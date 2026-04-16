Real Madrid Kalah, Salahkan Kartu Merah

Real Madrid tersingkir dari Liga Champions! Raksasa Eropa itu dipaksa bertekuk lutut di Allianz Arena kandang Bayern Munchen. Madrid sebenarnya menunjukkan mental juara dan juga raksasa Eropa pada lag leg kedua, Kamis (16/4/2026) dini hari WIB.

Tertinggal 1-2 pada leg pertama, El Real tampil ngegas pada leg kedua untuk mengejar ketertinggalan. Mereka unggul dengan dua gol dari Güler dan Mbappe hingga menit ke-86, ketika kartu merah kontroversial Camavinga membalikkan keadaan dan menguntungkan Bayern.

Real Madrid unggul 2-3 hingga menit ke-89. Tapi segalanya berubah dengan keputusan kontroversial wasit Slavko Vincic yang mengusir Camavinga pada menit ke-86 karena kartu kuning kedua. Sejak saat itu, ruang terbuka bagi tim tuan rumah, dan dua gol di menit-menit akhir memastikan Bayern lolos ke semifinal.

Saling Balas Gol

Pertandingan dimulai dengan pembalasan terbaik! Hanya 34 detik setelah pertandingan dimulai, Arda Guler memanfaatkan umpan yang salah dari Neuer untuk menceploskan bola ke gawang dengan tendangan jarak jauh yang akurat.

Lima menit kemudian, Bayern menyamakan kedudukan dari bola mati. Kimmich mengirimkan tendangan sudut, dan Pavlovic menyundulnya dari garis gawang. Pertandingan berlangsung dengan tempo yang sangat cepat, dengan kedua tim tanpa henti mengejar gol. Kimmich hampir mencetak gol pada menit ke-27 dengan tembakan kaki kiri dari dalam kotak penalti, tetapi Lunin melakukan penyelamatan spektakuler.

Brace Arda Guler

Real Madri langsung merespons dengan cepat saat Arda Güler mencetak gol kedua pada menit ke-29 dengan tendangan bebas spektakuler dari luar kotak penalti. Pemain Turki itu melengkapi dua golnya, menyamakan skor agregat, tetapi pada menit ke-38, Kane mencetak gol kedua setelah mengalahkan Lunin dengan tendangan di dalam kotak penalti.

Aksi saling serang berlangsung tanpa henti, dan pada menit ke-41, tendangan kaki kiri Vini Jr. membentur mistar gawang. Pemain Brasil itu menjadi krusial semenit kemudian, memberikan assist kepada Mbappe untuk menyelesaikan serangan balik cepat dan tepat, mengalahkan Neuer dalam situasi satu lawan satu.

Babak pertama berakhir 2-3 dalam pertandingan yang mendebarkan. Masih tersisa 45 menit untuk menentukan hasil imbang yang berakhir 4-4 secara agregat.

Real Madrid hampir mencetak gol lagi pada menit ke-55. Valverde merebut bola di separuh lapangan lawan, Trent mengirimkan umpan silang yang tepat ke dalam kotak penalti, dan tendangan voli Mbappe digagalkan oleh penyelamatan gemilang Neuer dengan tangan kanannya.

Sebelas menit kemudian, kiper tersebut melakukan penyelamatan brilian lainnya, kali ini dari tendangan keras kaki kiri Valverde dari tepi kotak penalti. Pada menit ke-68, Lunin tampil gemilang dengan penyelamatan terhadap tembakan Olise dari jarak yang sama.

Kartu Merah Kontroversial Camavinga

Permainan berubah pada menit ke-86, Wasit Slavko Vinčić membuat keputusan penting dalam pertandingan dengan menunjukkan kartu kuning kedua kepada Camavinga karena menahan bola. Tiga menit kemudian, Luis Díaz mencetak gol penyeimbang 3-3 setelah tembakannya membentur Militão, mengamankan kemenangan Bayern. Di waktu tambahan, Olise mencetak gol terakhir, menjadikan skor 4-3.