Real Madrid Terancam Nirgelar, Arbeloa Pasrah

Kegagalan Real Madrid melangkah ke semifinal Liga Champions usai disingkirkan Bayern Munchen bukan sekadar kekalahan biasa. Hasil pahit di Allianz Arena ini mempertegas ancaman nyata bagi Los Blancos untuk menutup musim 2025/2026 tanpa satu pun trofi di lemari juara.

Sebuah bencana bagi klub sebesar Madrid yang berujung pada spekulasi masa depan pelatihnya, Alvaro Arbeloa.

Musim Kelam yang Menuju "Zero Tituli"

Tersingkirnya Madrid dari perburuan gelar keenam belas Eropa menjadi pukulan telak terakhir. Dengan posisi yang sudah sulit di kompetisi domestik, Real Madrid kini berada di ambang musim "nirgelar".

Situasi ini membuat posisi Arbeloa kian tersudut. Saat ditanya mengenai masa depannya pasca kekalahan menyakitkan tersebut, Arbeloa memberikan jawaban yang menyiratkan kepasrahan.

“Masa depan saya tidak terlalu mengkhawatirkan saya. Sejak saya berada di posisi ini, itu sama sekali bukan kekhawatiran,” ujar Arbeloa di ruang pers Allianz Arena. “Saya akan sepenuhnya memahami keputusan apa pun yang mungkin dibuat klub. Saya adalah bagian dari klub ini.”

Menunggu Keputusan Florentino Perez

Arbeloa menegaskan bahwa fokus utamanya hanyalah Real Madrid, namun ia tidak menampik bahwa pengaruhnya sebagai pelatih mungkin belum cukup kuat dibandingkan nama-nama besar lainnya di Eropa. Ia mengakui bahwa persentase pengaruh taktiknya mungkin jauh lebih kecil dibanding pelatih papan atas yang pernah ia hadapi.

“Tujuan saya bukanlah untuk membuktikan kemampuan saya sebagai pelatih. Saya selalu berusaha membantu klub dengan cara yang saya bisa, dan akan tetap seperti itu sampai hari terakhir,” tambahnya, yang terdengar seperti sebuah salam perpisahan bagi sebagian pihak.

Ruang Ganti yang Terluka

Meski Arbeloa bersikeras bahwa kekalahan ini dipicu oleh keputusan wasit yang mengusir Eduardo Camavinga, realitas di lapangan menunjukkan Madrid gagal memaksimalkan peluang. Kini, dengan hanya tersisa beberapa laga di liga yang sulit dikejar, manajemen Madrid dikabarkan tengah mengevaluasi apakah Arbeloa masih sosok yang tepat untuk memimpin proyek musim depan.

Arbeloa sendiri menegaskan bahwa jika ia harus pergi, ia tetap ingin melihat Madrid menang. "Satu-satunya yang saya inginkan adalah agar Real Madrid menang, siapa pun yang duduk di bangku cadangan."

Keputusan kini ada di tangan petinggi klub. Apakah Arbeloa akan diberi kesempatan untuk menebus musim yang mengecewakan ini, ataukah malam di Munich menjadi babak terakhir kepemimpinannya?