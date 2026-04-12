8 Rekomendasi Drama Kim Jae-young Terbaik Rating Tinggi, Siap Temani Maraton Anda!

Kim Jae-young, lahir 30 September 1988, adalah aktor dan model Korea Selatan yang berhasil beralih dari catwalk menjadi salah satu aktor ternama.

Ia dikenal melalui drama, seperti 100 Days My Prince (2018), Love in Contract (2022), dan The Judge from Hell (2024), berkat kemampuan akting yang matang dan visual menawan.

Kariernya dimulai sebagai model di agensi Esteem, sempat mengalami 18 bulan pengangguran, lalu debut aktingnya lewat film No Breathing (2013).

Titik balik kariernya terjadi saat memerankan Moo-yeon dalam 100 Days My Prince (2018), yang membawa namanya mencuri perhatian penonton luas.

Bagi Anda yang ingin menyaksikan kualitas akting Kim Jae-young secara lebih mendalam, ada beberapa drama yang menampilkan performa terbaiknya dan layak masuk ke dalam daftar tontonan wajib.

Rekomendasi Acara TV Kim Jae-Young Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi acara TV Kim Jae-young terbaik dengan rating tinggi yang menampilkan akting menawan, chemistry luar biasa, dan karakter-karakter yang kompleks:

1. Idol I (2025)

Idol I (2025) (Foto: imdb)

Genre : Misteri, Romansa, Komedi, Hukum

: Misteri, Romansa, Komedi, Hukum Rating (IMDb) : 7.3/10

: 7.3/10 Pemain : Kim Jae-young, Choi Sooyoung, Kim Hyun-jin

: Kim Jae-young, Choi Sooyoung, Kim Hyun-jin Situs atau platform streaming : Vidio, Netflix

: Vidio, Netflix Tonton trailer: Idol I (2025)

Drama Korea IDOL I (2025-2026), juga dikenal dengan judul Idol Child, menghadirkan kisah romansa-misteri yang kompleks antara penggemar dan idola, sekaligus menyoroti sisi gelap industri K-Pop.

Cerita berpusat pada Maeng Se-na (Choi Sooyoung), seorang pengacara papan atas yang ternyata penggemar garis keras (fangirl) idol Do Ra-ik (Kim Jae-young) selama 15 tahun.

Kehidupannya berubah drastis ketika Do Ra-ik dituduh terlibat kasus pembunuhan, sehingga Se-na mengambil peran sebagai pengacara bela diri idolanya untuk mengungkap kebenaran di balik skandal tersebut.

Drama ini menyuguhkan genre misteri, romansa, komedi, dan hukum, dengan total 12 episode yang tayang pada Desember 2025 hingga Januari 2026 di ENA dan Genie TV.

Kim Jae-young sebagai Do Ra-ik mendapat pujian tinggi karena berhasil memerankan sosok superstar yang awalnya tampak dingin dan angkuh, namun perlahan menampilkan sisi rentan, tertekan, dan tulus.

Chemistry Jae-young dengan Choi Sooyoung menjadi kekuatan utama yang menyelamatkan alur cerita, terutama saat plot detektif terasa lambat.

Pendalaman karakter Do Ra-ik pun diapresiasi karena mampu menampilkan tekanan mental seorang idol akibat penguntit (sasaeng) dan sorotan publik yang intens.

Review IMDb oleh Kashmira-3:

Sejujurnya, saya sangat menyukainya dan tidak sabar menunggu episode berikutnya. Awalnya, pemeran pria utama (ML) terlihat sombong dan dingin, tetapi sebenarnya dia sedang depresi dan tidak mampu mengekspresikan perasaan sejatinya. Seiring berjalannya cerita, melihat dia perlahan membuka diri dan mulai menyampaikan perasaannya kepada pemeran wanita utama (FL) adalah bagian favorit saya. Perkembangan emosional mereka terasa nyata dan membuat ceritanya semakin memikat. Ini adalah jenis cerita yang membuat ketagihan dan selalu ingin tahu kelanjutannya.

2. The Judge from Hell (2024)

The Judge from Hell (2024) (Foto: imdb)

Genre : Fantasi, Kriminal, Romansa

: Fantasi, Kriminal, Romansa Rating (IMDb) : 7.8/10

: 7.8/10 Pemain : Park Shin-hye, Kim Jae-young, Kim In-kwon, Kim A-young

: Park Shin-hye, Kim Jae-young, Kim In-kwon, Kim A-young Situs atau platform streaming : Disney+

: Disney+ Tonton trailer: The Judge from Hell (2024)

The Judge from Hell (2024) adalah drama Korea bergenre fantasi-kriminal yang tayang di SBS dan Disney+ dari 21 September hingga 2 November 2024.

Drama ini mengikuti kisah Kang Bit-na (Park Shin-hye), seorang hakim elit yang menawan tetapi sebenarnya adalah iblis dari neraka yang merasuki tubuh hakim.

Misinya adalah menghukum manusia yang tidak menyesali perbuatannya dengan cara kejam namun memuaskan.

Cerita menjadi menarik saat Kang Bit-na bertemu Han Da-on (Kim Jae-young), seorang detektif berhati hangat dan berdedikasi tinggi, meski menyimpan luka masa lalu yang kelam.

Kehadiran Han Da-on membuat Kang Bit-na mulai goyah dan terlibat emosional, menimbulkan dinamika dramatis yang intens.

Kim Jae-young memerankan Han Da-on dengan sangat baik, menghadirkan sosok detektif lembut, tulus, dan empatik yang menjadi kontras kuat dengan karakter Kang Bit-na yang kejam.

Chemistry antara Jae-young dan Park Shin-hye terasa hidup dan emosional, menciptakan momen "pelunakan hati iblis" yang memikat.

Selain adegan aksi yang dikerjakan sendiri, Jae-young menonjolkan sisi rapuh dan kesedihan karakter Han Da-on yang mendalam, menambah kedalaman cerita secara keseluruhan.

Review IMDb oleh mrimaginativeambitious:

Saya sudah mengagumi Park Shin Hye sejak drama The Heirs dengan jajaran pemeran bintang lainnya. Drama ini sebenarnya tidak saya duga akan saya sukai, karena akhir-akhir ini drama Korea jarang sekali membuat saya terkesan. Namun, saya tidak menyangka akan menyukai jalan cerita, para pemeran, dan semuanya. Park Shin Hye benar-benar aktris serba bisa, dia sudah bermain di berbagai genre, dan saya paling menyukainya ketika beraksi seperti di Sisyphus (drama) dan Alive (film), dia bisa benar-benar menampilkan sosok yang tangguh. Dia adalah aktris luar biasa yang sulit ditandingi. Dia salah satu pemeran wanita favorit saya, dan saya senang meskipun kini dia sudah menikah dan menjadi ibu, dia masih terlihat muda dan sehat!

3. Love in Contract (2022)

Love in Contract (2022) (Foto: imdb)

Genre : Komedi, Romansa

: Komedi, Romansa Rating (IMDb) : 6.9/10

: 6.9/10 Pemain : Park Min-young, Go Kyung-pyo, Kim Jae-young, Jin Kyung, Kang Hyung-suk

: Park Min-young, Go Kyung-pyo, Kim Jae-young, Jin Kyung, Kang Hyung-suk Situs atau platform streaming : Prime Video

: Prime Video Tonton trailer: Love in Contract (2022)

Love in Contract adalah drama komedi romantis yang menceritakan kehidupan Choi Sang-eun (Park Min-young), seorang "helper" profesional bagi pria lajang yang membutuhkan pasangan untuk acara sosial.

Dia menjalani dua kontrak, jangka panjang Senin-Rabu-Jumat dengan klien misterius Jung Ji-ho (Go Kyung-pyo) dan kontrak baru Selasa-Kamis-Sabtu dengan bintang papan atas Kang Hae-jin (Kim Jae-young).

Konflik muncul ketika batas antara pekerjaan dan perasaan asli Sang-eun mulai kabur, menimbulkan cinta segitiga yang kompleks dan lucu.

Kim Jae-young memerankan Kang Hae-jin, seorang aktor populer yang keras kepala tetapi berhati lembut, menjadi cinta pertama Sang-eun dan salah satu daya tarik utama drama ini.

Banyak penonton menyukai karakter "second lead" yang ekspresif dan menawan, serta perjuangan Kang Hae-jin dalam mendapatkan cinta Sang-eun, yang sering menimbulkan momen patah hati penonton.

Chemistry Jae-young dengan Park Min-young sangat kuat dan dinamis, menambahkan nuansa komedi yang segar di tengah cinta segitiga.

Review IMDb oleh ceedoubleyou:

Sejauh ini, semua yang saya tonton dengan Park Min-young selalu sangat direkomendasikan, seperti What's Wrong with Secretary Kim dan When the Weather is Fine. Saya tidak yakin apakah dia menjalani diet ekstrem untuk seri ini, tapi dia terlihat sangat kurus, hanya sekadar pengamatan. Jalan ceritanya sangat menarik; kita pun bertanya-tanya, apakah ini benar-benar terjadi, atau hanya imajinasi seseorang? Drama Korea ini menggunakan semua elemen khas: yatim piatu, keluarga super kaya, pernikahan yang diatur, budaya minum Korea, karakter utama dengan lebih dari satu pasangan, dan saudara bersaing atas bisnis keluarga. Namun, semua itu berhasil disatukan menjadi tayangan yang sangat layak ditonton, itulah yang membuat seri ini sukses. Hanya saja, akhir ceritanya cukup mengecewakan, tapi selain itu, Anda akan menyesal jika tidak menambahkannya ke daftar tontonan Anda.

4. Beautiful Love, Wonderful Life (2019)

Beautiful Love, Wonderful Life (2019) (Foto: imdb)

Genre : Romansa, Melodrama

: Romansa, Melodrama Rating (IMDb) : 6.8/10

: 6.8/10 Pemain : Seol In-ah, Kim Jae-young, Jo Yoon-hee, Yoon Park, Oh Min-suk

: Seol In-ah, Kim Jae-young, Jo Yoon-hee, Yoon Park, Oh Min-suk Situs atau platform streaming : Prime Video, Viki, Kocowa+

: Prime Video, Viki, Kocowa+ Tonton trailer: Beautiful Love, Wonderful Life (2019)

Beautiful Love, Wonderful Life adalah drama akhir pekan KBS2 bergenre romansa dan melodrama yang mengikuti kisah orang-orang biasa yang gagal dalam hidup, namun berusaha bangkit untuk menemukan cinta dan kebahagiaan.

Cerita berfokus pada empat karakter utama yang menghadapi konflik emosional, rahasia kelam, dan rintangan keluarga.

Drama ini terdiri dari 100 episode dan disiarkan dari September 2019 hingga Maret 2020.

Kim Jae-young berperan sebagai Goo Joon-hwi, seorang pria dingin dan tertutup yang awalnya enggan menjalin hubungan karena trauma masa lalu.

Karakter ini berkembang menjadi sosok penuh kasih dan terbuka setelah bertemu Kim Cheong-ah (Seol In-ah).

Akting Jae-young dipuji karena mampu menyampaikan transformasi emosional karakter dari keras kepala menjadi rentan dan penuh cinta.

Chemistry-nya dengan Seol In-ah membuat penonton terbawa perasaan, sehingga perannya menambah kedalaman emosional yang signifikan pada drama yang sarat konflik ini.

