Rasakan Sensasi Kuliner Istimewa Setiap Akhir Pekan di Hotel Ciputra Jakarta

Hotel Ciputra Jakarta menghadirkan hidangan prasmanan istimewa setiap akhir pekan bertema 'The New Silk Road Journey' di The Gallery Restaurant.

General Manager Hotel Ciputra Jakarta dan Cluster General Manager HCJ/HCS Michael G. Perdikaris mengatakan, Hotel Ciputra Jakarta memiliki standar tinggi untuk persiapan dan penyajian makanan.

"Prasmanan kami selalu mengikuti standar protokol kesehatan yang berlaku sesuai arahan pemerintah. Oleh karena itu, kami menerima kepercayaan dari para pelanggan untuk kualitas hidangan serta pelayanan kami," ujarnya saat media gathering Hotel Ciputra Jakarta, Jumat (19/11/2021).

Menurut Michael, Hotel Ciputra Jakarta akan mengajak Anda berkelana merasakan sensasi kuliner istimewa mulai dari daratan Asia hingga Timur Tengah dan Eropa dalam hidangan 'The New Silk Road Journey' ini.

"Tidak perlu jauh-jauh untuk memuaskan lidah dengan cita rasa khas berbagai negara dan pastinya bisa mengobati kerinduan pengunjung untuk berkelana ke luar negeri," ucapnya.

Michael menambahkan bahwa untuk dapat menikmati hidangan 'The New Silk Road Journey' di The Gallery Restaurant yang berada di lantai 1 ini cukup membayar Rp178.000. Para tamu pun tidak perlu khawatir, sebab seluruh karyawan Hotel Ciputra Jakarta telah divaksinasi dan menjalani pemeriksaan antigen rutin.

Hotel Ciputra Jakarta mengutamakan standar sanitasi, kesehatan dan keselamatan sesuai ketetapan Lembaga Kesehatan Dunia serta bagian dari 10 komitmen Swiss-Belhotel International.

Hingga saat ini, Hotel Ciputra Jakarta telah memiliki sertifikasi untuk jaminan mutu HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 2019-2022 dari lembaga sertifikasi internasional TUVR, sertifikat kebersihan dan bebas virus termasuk bebas Coronavirus (safe-guard label) dari Bureau Veritas, serta memegang sertifikat 100% ketaatan terhadap protocol CHSE sesuai standar pemerintah Indonesia.

Hotel Ciputra Jakarta dikelola oleh Swiss-Belhotel International. Terletak di kawasan Jakarta Barat di perimeter pusat kawasan bisnis Jakarta dan hanya 25 menit dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta.Hotel ini memiliki 336 kamar yang ditata dengan baik dengan standar kenyamanan, layanan, dan profesionalisme kelas tinggi.

Hotel Ciputra Jakarta memiliki empat ruang makan dan 15 ruang serbaguna dengan fasilitas audio-visual berstandar tinggi untuk memenuhi kebutuhan berbagai acara. Semua kegiatan direncanakan dengan cermat, termasuk menu yang disesuaikan untuk preferensi individu.