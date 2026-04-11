9 Rekomendasi Acara TV Seo Kang-joon Rating Tinggi, Siap Temani Maraton Anda!

Seo Kang-joon (서강준) adalah aktor sekaligus penyanyi asal Korea Selatan yang lahir pada 12 Oktober 1993 dengan nama asli Lee Seung-hwan.

Ia dikenal sebagai salah satu bintang papan atas Korea yang memiliki visual khas, terutama warna mata cokelat kehijauan, serta kemampuan akting yang stabil di berbagai genre.

Kariernya dimulai sebagai anggota grup aktor bentukan Fantagio, yaitu 5urprise, sebelum akhirnya lebih fokus menekuni dunia akting.

Ia mengawali perjalanan dari peran-peran kecil dalam drama, seperti To the Beautiful You (2012), kemudian mulai dikenal luas lewat Cunning Single Lady (2014) dan Splendid Politics (2015).

Bagi Anda yang ingin melihat kualitas akting Seo Kang-joon lebih jauh, ada sejumlah drama dengan rating tinggi yang menampilkan performa terbaiknya dan layak untuk masuk dalam daftar tontonan Anda.

Rekomendasi Acara TV Seo Kang-Joon Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi acara TV Seo Kang-joon terbaik dengan rating tinggi yang menghadirkan beragam genre menarik, mulai dari romansa hangat, thriller penuh misteri, hingga drama aksi dan sejarah yang sarat emosi:

1. Undercover High School (2025)

Undercover High School (2025)

Genre : Aksi, Komedi, Romantis

Rating (IMDb) : 8.2/10

Pemain : Seo Kang-joon, Jin Ki-joo, Kim Shin-rok, Kim Min-ju, Jeon Bae-soo

Situs atau platform streaming : Viu

: Viu Tonton trailer: Undercover High School (2025)

Undercover High School (2025) merupakan drama Korea bergenre aksi-komedi romantis yang menjadi ajang comeback Seo Kang-joon setelah menyelesaikan wajib militernya.

Cerita berpusat pada Jung Hae-sung, seorang agen elit dari Badan Intelijen Nasional (NIS) yang dikenal sangat andal dalam menjalankan misi.

Namun, sebuah kesalahan fatal dalam operasi sebelumnya yang mengakibatkan rusaknya harta nasional membuatnya harus menerima konsekuensi berupa penurunan pangkat.

Sebagai bagian dari tugas barunya, Hae-sung diberi misi rahasia untuk melacak emas batangan milik Kaisar Gojong yang hilang.

Demi menyelesaikan misi tersebut, ia harus menyamar sebagai siswa SMA di SMA Byeongmun, sebuah sekolah swasta bergengsi yang ternyata menyimpan banyak praktik korupsi.

Dalam penyamarannya, ia bertemu dengan Oh Soo-ah, wali kelas sekaligus guru sejarah Korea, yang secara tidak sengaja mengira Hae-sung sebagai cinta pertamanya yang telah lama hilang.

Drama ini memadukan ketegangan dunia mata-mata dengan nuansa komedi khas kehidupan sekolah dan romansa yang ringan namun menarik.

Penampilan Seo Kang-joon mendapat banyak pujian, terutama karena kemampuannya menghidupkan karakter agen elit yang tetap terlihat tangkas, namun juga kocak saat harus berperan sebagai siswa.

Selain itu, visualnya yang tetap cocok mengenakan seragam SMA meskipun sudah dewasa menambah daya tarik tersendiri.

Chemistry-nya dengan Jin Ki-joo juga terasa kuat, terutama dalam adegan-adegan yang menyentuh maupun saat menghadapi kasus perundungan di sekolah dengan cara yang cerdas dan menghibur.

