8 Drama Kim Min-kyu Terbaik Rating Tinggi, Siap-Siap Binge Watching Nonstop!

Ukuran Font Kecil Besar

Kim Min-kyu (김민규) adalah aktor dan model Korea Selatan di bawah naungan Happy Tribe Entertainment yang dikenal berkat aktingnya yang solid serta visual yang menawan.

Ia memulai debut pada 2013 lewat Monstar, lalu mulai mencuri perhatian melalui peran kecil di Signal (2016) dan Because This is My First Life.

Namanya semakin dikenal lewat peran pendukung di Backstreet Rookie (2020) dan Snowdrop (2021), sebelum popularitasnya melejit setelah memerankan Cha Sung-hoon dalam Business Proposal (2022), yang menjadi titik balik penting dalam kariernya.

Bagi Anda yang ingin melihat lebih jauh kualitas akting Kim Min-kyu, ada sejumlah drama dengan rating tinggi yang menampilkan performanya yang beragam dan semakin matang, sehingga layak masuk dalam daftar tontonan Anda.

Rekomendasi Acara TV Kim Min-Kyu Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi acara TV Kim Min-kyu terbaik dengan rating tinggi yang menghadirkan akting memikat, karakter yang beragam, serta cerita yang emosional dan penuh warna:

1. Love, Take Two (2025)

Love, Take Two (2025) (Foto: imdb)

Genre : Komedi, Romantis, Keluarga

: Komedi, Romantis, Keluarga Rating (IMDb) : 7.5/10

: 7.5/10 Pemain : Yum Jung-ah, Park Hae-joon, Choi Yoon-ji, Kim Min-kyu

: Yum Jung-ah, Park Hae-joon, Choi Yoon-ji, Kim Min-kyu Situs atau platform streaming : tvN, Viu, Vidio

: tvN, Viu, Vidio Tonton trailer: Love, Take Two (2025)

Love, Take Two (judul Korea: Cheot, Sarangeul Wihayeo / For the First Love) adalah drama komedi romantis keluarga yang hangat sekaligus mengharukan, yang tayang perdana pada 4 Agustus 2025 di tvN dan Viu.

Cerita utamanya berfokus pada Lee Ji-an (Yum Jung-ah), seorang mandor konstruksi sekaligus ibu tunggal berusia 43 tahun yang dikenal tangguh dalam menghadapi hidup.

Konflik mulai berkembang ketika hubungannya dengan sang putri, Lee Hyo-ri (Choi Yoon-ji), seorang mahasiswa kedokteran, mengalami keretakan.

Demi memperbaiki keadaan, mereka memutuskan pindah ke desa kecil bernama Cheonghae.

Di desa tersebut, Ji-an secara tak terduga bertemu kembali dengan cinta pertamanya, Ryu Jeong-seok (Park Hae-joon), seorang duda yang kini menjalani kehidupan sederhana dengan mengelola ladang bunga.

Pertemuan ini menjadi titik awal berkembangnya kembali hubungan mereka sebagai dua orang dewasa yang sama-sama pernah terluka.

Drama ini tidak hanya menghadirkan romansa, tetapi juga perjalanan emosional tentang pertumbuhan karakter, konflik keluarga, dan dinamika hubungan antar generasi dengan sentuhan komedi yang ringan.

Dengan latar pedesaan yang menenangkan, drama ini menghadirkan suasana healing yang kuat, diperkuat oleh arahan sutradara Yoo Je-won yang sebelumnya sukses dengan Hometown Cha-Cha-Cha.

Deretan pemeran pendukung, seperti Kim Sun-young dan Yang Kyung-won juga turut memperkaya cerita.

Performa Kim Min-kyu sebagai Ryu Bo-hyeon menjadi salah satu daya tarik utama. Ia memerankan seorang pemuda yang telah mengelola perkebunan bunga selama enam tahun, digambarkan sebagai sosok “green flag” yang mandiri dan hangat.

Hidupnya mulai berubah ketika bertemu Lee Hyo-ri, menciptakan dinamika romansa yang manis.

Chemistry-nya dengan Choi Yoon-ji banyak dipuji karena terasa alami dan menggemaskan.

Secara keseluruhan, akting Kim Min-kyu dinilai stabil dan mampu menghadirkan emosi yang pas sebagai pemuda desa yang dewasa namun perlahan belajar tentang cinta, sehingga memperkuat nuansa healing dalam drama ini.

