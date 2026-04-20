10 Drakor Lee Min-ki Terbaik, Ada Komedi, Thriller, hingga Supranatural!

Ukuran Font Kecil Besar

Lee Min-ki adalah aktor, model, dan penyanyi asal Korea Selatan kelahiran 16 Januari 1985 yang dikenal karena kemampuan aktingnya yang serba bisa serta pemilihan proyek yang selektif.

Ia memulai karier akting pada 2004 melalui drama spesial KBS My Older Brother, lalu mulai dikenal luas lewat drama komedi romantis seperti Love Truly (2006) dan Dal-ja's Spring (2007).

Setelah sempat hiatus untuk menjalani wajib militer pada 2014–2016, ia kembali dengan berbagai peran yang lebih matang dan sukses membintangi banyak drama dengan rating tinggi.

Bagi Anda yang ingin melihat kualitas akting Lee Min-ki lebih jauh, ada sejumlah drama terbaik dengan rating tinggi yang menampilkan performa gemilangnya dan layak masuk dalam daftar tontonan Anda.

Rekomendasi Acara TV Lee Min-Ki Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi acara TV Lee Min-ki terbaik dengan rating tinggi yang menampilkan kualitas aktingnya yang konsisten, karakter-karakter kuat yang beragam, serta alur cerita yang menarik dari berbagai genre:

1. Mary Kills People (2025)

Mary Kills People (2025) (Foto: imdb)

Genre : Black Comedy, Thriller, Medis

Rating (IMDb) : 6.7/10

Pemain : Lee Min-ki, Kang Ki-young, Baek Hyun-jin, Kwon Hae-hyo, Kim Tae-woo, Seo Young-hee, Tae Hang-ho, Yoon Ga-yi, Yoo Seung-mok, Shim So-young, Kang Na-eon

Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video

Tonton trailer: Mary Kills People (2025)

Mary Kills People (2025) merupakan drama Korea yang diadaptasi dari serial populer Kanada dengan judul yang sama.

Drama ini mengusung genre black comedy-thriller medis yang berani mengangkat isu sensitif dan berat, yaitu praktik eutanasia ilegal.

Cerita berpusat pada Woo So-jung (Lee Bo-young), seorang dokter gawat darurat yang tampak berdedikasi dan profesional di depan publik.

Namun di balik kehidupannya yang terlihat normal, ia menyimpan rahasia besar: menjalankan praktik ilegal membantu pasien terminal yang menderita sakit tak tertahankan untuk mengakhiri hidup mereka secara diam-diam.

Ia tidak sendirian, karena dibantu oleh rekannya, Dr. Choi Dae-hyun (Kang Ki-young).

Konflik mulai memanas ketika Jo Hyun-woo (Lee Min-ki), seorang detektif yang juga ternyata mengidap tumor otak stadium akhir, mulai mencurigai serangkaian kematian misterius yang mengarah pada aktivitas ilegal tersebut.

Ia pun melakukan penyelidikan yang perlahan membawa dirinya semakin dekat pada rahasia So-jung.

Peran Lee Min-ki sebagai Jo Hyun-woo terasa sangat intens karena ia harus memerankan karakter yang kompleks, seorang penegak hukum yang gigih, namun di sisi lain juga merupakan pasien yang memahami penderitaan orang-orang yang dibantu oleh So-jung.

Akting emosional Lee Min-ki menjadi salah satu kekuatan utama dalam drama ini.

Ia berhasil menampilkan konflik batin antara menjalankan tugas sebagai detektif dan rasa empati terhadap pasien terminal yang ingin mengakhiri hidupnya dengan bermartabat.

Chemistry antara karakternya dengan So-jung juga memberikan dimensi emosional yang kuat, menghadirkan sosok yang dingin namun rapuh, sekaligus menjadi titik balik penting dalam alur cerita yang penuh ketegangan ini.

Review My Drama List oleh Cev:

Ini pasti salah satu drama Korea yang paling diremehkan. Kebanyakan penonton drama cenderung lebih menyukai drama yang cringe, tanpa substansi, dan terlalu di-hype dibandingkan sesuatu yang memiliki alur cerita bermakna serta memberikan perhatian pada orang-orang yang benar-benar menderita. Setiap karakter baru di setiap episode memiliki pengalaman yang valid, dan ketika mereka ingin melepaskan, drama ini memastikan bahwa mereka bisa melepaskan seseorang dengan damai. Drama ini mengangkat topik kontroversial yang mungkin tidak disetujui oleh semua orang. Cerita dan aktingnya disajikan dengan sangat baik.

2. Face Me (2024)

Face Me (2024) (Foto: imdb)

Genre : Medis, Misteri, Thriller

Rating (IMDb) : 6.7/10

Pemain : Lee Min-ki, Han Ji-hyun, Lee Yi-kyung, Jeon Bae-soo

Situs atau platform streaming : Vidio

Tonton trailer: Face Me (2024)

Face Me (2024) adalah drama Korea bergenre misteri-medis yang menggabungkan elemen investigasi kriminal dengan dunia bedah plastik.

Drama ini menyoroti kerja sama unik antara seorang ahli bedah plastik yang dingin dan seorang detektif gigih dalam mengungkap berbagai kasus kejahatan melalui teknik rekonstruksi wajah.

Cerita mengikuti Cha Jung-woo (Lee Min-ki), seorang ahli bedah plastik elit yang dikenal cerdas namun memiliki kepribadian dingin dan tertutup.

Trauma masa lalu akibat kehilangan tunangannya dalam insiden misterius membuatnya semakin menjauh dari emosi.

Hidupnya mulai berubah ketika ia dipaksa bekerja sama dengan Lee Min-hyung (Han Ji-hyun), seorang detektif dari divisi kejahatan kekerasan yang penuh semangat dan keberanian.

Bersama-sama, mereka menangani kasus-kasus kriminal dengan pendekatan unik, termasuk melakukan rekonstruksi wajah korban untuk mengungkap identitas dan kebenaran yang tersembunyi.

Drama ini terdiri dari 12 episode dan tayang pada 6 November hingga 12 Desember 2024 di KBS2.

Dalam drama ini, akting Lee Min-ki mendapat banyak pujian karena berhasil membawakan karakter yang kompleks.

Ia mampu menggambarkan sosok dokter yang sinis, apatis, dan dingin di awal cerita, namun perlahan menunjukkan sisi emosional yang lebih dalam seiring perkembangan karakter.

Banyak penonton merasa terhubung dengan perjalanan emosionalnya, terutama saat ia mulai terlibat langsung dalam merawat korban kejahatan.

Meski alur cerita sempat mendapat kritik, performa Lee Min-ki tetap dianggap sebagai kekuatan utama yang membawa intensitas dan emosi yang kuat pada keseluruhan drama.

Review My Drama List oleh carlamariaf:

Drama ini dengan brilian menyeimbangkan perjuangan pribadi yang intens dengan ketegangan pemecahan kasus kriminal, sehingga menjadi tontonan yang sangat menarik. Para pemeran utama memberikan penampilan yang luar biasa, menghadirkan kedalaman dan nuansa pada karakter mereka. Transformasi Jeong U dan dedikasi Min Hyeong terhadap keadilan menciptakan interaksi dinamis yang membuat penonton terus berada di ujung kursi mereka. Secara keseluruhan, drama ini wajib ditonton bagi siapa saja yang menghargai alur cerita yang terbangun dengan baik dan akting yang kuat. Alur cerita yang rumit dan perjalanan karakter utama membuatnya menjadi pengalaman yang tak terlupakan.

3. Crash (2024)

Crash (2024) (Foto: imdb)

Genre : Komedi, Kriminal, Prosedural

Rating (IMDb) : 7.5/10

Pemain : Lee Min-ki, Kwak Sun-young, Heo Sung-tae, Lee Ho-chul, Choi Moon-hee

Situs atau platform streaming : Disney+ Hotstar

Tonton trailer: Crash (2024)

Drama Crash (2024) merupakan serial Korea Selatan bergenre komedi kriminal prosedural yang mengangkat kisah tim investigasi kejahatan lalu lintas.

Drama ini menghadirkan berbagai kasus yang terjadi di jalanan, mulai dari penipuan asuransi hingga pembunuhan berencana yang disamarkan sebagai kecelakaan.

Cerita berfokus pada tim Traffic Crime Investigation (TCI), sebuah unit yang sering diremehkan dan dianggap tidak kompeten oleh rekan-rekan mereka di kepolisian.

Namun, tim ini berusaha membuktikan kemampuan mereka dengan mengungkap berbagai kasus kompleks yang sering diabaikan.

Pusat cerita ada pada Cha Yeon-ho (Lee Min-ki), seorang jenius lulusan KAIST yang bergabung dengan tim tersebut dan membawa pendekatan baru dalam investigasi melalui analisis ilmiah dan simulasi kecelakaan.

Drama ini terdiri dari 12 episode dan mendapat respons positif dengan rating IMDb 7.5/10.

Peran Lee Min-ki sebagai Cha Yeon-ho terasa segar karena berbeda dari karakter detektif pada umumnya.

Ia tidak digambarkan sebagai sosok macho atau heroik, melainkan lebih rasional, analitis, dan mengandalkan data serta logika.

Selain itu, Lee Min-ki juga berhasil menyeimbangkan sisi serius dengan elemen komedi yang ringan namun efektif.

Chemistry yang ia bangun bersama Kwak Sun-young dan anggota tim lainnya juga terasa natural, menciptakan dinamika tim yang solid meskipun tanpa fokus pada romansa.

Review My Drama List oleh He Lian:

Penulisan yang benar-benar jenius dari penulisnya. Awalnya hanya kasus lalu lintas sederhana, tetapi di balik banyak kasus tersebut terdapat satu kasus besar yang menunggu untuk diungkap dan dibawa ke pengadilan. Saya sangat menyukai bagaimana semuanya diungkap secara bertahap sambil tetap menjaga ketegangan. Aktingnya tidak diragukan lagi sangat bagus, dan para pemain berhasil menciptakan tim yang sangat hangat. Ini adalah salah satu drama yang sangat bagus, yang mungkin tidak terlalu diharapkan pada awalnya, tetapi akan benar-benar membuat Anda terpukau, dan saya SANGAT menyukainya!

4. Behind Your Touch (2023)

Behind Your Touch (2023) (Foto: imdb)

Genre : Komedi, Misteri, Supranatural, Thriller

Rating (IMDb) : 7.4/10

Pemain : Han Ji-min, Lee Min-ki, Suho (EXO), Joo Min-kyung

Situs atau platform streaming : JTBC, Netflix

Tonton trailer: Behind Your Touch (2023)

Behind Your Touch (2023) adalah drama Korea unik yang menggabungkan komedi, misteri, dan unsur supranatural.

Drama ini memiliki total 16 episode dan menghadirkan konsep cerita yang tidak biasa namun menghibur.

Cerita berpusat pada Bong Ye-bun (Han Ji-min), seorang dokter hewan di kota kecil Mujin yang tiba-tiba memperoleh kemampuan psikometrik setelah terkena hujan meteor.

Kemampuan ini membuatnya bisa melihat masa lalu seseorang atau hewan hanya dengan menyentuh bagian belakang tubuh mereka.

Hidupnya berubah ketika ia bertemu dengan Moon Jang-yeol (Lee Min-ki), seorang detektif ambisius yang dipindahkan dari Seoul ke kota kecil tersebut.

Awalnya Jang-yeol tidak percaya dengan kemampuan Ye-bun, namun lama-kelamaan ia mulai memanfaatkannya untuk memecahkan berbagai kasus kriminal, dari yang sederhana hingga pembunuhan berantai.

Peran Lee Min-ki di sini sangat menonjol karena ia mampu membawakan karakter detektif yang galak, emosional, dan sering frustrasi menghadapi situasi absurd, namun tetap terlihat kompeten saat menangani kasus.

Chemistry antara Lee Min-ki dan Han Ji-min menjadi daya tarik utama, terutama dengan dinamika hubungan yang berkembang dari saling tidak percaya menjadi partner yang solid.

Ia juga berperan sebagai penyeimbang antara elemen komedi dan misteri, membuat karakternya terasa hidup dan sangat menghibur.

Review My Drama List oleh raine:

Saya menemukan sebuah ulasan yang mengkritik karakter utama wanita yang memiliki peran “kekuatan bokong”, tetapi dalam sebuah acara yang tidak realistis seperti ini, hal tersebut tidak seharusnya menjadi masalah besar sama sekali... Menurut saya, acara ini luar biasa. Memiliki alur cerita yang sangat bagus, karakter yang menarik, dan humor yang hebat. Saya sangat menantikannya setiap hari untuk ditonton, dan saya sudah menyarankan banyak teman saya untuk mencoba menontonnya. Tolong jangan menilainya sebelum mencobanya!

5. My Liberation Notes (2022)

My Liberation Notes (2022) (Foto: imdb)

Genre : Slice of Life, Drama, Kehidupan

Rating (IMDb): 8.4/10

Pemain : Lee Min-ki, Kim Ji-won, Lee El, Son Suk-ku

Situs atau platform streaming : Netflix

Tonton trailer: My Liberation Notes (2022)

My Liberation Notes (2022) adalah drama slice-of-life yang sangat emosional dan reflektif, mengisahkan kehidupan tiga bersaudara yang tinggal di Desa Sanpo, pinggiran Seoul, bersama seorang pria misterius.

Drama ini dikenal luas karena dialognya yang dalam, realistis, dan menyentuh banyak penonton.

Lee Min-ki berperan sebagai Yeom Chang-hee, anak tengah yang blak-blakan, realistis, dan merasa hidupnya tidak berkembang.

Bersama saudara-saudaranya, Yeom Mi-jung (Kim Ji-won) yang introvert dan pemalu, serta Yeom Ki-jung (Lee El) yang ekspresif namun kesepian, mereka menjalani kehidupan yang monoton dan penuh tekanan emosional.

Kehadiran Mr. Goo (Son Suk-ku), seorang pria misterius dengan masa lalu kelam, membawa perubahan perlahan dalam hidup mereka.

Peran Lee Min-ki dalam drama ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik sepanjang kariernya.

Ia berhasil menampilkan karakter yang sangat realistis, seseorang yang frustrasi dengan hidup, ingin sukses, tetapi terjebak dalam rutinitas yang tidak sesuai dengan keinginannya.

Kemampuan aktingnya dalam menggabungkan elemen komedi ringan dengan emosi melankolis terasa sangat natural.

Ia mampu berpindah dari adegan cerewet dan lucu ke momen reflektif yang dalam tanpa terasa dipaksakan.

Sisi rentan yang ia tampilkan juga membuat karakternya terasa sangat relatable, terutama dalam menggambarkan keinginan manusia untuk “bebas” dari tekanan hidup.

Review My Drama List oleh Mia_R:

Drama ini membuat saya melihat arti kebahagiaan dengan cara yang benar-benar berbeda. Saya menyukai perspektif unik setiap saudara dalam menghadapi situasi mereka dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka. Mengungkap sosok Mr. Goo juga cukup menyenangkan (ditambah dia memiliki daya tarik misterius yang seksi). Menarik untuk memikirkan seberapa sering kita memalsukan atau menyembunyikan emosi kita. Kita semua butuh “pembebasan” dari sesuatu, tetapi kita sering terlalu takut untuk mengakuinya. Sisi romantis dalam diri saya sedikit kecewa dengan akhir cerita. Keinginan atau interpretasi saya mungkin sepenuhnya salah. Saya lebih menyukai akhir yang jelas atau tegas.

6. Oh My Ladylord (2021)

Oh My Ladylord (2021) (Foto: imdb)

Genre : Komedi, Romantis

Rating (IMDb) : 8.2/10

Pemain : Lee Min-ki, Nana, Kang Min-hyuk

Situs atau platform streaming : iQIYI

Tonton trailer: Oh My Ladylord (2021)

Oh My Ladylord (juga dikenal sebagai Oh! Master) adalah drama komedi romantis yang mengangkat kisah cinta unik antara dua orang dengan prinsip hidup yang bertolak belakang, satu tidak ingin berkencan, dan satu lagi merasa tidak bisa berkencan.

Cerita berfokus pada Han Bi-soo (Lee Min-ki), seorang penulis naskah thriller kriminal terkenal yang perfeksionis, dingin, dan cenderung kejam dalam bekerja, serta tidak tertarik pada hubungan romantis.

Di sisi lain, ada Oh Joo-in (Nana), seorang aktris papan atas yang dikenal sebagai ratu komedi romantis, namun kehidupan cintanya di dunia nyata justru jauh dari kata bahagia seperti karakter yang ia perankan di layar.

Situasi menjadi menarik sekaligus penuh momen kocak ketika Oh Joo-in memutuskan untuk membeli kembali rumah lamanya, hanya untuk menemukan bahwa rumah tersebut kini ditempati oleh Han Bi-soo.

Keadaan memaksa mereka untuk tinggal serumah, menciptakan dinamika hubungan benci-jadi-cinta yang memang klise, tetapi tetap terasa hangat dan romantis.

Kehadiran Jung Yoo-jin (Kang Min-hyuk) sebagai sosok yang juga menyukai Joo-in menambah konflik emosional dalam cerita.

Drama ini tayang di MBC dari 24 Maret hingga 13 Mei 2021 dengan total 16 episode. Meskipun secara keseluruhan drama ini tidak terlalu sukses dari segi rating, akting Lee Min-ki tetap mendapat apresiasi tinggi.

Ia dianggap berhasil menampilkan totalitas dalam memerankan karakter Han Bi-soo yang egois, dingin, namun perlahan berkembang menjadi sosok yang lebih hangat dan penyayang.

Ia juga mampu menghadirkan keseimbangan antara sisi humor dan romantis dengan baik.

Menariknya, Lee Min-ki sempat menjadi sorotan karena adegan mandi di awal episode yang dianggap terlalu terbuka dan memicu kontroversi hingga akhirnya harus diedit.

Review My Drama List oleh mopalia:

Di tengah jalan, saya mulai menyadari bahwa penulisan alur utama sebenarnya terlalu bodoh untuk diungkapkan dengan kata-kata, tetapi Lee Min Ki dan penampilan para aktor lain yang sangat bagus membuat saya tetap menonton. Sulit untuk menilai sebuah drama yang hampir semuanya bagus KECUALI alur utamanya. Jika Anda mencari tontonan romansa ringan yang tidak terlalu menuntut, Anda mungkin akan menikmatinya. Selain daya tarik Lee Min Ki, ada Kang Min-Hyuk yang semakin lama semakin imut, dan bagi saya—seorang penggemar berat musik rock Korea klasik—ada Kim Chang-Wan. Apa yang tidak disukai? Yah, selain alurnya yang tidak penting.

7. The Lies Within (2019)

The Lies Within (2019) (Foto: netflix)

Genre : Thriller, Misteri, Investigasi

Rating (IMDb) : 7.1/10

Pemain : Lee Min-ki, Lee Yoo-young, Lee Joon-hyuk, On Joo-wan, Kim Si-eun

Situs atau platform streaming : Netflix

Tonton trailer: The Lies Within (2019)

The Lies Within (2019) adalah drama thriller misteri investigatif yang mengangkat cerita penuh teka-teki tentang kekuasaan, keluarga, dan kebohongan yang tersembunyi.

Cerita berpusat pada Kim Seo-hui (Lee Yoo-young), seorang wanita yang memutuskan terjun ke dunia politik dengan bergabung ke Majelis Nasional demi mengungkap misteri di balik hilangnya sang suami, Jung Sang-hun (Lee Joon-hyuk), yang menghilang secara tiba-tiba setelah kematian mendadak ayahnya.

Dalam perjalanannya, Seo-hui bekerja sama dengan Jo Tae-sik (Lee Min-ki), seorang detektif yang sebenarnya menginginkan hidup tenang, namun tetap memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap pekerjaannya.

Bersama-sama, mereka mencoba menembus lapisan kebohongan dan konspirasi yang melibatkan banyak pihak yang berusaha menutupi kebenaran demi kepentingan masing-masing.

Drama ini merupakan adaptasi dari novel karya Joo Won-gyu dan diproduksi oleh OCN, menghadirkan atmosfer yang gelap dan penuh ketegangan khas drama investigasi.

Dengan rating IMDb 7.1/10, drama ini mendapatkan apresiasi terutama dari segi akting dan kompleksitas ceritanya.

Peran Lee Min-ki sebagai Jo Tae-sik dinilai sangat brilian. Ia mampu menghadirkan karakter detektif yang cerdas, gigih, dan fokus pada kebenaran dengan sangat meyakinkan.

Aktingnya juga berhasil membawa nuansa emosional yang kuat dan serius, sesuai dengan tone cerita yang penuh misteri.

Karakter yang ia perankan bahkan menjadi jangkar emosional bagi penonton di tengah alur cerita yang penuh plot twist dan rahasia yang berlapis-lapis.

Review My Drama List oleh 3GGG:

Drama ini bukan sesuatu yang unik atau sangat kuat, tetapi tetap merupakan tontonan yang bagus. Ada beberapa bagian alur yang cukup berkesan. Selain itu, alurnya dibuat dengan baik, dijelaskan dengan jelas, dan ending-nya terasa pas. Perubahan tone cerita, meskipun tidak banyak, dieksekusi dengan baik, dan arah seni visualnya sangat tepat. Satu-satunya kekurangan nyata adalah durasi drama ini. Jika dibuat lebih pendek, ritme yang lebih cepat akan membuatnya lebih dinamis. Dan jika beberapa bagian investigasi tidak terlalu dipanjangkan, mungkin ceritanya tidak akan terasa mudah ditebak. Secara keseluruhan, ini adalah tontonan yang bagus untuk pecinta kriminal.

8. The Beauty Inside (2018)

The Beauty Inside (2018) (Foto: imdb)

Genre : Romantis, Fantasi

Rating (IMDb) : 7.5/10

Pemain : Seo Hyun-jin, Lee Min-ki, Lee Da-hee, Ahn Jae-hyun

Situs atau platform streaming : iQIYI, Netflix, Vidio

Tonton trailer: The Beauty Inside (2018)

The Beauty Inside (2018) adalah drama romansa fantasi yang diadaptasi dari film populer tahun 2015 dengan judul yang sama.

Drama ini mengisahkan kehidupan Han Se-gye (Seo Hyun-jin), seorang aktris terkenal yang memiliki kondisi unik, yaitu setiap satu bulan sekali, ia harus hidup dalam tubuh orang lain selama satu minggu.

Kondisi ini membuatnya kesulitan menjalani kehidupan normal, terutama dalam menjalin hubungan.

Di sisi lain, ada Seo Do-jae (Lee Min-ki), seorang direktur eksekutif perusahaan penerbangan yang tampak sempurna, namun sebenarnya menderita prosopagnosia, yaitu ketidakmampuan mengenali wajah orang lain.

Pertemuan dua karakter dengan kondisi unik ini menjadi inti dari cerita, di mana mereka perlahan saling memahami, jatuh cinta, dan menyembuhkan luka masing-masing.

Peran Lee Min-ki sebagai Seo Do-jae dipuji karena sangat berkarakter. Ia berhasil menampilkan sosok pria yang dingin, cerdas, dan perfeksionis di luar, namun sebenarnya rapuh dan penuh perjuangan secara emosional.

Chemistry antara Lee Min-ki dan Seo Hyun-jin juga menjadi salah satu kekuatan utama drama ini, menghadirkan hubungan yang hangat dan menyentuh.

Perannya terasa semakin unik karena karakter Do-jae mampu “mengenali” Han Se-gye bukan dari wajahnya, melainkan dari “keindahan di dalam dirinya”.

Selain itu, Lee Min-ki juga berhasil menunjukkan perkembangan karakter yang signifikan, dari sosok yang kaku menjadi pribadi yang lebih terbuka dan penuh kasih.

Review My Drama List oleh BingerWatcher:

Setelah menonton Because This is My First Life, saya benar-benar terkejut dengan transformasi Lee Min Ki, sungguh luar biasa. Ia berhasil melepaskan aura “orang aneh sehari-hari” yang unik dan berubah menjadi eksekutif yang sangat rapi dan elegan. Di sisi lain, Seo Hyun Jin yang selama ini dikenal lewat Dr. Romantic dan Another Miss Oh membuat saya semakin jatuh cinta dengan fashion cantiknya dan sikapnya yang semakin berani. Dan ketika Anda mulai bertanya bagaimana cara bertahan dari semua ini, Anda akan disuguhkan pasangan kedua yang luar biasa dan hangat, yaitu Lee Da Hee dan Ahn Jae Hyun.

9. Because This Is My First Life (2017)

Because This Is My First Life (2017) (Foto: imdb)

Genre : Komedi, Romantis, Kehidupan

Rating (IMDb) : 8.0/10

Pemain : Lee Min-ki, Jung So-min, Esom, Park Byung-eun, Kim Ga-eun, Kim Min-seok

Situs atau platform streaming : iQIYI, Netflix, HBO Max

Tonton trailer: Because This Is My First Life (2017)

Because This Is My First Life (2017) adalah drama komedi romantis yang mengangkat tema realistis tentang kehidupan usia 30-an, termasuk pernikahan kontrak, karier, dan pencarian jati diri.

Cerita mengikuti Nam Se-hee (Lee Min-ki), seorang programmer yang sangat logis, hemat, dan kaku, yang hidupnya berpusat pada kucing peliharaannya serta cicilan rumah.

Ia kemudian bertemu dengan Yoon Ji-ho (Jung So-min), seorang penulis naskah yang sedang kesulitan hidup dan tidak memiliki tempat tinggal.

Keduanya memutuskan untuk menjalani pernikahan kontrak demi keuntungan masing-masing, Se-hee mendapatkan penyewa rumah, sementara Ji-ho mendapatkan tempat tinggal.

Namun, hubungan yang awalnya hanya berdasarkan kesepakatan ini perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks secara emosional, memaksa mereka menghadapi perasaan dan realitas cinta yang sebenarnya.

Peran Lee Min-ki dalam drama ini dianggap sangat brilian dan menjadi salah satu daya tarik utama, bahkan menandai comeback pentingnya di layar kaca sejak 2007.

Ia berhasil memerankan karakter “kaku” dengan cara yang memikat, menampilkan sosok pria yang rasional, introvert, dan tampak dingin, namun perlahan menunjukkan sisi lembut dan penuh perhatian.

Karakter Nam Se-hee juga dikenal sebagai sosok gentleman yang unik karena sangat menghormati batasan dan ruang pribadi orang lain.

Perkembangan karakter yang ia tampilkan terasa sangat dalam, dari seseorang yang hanya peduli pada logika dan rutinitas menjadi pribadi yang mampu membuka hati dan memahami emosi.

Review My Drama List oleh MomshieDucK:

Drama ini memiliki masalah orang dewasa dan solusi orang dewasa. Beberapa bagian alurnya, kecuali Anda pernah mengalaminya sendiri, mungkin akan sedikit membingungkan untuk memahami kenapa karakter melakukan hal tertentu. Tapi ini drama yang bagus! Saya menonton semua 16 episode dengan cepat dan sangat sedih ketika selesai. Jika Anda menyukai pemeran pria di Lucky Romance, Anda akan menyukai pemeran pria di sini juga. Anda akan sangat terikat dengan karakter dan alur ceritanya, serta benar-benar merasakan apa yang mereka alami karena semuanya terasa sangat relatable. Ini juga memiliki salah satu karakter wanita paling badass yang pernah saya lihat. Sangat menyenangkan dan seperti yang orang katakan, benar-benar menyegarkan untuk ditonton.

10. Evasive Inquiry Agency (2007)

Evasive Inquiry Agency (2007) (Foto: imdb)

Genre : Komedi, Misteri, Petualangan

Rating (IMDb) : 8.2/10

Pemain : Lee Min-ki, Ye Ji-won, Ryu Seung-su, Lee Eun-seong, Park Hee-soon

Situs atau platform streaming : Platform nonton film online

Tonton trailer: -

Evasive Inquiry Agency (2007), yang juga dikenal dengan judul Mixed-up Investigative Agency atau A Sloppy Inquiry Office, adalah drama Korea bergenre komedi misteri dan petualangan yang terdiri dari 16 episode.

Drama ini mengisahkan sekelompok orang biasa yang secara tidak sengaja terlibat dalam pencarian harta karun berupa emas batangan kuno, sambil menghadapi berbagai bahaya termasuk gengster dan misteri yang tersembunyi di lingkungan mereka.

Cerita berpusat pada Park Moo-yeol (Lee Min-ki), seorang instruktur taekwondo yang energik, dan Kim Yong-soo (Ryu Seung-su), pemilik toko manhwa.

Keduanya secara tidak sengaja menjalankan agen detektif swasta akibat kesalahpahaman ketika seseorang mencari kucing mereka.

Petualangan mereka semakin rumit ketika mereka menemukan mayat dan emas di ruang bawah tanah, yang membawa mereka ke dalam pencarian harta karun bersama Jeong Hee-kyeong (Ye Ji-won), seorang peramal tarot, dan Yoo Eun-jae (Lee Eun-sung).

Drama ini memadukan komedi konyol, petualangan seru, dan drama manusia yang hangat.

Peran Lee Min-ki sebagai Park Moo-yeol menjadi salah satu daya tarik utama, di mana ia memerankan karakter yang bersemangat, sedikit ceroboh, namun penuh loyalitas terhadap teman-temannya.

Aktingnya dinilai sangat natural, terutama dalam menghadirkan sisi komedi yang ringan namun efektif.

Chemistry yang ia bangun dengan para pemain lain juga terasa kuat. Drama ini menjadi salah satu karya awal yang menunjukkan bakat komedi Lee Min-ki sebelum ia dikenal luas lewat peran-peran romantis dan thriller di kemudian hari.

Karakter Moo-yeol sendiri digambarkan sebagai sosok yang setia kawan, meskipun terkadang mudah tergoda oleh iming-iming uang cepat.

Review My Drama List oleh Daisuke: