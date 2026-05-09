Reformasi Polri Cuma 'Ganti Kulit'? Pakar Hukum Bongkar Fakta Pahit!

Pakar hukum dari Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menilai enam poin rekomendasi Tim Percepatan Reformasi Polri belum menyentuh perubahan mendasar dalam struktur kelembagaan kepolisian.

Menurut Aan, rekomendasi yang disampaikan tim reformasi sejauh ini masih mempertahankan posisi dan konstruksi kelembagaan Polri yang sudah ada saat ini.

“Jadi saya melihat dari keenam poin rekomendasi itu tidak ada rekomendasi yang sifatnya fundamental, yang akan mengubah secara prinsip dari posisi existing,” kata Aan kepada Inilah.com, Kamis (7/5/2026).

Ia juga menyoroti salah satu rekomendasi terkait kedudukan Polri yang tetap berada langsung di bawah Presiden.

Menurut Aan, poin tersebut menunjukkan tidak adanya perubahan besar dalam desain kelembagaan kepolisian, meski sebelumnya sempat muncul wacana agar Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu.

“Dari rekomendasi itu disebutkan bahwa kedudukannya masih tetap di bawah Presiden. Padahal sebelumnya ada perdebatan apakah kepolisian ditempatkan di bawah kementerian, hampir sama seperti TNI di bawah Kementerian Pertahanan,” ujarnya.

Aan mengatakan, dengan dipertahankannya posisi Polri di bawah Presiden, maka rekomendasi yang disampaikan Tim Percepatan Reformasi Polri belum mengarah pada perubahan fundamental dalam sistem kelembagaan kepolisian.

“Nah, dengan rekomendasi tetap di bawah Presiden, maka tidak ada hal yang fundamental,” jelas Aan.

Diketahui, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengungkap pihaknya meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk merevisi delapan Peraturan Polri (Perpol) dan 24 Peraturan Kapolri (Perkap).

Revisi tersebut merupakan salah satu poin rekomendasi untuk memperkuat institusi Polri melalui pembenahan regulasi, mulai dari tingkat undang-undang hingga instruksi pelaksanaan.

“Jadi kami usulkan supaya dibentuk revisi Undang-Undang tentang Polri yang nanti akan di-follow up dengan adanya Peraturan Pemerintah atau Perpres, berikut Inpres yang memberikan instruksi kepada Kapolri dan jajaran untuk menjalankan rekomendasi yang sudah disepakati di dalam laporan ini,” kata Jimly dalam konferensi pers usai bertemu dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).

Jimly menargetkan revisi puluhan aturan tersebut dapat rampung pada 2029. Ia menegaskan usulan yang disampaikan Komisi Reformasi Polri ditujukan untuk jangka panjang di tubuh Polri.

“Termasuk di dalamnya agenda untuk reformasi internal yang harus mengubah sekitar atau bukan sekitar, sudah kita hitung, 8 Perpol (Peraturan Polri) dan 24 Perkap (Peraturan Kapolri) yang diharapkan selesai sampai 2029. Jadi apa yang kami hasilkan ini bukan hanya agenda jangka pendek tapi juga sampai jangka menengah sampai 2029,” jelasnya.