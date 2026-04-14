8 Drakor yang Dibintangi Lee Seung-hyub dengan Rating Terbaik

Lee Seung-hyub adalah entertainer multitalenta asal Korea Selatan yang dikenal sebagai leader, vokalis, rapper, dan gitaris dari band N.Flying di bawah naungan FNC Entertainment.

Lahir pada 31 Oktober 1992, ia memulai karier bersama N.Flying sejak debut di Jepang pada 2013 sebelum resmi debut di Korea pada 2015 dengan warna musik rap-rock yang khas.

Di dunia akting, ia memulai debut lewat Save Me (2017) dan terus berkembang melalui berbagai drama seperti Must You Go? (2021) dan Nevertheless (2021).

Namanya semakin dikenal setelah perannya sebagai aktor rookie yang tulus dalam Sh**ting Stars, hingga akhirnya dipercaya tampil dalam drama populer, seperti Love Next Door (2024) dan menjadi pemeran utama di Spring of Youth (2025).

Bagi Anda yang ingin melihat kualitas akting Lee Seung-hyub secara lebih mendalam, berbagai drama dan acara TV yang dibintanginya layak masuk dalam daftar tontonan wajib karena menampilkan karakter yang beragam dan performa yang semakin matang.

Rekomendasi Drama Korea Lee Seung Hyub Terbaik, dari Romance hingga Komedi

Berikut adalah rekomendasi acara TV Lee Seung-hyub terbaik dengan rating tinggi yang menghadirkan berbagai cerita menarik, mulai dari romansa yang menyentuh hati, kisah persahabatan yang hangat, hingga perjalanan karakter yang penuh makna:

1. Spring of Youth (2025)

Genre : Romansa, Musik, Coming-of-age

: Romansa, Musik, Coming-of-age Rating (IMDb) : 6.6/10

: 6.6/10 Pemain : Ha Yoo-joon, Park Ji-hu, Lee Seung-hyub, Seo Hye-won, Kim Seon-min, Jo Han-chul

: Ha Yoo-joon, Park Ji-hu, Lee Seung-hyub, Seo Hye-won, Kim Seon-min, Jo Han-chul Situs atau platform streaming : SBS TV, Vidio, Netflix

: SBS TV, Vidio, Netflix Tonton trailer: Spring of Youth (2025)

Spring of Youth (2025) merupakan drama Korea bergenre romansa remaja dan musik yang tayang perdana pada 6 Mei 2025 di SBS TV dan juga tersedia di platform Vidio.

Drama ini mengangkat kisah coming-of-age yang penuh emosi, berpusat pada perjalanan hidup seorang mantan idola K-pop yang harus memulai kembali hidupnya dari nol.

Tokoh utama, Sa Gye (diperankan oleh Ha Yoo-joon), adalah anggota boy group populer yang dikeluarkan dari grupnya akibat sebuah skandal besar.

Terpaksa meninggalkan dunia hiburan, ia mencoba menjalani kehidupan sebagai mahasiswa biasa di Universitas Hanju, tempat ia harus beradaptasi dengan realitas baru yang jauh dari gemerlap panggung.

Di kampus, Sa Gye bertemu dengan Kim Bom (Park Ji-hu), seorang mahasiswi musik berbakat yang menyimpan luka emosional dari masa lalunya.

Pertemuan mereka menjadi titik awal terbentuknya hubungan yang perlahan berkembang melalui musik dan proses penyembuhan masing-masing.

Bersama Seo Tae-yang (Lee Seung-hyub) serta mahasiswa lainnya, mereka membentuk sebuah band kampus yang menjadi wadah ekspresi dan perjalanan menemukan jati diri.

Drama ini berhasil menggambarkan dinamika kehidupan mahasiswa, tekanan masa lalu, serta kekuatan musik dalam menyatukan dan menyembuhkan.

Lee Seung-hyub sebagai Seo Tae-yang tampil mencuri perhatian sebagai mahasiswa kedokteran sekaligus gitaris berbakat dan pemimpin band kampus.

Karakternya digambarkan sebagai sosok “legenda kampus” yang memiliki aura karisma kuat dan kemampuan musik luar biasa.

