atau film seringkali memberikan sensasi geregetan saat penonton menyimaknya, baik terkait alur cerita maupun karakter. Sensasi ini dapat ditemukan di serial pilihan seperti serial dari Indonesia "Mendua" dan serial Korea "Call It Love".

"Mendua" merupakan adaptasi dari serial asal Inggris berjudul "Doctor Foster", mengikuti kisah seorang dokter yang hidupnya hancur setelah mengetahui perselingkuhan suaminya.

"Call It Love" juga dapat menjadi opsi tontonan yang menarik. Serial ini bercerita mengenai seorang anak perempuan yang ingin balas dendam pada ibu tirinya, namun akhirnya jatuh cinta dengan anak dari ibu tirinya.

Tayangan menegangkan untuk kalahkan kantuk

Ketika harus melawan rasa kantuk selama menjalani ibadah puasa, terutama saat menunggu jam berbuka puasa, tontonan dengan tema menegangkan seperti serial "Teluh Darah" bisa dijadikan opsi. Serial misteri dan mencekam ini mengikuti kisah Wulan dan Esa yang keluarganya terkena teror ilmu hitam.

Namun, tak hanya tontonan yang menegangkan. Tayangan yang bisa membangkitkan semangat seperti "Sri Asih" juga dapat menjadi pilihan.

Setelah tayang di bioskop beberapa waktu lalu, film superhero itu sudah dapat disaksikan di Disney+ Hotstar mulai 24 Maret 2023.

Tontonan untuk ngabuburit bersama keluarga

Serial bertema keluarga bisa menjadi pilihan bagi mereka yang tengah menghabiskan waktu bersama dengan keluarga saat ngabuburit, salah satunya yaitu "Keluarga Cemara The Series" yang menyoroti kehangatan keluarga dan persahabatan.

Selain itu, ada pula film "Kukira Kau Rumah” yang menceritakan kisah seorang anak pengidap bipolar yang sulit menyampaikan perasaannya kepada sang ayah.

Film superhero juga dapat menjadi pilihan seperti “Ant-Man and the Wasp" dari Marvel yang juga membawa kehangatan keluarga dalam ceritanya melalui hubungan Ant-Man dengan anaknya dan The Wasp dengan ibunya.