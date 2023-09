Rapat Paripurna DPR Sahkan APBN 2022

Sidang Paripurna DPR ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2021-2022 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2022 ditetapkan menjadi Undang-Undang yang disetujui oleh Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra,, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, PPP dan PKS menyetujui dengan 27 catatan. Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani tersebut menetapkan UU APBN tahun 2022.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan pembahasan RUU APBN 2020 menghasilkan APBN yang responsif, tangguh dan mampu menghadapi tantangan dinamika dan risiko pandemi yang terus berubah.

Dalam laporannya ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR , Said Abdullah mengemukakan asumsi makro dalam UU APBN 2022 terkait target pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,2 %. Menurut Ketua Banggar target tersebut merupakan target yang realistis setelah ekonomi nasional bisa bangkit dari resesi pada kuartal II tahun 2021 lalu.

Pendapatan negara pada UU APBN 2020 diproyeksikan meningkat seiring prospek pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi perpajakan.Anggaran pendapatan negara sebesar Rp 1.846 triliun, terdiri atas target penerimaan pajak Rp 1.510 triliun (lebih tinggi Rp 3 triliun dari target perpajakan yang diusulkan dalam RAPBN 2022), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 335 miliar.

Berikut secara garis besar isi UU APBN 2022:

1. Pertumbuhan ekonomi: 5,2%.

2. Laju inflasi: 3%

3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS: Rp 14.350

4. Tingkat Bunga SUN-10 tahun: 6,8%

5. Harga minyak mentah Indonesia: US$ 63 per barel

6. Lifting Minyak Bumi: 703 ribu barel per hari

7. Lifting Gas Bumi: 1.036 ribu barel setara minyak per hari

Pemerintah dan Banggar DPR juga menyepakati terkait target pembangunan yang terdiri dari:

1. Tingkat pengangguran terbuka: 5,5-6,3%,

2. Tingkat kemiskinan: 8,5-9,0%

3. Rasio gini: 0,376-0,378

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 73,41-73,4 5. Nilai Tukar Petani (NTP): 103-105 6. Nilai Tukar Nelayan (NTN): 104-106