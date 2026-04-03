Realisasi Kredit Rumah Tinggi, Menteri Ara: Kita Harus Belajar sama Gubernur Jateng

Kebutuhan hunian warga di Jawa Tengah yang masih tinggi berdampak pada besarnya angka pembiayaan kredit perumahan di wilayah tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bidang perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) periode 1 Januari-1 April 2026 menempatkan Provinsi Jawa Tengah di peringkat pertama nasional dengan nilai Rp2,3 triliun. Penyaluran terbesar tercatat di Kabupaten Brebes sebesar Rp131,5 miliar, Banyumas Rp117,4 miliar, dan Sragen Rp115,6 miliar.

Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Ahmad Luthfi atas capaian ini.

"Kita harus belajar sama Jateng dan Gubernurnya. Kredit Perumahan ini program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi. Saya senang sekali Jateng nomor 1," ujar Maruarar saat bertemu Ahmad Luthfi di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Selain kredit program, Jawa Tengah juga mencatatkan angka tinggi pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah bersubsidi. Data kementerian menunjukkan Jateng berada di posisi kedua nasional. Pada tahun 2025, pembiayaan FLPP di Jawa Tengah mencapai 24.470 unit.

"Kalau boleh, tahun ini (2026) jadi 40 ribu unit. Sudah disiapkan dan sudah koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, katanya Jateng juga tertinggi untuk pendataan lahan yang dapat dijadikan permukiman," jelas menteri yang akrab disapa Ara ini.

Pertemuan tersebut juga membahas akselerasi program perumahan tahun 2026 lainnya, seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan kumuh, hingga pemberdayaan UMKM genteng lokal.

"Sentra genteng di Jateng ada Kebumen dan Jepara, ini akan kita manfaatkan, jadi menggunakan genteng dari Jateng agar UMKM maju," paparnya.

Gubernur Ahmad Luthfi yang hadir bersama sejumlah bupati, memaparkan bahwa penanganan backlog perumahan tahun 2025 di Jawa Tengah mencapai 274.514 unit. Hal ini menurunkan sisa backlog menjadi 1.058.454 unit atau turun sekitar 20%. Dana penanganan tersebut bersumber dari kolaborasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Baznas, CSR perusahaan, serta partisipasi masyarakat.

"Hari ini kami usulkan terkait BSPS 2026. Untuk penanganan kawasan permukiman kumuh kita usulkan di Batang, Banyumas, Jepara, dan mungkin di Kota Semarang. Rumah susun juga ada kami usulkan," kata Luthfi.

