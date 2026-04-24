10 Drama Lee Min-jae Terbaik Rating Tinggi, Wajib Ditonton Para Pecinta Drakor!

Lee Min-jae (이민재) adalah aktor muda Korea Selatan yang sedang naik daun, lahir pada 21 Januari 2000.

Ia dikenal memiliki dasar akting yang kuat sebagai lulusan Universitas Chung-Ang jurusan Teater, serta kemampuan bela diri taekwondo yang menjadi nilai tambah dalam peran-perannya.

Ia memulai debut pada 2016 lewat Woman with a Suitcase, lalu mengalami titik balik karier pada 2023 melalui perannya sebagai Seo Geon-hoo di Crash Course in Romance.

Gaya aktingnya yang natural dan kemampuannya melakukan adegan aksi sendiri, termasuk tendangan 540 derajat di Weak Hero Class 2, membuatnya semakin menonjol.

Bagi Anda yang ingin melihat kualitas aktingnya lebih jauh, ada sejumlah acara TV dengan rating tinggi yang menampilkan performa gemilangnya dan layak masuk dalam daftar tontonan Anda.

Rekomendasi Acara TV Lee Min-Jae Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi acara TV Lee Min-jae terbaik dengan rating tinggi yang menghadirkan perpaduan cerita menarik, akting solid, serta karakter-karakter yang kuat dan berkesan:

1. Weak Hero Class 2 (2025)

Genre : Aksi, Thriller, Drama Sekolah

: Aksi, Thriller, Drama Sekolah Rating (IMDb) : 7.8/10

: 7.8/10 Pemain : Park Ji-hoon, Ryeoun, Choi Min-young, Lee Min-jae, Bae Na-ra, Lee Jun-young

: Park Ji-hoon, Ryeoun, Choi Min-young, Lee Min-jae, Bae Na-ra, Lee Jun-young Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Weak Hero Class 2 (2025)

Weak Hero Class 2 (2025) merupakan lanjutan dari serial drama Korea aksi-thriller yang sangat populer di musim pertamanya.

Drama ini kembali mengikuti perjalanan Yeon Si-eun (Park Ji-hoon), seorang siswa jenius yang secara fisik lemah namun memiliki kecerdasan luar biasa dan kemampuan strategi yang tajam.

Setelah mengalami trauma karena gagal melindungi temannya di sekolah lama, Si-eun pindah ke SMA Eunjang dengan tekad baru: ia tidak ingin lagi kehilangan orang-orang di sekitarnya.

Di sekolah barunya, Si-eun harus menghadapi lingkungan yang keras dan penuh kekerasan, terutama dengan munculnya geng brutal bernama “The Union” yang menguasai sistem kekuasaan di sekolah.

Dengan kecerdikan dan taktiknya, ia berusaha melindungi teman-teman barunya dari ancaman tersebut.

Drama ini terdiri dari 8 episode dan menawarkan alur cerita yang intens, penuh aksi, serta sangat relevan bagi penonton yang menyukai tema anti-bullying.

Secara tematik, drama ini mengangkat isu kelangsungan hidup (survival), pertumbuhan karakter, persahabatan, serta perjuangan melawan sistem sekolah yang korup dan penuh kekerasan.

Karakter Si-eun tetap menjadi pusat cerita, terutama dalam bagaimana ia menghadapi trauma masa lalu sambil beradaptasi dengan ancaman yang lebih besar di lingkungan baru.

Dari sisi pemeran, drama ini diperkuat oleh aktor muda berbakat, seperti Ryeoun sebagai Park Hu-min, Choi Min-young sebagai Seo Jun-tae, Lee Min-jae sebagai Go Hyun-tak, Bae Na-ra sebagai pemimpin The Union, serta Lee Jun-young sebagai Geum Seong-je.

Peran Lee Min-jae sebagai Go Hyun-tak menjadi salah satu elemen penting dalam dinamika cerita.

Hyun-tak digambarkan sebagai mantan atlet taekwondo yang kuat, setia, dan menjadi sahabat dekat Park Hu-min serta Si-eun.

Akting Lee Min-jae mendapat banyak pujian karena mampu menghadirkan karakter yang tangguh namun tetap hangat, sehingga memperkuat hubungan persahabatan dalam tim.

Peran ini juga semakin mengangkat popularitasnya setelah sebelumnya sukses di Crash Course in Romance (2023), menjadikannya salah satu aktor muda yang sangat dinantikan kehadirannya dalam drama ini.

Review IMDb oleh imdbfan-7596256975: Sejujurnya, saya bahkan tidak punya cukup kata untuk menggambarkan betapa besar arti Season 2 Weak Hero Class bagi saya. Jarang sekali menemukan serial yang bisa menghantam emosi sedalam ini, sekaligus tetap menyajikan aksi intens dan alur cerita yang brilian. Setiap episode benar-benar membuat saya terpikat—saya merasakan setiap pukulan, setiap air mata, dan setiap momen hening. Perkembangan karakter berjalan dengan cara yang tidak saya duga, dan saya justru semakin peduli pada mereka dibanding sebelumnya. Musim ini bukan sekadar bagus—ini benar-benar tak terlupakan. Anda bisa merasakan dedikasi dan kerja keras di balik setiap adegan. Itulah mengapa saya benar-benar percaya bahwa Season 3 bukan hanya sesuatu yang diinginkan penggemar—tetapi sesuatu yang kita butuhkan. Masih banyak hal yang bisa dieksplorasi, dan saya harap para kreator menyadari betapa kuatnya serial ini.

2. Kick Kick Kick Kick (2025)

Genre : Komedi, Sitkom, Drama Kantor

: Komedi, Sitkom, Drama Kantor Rating (IMDb) : 6.3/10

: 6.3/10 Pemain : Ji Jin-hee, Lee Kyu-hyung, Baek Ji-won, Lee Min-jae, Jeon Hye-yeon, Jeong Han-seol

: Ji Jin-hee, Lee Kyu-hyung, Baek Ji-won, Lee Min-jae, Jeon Hye-yeon, Jeong Han-seol Situs atau platform streaming : Prime video, KOCOWA+

: Prime video, KOCOWA+ Tonton trailer: Kick Kick Kick Kick (2025)

Kick Kick Kick Kick (2025) adalah drama Korea bergenre sitkom kantor yang tayang perdana pada 5 Februari 2025 di KBS2.

Drama ini menghadirkan cerita ringan namun menghibur tentang dunia kerja kreatif yang penuh ambisi, kegagalan, dan harapan baru.

Kisahnya berpusat pada Ji Jin-hee, seorang mantan aktor populer, dan Jo Young-sik (Lee Kyu-hyung), mantan produser sukses yang kariernya runtuh akibat skandal besar.

Keduanya kemudian bekerja sama untuk membangun kembali karier mereka dengan mendirikan perusahaan produksi konten baru, dengan target ambisius mencapai 3 juta subscriber.

Sebagai sitkom, drama ini menyoroti dinamika kehidupan kantor dengan pendekatan komedi yang segar, namun tetap menyentuh sisi emosional para karakternya.

Interaksi antar karyawan, konflik internal, hingga perjuangan mencapai kesuksesan disajikan dengan gaya yang ringan namun tetap relatable bagi penonton.

Deretan pemain utama seperti Ji Jin-hee, Lee Kyu-hyung, Baek Ji-won, dan Lee Min-jae berhasil membangun chemistry yang kuat.

Sementara itu, para pemeran pendukung, seperti Jeon Hye-yeon, Jeong Han-seol, Kim Eun-ho, Jeon So-young, dan Baek Sun-ho turut menambah warna dalam cerita.

Dalam drama ini, Lee Min-jae memerankan karakter seorang pekerja Gen Z yang ambisius dan sangat berorientasi pada kesuksesan.

Ia digambarkan sebagai sosok workaholic yang bekerja keras untuk mencapai target perusahaan, bahkan di tengah kekacauan yang sering disebabkan oleh para tokoh utama.

Penampilan Lee Min-jae mendapat respons positif dari penonton, terutama karena kontribusinya dalam menghadirkan elemen komedi yang natural.

Ia mampu membuat karakternya terasa hidup, menghibur, sekaligus dekat dengan realitas kehidupan kerja modern.

Review IMDb oleh ata_m: Secara pribadi, saya merasa serial ini sangat menyenangkan. Chemistry seperti saudara antara dua pemeran utama pria benar-benar lucu banget... ini adalah sitkom ringan yang akan membuat Anda tertawa sepanjang menonton, dan setiap karakternya terasa hidup serta ditulis dengan baik, terutama untuk serial dengan 12 episode. Ini adalah komedi murni dengan banyak kejadian lucu, tetapi menurut saya tidak sampai membuat penonton merasa bosan atau jenuh.

3. Hide (2024)

Genre : Thriller, Misteri, Melodrama

: Thriller, Misteri, Melodrama Rating (IMDb) : 6.9/10

: 6.9/10 Pemain : Lee Bo Young, Lee Moo Saeng, Lee Chung Ah, Lee Min Jae

: Lee Bo Young, Lee Moo Saeng, Lee Chung Ah, Lee Min Jae Situs atau platform streaming : Vidio

: Vidio Tonton trailer: Hide (2024)

Hide (2024) adalah drama thriller misteri Korea yang diadaptasi dari serial Wales berjudul Keeping Faith.

Drama ini menghadirkan cerita penuh ketegangan dengan alur yang cepat dan dipenuhi plot twist sejak awal hingga akhir.

Kisahnya berfokus pada Na Moon Young (Lee Bo Young), seorang mantan jaksa yang tampaknya memiliki kehidupan sempurna.

Namun, kehidupannya berubah drastis ketika suaminya, Cha Sung Jae (Lee Moo Saeng), tiba-tiba menghilang tanpa jejak.

Dalam upayanya mencari kebenaran, Moon Young justru menemukan berbagai rahasia gelap dan konspirasi besar yang selama ini disembunyikan oleh suaminya.

Cerita berkembang menjadi semakin kompleks dengan banyak lapisan misteri yang saling terkait.

Drama ini terdiri dari 12 episode dan berhasil menjaga ketegangan melalui narasi yang padat dan atmosfer yang mencekam.

Kehadiran Lee Chung Ah sebagai tetangga misterius Ha Yeon Joo semakin memperkuat nuansa penuh kecurigaan dalam cerita.

Lee Min Jae berperan sebagai Do Jin Woo, karakter yang sangat penting dalam mengungkap misteri utama.

Ia digambarkan sebagai pria misterius yang menjadi salah satu saksi palsu dalam kasus yang ditangani oleh Cha Sung Jae.

Karakter ini memainkan peran krusial karena tampak seperti korban, namun sebenarnya menyimpan kunci rahasia besar.

Akting Lee Min-jae dipuji karena solid dan meyakinkan, terutama mengingat usianya yang masih muda.

Ia berhasil menghadirkan karakter yang kompleks, sekaligus meningkatkan ketegangan cerita melalui ekspresi dan pembawaannya.

Perannya membuat penonton terus mempertanyakan siapa yang sebenarnya bisa dipercaya dalam cerita ini.

Review IMDb oleh PalmBeachG: Drama Korea Hide secara keseluruhan adalah thriller yang bagus. Menurut saya, pemeran utama pria Lee Moo-saeng tampil luar biasa dalam keseluruhan misteri kriminal ini (saya bahkan akan memberinya nilai 10 jika ada penilaian khusus untuk aktingnya)—baik sebagai ayah, suami, maupun dalam berbagai sisi karakternya yang baik, jahat, ramah, hingga menakutkan. Namun, saya harus mengurangi 2 bintang karena dua alasan: satu bintang karena alurnya agak sulit diikuti, terutama bagi saya yang berasal dari AS, ditambah banyaknya karakter dengan nama Korea yang panjang dan mirip, sehingga cukup sulit membedakan siapa siapa—mulai dari ketua, CEO, saudara, ibu, detektif, hingga berbagai cerita sampingan. Satu bintang lagi dikurangi karena saya pribadi kurang menyukai ending-nya. Meski begitu, bukan berarti penonton lain akan merasakan hal yang sama. Secara keseluruhan, ini adalah thriller yang bagus, tidak seperti K-Drama pada umumnya; lebih dewasa dengan beberapa unsur kekerasan sehingga cocok untuk rating usia 16+.

4. Oh! Youngsim (2023)

Genre : Komedi Romantis

: Komedi Romantis Rating (IMDb) : 6.2/10

: 6.2/10 Pemain : Song Ha-yoon, Lee Donghae, Lee Min-jae, Jung Woo-yeon, Wang Ji-hye

: Song Ha-yoon, Lee Donghae, Lee Min-jae, Jung Woo-yeon, Wang Ji-hye Situs atau platform streaming : Viki, Vidio

: Viki, Vidio Tonton trailer: Oh! Youngsim (2023)

Oh! Youngsim (2023) adalah drama komedi romantis yang diadaptasi dari animasi klasik Korea tahun 1990-an berjudul Young-shim.

Drama ini mengikuti kisah Oh Young-sim (Song Ha-yoon), seorang produser variety show berusia 30-an yang tengah menghadapi krisis karier karena acara-acaranya sering gagal dalam hal rating.

Kesempatan baru datang ketika ia dipercaya menangani program baru, yang secara tak terduga mempertemukannya kembali dengan Wang Kyung-tae (Lee Donghae), teman masa kecilnya yang dulu dianggap cupu.

Kini, Kyung-tae telah berubah menjadi Mark Wang, seorang CEO startup sukses dengan kepribadian dingin.

Dari sinilah kisah reuni, konflik masa lalu, hingga romansa “benci jadi cinta” berkembang.

Drama ini memiliki 10 episode dan berfokus pada perjuangan karier, hubungan masa lalu, serta dinamika kehidupan di usia 30-an.

Kehadiran karakter-karakter pendukung seperti Goo Wol-sook (Jung Woo-yeon) dan Oh Jin-shim (Wang Ji-hye) turut memperkaya cerita.

Lee Min-jae berperan sebagai Lee Chae-dong, seorang PD junior yang setia membantu Young-sim di tempat kerja.

Karakternya digambarkan sebagai sosok yang suportif, penuh perhatian, dan diam-diam menyimpan perasaan terhadap atasannya tersebut.

Perannya menjadi penting dalam membangun dinamika cinta segitiga dalam cerita. Meskipun bukan tokoh utama, Chae-dong memberikan nuansa “second lead” yang manis dan menyentuh.

Penampilannya dinilai cukup menonjol sebagai sosok junior yang andal, setia, dan tulus, sehingga membuat penonton ikut bersimpati terhadapnya.

Review IMDb oleh PalmBeachG: Saya memberi rating 8 untuk elemen komedinya. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya orisinal, tetap saja cukup lucu dan berhasil membuat saya tertawa berkali-kali, terutama saat pemeran utama pria dan wanita mengalami momen “skinship” secara tidak sengaja, lalu adik perempuan sang tokoh wanita menyampaikan kesalahpahaman itu kepada rekan kerja yang diam-diam menyukainya. Insiden itu kembali muncul saat acara kantor di akhir pekan, ketika mereka harus memainkan permainan truth or dare di depan semua orang. Ada beberapa adegan yang benar-benar sangat menghibur. Saya pribadi kurang menyukai bagian ketika mereka mencoba membangun acara baru mereka bersama, tetapi tetap saya sarankan untuk ditonton sampai selesai, apalagi serial ini masih berlangsung saat itu, jadi mungkin saya akan kembali memberi penilaian setelah melihat ending-nya.

5. My Troublesome Star (2025)

Genre : Komedi, Romantis, Drama

: Komedi, Romantis, Drama Rating (IMDb) : 6.7/10

: 6.7/10 Pemain : Uhm Jung Hwa, Song Seung Heon, Jang Da Ah, Lee Min Jae, Lee El, Oh Dae Hwan

: Uhm Jung Hwa, Song Seung Heon, Jang Da Ah, Lee Min Jae, Lee El, Oh Dae Hwan Situs atau platform streaming : Viki, Viu

: Viki, Viu Tonton trailer: My Troublesome Star (2025)

My Troublesome Star (2025), yang juga dikenal sebagai My Golden Star, adalah drama komedi romantis yang tayang mulai 18 Agustus hingga 23 September 2025.

Drama ini mengangkat konsep unik dengan perpaduan misteri, romansa, dan perjalanan waktu emosional.

Ceritanya mengikuti Im Se Ra (Jang Da Ah), seorang bintang papan atas yang tiba-tiba menghilang setelah mengalami kecelakaan di puncak kariernya pada tahun 1999.

Dua puluh lima tahun kemudian, ia muncul kembali sebagai Bong Cheong Ja (Uhm Jung Hwa), seorang wanita paruh baya yang kehilangan ingatan selama 25 tahun terakhir.

Dalam kondisi tersebut, ia berusaha membangun kembali hidupnya, melakukan comeback, serta mengungkap misteri di balik kecelakaan yang mengubah hidupnya.

Dalam prosesnya, ia dibantu oleh Dokgo Cheol (Song Seung Heon), mantan detektif yang menyamar sebagai manajer.

Cerita berkembang dengan kombinasi antara humor, emosi, dan misteri masa lalu yang perlahan terungkap.

Lee Min Jae berperan sebagai Dokgo Cheol versi muda pada tahun 1999. Ia digambarkan sebagai polisi pemula yang mengidolakan Im Se Ra dan terlibat dalam kisah masa lalu yang penuh emosi.

Karakternya menghadirkan sisi polos dan hangat yang kontras dengan versi dewasa yang lebih kompleks.

Penampilan Lee Min Jae mendapat penilaian positif karena mampu menghidupkan karakter dengan baik, termasuk menampilkan kedalaman emosi dan kepolosan yang meyakinkan.

Review IMDb oleh alaningle7: Seorang aktris sukses menghilang selama 25 tahun, dan ketika ia muncul kembali, ia tidak dapat mengingat apa yang terjadi selama waktu tersebut. Uhm Jung-hwa memerankan aktris tersebut, dan untuk mengungkap misteri waktu yang hilang, ia dibantu oleh seorang polisi yang diperankan oleh Song Seung-heon. Ia memutuskan untuk kembali ke dunia akting, dan segera dikenali oleh orang-orang di industri yang pernah terlibat dalam masa lalunya. Ini adalah ide yang menarik, dan menyenangkan melihat pasangan yang lebih dewasa dalam sebuah K-Drama, dengan seluruh pemain yang memberikan penampilan yang solid. Secara keseluruhan cukup layak ditonton, tetapi bagi saya alurnya kurang mengalir dengan baik dan ceritanya terasa kurang memiliki kedalaman, seperti ide yang disusun secara terburu-buru.

6. Crash Course in Romance (2023)

Genre : Romansa, Komedi, Drama, Thriller (sampingan)

: Romansa, Komedi, Drama, Thriller (sampingan) Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Pemain : Jeon Do-yeon, Jung Kyung-ho, Roh Yoon-seo, Lee Chae-min, Lee Min-jae, Shin Jae-ha, Lee Bong-ryun, Oh Eui-sik

: Jeon Do-yeon, Jung Kyung-ho, Roh Yoon-seo, Lee Chae-min, Lee Min-jae, Shin Jae-ha, Lee Bong-ryun, Oh Eui-sik Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Crash Course in Romance (2023)

Crash Course in Romance (2023) adalah drama Korea bergenre romansa komedi yang dipadukan dengan unsur misteri dan realitas keras dunia pendidikan di Korea Selatan.

Cerita utamanya berfokus pada hubungan antara Nam Haeng-seon (Jeon Do-yeon), mantan atlet nasional yang kini menjalankan toko lauk sederhana, dengan Choi Chi-yeol (Jung Kyung-ho), seorang instruktur matematika ternama yang dikenal sebagai “Ilta Instructor”.

Di balik kesuksesannya, Chi-yeol ternyata mengalami gangguan makan dan kecemasan, menjadikannya karakter yang kompleks dan manusiawi.

Drama ini tidak hanya mengangkat kisah cinta yang hangat dan menghibur, tetapi juga menggali tekanan luar biasa dalam sistem pendidikan privat (hagwon), termasuk persaingan sengit antar orang tua dan beban akademik yang ditanggung siswa.

Menariknya, alur cerita juga disisipi misteri pembunuhan yang berjalan beriringan dengan kisah romansa, menciptakan ketegangan yang unik dalam genre rom-com.

Dengan total 16 episode, drama ini mampu menjaga keseimbangan antara humor, emosi, dan misteri.

Deretan pemainnya juga sangat kuat, mulai dari Roh Yoon-seo sebagai Nam Hae-e (putri Haeng-seon), Lee Chae-min sebagai Lee Sun-jae, hingga Shin Jae-ha sebagai asisten Chi-yeol.

Lee Min-jae turut ambil bagian sebagai Seo Geon-hu, seorang siswa pindahan yang sebelumnya merupakan atlet hoki namun harus berhenti karena cedera.

Peran Lee Min-jae sebagai Seo Geon-hu mendapat perhatian besar dari penonton. Ia digambarkan sebagai sosok yang jujur, hangat, dan suportif terhadap Nam Hae-e.

Meskipun hanya sebagai pemeran pendukung, aktingnya disebut sebagai “scene-stealer” karena mampu mencuri perhatian di banyak adegan.

Karakternya juga memiliki pesona khas “campus heartthrob” yang membuatnya menonjol di tengah tekanan akademik yang dialami para siswa, sekaligus memberikan warna segar dalam cerita.

Review IMDb oleh lindadillonjones: Sulit untuk menggambarkan seperti apa rasanya jatuh cinta pada seseorang, terutama ketika mereka tidak bisa dengan mudah mengungkapkan perasaan tersebut satu sama lain. Sang pria mengira wanita itu sudah menikah. Padahal tidak, hanya saja ia bukan dianggap “pasangan ideal” karena merupakan ibu tunggal dengan paman yang cukup merepotkan dalam keluarganya. Ia telah menjalani kehidupan yang sulit, sehingga penonton bisa benar-benar berempati dengan kondisinya, serta bagaimana sang pria menyadari bahwa ia adalah orang yang baik. Ini adalah tayangan yang sangat istimewa dan saya merekomendasikannya kepada semua orang. Mungkin karena keduanya adalah pribadi yang begitu mengagumkan, sehingga Anda benar-benar ingin melihat mereka menemukan kebahagiaan yang layak mereka dapatkan. Selain itu, pemeran utama prianya juga sangat menggemaskan! Tinggi badan ternyata memang menjadi nilai plus, bahkan di Korea!

7. Boy in the Pool (2024)

Genre : Romansa, Coming-of-Age, Olahraga

: Romansa, Coming-of-Age, Olahraga Rating (IMDb) : 6.2/10

: 6.2/10 Pemain : Yang Hee-won, Hyowoo, Lee Min-jae, Lee Ye-won

: Yang Hee-won, Hyowoo, Lee Min-jae, Lee Ye-won Situs atau platform streaming : Viu

: Viu Tonton trailer: Boy in the Pool (2024)

Boy in the Pool (2024) adalah film Korea yang mengusung genre romansa pendewasaan (coming-of-age) dengan latar dunia olahraga renang.

Film ini menghadirkan kisah emosional tentang dua remaja, Seok-young dan Woo-ju, yang dipertemukan oleh takdir di sebuah pedesaan.

Seok-young adalah sosok yang menyukai renang, sementara Woo-ju digambarkan sebagai karakter misterius yang perlahan membuka diri.

Hubungan mereka mulai terjalin ketika Woo-ju menyelamatkan Seok-young dari tenggelam, menciptakan ikatan yang kuat di antara keduanya.

Namun, perjalanan mereka tidak berjalan mulus karena keduanya harus berpisah demi mengejar impian masing-masing sebagai atlet.

Ketika mereka bertemu kembali di kemudian hari, hubungan tersebut berubah menjadi canggung, penuh tekanan emosional, namun tetap menyimpan benih-benih romansa yang belum padam.

Film ini dibintangi oleh Yang Hee-won, Hyowoo, Lee Min-jae, dan Lee Ye-won.

Lee Min-jae berperan sebagai Seo Geon-ho, karakter penting yang digambarkan sebagai siswa SMA cerdas yang harus menghadapi tekanan akademik dan konflik emosional dalam hidupnya.

Peran ini dianggap sebagai salah satu titik balik dalam kariernya karena ia berhasil menampilkan akting yang lebih matang dan emosional.

Karakternya memberikan lapisan tambahan berupa nuansa misteri sekaligus romansa, sehingga memperkaya keseluruhan alur cerita.

Review IMDb – Boy in the Pool (2024): Tidak tersedia ulasan di IMDb maupun sumber lainnya.

8. Cheer Up (2022)

Genre : Romansa, Komedi, Misteri, Remaja/Kampus

: Romansa, Komedi, Misteri, Remaja/Kampus Rating (IMDb) : 6.9/10

: 6.9/10 Pemain : Han Ji-hyun, Bae In-hyuk, Kim Hyun-jin, Jang Gyu-ri, Lee Eun-saem

: Han Ji-hyun, Bae In-hyuk, Kim Hyun-jin, Jang Gyu-ri, Lee Eun-saem Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Cheer Up (2022)

Cheer Up (2022) adalah drama Korea yang memadukan romansa, komedi, dan misteri dengan latar kehidupan kampus, khususnya dalam tim pemandu sorak universitas bernama Theia.

Drama ini mengikuti kisah Do Hae-yi (Han Ji-hyun), seorang mahasiswi pekerja keras yang memutuskan bergabung dengan tim cheerleading bukan karena passion, melainkan kebutuhan finansial.

Namun, seiring berjalannya waktu, ia justru menemukan persahabatan, cinta, dan makna baru dalam hidupnya.

Cerita berkembang dengan menampilkan dinamika tim, konflik internal, serta berbagai misteri yang menyelimuti klub tersebut. Karakter-karakter lain, seperti Park Jung-woo (Bae In-hyuk) sebagai ketua tim, Jin Sun-ho (Kim Hyun-jin), dan Tae Cho-hee (Jang Gyu-ri) turut memperkaya alur cerita dengan hubungan yang kompleks dan emosional.

Menariknya, dalam data pemain resmi disebutkan bahwa karakter bernama Kim Min-jae dalam tim pemandu sorak diperankan oleh Hyun Woo-seok.

Ia digambarkan sebagai anggota tim yang berdedikasi tinggi dan tetap bertahan meskipun pernah dikeluarkan hingga tiga kali.

Review IMDb oleh TeodoraS-9: Saya tidak tahu kenapa banyak orang membencinya??? Menurut saya, ceritanya terasa muda, ceria, namun juga memiliki pesan hidup yang dalam dan berharga. Beberapa bagian bahkan membuat saya benar-benar menitikkan air mata. Ada yang mengeluhkan bahwa love triangle-nya kurang intens, tapi justru saya menyukainya karena tidak berlebihan!!! Kita tidak selalu membutuhkan drama yang terlalu berlebihan! Secara keseluruhan ini tontonan yang sangat bagus. Saya juga menyukai bagaimana karakter utama wanita digambarkan benar-benar seperti usia 20-an, begitu juga dengan para pemain lainnya. Anda tidak akan menyesal menontonnya!!!!

9. The Golden Spoon (2022)

Genre : Fantasi, Thriller, Drama

: Fantasi, Thriller, Drama Rating (IMDb) : 7.4/10

: 7.4/10 Pemain : Yook Sung-jae, Lee Jong-won, Jung Chae-yeon, Yeonwoo

: Yook Sung-jae, Lee Jong-won, Jung Chae-yeon, Yeonwoo Situs atau platform streaming : Disney Hotstar+

: Disney Hotstar+ Tonton trailer: The Golden Spoon (2022)

The Golden Spoon (2022) adalah drama fantasi-thriller yang diadaptasi dari webtoon populer karya HD3.

Drama ini mengangkat konsep unik tentang pertukaran nasib melalui sebuah sendok emas ajaib.

Cerita berpusat pada Lee Seung-cheon (Yook Sung-jae), seorang siswa dari keluarga miskin yang hidup dalam keterbatasan.

Suatu hari, ia membeli sendok emas dari seorang nenek misterius yang memberinya kesempatan untuk bertukar kehidupan dengan Hwang Tae-yong (Lee Jong-won), anak dari keluarga kaya raya.

Namun, keputusan tersebut membawa konsekuensi besar, baik secara emosional maupun moral. Seung-cheon harus menghadapi dilema antara mempertahankan kehidupan mewah atau kembali kepada orang-orang yang ia cintai.

Drama ini tidak hanya menyoroti keserakahan dan ambisi, tetapi juga mempertanyakan makna kebahagiaan dan identitas diri.

Didukung oleh akting Jung Chae-yeon sebagai Na Joo-hee dan Yeonwoo sebagai Oh Yeo-jin, cerita menjadi semakin kompleks dan emosional.

Lee Min-jae dalam drama ini berperan sebagai versi muda dari Lee Seung-cheon. Meskipun porsinya tidak sebesar pemeran utama, perannya sangat penting dalam membangun fondasi emosional karakter.

Ia berhasil menggambarkan keputusasaan dan penderitaan awal Seung-cheon dengan sangat meyakinkan, sehingga penonton dapat lebih memahami motivasi karakter utama saat dewasa.

Aktingnya mendapat pujian karena mampu menumbuhkan empati sejak awal cerita.

Review IMDb oleh rwtqnzm: Saya tidak menyangka drama ini akan sebagus ini. Baru dua episode saja saya sudah langsung ketagihan. Yook Sungjae memberikan emosi yang luar biasa—aktingnya benar-benar mengesankan. Saat ia memilih drama ini sebagai proyek comeback, saya sebenarnya tidak memiliki ekspektasi tinggi. Namun saya sangat terkejut melihat alur yang berjalan cepat dan cerita yang penuh ketegangan. Saya tidak sabar menantikan episode berikutnya. Saya berharap Yook Sungjae semakin diakui sebagai aktor. Para pemain lainnya juga luar biasa, dan visual dari seluruh pemain benar-benar memukau. Saya harap The Golden Spoon bisa meraih penghargaan besar dan dikenal secara internasional. Sayangnya, Disney Plus belum membuatnya mudah diakses secara global.

10. Train (2020)

Genre : Thriller, Fiksi Ilmiah, Misteri

: Thriller, Fiksi Ilmiah, Misteri Rating (IMDb) : 7.8/10

: 7.8/10 Pemain : Yoon Shi-yoon, Kyung Soo-jin, Shin So-yul, Lee Min-jae

: Yoon Shi-yoon, Kyung Soo-jin, Shin So-yul, Lee Min-jae Situs atau platform streaming : iQIYI, Viu, BiliBili

: iQIYI, Viu, BiliBili Tonton trailer: Train (2020)

Train (2020) adalah drama thriller fiksi ilmiah yang tayang di OCN, mengangkat konsep dunia paralel yang gelap dan penuh misteri.

Ceritanya mengikuti Seo Do-won (Yoon Shi-yoon), seorang detektif yang berusaha mengungkap kebenaran di balik kasus pembunuhan berantai yang merenggut orang yang ia cintai.

Keunikan drama ini terletak pada latarnya yang melibatkan dua dunia paralel, yaitu Dunia A dan Dunia B, yang terhubung melalui sebuah kereta misterius.

Di Dunia A, Seo Do-won hidup dalam rasa bersalah dan berusaha menegakkan keadilan, sementara di Dunia B ia menjalani kehidupan yang berbeda sebagai sosok yang korup.

Perjalanan antar dunia ini membuka berbagai rahasia dan memperumit penyelidikan yang ia lakukan.

Didukung oleh karakter seperti Han Seo-kyung (Kyung Soo-jin), seorang jaksa jujur, serta Lee Jung-min (Shin So-yul) dari unit investigasi ilmiah, drama ini menghadirkan alur cerita yang penuh ketegangan, penyesalan, dan emosi mendalam tentang kehilangan serta perlindungan terhadap orang tercinta.

Lee Min-jae berperan sebagai Seo Do-won versi muda. Meskipun hanya muncul dalam fase awal kehidupan karakter, perannya sangat penting dalam membangun latar belakang emosional yang kuat.

Ia berhasil menggambarkan pengalaman traumatis yang membentuk kepribadian Do-won di masa depan.

Aktingnya diapresiasi karena mampu memberikan kedalaman emosional, menjadikannya salah satu penampilan awal yang menonjol dalam perjalanan kariernya.