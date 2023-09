Raup Rp29 Triliun, Avatar: The Way of Water Jadi Film Tersukses Keenam di Dunia

Poster Avatar: The Way of Water di Times Square pada 05 Januari 2023 di New York City. (Foto: VIEWpress)

"Avatar: The Way of Water" besutan sutradara James Cameron saat ini menduduki peringkat keenam sebagai film berpenghasilan kotor tertinggi dalam sejarah box office global, melampaui "Spider-Man: No Way Home," yang sebelumnya menduduki posisi tersebut.

Menurut catatan data Box Office Mojo per Rabu (18/1) waktu setempat, sekuel "Avatar" itu telah meraup pendapatan dunia sekitar US$1,928 miliar atau sekitar Rp29,1 triliun.

Angka ini sedikit lebih tinggi dari "Spider-Man: No Way Home" yang hanya mengumpulkan US$1,921 miliar (Rp29 triliun).

Sementara lima besar film seri lainnya adalah "Avatar" dengan US$2,92 miliar (Rp44,1 triliun), "Avengers: Endgame" dengan US$2,79 miliar (Rp42,2 triliun) dan "Titanic" dengan US$2,19 miliar (Rp33,1 triliun). triliun), "Star Wars: Episode VII – The Force Awakens" dengan 2,06 miliar dolar AS (Rp 31,2 triliun) dan "Avengers: Infinity War" dengan 2,04 miliar dolar AS (Rp 30,9 triliun).

Per Rabu (18/1), "Avatar 2" telah meraup US$574 juta (Rp8,6 triliun) di pasar Amerika Utara sejak resmi dirilis di bioskop pada 16 Desember.

Film tersebut bahkan tampil bagus di luar Amerika Utara, meraup US$1,35 miliar (Rp 20,4 triliun).

China menyumbang paling banyak dengan USD 214 juta (Rp 3,2 triliun), Prancis dan Jerman menyumbang USD 122 juta (Rp 1,8 triliun) dan USD 107 juta (Rp 1,6 triliun).

Avatar: The Way of Water merupakan film kedua dari saga Avatar garapan James Cameron. Saga ini rencananya akan merilis hingga lima film yang tayang dalam beberapa tahun mendatang.

Sederet aktor dari film pertama kembali bergabung dalam Avatar 2, seperti Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, hingga Stephen Lang.

Selain itu, film ini juga memiliki sejumlah aktor baru lainnya. Sebut saja Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Clower, Britain Dalton, Jamie Flatters, hingga Jack Champion.