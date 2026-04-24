Real Madrid 'Sulap' Bernabeu Jadi Lapangan Tenis

Santiago Bernabeu kembali membuktikan diri bukan sekadar stadion sepak bola biasa. Stadion kebanggaan Real Madrid ini melakukan gebrakan visual yang luar biasa dengan menyulap sebagian areanya menjadi lapangan tenis tanah liat (clay court) kelas dunia.

Transformasi ikonik ini dilakukan khusus untuk menyambut rangkaian promosi dan sesi latihan Mutua Madrid Open 2026. Pemandangan hijau rumput yang biasanya diinjak Kylian Mbappe dan kawan-kawan, berganti menjadi hamparan tanah liat merah yang identik dengan olahraga tenis.

Reuni Legenda di Atas Tanah Liat

Momen paling mencuri perhatian terjadi pada Kamis (24/4), ketika sang raja tanah liat, Rafael Nadal, kembali mengayunkan raketnya. Meski sudah resmi gantung raket sejak 2024, Nadal tampak belum kehilangan sentuhannya.

Dalam laga eksibisi yang unik, Nadal berpasangan dengan kiper bertubuh raksasa Madrid, Thibaut Courtois. Mereka ditantang oleh pasangan "anak muda" penuh talenta: petenis nomor satu dunia Jannik Sinner yang berduet dengan bintang lini tengah Los Blancos, Jude Bellingham.

"Bermain di Bernabeu selalu menjadi sesuatu yang sangat istimewa bagi saya," ujar Nadal lewat media sosialnya. Baginya, ini adalah perpaduan dua cinta terbesarnya: tenis dan Real Madrid.

Memanfaatkan Celah Jadwal "Away"

Proyek ambisius ini bukanlah tanpa perhitungan. Real Madrid memanfaatkan momentum saat tim asuhan Carlo Ancelotti tengah menjalani rangkaian laga tandang berturut-turut melawan Real Betis, Espanyol, dan Barcelona.

Dengan sistem lapangan yang bisa dibongkar pasang secara canggih, manajemen Madrid mampu menghadirkan fasilitas latihan bagi bintang tenis top seperti Jannik Sinner hingga Alexander Zverev tanpa mengganggu jadwal sepak bola. Stadion ini baru akan "kembali ke setelan pabrik" pada pertengahan Mei saat menjamu Real Oviedo.

Hadirnya lapangan tenis di dalam stadion sepak bola ini bukan sekadar hiburan, melainkan pesan kuat bahwa Santiago Bernabeu kini telah menjelma menjadi pusat olahraga dan hiburan paling fleksibel di planet ini. Setelah NFL dan konser musik dunia, tenis kini resmi mencatatkan sejarah di tanah suci Madridistas tersebut.