Review oleh hironaka-16974:

Aksi, thriller, komedi, romansa, misteri, perundungan di sekolah, semuanya ada di sini, tetapi ditulis dengan sangat baik dan tetap serius dalam mengangkat isu bullying. Serial ini bercerita tentang emas batangan yang tersembunyi di sebuah sekolah menengah, dan seorang agen NIS (Seo Kang-joon) yang harus menemukannya dengan menyamar sebagai siswa. Guru wali kelasnya (Jin Ki-joo dalam penampilan yang luar biasa dan sangat lucu) tidak mempercayainya dan berusaha membongkar penyamarannya, yang justru menimbulkan banyak kejadian kocak. Ada tiga agen NIS lain yang mendukung Seo Kang-joon, tetapi justru membuat misinya tidak berjalan mudah. Tokoh antagonis dalam serial ini adalah kepala sekolah (Kim Shin-rok yang tampaknya semakin ahli memerankan karakter villain). Ini adalah serial yang sangat menghibur dan sangat direkomendasikan.

2. When the Weather Is Fine (2020)

When the Weather Is Fine (2020)

Genre : Romantis, Drama, Slice of Life

Rating (IMDb) : 7.7/10

Pemain : Park Min-young, Seo Kang-joon, Moon Jeong-hee, Lee Jae-wook, Lim Se-mi

Situs atau platform streaming : Vidio, Netflix

: Vidio, Netflix, Tonton trailer: When the Weather Is Fine (2020)

Drama ini diadaptasi dari novel karya Lee Do Woo dan menghadirkan kisah yang tenang serta emosional.

Cerita mengikuti Mok Hae-won, seorang wanita yang merasa lelah dengan kerasnya kehidupan kota Seoul yang kompetitif.

Ia kemudian memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Desa Bookhyun, Provinsi Gangwon, tempat ia pernah tinggal semasa SMA.

Di desa tersebut, ia bertemu kembali dengan Im Eun-seob, teman lamanya yang kini menjalankan sebuah toko buku bernama “Goodnight Bookstore”.

Tanpa diketahui Hae-won, Eun-seob sebenarnya telah lama menyimpan perasaan dan selalu menantikan kehadirannya kembali.

Seiring waktu, keduanya perlahan saling membuka diri, menyembuhkan luka masa lalu, dan menemukan kehangatan di tengah dinginnya musim dingin.

Peran Seo Kang-joon sebagai Im Eun-seob dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam kariernya.

Ia berhasil menggambarkan karakter pria yang introvert, sederhana, dan pendiam, namun memiliki kehangatan dan kedewasaan yang mendalam.

Salah satu kekuatan aktingnya terletak pada ekspresi mata yang mampu menyampaikan emosi tanpa banyak dialog, membuat banyak adegan terasa sangat menyentuh.

Chemistry antara Seo Kang-joon dan Park Min-young juga terbangun dengan sangat baik, menghadirkan hubungan yang terasa natural, dewasa, dan selaras dengan nuansa drama yang tenang.

Review oleh elvirammomo:

Wow WOW, ini adalah drama paling cozy yang pernah saya tonton. Ambil secangkir matcha latte manis 🍵, selimut favoritmu, lalu duduk santai karena drama ini akan menghangatkan hati kita yang dingin. Menonton drama ini terasa seperti berjalan di udara dingin yang segar di lingkungan Berkeley tempat saya tinggal. Bahkan ketika mata berair karena dingin dan kaki terasa mati rasa, tetap ada kehangatan yang terasa dari dalam. Saya sangat menyukai Park Min-young seperti biasa, dia benar-benar bersinar di setiap drama yang dibintanginya. Ceritanya sangat manis dan dibuat dengan baik. Tentu saja ada kisah tentang kekerasan dalam hubungan yang menjadi bagian dari drama ini, jadi bersiaplah untuk itu. Namun selain itu, drama ini benar-benar sebuah MOOD, sebuah VIBE. Saya pasti akan menontonnya kembali saat cuaca dingin karena sangat cocok dengan suasana kota yang indah ini.

3. Watcher (2019)

Watcher (2019)

Genre : Thriller, Misteri, Kriminal

Rating (IMDb) : 7.7/10

Pemain : Han Suk-kyu, Seo Kang-joon, Kim Hyun-joo

Situs atau platform streaming : Viki, Bilbili, Viu

: Viki, Bilbili, Viu Tonton trailer: Watcher (2019)

Watcher (2019) merupakan drama yang mengangkat tema investigasi internal kepolisian dengan nuansa gelap dan penuh ketegangan.

Cerita berfokus pada tiga individu yang hidupnya hancur akibat sebuah insiden tragis yang terjadi 15 tahun sebelumnya.

Mereka adalah seorang detektif elit yang dingin namun jujur, seorang polisi muda dengan kepribadian tertutup, dan seorang mantan jaksa yang kini menjadi pengacara.

Ketiganya kemudian dipertemukan kembali dan bekerja sama dalam sebuah tim investigasi urusan internal untuk mengungkap kebenaran di balik kasus lama tersebut, sekaligus membongkar praktik korupsi dalam institusi kepolisian.

Drama ini juga mengangkat pertanyaan moral yang mendalam, yaitu “siapa yang mengawasi para pengawas?”, serta menggambarkan betapa tipisnya batas antara polisi yang baik dan yang korup.

Seo Kang-joon berperan sebagai Kim Young-koon, seorang polisi patroli yang terlihat dingin namun sebenarnya memiliki sisi hangat dan menyimpan luka masa lalu terkait pembunuhan ibunya.

Dalam drama ini, Seo Kang-joon menunjukkan transformasi akting yang signifikan dibandingkan peran romantisnya sebelumnya.

Karakter yang ia bawakan terasa lebih intens, maskulin, misterius, dan emosional.

Ia juga terlibat dalam banyak adegan aksi, seperti berlari dan pertarungan, dan mampu mengimbangi akting aktor senior, seperti Han Suk-kyu dengan sangat baik.

Review oleh rfeld-56638:

Saya biasanya bukan penggemar thriller… tetapi yang satu ini benar-benar menarik perhatian saya dan membuat saya terus menonton. Saya sudah terbiasa dengan serial Korea di mana karakter berusia 30+ masih mengalami ciuman pertama dengan mata terbuka lebar karena terkejut… (serius?). Untuk perubahan, drama ini ditulis dengan sangat baik, diperankan dengan sangat bagus oleh semua pemain, dan penuh ketegangan. Saya langsung ketagihan setelah episode pertama. Tontonlah.

4. Are You Human? (2018)

Are You Human? (2018)

Genre : Sci-fi, Romantis, Melodrama

Rating (IMDb) : 7.9/10

Pemain : Seo Kang-joon, Gong Seung-yeon, Lee Joon-hyuk, Kim Sung-ryung, Park Hwan-hee, Yoo Oh-seong

Situs atau platform streaming : iQIYI, Netflix

: iQIYI, Netflix Tonton trailer: Are You Human? (2018)

Drama ini mengusung konsep fiksi ilmiah yang dipadukan dengan romansa dan melodrama.

Ceritanya berpusat pada Nam Shin, seorang pewaris konglomerat yang mengalami koma akibat kecelakaan misterius.

Ibunya, Oh Ro-ra, seorang ilmuwan AI terkemuka, kemudian menciptakan robot humanoid bernama Nam Shin III yang sangat mirip dengan anaknya untuk menggantikan posisinya di perusahaan.

Nam Shin III harus menjalani kehidupan sebagai manusia dan menyembunyikan identitas aslinya, dengan bantuan seorang pengawal bernama Kang So-bong.

Seiring berjalannya cerita, drama ini mengeksplorasi hubungan emosional antara manusia dan robot, konflik perebutan kekuasaan dalam perusahaan, serta pertanyaan filosofis tentang apa arti menjadi manusia yang sesungguhnya.

Performa Seo Kang-joon dalam drama ini sangat dipuji karena ia harus memerankan dua karakter yang sangat berbeda sekaligus.

Sebagai Nam Shin (manusia), ia tampil sombong, emosional, dan kasar, sementara sebagai Nam Shin III (robot), ia menunjukkan sisi polos, tulus, dan protektif.

Kemampuannya membedakan kedua karakter tersebut secara detail bahkan mendapat pujian langsung dari sutradara.

Selain itu, chemistry antara Seo Kang-joon dan Gong Seung-yeon terasa kuat dan emosional, meskipun salah satu karakter yang ia perankan adalah robot.

Review oleh kimivai:

Salah satu drama Korea terbaik yang pernah saya tonton. Saya sama sekali tidak menyesal menonton drama ini. Saya memang selalu menyukai Seo Kang-joon dan selalu ingin melihatnya menjadi pemeran utama. Sekarang keinginan saya terwujud, dan dia benar-benar tampil luar biasa dengan aktingnya yang fenomenal. Chemistry antara kedua pemeran utama juga sangat bagus. Suka sekali!!

5. Cheese in the Trap (2016)

Cheese in the Trap (2016)

Genre : Romantis, Thriller Psikologis

Rating (IMDb) : 7.2/10

Pemain : Kim Go-eun, Park Hae-jin, Seo Kang-joon, Lee Sung-kyung, Nam Joo-hyuk, Park Min-ji

Situs atau platform streaming : Vidio, iQIYI, HBO Max

: Vidio, iQIYI, HBO Max Tonton trailer: Cheese in the Trap (2016)

Cheese in the Trap (2016) merupakan drama populer yang diadaptasi dari webtoon terkenal di Naver.

Ceritanya berfokus pada kehidupan mahasiswa dengan hubungan yang kompleks dan penuh dinamika psikologis.

Kisahnya mengikuti Hong Seol, seorang mahasiswi pekerja keras yang kembali kuliah setelah sempat cuti, dan Yoo Jung, seniornya yang tampak sempurna namun memiliki sisi manipulatif yang tersembunyi.

Hubungan mereka berkembang secara tidak konvensional, dipenuhi konflik emosional dan permainan psikologis, terutama karena karakter Yoo Jung yang cenderung menghancurkan orang-orang yang mengganggunya.

Di tengah cerita tersebut, muncul Baek In-ho, karakter yang diperankan oleh Seo Kang-joon, seorang pianis berbakat dengan masa lalu yang kelam.

Peran Baek In-ho menjadi salah satu yang paling ikonik dalam karier Seo Kang-joon.

Ia berhasil menghidupkan karakter tsundere, terlihat dingin di luar namun sebenarnya hangat di dalam, dengan sangat natural.

Aktingnya terasa realistis dan mampu membuat penonton terhubung secara emosional dengan karakternya.

Bahkan, banyak penonton mengalami “second lead syndrome” karena lebih mendukung Baek In-ho dibandingkan pemeran utama pria.

Selain itu, chemistry-nya dengan Kim Go-eun maupun Lee Sung-kyung juga terasa kuat dan menambah kedalaman cerita secara keseluruhan.

Review oleh shravanitubaji:

Salah satu drama Korea terbaik untuk ditonton. Jika kamu penggemar K-drama, wajib mencobanya karena kamu tidak akan menyesal. Ini bukan drama Korea yang tipikal dengan kisah cinta yang terlalu manis, tetapi para pemeran utamanya tetap memiliki chemistry yang sangat baik. Ceritanya ditulis dengan baik, dan begitu kamu mulai menonton, kamu pasti akan menyukainya. Memang banyak orang merasa ending-nya kurang memuaskan, tetapi seperti yang saya katakan, ini bukan drama yang biasa, jadi mungkin terasa berbeda. Namun secara keseluruhan, drama ini sangat bagus. Abaikan saja komentar negatif dan tontonlah!

6. Hwa Jung, the Princess of Light (2015)

Hwa Jung, the Princess of Light (2015)

Genre : Sejarah (Sageuk), Politik, Drama

Rating (IMDb) : 7.0/10

Pemain : Cha Seung-won, Lee Yeon-hee, Seo Kang-joon, Kim Jae-won, Han Joo-wan, Jo Sung-ha

Situs atau platform streaming : Prime Video

: Prime Video Tonton trailer: Hwa Jung, the Princess of Light (2015)

Hwa Jung, the Princess of Light atau yang juga dikenal dengan judul Splendid Politics merupakan drama sejarah Korea Selatan (sageuk) yang tayang pada tahun 2015 di MBC dengan total 50 episode.

Drama ini mengangkat kisah perebutan kekuasaan, intrik politik kerajaan, serta perjalanan hidup Putri Jeongmyeong pada masa Dinasti Joseon yang penuh gejolak.

Cerita berfokus pada Putri Jeongmyeong, putri Raja Seonjo, yang kehidupannya berubah drastis setelah saudara tirinya, Pangeran Gwanghae, merebut takhta dan menjadi raja.

Akibat konflik tersebut, Putri Jeongmyeong harus hidup dalam pelarian, bahkan menyamar sebagai laki-laki dan menjalani kehidupan sebagai rakyat biasa demi bertahan hidup sekaligus merencanakan balas dendam untuk merebut kembali posisinya di istana.

Dengan latar era penuh pergolakan politik, drama ini menampilkan konflik tajam antar faksi di dalam istana, berbagai upaya pembunuhan, serta perjuangan sang putri untuk mengungkap kebenaran di tengah sistem yang sarat korupsi.

Deretan pemain papan atas, seperti Cha Seung-won sebagai Pangeran Gwanghae yang kompleks dan haus kekuasaan, serta Lee Yeon-hee sebagai Putri Jeongmyeong yang tangguh, semakin memperkuat kualitas cerita.

Seo Kang-joon sendiri memerankan Hong Joo-won, seorang pejabat intelek yang jujur dan setia, yang juga memiliki hubungan emosional dengan sang putri.

Peran ini menjadi drama sejarah pertama bagi Seo Kang-joon, dan meskipun sempat diragukan, ia berhasil membuktikan kemampuannya.

Ia mampu menghadirkan karakter Hong Joo-won sebagai sosok yang tampak dingin di luar namun penuh kepedulian di dalam, terutama dalam interaksinya dengan Putri Jeongmyeong.

Aktingnya dinilai semakin matang dan berwibawa, bahkan kemunculan awalnya di episode 7–8 memberikan dampak yang cukup kuat terhadap alur cerita.

Berkat perannya ini, Seo Kang-joon berhasil meraih penghargaan Hot Star Award di ajang 8th Korea Drama Awards tahun 2015, yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai aktor yang menjanjikan.

Review oleh vickijocox:

Saya menyukai ceritanya. Drama sejarah Korea selalu membuat saya ingin mencari tahu tentang tokoh dan sejarah aslinya, untuk membedakan mana fakta dan mana yang merupakan dramatisasi demi kebutuhan cerita. Para aktornya dipilih dengan sangat tepat. Saya juga selalu menikmati adanya unsur komedi sebagai selingan, yang memang diperlukan dalam cerita yang berat. Berbeda dengan reviewer lain, saya tidak merasa bagian kedua drama ini membosankan. Saya sudah terbiasa dengan teknik penyutradaraan seperti jeda, menoleh sebelum pergi, dan sebagainya, jadi itu tidak mengganggu saya. Bahkan, dua episode terakhir justru sangat bagus. Saya sangat mengapresiasi dialog di episode terakhir yang berbicara tentang terus bangkit demi kebebasan, perdamaian, dan harapan.

7. What Happens to My Family? (2014)

What Happens to My Family? (2014)

Genre : Keluarga, Komedi, Romantis, Drama

Rating (IMDb) : 7.9/10

Pemain : Yoo Dong-geun, Kim Hyun-joo, Yoon Park, Park Hyung-sik, Nam Ji-hyun, Kim Sang-kyung, Seo Kang-joon, Son Dam-bi

Situs atau platform streaming : Rakuten Viki, KBS World TV

: Rakuten Viki, KBS World TV Tonton trailer: What Happens to My Family? (2014)

What Happens to My Family? adalah drama keluarga panjang dengan total 53 episode yang ditayangkan oleh KBS2 dari Agustus 2014 hingga Februari 2015.

Drama ini mengangkat kisah Cha Soon-bong, seorang ayah duda yang telah mengorbankan seluruh hidupnya demi membesarkan ketiga anaknya.

Namun, seiring waktu, anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang egois dan kurang menghargai pengorbanan sang ayah.

Merasa kecewa dan lelah, Soon-bong mengambil langkah yang tidak biasa, yaitu mengajukan gugatan hukum terhadap anak-anaknya sendiri sebagai cara untuk menyadarkan mereka akan arti keluarga dan kasih sayang.

Drama ini menghadirkan perpaduan antara komedi, romansa, dan kisah haru yang sangat realistis, menggambarkan penyesalan, konflik, dan cinta dalam hubungan keluarga.

Dengan jajaran pemain kuat, seperti Yoo Dong-geun, Kim Hyun-joo, hingga Park Hyung-sik, drama ini berhasil meraih rating tinggi, bahkan sering mencapai angka dua digit selama penayangannya.

Seo Kang-joon berperan sebagai Yoon Eun-ho, seorang mantan idola yang beralih profesi menjadi pemilik restoran.

Karakternya merupakan salah satu pendukung penting dalam cerita, terutama karena keterlibatannya dalam hubungan cinta segitiga dengan Cha Dal-bong dan Kang Seo-wool.

Eun-ho digambarkan sebagai sosok pria yang menawan, santai, namun juga cerdas dan berwawasan.

Seo Kang-joon berhasil menunjukkan perkembangan karakter yang baik, dari sosok yang tampak ringan menjadi lebih dewasa dan serius seiring berjalannya cerita.

Selain itu, dedikasinya terhadap peran ini juga terlihat dari keseriusannya mempelajari naskah di lokasi syuting, yang turut berkontribusi pada kualitas aktingnya dan kesuksesan drama ini secara keseluruhan.

Review oleh raysreviews:

Setelah baru mengenal Park Hyung-sik dan menonton maraton semua dramanya, ini adalah salah satunya. Awalnya menonton karena Hyung-sik, tetapi akhirnya saya justru jatuh cinta dengan keluarga Cha dan sekarang merasa “kehilangan” setelah selesai menontonnya. Ini adalah drama keluarga yang sangat bagus. Drama ini membuat saya tertawa, menangis (siapkan tisu), membuat saya kesal pada anak-anaknya, dan secara pribadi membuat saya semakin menghargai keluarga saya sendiri. Tontonlah untuk hiburan keluarga. Tonton dan jatuh cintalah pada Cha Dal-bong dan Kang Seo-wool. Jangan ragu hanya karena jumlah episodenya 53. Ini benar-benar sepadan dengan waktu yang kamu luangkan.

8. Cunning Single Lady (2014)

Cunning Single Lady (2014)

Genre : Komedi Romantis, Melodrama

Rating (IMDb) : 7.4/10

Pemain : Lee Min-jung, Joo Sang-wook, Seo Kang-joon, Kim Gyu-ri, L (INFINITE)

Situs atau platform streaming : Prime Video, Netflix

: Prime Video, Netflix Tonton trailer: Cunning Single Lady (2014)

Cunning Single Lady (2014) merupakan drama komedi romantis yang mengisahkan hubungan unik antara mantan suami istri yang kembali terhubung setelah perubahan nasib.

Cerita dimulai dari Na Ae-ra yang memutuskan menceraikan suaminya, Cha Jung-woo, karena kegagalan bisnis yang membuat kehidupan mereka sulit.

Namun, setelah perceraian, Jung-woo justru berhasil bangkit dan menjadi pengembang IT yang sangat sukses dan kaya raya.

Melihat perubahan tersebut, Ae-ra yang kini hidup dalam kesulitan mencoba mendekati mantan suaminya kembali, sementara Jung-woo justru memiliki niat untuk membalas dendam dengan cara yang sama, mendekatinya kembali.

Dari sinilah berbagai konflik, komedi, dan dinamika emosional berkembang, menjadikan drama ini penuh dengan momen menghibur sekaligus menyentuh.

Seo Kang-joon memerankan Gook Seung-hyun, karakter second lead yang justru mencuri perhatian penonton.

Ia adalah adik dari Gook Yeo-jin dan digambarkan sebagai pria yang tampan, kaya, perhatian, dan hampir sempurna, hingga sering disebut sebagai “noona killer” karena pesonanya yang mampu menarik hati wanita yang lebih tua.

Dalam cerita, Seung-hyun adalah seorang karyawan magang yang jatuh cinta pada Na Ae-ra, menciptakan dinamika cinta segitiga yang menarik.

Peran ini menjadi salah satu titik balik dalam karier Seo Kang-joon, karena ia berhasil menunjukkan pesona akting yang kuat dan meninggalkan kesan mendalam meskipun bukan pemeran utama.

Review oleh bee-1158:

Awalnya saya agak ragu untuk menonton karena judul dan beberapa review, tetapi akhirnya saya menontonnya dan ternyata ini adalah salah satu drama komedi romantis Korea terbaik yang pernah saya lihat. Drama ini memiliki semuanya… lucu, manis, menyentuh, dan kisah cinta yang indah.

9. After School: Lucky or Not (2013)

After School: Lucky or Not (2013)

Genre : Komedi Romantis Remaja

Rating (IMDb) : 7.0/10

Pemain : Kim So-eun, Seo Kang-joon, Gong Myoung, Kang Tae-oh, Lee Tae-hwan, Yoo Il

Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: After School: Lucky or Not (2013)

After School: Lucky or Not (2013) atau dikenal juga dengan judul After School Bokbulbok adalah drama web Korea Selatan yang ringan dengan genre komedi romantis remaja.

Drama ini memiliki gaya penceritaan yang unik karena menyerupai manga atau webtoon, sehingga terasa segar dan berbeda dari drama pada umumnya.

Ceritanya berpusat pada Kim So-eun, seorang siswi SMA pemalu yang menjalani kehidupan biasa, hingga suatu hari ia menerima undangan misterius untuk bergabung dengan sebuah klub bernama “Lucky or Not Club”.

Di dalam klub tersebut, ia menjadi satu-satunya perempuan di antara lima pria tampan (flower boys) yang menjadikannya sebagai ketua klub.

Setiap harinya, mereka mengambil undian yang berisi misi-misi acak, unik, dan sering kali konyol yang harus mereka selesaikan bersama.

Tanpa disadari, pengalaman-pengalaman tersebut membantu Kim So-eun menjadi lebih berani, percaya diri, dan berkembang sebagai pribadi.

Drama ini juga menjadi ajang debut bagi grup aktor 5urprise yang saat itu masih rookie, termasuk Seo Kang-joon yang berperan sebagai dirinya sendiri.

Dalam drama ini, ia digambarkan sebagai sosok cowok berambut pirang yang keren, namun juga memiliki sisi “idiot” yang menggemaskan, sehingga menambah unsur komedi dalam cerita.

Meskipun perannya tergolong ringan, Seo Kang-joon berhasil menunjukkan potensi akting yang menjanjikan, terutama dalam adegan komedi maupun momen emosional yang halus.

Karakternya yang lovable membuat banyak penonton tertarik, dan menjadi salah satu daya tarik utama dari drama ini, khususnya bagi penggemar drama Korea.

Review oleh hangukeando: