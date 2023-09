Realme Raih \'Brand of The Year\' di Indonesia

Dalam gelaran The Reviewers Awards 2022, realme meraih penghargaan sebagai brand of the year. Memproklamirkan dirinya sebagai merek anak muda, Realme berhasil melewati tahun 2022 dengan banyak produk online dan disruptif.

Berkat konsistensi realme dari tahun ke tahun menghadirkan berbagai perangkat dengan trendsetting technology dan design.

Tahun ini, kunci sukses realme di pasar Indonesia adalah peluncuran smartphone murah.

Di 2022, realme pun memahami jika Indonesia tengah dilanda kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Alasan itulah yang menurut dia mengubah kebutuhan masyarakat akan smartphone dengan umur panjang yang membuatnya berhasil membawa kembali merek ini ke Top 5 di pasar smartphone Indonesia.

The Reviewers' sendiri merupakan sebuah wadah kolaborasi bagi media teknologi untuk saling memberikan sumbangsih ide untuk kemajuan industri TIK di Indonesia.

Memasuki tahun ke-2, The Reviewers' semakin memperkuat eksistensi, konsistensi dan keseriusannya.

Chairman The Reviewers', Hari Pitrajaya, menjelaskan, ajang tersebut dibentuk pada 8 September 2021 yang digagas oleh tiga media teknologi. Kini, penghargaan The Reviewers terus berkembang menyesuaikan diri dengan pergerakan industri yang dinamis.

"Di tahun 2022 ini para pelaku industri TIK tengah berjuang untuk bangkit dari pandemi Covid-19 dan menunjukan berbagai berkontribusi untuk mempermudah aktivitas masyarakat selama pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah," kata Hari dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Selain penghargaan rutin tahunan, The Reviewers' juga berkolaborasi dengan pelaku industri, media dan influencer untuk terus mengembangkan sektor TIK.

Menurut Hari, pengembangan kegiatan pendukung seperti podcast, workshop offline dan pelatihan online dengan topik yang sesuai dengan industri yang digeluti harus didorong.

“Hari ini, kontribusi positif ini diakui. Semoga penghargaan ini terus menginspirasi inovasi untuk terus melakukan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia,” ujar Hari.

Reviewer Award 2022 menampilkan 22 kategori yang terbagi dalam enam kategori utama, yaitu smartphone, AIOT, apps, laptop dan special award. Proses pemilihan pemenang didasarkan pada ulasan editorial dan jajak pendapat audiens online 60 persen: 40 persen. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya terpilih 22 pemenang dari 22 kategori.