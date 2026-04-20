10 Drama Kim Tae-hee Terbaik, dari Romance, Komedi, hingga Thriller

Kim Tae-hee (lahir 29 Maret 1980) adalah aktris papan atas Korea Selatan yang dijuluki sebagai “Wanita Tercantik” nasional sekaligus ikon beauty and brain.

Namanya melejit lewat peran ikonik di Stairway to Heaven (2003), lalu semakin mengukuhkan popularitasnya melalui IRIS (2009) dan Hi Bye, Mama! (2020).

Ia dikenal karena kecantikan natural, kemampuan akting yang terus berkembang, serta konsistensinya memilih proyek drama berkualitas selama lebih dari dua dekade.

Kim Tae-hee memulai karier sebagai model iklan setelah ditemukan pada tahun 2000, sebelum akhirnya sukses di dunia akting. Kehidupan pribadinya juga kerap menjadi sorotan, terutama sejak menikah dengan Rain.

Bagi Anda yang ingin melihat kualitas aktingnya lebih jauh, ada sejumlah drama terbaik dengan rating tinggi yang menampilkan performa gemilangnya dan layak masuk dalam daftar tontonan Anda.

Rekomendasi Drama Kim Tae-Hee dengan Rating Tertinggi

Berikut adalah rekomendasi acara TV Kim Tae-hee terbaik dengan rating tinggi yang menghadirkan beragam cerita menarik, mulai dari romansa yang menghangatkan hati, melodrama penuh emosi, hingga thriller menegangkan yang sarat misteri:

1. Lies Hidden in My Garden (2023)

Lies Hidden in My Garden (2023) (Foto: imdb)

Genre : Thriller, Misteri, Psikologis

: Thriller, Misteri, Psikologis Rating (IMDb) : 6.8/10

: 6.8/10 Pemain : Kim Tae-hee, Lim Ji-yeon, Kim Sung-oh, Choi Jae-rim

: Kim Tae-hee, Lim Ji-yeon, Kim Sung-oh, Choi Jae-rim Situs atau platform streaming : Prime Video, Viki

: Prime Video, Viki Tonton trailer: Lies Hidden in My Garden (2023)

Lies Hidden in My Garden (2023) adalah drama thriller misteri yang menegangkan dengan premis yang unik dan atmosfer yang perlahan membangun rasa tidak nyaman.

Cerita berpusat pada dua wanita dengan kehidupan yang sangat bertolak belakang, yaitu Moon Joo-ran, seorang istri kaya yang tampak hidup damai, dan Chu Sang-eun, seorang wanita hamil miskin yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kehidupan keduanya mulai terhubung secara misterius ketika Joo-ran mencium bau busuk seperti mayat yang berasal dari halaman belakang rumahnya, sebuah kejadian yang perlahan mengguncang stabilitas mental dan kehidupannya.

Drama ini terdiri dari 8 episode dan disutradarai oleh Jung Ji-hyun, serta tersedia di Prime Video dan Viki.

Alur ceritanya fokus pada ketegangan psikologis dan rahasia gelap yang terungkap sedikit demi sedikit.

Kim Tae-hee sebagai Moon Joo-ran dipuji karena berhasil menggambarkan karakter yang paranoid, rapuh, dan penuh kebingungan secara emosional.

Perannya dianggap sebagai comeback yang solid karena ia mampu menampilkan sisi psikologis yang intens, sangat berbeda dari peran-peran romantis yang sebelumnya melekat pada dirinya.

Review IMDb oleh PennyReviews:

Drama Korea “Lies Hidden in My Garden” adalah drama gelap yang penuh dengan banyak twist. Suasana dalam serial ini menjadi elemen utama yang membuat ketegangan tetap terjaga, dengan pengambilan gambar yang cerdas, tajam, serta penggunaan filter warna abu-abu kebiruan yang berkabut. Karakter-karakternya juga sangat menarik dan menjadi penopang alur cerita, terutama saat cerita mulai terasa terlalu rumit dan melelahkan. Mereka juga berperan penting dalam mendukung keberhasilan berbagai plot twist, karena sifat moral mereka yang abu-abu membuat tindakan mereka sulit diprediksi. Oleh karena itu, para pemainnya tampil sangat menghibur. Terakhir, ritme cerita drama ini sangat pas dengan alurnya, begitu juga dengan durasinya. Jadi secara keseluruhan, drama ini mendapat nilai delapan dari sepuluh.