Review IMDb oleh samvit-89252:

Jika Anda mencari cerita yang hanya menyenangkan, ini bukan untuk Anda, karena drama ini mengaduk banyak emosi dengan cemerlang. Ceritanya seperti naik rollercoaster dan membuat penonton sangat terlibat dengan karakter dan perkembangan mereka. Penulisan dan eksekusinya sangat baik. Hanya ada beberapa kekurangan dalam naskah. Misalnya, berita yang dilaporkan secara luas di media atau bahkan dibagikan antar karakter, tiba-tiba karakter yang sama tidak tahu fakta tersebut. Atau transformasi beberapa karakter dari yang sangat cacat dan enggan menjadi sadar dan menyesal terasa terlalu terburu-buru di episode terakhir. Proses ini seharusnya dimulai lebih awal atau dramanya sebaiknya memiliki beberapa episode tambahan agar sesuai dengan tempo keseluruhan. Jadi, memberikan nilai 10 terlalu tinggi, karena drama ini tidak sempurna. Nilai 8 masih sangat bagus, tapi tidak sepenuhnya menggambarkan seberapa besar drama ini memikat saya. Oleh karena itu, saya beri nilai 9. Saya menyukainya :)

5. Secret Boutique (2019)

Secret Boutique (2019) (Foto: prime video)

Genre : Thriller, Misteri, Drama

: Thriller, Misteri, Drama Rating (IMDb) : 7.0/10

: 7.0/10 Pemain : Kim Sun-a, Jang Mi-hee, Park Hee-von, Kim Jae-young, Go Min-si

: Kim Sun-a, Jang Mi-hee, Park Hee-von, Kim Jae-young, Go Min-si Situs atau platform streaming : Viu, Prime Video

: Viu, Prime Video Tonton trailer: Secret Boutique (2019)

Secret Boutique (2019) adalah drama thriller-misteri Korea yang intens, berfokus pada perebutan kekuasaan, uang, dan balas dendam di kalangan elit.

Ceritanya mengikuti Jenny Jang (Kim Sun-a), wanita yang memulai karier dari pelayan pemandian umum dan bertransformasi menjadi pemilik butik kelas atas yang rahasia.

Butik ini berfungsi sebagai kedok untuk melayani permintaan gelap kaum konglomerat, menyelesaikan kasus yang tak bisa ditangani firma hukum biasa, serta terlibat dalam permainan politik tingkat tinggi.

Drama ini memiliki 16 episode dan tayang di SBS TV.

Kim Jae-young berperan sebagai Yoon Seon-woo, pengacara jenius, tenang, dan setia yang membantu Jenny Jang.

Karakternya menonjol sebagai sosok pelindung yang dingin di luar tetapi hangat pada orang terdekat.

Banyak penonton terkesan dengan pesona visual Jae-young, terutama saat mengenakan setelan jas formal, dan akting emosionalnya yang membuat peran ini kuat sebagai karakter pendukung sebelum ia mendapatkan peran utama di drama berikutnya.

Review IMDb oleh PennyReviews (Secret Boutique):

Yang saya sukai adalah cerita latarnya. Sebagai penggemar melodrama dan kisah tragis dengan karakter yang mampu mengatasi masa lalu dan menjadi lebih kuat, cerita latar ini hadir dengan baik. Namun, alur cerita saat ini terasa lemah. Pertama, untuk drama berjudul Secret Boutique, dengan pemeran utama seorang desainer, kita jarang melihat aktivitas desain. Tidak ada pakaian yang dibuat, tidak ada atelier, hanya pemeran utama yang berpakaian rapi. Penyelesaian masalah orang kaya sebagian besar terbatas pada beberapa orang dekat keluarganya. Jadi, cerita utamanya bisa ditebak dan kurang menarik. Karakternya terlalu tidak emosional, dan segitiga cinta juga agak tidak perlu. Namun, cerita masa lalu solid dan cukup orisinal. Penampilan para pemeran juga bagus. Secara keseluruhan, nilai enam dari sepuluh.

