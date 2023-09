Rekap MWC 2022: \'Perang\' Inovasi dari Samsung, Xiaomi, realme dan Lainnya

Setelah absen dua tahun pesta gawai dunia yakni gelaran Mobile World Congress (MWC) 2022 telah sukses diselenggarakan secara offline di Barcelona, Spanyol yang berakhir akhir pekan kemarin (03/03/2022). Dari acara tersebut kita melihat beberapa perilisan produk baru yang fantastis, dengan ponsel, tablet, laptop, dan lainnya yang dipamerkan.

Tentu lewat gelaran akbar Mobile World Congress (MWC) 2022, dimanfaatkan banyak vendor elektronik mulai dari smartphone sampai AIoT dalam rilis produk. Kebanyakan vendor menampilkan beragam teknologi, tahun ini fokus utama pada ponsel layar lipat dan jaringan 5G.

Berikut adalah rangkuman produk menarik dan inovatif yang patut disorot pada acara tahun ini.

Samsung

Gettyimages

Pertama datang dari Pabrikan asal Korea Selatan memilih untuk mengumumkan lini Galaxy Book 2 di Barcelona. Ada Galaxy Book 2 360 dan Galaxy Book 2 Pro 360, serta Galaxy Book 2 Pro dan Galaxy Book 2 Business.

Yang menarik Samsung menggunakan bahan plastik daur ulang, seperti jaring ikan bekas, sebagai bagian dari seri Galaxy S22, untuk memperluas penggunaan bahan ramah lingkungan dan membuat bisnisnya lebih ramah lingkungan.

Harganya sendiri mulai dari £599 atau sekitar Rp11 Juta untuk model dasar dan pre-order mulai 18 Maret.

Xiaomi

Poco

Di ajang MWC 2022 Barcelona, Xiaomi tidak membuat pengumumkan khusus. Perusahaan ini lebih fokus kepada Subrand Poco dalam meluncurkan ponsel baru Poco X4 Pro 5G dan Poco M4 Pro.

POCO M4 Pro mendapat sambutan yang baik. Smartphone ini memiliki baterai 33W pro fast charging, layar Fast 90Hz FHD+ AMOLED DotDisplay dan 64MP Camera + 8MP Ultra Wide 2 MP Macro.

Fitur pendukung lainnya meliputi NFC, IR Blaster, dual speaker, tingkat ketahanan terhadap cipratan air dengan rating IP53, sistem pendingin liquid cooling, serta pemindai sidik jari yang sudah dibenam dengan tombol power.

Realme

Realme Gt Neo 3

Realme, mendebutkan dua produk barunya untuk pasar global yaitu produk laptop dan juga earbuds dalam ajang pameran teknologi Mobile World Congress (MWC) 2022 di Barcelona.

Dua produk tersebut merupakan Realme Book Prime laptop dan Buds Air 3 wireless earphones yang menjadi produk menarik mengingat Realme di 2022 berencana berekspansi ke kawasan yang lebih luas lagi secara global.

Selain itu yang paling menjadi sorotan adalah Realme meluncurkan "ponsel pengisian daya 150W pertama di dunia" - dijuluki Realme GT Neo 3 - bersama beberapa earbud, laptop barunya.

Lenovo

Lenovo menawarkan laptop stabil, termasuk perangkat Windows on Arm dan beberapa perangkat yang didukung Google. Dimulai dengan yang pertama, ThinkPad X13s menggunakan prosesor Snapdragon 8cx Gen 3 terbaru, RAM 32GB, dan penyimpanan 1TB.

Pindah ke laptop yang didukung Google, Lenovo menawarkan Chromebook Duet 3 baru seharga 400 dolar AS (Rp 5,7 juta), IdeaPad Flex 5i seharga 500 dolar AS (Rp 7,1 juta), dan IdeaPad Flex 3i seharga 400 dolar AS (Rp 5,7 juta). Lenovo bahkan menawarkan tablet Android Lenovo Tab M10 Plus seharga 190 dolar AS (Rp 2,7 juta).

Nokia

Nokia C Series

Perusahaan asal Finlandia ini meluncurkan tiga ponsel dalam seri Nokia C kelas bawah. Nokia C21 Plus 119 euro (Rp 1,9 juta) adalah entri yang paling mumpuni, hadir dengan panel LCD HD+ 6,5 inci, peringkat IP52, RAM 2GB hingga 4GB, dan penyimpanan 32GB hingga 64GB yang dapat diperluas. Cukup aneh, HMD mengatakan ponsel ini tersedia dengan baterai 4.000 mAh atau 5.050 mAh. Lalu, ada Nokia C21 seharga 99 euro dan Nokia C2 Second Edition seharga 79 euro (Rp 1,2 juta).

OPPO

Gettyimages

OPPO mengumumkan unggulan Find X5 Pro pada Kamis (24/2/2022) sebelum MWC 2022, tetapi masih ada lebih banyak untuk dibagikan di acara tersebut. Perusahaan mengumumkan bahwa teknologi pengisian daya 150W akan datang ke telepon OnePlus pada 2022.

TCL

TCL memiliki banyak produk untuk diumumkan di MWC 2022. Ia menawarkan lima ponsel seri 30 baru, yaitu TCL 30 5G, TCL 30 Plus, TCL 30, TCL 30 SE, dan TCL 30E.

Harga ponsel ini bervariasi dari 156 dolar AS (Rp 2,2 juta) hingga 280 dolar AS (Rp 4,021 juta). Semua ponsel ini memiliki baterai besar sekitar 5.000 mAh dan Android 12 di luar boks.

Qualcomm

Produsen chip terkemuka mengumumkan modem Snapdragon X70 5G dan diharapkan muncul di ponsel Android unggulan 2023.

X70 mempertahankan kecepatan downlink 10Gbps yang sama seperti yang terlihat pada modem X65 saat ini.

Huawei

Huawei tidak memiliki smartphone untuk diumumkan di Barcelona. Namun, Huawei masih membawa sejumlah teknologi yang mengesankan. Huawei menawarkan MateBook X Pro 2022, notebook Matebook E, dan saingan iMac MateStation X.

Mungkin pengumuman yang paling menarik adalah e-reader/tablet hybrid MatePad Paper. Perangkat ini memiliki layar e-ink 10,4 inci, tetapi berjalan pada Harmony OS dan menawarkan aplikasi yang dapat diunduh.