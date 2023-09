Real Madrid Rampungkan Transfer Antonio Rudiger, Dikontrak hingga 2026

Klub raksasa Spanyol, Real Madrid akhirnya merampungkan saga transfer Antonio Rudiger dari Chelsea secara gratis untuk musim panas mendatang.

Kabar tuntasnya kepindahan bek berpaspor Jerman ke Santiago Benabeu diwartakan langsung oleh jurnalis ternama Italia, Fabrizio Romano. Melalui laman media Twitter @FabrizioRomano, Rudiger disebut bakal berseragam Los Blancos hingga musim 2026 mendatang.

“Kesepakatan antara Real Madrid dan Toni Rüdiger telah dicapai. Kesepakatan telah selesai, sumber klub mengkonfirmasi: dia akan bermain untuk Real. Kontrak hingga 2026, tidak ada opsi untuk musim selanjutnya,” jelas Fabrizio Romano di Twitter, Rabu (11/5/2022).

Sebelumnya, pelatih kepala Chelsea, Thomas Tuchel sudah memberi isyarat jika pemain andalannya itu akan meninggalkan London di musim panas mendatang.

Terlebih, kontraknya bersama The Blues juga akan berakhir di penghujung musim ini.

“Situasinya adalah dia ingin meninggalkan klub. Dia memberi tahu saya tentang ini dalam pembicaraan pribadi,” katanya kepada Goal.

Bersama The Blues, pemain berusia 29 menjelma jadi sosok bek sentral kelas wahid di seantero Inggris bahkan Eropa.

Di musim ini saja, Rudiger mampu tampil dalam 31 laga bersama Chelsea di Liga Inggris. Posisi center back yang dikawalnya bahkan terbilang tak tergantikan.

Pemain Timnas Jerman juga menjadi sosok vital yang menghantarkan Chelsea mendulang prestasi beberapa musim terakhir.

Setelah mengantarkan The Blues menjuarai Liga Champions Eropa musim 2020/2021, Rudiger juga berperan saat Chelsea meraih trofi Piala Dunia Antar Klub hingga UEFA Super Cup di musim ini.[inu]

Everything is now done between Real Madrid and Toni Rüdiger. The deal has been completed, club sources confirm: he will play for Real. ⚪️⭐️ #RealMadrid