2. Hi Bye, Mama! (2020)

Hi Bye, Mama! (2020) (Foto: imdb)

Genre : Fantasi, Keluarga, Melodrama

: Fantasi, Keluarga, Melodrama Rating (IMDb) : 7.9/10

: 7.9/10 Pemain : Kim Tae-hee, Lee Kyu-hyung, Go Bo-gyeol, Seo Woo-jin, Shin Dong-mi

: Kim Tae-hee, Lee Kyu-hyung, Go Bo-gyeol, Seo Woo-jin, Shin Dong-mi Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Hi Bye, Mama! (2020)

Hi Bye, Mama! (2020) adalah drama fantasi keluarga yang sangat mengharukan dan emosional, mengangkat kisah tentang cinta seorang ibu yang melampaui batas kehidupan dan kematian.

Drama ini mengikuti Cha Yu-ri, seorang wanita yang meninggal dalam kecelakaan tragis saat sedang hamil lima tahun sebelumnya.

Meski telah menjadi arwah, ia tetap berada di dunia untuk mengawasi suami dan anaknya, Jo Kang-hwa dan Seo-woo, demi melihat tumbuh kembang anak yang sangat ia cintai.

Alur cerita berkembang ketika Yu-ri mendapatkan kesempatan langka melalui “proyek reinkarnasi” selama 49 hari untuk kembali menjadi manusia.

Dalam waktu terbatas tersebut, ia harus kembali ke kehidupan lamanya, menghadapi kenyataan bahwa suaminya kini telah menikah lagi dengan seorang perawat bernama Oh Min-jung, dan berusaha merebut kembali posisinya jika ingin hidup secara permanen.

Drama ini sangat kuat dalam mengangkat tema keluarga, kasih sayang seorang ibu, serta proses melepaskan orang tercinta dengan ikhlas.

Kim Tae-hee mendapatkan banyak pujian atas perannya sebagai Cha Yu-ri, yang dianggap sebagai comeback sukses setelah lima tahun vakum dari dunia akting.

Ia mampu menyampaikan emosi kerinduan, kesedihan, dan cinta seorang ibu dengan sangat mendalam.

Tidak hanya itu, ia juga berhasil membawakan karakter Yu-ri yang ceria, optimistis, dan kadang lucu sebagai hantu yang telah terbiasa dengan “dunia arwah”.

Dedikasinya dalam mendalami emosi karakter membuat penampilannya terasa total dan autentik, bahkan dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam kariernya.

Review IMDb oleh sepidehzekavat:

Saya suka menonton banyak serial TV dari berbagai negara, dan dari semuanya, drama ini terasa berbeda. Setiap episodenya membuat saya menangis, bahkan sering sampai membuat saya sakit kepala karena terlalu banyak menangis. Drama ini bukanlah drama romantis Korea pada umumnya, juga tidak terlalu “mitologis” atau semacam itu. Para karakternya dipilih dengan sangat baik, setiap emosi terasa sangat nyata, dan para penulis serta tim produksi melakukan pekerjaan yang luar biasa. Drama ini mengajarkan kita untuk benar-benar fokus pada hari ini daripada mengkhawatirkan hari esok. Sangat saya rekomendasikan.

3. Yong Pal (2015)

Yong Pal (2015) (Foto: imdb)

Genre : Medis, Thriller, Drama

: Medis, Thriller, Drama Rating (IMDb) : 7.4/10

: 7.4/10 Pemain : Joo Won, Kim Tae-hee, Jo Hyun-jae, Chae Jung-an, Jung Woong-in

: Joo Won, Kim Tae-hee, Jo Hyun-jae, Chae Jung-an, Jung Woong-in Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Yong Pal (2015)

Yong Pal (2015), yang juga dikenal dengan judul The Gang Doctor, adalah drama medis-thriller yang menggabungkan dunia kedokteran dengan sisi gelap kriminalitas.

Ceritanya mengikuti Kim Tae-hyun, seorang ahli bedah jenius di Rumah Sakit Hanshin yang terpaksa menjalani pekerjaan ilegal sebagai “dokter panggilan” bagi gangster dan kriminal dengan nama samaran Yong-pal, demi melunasi biaya pengobatan adiknya yang membutuhkan cuci darah.

Konflik mulai memuncak ketika Tae-hyun dipindahkan ke lantai VIP rumah sakit yang eksklusif dan bertemu dengan Han Yeo-jin, seorang pewaris chaebol yang secara sengaja dibuat koma oleh kakak laki-lakinya sendiri demi menguasai kekayaan keluarga.

Pertemuan ini menjadi awal dari konflik besar yang melibatkan kekuasaan, pengkhianatan, dan balas dendam.

Kim Tae-hee sebagai Han Yeo-jin memberikan performa yang sangat berkesan.

Pada awal cerita, ia banyak tampil dalam kondisi koma layaknya “Sleeping Beauty”, dengan dialog yang minim, namun tetap mampu menyampaikan emosi melalui ekspresi dan kilas balik yang menyentuh.

Setelah karakternya bangkit, terjadi transformasi drastis menjadi sosok wanita yang dingin, kuat, dan penuh tekad untuk membalas dendam.

Perubahan ini dipuji karena terasa kuat dan meyakinkan, bahkan banyak penonton menyebut aktingnya sebagai “superb”, terutama dalam adegan emosional dan saat ia mulai mengambil alih kendali kekuasaan.

Review IMDb oleh from-nsj4:

Ada banyak drama Korea yang bagus, tetapi hanya sekitar belasan yang benar-benar menonjol di atas yang lain. Meskipun drama ini tidak terlalu sering masuk dalam daftar drama Korea terbaik, menurut saya ini termasuk dalam kelompok belasan terbaik tersebut. Drama ini penuh dengan intrik dan ketegangan, banyak adegan operasi medis yang cukup brutal, permainan kekuasaan yang didorong oleh uang, serta kisah romantis yang sangat menarik yang diperankan oleh Kim Tae-hee yang cantik. Ini adalah drama yang sangat layak untuk ditonton.

4. Jang Ok-jung Living by Love (2013)

Jang Ok-jung Living by Love (2013) (Foto: imdb)

Genre : Sejarah, Romantis, Melodrama

: Sejarah, Romantis, Melodrama Rating (IMDb) : 7.8/10

: 7.8/10 Pemain : Kim Tae-hee, Yoo Ah-in, Hong Soo-hyun, Jae Hee, Lee Sang-yeob, Han Seung-yeon, Sung Dong-il

: Kim Tae-hee, Yoo Ah-in, Hong Soo-hyun, Jae Hee, Lee Sang-yeob, Han Seung-yeon, Sung Dong-il Situs atau platform streaming : Viki, Prime Video

: Viki, Prime Video Tonton trailer: Jang Ok-jung Living by Love (2013)

Jang Ok-jung, Living by Love (2013) adalah drama sejarah Korea (sageuk) yang memberikan interpretasi baru terhadap sosok legendaris Jang Hui-bin.

Dalam drama ini, Jang Ok-jung tidak hanya digambarkan sebagai wanita ambisius, tetapi sebagai sosok berbakat yang bekerja sebagai perancang busana dan pembuat kosmetik di era Dinasti Joseon.

Cerita berfokus pada perjalanan hidupnya sebelum menjadi selir kerajaan, termasuk kisah cintanya dengan Raja Sukjong serta perjuangannya menghadapi intrik politik istana yang kompleks.

Drama ini terdiri dari 24 episode yang tayang di SBS dan memadukan elemen sejarah, romansa, serta melodrama dengan kuat.

Kim Tae-hee mendapat apresiasi atas perannya yang berhasil menghidupkan karakter Jang Ok-jung sebagai wanita cerdas, penuh gairah, dan emosional.

Banyak penonton memuji aktingnya dalam adegan-adegan sedih yang terasa sangat nyata dan menyentuh.

Chemistry antara Kim Tae-hee dan Yoo Ah-in juga menjadi daya tarik utama, menghadirkan hubungan romantis yang kuat meskipun sempat diragukan di awal.

Secara keseluruhan, peran ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam karier Kim Tae-hee karena ia mampu membuktikan kualitas aktingnya, melampaui stigma sebagai aktris yang hanya mengandalkan visual.

Review IMDb oleh lmerana:

Awalnya saya berpikir Kim Tae Hee dan Yoo Ah In tidak terlihat cocok. Namun setelah melihat mereka berakting bersama, ternyata mereka sangat cocok dalam memerankan karakter masing-masing. Mereka memancarkan pesona dan chemistry romantis yang kuat. Ceritanya sendiri tidak terlalu luar biasa, terutama jika Anda sudah pernah menonton kisah lain tentang Jang Ok-jung. Namun demikian, ini tetap menjadi drama sejarah Korea yang wajib ditonton untuk ditambahkan ke daftar Anda.

5. Boku to Star no 99 Nichi (2011)

Boku to Star no 99 Nichi (2011) (Foto: imdb)

Genre : Romantis, Komedi, Melodrama

: Romantis, Komedi, Melodrama Rating (IMDb) : 7.1/10

: 7.1/10 Pemain : Kim Tae-hee, Hidetoshi Nishijima, Taecyeon, Nanami Sakuraba, Jun Kaname

: Kim Tae-hee, Hidetoshi Nishijima, Taecyeon, Nanami Sakuraba, Jun Kaname Situs atau platform streaming : Platform nonton film online

: Platform nonton film online Tonton trailer: Boku to Star no 99 Nichi (2011)

Boku to Star no 99 Nichi (2011), atau dikenal juga sebagai 99 Days with the Superstar, adalah dorama Jepang yang memadukan romansa komedi dengan sentuhan melodrama.

Ceritanya mengikuti Namiki Kohei, seorang penjaga keamanan paruh waktu yang sederhana, berhati lembut, dan memiliki ketertarikan pada astronomi, yang ditugaskan menjadi pengawal bagi Han Yoo-na, seorang aktris superstar Korea yang datang ke Jepang untuk syuting selama 99 hari.

Seiring berjalannya waktu, hubungan profesional mereka mulai berubah menjadi lebih personal.

Meskipun pada awalnya mereka tidak seharusnya saling jatuh cinta, kedekatan selama 99 hari, yang berakhir pada malam Natal, perlahan mengubah perasaan keduanya.

Yoo-na yang merasa kesepian di balik popularitasnya mulai menemukan kenyamanan dalam sosok Kohei yang tulus, bahkan sering melarikan diri dari hotel untuk menikmati hal-hal sederhana seperti makanan biasa, yang justru sering membuat Kohei berada dalam situasi sulit.

Kim Tae-hee dinilai sangat cocok memerankan karakter Han Yoo-na, karena mampu menampilkan perpaduan antara pesona seorang bintang besar dengan sisi rapuh dan kesepian yang ia sembunyikan.

Ia juga berhasil menghadirkan sisi ceria, lucu, dan sedikit kekanak-kanakan dalam beberapa momen, terutama saat berinteraksi dengan Kohei.

Chemistry antara Kim Tae-hee dan Hidetoshi Nishijima terasa kuat dan natural, menciptakan dinamika “pasangan aneh” yang menggemaskan dan menjadi daya tarik utama drama ini.

Review MyDramaList oleh Akhil JAKKAM:

Saya sangat merekomendasikan Anda untuk menonton serial drama ini. Drama ini penuh dengan segala hal yang Anda butuhkan dalam sebuah film yang menyenangkan sekaligus emosional. Pengembangan karakternya sangat luar biasa. Jika Anda pecinta drama, Anda pasti akan ingin menontonnya berulang kali setelah menontonnya sekali. Aktrisnya sangat cantik, sehingga dia sangat cocok untuk karakter tersebut. Komunikasi dan pemahaman antara Yoo-na San dan Namiki Kohei sangat indah. Saya menikmati setiap bagian dari serial ini. Setelah Anda mulai menontonnya, Anda akan terus berada dalam berbagai emosi karena setiap adegan membawa emosi yang berbeda sepanjang adegan tersebut.

6. My Princess (2011)

My Princess (2011) (Foto: imdb)

Genre : Komedi Romantis, Melodrama, Ringan, Unik

: Komedi Romantis, Melodrama, Ringan, Unik Rating (IMDb) : 6.9/10

: 6.9/10 Pemain : Kim Tae-hee, Song Seung-heon, Park Ye-jin, Ryu Soo-young, Lee Gi-kwang

: Kim Tae-hee, Song Seung-heon, Park Ye-jin, Ryu Soo-young, Lee Gi-kwang Situs atau platform streaming : Viki, Netflix, Prime Video, Apple TV

: Viki, Netflix, Prime Video, Apple TV Tonton trailer: My Princess (2011)

My Princess (2011) adalah drama komedi romantis yang ringan, unik, dan cukup populer pada masanya, dengan premis “dongeng modern” tentang seorang gadis biasa yang tiba-tiba mengetahui bahwa dirinya adalah keturunan kerajaan.

Cerita berfokus pada Lee Seol, seorang mahasiswi berusia 25 tahun yang hidup sederhana, ceria, dan apa adanya.

Kehidupannya berubah total ketika ia mengetahui bahwa dirinya adalah cicit dari Kaisar terakhir Korea, sekaligus satu-satunya pewaris takhta yang tersisa.

Konflik mulai berkembang ketika ia harus berhadapan dengan Park Hae-young, seorang diplomat tampan dan kaya yang ternyata adalah cucu dari ketua grup perusahaan besar.

Hae-young ditugaskan untuk melatih Lee Seol agar bisa menjalani peran barunya sebagai seorang putri, yang tentu saja tidak mudah mengingat latar belakang Seol yang jauh dari dunia kerajaan.

Interaksi keduanya yang penuh perdebatan, kehangatan, dan dinamika romantis menjadi inti dari cerita ini.

Drama ini terdiri dari 16 episode yang ditayangkan oleh MBC pada awal tahun 2011.

Kim Tae-hee dipuji karena berhasil menampilkan sisi komedi yang natural, ceria, cerewet, dan kadang sedikit konyol, sesuatu yang cukup berbeda dari citra melodrama yang sebelumnya melekat padanya.

Chemistry-nya dengan Song Seung-heon juga terasa kuat dan nyaman, membuat hubungan mereka terasa seperti pasangan nyata.

Selain itu, perkembangan karakter Lee Seol dari gadis biasa yang ceroboh menjadi sosok putri yang tangguh namun tetap rendah hati menjadi salah satu kekuatan utama drama ini.

Review IMDb oleh PalmBeachG:

Saya sebenarnya cukup tertinggal dalam menonton K-Drama karena berasal dari Amerika Serikat, dan baru menonton serial tahun 2011 ini sekarang. Saya sangat menyukai drama ini karena terasa menyenangkan, lucu, menghibur, dan tidak terlalu serius. Saya sangat menyukai pemeran utama pria Ryu Soo-young karena ia sangat cocok dengan perannya, tampan dan keren. Pemeran utama wanita juga memerankan karakter gadis polos yang canggung dengan sangat baik. Saya hanya memberi nilai 8 dari 10 karena bagian akhir cerita yang kurang saya sukai, terutama konsep lompatan waktu di akhir episode ketika sang pemeran utama pria menghilang selama bertahun-tahun. Saya sering melihat konsep seperti ini di drama Korea dan menurut saya kurang disukai. Saya lebih suka jika ending seperti itu tidak digunakan, karena membuat frustrasi. Meski begitu, kita tahu akhirnya akan berakhir bahagia, tetapi menunggu perkembangan romansa di akhir terasa sulit. Biasanya episode terakhir K-Drama memberikan penutupan untuk semua karakter, tetapi saya lebih menunggu kelanjutan pasangan utama.

7. IRIS (2009)

IRIS (2009) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Spy, Thriller, Romansa

: Aksi, Spy, Thriller, Romansa Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Pemain : Lee Byung-hun, Kim Tae-hee, Jung Joon-ho, Kim So-yeon, Kim Seung-woo, T.O.P

: Lee Byung-hun, Kim Tae-hee, Jung Joon-ho, Kim So-yeon, Kim Seung-woo, T.O.P Situs atau platform streaming : Netflix, BiliBili, iQIYI

: Netflix, BiliBili, iQIYI Tonton trailer: IRIS (2009)

IRIS (2009) adalah salah satu drama aksi-spy Korea Selatan yang sangat sukses dan ikonik, dikenal karena skala produksinya yang besar, adegan aksi yang intens, serta penggunaan lokasi syuting internasional, seperti Hongaria dan Jepang.

Cerita mengikuti dua sahabat karib dari pasukan khusus, Kim Hyun-jun dan Jin Sa-woo, yang direkrut ke dalam NSS (National Security Service), sebuah badan intelijen rahasia Korea Selatan.

Hubungan persahabatan mereka mulai diuji ketika keduanya jatuh cinta pada wanita yang sama, yaitu Choi Seung-hee, seorang agen sekaligus profiler berbakat di NSS.

Situasi semakin rumit ketika mereka terlibat dalam konspirasi internasional besar yang melibatkan organisasi rahasia bernama “IRIS”, yang berusaha menggagalkan reunifikasi Semenanjung Korea.

Drama ini tidak hanya menghadirkan aksi, tetapi juga konflik emosional yang kuat, terutama dalam segitiga cinta yang kompleks.

Kim Tae-hee, yang memerankan Choi Seung-hee, menunjukkan perkembangan akting yang signifikan.

Karakternya bukan sekadar pelengkap romansa, tetapi juga agen yang cerdas, mampu bertarung, dan memiliki kedalaman emosional.

Meskipun sempat mendapat kritik di awal terkait kemampuan aksi, performanya semakin solid seiring berjalannya cerita hingga 20 episode.

Peran ini sering dianggap sebagai salah satu titik penting yang membantu mematahkan stigma terhadapnya di awal karier, sekaligus menjadi elemen kunci dalam keberhasilan aspek romantis drama ini.

Di Korea, IRIS bahkan mencapai rating lebih dari 20% per episode, menandakan popularitasnya yang luar biasa.

Review IMDb oleh jhp2025:

Setelah menonton drama ini, saya merasa semua film James Bond menjadi buruk, baik dari segi pemeran maupun kualitas cerita! Saya sangat merekomendasikan penonton IMDb untuk menontonnya dan memahami alur ceritanya, lalu Anda akan mengerti alasan saya mengatakan hal ini. Saya benar-benar sebelumnya meremehkan film Korea sebelum menonton ini dan beberapa lainnya. Para aktor dan aktrisnya juga sebagian besar berpendidikan tinggi dari universitas ternama, sehingga mereka membuktikan kualitas mereka dalam pekerjaan mereka.

8. Love Story in Harvard (2004)

Love Story in Harvard (2004) (Foto: imdb)

Genre : Romantis, Drama, Kehidupan, Melodrama

: Romantis, Drama, Kehidupan, Melodrama Rating (IMDb) : 7.4/10

: 7.4/10 Pemain : Kim Rae-won, Kim Tae-hee, Lee Jung-jin, Kim Min

: Kim Rae-won, Kim Tae-hee, Lee Jung-jin, Kim Min Situs atau platform streaming : Platform nonton film online

: Platform nonton film online Tonton trailer: Love Story in Harvard (2004)

Love Story in Harvard (2004) adalah drama romantis klasik yang mengangkat kisah cinta, ambisi, dan perjuangan mahasiswa Korea Selatan di lingkungan akademis bergengsi di Amerika Serikat.

Ceritanya berpusat pada Kim Hyun-woo, mahasiswa hukum tahun pertama yang idealis, dan Lee Soo-in, mahasiswi kedokteran tahun ketiga yang cerdas, mandiri, dan penuh dedikasi.

Keduanya jatuh cinta di tengah tekanan akademis yang tinggi, persaingan, serta perbedaan latar belakang yang cukup signifikan.

Kisah mereka tidak berhenti di kampus, tetapi berlanjut setelah kembali ke Korea, di mana mereka harus menghadapi konflik yang lebih kompleks, termasuk masalah hukum dan penyakit serius yang menguji hubungan mereka.

Meskipun berlatar di Harvard, sebagian besar adegan kampus sebenarnya difilmkan di UCLA dan USC di California.

Peran Kim Tae-hee sebagai Lee Soo-in dianggap sebagai salah satu penampilan ikonik dalam kariernya.

Ia berhasil menggambarkan karakter wanita yang tidak hanya cantik, tetapi juga pintar, kuat, dan mandiri.

Chemistry-nya dengan Kim Rae-won terasa sangat intens dan manis, menjadi salah satu faktor utama kesuksesan drama ini.

Bahkan, lewat perannya di sini, Kim Tae-hee berhasil memenangkan penghargaan Most Popular Actress di Baeksang Arts Awards, sekaligus memperkuat posisinya sebagai aktris papan atas.

Review IMDb oleh yun_hebat:

Saya sangat menyukai drama Korea ini. Film ini sangat luar biasa jika dilihat dari plot dan musiknya. Kim Tae Hee melakukan pekerjaan yang sangat baik sebagai mahasiswa kedokteran. Saya juga suka cara orang Korea mengucapkan bahasa Inggris. Kim Rae Won tampil sangat baik, meskipun masih bisa ditingkatkan. Saya tidak ingin terlalu membahas cerita karena akan mengurangi kejutan bagi yang belum menonton kisah cinta terbaik ini. Jika dibandingkan dengan drama Korea lain seperti Winter Sonata atau Autumn in My Heart, film ini tetap memiliki identitasnya sendiri. Ini benar-benar sesuatu yang istimewa. Saya menyarankan para pelajar, terutama remaja, untuk menonton karena film ini memberi pelajaran tentang belajar di luar negeri. Secara keseluruhan, ini adalah film yang sangat luar biasa dan wajib ditonton.

9. Stairway to Heaven (2003)

Stairway to Heaven (2003) (Foto: prime video)

Genre : Melodrama, Romantis, Tragedi

: Melodrama, Romantis, Tragedi Rating (IMDb) : 7.9/10

: 7.9/10 Pemain : Kwon Sang-woo, Choi Ji-woo, Kim Tae-hee, Shin Hyun-joon

: Kwon Sang-woo, Choi Ji-woo, Kim Tae-hee, Shin Hyun-joon Situs atau platform streaming : Viki, Prime Video

: Viki, Prime Video Tonton trailer: Stairway to Heaven (2003)

Stairway to Heaven (2003) adalah drama melodrama romantis yang sangat populer dan dianggap sebagai salah satu karya klasik monumental di awal era Hallyu.

Ceritanya mengisahkan cinta pertama yang murni antara Han Jung-suh dan Cha Song-joo, dua sahabat sejak kecil yang saling mencintai dengan tulus.

Namun, hubungan mereka harus menghadapi berbagai cobaan tragis, mulai dari kehadiran ibu tiri yang kejam, saudara tiri yang penuh kecemburuan, kecelakaan, kehilangan ingatan (amnesia), hingga penyakit kanker mata yang mematikan.

Drama ini terkenal dengan intensitas emosinya yang sangat tinggi dan sering membuat penonton larut dalam kesedihan mendalam.

Kim Tae-hee berperan sebagai Han Yoo-ri, karakter antagonis utama yang licik, egois, dan kejam terhadap Jung-suh.

Perannya ini sangat membekas di benak penonton karena berhasil memancing emosi dan rasa kesal yang kuat, menjadikannya salah satu karakter antagonis ikonik dalam drama Korea.

Meskipun pada awalnya aktingnya sempat mendapat kritik, penampilannya di drama ini tetap diakui sebagai langkah penting dalam kariernya.

Stairway to Heaven menjadi salah satu proyek awal yang membuat nama Kim Tae-hee melejit dan dikenal luas sebagai aktris populer.

Review IMDb oleh lmerana (kedua):

Pemeran pria sering “bersikap kasar” kepada gadis itu. Saya merasa ikut sakit hanya dengan melihatnya. Mereka memiliki chemistry yang kuat, tetapi saya merasa pada akhirnya takdirnya lebih cocok dengan pria kedua. Endingnya bisa saja dibuat bahagia, tetapi tampaknya memang dibuat seperti itu agar sesuai dengan judulnya. Saya juga menonton drama lain dari pemeran wanita tersebut dan saya melihat dia sering berakting dengan gaya yang mirip meskipun perannya berbeda. Namun dia sangat bagus dalam adegan menangis. Ceritanya juga kadang terasa tidak masuk akal, tetapi mungkin itu bagian dari budaya Korea.

10. Forbidden Love (2004)

Forbidden Love (2004) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Fantasi, Melodrama Tragis, Sci-fi

: Aksi, Fantasi, Melodrama Tragis, Sci-fi Rating (IMDb) : 6.7/10

: 6.7/10 Pemain : Kim Tae-hee, Jo Hyun-jae, Jun Jin, Han Ye-seul, Uhm Tae-woong

: Kim Tae-hee, Jo Hyun-jae, Jun Jin, Han Ye-seul, Uhm Tae-woong Situs atau platform streaming : Plex, Prime Video

: Plex, Prime Video Tonton trailer: Forbidden Love (2004)

Forbidden Love (2004), yang juga dikenal sebagai Gumiho: Tale of the Nine-Tailed Fox, adalah drama yang menggabungkan unsur aksi, fantasi, dan romansa tragis dalam satu cerita yang unik.

Drama ini mengangkat kisah tentang ras gumiho, makhluk rubah berekor sembilan yang hidup menyamar di dunia manusia dengan kemampuan supernatural.

Mereka terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang ingin hidup damai dan yang jahat dengan memakan hati manusia.

Cerita berfokus pada Yoon Shi-yeon, seorang prajurit gumiho tingkat tinggi yang bekerja sebagai pegawai museum di siang hari, namun bertarung melawan gumiho jahat di malam hari.

Konflik mulai berkembang ketika ia jatuh cinta dengan seorang detektif manusia, Kang Min-woo, yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan yang berkaitan dengan ras mereka.

Hubungan ini menjadi kisah cinta terlarang antara dua makhluk dari dunia yang berbeda, yang pada dasarnya tidak ditakdirkan untuk bersatu.

Peran Kim Tae-hee sebagai Yoon Shi-yeon dianggap sebagai salah satu peran ikonik di awal kariernya.

Ia dipuji karena mampu menggambarkan karakter non-manusia yang justru terasa sangat manusiawi, penyayang, emosional, dan penuh konflik batin.

Penampilannya juga membawanya meraih penghargaan Best New Actress di KBS Drama Awards 2004.

Meskipun dari segi aksi mungkin tidak sekuat drama modern seperti IRIS, perannya tetap solid karena berhasil memadukan adegan aksi dengan drama emosional yang intens, menjadikannya salah satu karya penting dalam perjalanan kariernya.

Review IMDb oleh cremea: