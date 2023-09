Realme Comeback Masuk 5 Besar Pabrikan Smartphone di Indonesia

Canalys membagikan laporan terkait pasar handphone di Indonesia selama kuartal ketiga 2022. Ada perubahan di posisi pertama. Oppo kembali menduduki tahta sebagai raja HP di Indonesia periode Juli hingga September. Pada kuartal kedua, vendor asal China ini berada di posisi ketiga. Sementara realme kembali masuk ke 5 besar yang mana di laporan pada periode sebelumnya ia menghilang dari peredaran top 5 brand smartphone.

Kini Oppo menguasai 23% market share di Tanah Air, naik dari 18% dari kuartal sebelumnya. Namun secara pertumbuhan tahunan minus 8%.

Posisi kedua ada Samsung, pada kuartal sebelumnya raksasa teknologi asal Korea Selatan ini menghuni peringkat satu. Pangsa pasarnya kini 21%, naik dari 20% di Q2 2022.

Secara annual growth, Samsung paling bagus dibanding lima vendor lain. Bila dibandingkan Q2 2021, Samsung mengalami pertumbuhan minus 3% saja.

Canalys Q3 2022 Indonesia

Di posisi ketiga ada Vivo yang sebelumnya di Q2 2022 berada di urutan kedua. Pun posisinya turun, secara market share meningkat dari 19% menjadi 20%.

Posisi keempat masih dihuni oleh Xiaomi. Pangsa pasarnya kini 13% turun dari 16% di kuartal ke-2 2022. Sementara pertumbuhan tahunan Xiaomi minus 30%.

Realme kembali ke lima besar setelah kuartal kedua lalu terdepak oleh Transsion, induk Infinix. Realme menguasai 12% pangsa pasar di Indonesia dengan pertumbuhan tahunan minus 22%.

Berbicara secara khusus Sherry Dong selaku Marketing Director of Southeast And South Asia realme pada saat sesi wawancara memaparkannya. Ia menyebutkan pastinya pada kuartal ketiga realme selalu menghadirkan produk dengan kualitas yang terbaik serta pada saat di kuartal ketiga kemarin banyak mengeluarkan seri C.

“Pastinya kita juga senang bisa kembali masuk kedalam jajaran top 5 brand smartphone di Indonesia, pastinya dengan kehadiran produk yang kami tawarkan menjadikan bisa diterima oleh pasar Indonesia.” “Dan teruntuk di kuartal ketiga kemarin, Produk dari kami banyak mengeluarkan smartphone untuk seri C dari C30 sampai C33 mungkin dari situ bisa mendongkrak kami menjadi top 5.”

Sherry juga merasa produk smartphone yang diberikan oleh realme dirasa dapat membantu untuk keperluan para pengguna karena di imbangi juga dengan harga yang terjangkau. “smartphone yang kami tawarkan dapat di terima untuk keperluan aktivitas pengguna dan juga dengan harga yg terjangkau.” Jelas Sherry.