6. Dear My Room (2018)

Dear My Room (2018) (Foto: amasiantv)

Genre : Slice-of-life, Romansa, Healing

: Slice-of-life, Romansa, Healing Rating (IMDb) : 7.3/10

: 7.3/10 Pemain : Ryu Hye-young, Kim Jae-young, Park Ji-hyun, Yun Ji-on

: Ryu Hye-young, Kim Jae-young, Park Ji-hyun, Yun Ji-on Situs atau platform streaming : Apple TV, Google Play Movies

: Apple TV, Google Play Movies Tonton trailer: Dear My Room (2018)

Dear My Room , juga dikenal sebagai Eunjoo's Room, adalah drama Korea bertema slice-of-life dan romansa yang tayang pada 2018-2019.

Diangkat dari webtoon populer, drama ini menyoroti kehidupan mandiri, desain interior, dan proses penyembuhan diri (healing).

Cerita berpusat pada Shim Eun-joo (Ryu Hye-young), seorang desainer editorial yang memutuskan keluar dari pekerjaannya karena kelelahan (burnout).

Setelah menjadi pengangguran, Eun-joo menghadapi berbagai kesulitan hidup, namun perlahan menemukan kebahagiaan dan tujuan baru melalui renovasi kamarnya sendiri dengan konsep DIY self-interior.

Tema yang diangkat meliputi slice-of-life, persahabatan, romansa, dan self-healing, dengan pesan tentang menata ulang prioritas hidup, melepaskan barang-barang yang tidak penting, dan mencintai diri sendiri.

Keunikan drama ini adalah segmen DIY di setiap akhir episode, yang memberikan tips informatif tentang menata kamar.

Kim Jae-young berperan sebagai Seo Min-seok, sahabat Eun-joo yang bekerja sebagai desainer interior dan diam-diam mencintainya.

Perannya sebagai sahabat yang mendukung namun menyimpan perasaan ini terlihat alami dan menawan, membangun chemistry yang kuat bersama Ryu Hye-young.

Karakter Min-seok digambarkan hangat, sabar, dan selalu membantu Eun-joo dalam proyek kamarnya, sehingga penonton menyukai karakternya.

Drama ini juga menjadi salah satu titik penting yang memperkuat posisi Kim Jae-young sebagai leading man di genre romansa dan slice-of-life, sebelum perannya di Beautiful Love, Wonderful Life atau Love in Contract.

Review IMDb oleh PennyReviews (Dear My Room / Eun Joo’s Room):

"Eun Joo's Room" itu lucu dan singkat. Ceritanya manis dan romansa di dalamnya menggemaskan serta terjaga ritmenya. Chemistry pasangan utama juga terasa kuat, yang sangat membantu jalannya cerita. Ide DIY (Do It Yourself) untuk membantu menata ulang kamar dan apartemen cukup cerdas dan menarik. Tokoh utama, meski awalnya agak menyebalkan, memiliki perkembangan karakter yang membuatnya semakin menggemaskan. Penampilan semua pemeran, termasuk karakter pendukung, juga baik. Secara keseluruhan, saya beri nilai tujuh dari sepuluh.

7. 100 Days My Prince (2018)

100 Days My Prince (2018) (Foto: imdb)

Genre : Romansa, Sejarah (Sageuk), Komedi

: Romansa, Sejarah (Sageuk), Komedi Rating (IMDb) : 7.8/10

: 7.8/10 Pemain : Do Kyung-soo (D.O. EXO), Nam Ji-hyun, Kim Seon-ho, Han So-hee, Kim Jae-young

: Do Kyung-soo (D.O. EXO), Nam Ji-hyun, Kim Seon-ho, Han So-hee, Kim Jae-young Situs atau platform streaming : iQIYI, HBO Max, Netflix

: iQIYI, HBO Max, Netflix Tonton trailer: 100 Days My Prince (2018)

100 Days My Prince adalah drama romantis sejarah (sageuk) yang mengisahkan Lee Yul (D.O. EXO), seorang Putra Mahkota perfeksionis dan dingin yang mengalami percobaan pembunuhan dan kehilangan ingatannya.

Dalam kondisi amnesia, Lee Yul hidup sebagai rakyat biasa bernama Won-deuk dan terpaksa menikahi Hong-shim (Nam Ji-hyun), wanita lajang tertua di desa yang ternyata adalah teman masa kecilnya, Yoon Yi-seo.

Drama ini memadukan komedi romantis saat Won-deuk menyesuaikan diri dengan kehidupan rakyat biasa, serta intrik politik menegangkan di kerajaan selama 100 hari ia hilang.

Kim Jae-young berperan sebagai Moo-yeon, pembunuh bayaran elit sekaligus kakak kandung Hong-shim.

Meskipun bukan pemeran utama, perannya sangat menonjol karena ia berhasil menampilkan karakter yang dingin namun rapuh, terjebak dalam dilema antara misi membunuh pangeran atas perintah musuh dan melindungi adiknya.

Kisah Moo-yeon menambah daya tarik drama melalui pengorbanan dan tragedi cintanya dengan Putri Mahkota (Han So-hee), membuat karakter ini dicintai penonton karena kompleksitas emosionalnya.

Review IMDb oleh ChannelKdrama (100 Days My Prince):

Ini adalah pengalaman pertama saya dan saya sangat menyukainya. Saya menyukai kisah cinta antara pangeran dan teman masa kecilnya. Saya tidak terlalu paham sejarah pada masa itu, tapi banyak adegan pedang antar rezim. Banyak pengkhianatan, dan banyak drama yang masih relevan dengan masa kini. Banyak adegan tentang pelayanan dan kehidupan pada masa itu digambarkan dengan informatif. Karakter-karakternya juga sangat mendetail dan terawat.

8. Black (2017)

Black (2017) (Foto: imdb)

Genre : Fantasi, Thriller, Misteri, Romansa

: Fantasi, Thriller, Misteri, Romansa Rating (IMDb) : 7.8/10

: 7.8/10 Pemain : Song Seung-heon, Go Ara, Lee El, Kim Dong-jun, Kim Jae-young

: Song Seung-heon, Go Ara, Lee El, Kim Dong-jun, Kim Jae-young Situs atau platform streaming : iQIYI

: iQIYI Tonton trailer: Black (2017)

Black (2017) adalah drama Korea bergenre fantasi-thriller gelap yang tayang di OCN dan Netflix. Drama ini dikenal dengan alur kompleks, misterius, dan penuh plot twist, yang mengeksplorasi dunia malaikat maut dan manusia.

Ceritanya berpusat pada Black (Song Seung-heon), malaikat maut yang melanggar aturan langit dan terpaksa merasuki tubuh detektif manusia bernama Han Moo-gang untuk melacak rekannya yang buron.

Dalam perjalanan ini, Black bertemu Kang Ha-ram (Go Ara), seorang wanita yang mampu melihat bayangan kematian seseorang.

Bersama-sama, mereka melanggar aturan surga demi menyelamatkan nyawa manusia dan mengungkap misteri pembunuhan kelam yang terjadi 20 tahun lalu.

Kim Jae-young berperan sebagai Kim Woo-sik (Leo), karakter yang meskipun bukan pemeran utama, sangat krusial untuk menghidupkan misteri masa lalu drama ini.

Aktingnya di Black menjadi fondasi awal reputasinya sebagai aktor karakter dalam genre thriller sebelum kemudian lebih sering mengambil peran utama.

Karakter Kim Woo-sik cukup misterius dan menambah ketegangan cerita, memberikan dimensi tambahan pada konflik antara dunia manusia dan malaikat maut.

Review IMDb oleh faithkjafs: