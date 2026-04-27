10 Acara TV Zhao Jinmai Terbaik Rating Tinggi, Dari Romansa Hingga Thriller Seru!

Zhao Jinmai (赵今麦), atau dikenal juga sebagai Angel Zhao, adalah salah satu aktris papan atas China dari generasi Post-00s yang dikenal berkat aktingnya yang solid dan citra publik yang positif.

Lahir pada 29 September 2002 di Shenyang, ia memulai karier sejak kecil dan mulai dikenal luas lewat Balala the Fairies (2014–2015).

Kariernya terus berkembang hingga ia sukses menjadi pemeran utama dalam berbagai drama populer.

Pada tahun 2020, ia lulus dari Central Academy of Drama dengan skor tertinggi di kampusnya, serta meraih predikat aktris terpopuler dalam drama idola Tencent selama dua tahun berturut-turut (2024–2025).

Bagi Anda yang ingin menikmati aktingnya lebih jauh, terdapat sejumlah drama dengan rating tinggi yang layak masuk dalam daftar tontonan karena menghadirkan cerita menarik sekaligus menunjukkan perkembangan aktingnya yang semakin matang.

Rekomendasi Acara TV Zhao Jinmai Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi acara TV Zhao Jinmai terbaik dengan rating tinggi yang menghadirkan cerita-cerita berkualitas, penuh emosi, dan beragam genre:

1.

Shine On Me (2025)

Genre: Romansa, Workplace Romance

Rating (IMDb): 7.6/10

Pemain: Zhao Jinmai, Song Weilong, Lai Weiming, Fan Shiran

Situs atau platform streaming: iQIYI, Netflix, Vidio

Tonton trailer: Shine on Me (2025)

"Shine on Me" (2025) merupakan drama China bertema romansa perkotaan yang diadaptasi dari novel karya Gu Man, menghadirkan kisah cinta yang tidak sekadar manis, tetapi juga sarat dengan proses penyembuhan emosional dan perkembangan karakter yang matang.

Cerita berpusat pada Nie Xi Guang yang diperankan oleh Zhao Jinmai, seorang mahasiswi ceria yang baru saja lulus dan mulai menghadapi kerasnya dunia kerja.

Di masa kuliahnya, ia sempat mengalami cinta sepihak yang menyakitkan terhadap Zhuang Xu, yang menjadi bagian penting dalam perjalanan emosionalnya.

Saat memasuki dunia profesional di sebuah perusahaan fotovoltaik, hidupnya berubah ketika ia bertemu Lin Yu Sen yang diperankan oleh Song Weilong, seorang mantan dokter bedah yang kini menjadi manajer elit.

Hubungan mereka tidak langsung berjalan mulus, karena Lin Yu Sen awalnya salah paham terhadap Xi Guang.

Namun seiring waktu, ia mulai tertarik pada kepribadian Xi Guang yang hangat dan penuh energi.

Dari konflik di tempat kerja, hubungan mereka perlahan berkembang menjadi romansa yang saling mendukung dan menyembuhkan luka batin masing-masing.

Performa Zhao Jinmai sebagai Nie Xi Guang mendapat banyak pujian. Ia dinilai mampu menampilkan karakter yang awalnya ceria dan polos, lalu berkembang menjadi sosok yang lebih dewasa saat menghadapi tekanan dunia kerja.

Chemistry antara dirinya dan Song Weilong juga dianggap luar biasa, terutama dalam membawakan adegan romantis yang terasa natural dan emosional.

Selain itu, cara ia menggambarkan proses melepaskan masa lalu dan membuka hati untuk cinta baru terasa realistis dan menyentuh, menjadikan perannya salah satu kekuatan utama drama ini.

Review IMDb oleh shrutigopal: Drama ini terasa sangat ringan dan menyenangkan untuk ditonton… para aktornya benar-benar memainkan karakter mereka dengan sangat baik… Lin Yusen itu sangat memikat. Yang membuat Shine On Me istimewa adalah bagaimana drama ini memahami batasan dalam hubungan. Hubungan mereka berkembang tanpa manipulasi emosional, tanpa narasi “aku butuh kamu untuk bertahan hidup”, dan tanpa ketergantungan yang disamarkan sebagai cinta. Saat Lin Yusen menyatakan perasaannya, ada kerentanan—namun juga martabat. Ia memberi ruang untuk penolakan dan tetap tenang meskipun berada dalam ketidakpastian. Keseimbangan antara kelembutan dan kekuatan seperti ini sangat jarang dan sangat memuaskan untuk ditonton.

2. Our Generation (2025)

Our Generation (2025)

Genre: Coming-of-Age, Romansa

Rating (IMDb): 7.1/10

Pemain: Zhao Jinmai, Zhang Linghe, Dong Jie, Bao Jianfeng, Shen Jiayu, Wu Sheng

Situs atau platform streaming: Youku, Netflix, Viu, Viki

Tonton trailer: Our Generation (2025)

"Our Generation" (judul Mandarin: Ying Tao Hu Po / 樱桃琥珀) adalah drama coming-of-age yang tayang perdana pada 14 Juli 2025 di Youku dan Netflix, disutradarai oleh Zhang Kaizhou.

Dengan total 24 episode, drama ini mengangkat kisah pertumbuhan, persahabatan, dan cinta pertama yang penuh nuansa nostalgia.

Cerita berlatar era 1990-an dan mengikuti kehidupan Lin Qile, yang diperankan oleh Zhao Jinmai, seorang gadis ceria yang tumbuh di lingkungan konstruksi pegunungan.

Hidupnya mulai berubah ketika ia bertemu Jiang Qiaoxi yang diperankan oleh Zhang Linghe, seorang jenius matematika yang pendiam, misterius, dan menyimpan masa lalu kelam.

Kisah mereka berkembang dari masa kecil di kota kecil hingga masa remaja di sekolah unggulan, menggambarkan perjalanan emosional menuju kedewasaan.

Drama ini diadaptasi dari novel populer karya Yun Zhu dan menyoroti tema-tema seperti impian, perjuangan hidup, serta dinamika hubungan manusia.

Penampilan Zhao Jinmai sebagai Lin Qile dinilai sangat impresif karena ia mampu menunjukkan transformasi karakter secara natural, dari gadis kecil yang ceria menjadi remaja yang mulai memahami kompleksitas kehidupan.

Chemistry antara dirinya dan Zhang Linghe juga berhasil menciptakan nuansa cinta pertama yang tulus, di mana karakter Lin Qile digambarkan sebagai “matahari” yang menghangatkan sosok Qiaoxi yang dingin.

Review IMDb oleh aqsaumair: Ini adalah drama yang sangat indah. Saya seorang wanita berusia 34 tahun dan sudah menonton banyak drama bagus, tetapi ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini khusus untuk memberikan ulasan untuk serial yang begitu indah dengan emosi yang begitu jujur. Drama ini menghadirkan perjalanan yang lengkap dan disampaikan dengan sangat baik. Selain itu, drama ini juga memberikan harapan bahwa pada akhirnya segala sesuatu dalam hidup akan menjadi lebih baik. Sangat menyukainya.

3. Drifting Away (2025)

Drifting Away (2025)

Genre: Crime, Suspense, Thriller

Rating (IMDb): 6.4/10

Pemain: Guo Jingfei, Wang Qianyuan, Zhao Jinmai, Ren Zhong, Wang Jiajia, Zong Juntao

Situs atau platform streaming: iQIYI

Tonton trailer: Drifting Away (2025)

"Drifting Away" (2025) adalah drama kriminal penuh ketegangan yang tayang di iQIYI dan menarik perhatian besar berkat alur cerita yang intens serta akting para pemainnya.

Cerita mengikuti Peng Zhaolin yang diperankan oleh Guo Jingfei, seorang kapten polisi yang dihantui rasa bersalah karena gagal menangkap penjahat utama, Deng Ligang (Wang Qianyuan), sepuluh tahun sebelumnya.

Deng Ligang dikenal sebagai pemimpin geng kriminal brutal yang terlibat dalam penculikan, pemerasan, dan pembunuhan.

Ketika petunjuk baru muncul, Peng Zhaolin kembali membuka kasus lama tersebut bersama seorang polisi muda bernama Zhen Zhen yang diperankan oleh Zhao Jinmai.

Penyelidikan ini membawa mereka ke dalam pusaran bahaya dan trauma masa lalu yang belum selesai.

Drama ini diadaptasi dari novel "Bleaching" karya Chen Ping, yang terinspirasi dari kasus kriminal nyata di Jilin tahun 2002, sehingga menambah kesan realistis dan mencekam.

Berbeda dari drama romantis yang biasa dibintangi Zhao Jinmai, perannya sebagai Zhen Zhen menjadi titik balik penting dalam kariernya.

Ia tampil dengan transformasi akting yang signifikan, meninggalkan citra “gadis manis” dan menghadirkan karakter korban penculikan yang penuh trauma namun kuat dan penuh tekad.

Penonton dan kritikus memuji kemampuannya dalam mengekspresikan keputusasaan, kemarahan, dan keinginan balas dendam secara emosional dan mendalam.

Review IMDb oleh mosquitocyn: Saya harus menyebutkan penampilan luar biasa dari Zhao Jinmai yang berperan sebagai korban yang kemudian menjadi polisi. Aktingnya benar-benar luar biasa. Ada banyak momen di mana saya bisa merasakan keputusasaan dan kemarahannya. Akting Jinfei Guo sebagai polisi yang memimpin kasus ini juga patut diapresiasi. Terkadang saya merasa frustrasi dengan ketidakmampuan polisi, tetapi kemudian saya menyadari bahwa latar cerita ini terjadi lebih dari satu dekade yang lalu, ketika masih ada keterbatasan dalam penggunaan internet. Saya mungkin akan memberikan nilai lebih tinggi jika alurnya lebih cepat, karena ada beberapa bagian yang terasa berjalan agak lambat. Mungkin itu dimaksudkan untuk membangun emosi dan suasana, tetapi tidak terlalu berhasil bagi saya. Secara keseluruhan, ini adalah serial yang sangat bagus.

4. The Princess Royal (2024)

The Princess Royal (2024)

Genre: Romansa Sejarah, Fantasi

Rating (IMDb): 7.5/10

Pemain: Zhao Jinmai, Zhang Linghe, Chen Heyi, Liu Xuwei, Cheng Guo, He Qiu

Situs atau platform streaming: Viu, Netflix

Tonton trailer: The Princess Royal (2024)

"The Princess Royal" (2024) adalah drama romansa sejarah dengan sentuhan fantasi yang diadaptasi dari novel "The Grand Princess" karya Mo Shu Bai.

Drama ini tayang perdana pada 26 Juni 2024 dan menjadi salah satu C-Drama populer berkat konsep reinkarnasi yang unik serta intrik politik yang kompleks.

Kisahnya mengikuti Li Rong yang diperankan oleh Zhao Jinmai dan Pei Wen Xuan yang diperankan oleh Zhang Linghe, pasangan yang menikah di usia 18 tahun karena alasan politik.

Pernikahan mereka berlangsung selama 30 tahun tanpa cinta, penuh konflik, intrik, dan kecurigaan, hingga akhirnya berakhir tragis akibat kudeta.

Namun secara ajaib, keduanya terlahir kembali ke usia 18 tahun, tepat sebelum pernikahan mereka dimulai.

Dengan pengetahuan masa depan, mereka berusaha mengubah takdir, menghindari kesalahan yang sama, dan melindungi orang-orang yang mereka sayangi.

Seiring perjalanan, hubungan mereka berkembang dari kebencian menjadi cinta yang tulus.

Peran Zhao Jinmai sebagai Li Rong mendapat pujian luas karena kematangannya dalam memerankan karakter kompleks, seorang wanita dengan pengalaman hidup 30 tahun tetapi berada dalam tubuh remaja.

Ia berhasil menampilkan sosok yang cerdas secara politik, tegas, namun juga menyimpan trauma dan sisi rapuh.

Chemistry dengan Zhang Linghe juga dinilai sangat kuat, menggambarkan dinamika hubungan yang penuh konflik namun berkembang menjadi saling percaya.

Review IMDb oleh jeanys: Serial ini ditulis dengan baik dan juga diperankan dengan sangat baik. Apa yang akan Anda lakukan jika diberi kesempatan untuk mengulang hidup? Apakah Anda akan terikat oleh masa lalu atau memilih untuk melangkah maju? Para karakter dalam cerita ini harus menghadapi pilihan yang sama. Selain itu, ada kisah cinta yang sangat indah—cinta sejati yang melampaui waktu, dan memang cinta tidak pernah gagal. Seberapa lama Anda akan menunggu cinta sejati Anda? Seberapa keras Anda akan berjuang untuknya? Serial ini mengangkat pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan sangat baik. Di sisi lain, drama ini juga membahas sistem kelas sosial—antara rakyat biasa dan kaum bangsawan—yang ternyata masih relevan di berbagai negara dan masyarakat hingga saat ini. Drama ini juga menyadari bahwa perubahan membutuhkan waktu yang panjang. Secara keseluruhan, serial ini sangat menghibur dan seimbang.

5. Amidst a Snowstorm of Love (2024)

Amidst a Snowstorm of Love (2024)

Genre: Romansa, Olahraga, Slice of Life

Rating (IMDb): 7.9/10

Pemain: Leo Wu (Wu Lei), Zhao Jinmai, Wang Xingyue, Ding Xiaoying, Dong Zifan

Situs atau platform streaming: Netflix

Tonton trailer: Amidst a Snowstorm of Love (2024)

"Amidst a Snowstorm of Love" (2024) adalah drama romantis yang diadaptasi dari novel karya Mo Bao Fei Bao, menghadirkan kisah cinta yang lembut dengan latar dunia olahraga biliar.

Cerita berfokus pada Lin Yiyang yang diperankan oleh Leo Wu, mantan jenius snooker yang kehilangan arah hidup, dan Yin Guo yang diperankan oleh Zhao Jinmai, seorang atlet biliar Nine-ball berbakat.

Keduanya bertemu secara kebetulan di sebuah bar saat badai salju hebat di Finlandia.

Pertemuan ini menjadi titik balik bagi Lin Yiyang, yang kembali menemukan semangat untuk mengejar karier profesionalnya sekaligus membuka hati untuk cinta.

Drama ini dikenal dengan gaya slow-burn romance, di mana hubungan berkembang perlahan namun terasa mendalam, didukung oleh suasana musim dingin yang indah dan atmosfer yang hangat.

Peran Zhao Jinmai sebagai Yin Guo mendapat banyak pujian karena aktingnya yang natural dan lembut, namun tetap mampu menunjukkan sisi profesional seorang atlet.

Chemistry antara dirinya dan Leo Wu terasa sangat kuat dan intim, membuat interaksi mereka tampak realistis dan menyentuh.

Karakter Yin Guo juga digambarkan sebagai sosok wanita mandiri yang tidak hanya menjadi pasangan romantis, tetapi juga sumber inspirasi bagi Lin Yiyang untuk kembali mengejar impiannya.

Review IMDb oleh pasineev: Saya benar-benar jatuh cinta dengan drama ini dan seluruh para pemainnya sampai saya menontonnya ulang hampir 10 kali. Saya sangat menyukai hubungan penuh cinta dan pengertian antara Lin Yiyang dan Yin Guo, serta persahabatan antar semua karakter. Drama ini memberikan energi positif dan membuat saya bahagia, selalu tersenyum setiap kali menontonnya, bahkan tidak ingin drama ini berakhir. Dari semua drama yang pernah saya tonton, ini adalah nomor satu, drama romantis terbaik. Sekarang saya juga menjadi penggemar para aktor dan aktrisnya, bukan hanya Wu Lei dan Zhao Jinmai, tetapi juga Chen Jingke (saya sangat suka adegan saat dia mengatakan “Wo Dong Le”, haha, dia sangat lucu), Han Donglin, Wang Xingyue, Dong Zifan, dan lainnya. Saya berharap mereka bisa kembali berkolaborasi di drama lain.

6. Stand by Me (2023)

Stand by Me (2023)

Genre: Persahabatan, Romansa, Coming-of-Age

Rating (IMDb): 7.9/10

Pemain: Zhao Jinmai, Bai Yufan, Wu Jiakai, Zhao Zhaoyi

Situs atau platform streaming: Viki, BiliBili

Tonton trailer: Stand by Me (2023)

"Stand by Me" (2023), yang juga dikenal dengan judul Mandarin Na Xie Hui Bu Qu De Nian Shao Shi Guang (Those Unforgettable Youthful Days), merupakan drama Tiongkok yang menyentuh hati dengan tema persahabatan, cinta, dan proses pendewasaan.

Berlatar tahun 1990-an, drama ini mengikuti perjalanan hidup Luo Qi Qi yang diperankan oleh Zhao Jinmai.

Kisahnya dimulai dari masa kecil Qi Qi yang penuh kesepian saat sekolah dasar, lalu berlanjut ke fase remaja yang penuh gejolak ketika ia memasuki sekolah menengah.

Drama ini menggambarkan dengan detail perjalanan tumbuh dewasa seorang gadis yang harus menghadapi berbagai tantangan emosional, membangun persahabatan yang erat, hingga perlahan menemukan jati dirinya dalam proses menuju dewasa muda.

Penampilan Zhao Jinmai sebagai Luo Qi Qi dianggap sangat kuat dan menjadi inti dari keseluruhan cerita.

Ia mampu membawakan karakter yang kompleks, terlihat tegar di luar, tetapi sebenarnya rapuh di dalam, dengan sangat meyakinkan.

Akting Zhao Jinmai terasa realistis dan natural, terutama dalam menggambarkan penderitaan, kebingungan, hingga kebahagiaan kecil yang dialami remaja di era 90-an.

Selain itu, ia juga berhasil membangun chemistry yang baik dengan Bai Yufan dan Wu Jiakai, sehingga dinamika persahabatan yang ditampilkan terasa hidup dan mengharukan, membuat penonton mudah terhubung secara emosional dengan cerita yang disajikan.

Review MyDramaList oleh Sylvia_LongBowToXiSi: Saya juga sangat menyukai alur ceritanya, bagi saya drama ini tidak terasa lambat atau membosankan seperti yang disebutkan oleh banyak komentar lainnya. Sebagai orang Asia dan benar-benar anak 90-an, saya merasa penggambaran ceritanya sangat baik dan sangat relate dengan kehidupan nyata. Saya juga menyukai musik latarnya—baik lagu pembuka, penutup, maupun OST-nya—semuanya sangat bagus. Salut untuk setiap aktor karena mereka semua berhasil memerankan karakter masing-masing dengan sangat baik. Tim produksi juga melakukan pekerjaan yang luar biasa. “Stand By Me (2023)” bagi saya adalah 10/10!

7. Reset (2022)

Reset (2022)

Genre: Misteri, Sci-Fi, Thriller, Time Loop

Rating (IMDb): 8.1/10

Pemain: Zhao Jinmai, Bai Jingting, Liu Yijun, Liu Tao, Huang Jue, Liu Dan

Situs atau platform streaming: Netflix

Tonton trailer: Reset (2022)

"Reset" (2022) adalah drama thriller fiksi ilmiah yang sangat populer dan mendapat pujian luas dari kritikus, bahkan sering disebut sebagai salah satu drama terbaik pada tahun perilisannya.

Cerita berpusat pada konsep lingkaran waktu (time loop) yang menegangkan, mengikuti Li Shiqing yang diperankan oleh Zhao Jinmai, seorang mahasiswi yang terjebak dalam siklus waktu setelah mengalami kecelakaan bus yang berakhir dengan ledakan.

Ia terus-menerus terbangun di waktu yang sama sebelum tragedi itu terjadi, memaksanya mengulang momen mengerikan tersebut berkali-kali.

Dalam upayanya untuk keluar dari lingkaran itu, ia secara tidak sengaja melibatkan Xiao Heyun yang diperankan oleh Bai Jingting, seorang desainer game, ke dalam siklus yang sama.

Bersama-sama, mereka harus mengungkap siapa pelaku pemboman dan menghentikan tragedi tersebut demi memutus rantai kematian yang berulang.

Dengan total 15 episode berdurasi sekitar 45 menit, drama ini diproduksi oleh Daylight Entertainment dan tayang di Tencent Video. Peran Zhao Jinmai di sini menjadi salah satu sorotan utama.

Ia berhasil menampilkan emosi ketakutan, kecemasan, hingga keputusasaan secara sangat meyakinkan sebagai seseorang yang mengalami trauma berulang.

Ekspresi wajah Zhao Jinmai yang detail membuat penonton bisa memahami perasaan karakternya bahkan tanpa banyak dialog.

Selain itu, perkembangan karakter Li Shiqing terasa sangat kuat, dari sosok yang awalnya takut dan bingung, menjadi pribadi yang berani dan bertekad menyelamatkan semua penumpang bus.

Chemistry antara Zhao Jinmai dan Bai Jingting juga dinilai sangat baik, menghadirkan dinamika kerja sama yang solid dan menarik dalam memecahkan misteri.

Review IMDb oleh xzxfxus: Drama ini langsung menarik perhatian saya sejak episode pertama. Ceritanya padat tanpa episode pengisi, hanya terdiri dari 15 episode. Penyampaian alurnya mudah dipahami. Akting pemeran utama wanita terasa jauh lebih meyakinkan dibandingkan pemeran pria. Ini adalah jenis drama yang membuat saya lupa waktu dan terus penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya.

8. The Blessed Girl (2021)

The Blessed Girl (2021)

Genre: Fantasi, Petualangan, Romansa

Rating (IMDb): 7.9/10

Pemain: Zhao Jinmai, Lin Yi, Yuan Hong, Cai Wenjing, Xin Yunlai

Situs atau platform streaming: WeTV, Viki

Tonton trailer: The Blessed Girl (2021)

"The Blessed Girl" (2021), atau dikenal dengan judul Ling Long (玲珑), adalah drama fantasi Tiongkok yang memadukan unsur petualangan dan romansa dalam latar dunia fiksi yang luas dan penuh misteri.

Cerita berlangsung di benua Suchuan yang awalnya damai, namun berubah menjadi kacau setelah para dewa jatuh dari kekuasaan mereka.

Kisah ini mengikuti Yuan Yi yang diperankan oleh Lin Yi, seorang raja muda yang naik takhta dan bertekad memulihkan kedamaian.

Dalam usahanya, ia menyamar dan melakukan perjalanan ke desa terpencil, di mana ia bertemu Ling Long yang diperankan oleh Zhao Jinmai, seorang gadis dengan kekuatan spiritual luar biasa, serta ayahnya, Huo Tu Xin (Yuan Hong).

Yuan Yi percaya bahwa Ling Long adalah kunci untuk menyelamatkan dunia, sehingga mereka bertiga memulai petualangan berbahaya untuk melawan kekuatan jahat dan mengembalikan keseimbangan di Suchuan.

Dalam drama ini, Zhao Jinmai memerankan karakter utama yang tangguh, mandiri, dan memiliki kedalaman spiritual.

Aktingnya dinilai cukup solid dan emosional, terutama dalam adegan yang menampilkan hubungan hangat antara Ling Long dan ayahnya.

Meskipun beberapa penonton merasa alur cerita berjalan cukup lambat, chemistry antara Zhao Jinmai, Lin Yi, dan Yuan Hong tetap menjadi daya tarik utama.

Hubungan ayah dan anak yang ditampilkan bahkan mendapat banyak pujian karena terasa hangat dan menyentuh.

Review IMDb oleh sandrakara: Saya benar-benar sangat menikmati drama ini, dan alur ceritanya juga cukup bagus.

9. A Little Thing Called First Love (2019)

A Little Thing Called First Love (2019)

Genre: Romansa Remaja, Sekolah, Slice of Life

Rating (IMDb): 7.6/10

Pemain: Zhao Jinmai, Lai Kuan-lin, Wang Runze, Chai Wei, Wang Bowen, Joe Xu

Situs atau platform streaming: iQIYI

Tonton trailer: A Little Thing Called First Love (2019)

"A Little Thing Called First Love" (2019) adalah drama romansa remaja yang diadaptasi dari film Thailand populer First Love (Crazy Little Thing Called Love).

Drama ini terdiri dari 36 episode dan mengisahkan perjalanan cinta pertama yang manis sekaligus penuh perjuangan.

Cerita berpusat pada Xia Miao Miao yang diperankan oleh Zhao Jinmai, seorang siswi pemalu, polos, dan berbakat dalam seni yang pindah ke kota baru.

Ia jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Liang You Nian yang diperankan oleh Lai Kuan-lin, sosok siswa populer yang tampan, pintar, dan atletis.

Karena kekagumannya, Miao Miao memutuskan untuk keluar dari zona nyaman dan mulai mengubah dirinya menjadi lebih baik.

Dengan dukungan teman-temannya, ia belajar tentang fashion, aktif dalam kegiatan sekolah, serta meningkatkan prestasi akademiknya.

Drama ini menyoroti perkembangan karakter dari masa SMA hingga kuliah, di mana keduanya saling mendukung dalam mengejar impian.

Peran Zhao Jinmai dalam drama ini menjadi salah satu faktor utama kesuksesan cerita. Ia berhasil menampilkan transformasi karakter secara natural, dari gadis kutu buku yang pemalu menjadi sosok yang percaya diri tanpa terasa dipaksakan.

Aktingnya yang polos dan emosional dalam menggambarkan cinta pertama terasa sangat relatable, membuat penonton ikut merasakan kegugupan dan kebahagiaan yang dialami karakternya.

Chemistry dengan Lai Kuan-lin juga sangat kuat dan manis, menciptakan hubungan “green flag couple” yang disukai banyak penonton.

Review IMDb oleh ronamari-84362: Saya pribadi sangat menikmati menonton drama ini. Salah satunya karena ada Kuanlin, tetapi selain itu, ini adalah salah satu drama romcom yang meninggalkan perasaan positif setelah ditonton. Beberapa kali saya merasa aktingnya sedikit terasa canggung, tetapi selain itu, saya tetap sangat merekomendasikannya!

10. Growing Pain (2019)

Growing Pain (2019)

Genre: Sekolah, Keluarga, Slice of Life, Komedi, Drama

Rating (IMDb): 7.1/10

Pemain: Zhao Jinmai, Guo Junchen, Yan Ni, Zhang Jiayi, Wang Yuwen, Jiang Guannan

Situs atau platform streaming: iQIYI, WeTV, YouTube

Tonton trailer: Growing Pain (2019)

"Growing Pain" (2019), atau dikenal dengan judul Mandarin Shao Nian Pai, adalah drama China populer yang mengangkat kehidupan remaja sekolah menengah, tekanan ujian masuk universitas (Gaokao), serta dinamika hubungan keluarga.

Cerita berfokus pada Lin Miaomiao yang diperankan oleh Zhao Jinmai, seorang gadis yang ceria, pintar, namun juga usil, yang harus beradaptasi dengan kehidupan sekolah asrama dan tekanan dari ibunya yang sangat disiplin.

Drama ini juga menyoroti kehidupan empat sahabat dan berbagai tantangan yang mereka hadapi, mulai dari persahabatan, cinta monyet, hingga konflik dengan orang tua dalam keluarga modern China.

Serial ini kemudian berlanjut ke musim kedua, Growing Pain 2 (2022), yang menceritakan kehidupan mereka di masa kuliah.

Peran Zhao Jinmai sebagai Lin Miaomiao dianggap sebagai salah satu titik penting dalam kariernya.

Ia berhasil membawakan karakter yang sangat relatable, lucu, nakal, namun juga mampu menunjukkan emosi mendalam, terutama saat berkonflik dengan ibunya.

Chemistry antara dirinya dan Guo Junchen sebagai Qian Sanyi juga sangat disukai, menghadirkan dinamika slow-burn romance khas masa sekolah yang manis dan realistis.

Melalui drama ini, Zhao Jinmai semakin dikenal sebagai aktris muda dengan kemampuan akting natural dan kuat, bahkan mendapat reputasi sebagai “chemistry queen” berkat kemampuannya membangun hubungan yang terasa hidup dengan lawan mainnya.