Perannya tidak hanya menjadi penyeimbang dalam cerita, tetapi juga menjadi pusat energi yang menyatukan para anggota band.

Akting Lee Seung-hyub dinilai sangat natural dan penuh semangat, memperlihatkan perkembangan yang signifikan dibandingkan proyek-proyek sebelumnya.

Ia berhasil menghadirkan karakter yang hangat, inspiratif, dan berpengaruh dalam perkembangan cerita.

Review IMDb oleh indrialita:

Saya mulai menonton Spring of Youth tanpa banyak ekspektasi, mengira ini hanya akan menjadi drama coming-of-age biasa—tetapi ternyata justru benar-benar mengejutkan saya dengan cara yang sangat positif. Penceritaannya mengalir dengan sangat alami dan indah, dengan keseimbangan sempurna antara kehangatan, humor, dan kedalaman emosional. Para karakternya terasa nyata dan mudah dihubungkan, masing-masing dengan perkembangan dan perjuangan mereka sendiri, dan alurnya tidak pernah terasa membosankan atau mudah ditebak. Drama ini menangkap esensi pahit-manis masa muda—kebingungan, kegembiraan, dan momen-momen kecil yang membentuk siapa kita nantinya. Sebuah serial yang segar dan menyentuh hati, sangat layak untuk ditonton 😍😍

2. Lovely Runner (2024)

Genre : Romansa, Fantasi, Musik

: Romansa, Fantasi, Musik Rating (IMDb) : 8.5/10

: 8.5/10 Pemain : Byeon Woo-seok, Kim Hye-yoon, Song Geon-hee, Lee Seung-hyub

: Byeon Woo-seok, Kim Hye-yoon, Song Geon-hee, Lee Seung-hyub Situs atau platform streaming : tvN, Netflix, Vidio

: tvN, Netflix, Vidio Tonton trailer: Lovely Runner (2024)

Lovely Runner (2024) adalah drama Korea bergenre fantasi-romansa yang sangat populer dan berhasil menyentuh hati banyak penonton.

Drama ini mengisahkan tentang Im Sol (Kim Hye-yoon), seorang penggemar setia yang hidupnya berubah drastis setelah idolanya, Ryu Sun-jae (Byeon Woo-seok), meninggal dunia secara tragis.

Im Sol yang sebelumnya terpuruk karena kelumpuhan menemukan harapan hidup melalui lagu-lagu Sun-jae.

Namun, ketika kehilangan itu terjadi, ia secara misterius kembali ke masa lalu, tepat 15 tahun sebelumnya saat mereka masih duduk di bangku SMA.

Dengan kesempatan kedua tersebut, Im Sol bertekad mengubah takdir dan mencegah kematian Sun-jae.

Perjalanan ini dipenuhi dengan konflik emosional, momen manis, serta tantangan besar dalam mengubah masa depan tanpa merusak alur waktu.

Drama ini tidak hanya menyuguhkan kisah cinta, tetapi juga eksplorasi tentang takdir, penyesalan, dan arti kehidupan.

Chemistry antara karakter terasa kuat dan membuat penonton ikut larut dalam setiap perkembangan cerita.

Lee Seung-hyub berperan sebagai Baek In-hyuk, sahabat karib Sun-jae sekaligus gitaris dalam band Eclipse.

Karakternya menjadi sosok pendukung yang sangat penting, menghadirkan nuansa persahabatan yang hangat dan tulus.

Ia digambarkan sebagai sosok yang setia dan selalu berada di sisi Sun-jae dalam kondisi apa pun.

Akting Lee Seung-hyub dinilai sangat solid, mampu menyeimbangkan unsur komedi dan emosi dengan baik.

Ia juga berhasil menampilkan aura musisi yang autentik, sejalan dengan latar belakangnya di dunia musik nyata.

Review IMDb oleh foryourinfos:

Sejujurnya, saya sangat menyukai semua plot twist yang terjadi di setiap episode. Karakter-karakternya lucu namun menggemaskan, membuatmu terus tersenyum sampai rahang terasa sakit, tetapi juga memberikan rasa malu yang ikut terasa seolah kita yang mengalaminya. Pemeran utama pria tahu bagaimana bersikap tegas, tetapi diam-diam membuat kita tersenyum “kilig” setiap kali pemeran utama wanita melakukan sesuatu yang manis. Saya suka bagaimana pemeran utama wanita memainkan karakternya, dia tahu bagaimana membuat kita merasakan rasa malu yang ikut terasa. Tapi saya berharap pemeran utama pria dan wanita mendapatkan akhir yang bahagia, begitu juga dengan karakter lainnya. Akhir ceritanya harus sesuai dengan judulnya yang “Lovely”, jadi harus berakhir bahagia, dan saya tidak sabar menunggu episode berikutnya, dan episode berikutnya, dan episode berikutnya. Pokoknya, semoga yang terbaik :))) 🤞

3. Must You Go? (2021)

Genre : Fantasi, Romansa, Musik

: Fantasi, Romansa, Musik Rating (IMDb) : 6.6/10

: 6.6/10 Pemain : Chani (SF9), Park Jung-yeon, Lee Seung-hyub, Jian (LUNARSOLAR)

: Chani (SF9), Park Jung-yeon, Lee Seung-hyub, Jian (LUNARSOLAR) Situs atau platform streaming : Viu, Prime Video

: Viu, Prime Video Tonton trailer: Must You Go? (2021)

Must You Go? (2021) merupakan drama Korea bergenre fantasi-romantis musikal yang mengangkat konsep perjalanan waktu dengan sentuhan musik tradisional dan modern.

Drama ini berfokus pada kisah Park Yeon (Chani SF9), seorang musisi jenius dari era Joseon yang secara misterius terlempar 600 tahun ke masa depan, tepatnya di Seoul modern.

Kebingungan dan keterasingannya di dunia baru menjadi titik awal dari perjalanan penuh makna yang menghubungkan masa lalu dan masa kini.

Di masa modern, Park Yeon bertemu dengan Min Yoo Jung (Park Jung Yeon), seorang penyanyi jalanan yang memiliki wajah yang sangat mirip dengan cinta masa lalunya.

Pertemuan ini menumbuhkan hubungan yang perlahan berkembang melalui musik, yang menjadi jembatan antara dua zaman berbeda.

Drama ini menampilkan bagaimana musik mampu melampaui batas waktu dan menjadi sarana untuk menyampaikan perasaan yang tidak terucapkan.

Lee Seung-hyub berperan sebagai Lee Won, seorang vokalis papan atas yang ambisius dan penuh determinasi.

Karakternya digambarkan sebagai sosok yang kompetitif, memiliki dedikasi tinggi terhadap karier musiknya, serta menjadi saingan sekaligus pendukung bagi Min Yoo Jung.

Aktingnya dinilai cukup kuat dan intens, mampu menghadirkan tekanan emosional yang sesuai dengan karakter yang ia perankan.

Sebagai seorang musisi di dunia nyata, Lee Seung-hyub berhasil menampilkan performa yang meyakinkan dan profesional di atas panggung, memberikan sentuhan autentik dalam drama ini.

Review IMDb oleh elbehar:

Sebuah kisah cinta yang manis dan indah tetapi terlalu singkat. Ceritanya lucu, aktrisnya manis dan cantik, aktornya dengan keunikan “jadul”-nya terlihat seksi dan tampan. Jika kamu bertemu dengan cinta sejatimu dan dia berasal dari waktu yang berbeda, apakah kamu akan membiarkannya kembali? Musik menyatukan mereka. Dia membantu gadis itu mewujudkan mimpinya. Meskipun saya benar-benar jatuh cinta dengan cerita ini, saya merasa ada sesuatu yang hilang—sedikit lebih banyak intrik, lebih banyak cerita. 8 episode terasa tidak cukup dan kita dibiarkan menggantung. Lagu yang ia nyanyikan sangat lembut dan manis. Melodinya indah. Saya mendengarkannya di YouTube setidaknya sekali setiap malam. Sayangnya, saya belum bisa menemukannya di platform musik mana pun dan saya ingin menambahkannya ke playlist saya. Ini adalah salah satu drama pendek yang bisa saya tonton berulang kali, berharap akhir ceritanya berbeda dan ceritanya lebih panjang.

4. All-Boys High (2019)

Genre : Komedi, Coming-of-age, Sekolah

: Komedi, Coming-of-age, Sekolah Rating (IMDb) : 7.5/10

: 7.5/10 Pemain : Lee Seung-hyub, Kim Jae-hyun, Oh Seung-woo, Han Il-kyu

: Lee Seung-hyub, Kim Jae-hyun, Oh Seung-woo, Han Il-kyu Situs atau platform streaming : Web drama / YouTube

: Web drama / YouTube Tonton trailer: All-Boys High (2019)

All-Boys High (2019) adalah drama mini seri komedi Korea yang berfokus pada kehidupan remaja di sekolah khusus laki-laki.

Drama ini menghadirkan kisah ringan namun penuh makna tentang persahabatan, mimpi, serta proses pendewasaan yang dialami oleh para siswa.

Cerita berpusat pada dinamika kehidupan sehari-hari di sekolah, mulai dari interaksi antar teman, konflik kecil, hingga refleksi tentang masa depan.

Lee Seung-hyub berperan sebagai Han Seong-bong, salah satu siswa yang menjadi pusat cerita.

Karakternya digambarkan sebagai remaja yang sedang dalam proses menemukan jati diri, menghadapi tekanan sosial, serta belajar memahami arti persahabatan.

Aktingnya dinilai cukup natural dan mengalir, sangat cocok dengan nuansa santai dan komedi dari drama ini.

Ia berhasil membawakan karakter anak sekolah dengan ringan namun tetap terasa realistis, membuat penonton mudah terhubung dengan cerita.

Drama ini tidak berusaha menjadi terlalu kompleks, tetapi justru kekuatannya terletak pada kesederhanaan cerita yang relatable.

Interaksi antar karakter terasa hidup, dan humor yang disajikan mampu menghibur tanpa terasa berlebihan.

Peran Lee Seung-hyub di sini menunjukkan sisi berbeda dari dirinya, yaitu sebagai aktor yang mampu tampil santai dan fleksibel dalam berbagai genre.

Review MyDramaList oleh puteriiblqis:

Serial pendek yang luar biasa! Ini adalah seri kompilasi 72 detik yang lucu tentang anak laki-laki di sekolah khusus laki-laki. Awalnya saya benar-benar mengira ini drama sekolah biasa, tetapi saya ternyata salah besar! Ini mengingatkan saya pada serial My Neighbor Next Door yang dibintangi Jang Ki-yong, benar-benar sesuatu yang layak ditonton dan ditonton ulang! Para pemainnya hebat (dan tampan??!) dan sangat cocok dengan karakter mereka. Saya hanya berharap ada lebih banyak episode atau setidaknya musim kedua TT, dan saya sedih karena tidak banyak penonton di YouTube, padahal ini sangat bagus.

5. Love Next Door (2024)

Genre : Romansa, Komedi, Slice of Life

: Romansa, Komedi, Slice of Life Rating (IMDb) : 7.6/10

: 7.6/10 Pemain : Jung Hae-in, Jung So-min, Kim Ji-eun, Yun Ji-on, Lee Seung-hyub, Park Ji-young

: Jung Hae-in, Jung So-min, Kim Ji-eun, Yun Ji-on, Lee Seung-hyub, Park Ji-young Situs atau platform streaming : tvN, Netflix

: tvN, Netflix Tonton trailer: Love Next Door (2024)

Love Next Door (2024), atau dikenal juga dengan judul Mom's Friend's Son, adalah drama Korea bergenre romansa komedi yang mengangkat tema hubungan teman masa kecil yang berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks.

Cerita berpusat pada Choi Seung-hyo (Jung Hae-in), seorang arsitek muda sukses yang dikenal karena karier dan penampilannya yang menarik, serta Bae Seok-ryu (Jung So-min), teman masa kecilnya yang kembali ke Korea Selatan setelah meninggalkan pekerjaan korporatnya di Amerika Serikat.

Pertemuan kembali mereka membuka kembali kenangan masa lalu yang seringkali memalukan namun penuh kehangatan.

Hubungan mereka dipenuhi dengan bickering atau pertengkaran kecil yang lucu, tetapi di balik itu tersimpan rasa peduli dan kedekatan yang tidak bisa disangkal.

Drama ini menampilkan dinamika keluarga, persahabatan, serta proses memahami perasaan yang sebenarnya.

Lee Seung-hyub berperan sebagai Bae Dong-jin, adik laki-laki dari Bae Seok-ryu. Karakternya digambarkan sebagai sosok yang masih muda, sering bertindak impulsif, dan kerap membuat kakaknya kesal.

Namun, di balik sifat tersebut, ia sebenarnya memiliki sisi lembut dan ambisi pribadi yang belum sepenuhnya terlihat.

Perannya memberikan warna komedi yang kuat dalam cerita, sekaligus menambah kedalaman dinamika keluarga.

Akting Lee Seung-hyub dalam peran ini mendapat perhatian besar karena keberhasilannya menghadirkan karakter yang menyebalkan namun tetap disukai penonton.

Ia bahkan mengungkapkan bahwa banyak penonton memberikan komentar kesal terhadap karakternya, yang justru menjadi bukti keberhasilan dalam membawakan peran tersebut secara meyakinkan.

Review IMDb oleh sakurajayasinghe:

Sejujurnya, drama ini sangat lucu dan menggemaskan. Keseimbangan antara karakter pendukung dan alur cerita sangat bagus. Saya suka bagaimana mereka tidak hanya menampilkan cinta anak muda, tetapi juga pasangan yang lebih tua, persahabatan, dan hubungan keluarga. Beberapa orang mungkin merasa ceritanya sedikit lambat, tetapi jujur saja, saya tidak ingin cerita ini berakhir. Drama ini menggambarkan dengan sangat baik hubungan keluarga Asia dan perilaku orang tua. Kita semua tahu orang tua bisa sedikit tidak menerima, dingin, ambisius, dan emosional, tetapi pada akhirnya mereka mencintai kita lebih dari yang bisa dibayangkan. Aspek romansa dalam cerita ini juga sempurna—manis, lucu, lembut, namun tetap sedikit nakal. Saya menyukainya!

6. Shooting Stars (2022)

Genre : Komedi Romantis, Dunia Hiburan

: Komedi Romantis, Dunia Hiburan Rating (IMDb ): 7.7/10

): 7.7/10 Pemain : Lee Sung-kyung, Kim Young-dae, Yoon Jong-hoon, Kim Yoon-hye, Lee Jung-shin, Park So-jin, Lee Seung-hyub

: Lee Sung-kyung, Kim Young-dae, Yoon Jong-hoon, Kim Yoon-hye, Lee Jung-shin, Park So-jin, Lee Seung-hyub Situs atau platform streaming : Netflix, iQIYI, Vidio, HBO Max

: Netflix, iQIYI, Vidio, HBO Max Tonton trailer: Shooting Stars (2022)

Sh**ting Stars (2022) adalah drama Korea bergenre komedi romantis yang menawarkan sudut pandang unik tentang industri hiburan Korea Selatan.

Berbeda dari kebanyakan drama yang berfokus pada kehidupan selebriti, drama ini justru menyoroti orang-orang di balik layar, seperti tim Public Relations (PR), manajer, hingga reporter, yang bekerja keras menangani berbagai “kekacauan” yang sering kali dibuat oleh para bintang.

Melalui pendekatan ini, penonton diajak melihat realitas industri hiburan yang penuh tekanan, strategi, dan dinamika yang kompleks namun tetap dikemas dengan sentuhan humor dan romansa.

Cerita utamanya berpusat pada Oh Han-byul (Lee Sung-kyung), kepala tim PR di Starforce Entertainment, yang dikenal cerdas, tegas, dan sangat berdedikasi dalam pekerjaannya.

Ia sering terlibat pertengkaran dengan Gong Tae-sung (Kim Young-dae), seorang aktor papan atas yang tampak sempurna di depan publik, namun sebenarnya menyimpan banyak sisi tersembunyi.

Hubungan mereka yang awalnya dipenuhi konflik perlahan berkembang menjadi hubungan romantis yang penuh dinamika.

Selain mereka, drama ini juga diperkuat oleh karakter pendukung seperti Kang Yoo-sung (Yoon Jong-hoon), Park Ho-young (Kim Yoon-hye), Do Soo-hyuk (Lee Jung-shin), dan Jo Ki-peum (Park So-jin), yang masing-masing membawa warna tersendiri dalam cerita.

Dalam drama ini, Lee Seung-hyub berperan sebagai Kang Shi-deok, seorang aktor pemula yang ditemukan oleh manajer Park Ho-young.

Karakternya digambarkan sebagai sosok yang sopan, pekerja keras, dan memiliki pesona visual yang menawan, sehingga sering disebut sebagai “scene stealer” karena mampu mencuri perhatian penonton di setiap kemunculannya.

Perjalanan karakternya menunjukkan perkembangan dari seorang pria biasa menjadi bintang yang mulai bersinar di industri hiburan.

Lee Seung-hyub berhasil menampilkan emosi yang jujur dan tulus, memperlihatkan dedikasi tinggi karakter terhadap impiannya dalam dunia akting.

Aktingnya dinilai sangat apik dan memberikan kesan mendalam, terutama dalam menggambarkan perjuangan seorang aktor rookie yang ingin sukses.

Review IMDb oleh alaningle7:

Oh Han-byeol (Lee Sung Kyung) adalah kepala tim PR di sebuah perusahaan bernama Starforce, dan bintang terbesar mereka adalah Gong Tae-sung (Kim Young-dae). Keduanya telah menjalani hubungan cinta-benci yang dingin sejak masa sekolah, tetapi seiring waktu mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya saling menyukai. Alur ceritanya menarik karena menunjukkan kesulitan dan tantangan dalam melindungi kehidupan para selebriti, ketika banyak penggemar merasa berhak menghakimi bagaimana para bintang harus menjalani hidup mereka. Pemeran pendukung yang kuat dengan cerita masing-masing serta romansa yang meyakinkan antara dua pemeran utama membuat drama ini sangat menyenangkan untuk ditonton.

7. Nevertheless (2021)

Genre : Romansa, Drama, Realis

: Romansa, Drama, Realis Rating (IMDb) : 7.0–7.1/10

: 7.0–7.1/10 Pemain : Song Kang, Han So-hee, Chae Jong-hyeop, Lee Yeol-eum, Yang Hye-ji, Lee Seung-hyub

: Song Kang, Han So-hee, Chae Jong-hyeop, Lee Yeol-eum, Yang Hye-ji, Lee Seung-hyub Situs atau platform streaming : JTBC, Netflix

: JTBC, Netflix Tonton trailer: Nevertheless (2021)

Nevertheless (2021), atau yang dikenal dengan judul Korea Algoitjiman, adalah drama romansa realistis yang menggambarkan hubungan anak muda dengan cara yang jujur dan terkadang menyakitkan.

Diadaptasi dari webtoon populer, drama ini mengisahkan tentang Yoo Na-bi (Han So-hee), seorang mahasiswi seni yang kehilangan kepercayaan pada cinta setelah mengalami patah hati yang mendalam.

Meskipun demikian, ia tetap ingin menjalin hubungan dan merasakan kedekatan emosional dengan seseorang.

Kehidupannya berubah ketika ia bertemu dengan Park Jae-eon (Song Kang), seorang mahasiswa seni yang karismatik namun memiliki pandangan berbeda tentang cinta.

Jae-eon menganggap hubungan romantis sebagai sesuatu yang merepotkan, tetapi ia senang menggoda dan menjalin kedekatan tanpa komitmen.

Hubungan mereka berkembang menjadi relasi “teman tapi mesra” yang penuh tarik-ulur, sering kali terasa toxic namun juga sulit untuk dilepaskan.

Drama ini tidak hanya berfokus pada dua karakter utama, tetapi juga menggambarkan kehidupan dan kisah cinta realistis mahasiswa usia 20-an, termasuk karakter Yang Do-hyeok (Chae Jong-hyeop), Yoon Seol-ah (Lee Yeol-eum), dan Oh Bit-na (Yang Hye-ji).

Lee Seung-hyub muncul sebagai Jung Joo-hyuk dalam peran pendukung atau cameo. Meskipun durasi kemunculannya tidak panjang, kehadirannya tetap memberikan kesan yang cukup kuat.

Ia digambarkan sebagai salah satu mahasiswa di jurusan seni dengan penampilan yang menarik perhatian.

Karakternya melengkapi dinamika lingkungan kampus dan jajaran karakter muda dalam cerita.

Penampilannya sering disebut sebagai “scene stealer” karena mampu memberikan nuansa segar di tengah hubungan utama yang penuh ketegangan emosional.

Walaupun singkat, peran ini menunjukkan kemampuan Lee Seung-hyub dalam meninggalkan kesan mendalam bahkan dengan porsi layar yang terbatas.

Review IMDb oleh mencygrande:

Saya tidak setuju dengan orang-orang yang mengatakan drama ini cringe. Saya suka bagaimana mereka menyampaikan dialog, nada bicara, dan karakteristiknya—semuanya dimainkan dengan sangat baik. Dan jika saya tanya siapa lagi yang bisa memerankan karakter ini dengan lebih baik, saya yakin kalian tidak akan bisa memikirkan siapa pun, karena mereka benar-benar cocok dengan karakternya.

8. The Best Chicken (2019)

Genre : Komedi Romantis, Slice of Life

: Komedi Romantis, Slice of Life Rating (IMDb) : 6.2/10

: 6.2/10 Pemain : Park Sun-ho, Kim So-hye, Joo Woo-jae, Hongseok, Lee Seung-hyub

: Park Sun-ho, Kim So-hye, Joo Woo-jae, Hongseok, Lee Seung-hyub Situs atau platform streaming : Viki, Disney+

: Viki, Disney+ Tonton trailer: The Best Chicken (2019)

The Best Chicken (2019) adalah drama Korea bergenre komedi romantis yang ringan dan menghibur, dengan fokus pada impian, persahabatan, serta kisah cinta yang berkembang di sebuah restoran ayam.

Cerita ini mengikuti perjalanan Park Choi-go (Park Sun-ho), seorang karyawan perusahaan besar yang memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya demi mengejar impian membuka restoran ayam sendiri.

Keputusan ini membawanya ke sebuah lokasi unik, yaitu rumah pemandian tua yang ternyata memiliki sejarah tersendiri.

Rumah pemandian tersebut adalah milik Seo Bo-ah (Kim So-hye), seorang calon penulis webtoon yang memilih menyembunyikan diri dari dunia luar dan tinggal di tempat tersebut.

Awalnya, Bo-ah berusaha menggagalkan usaha Choi-go agar bisa mendapatkan kembali rumah itu, namun seiring berjalannya waktu, ia justru ikut terlibat dan bekerja bersama Choi-go.

Hubungan mereka berkembang dari konflik menjadi kerja sama, hingga akhirnya tumbuh benih-benih cinta.

Cerita ini juga diperkuat oleh kehadiran Andrew Kang (Joo Woo-jae), seorang chef berbakat yang hidup sebagai gelandangan, yang kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan mereka.

Lee Seung-hyub berperan sebagai Park Joon-hyuk, kakak laki-laki dari Park Choi-go.

Karakternya adalah seorang dokter pengobatan oriental yang sangat cerdas secara akademis, namun memiliki sisi kikuk dan kurang terampil dalam pekerjaan praktis seperti melayani pelanggan.

Hal ini menciptakan banyak momen komedi, terutama ketika ia mencoba membantu di restoran ayam menggantikan Bo-ah. Perannya memberikan warna humor yang khas dan memperkaya dinamika hubungan antar karakter.

Sebagai salah satu peran pendukung awalnya (saat masih menggunakan nama Seunghyub), penampilan Lee Seung-hyub dalam drama ini menunjukkan potensinya dalam membawakan karakter komedi ringan.

Ia berhasil menghadirkan karakter yang unik dan menghibur, sekaligus memperlihatkan kemampuan akting yang kemudian berkembang di proyek-proyek berikutnya.

Kehadirannya juga memperkuat unsur bromance dan kehangatan dalam cerita, menjadikan drama ini terasa lebih hidup dan menyenangkan untuk diikuti.

Review IMDb oleh PennyReviews: