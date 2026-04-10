Top 10 Anime Movie Terbaik Rating Tinggi di IMDb, Mahakarya Sejati yang Wajib Ditonton!

Sen to Chihiro no Kamikakushi atau yang lebih dikenal sebagai Spirited Away, adalah salah satu anime movie terbaik dengan rating tinggi di IMDb (Foto: imdb)

Anime menghadirkan wawasan yang unik tentang budaya Jepang, mulai dari kuliner, mode, hingga mitologi, yang dikemas baik dalam dunia fantasi maupun realisme dengan cara yang memukau.

Dalam bentuk film, khususnya anime movie dengan rating tinggi, kualitas tersebut semakin terasa melalui animasi yang luar biasa detail, pemandangan yang estetis, serta perhatian tinggi pada setiap adegan.

Tidak hanya unggul secara visual, film anime juga dikenal memiliki cerita yang padat dan emosional, sering kali mengangkat tema universal seperti persahabatan, cinta, keberanian, hingga kehilangan yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan.

Bagi Anda yang mencari tontonan berkualitas, rekomendasi anime movie terbaik dengan rating tinggi di IMDb bisa menjadi pilihan tepat karena tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pengalaman menonton yang berkesan.

Rekomendasi Anime Movie Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi anime movie terbaik dengan rating tinggi yang menghadirkan kualitas luar biasa dari segi cerita, visual, hingga kedalaman emosi:

1. Sen to Chihiro no Kamikakushi (2001)

Genre : Fantasi, Petualangan, Supernatural

: Fantasi, Petualangan, Supernatural Rating (IMDb) : 8.6/10

: 8.6/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Hayao Miyazaki, Rumi Hiiragi, Miyu Irino, Mari Natsuki

: Hayao Miyazaki, Rumi Hiiragi, Miyu Irino, Mari Natsuki Situs atau platform streaming : Netflix

Sen to Chihiro no Kamikakushi atau yang lebih dikenal sebagai Spirited Away merupakan film anime fantasi mahakarya dari Studio Ghibli yang ditulis dan disutradarai oleh Hayao Miyazaki.

Film ini secara luas dianggap sebagai salah satu karya animasi terbaik sepanjang masa.

Ceritanya mengikuti Chihiro, seorang gadis berusia 10 tahun yang awalnya digambarkan sebagai sosok yang manja dan keras kepala.

Saat dalam perjalanan menuju rumah barunya, ia dan kedua orang tuanya tanpa sengaja tersesat ke dunia roh yang misterius dan penuh keajaiban.

Konflik mulai muncul ketika orang tuanya berubah menjadi babi setelah memakan makanan yang sebenarnya milik roh-roh.

Dalam kondisi terjebak di dunia asing tersebut, Chihiro dipaksa bekerja di pemandian air panas milik penyihir bernama Yubaba demi menyelamatkan orang tuanya dan menemukan jalan kembali ke dunia manusia.

Film ini begitu istimewa karena berbagai aspek yang menyatu dengan sempurna. Visualnya dibuat dengan teknik animasi tangan yang sangat detail dan artistik, menciptakan dunia fantasi yang terasa hidup dan imajinatif.

Ceritanya pun tidak sederhana, meskipun dikemas dalam bentuk anime, film ini mengangkat tema yang dalam seperti keserakahan, lingkungan, dan proses pendewasaan.

Karakter-karakternya sangat ikonik, mulai dari Haku, Yubaba, hingga No-Face (Kaonashi), yang meninggalkan kesan mendalam bagi penonton.

Musik yang digubah oleh Joe Hisaishi juga memperkuat suasana magis dan emosional di setiap adegan.

Selain itu, film ini berhasil memperkenalkan unsur mitologi Shinto dan budaya Jepang ke tingkat global dengan cara yang mudah diterima oleh berbagai kalangan.

