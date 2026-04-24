Kemenangan Real Madrid Hilang di Injury Time

Gol Hector Bellerin menggagalkan upaya Real Madrid meraih tiga poin penuh dalam rangkaian laga pekan ke-33 Liga Spanyol.

Los Blancos yang sempat memimpin lebih dulu berkat gol Vinicius Junior pada akhirnya harus berbagi poin dengan tuan rumah Real Betis setelah laga ditutup dengan skor imbang 1-1 di Stadion de La Cartuja, Sevilla, Spanyol, Sabtu dini hari WIB.

Hasil tersebut sekaligus memperberat upaya Madrid memangkas jarak secara signifikan dari pemuncak klasemen sementara, Barcelona. Madrid kini mengumpulkan 74 poin, tertinggal delapan poin dari Blaugrana, dan Barcelona bisa semakin menjauh bila menang di markas Getafe pada Sabtu malam nanti.

Sedangkan Betis yang berada di peringkat kelima kini memiliki 50 poin, terpaut tujuh poin dari empat besar.

Jalannya Pertandingan

Madrid langsung mengambil inisiatif menyerang ketika laga dimulai dan sempat menciptakan peluang lewat tendangan Kylian Mbappe yang masih melambung dari gawang Betis.

Selanjutnya giliran Federico Valverde yang menciptakan peluang untuk Madrid, namun bola dapat dihalau kiper betis Alvaro Valles.

Madrid akhirnya berhasil membobol gawang Betis lewat tembakan Vinicius Junior yang menyambar bola rebound tendangan Valverde sehingga skor berubah menjadi 1-0 pada menit 17.

Menjelang berakhirnya babak pertama, Betis sempat menggempur lini pertahanan Madrid, akan tetapi beberapa upaya yang mereka lakukan masih belum membuahkan hasil.

Memasuki babak kedua, Madrid kembali mengambil inisiatif menyerang dan sempat menciptakan peluang lewat tendangan Jude Bellingham, namun dapat diselamatkan Alvaro Valles.

Betis melakukan perlawanan dan memiliki kesempatan melalui tendangan Cucho Hernande yang masih bisa diamankan kiper Madrid Andriy Lunin.

Tim tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan ketika laga memasuki waktu tambahan babak kedua lewat tembakan Hector Bellerin yang memanfaatkan bola rebound sehingga skor kembali sama kuat 1-1 pada menit 90+4.

Pada waktu yang tersisa, tidak ada lagi gol tambahan yang tercipta sehingga kedua tim harus puas dengan skor imbang 1-1.