Review oleh caroljane52: Saya benar-benar menyukai drama ini. Drama ini menunjukkan bagaimana kesulitan bisa diatasi ketika ada orang-orang yang memberikan cinta, dukungan, dan kebaikan yang tulus—seperti seharusnya kita semua diperlakukan dan memperlakukan orang lain. Kisah cintanya terasa lembut dan manis tanpa drama berlebihan, sekaligus menekankan pentingnya persahabatan dan kepercayaan. Para pemainnya luar biasa sebagai satu kesatuan, dan akting semua pemeran sangat bagus. Kehadiran Kim Mi-kyung, Kim Sun-yeong, dan Jung Yiung-jo terasa sangat istimewa—karena ketika salah satu dari mereka tampil dalam sebuah drama, biasanya hasilnya pasti bagus. Yum Jung-ah dan Park Hae-joon (yang saya sukai di When Life Gives You Tangerines) memiliki chemistry yang hebat. Akting Jung-ah dan Choi Yoon-ji juga sangat menyentuh hati saya berkali-kali—benar-benar aktor yang luar biasa. Tolong, tolong buat lebih banyak drama seperti ini!

2. Missing Crown Prince (2024)

Missing Crown Prince (2024) (Foto: viu)

Genre : Komedi, Romantis, Sejarah (Sageuk)

: Komedi, Romantis, Sejarah (Sageuk) Rating (IMDb) : 7.2/10

: 7.2/10 Pemain : Suho, Hong Ye Ji, Kim Min-kyu, Myung Se Bin, Kim Joo Hun

: Suho, Hong Ye Ji, Kim Min-kyu, Myung Se Bin, Kim Joo Hun Situs atau platform streaming : Viu,BiliBili

: Viu,BiliBili Tonton trailer: Missing Crown Prince (2024)

Missing Crown Prince adalah drama komedi romantis berlatar sejarah Dinasti Joseon yang penuh intrik dan konflik istana.

Drama ini merupakan spin-off dari Bossam: Steal the Fate dan menghadirkan cerita unik tentang Putra Mahkota Lee Geon (Suho) yang secara tiba-tiba diculik oleh Choi Myung Yoon (Hong Ye Ji), seorang wanita yang justru ditakdirkan menjadi istrinya.

Penculikan ini ternyata dilakukan oleh ayah Myung Yoon, seorang tabib istana, demi menghindarkan putrinya dari nasib buruk yang diramalkan akan menjadi janda.

Namun, rencana tersebut justru memicu rangkaian peristiwa tak terduga saat mereka harus melarikan diri bersama, menghadirkan kombinasi antara romansa, komedi, dan ketegangan.

Selain kisah cinta, drama ini juga dipenuhi intrik politik seperti perebutan kekuasaan, pengkhianatan, dan konspirasi di lingkungan kerajaan.

Di sinilah karakter Kim Min-kyu sebagai Pangeran Agung Dosung menjadi sangat penting.

Ia memerankan adik tiri Putra Mahkota yang memiliki karakter kompleks, hangat dan tulus, namun terjebak dalam konflik antara kesetiaan pada keluarganya dan ambisi kekuasaan.

Akting Kim Min-kyu dinilai sangat emosional dan kuat, terutama saat menggambarkan dilema moral yang dihadapi Dosung.

Ia juga terlibat dalam kisah cinta segitiga yang menambah ketegangan cerita.

Karakternya yang tampan namun sering dihadapkan pada pilihan sulit membuatnya menjadi salah satu elemen paling menarik dalam drama ini.

Review oleh flowerbelle-86115: Ini adalah drama sejarah pertama saya, dan sejauh ini saya merasa sangat tertarik. Semua pemeran tampil baik dalam memerankan karakter mereka. Suho dan Hong Ye Ji terlihat lucu dan menggemaskan, dan menurut saya mereka berhasil membawakan karakter dengan sangat baik. Saya sangat menyukai ekspresi wajah Suho—tatapannya seolah bisa berbicara banyak. Ia terlihat sangat mendalam, apalagi ini adalah drama sejarah pertamanya. Sang ratu dan tabib kerajaan juga merupakan aktor yang sangat bagus. Saya sangat terkesan dengan akting mereka sebagai tokoh antagonis. Mereka adalah aktor berpengalaman, jadi tidak heran jika tampil sangat kuat. Kim Min Kyu juga tampil baik. Hong Ye Ji juga terlihat berkembang dibandingkan drama sebelumnya. Secara keseluruhan, drama ini sangat mengesankan.

3. Seasons of Blossom (2022)

Seasons of Blossom (2022) (Foto: imdb)

Genre : Remaja, Romantis, Melodrama, School Life

: Remaja, Romantis, Melodrama, School Life Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Pemain : Seo Ji-hoon, So Ju-yeon, Kim Min-kyu, Kang Hye-won, Yoon Hyun-soo

: Seo Ji-hoon, So Ju-yeon, Kim Min-kyu, Kang Hye-won, Yoon Hyun-soo Situs atau platform streaming : Viki, BiliBili

: Viki, BiliBili Tonton trailer: Seasons of Blossom (2022)

Seasons of Blossom adalah drama romansa remaja yang emosional dan menyentuh, diadaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama.

Ceritanya berpusat pada kehidupan lima siswa SMA Seoyeon, mengangkat tema cinta, persahabatan, serta isu serius seperti perundungan, trauma keluarga, dan kesehatan mental.

Drama ini menggunakan gaya penceritaan omniverse, di mana setiap “musim” menghadirkan kisah berbeda, namun tetap saling terhubung.

Cerita terbagi dalam dua garis waktu, yaitu masa lalu yang berfokus pada Lee Ha-min, sosok ceria yang ternyata menyimpan luka mendalam, serta masa kini yang mengikuti teman-temannya dalam menghadapi dan menyembuhkan trauma tersebut.

Kim Min-kyu memerankan Lee Jae-min, karakter penting dalam alur masa kini. Ia digambarkan sebagai siswa populer yang ramah dan baik hati, namun menyimpan luka batin terkait masa lalu saudaranya.

Performa Kim Min-kyu mendapat banyak pujian karena mampu menampilkan dualitas karakter dengan sangat baik, di satu sisi ceria dan hangat, di sisi lain rapuh dan emosional.

Chemistry-nya dengan Kang Hye-won sebagai Yoon Bo-mi juga menjadi salah satu aspek yang paling disukai penonton, menghadirkan romansa yang manis namun tetap realistis.

Review oleh PennyReviews: Drama Korea Seasons of Blossom adalah drama sekolah dengan cerita tragis sebagai inti utamanya. Awalnya drama ini terasa seperti rom-com sekolah biasa, namun dengan cepat berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Drama ini membahas trauma, konflik keluarga, serta bagaimana menghadapi kehilangan orang yang dicintai. Ada juga unsur romansa dengan dua kisah cinta—satu dari masa lalu dan satu dari masa kini. Keduanya sama-sama menarik; yang pertama terasa tragis dan penuh nuansa nostalgia, sementara yang kedua terasa segar dan manis. Penampilan para pemain juga menyenangkan secara keseluruhan. Namun, karakter pemeran utama wanita terkadang terasa agak menjengkelkan dan melelahkan. Secara keseluruhan, saya memberi nilai delapan setengah dari sepuluh.

4. Idol: The Coup (2021)

Idol: The Coup (2021) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Musik, Kehidupan

: Drama, Musik, Kehidupan Rating (IMDb) : 7.5/10

: 7.5/10 Pemain : Ahn Hee-yeon, Kwak Si-yang, Kim Min-kyu, Ahn Sol-bin, Exy

: Ahn Hee-yeon, Kwak Si-yang, Kim Min-kyu, Ahn Sol-bin, Exy Situs atau platform streaming : iQIYI, Netflix, Prime Video, Viu

: iQIYI, Netflix, Prime Video, Viu Tonton trailer: Idol: The Coup (2021)

Idol: The Coup mengangkat kisah realistis tentang dunia idol K-pop, khususnya grup yang dianggap gagal atau “mangdol”.

Cerita berpusat pada grup wanita Cotton Candy yang telah berjuang selama enam tahun tanpa kesuksesan berarti dan berada di ambang pembubaran.

Mereka hanya membutuhkan satu lagu hit untuk menyelamatkan grup, namun perjalanan menuju titik tersebut penuh dengan tekanan, konflik, dan keputusan sulit.

Drama ini menyoroti kerasnya industri hiburan, pentingnya persahabatan, serta keberanian untuk melepas mimpi demi masa depan yang lebih baik.