Review IMDb oleh thewubbelupagus:

Saya menonton film ini, dan langsung terpikat. Film ini sangat unik dan luar biasa sehingga saya benar-benar tidak bisa berhenti menontonnya. Saya bahkan tidak bisa melakukan biasanya berganti saluran TV karena takut melewatkan satu menit pun dari keindahannya ketika kembali dari iklan! Meskipun menurut saya film ini kehilangan sedikit keajaibannya ketika Chihiro/Sen mulai terbiasa dengan lingkungannya yang baru, film ini tetap sangat menghibur hingga akhir. Saya akan merekomendasikan film ini kepada siapa saja sebagai titik awal yang bagus untuk menjelajahi dunia anime.

2. Hotaru no Haka (1988)

Genre : Drama, Perang, Tragedi

: Drama, Perang, Tragedi Rating (IMDb) : 8.5/10

: 8.5/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Isao Takahata, Tsutomu Tatsumi, Ayano Shiraishi, Yoshiko Shinohara, Akemi Yamaguchi

: Isao Takahata, Tsutomu Tatsumi, Ayano Shiraishi, Yoshiko Shinohara, Akemi Yamaguchi Situs atau platform streaming : Netflix

Hotaru no Haka atau Grave of the Fireflies adalah film anime legendaris produksi Studio Ghibli yang dirilis pada tahun 1988 dan dikenal sebagai salah satu film perang paling menyentuh sekaligus tragis sepanjang masa.

Berlatar di kota Kobe, Jepang, pada bulan-bulan terakhir Perang Dunia II, film ini mengisahkan perjuangan hidup dua saudara, Seita yang berusia 14 tahun dan adiknya Setsuko yang masih 4 tahun.

Setelah ibu mereka tewas akibat serangan bom pembakar dan ayah mereka sedang bertugas di Angkatan Laut, keduanya harus bertahan hidup sendirian dalam kondisi yang sangat sulit.

Film ini mengangkat tema besar tentang dampak perang terhadap warga sipil, terutama anak-anak.

Penonton diajak merasakan penderitaan akibat kelaparan, kehilangan, kesepian, dan keputusasaan yang dialami oleh Seita dan Setsuko.

Berbeda dengan banyak film Ghibli lain yang penuh fantasi, karya ini sangat realistis dan suram, memperlihatkan perjuangan hidup yang tragis ketika mereka memutuskan meninggalkan rumah bibi mereka dan tinggal di gua terbengkalai.

Film ini diadaptasi dari cerita pendek semi-autobiografi karya Akiyuki Nosaka yang terinspirasi dari pengalaman pribadinya.

Kekuatan utama film ini terletak pada dampak emosionalnya yang sangat mendalam, bahkan sering disebut sebagai salah satu film tersedih yang pernah dibuat.

Hubungan kakak-adik antara Seita dan Setsuko digambarkan dengan sangat humanis, membuat penonton terikat secara emosional.

Visual animasi tangan yang indah namun menghantui, ditambah simbol kunang-kunang sebagai lambang harapan yang fana, semakin memperkuat pesan film.

Review IMDb oleh Black Rainbow:

Saya sudah diperingatkan bahwa film ini akan emosional, tetapi saya tidak pernah menyangka betapa halusnya peringatan itu. Pada akhirnya, saya dan teman saya berpelukan sambil menangis, sesuatu yang belum pernah saya lakukan untuk film mana pun sebelumnya. Film ini merupakan campuran dari horor, empati, kesedihan, dan begitu banyak emosi lain yang bahkan tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Gambaran dari film ini terus menghantui saya sejak pertama menontonnya, dan saya akan sulit menontonnya lagi, hanya karena begitu menyayat hati. Hanya satu film lain yang pernah membuat saya merasa cukup tersentuh sehingga enggan menghadapi emosinya lagi (The Thief, the Cook, His Wife and Her Lover). Saya sangat menyarankan semua orang menontonnya, karena film ini berada di atas banyak film lain yang pernah saya lihat, baik anime maupun bukan.

3. Your Name (2016)

Genre : Romansa, Fantasi, Drama

: Romansa, Fantasi, Drama Rating (IMDb) : 8.4/10

: 8.4/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Makoto Shinkai, Ryunosuke Kamiki, Mone Kamishiraishi

: Makoto Shinkai, Ryunosuke Kamiki, Mone Kamishiraishi Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video, Crunchyroll, Apple TV, Google Play Movies

Your Name atau Kimi no Na wa adalah film anime romansa-fantasi yang dirilis pada tahun 2016 dan menjadi salah satu anime terlaris sepanjang masa.

Film ini mengisahkan dua remaja yang tidak saling mengenal: Mitsuha Miyamizu, seorang siswi SMA yang tinggal di desa fiktif Itomori, dan Taki Tachibana, seorang siswa SMA yang hidup di kota Tokyo.

Mitsuha merasa jenuh dengan kehidupan desanya dan berharap bisa terlahir sebagai laki-laki tampan di kota besar. Secara ajaib, keinginannya seakan terkabul ketika mereka mulai bertukar tubuh secara acak saat tidur.

Seiring berjalannya waktu, keduanya belajar beradaptasi dengan kehidupan masing-masing dan berkomunikasi melalui catatan.

Hubungan mereka pun berkembang hingga muncul perasaan cinta. Namun konflik menjadi semakin kompleks ketika mereka menyadari adanya perbedaan waktu dan dimensi di antara mereka, serta ancaman bencana besar yang membuat ingatan mereka perlahan memudar.

Film ini dianggap sebagai mahakarya berkat kombinasi berbagai elemen luar biasa.

Visualnya sangat memukau dengan detail tinggi, terutama dalam penggambaran langit, cahaya, dan lanskap kota maupun pedesaan.

Musik yang digarap oleh RADWIMPS juga menjadi kekuatan besar, karena terintegrasi dengan cerita dan mampu meningkatkan emosi di setiap momen penting.

Review IMDb oleh jbbianchino:

Your Name adalah film yang benar-benar bagus. Film ini terasa panjang, tetapi tidak terlalu lama. Sepanjang film, saya terus bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Film ini cerdas, emosional, dan membuat saya menangis setelah menontonnya. Twist ceritanya sangat baik, dan saya hampir ingin menjeda filmnya. Animasinya juga indah. Kita bisa melihat gambar yang sangat detail dari banyak sudut dan perspektif, dan ada ratusan animator yang terlibat! Kredit film tidak dimulai dengan daftar pemeran seperti biasanya. Hal pertama yang muncul setelah layar hitam adalah ratusan nama animator dan desainer. Saya menonton film ini lagi, dan tetap merasa emosional. Saya tidak akan merekomendasikan film ini lebih rendah daripada orang lain, jadi tunggu apa lagi? Ajak beberapa teman dan tonton Your Name!

4. Princess Mononoke (1997)

Genre : Fantasi, Petualangan, Drama

: Fantasi, Petualangan, Drama Rating (IMDb) : 8.3/10

: 8.3/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Hayao Miyazaki, Yōji Matsuda, Yuriko Ishida, Yūko Tanaka, Akihiro Miwa

: Hayao Miyazaki, Yōji Matsuda, Yuriko Ishida, Yūko Tanaka, Akihiro Miwa Situs atau platform streaming : Netflix

Princess Mononoke atau Mononoke-hime adalah salah satu film animasi paling berpengaruh dari Studio Ghibli yang dirilis pada tahun 1997.

Berlatar pada zaman Muromachi di Jepang, film ini menggambarkan konflik antara perkembangan teknologi manusia dan roh-roh alam penjaga hutan.

Cerita berpusat pada Ashitaka, seorang pangeran muda yang terkena kutukan mematikan setelah membunuh makhluk yang telah berubah menjadi iblis.

Dalam perjalanannya mencari penyembuh, ia terlibat dalam konflik besar antara San, gadis manusia yang dibesarkan oleh serigala dan membenci manusia, melawan Lady Eboshi, pemimpin Kota Besi yang melakukan industrialisasi dengan menebang hutan.

Keunikan film ini terletak pada ceritanya yang kompleks, di mana tidak ada karakter yang sepenuhnya jahat atau baik.

Lady Eboshi, misalnya, meskipun merusak alam, juga memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan.

