10 Anime Psikopat Terbaik Rating Tinggi dengan Cerita Paling Brutal dan Intens

Tontonan anime dengan tema psikopat atau thriller psikologis sangat populer, terutama yang memiliki rating tinggi, karena memadukan cerita yang menegangkan dengan karakter yang kompleks serta eksplorasi sisi gelap manusia.

Nilai tinggi biasanya didapat dari kualitas penulisan yang kuat dan perkembangan karakter yang terasa mendalam.

Daya tarik utamanya terletak pada kecerdasan dan manipulasi para karakter, baik antagonis maupun anti-hero, yang sering digambarkan karismatik, strategis, dan sulit ditebak.

Selain itu, kehadiran karakter dengan moral abu-abu juga menjadi penyegaran dari protagonis yang terlalu naif, sehingga alur cerita terasa lebih realistis dan penuh kejutan.

Bagi Anda yang mencari tontonan berkualitas dengan ketegangan tinggi dan dampak psikologis yang kuat, rekomendasi anime psikopat terbaik dengan rating tinggi ini bisa menjadi pilihan yang tepat karena tidak hanya menghibur, tetapi juga mampu meninggalkan kesan mendalam setelah selesai ditonton.

Rekomendasi Anime Psikopat Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi anime psikopat terbaik rating tinggi yang menghadirkan kisah gelap, penuh tekanan mental, dan konflik psikologis yang kompleks:

1. Monster (2004)

Monster (2004) (Foto: imdb)

Genre : Seinen, Thriller, Misteri, Psikologis, Drama

: Seinen, Thriller, Misteri, Psikologis, Drama Rating (IMDb) : 8.7/10

: 8.7/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Naoki Urasawa, Masayuki Kojima, Hidenobu Kiuchi, Nozomu Sasaki

: Naoki Urasawa, Masayuki Kojima, Hidenobu Kiuchi, Nozomu Sasaki Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Monster (2004)

Anime Monster (2004) adalah sebuah mahakarya dalam genre thriller psikologis yang sering dianggap sebagai salah satu anime terbaik sepanjang masa.

Ceritanya berfokus pada Dr. Kenzo Tenma, seorang ahli bedah saraf Jepang yang sangat brilian dan bekerja di Jerman.

Hidupnya berubah drastis ketika ia memutuskan menyelamatkan nyawa seorang anak laki-laki bernama Johan Liebert, keputusan yang kemudian menghancurkan karier dan kehidupannya.

Rasa bersalah menghantuinya setelah ia mengetahui bahwa Johan tumbuh menjadi seorang psikopat yang sangat cerdas sekaligus pembunuh berantai yang keji.

Anime ini termasuk dalam genre seinen, thriller, misteri, psikologis, dan drama, dengan pendekatan cerita yang sangat realistis, gelap, dan penuh ketegangan.

Fokus utama cerita terletak pada pertarungan ideologi antara Tenma yang menjunjung tinggi nilai humanisme dan Johan yang mewakili nihilisme ekstrem.

Dengan rating sekitar 8.7/10 dari puluhan ribu ulasan, kualitas ceritanya tidak diragukan lagi. Anime ini diadaptasi dari manga karya Naoki Urasawa, disutradarai oleh Masayuki Kojima, dan diproduksi oleh studio Madhouse.

Untuk pengisi suara versi Jepang, karakter Dr. Kenzo Tenma diisi oleh Hidenobu Kiuchi, Johan Liebert oleh Nozomu Sasaki, serta Anna Liebert atau Nina Fortner oleh Mamiko Noto.

Sementara itu, versi English dub menghadirkan Keith Silverstein sebagai Johan dan Liam O’Brien sebagai Tenma.

Dari segi psikologis, Monster benar-benar menonjolkan kengerian yang realistis. Johan Liebert dianggap sebagai salah satu antagonis paling mengerikan dalam dunia anime karena sifatnya yang dingin, manipulatif, dan karismatik.

Ia tidak membunuh karena emosi seperti dendam, melainkan karena keyakinan nihilistik bahwa manusia hanyalah “wadah kosong” tanpa makna.

Johan bahkan sering tidak perlu membunuh secara langsung, melainkan memanipulasi orang lain melalui kata-kata yang menyentuh trauma terdalam atau memicu ideologi ekstrem, menjadikannya “monster” yang sesungguhnya.

Atmosfer cerita sangat kuat dalam menampilkan kengerian yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari yang tampak normal.

Review oleh BadgerStorm4345: Monster adalah tontonan yang sangat memuaskan dan benar-benar menghargai penonton yang memperhatikan detail-detail kecil. Ceritanya dirajut dengan sangat rumit sehingga bahkan perkembangan kecil pun terasa sangat berarti. Semua karakternya ditulis dengan sangat baik dan masing-masing memiliki peran yang sangat jelas dalam cerita. Ketegangan dibangun dengan sempurna, dan tidak ada satu pun karakter yang benar-benar berada dalam zona aman. Monster berhasil menciptakan salah satu cerita paling menarik sepanjang masa dan menjadi salah satu anime favorit saya.

2. Death Note (2006)

Death Note (2006) (Foto: imdb)

Genre : Thriller, Psikologis, Supernatural, Misteri

: Thriller, Psikologis, Supernatural, Misteri Rating (IMDb) : 8.9/10

: 8.9/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Tsugumi Ohba, Takeshi Obata, Tetsurō Araki, Mamoru Miyano

: Tsugumi Ohba, Takeshi Obata, Tetsurō Araki, Mamoru Miyano Situs atau platform streaming : Netflix, Crunchyroll, Bilibili (Bstation)

: Netflix, Crunchyroll, Bilibili (Bstation) Tonton trailer: Death Note (2006)

Death Note (2006) merupakan salah satu anime thriller psikologis paling ikonik sepanjang masa.

Ceritanya mengikuti Light Yagami, seorang siswa SMA jenius yang merasa muak dengan kejahatan di dunia.

Kehidupannya berubah ketika ia menemukan sebuah buku supranatural bernama Death Note, milik Shinigami bernama Ryuk.

Buku tersebut memiliki aturan sederhana namun mematikan, yaitu siapa pun yang namanya ditulis di dalamnya akan mati.

Dengan kekuatan ini, Light mulai membunuh para penjahat di seluruh dunia dengan tujuan menciptakan dunia tanpa kejahatan dan menjadikan dirinya sebagai dewa keadilan yang dikenal sebagai “Kira”.

Namun aksinya memicu konflik intelektual yang sangat intens dengan seorang detektif jenius misterius bernama L.

Pertarungan antara keduanya menjadi inti cerita yang penuh strategi, kecurigaan, dan permainan pikiran yang sangat kompleks.

Dari sisi psikologis, Death Note menonjolkan manipulasi mental yang ekstrem, di mana Light tidak ragu memanfaatkan bahkan orang-orang terdekatnya demi mencapai tujuannya.

Penonton juga dihadapkan pada dilema moral yang kompleks karena cerita disampaikan dari sudut pandang seorang pembunuh yang merasa dirinya benar.

Transformasi karakter Light dari siswa cerdas menjadi sosok sosiopat yang arogan dan haus kekuasaan menjadi salah satu aspek paling menarik sekaligus mengerikan dalam anime ini.

Review oleh dj_vlado: Saya akan singkat saja, serial ini adalah permata: pengembangan karakter, penulisan naskah, ketegangan, drama, seni, sinematografi—semuanya luar biasa. Ceritanya benar-benar memikat... sampai (tanpa spoiler) alur utama berakhir dengan cara yang agak anti-klimaks dan kemudian muncul subplot baru dengan karakter-karakter baru sebagai fokus utama. Paruh kedua cerita sedikit mengurangi kesan luar biasa dari bagian sebelumnya. Meski begitu, saya tetap merekomendasikannya!

3. Mushi-Shi (2005)

Mushi-Shi (2005) (Foto: imdb)

Genre : Supernatural, Misteri, Iyashikei, Seinen

: Supernatural, Misteri, Iyashikei, Seinen Rating (IMDb) : 8.5/10

: 8.5/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Yuki Urushibara, Hiroshi Nagahama, Yuto Nakano

: Yuki Urushibara, Hiroshi Nagahama, Yuto Nakano Situs atau platform streaming : Crunchyroll

: Crunchyroll Tonton trailer: Mushishi (2005)

Mushishi adalah anime dengan nuansa supernatural dan misteri yang dipadukan dengan gaya iyashikei (menenangkan) serta seinen (dewasa), diadaptasi dari manga karya Yuki Urushibara.

Ceritanya berpusat pada Ginko, seorang Mushishi atau ahli Mushi yang berkelana dari satu tempat ke tempat lain untuk menyelidiki fenomena aneh yang berkaitan dengan makhluk bernama Mushi.

Mushi bukanlah monster jahat biasa, melainkan entitas spiritual purba yang hidup berdampingan dengan manusia.

Mereka sering tidak terlihat, tetapi keberadaan mereka dapat menyebabkan berbagai fenomena aneh atau penyakit misterius ketika berinteraksi dengan manusia.

Ginko bertugas memahami, menyelidiki, dan mencari solusi untuk memisahkan atau menyembuhkan manusia dari pengaruh Mushi tersebut.

Anime ini memiliki alur yang lambat dan kontemplatif dengan latar pedesaan Jepang tradisional yang indah namun penuh misteri.

Mushishi juga memiliki adaptasi film live-action yang dirilis pada tahun 2006 dan disutradarai oleh Katsuhiro Otomo, yang dikenal melalui karya legendarisnya Akira.

Meskipun tidak mengandung adegan gore atau kekerasan ekstrem, Mushishi tetap memiliki nuansa psikologis yang kuat.

“Kengerian” dalam anime ini bersifat halus dan atmosferik, di mana Mushi sering mempengaruhi manusia secara perlahan baik secara mental maupun fisik.

Banyak episode yang menghadirkan cerita tragis dan menyentuh tentang kehidupan, kematian, serta hubungan manusia dengan alam.

Suasana yang ditawarkan terasa menenangkan, namun tetap menyimpan rasa misteri yang creepy dan penuh rasa penasaran.

Review oleh X-

dak bisa lebih puas dengan hasilnya. Mushi-shi sekarang menjadi salah satu anime favorit saya sepanjang masa. Satu-satunya kekurangannya adalah jumlah episodenya yang terasa kurang! Cerita-cerita dalam seri ini bisa terasa hangat, menyeramkan, atau sekadar sangat menarik. Anime ini membuat saya terus kembali menonton setiap hari hanya untuk melihat episode berikutnya. Animasi dan audionya sangat indah dan memberikan suasana yang tenang. Mushi-shi adalah sebuah permata sejati dan juga menyampaikan pesan-pesan yang tepat tentang alam dan kehidupan. Bagi siapa pun yang mencari anime yang menarik dengan cerita yang hebat, tontonlah Mushi-shi!

4. Boogiepop Phantom (2000)

Boogiepop Phantom (2000) (Foto: reddit)

Genre : Horor, Psikologis, Misteri, Thriller

: Horor, Psikologis, Misteri, Thriller Rating (IMDb) : 7.5/10

: 7.5/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Kouhei Kadono, Takashi Watanabe, Sadayuki Murai

: Kouhei Kadono, Takashi Watanabe, Sadayuki Murai Situs atau platform streaming : Crunchyroll, Prime Video, YouTube

: Crunchyroll, Prime Video, YouTube Tonton trailer: Boogiepop Phantom (2000)

Boogiepop Phantom (2000) adalah anime horor psikologis klasik yang dikenal sangat gelap, atmosferik, dan membingungkan.

Ceritanya berkisar pada sekelompok siswa SMA yang hidupnya berubah setelah terjadi serangkaian pembunuhan misterius dan munculnya cahaya aneh di langit.

Mereka kemudian dihadapkan pada legenda urban tentang Boogiepop, sosok yang dianggap sebagai malaikat maut yang datang untuk mengambil nyawa manusia.

Anime ini mengangkat tema trauma, ingatan, persepsi, dan ketakutan manusia dengan gaya narasi non-linear, di mana setiap episode menampilkan sudut pandang karakter berbeda yang saling terhubung.

Meskipun didasarkan pada novel ringan karya Kouhei Kadono, anime ini merupakan cerita spin-off yang berada di antara alur novel utama.

Dari sisi psikologis, Boogiepop Phantom sering dianggap sebagai salah satu anime paling “psikopat” karena eksplorasinya terhadap trauma mendalam, identitas yang terpecah, dan ketidakstabilan mental.

Atmosfernya sangat gelap dengan penggunaan warna yang terdistorsi untuk menciptakan rasa tidak nyaman.

Kengerian yang ditampilkan lebih bersifat mental daripada fisik, namun tetap intens, bahkan IMDb memberi label tingkat ketegangan yang parah untuk adegan-adegannya.

Anime ini sering dibandingkan dengan Serial Experiments Lain karena nuansa filosofis dan cyberpunk yang kental.

Review oleh darodow-30544: Bahkan review dengan rating rendah pun mengatakan bahwa serial ini gelap—jadi itu sudah menunjukkan sesuatu! ;) Penggunaan montase, musik, dan filter membuat anime ini sangat unik dan menonjol. Cerita yang disajikan memiliki banyak lapisan dan sangat menghargai penonton—kita diberi petunjuk tanpa penjelasan yang terlalu jelas. Beberapa alur bahkan tidak dijelaskan sama sekali, dan menurut saya itu justru bagus untuk membangun misteri. Banyak orang bermasalah dengan cara penceritaannya—menurut saya itu karena tidak adanya tokoh utama yang definitif dan alur yang tidak linear (loncatan waktu, meskipun selalu ada teks penjelas). Hal ini justru menjadi cara yang bagus untuk menampilkan misteri dan situasi yang tidak nyaman dari berbagai sudut pandang. Boogiepop memang memiliki kualitas animasi khas tahun 2000-an yang sedikit menurun, tetapi tidak terlalu parah—ini bukan anime aksi, melainkan pendekatan filosofis terhadap kelemahan manusia. Bagi saya, satu-satunya kekurangan adalah tidak adanya penutupan cerita yang benar-benar menyatukan semuanya. Mungkin itu sebabnya beberapa penonton merasa kecewa di akhir karena tidak semua karakter terhubung secara kuat dengan cerita utama.

5. Ken Kaneki / Tokyo Ghoul (2011)

Ken Kaneki / Tokyo Ghoul (2011) (Foto: netflix)

Genre : Dark Fantasy, Horor, Psikologis, Aksi

: Dark Fantasy, Horor, Psikologis, Aksi Rating (IMDb) : 8.0/10

: 8.0/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Sui Ishida, Shuhei Morita, Natsuki Hanae

: Sui Ishida, Shuhei Morita, Natsuki Hanae Situs atau platform streaming : Vidio, Netflix, iQIYI, Crunchyroll

: Vidio, Netflix, iQIYI, Crunchyroll Tonton trailer: Tokyo Ghoul (2014)

Tokyo Ghoul adalah cerita dark fantasy yang sangat populer, berfokus pada Ken Kaneki, seorang mahasiswa pemalu yang hidup di dunia di mana makhluk pemakan manusia bernama ghoul hidup berdampingan secara tersembunyi dengan manusia.

Hidup Kaneki berubah drastis setelah ia diserang oleh seorang ghoul bernama Rize Kamishiro.

Ia selamat melalui operasi transplantasi organ, namun tanpa disadari organ yang digunakan berasal dari Rize, membuatnya berubah menjadi setengah ghoul.

Sejak saat itu, Kaneki harus berjuang untuk bertahan hidup di dua dunia sekaligus, dunia manusia dan dunia ghoul, sambil menghadapi dorongan untuk memakan daging manusia.

Ia juga berusaha melindungi orang-orang yang ia sayangi di tengah konflik antara kedua spesies tersebut.

Manga aslinya ditulis oleh Sui Ishida dan terbit dari 2011 hingga 2014, sementara adaptasi anime oleh Studio Pierrot mulai tayang pada 2014 dengan rating sekitar 8.0/10.

Dari segi kegelapan, Tokyo Ghoul dikenal sangat brutal dan penuh adegan gore. Kekerasan fisik seperti tubuh yang terkoyak, pemakanan manusia, dan pertarungan brutal merupakan hal yang umum.

Salah satu momen paling terkenal adalah penyiksaan ekstrem terhadap Kaneki yang mengubah kepribadiannya menjadi lebih dingin dan kejam.

Selain itu, anime ini juga mengangkat horor psikologis yang mendalam, mengeksplorasi trauma, identitas, dan dilema moral tentang kemanusiaan, membuat penonton mempertanyakan siapa sebenarnya “monster” dalam cerita tersebut.

Review oleh leahbuchwald: Saya sangat menikmati musim pertama dari seri ini, tetapi setelah itu kualitasnya terasa menurun. Saya juga menonton musim kedua dan menurut saya tidak memenuhi ekspektasi setinggi musim pertama. Ending musim kedua sebenarnya cukup berkesan bagi saya dan saya menganggapnya masih cukup baik. Namun, ketika :re dirilis, saya langsung berhenti menonton. Saya sempat berpikir berkali-kali, “Apa yang sebenarnya terjadi dengan ini?” sebelum akhirnya memutuskan untuk berhenti sekitar episode ketiga dari musim terbaru.

6. Devilman: Crybaby (2018)

Devilman: Crybaby (2018) (Foto: imdb)

Genre : Action, Horror, Psychological, Supernatural, Tragedy

: Action, Horror, Psychological, Supernatural, Tragedy Rating (IMDb) : 7.6/10

: 7.6/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Go Nagai, Masaaki Yuasa, Ichirō Ōkouchi, Kōki Uchiyama

: Go Nagai, Masaaki Yuasa, Ichirō Ōkouchi, Kōki Uchiyama Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Devilman: Crybaby (2018)

Devilman: Crybaby (2018) adalah serial anime orisinal Netflix (ONA) yang menjadi adaptasi modern dari manga klasik tahun 1970-an karya Go Nagai.

Anime ini menceritakan tentang Akira Fudo, seorang remaja yang memiliki kepribadian lembut, sensitif, dan mudah menangis (sesuai julukan “crybaby”).

Hidupnya berubah drastis ketika ia menyatu dengan iblis bernama Amon, menjadikannya sosok “Devilman”, makhluk setengah manusia dan setengah iblis, yang bertarung demi melindungi umat manusia dari ancaman invasi iblis yang mulai bangkit kembali.

Perjalanan ini tidak terjadi begitu saja, karena Akira didorong oleh teman masa kecilnya yang misterius dan penuh teka-teki, Ryo Asuka, yang justru menjadi salah satu kunci utama konflik besar dalam cerita.

Anime ini mengangkat tema-tema berat, seperti kehilangan, cinta, persahabatan, serta sisi tergelap dari kemanusiaan, di mana sering kali manusia digambarkan lebih kejam daripada iblis itu sendiri.

Disutradarai oleh Masaaki Yuasa yang terkenal dengan gaya visualnya yang unik dan dinamis, serta ditulis oleh Ichirō Ōkouchi, anime ini diproduksi oleh studio Science SARU.

Pengisi suara utama versi Jepang antara lain Kōki Uchiyama sebagai Akira Fudo, Ayumu Murase sebagai Ryo Asuka, dan Megumi Han sebagai Miki Makimura.

Devilman: Crybaby termasuk kategori sangat ekstrem dan dewasa. Anime ini bukan untuk anak-anak maupun penonton yang sensitif.

Tingkat kekerasannya sangat tinggi, menampilkan adegan tubuh terpotong, isi perut terurai, hingga pertarungan berdarah yang brutal.

Selain itu, anime ini juga mengandung konten seksual eksplisit seperti orgi dan nudity yang cukup intens, terutama di bagian awal cerita.

Secara psikologis, ceritanya sangat nihilistik dan menggambarkan paranoia massal, membuat penonton mempertanyakan moralitas manusia itu sendiri dalam situasi ekstrem.

Review oleh ranco-km8: Sebagai penggemar lama Devilman, saya sangat terkejut ketika Netflix membuat anime baru dari karya legendaris Go Nagai ini. Awalnya saya mengira kita akan melihat versi yang disensor dari anime horor dewasa ini, tetapi ternyata saya salah besar. Ini adalah salah satu anime terbaik yang pernah saya tonton. Gore, seks, dan kekerasan semuanya ada di sini. Namun anime ini melangkah lebih jauh lagi dengan mengeksplorasi tema seperti narkoba, sisi baik dan buruk manusia, takdir, agama, persahabatan, dan cinta. Animasi dan musiknya juga luar biasa. Soundtrack-nya sangat bagus hingga membuat Anda ingin mendengarkannya berulang kali. Masaaki Yuasa, terima kasih telah menghadirkan kembali pertarungan Akira Fudo melawan kejahatan!

7. Perfect Blue (1998)

Perfect Blue (1998) (Foto: imdb)

Genre : Psychological Thriller, Drama, Horror

: Psychological Thriller, Drama, Horror Rating (IMDb) : 8.0/10

: 8.0/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Satoshi Kon, Sadayuki Murai, Yoshikazu Takeuchi, Junko Iwao

: Satoshi Kon, Sadayuki Murai, Yoshikazu Takeuchi, Junko Iwao Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies

: Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: Perfect Blue (1998)

Perfect Blue (1997/1998) adalah film anime thriller psikologis yang sangat ikonik karya sutradara legendaris Satoshi Kon.

Ceritanya mengikuti Mima Kirigoe, seorang idol pop dari grup “CHAM!” yang memutuskan untuk keluar dari dunia musik demi mengejar karier sebagai aktris serius.

Namun, perubahan citranya dari sosok polos dan innocent menjadi lebih dewasa dan erotis menimbulkan reaksi keras, terutama dari seorang fans fanatik (stalker) yang tidak bisa menerima perubahan tersebut dan mulai meneror Mima secara obsesif.

Seiring berjalannya cerita, Mima mulai kehilangan kemampuan untuk membedakan antara kenyataan dan delusi.

Hal ini semakin parah ketika orang-orang di sekitarnya mulai terbunuh secara misterius, membuatnya terjebak dalam kondisi psikologis yang sangat rapuh.

Film ini memiliki rating tinggi sekitar 8.0/10 dan dikenal sebagai salah satu karya terbaik dalam genre psychological thriller.

Ini juga merupakan debut film panjang Satoshi Kon, dengan skenario yang ditulis oleh Sadayuki Murai berdasarkan novel karya Yoshikazu Takeuchi.

Perfect Blue adalah salah satu anime paling intens dan disturbing yang pernah dibuat.

Film ini menampilkan gangguan mental, seperti delusi dan gejala yang menyerupai skizofrenia dengan sangat realistis.

Selain itu, terdapat adegan stalking, kekerasan, dan konten dewasa yang ditampilkan secara mentah tanpa sensor emosional.

Penonton dibuat terus-menerus bingung membedakan mana realita dan mana halusinasi yang dialami oleh Mima, terutama dengan plot twist yang kompleks.

Secara keseluruhan, vibe film ini sering dibandingkan dengan karya, seperti Black Swan atau Shutter Island karena pendekatan psikologisnya yang mendalam dan mencekam.

Review oleh InzyWimzy: Ini jelas merupakan salah satu film anime yang memiliki nuansa menyeramkan yang terus melekat saat Anda menontonnya. Animasi dalam film ini sangat bagus, dengan karakter dan gerakan yang terasa begitu hidup hingga tampak seperti nyata. Tema tentang identitas sangat kuat, terutama bagaimana Mima kesulitan membedakan antara realitas dan ilusi. Rasa paranoia dan ketakutannya mampu menarik perhatian penonton, dan saat ia mempertanyakan sesuatu, Anda pun ikut mempertanyakan hal yang sama. Film ini juga menggambarkan dengan baik obsesi terhadap selebriti dan harga yang harus dibayar untuk ketenaran. Banyak aspek menarik yang ditawarkan, dan penggunaan sudut kamera yang berbeda menciptakan suasana yang seperti mimpi sekaligus misterius. Salah satu adegan terbaik adalah zoom out dari apartemen Mima—terasa seperti kota sungguhan. Pertanyaan “Siapa kamu?” benar-benar merangkum keseluruhan film ini. Film yang luar biasa. Oh ya, lagu dari CHAM! juga sangat catchy.

8. Psycho-Pass (2012)

Psycho-Pass (2012) (Foto: imdb)

Genre : Cyberpunk, Psychological Thriller, Sci-Fi

: Cyberpunk, Psychological Thriller, Sci-Fi Rating (IMDb) : 8.1/10

: 8.1/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Gen Urobuchi, Naoyoshi Shiotani, Kana Hanazawa, Tomokazu Seki

: Gen Urobuchi, Naoyoshi Shiotani, Kana Hanazawa, Tomokazu Seki Situs atau platform streaming : Netflix, Crunchyroll, Bstation/Bilibili

: Netflix, Crunchyroll, Bstation/Bilibili Tonton trailer: Psycho-Pass (2012)

Psycho-Pass adalah serial anime bergenre cyberpunk dan psychological thriller yang berlatar di masa depan distopia Jepang pada tahun 2112.

Dunia dalam anime ini dikendalikan oleh Sistem Sibyl, sebuah jaringan komputer bio-mekanis canggih yang mampu memindai kondisi mental setiap warga secara terus-menerus.

Sistem ini menghasilkan nilai yang disebut “Psycho-Pass”, yang mencerminkan kondisi psikologis seseorang, termasuk potensi mereka untuk melakukan kejahatan yang dikenal sebagai “Crime Coefficient”.

Jika nilai ini terlalu tinggi, seseorang dapat langsung ditangkap bahkan dieksekusi sebelum benar-benar melakukan kejahatan, menggunakan senjata khusus bernama Dominator.

Cerita berfokus pada Akane Tsunemori, seorang inspektur polisi yang baru bergabung, serta Shinya Kogami, seorang enforcer yang memiliki Psycho-Pass tinggi namun tetap digunakan sebagai alat untuk menangkap kriminal.

Keduanya bekerja dalam sistem yang penuh dilema moral dan mempertanyakan konsep keadilan itu sendiri.

Tim produksi anime ini sangat kuat, dengan Naoyoshi Shiotani sebagai sutradara utama dan Katsuyuki Motohiro sebagai chief director, serta Gen Urobuchi sebagai penulis skenario utama yang dikenal dengan karya gelapnya.

Dari sisi psikologis, Psycho-Pass sangat kuat dalam menyajikan ketegangan mental dan dilema moral, terutama konsep “pre-crime” yang mempertanyakan apakah seseorang pantas dihukum sebelum melakukan kejahatan.

Tingkat kekerasannya cukup tinggi dengan adegan pembunuhan yang grafis dan manipulasi psikologis yang brutal.

Shogo Makishima sebagai antagonis menjadi salah satu karakter paling disturbing karena kecerdasannya, sifat manipulatifnya, dan tindakannya yang tidak ragu membunuh orang terdekat protagonis demi membuktikan filosofi pribadinya.

Review oleh senarius19: Tidak banyak yang perlu dikatakan selain bahwa seri ini adalah yang terbaik pada tahun 2012 (anime). Plotnya adalah: di masa depan yang dekat, kondisi mental, kepribadian, dan kemungkinan seseorang melakukan kejahatan dapat diukur secara instan menggunakan perangkat yang disebut Psycho-Pass. Nilai ini, yang disebut “Crime Coefficient”, menentukan apakah seseorang berpotensi melakukan kejahatan. Jika nilainya terlalu tinggi, individu tersebut akan dikejar dan ditangkap—bahkan bisa dieksekusi jika diperlukan. Tugas ini dilakukan oleh tim khusus yang terdiri dari para Enforcer, yaitu individu dengan potensi kriminal, yang diawasi oleh polisi yang disebut Inspector. Inspector memastikan Enforcer bekerja sesuai hukum. Mereka menggunakan senjata khusus bernama Dominator yang hanya dapat menembak orang dengan Crime Coefficient tinggi. Cerita mengikuti Unit Satu dari Divisi Investigasi Kriminal Biro Keamanan Publik. Saya memberi nilai 10/10 untuk cerita, animasi, karakter, dan bahkan soundtrack-nya. Saya merekomendasikan anime ini untuk siapa pun yang menyukai anime seperti Death Note.

9. Tomodachi Game (2022)

Tomodachi Game (2022) (Foto: prime video)

Genre : Psychological Thriller, Survival, Drama

: Psychological Thriller, Survival, Drama Rating (IMDb) : 7.6/10

: 7.6/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Mikoto Yamaguchi, Yuki Sato, Hirofumi Ogura, Chiaki Kobayashi

: Mikoto Yamaguchi, Yuki Sato, Hirofumi Ogura, Chiaki Kobayashi Situs atau platform streaming : Crunchyroll, Bstation (Bilibili)

: Crunchyroll, Bstation (Bilibili) Tonton trailer: Tomodachi Game (2022)

Tomodachi Game adalah anime psychological thriller bertema survival game yang tayang pada musim semi 2022.

Ceritanya berpusat pada Yuuichi Katagiri, seorang siswa SMA yang sangat menjunjung tinggi persahabatan dibandingkan uang.

Namun kehidupannya berubah drastis ketika ia bersama empat sahabatnya, Shiho, Tenji, Makoto, dan Yutori, diculik dan dipaksa mengikuti sebuah permainan misterius bernama “Tomodachi Game” untuk melunasi hutang besar milik salah satu dari mereka.

Permainan ini dirancang untuk menguji kekuatan persahabatan mereka dengan cara yang sangat kejam, memanfaatkan rahasia, kebohongan, dan manipulasi psikologis.

Setiap ronde memaksa mereka untuk saling curiga, mengkhianati, bahkan menjatuhkan satu sama lain demi bertahan.

Secara psikologis, Tomodachi Game dikenal sangat intens dan sering dibandingkan dengan Squid Game, meskipun lebih fokus pada permainan mental dibanding kekerasan fisik.

Karakter utama, Yuuichi, justru menjadi salah satu aspek paling “psikopat” dalam cerita karena ia sangat manipulatif, licik, dan tidak segan menggunakan cara kotor untuk menang.

Anime ini menyoroti bagaimana kepercayaan bisa hancur ketika diuji oleh uang dan rahasia gelap, dengan tekanan mental yang tinggi dan pengkhianatan yang membuat penonton merasa tegang sekaligus penasaran.

Review oleh gandalf-36890: Saya mulai menonton anime ini dengan ekspektasi cerita murahan tentang remaja yang bermain game dengan sedikit twist. Namun ternyata jauh lebih baik dari itu. Episode pertama sudah bagus, tetapi keseruan sebenarnya dimulai dari episode kedua. Serial ini jauh lebih gelap dari yang saya bayangkan dan penuh dengan banyak plot twist. Saya mengurangi satu bintang karena menurut saya hampir semua karakternya agak tidak disukai, tetapi itu bukan masalah besar mengingat banyaknya ide bagus dari penulisnya. Saya sangat penasaran dengan episode-episode berikutnya.

10. Pet Shop of Horrors (1999)

Pet Shop of Horrors (1999) (Foto: prime video)

Genre : Horror, Psychological, Mystery, Supernatural

: Horror, Psychological, Mystery, Supernatural Rating (IMDb) : 7.2/10

: 7.2/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Matsuri Akino, Toshio Hirata, Tatsuhiko Urahata, Toshihiko Seki

: Matsuri Akino, Toshio Hirata, Tatsuhiko Urahata, Toshihiko Seki Situs atau platform streaming : Prime Video

: Prime Video Tonton trailer: Pet Shop of Horrors (1999)

Pet Shop of Horrors (1999) adalah mini-seri anime horor klasik yang menggabungkan unsur psikologis, fantasi, dan misteri dalam format antologi.

Ceritanya berpusat pada Count D, seorang pria misterius yang memiliki toko hewan peliharaan aneh di Chinatown, Los Angeles.

Ia menjual hewan-hewan langka dan mistis kepada orang-orang yang memiliki keinginan terdalam atau kerinduan tertentu terhadap sesuatu yang tidak biasa.

Namun, setiap pembelian disertai kontrak yang sangat ketat. Jika pembeli melanggar aturan yang diberikan, maka toko tidak bertanggung jawab atas konsekuensi tragis yang terjadi, yang seringkali berujung pada kematian atau nasib mengerikan.

Di sisi lain, seorang detektif bernama Leon Orcot mulai mencurigai Count D karena banyaknya kematian misterius yang berkaitan dengan toko tersebut, meskipun ia kesulitan menemukan bukti karena sifat supernatural dari kejadian-kejadian itu.

Anime ini terdiri dari 4 episode dengan format cerita berbeda di setiap episodenya.

Pet Shop of Horrors memiliki tingkat horor yang tinggi, bukan karena monster yang brutal semata, tetapi karena bagaimana keinginan manusia dieksploitasi.

Hewan-hewan tersebut sering berubah menjadi manifestasi dari keinginan atau ketakutan terdalam pemiliknya, yang akhirnya berujung pada kehancuran diri sendiri.

Tingkat kekerasannya juga tergolong parah untuk ukuran anime tahun 90-an, dengan nuansa gotik yang gelap dan atmosfer yang kuat.

Anime ini sering disebut sebagai horor psikologis yang berfokus pada tragedi emosional, terutama bagaimana obsesi dan keserakahan manusia dapat membawa kehancuran.