Kim Min-kyu berperan sebagai Seo Ji-han, leader dari grup pria populer Mars. Perannya dianggap sangat cocok dengannya, terutama karena visual dan karismanya yang kuat sebagai idol.

Ia juga berhasil menampilkan karakter tsundere, terlihat dingin di luar namun sebenarnya hangat di dalam.

Aktingnya dinilai natural dan menunjukkan perkembangan signifikan sejak masa Produce X 101.

Banyak penonton memberikan pujian atas kemampuan emosionalnya yang meyakinkan, menjadikan karakter Ji-han terasa hidup dan relatable.

Review oleh unosaw: Ini adalah serial yang sangat bagus. Rasanya seperti naik roller coaster. Setiap dari lima karakter utama wanita digambarkan dengan sangat realistis. Setiap episode bisa membuat Anda menangis. Serial ini benar-benar layak untuk ditonton. Hati saya terasa teriris melihat kesulitan yang dialami para idola di setiap episode. Namun melihat mereka saling mendukung satu sama lain membuat saya merasa tenang. Saya belajar banyak dari drama ini—tentang keberanian, bertahan hidup, kejujuran, pengertian, kesabaran, dan banyak hal lainnya. Setiap karakter memiliki kekuatan dan identitasnya masing-masing. Saya sangat terkejut dengan kualitas aktingnya yang begitu bagus. Mereka semua benar-benar aktor dan aktris yang hebat. Tepuk tangan 👏🏻 Terima kasih telah menciptakan serial yang luar biasa ini.

5. Pop Out Boy! (2020)

Pop Out Boy! (2020) (Foto: imdb)

Genre : Komedi, Romantis, Fantasi

: Komedi, Romantis, Fantasi Rating (IMDb) : 6.6/10

: 6.6/10 Pemain : Kim Min-kyu, Kim Do-yeon, Choi Hyun-wook, Shin Soo-hyun

: Kim Min-kyu, Kim Do-yeon, Choi Hyun-wook, Shin Soo-hyun Situs atau platform streaming : Viki, Prime Vide, iflix

: Viki, Prime Vide, iflix Tonton trailer: Pop Out Boy! (2020)

Pop Out Boy! adalah web drama komedi romantis dengan konsep unik tentang karakter komik 2D yang keluar ke dunia nyata.

Ceritanya mengikuti Chun Nam-wook (Kim Min-kyu), karakter pria tampan dari komik yang tiba-tiba muncul di kehidupan nyata dan bertemu Han Sun-nyeo (Kim Do-yeon), seorang siswi yang identik dengan tokoh utama wanita dalam komik tersebut.

Pertemuan ini memicu berbagai situasi lucu dan romantis, terutama karena Nam-wook memiliki gaya bicara yang sangat dramatis dan penuh rayuan ala komik jadul.

Drama ini terdiri dari 10 episode dan diadaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama.

Sebagai debut aktingnya, Kim Min-kyu berhasil mencuri perhatian. Ia dipuji karena mampu menghidupkan karakter yang over-the-top dengan sangat baik, mulai dari tatapan intens hingga dialog yang cheesy namun tetap menghibur.

Performa ini membuatnya langsung disukai penonton dan menjadi fondasi kuat untuk karier aktingnya ke depan.

Review oleh ktkym_: Saya berharap mereka membuat season 2. Ceritanya sangat bagus, dan banyak orang menginginkan kelanjutannya. Para aktor sudah tampil dengan sangat baik, jadi akan sangat disayangkan jika tidak ada season 2. Selain itu, di episode terakhir, sosok pria di belakang Nam Wook membuat semua orang penasaran—siapa sebenarnya dia? Jadi, penulis Choi Yo Ji-nim dan sutradara Wang Hye Ryung-nim, tolong berikan kami season 2. Tolong dengarkan kami, kami benar-benar sangat menginginkannya. Drama ini dirilis pada 2020, dan sekarang sudah hampir 2025. Jadi mohon dibuatkan season 2. Saya bahkan belum pernah menulis review sebelumnya, tapi sekarang saya melakukannya—kenapa? Karena drama ini sangat menarik dan saya menyukai genrenya.

6. Bitch X Rich Season 2 (2025)

Bitch X Rich Season 2 (2025) (Foto: imdb)

Genre : Thriller Psikologis, Remaja, Drama

: Thriller Psikologis, Remaja, Drama Rating (IMDb) : 6.7/10

: 6.7/10 Pemain : Lee Eun-saem, Kim Ye-rim, Lee Jong-hyuk, Kim Min-kyu

: Lee Eun-saem, Kim Ye-rim, Lee Jong-hyuk, Kim Min-kyu Situs atau platform streaming : Viu, Vidio

: Viu, Vidio Tonton trailer: Bitch X Rich Season 2 (2025)

Bitch X Rich Season 2 merupakan kelanjutan dari drama thriller psikologis remaja yang kembali mengangkat konflik kelas sosial, kekuasaan, dan manipulasi di lingkungan elit SMA Internasional Cheongdam.

Dirilis pada 3 Juli 2025 dengan total 10 episode, musim kedua ini melanjutkan dampak dari kejadian dramatis di musim pertama yang membuat struktur kekuasaan di sekolah menjadi tidak stabil.

Cerita berpusat pada Kim Hye-in (Lee Eun-saem), siswi dari latar belakang sederhana yang kini berhasil masuk ke lingkaran elit “Diamond 6”, serta Baek Je-na (Kim Ye-rim/Yeri), ratu sekolah yang mulai kehilangan kendali atas kekuasaannya.

Situasi semakin memanas ketika rahasia demi rahasia mulai terungkap, memicu konflik baru berupa balas dendam, manipulasi, hingga misteri pembunuhan yang kembali mengguncang sekolah.

Hubungan antara Hye-in dan Je-na menjadi poros utama cerita, karena keduanya berada dalam posisi yang saling membutuhkan sekaligus saling mengancam, bekerja sama di satu sisi, namun juga bersaing demi kepentingan masing-masing.

Kehadiran karakter baru Cha Jin-uk yang diperankan oleh Kim Min-kyu membawa warna baru sekaligus ketegangan yang lebih tinggi. .

Jin-uk digambarkan sebagai siswa pindahan yang tampan, kaya, cerdas, tetapi memiliki kepribadian dingin dan cenderung kasar. Kehadirannya diprediksi akan merusak keseimbangan kekuasaan di dalam “Diamond 6”.

Lebih dari itu, terungkap bahwa ia adalah tunangan Baek Je-na, yang secara otomatis menambah lapisan konflik emosional dan politik dalam cerita.

Peran ini menjadi penting karena memperumit hubungan antar karakter sekaligus meningkatkan intensitas drama.

Secara keseluruhan, masuknya Kim Min-kyu sebagai karakter baru diharapkan mampu memperkuat dinamika cerita, memberikan ketegangan tambahan, dan memperdalam konflik yang sudah kompleks sejak musim pertama.

Bitch X Rich Season 2 (2025): Belum terdapat review di IMDb maupun sumber lainnya.

7. Maestra: Strings of Truth (2023)

Maestra: Strings of Truth (2023) (Foto: imdb)

Genre : Misteri, Thriller, Melodrama

: Misteri, Thriller, Melodrama Rating (IMDb) : 7.1/10

: 7.1/10 Pemain : Lee Young-ae, Lee Mu-saeng, Kim Young-jae, Hwang Bo-reum-byeol, Kim Min-kyu

: Lee Young-ae, Lee Mu-saeng, Kim Young-jae, Hwang Bo-reum-byeol, Kim Min-kyu Situs atau platform streaming : tvN, Disney+ Hotstar

: tvN, Disney+ Hotstar Tonton trailer: Maestra: Strings of Truth (2023)

Maestra: Strings of Truth adalah drama misteri thriller melodrama yang diadaptasi dari serial Prancis Philharmonia.

Cerita berfokus pada Cha Se-eum (Lee Young-ae), seorang konduktor orkestra jenius yang dikenal berani dan perfeksionis, sekaligus mantan pemain biola berbakat.

Ia kembali ke Korea untuk menyelamatkan orkestra Hanphil yang berada di ambang kehancuran.

Namun di balik reputasi dan kesuksesannya, Se-eum menyimpan rahasia besar yang perlahan mulai terkuak.

Drama ini tidak hanya menampilkan keindahan dunia musik klasik, tetapi juga menghadirkan ketegangan melalui berbagai misteri yang terjadi di dalam orkestra, menjadikan setiap episode penuh intrik dan emosi.

Dengan total 12 episode, cerita berkembang melalui hubungan kompleks antara para karakter, termasuk Yoo Jung-jae (Lee Mu-saeng), seorang taipan investasi sekaligus mantan kekasih Se-eum, serta Kim Pil (Kim Young-jae), suaminya yang berprofesi sebagai komposer.

Dalam drama ini, Kim Min-kyu memerankan Kim Tae-ho, sekretaris setia Cha Se-eum yang juga merupakan sepupu Yoo Jung-jae.

Karakternya digambarkan memiliki pesona yang murni, sedikit ceroboh namun justru menggemaskan, serta dikenal sebagai pekerja keras yang sangat detail dalam membantu tugas-tugas Se-eum.

Meskipun berada di tengah jajaran aktor senior, Kim Min-kyu mampu tampil menonjol dengan akting yang stabil dan karisma yang kuat.

Ia berperan sebagai pendukung yang dapat diandalkan, memberikan keseimbangan emosional di tengah atmosfer cerita yang penuh tekanan.

Kehadirannya juga membawa nuansa segar yang membuat dinamika drama terasa lebih hidup.

Review oleh annjackson-26625: Wow, saya tidak menyangka drama ini akan sebagus ini. Saya benar-benar terbawa ke dalam dunia musik klasik tanpa saya sadari. Para pemainnya luar biasa, meskipun sayangnya tidak semuanya tercantum di IMDb. Jika ini adalah serial dengan pemeran Amerika, saya yakin daftar pemainnya akan lebih lengkap. Alur ceritanya sangat menarik, penuh dengan kejutan dan plot twist yang tak terduga—bahkan lebih berliku daripada wahana di taman hiburan Disneyland. Hubungan antara Mr. Yoo dan Cha Se-eum diperankan dengan sangat indah—halus, penuh perasaan, dan lembut. Kita bisa melihat dengan jelas asal mula cinta itu dan arah yang diinginkannya. Tema yang diangkat juga sangat beragam, mulai dari perselingkuhan, gairah, obsesi, kecemburuan, hingga cinta. Semua ada di sini. Musik di bagian ending juga sangat indah, membuka mata saya terhadap musik Korea. Tontonlah drama ini, Anda pasti ingin menontonnya terus tanpa berhenti.

8. The Fabulous (2022)

The Fabulous (2022) (Foto: netflix)

Genre : Romantis, Komedi, Drama Kehidupan

: Romantis, Komedi, Drama Kehidupan Rating (IMDb) : 6.4/10

: 6.4/10 Pemain : Chae Soo-bin, Choi Min-ho, Lee Sang-un, Park Hee-jung, Kim Min-kyu

: Chae Soo-bin, Choi Min-ho, Lee Sang-un, Park Hee-jung, Kim Min-kyu Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: The Fabulous (2022)

The Fabulous adalah drama original Netflix Korea Selatan yang terdiri dari 8 episode dan dirilis pada 23 Desember 2022.

Mengusung genre romance-comedy, drama ini mengangkat kehidupan empat sahabat muda yang bekerja di industri fashion Seoul yang glamor namun kompetitif.

Cerita berfokus pada Pyo Ji-eun (Chae Soo-bin), seorang manajer PR brand mewah; Ji Woo-min (Choi Min-ho), seorang retoucher foto freelance; Joseph (Lee Sang-un), desainer kreatif; serta Ye Seon-ho (Park Hee-jung), seorang supermodel.

Mereka berusaha bertahan di tengah tekanan industri mode sambil menjalani kehidupan penuh dinamika, mulai dari persahabatan, ambisi karier, hingga romansa dan kehidupan malam yang penuh warna.

Drama ini dikenal sebagai tontonan ringan namun tetap realistis dalam menggambarkan kehidupan anak muda modern, khususnya mereka yang mengejar mimpi di dunia fashion.

Kim Min-kyu hadir sebagai Shim Do-young, karakter pendukung yang digambarkan sebagai mahasiswa ceria yang bercita-cita menjadi model profesional.

Meski bukan pemeran utama, kehadirannya cukup mencuri perhatian karena mampu menghadirkan energi positif dan nuansa segar dalam cerita.

Aktingnya dinilai baik, terutama dalam membawakan karakter yang penuh semangat dan ambisi.

Ia juga mendapat apresiasi karena mampu mengimbangi para pemeran utama, meskipun masih tergolong sebagai aktor pendatang baru saat itu.

Perannya menyoroti perjuangan anak muda yang berusaha menembus industri modeling, menjadikannya relevan dengan tema besar drama tentang mimpi dan realita.