Visual animasi tangan yang sangat detail membuat dunia dalam film ini terasa megah dan hidup, bahkan tetap relevan hingga sekarang.

Pesan lingkungan yang kuat disampaikan dengan cara emosional tanpa terasa menggurui.

Selain itu, karakter wanita seperti San dan Lady Eboshi digambarkan sebagai sosok yang kuat dan mandiri. Musik dari Joe Hisaishi juga memperkuat nuansa epik dan emosional film ini.

Review IMDb oleh belis_kikyo:

Film yang fantastis! Membuat saya terdiam. Dialognya bagus, soundtracknya indah, efek animasinya luar biasa (perhatikan hujan, gerakan rumput, dengarkan suara langkah kaki) dan karakter-karakternya menarik—semua tidak biasa. Ashitaka memikat (sungguh kekuatan, hati, dan jiwa yang luar biasa!); San (Putri Mononoke sendiri) sangat menarik; dan Lady Eboshi ambigu—apakah dia penjahat? Saya rasa tidak. Bagaimanapun, siapa yang bisa menyalahkannya? Jangan biarkan eksplorasi tema terkait ekologi terlalu mendalam membuat Anda ragu. Tonton Mononoke. Ini adalah cara yang benar-benar baru dalam menggambarkan konflik antara manusia dan alam, yang jauh dari penyelesaian sederhana. Ini jelas permata di antara animasi Disney dan Pixar yang bisa diprediksi. Tidak ada lelucon di sini. HARUS DITONTON!

5. A Silent Voice (2016)

Genre : Drama, Romansa, Slice of Life

: Drama, Romansa, Slice of Life Rating (IMDb) : 8.2/10

: 8.2/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Naoko Yamada, Reiko Yoshida, Miyu Irino, Saori Hayami, Aoi Yūki, Kenshō Ono

: Naoko Yamada, Reiko Yoshida, Miyu Irino, Saori Hayami, Aoi Yūki, Kenshō Ono Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video, Crunchyroll, Apple TV, Google Play Movies

A Silent Voice atau Koe no Katachi adalah film anime drama remaja yang dirilis pada tahun 2016 dan dikenal luas karena kekuatan emosinya yang mendalam serta visual yang indah.

Film ini mengisahkan Shoya Ishida, seorang mantan pelaku perundungan saat SD yang tumbuh menjadi remaja yang terisolasi secara sosial, serta Shoko Nishimiya, seorang siswi tuli yang dahulu menjadi korban bullying-nya.

Setelah bertahun-tahun dihantui rasa bersalah, Shoya berusaha menemukan Shoko kembali di masa SMA untuk meminta maaf dan menebus kesalahannya.

Film ini mengangkat berbagai tema berat seperti bullying, disabilitas, depresi, kesehatan mental, hingga keinginan untuk bunuh diri, namun disampaikan dengan cara yang sangat sensitif dan manusiawi.

Penonton diajak merasakan penyesalan mendalam dari sudut pandang pelaku sekaligus memahami penderitaan korban.

Visual dari Kyoto Animation sangat memukau, dengan pencahayaan dan sinematografi yang kuat.

Penampilan Saori Hayami sebagai Shoko juga mendapat banyak pujian karena berhasil menggambarkan karakter gadis tuli dengan sangat meyakinkan.

Selain itu, film ini memberikan gambaran yang realistis tentang tantangan komunikasi yang dihadapi penyandang disabilitas pendengaran.

Review IMDb oleh D0M1N4T1NG:

Penceritaan visualnya kuat, dan soundtracknya efektif; Anda bahkan tidak perlu membaca subtitle untuk memahami apa yang dikatakan karakter. Tapi saya merasa sedih untuk gadis itu. Ada kejutan besar dalam film ini. Bagaimana manusia bisa berubah. Seberapa besar seseorang bisa dicintai. Sebagai remaja, saya masih banyak hal yang harus dipelajari. Mungkin jika saya punya waktu, saya akan menontonnya dua kali. Bahkan saya jatuh cinta dengan ANIME setelah menontonnya.

6. Gekijouban Gintama Kanketsu-hen: Yorozuyayo eien nare (2013)

Genre : Aksi, Komedi, Sci-Fi, Time Travel

: Aksi, Komedi, Sci-Fi, Time Travel Rating (IMDb) : 8.3/10

: 8.3/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Hideaki Sorachi, Akatsuki Yamatoya, Yoichi Fujita, Tomokazu Sugita, Daisuke Sakaguchi, Rie Kugimiya

: Hideaki Sorachi, Akatsuki Yamatoya, Yoichi Fujita, Tomokazu Sugita, Daisuke Sakaguchi, Rie Kugimiya Situs atau platform streaming : iQIYI

Gekijouban Gintama Kanketsu-hen: Yorozuyayo eien nare atau dikenal sebagai Gintama: The Movie: The Final Chapter: Be Forever Yorozuya merupakan film layar lebar kedua dari seri anime populer Gintama, dan sering dianggap sebagai salah satu puncak cerita yang paling emosional sekaligus epik dalam keseluruhan franchise.

Film ini mengusung konsep perjalanan waktu yang dikombinasikan dengan aksi intens serta drama yang kuat.

Ceritanya mengikuti Gintoki Sakata yang secara tidak sengaja terlempar ke masa depan, tepatnya lima tahun kemudian, dan mendapati dunia Edo telah berubah menjadi tempat yang hancur dan tandus akibat wabah misterius bernama “White Curse” atau Kutukan Putih.

Lebih mengejutkan lagi, di masa depan tersebut, dirinya dikabarkan telah meninggal dunia.

Dalam situasi ini, Gintoki menjadi sosok “hantu masa lalu” yang harus menghadapi kenyataan pahit bahwa teman-temannya, Shinpachi dan Kagura, telah tumbuh dewasa dengan kondisi yang jauh berbeda dan menjalani kehidupan yang keras tanpa dirinya.

Konflik utama berpusat pada upaya Gintoki untuk mengungkap misteri di balik hilangnya dirinya, menghentikan penyebaran virus, serta mencari cara untuk menyelamatkan teman-temannya dan masa depan dunia tersebut.

Film ini ditulis oleh kreator asli manga, Hideaki Sorachi, bersama Akatsuki Yamatoya, dan disutradarai oleh Yoichi Fujita dengan produksi dari Sunrise.

Seluruh pengisi suara utama dari seri aslinya juga kembali, termasuk Tomokazu Sugita sebagai Gintoki, Daisuke Sakaguchi sebagai Shinpachi, dan Rie Kugimiya sebagai Kagura.

Alasan mengapa film ini mendapat rating tinggi dan dianggap sebagai masterpiece oleh para penggemar Gintama terletak pada keseimbangan sempurna antara komedi khas Gintama yang konyol di awal dengan perubahan drastis menjadi cerita yang serius, emosional, dan mengharukan di bagian akhir.

Selain itu, film ini memberikan penghormatan mendalam terhadap karakter-karakternya, terutama melalui perkembangan Shinpachi dan Kagura yang tumbuh menjadi kuat namun tetap merindukan Gintoki.

Berbeda dengan alur episodik yang sering acak di seri TV, film ini memiliki cerita yang solid, terfokus, dan terasa seperti sebuah perpisahan yang layak.

Kualitas animasi dari studio Sunrise juga meningkat signifikan, terutama dalam adegan pertarungan, ditambah musik latar yang memperkuat emosi.

Review IMDb oleh shuyamato:

Ceritanya cukup hebat. Lelucon Gintama luar biasa, dan cara ceritanya dibangun sangat orisinal! Awal film membuat saya sedikit bingung, tetapi memang begitu gaya Gintama. Karakternya BENAR-BENAR FANTASTIS! Ekspresi wajah dan reaksinya luar biasa, dan saya, bersama penonton di bioskop, tertawa terbahak-bahak. Serius, desain, ekspresi, kostum, semuanya keren. Audio-nya JENIUS! Spyair seperti biasa luar biasa dan musiknya fantastis. Beberapa musik yang familiar dimainkan, dan film ini juga punya musik orisinal yang keren, termasuk adegan pertempuran dan humor. Kenikmatannya 10 dari 10. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Gintama benar-benar memberikan hiburan maksimal. Saya belum pernah tertawa begitu keras dalam waktu lama.

7. Howl's Moving Castle (2004)

Genre : Fantasi, Romansa, Petualangan

: Fantasi, Romansa, Petualangan Rating (IMDb) : 8.2/10

: 8.2/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Hayao Miyazaki, Chieko Baishô, Takuya Kimura, Tatsuya Gashûin

: Hayao Miyazaki, Chieko Baishô, Takuya Kimura, Tatsuya Gashûin Situs atau platform streaming : Netflix

Howl's Moving Castle adalah film anime fantasi romantis karya Studio Ghibli yang disutradarai oleh Hayao Miyazaki dan diadaptasi dari novel karya Diana Wynne Jones tahun 1986.

Film ini mengisahkan Sophie, seorang gadis muda pemalu yang bekerja sebagai penjahit, yang hidupnya berubah drastis setelah ia dikutuk oleh Penyihir dari Gurun menjadi seorang wanita tua.

Dalam upayanya mematahkan kutukan tersebut, Sophie memulai perjalanan panjang hingga akhirnya bertemu dan bekerja sebagai pembersih di kastil berjalan milik penyihir eksentrik bernama Howl, yang meskipun flamboyan, sebenarnya memiliki sisi rapuh dan tidak dewasa.

Cerita film ini tidak hanya berfokus pada petualangan, tetapi juga mengangkat tema yang lebih dalam seperti cinta, kedewasaan, kepercayaan diri, serta kritik terhadap perang.

Hubungan antara Sophie dan Howl berkembang di tengah konflik perang sihir yang kacau, menjadikan kisah ini lebih dari sekadar dongeng biasa.

Visual film ini menjadi salah satu daya tarik utama, dengan animasi tangan khas Studio Ghibli yang sangat detail dan magis, terutama pada desain kastil yang bergerak.

Karakter-karakternya pun terasa hidup dan kompleks, dengan dinamika hubungan yang tulus dan menyentuh.

Pesan moral yang disampaikan juga sangat kuat, terutama mengenai pentingnya menerima diri sendiri dan memahami bahwa kecantikan sejati tidak hanya berasal dari penampilan fisik.

Musik yang digubah oleh Joe Hisaishi semakin memperkuat nuansa emosional dan magis dalam film ini.

Selain itu, Miyazaki juga menyisipkan pesan anti-perang yang tajam, membuat film ini memiliki kedalaman makna yang lebih luas.

Semua elemen ini menjadikan Howl’s Moving Castle sebagai salah satu karya klasik yang tak lekang oleh waktu.

Review IMDb oleh kbowes-23399:

Film ini sangat indah secara sinematik dengan karakter-karakter yang mudah dicintai. Saya tidak akan bohong, alurnya sulit diikuti. Jika Anda sudah membaca bukunya, bisa terlihat bahwa Miyazaki lebih fokus membuat film ini indah secara visual daripada mengikuti alur cerita secara ketat, sehingga ada bagian cerita yang hilang dan beberapa bagian terasa tidak masuk akal. Tapi saya tidak marah, karena menontonnya sangat menyenangkan.

8. My Neighbor Totoro (1988)

Genre : Fantasi, Keluarga, Slice of Life

: Fantasi, Keluarga, Slice of Life Rating (IMDb) : 8.1/10

: 8.1/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Hayao Miyazaki, Noriko Hidaka, Chika Sakamoto, Hitoshi Takagi, Shigesato Itoi

: Hayao Miyazaki, Noriko Hidaka, Chika Sakamoto, Hitoshi Takagi, Shigesato Itoi Situs atau platform streaming : Netflix

My Neighbor Totoro atau Tonari no Totoro adalah film anime legendaris yang dirilis pada tahun 1988 oleh Studio Ghibli, bukan 1998 seperti yang sering disalahpahami.

Film ini dikenal sebagai mahakarya yang menghadirkan kehangatan, imajinasi, serta keindahan kehidupan pedesaan Jepang.

Ceritanya mengikuti dua saudari, Satsuki yang berusia 10 tahun dan Mei yang berusia 4 tahun, yang pindah ke rumah tua di pedesaan bersama ayah mereka pada era 1950-an.

Kepindahan ini bertujuan agar mereka lebih dekat dengan rumah sakit tempat ibu mereka dirawat karena sakit serius, yang juga terinspirasi dari pengalaman masa kecil Hayao Miyazaki.

Di rumah barunya, mereka menemukan berbagai makhluk ajaib, termasuk Totoro, roh hutan raksasa yang lembut dan bersahabat.

Film ini berfokus pada interaksi mereka dengan makhluk-makhluk tersebut, sekaligus menggambarkan bagaimana keajaiban kecil membantu mereka menghadapi kecemasan tentang kondisi ibu mereka.

Tidak seperti banyak film lain, Totoro tidak memiliki antagonis, melainkan konflik emosional yang berasal dari perasaan batin anak-anak.

Film ini mendapatkan pujian universal karena mampu menangkap kepolosan dan imajinasi masa kecil dengan sangat jujur.

Totoro sendiri menjadi simbol keajaiban yang hanya dapat dilihat oleh hati yang murni.

Visual animasi tangan yang menggambarkan pedesaan Jepang juga sangat indah, detail, dan menenangkan.

Musik karya Joe Hisaishi semakin memperkuat suasana magis yang hangat. Kombinasi semua elemen ini menjadikan My Neighbor Totoro sebagai film yang sederhana namun sangat bermakna dan menyentuh.

Review IMDb oleh billf7:

Saya pertama kali menonton film ini dalam bahasa Jepang dengan seorang anak berusia 12 tahun yang menerjemahkan untuk saya, dan saya tetap merasa ini luar biasa. Ada begitu banyak sentuhan indah, seperti kaleng di sungai saat anak-anak terpesona oleh ikan, atau adegan terbang (saya yakin Ang Lee terinspirasi dari Miyazaki saat membuat The Hulk, terutama adegan melompat) yang menunjukkan imajinasi yang penuh rasa ingin tahu sepanjang film. Saya juga menyukai rasa magis dan kepolosan (dan minim kekerasan) yang menyelimuti film ini. Ini benar-benar antidot dari formula Disney yang selalu menampilkan penjahat dikalahkan di akhir. Film ini tentang keajaiban menjadi anak-anak dan mengalami hal-hal luar biasa yang tidak bisa dilihat oleh orang dewasa, meski mereka tetap mengakuinya. Film ini cocok untuk semua usia.

9. Wolf Children (2012)

Genre : Fantasi, Drama, Coming-of-Age

: Fantasi, Drama, Coming-of-Age Rating (IMDb) : 8.1/10

: 8.1/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Mamoru Hosoda, Satoko Okudera, Aoi Miyazaki, Takao Osawa, Haru Kuroki, Yukito Nishii

: Mamoru Hosoda, Satoko Okudera, Aoi Miyazaki, Takao Osawa, Haru Kuroki, Yukito Nishii Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video, Crunchyroll, Apple TV, Google Play Movie

Wolf Children atau Ookami Kodomo no Ame to Yuki adalah film anime fantasi-drama yang dirilis pada tahun 2012, disutradarai dan ditulis oleh Mamoru Hosoda.

Film ini menceritakan kisah Hana, seorang mahasiswi yang jatuh cinta kepada pria misterius yang ternyata adalah manusia serigala terakhir.

Dari hubungan tersebut, mereka memiliki dua anak setengah manusia setengah serigala, yaitu Yuki dan Ame.

Setelah sang ayah meninggal secara tragis, Hana harus berjuang seorang diri membesarkan kedua anaknya di tengah tekanan kehidupan kota.

Demi melindungi identitas mereka dan memberi ruang untuk tumbuh, ia memutuskan pindah ke pedesaan terpencil.

Film ini kemudian berfokus pada perjuangan Hana sebagai ibu tunggal, sekaligus perjalanan emosional Yuki dan Ame dalam menentukan jati diri mereka, apakah akan hidup sebagai manusia atau mengikuti naluri serigala.

Film ini sangat dipuji karena mengangkat tema parenting dan pengorbanan dengan sangat kuat dan emosional.

Sosok Hana digambarkan sebagai ibu yang penuh kasih, tangguh, dan rela berkorban, membuat ceritanya terasa sangat realistis dan menyentuh.

Pertumbuhan karakter anak-anaknya juga digambarkan secara natural, mencerminkan proses tumbuh kembang yang penuh tantangan.

Review IMDb oleh dokokita:

Seperti film-film Totoro, dan berbeda dengan karya Mamoru Hosoda sebelumnya, Summer Wars, film ini berjalan lancar tanpa adanya perjuangan epik yang menggerakkan cerita. Momen terbaik adalah penggambaran kehidupan keluarga dan pemandangan indah Tokyo serta pedesaan Jepang. Seni visualnya juga luar biasa. Kehidupan Tokyo yang sibuk disulap menjadi cahaya hangat musim dingin, dan pedesaan Jepang digambarkan indah, baik saat hujan, matahari, maupun salju. Tontonlah. Film ini tidak sebesar Summer Wars atau The Girl Who Leapt Through Time, tetapi emosinya lebih dalam dari keduanya. Anda akan meneteskan beberapa air mata, dan mengagumi keindahan dunia serta hidup kita.

10. Akira (1988)

Genre : Cyberpunk, Aksi, Sci-Fi, Distopia

: Cyberpunk, Aksi, Sci-Fi, Distopia Rating (IMDb) : 8.0/10

: 8.0/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Katsuhiro Otomo, Izo Hashimoto, Mitsuo Iwata, Nozomu Sasaki, Mami Koyama, Taro Ishida

: Katsuhiro Otomo, Izo Hashimoto, Mitsuo Iwata, Nozomu Sasaki, Mami Koyama, Taro Ishida Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video, Crunchyroll, Apple TV, Google Play Movie

Akira adalah film anime cyberpunk distopia legendaris yang dirilis pada tahun 1988 dan sering dianggap sebagai salah satu karya animasi paling berpengaruh sepanjang masa.

Berlatar di Neo-Tokyo pada tahun 2019, yaitu 31 tahun setelah kehancuran Tokyo akibat ledakan misterius, film ini mengikuti kisah Shotaro Kaneda, pemimpin geng motor remaja, dan sahabatnya Tetsuo Shima.

Setelah mengalami kecelakaan, Tetsuo memperoleh kekuatan psikis luar biasa yang tidak stabil, yang perlahan membuatnya kehilangan kendali dan menjadi ancaman besar bagi kota.

Konflik utama berpusat pada upaya militer untuk menghentikan Tetsuo, sementara Kaneda berusaha menyelamatkan sahabatnya dari kehancuran yang disebabkan oleh kekuatannya sendiri.

Film ini disutradarai oleh Katsuhiro Otomo, yang juga merupakan pencipta manga aslinya, dengan naskah yang ditulis bersama Izo Hashimoto.

Akira dianggap sebagai mahakarya karena berbagai aspek revolusioner yang dibawanya.

Dari segi animasi, film ini menggunakan lebih dari 150.000 cel animasi, menghasilkan visual yang sangat detail dan realistis, terutama dalam pencahayaan dan tekstur kota.

Gerakan animasinya juga sangat halus dan dinamis, terutama dalam adegan aksi seperti kejar-kejaran motor dan kehancuran kota.

Film ini juga menjadi pionir dalam mendefinisikan estetika cyberpunk dalam anime, yang kemudian memengaruhi banyak karya besar, seperti The Matrix dan Ghost in the Shell.

Musiknya yang unik, hasil karya Shoji Yamashiro, menggabungkan instrumen tradisional Jepang dengan elemen elektronik modern, menciptakan suasana yang intens dan khas.

Semua elemen ini menjadikan Akira sebagai karya monumental yang mengubah wajah industri animasi dunia.

Review IMDb oleh Xstal: