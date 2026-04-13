RDP dengan Komisi XIII, Qodari Tegaskan KSP Fokus Urus Program Presiden

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (22/9/2025).(Foto: inilah.com/Vonita Betalia)

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan pihaknya berupaya tetap fokus pada aspek teknokrasi dalam menjalankan tugas mengawal program Presiden.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

“Jadi Pak Rinto, KSP kita berusaha fokus pada teknokrasi karena memang tadi kami sampaikan juga waktu menunggu, dari jauh-jauh hari kami sudah melihat bahwa tantangan pemerintahan Pak Prabowo ini ada pada teknokrasi programnya sangat berpihak kepada masyarakat, sangat merakyat tapi ada program-program baru dengan skala besar,” ujar Qodari.

Ia menjelaskan, pendekatan teknokratis diperlukan agar program-program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat dan berskala besar dapat berjalan optimal.

“Nah, semua itu membutuhkan teknokrasi karena hanya teknokrasi yang bisa menjawab bagaimana caranya agar program-program yang baik tersebut dapat berjalan dengan optimal,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti sebelumnya mengingatkan agar KSP tidak terlibat dalam urusan politik dan tetap fokus menjalankan perannya sebagai penghubung program Presiden kepada masyarakat.

“Prinsipnya adalah bapak ini adalah penyambung apa yang menjadi kegiatan dan program Presiden kepada masyarakat saya hanya berpesan saja karena bapak ini sebagai KSP, saya berharap tidak usah masuk ke politiknya. Seperti mungkin di Presiden sebelumnya ada KSP yang masuk ke dalam politiknya,” kata Rinto.

Rinto menilai keterlibatan KSP dalam unsur politik dapat menimbulkan kesan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari kepentingan Presiden.

Karena itu, ia berharap Qodari tetap menjaga fokus pada kinerjanya yang selama ini dinilai sudah baik, tanpa masuk ke ranah politik.

“Kami berharap tentunya biarkan dalam politik itu berdiri mandiri sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap keinginan yang dilakukan presiden ini benar-benar tersampai dan tersalur untuk kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.