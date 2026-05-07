realme C100 Hadir dengan Baterai 8000mAh, Sebesar Apa Manfaatnya?

Pola pemakaian smartphone hari ini sudah jauh berbeda dibandingkan lima tahun lalu. Satu perangkat kini harus menanggung beban kerja, hiburan, navigasi, hingga pembayaran digital.

Tak heran jika daya tahan baterai menjadi pertimbangan utama saat memilih ponsel baru. Di tengah kebutuhan tersebut, realme C100 hadir sebagai rekomendasi menarik dengan baterai 8000mAh, yang terbesar di kelasnya.

Cocok untuk Pengguna dengan Mobilitas Tinggi

realme C100 sangat direkomendasikan bagi pengguna yang aktif di luar ruangan dan jarang punya akses ke colokan listrik. Pengemudi ojek online, pekerja lapangan, jurnalis, hingga mahasiswa yang seharian berpindah kampus akan merasakan manfaat langsung dari kapasitas 8000mAh.

Berdasarkan data realme Lab, satu kali pengisian penuh sanggup menemani navigasi GPS hingga 20 jam, setara perjalanan motor lintas provinsi tanpa perlu mengisi ulang.

Bagi penggemar konten digital, daya tahan streaming hingga 24 jam memungkinkan maraton film tanpa gangguan.

Sementara untuk gamer kasual, perangkat ini mampu menjalankan Free Fire selama 11 jam atau setara 45 match berturut-turut, dan Mobile Legends sekitar 30 match. Total, satu kali pengisian penuh setara dengan 1,7 hari pemakaian berat.

Investasi Jangka Panjang dengan Daya Tahan Tujuh Tahun

Salah satu pertimbangan utama membeli smartphone baru adalah seberapa lama perangkat tetap layak pakai. realme C100 dirancang dengan jaminan battery health 7 tahun. Artinya, setelah satu tahun pemakaian, kapasitas baterai masih di atas 97 persen, dan setelah tujuh tahun masih bertahan minimal 80 persen.

Bagi pengguna yang tidak ingin mengganti ponsel setiap dua tahun, klaim ini menjadi nilai tambah signifikan. Smartphone pesaing di kelas yang sama umumnya hanya dirancang untuk bertahan sekitar enam tahun.

Perlu diketahui juga bahwa realme C100 meraih penghargaan dari AnTuTu sebagai Global No.1 dalam All-Day Heavy Usage Test, yang semakin menegaskan pencapaian teknologi baterai realme dalam menghadirkan smartphone dengan baterai besar yang mampu digunakan tahan seharian bahkan dalam skenario penggunaan berat.

Pilihan Aman bagi Pengguna yang Sering Ceroboh

Tidak semua pengguna terbiasa memperlakukan ponsel dengan hati-hati. Untuk segmen ini, realme C100 menawarkan ketenangan ekstra. Perangkat sudah lulus sertifikasi MIL-STD-810H untuk ketahanan benturan hingga 2 meter, didukung perlindungan ArmorShell yang melindungi 6 sisi, 12 tepi, dan 8 sudut bodi.

Layarnya menggunakan ArmorShell Glass yang telah diuji 25 kali jatuh berturut-turut dari ketinggian 2 meter di atas lantai marmer.

Untuk pengguna yang sering beraktivitas di area basah, sertifikasi IP69 Pro membuat realme C100 tahan terendam air hingga kedalaman 6 meter selama 30 menit, empat kali lebih dalam dibandingkan standar IP68 umum.

Efisiensi Berkat AI Power Saving

Kapasitas besar saja tidak menjamin pengalaman pemakaian optimal. realme C100 dilengkapi dengan fitur AI Power Saving yang mengatur kecerahan layar, refresh rate, dan dekoder video di latar belakang. Sistem ini menghemat tambahan 450mAh per hari atau setara dua jam pemakaian ekstra.

Widget khusus di layar utama menampilkan jumlah daya yang berhasil dihemat secara real-time.

Bagi gamer, fitur Bypass Charging memungkinkan pengisian daya langsung ke sistem tanpa melalui baterai, sehingga suhu perangkat tetap terkendali saat bermain sambil mengisi daya. Pengisian cepat 45W juga membantu saat waktu mendesak, sementara fitur reverse charging 10W bisa berfungsi sebagai power bank dadakan untuk earphone nirkabel.

Rekomendasi Akhir

realme C100 layak dipertimbangkan bagi pengguna yang mengutamakan daya tahan dibandingkan performa gaming kelas atas atau kamera profesional.

Cocok untuk pekerja lapangan, anak muda yang produktif, hingga konsumen yang mencari smartphone dengan daya tahan yang tangguh. Kombinasi baterai jumbo, daya tahan fisik, dan optimasi AI menjadikan perangkat ini pilihan rasional di segmen entry-level.

Spesifikasi realme C100

Kategori Detail Spesifikasi Baterai 8000mAh, battery health hingga 7 tahun, 1.600 siklus pengisian Pengisian Daya 45W fast charging, 10W reverse charging, Bypass Charging Daya Tahan Pemakaian Gaming 11 jam, streaming 24 jam, navigasi 20 jam Ketahanan Benturan MIL-STD-810H, tahan jatuh hingga 2 meter Ketahanan Air IP69 Pro, terendam 6 meter selama 30 menit Layar ArmorShell Glass, Rain Touch Mode (akurasi sentuh +35%) Sistem Pendingin Hyper Cooling, turunkan suhu 2,8°C dalam 2 menit Konektivitas AI Netpilot, peningkatan sinyal hingga 60% Sistem Operasi realme UI 7.0 berbasis Android 16 Pilihan Warna Glory White, Endurance Brown, Victory Purple

Sumber: realme Lab. Hasil aktual dapat bervariasi tergantung pada kondisi pemakaian.