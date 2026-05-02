10 Anime Sad Ending Terbaik Rating Tinggi, Akhirnya Bikin Nyesek dan Sakit Hati Banget!

Anime dengan sad ending memiliki daya tarik yang unik karena mampu menghadirkan pengalaman emosional yang kuat dan membekas.

Meski cerita anime ini terasa “nyesek” dan menguras air mata, justru itulah yang membuat banyak orang tertarik untuk menontonnya.

Anime biasanya membangun karakter yang sangat manusiawi dan relatable, sehingga ketika mereka mengalami kesedihan atau kehilangan di akhir cerita, penonton ikut merasakannya secara nyata.

Alur cerita yang mengarah ke klimaks emosional, ditambah musik yang menyayat hati, membuat pengalaman menonton terasa lebih dalam dan sulit dilupakan.

Bagi Anda yang mencari tontonan berkualitas dengan dampak emosional yang kuat, rekomendasi anime dengan sad ending terbaik dan rating tinggi ini bisa menjadi pilihan yang tepat karena tidak hanya menghibur, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam setelah selesai ditonton.

Rekomendasi Anime Sad Ending Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi anime sad ending terbaik dengan rating tinggi yang dikenal karena cerita emosionalnya yang mendalam, karakter yang kuat, serta alur yang mampu menguras perasaan Anda dari awal hingga akhir:

1. 5 Centimeters Per Second (2007)

Genre : Romansa, Drama

: Romansa, Drama Rating (IMDb) : 7.4/10

: 7.4/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Makoto Shinkai

: Makoto Shinkai Situs atau platform streaming : Netflix, Google Play Movies

: Netflix, Google Play Movies Tonton trailer: 5 Centimeters Per Second (2007)

5 Centimeters Per Second (2007) adalah film anime Jepang bergenre romansa-drama yang sangat emosional, dikenal luas karena visualnya yang memukau sekaligus kisah cintanya yang terasa sangat realistis namun menyayat hati.

Film ini diproduksi oleh CoMix Wave Films dan disutradarai, ditulis, serta diproduksi sepenuhnya oleh Makoto Shinkai, menjadikannya salah satu karya awal Shinkai yang paling ikonik sebelum kesuksesan besar seperti Your Name.

Cerita dalam film ini terbagi menjadi tiga babak yang saling terhubung, mengikuti perjalanan hidup tokoh utama, Takaki Tono, dalam mempertahankan perasaannya terhadap teman masa kecilnya, Akari Shinohara, seiring berjalannya waktu, jarak, dan proses pendewasaan.

Pada babak pertama berjudul Cherry Blossom (Bunga Sakura), diceritakan kedekatan Takaki dan Akari saat masih SD hingga akhirnya mereka harus berpisah karena pindah sekolah.

Salah satu momen paling berkesan adalah perjalanan panjang Takaki untuk menemui Akari di tengah badai salju, yang menjadi simbol kuat dari usaha mempertahankan cinta.

Babak kedua, Cosmonaut, beralih ke masa SMA Takaki, namun kali ini diceritakan dari sudut pandang seorang gadis lain yang diam-diam menyukainya.

Babak ini menyoroti bagaimana Takaki terus terjebak di masa lalu dan tidak mampu move on dari perasaannya terhadap Akari.

Sementara itu, babak ketiga yang berjudul 5 Centimeters per Second menampilkan Takaki sebagai orang dewasa yang bekerja di Tokyo, hidup dalam kehampaan dan depresi, sedangkan Akari telah melanjutkan hidupnya.

Akhir film ini dikenal sangat menyedihkan namun realistis, sering disebut sebagai bittersweet. Tidak ada reuni romantis seperti yang biasa ditemukan dalam kisah cinta pada umumnya.

Sebaliknya, film ini menekankan bahwa cinta masa kecil tidak selalu bertahan. Adegan penutup di perlintasan kereta menjadi simbol paling kuat, ketika mereka berpapasan, tetapi setelah kereta lewat, Akari sudah tidak ada.

Meskipun begitu, Takaki akhirnya tersenyum, menandakan bahwa ia telah menerima masa lalu dan siap melanjutkan hidupnya.

Judul 5 Centimeters per Second sendiri merujuk pada kecepatan jatuhnya kelopak bunga sakura, melambangkan bagaimana manusia perlahan namun pasti akan saling menjauh.

Review IMDb oleh MintBee5: Pertama-tama, film ini sangat indah secara visual. Animasi, latar belakang, dan pencahayaannya dibuat dengan sangat luar biasa. Kedua, meskipun durasi film ini hanya sekitar satu jam, orang mungkin mengira karakternya tidak akan memiliki kedalaman atau penulisan yang baik, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Karakter-karakter di dalamnya ditulis dan dikembangkan dengan sangat baik, bahkan lebih baik dibandingkan karakter dari serial yang sudah berjalan bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Setiap karakter memiliki kedalaman yang luar biasa hingga terasa hampir nyata. Dan memang benar, mereka terasa nyata. Mereka merepresentasikan ketakutan terdalam manusia: takut ditolak, takut melepaskan, takut kehilangan jati diri, dan akhirnya takut menyia-nyiakan waktu. Bagi saya, film ini seperti sebuah pesan yang tertulis sebagai “pergilah hidupkan hidupmu”. Jangan buang waktu. Hidup untuk diri sendiri, jadilah bebas, raih kebebasan individu… dan lepaskan semuanya, lepaskan masa lalu.

2. Tokyo Magnitude 8.0 (2009)

Genre : Bencana, Drama

: Bencana, Drama Rating (IMDb) : 7.8/10

: 7.8/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Masaki Tachibana, Natsuko Takahashi

: Masaki Tachibana, Natsuko Takahashi Situs atau platform streaming : Crunchyroll, Google Play Movies, Apple TV

: Crunchyroll, Google Play Movies, Apple TV Tonton trailer: Tokyo Magnitude 8.0 (2009)

Tokyo Magnitude 8.0 (2009) adalah anime bergenre bencana dan drama yang menghadirkan kisah sangat emosional tentang dampak gempa bumi besar terhadap kehidupan manusia.

Anime ini mengangkat skenario gempa berkekuatan 8.0 skala Richter yang melanda Tokyo, dengan fokus cerita pada dua saudara, Mirai Onozawa dan adiknya Yuuki, yang terjebak di Odaiba saat liburan musim panas.

Mirai digambarkan sebagai siswi SMP yang sinis, sementara Yuuki adalah anak SD yang ceria dan penuh rasa ingin tahu.

Dalam kondisi kota yang hancur, mereka bertemu dengan seorang kurir motor bernama Mari Kusakabe yang membantu mereka melakukan perjalanan panjang kembali ke rumah mereka di Setagaya untuk bertemu orang tua.

Perjalanan ini penuh dengan tantangan, bahaya, dan momen emosional yang menggambarkan betapa rapuhnya kehidupan manusia.

Anime ini disutradarai oleh Masaki Tachibana dengan penulisan cerita oleh Natsuko Takahashi, serta diproduksi oleh Bones dan Kinema Citrus.

Tema utamanya sangat kuat, menyoroti pentingnya keluarga, solidaritas manusia, dan bagaimana orang-orang saling membantu di tengah bencana.

Menjelang akhir cerita, anime ini menghadirkan plot twist yang sangat menghancurkan secara emosional.

Terungkap bahwa Yuuki sebenarnya telah meninggal dunia akibat cedera kepala sejak sebelumnya, dan selama perjalanan, ia hanyalah “semangat” yang menemani kakaknya.

Episode 10 dan 11, yang dikenal dengan judul “Dear Yuki” dan “Sis, Listen…”, sering dianggap sebagai puncak emosi yang membuat banyak penonton menangis tersedu-sedu.

Review IMDb oleh sirazzsadiaa: Ini adalah anime terbaik. Anime ini memang tidak terlalu populer, tetapi sangat luar biasa!!!!! Semua pecinta anime sedih wajib menonton ini. Seharusnya diberi rating 8.9, tetapi sayangnya hanya mendapat 7.9. Ini adalah anime yang sangat sedih dan bagus. Anime ini sangat layak untuk ditonton 👍👍👍. Jadi, semua orang tolong tonton ini dan buatlah anime ini menjadi lebih populer 😊😊😊😊😊😊

3. A Silent Voice (2016)

Genre : Drama, Psikologis

: Drama, Psikologis Rating (IMDb) : 8.2/10

: 8.2/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Naoko Yamada, Reiko Yoshida, Yoshitoki Ōima

: Naoko Yamada, Reiko Yoshida, Yoshitoki Ōima Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: A Silent Voice (2016)

A Silent Voice (Koe no Katachi) adalah film anime drama psikologis tahun 2016 yang diproduksi oleh Kyoto Animation.

Film ini mengangkat tema berat seperti perundungan, disabilitas, depresi, penebusan diri, dan pentingnya komunikasi dalam hubungan manusia.

Cerita berfokus pada Shouko Nishimiya, seorang gadis tunarungu yang pindah ke sekolah baru, dan Shouya Ishida, siswa populer yang justru merundungnya secara kejam karena perbedaannya.

Perundungan tersebut berujung pada Shouko pindah sekolah, namun ironisnya, Shouya kemudian menjadi korban perundungan dan dikucilkan oleh teman-temannya sendiri, membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang tertutup dan depresi.

Bertahun-tahun kemudian, Shouya mencoba menebus kesalahannya dengan mencari Shouko dan berusaha memperbaiki hubungan mereka.

Film ini disutradarai oleh Naoko Yamada dengan naskah oleh Reiko Yoshida, serta diadaptasi dari manga karya Yoshitoki Ōima.

Sepanjang film, penonton akan dibawa melalui perjalanan emosional yang intens, mulai dari adegan perundungan yang menyakitkan hingga depresi yang terasa begitu nyata.

Namun, berbeda dari ekspektasi banyak orang, akhir cerita film ini bukanlah tragedi murni. Justru, ending-nya memberikan rasa lega dan harapan.

Fokus utamanya adalah proses Shouya dalam memaafkan dirinya sendiri dan berani kembali menghadapi dunia.

Hal ini digambarkan secara simbolis melalui momen ketika tanda silang pada wajah orang-orang di sekitarnya perlahan menghilang, menandakan ia mulai membuka diri dan menerima kehidupan.

Review IMDb oleh D0M1N4T1NG: Penceritaan visualnya sangat kuat, didukung soundtrack yang efektif, sampai-sampai kamu tidak perlu membaca subtitle untuk memahami apa yang dikatakan karakter. Namun saya merasa sedih untuk gadis itu. Ada kejutan besar dalam film ini—bagaimana manusia bisa berubah, dan seberapa besar seseorang bisa dicintai. Sebagai seorang remaja, saya masih memiliki banyak hal untuk dipelajari. Mungkin jika saya punya waktu, saya akan menontonnya lagi. Bahkan saya sampai jatuh cinta pada anime setelah menonton ini.

4. Plastic Memories (2015)

Genre : Science Fiction, Drama, Romansa

: Science Fiction, Drama, Romansa Rating (IMDb) : 7.4/10

: 7.4/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Naotaka Hayashi, Yoshiyuki Fujiwara

: Naotaka Hayashi, Yoshiyuki Fujiwara Situs atau platform streaming : Crunchyroll, Prime Video

: Crunchyroll, Prime Video Tonton trailer: Plastic Memories (2015)

Plastic Memories (2015) adalah serial anime bergenre science fiction dan drama romantis yang diproduksi oleh Doga Kobo.

Anime ini mengambil latar masa depan di mana manusia hidup berdampingan dengan android bernama Giftia, yang memiliki emosi dan ingatan layaknya manusia.

Namun, Giftia memiliki satu kelemahan besar: masa hidup mereka terbatas hanya 81.920 jam, atau sekitar 9 tahun 4 bulan.

Setelah melewati batas tersebut, mereka akan mengalami kerusakan kepribadian, kehilangan ingatan, bahkan menjadi berbahaya.

Cerita berpusat pada Tsukasa Mizugaki, seorang karyawan baru di Terminal Service SA Corp, yang bertugas mengambil Giftia sebelum masa pakainya habis.

Ia dipasangkan dengan Isla, seorang Giftia yang tampak tidak kompeten namun sebenarnya memiliki sisi emosional yang dalam.

Anime ini ditulis oleh Naotaka Hayashi dan disutradarai oleh Yoshiyuki Fujiwara.

Fokus utamanya adalah hubungan romantis antara Tsukasa dan Isla, yang sejak awal sudah menyadari bahwa waktu mereka bersama sangat terbatas.

Sejak awal, penonton sebenarnya sudah “diperingatkan” bahwa cerita ini akan berakhir sedih. Namun, meskipun demikian, eksekusinya tetap terasa sangat menghancurkan secara emosional.

Banyak penonton mengaku menangis hebat saat menonton ending-nya. Perpisahan antara Tsukasa dan Isla menjadi momen yang sangat menyentuh, di mana mereka saling mengucapkan selamat tinggal dengan damai.

Walaupun menyedihkan, ending-nya sering dianggap sebagai sad ending yang indah, tulus, dan memberikan penutupan yang memuaskan.

Review IMDb oleh turcunico: Saya tahu saya sangat terlambat menonton ini, tetapi saya baru saja menyelesaikan anime ini dalam satu malam dan itu membuat saya menangis tersedu-sedu. Desain karakter dan alurnya benar-benar luar biasa, dan hubungan antara Isla dan Tsukasa sangat indah. Animasinya memang sedikit berbeda dari kebanyakan anime, tetapi sangat cocok untuk cerita dan plotnya. Saya tahu sangat kecil kemungkinan anime ini mendapat musim kedua, tetapi jika ada, saya pasti akan menontonnya. Jika saya bisa menghapus ingatan saya hanya untuk menonton anime ini lagi, saya akan melakukannya jutaan kali. Untuk siapa pun yang bertanya apakah harus menonton ini, saya sangat merekomendasikannya. Terima kasih Naotaka Hayashi untuk karya masterpiece ini.

5. Your Lie in April (2014)

Genre : Drama, Romansa, Musik

: Drama, Romansa, Musik Rating (IMDb) : 8.6/10

: 8.6/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Naoshi Arakawa, Kyōhei Ishiguro, Takao Yoshioka

: Naoshi Arakawa, Kyōhei Ishiguro, Takao Yoshioka Situs atau platform streaming : iQIYI

: iQIYI Tonton trailer: Your Lie in April (2014)

Your Lie in April (Shigatsu wa Kimi no Uso) adalah anime drama-romansa bertema musik yang sangat emosional dan dikenal luas sebagai salah satu anime paling menyayat hati.

Cerita berpusat pada Kousei Arima, seorang pianis jenius yang dijuluki “manusia metronom” karena permainannya yang sempurna.

Namun, setelah kematian ibunya yang keras, Kousei mengalami trauma mendalam hingga tidak bisa lagi mendengar suara pianonya sendiri.

Hidupnya yang suram berubah ketika ia bertemu Kaori Miyazono, seorang pemain biola yang ceria, bebas, dan penuh semangat.

Kaori membantu Kousei kembali ke dunia musik dan mengajarkannya bahwa musik bukan hanya soal teknik, tetapi juga tentang emosi dan ekspresi.

Anime ini diadaptasi dari manga karya Naoshi Arakawa, disutradarai oleh Kyōhei Ishiguro, dan diproduksi oleh A-1 Pictures dengan naskah oleh Takao Yoshioka.

Akhir cerita anime ini dikenal sangat menyedihkan dan sering dianggap sebagai salah satu ending paling heartbreaking.

Ending-nya bersifat bittersweet, menggabungkan keindahan dan tragedi. Kaori, yang selama ini menyembunyikan penyakit seriusnya, akhirnya meninggal dunia setelah menjalani operasi, tepat saat Kousei berusaha bangkit kembali melalui musik.

Momen paling emosional datang dari surat yang ditinggalkan Kaori, yang mengungkapkan perasaan cintanya kepada Kousei serta “kebohongan” yang ia buat di bulan April, yang menjadi makna di balik judul anime ini.

Kombinasi antara kehilangan, cinta, dan pertumbuhan karakter membuat anime ini meninggalkan kesan mendalam yang sulit dilupakan.

Review IMDb oleh waka_logan: Hai semua, ini pertama kalinya saya menulis ulasan untuk sesuatu, tetapi saya merasa perlu untuk menulis tentang anime ini karena menurut saya sangat underrated. Jangan biarkan genre anime ini membuatmu ragu—meskipun kamu bukan penggemar musik, kamu tetap akan terbawa ke dalam dunia penuh kesulitan, tawa, dan kesedihan. Karakter utama, seorang mantan pianis terkenal, kehilangan arah dan menjalani perjalanan hidup yang luar biasa untuk menghidupkan kembali semangatnya yang padam, tetapi ia menghadapi banyak kesulitan tak terduga. Anime ini akan membuatmu terus menebak-nebak dan selalu ingin tahu kelanjutannya. Ini bukan kisah cinta biasa “cowok jatuh cinta pada cewek, lalu happy ending”, melainkan menggambarkan kisah cinta yang sangat realistis, penuh konflik dan kedalaman emosi. Saya tidak menemukan kekurangan dalam anime ini—hampir sempurna. Musik, visual, dan alurnya layak mendapat nilai 9.9/10. Kamu tidak akan kecewa.

6. I Want To Eat Your Pancreas (2018)

Genre : Drama, Romansa Remaja

: Drama, Romansa Remaja Rating (IMDb) : 8.1/10

: 8.1/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Yoru Sumino, Shinichiro Ushijima

: Yoru Sumino, Shinichiro Ushijima Situs atau platform streaming : Netflix, BiliBili (Bstation)

: Netflix, BiliBili (Bstation) Tonton trailer: I Want To Eat Your Pancreas (2018)

I Want To Eat Your Pancreas (Kimi no Suizou wo Tabetai) adalah film anime drama romansa remaja yang sangat menyentuh hati, dengan cerita yang sederhana namun penuh makna emosional.

Kisahnya berpusat pada seorang siswa SMA laki-laki yang penyendiri dan apatis, tidak pernah disebutkan namanya secara langsung, sering dipanggil “Aku” atau Haruki, yang secara tidak sengaja menemukan sebuah buku harian berjudul Living with Dying di rumah sakit.

Buku tersebut ternyata milik teman sekelasnya yang populer dan ceria, Sakura Yamauchi.

Dari buku harian itu, terungkap bahwa Sakura mengidap penyakit pankreas terminal dan hidupnya tidak akan lama lagi.

Meskipun mengetahui kenyataan pahit tersebut, Sakura memilih menjalani sisa hidupnya dengan normal dan penuh keceriaan.

Haruki pun menjadi satu-satunya orang di luar keluarganya yang mengetahui rahasia ini.

Seiring waktu, meskipun kepribadian mereka sangat bertolak belakang, Sakura yang terbuka dan hangat, serta Haruki yang tertutup dan dingin, keduanya mulai menghabiskan waktu bersama, dan perlahan hubungan itu mengubah cara pandang Haruki terhadap kehidupan.

Film ini diadaptasi dari novel karya Yoru Sumino dan disutradarai sekaligus ditulis skenarionya oleh Shinichiro Ushijima, serta diproduksi oleh Studio VOLN.

Dari segi emosi, film ini dikenal sebagai salah satu tearjerker terbaik dalam dunia anime. Penonton diajak menikmati keceriaan Sakura yang kontras dengan kenyataan bahwa hidupnya akan segera berakhir.

Namun, yang membuat akhir cerita ini begitu menghancurkan adalah plot twist yang tidak terduga.

Kejadian ini membuat kesedihannya terasa sangat tiba-tiba dan traumatis, baik bagi Haruki maupun penonton, karena tidak ada kesempatan untuk mengucapkan perpisahan yang layak.

Review IMDb oleh Vandendam: Saya sedang dalam penerbangan pulang dari Jepang ke Belgia (penerbangan panjang), jadi saya mencari film di sistem hiburan pesawat. Lalu saya melihat: I Want to Eat Your Pancreas. “Hei, ini pasti film horor!” pikir saya. Judulnya langsung menarik perhatian saya. Tanpa membaca sinopsis, saya langsung menontonnya. Namun… oh tidak! Ternyata ini bukan horor. Saya penggemar berat horor, jadi saya tidak ingin menonton film cinta yang “membosankan”. Tapi ternyata film ini luar biasa. Bahkan lebih dari itu—film ini benar-benar indah. Film ini punya segalanya: ada momen sedih yang membuatmu hampir menangis, dan juga momen yang membuatmu tersenyum. Saya tidak suka jika orang memberi terlalu banyak spoiler, jadi saya tidak akan membahas ceritanya lebih jauh. Cobalah menontonnya di hari hujan. Setelah selesai, kamu akan berkata: “Damn, ini film yang sangat bagus.”

7. Grave of the Fireflies (1988)

Genre : Tragedi Perang, Drama

: Tragedi Perang, Drama Rating (IMDb) : 8.5/10

: 8.5/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Isao Takahata, Akiyuki Nosaka

: Isao Takahata, Akiyuki Nosaka Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Grave of the Fireflies (1988)

Grave of the Fireflies (Hotaru no Haka) adalah film animasi tragedi perang yang diproduksi oleh Studio Ghibli dan dianggap sebagai salah satu film animasi paling menyedihkan sepanjang masa.

Film ini berlatar di kota Kobe, Jepang, pada bulan-bulan terakhir Perang Dunia II, dan menceritakan kisah pilu dua bersaudara, Seita (14 tahun) dan adiknya Setsuko (5 tahun).

Setelah ibu mereka meninggal akibat serangan bom pembakar Amerika Serikat, keduanya menjadi yatim piatu dan harus bertahan hidup tanpa tempat tinggal maupun dukungan keluarga.

Dalam kondisi perang yang kacau, mereka menghadapi kelaparan, kurangnya kepedulian sosial, serta trauma mendalam.

Film ini diadaptasi dari cerita pendek semi-autobiografi karya Akiyuki Nosaka dan disutradarai oleh Isao Takahata.

Akhir cerita film ini sangat tragis dan realistis. Setsuko meninggal dunia akibat malnutrisi berat, sementara Seita harus menghadapi kenyataan pahit seorang diri.

Dampak emosionalnya begitu kuat hingga banyak penonton menyebut film ini sebagai “sekali tonton seumur hidup,” karena rasa sedih dan traumanya yang begitu mendalam.

Film ini dengan jujur menggambarkan dampak perang terhadap warga sipil, dan sering kali membuat penonton harus menyiapkan mental, dan tisu, sebelum menontonnya.

Review IMDb oleh Teebs2: Kehebatan terbesar film ini adalah, kecuali beberapa adegan yang jelas bersifat sentimental seperti kesedihan Setsuko atau penyakitnya, film ini tidak memaksakan emosi palsu kepada penonton. Emosi yang muncul benar-benar berasal dari keterlibatan kita dengan para karakter. Film ini sangat jujur terhadap ceritanya sendiri, bahkan sering memotong adegan secara tiba-tiba yang sebenarnya bisa saja diperpanjang untuk mengejar emosi murahan. Seolah-olah film ini berkata, “Inilah yang terjadi, kamu tidak perlu melihat lebih jauh lagi.” Salah satu kekuatannya adalah film ini tidak membahas politik perang sama sekali, hanya berfokus pada dampaknya terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Ini adalah film yang sangat menyentuh dan sebuah mahakarya animasi. Jika kamu tidak tersentuh oleh kisah ini, mungkin kamu perlu memeriksa perasaanmu sendiri. 10/10.

8. Anohana: The Flower We Saw That Day (2011)

Genre : Drama, Supernatural

: Drama, Supernatural Rating (IMDb) : 8.1/10

: 8.1/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Tatsuyuki Nagai, Mari Okada, Masayoshi Tanaka

: Tatsuyuki Nagai, Mari Okada, Masayoshi Tanaka Situs atau platform streaming : Crunchyroll, Prime Video

: Crunchyroll, Prime Video Tonton trailer: Anohana: The Flower We Saw That Day (2011)

Anohana: The Flower We Saw That Day (Ano Hi Mita Hana no Namae o Bokutachi wa Mada Shiranai) adalah anime drama supranatural yang mengisahkan tentang sekelompok sahabat masa kecil yang terpecah setelah kematian tragis salah satu dari mereka, Meiko “Menma” Honma.

Lima tahun setelah kejadian tersebut, Jinta “Jintan” Yadomi, yang kini menjadi seorang hikikomori, tiba-tiba didatangi oleh arwah Menma yang muncul dalam wujud lebih dewasa.

Menma meminta Jintan untuk mengabulkan permintaan terakhirnya agar ia bisa pergi dengan tenang, namun ia sendiri tidak mengingat apa permintaan tersebut.

Hal ini membuat Jintan berusaha mengumpulkan kembali teman-temannya yang telah lama berpisah, agar mereka bisa menghadapi rasa bersalah masing-masing dan membantu Menma menemukan kedamaian.

Anime ini disutradarai oleh Tatsuyuki Nagai dengan naskah oleh Mari Okada dan diproduksi oleh A-1 Pictures.

Karya ini juga dikenal sebagai hasil kolaborasi tim kreatif “Super Peace Busters”.

Akhir dari Anohana terkenal sebagai salah satu ending paling emosional dalam sejarah anime.

Tingkat kesedihannya sangat tinggi, terutama pada adegan perpisahan terakhir yang hampir selalu membuat penonton menangis terisak.

Kesedihan ini berasal dari tema penerimaan kematian, keberanian untuk jujur terhadap perasaan yang terpendam, dan proses melepaskan orang yang dicintai.

Klimaksnya adalah saat semua karakter akhirnya mengungkapkan perasaan mereka dan dengan tulus merelakan Menma pergi dengan tenang.

Review IMDb oleh maryrassam: Saya baru saja selesai menonton Clannad: After Story dan kemudian menemukan komentar tentang anime ini. Saat membaca sinopsisnya, saya langsung tertarik, dan rasa antusias itu bertahan sampai akhir. Saya merekomendasikan anime ini untuk semua penonton anime. Ini bukan anime yang penuh aksi, melainkan lebih fokus pada sisi emosional. Karakternya sangat relatable, bahkan terasa sangat realistis. Durasi 13 episode ini akan membuatmu merasa campur aduk antara tidak nyaman dan puas di akhir cerita. Anime ini mungkin bukan yang paling saya favoritkan, tetapi sudah dekat ke sana. Jadi jika kamu mencari tontonan singkat yang bisa selesai cepat namun tetap memuaskan secara emosional, anime ini sangat saya sarankan. Kamu tidak akan menyesal.

9. Akame Ga Kill! (2014)

Genre : Aksi, Dark Fantasy

: Aksi, Dark Fantasy Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Takahiro, Tetsuya Tashiro, Tomoki Kobayashi, Makoto Uezu

: Takahiro, Tetsuya Tashiro, Tomoki Kobayashi, Makoto Uezu Situs atau platform streaming : Crunchyroll, Bstation, Prime Video

: Crunchyroll, Bstation, Prime Video Tonton trailer: Akame Ga Kill! (2014)

Akame ga Kill! adalah anime aksi dengan nuansa dark fantasy yang menceritakan perjalanan Tatsumi, seorang pemuda desa yang naif yang pergi ke ibu kota untuk mencari uang demi menyelamatkan desanya.

Namun, ia segera menyadari bahwa ibu kota tersebut dipenuhi oleh korupsi, kekejaman, dan kebejatan yang dilakukan oleh penguasa, khususnya Perdana Menteri yang serakah.

Tatsumi kemudian bergabung dengan Night Raid, kelompok pembunuh bayaran rahasia yang merupakan bagian dari Tentara Revolusioner, yang bertugas membunuh pejabat korup demi menciptakan perubahan.

Cerita ini juga menampilkan berbagai pertarungan intens menggunakan senjata khusus bernama Teigu. Anime ini dikenal memiliki rating TV-MA karena mengandung kekerasan ekstrem, gore, dan tema dewasa.

Anime ini diadaptasi dari manga karya Takahiro dan Tetsuya Tashiro, disutradarai oleh Tomoki Kobayashi, serta ditulis oleh Makoto Uezu dan diproduksi oleh White Fox.

Dari segi ending, Akame ga Kill! dikenal sangat emosional dan cukup menyedihkan. Salah satu ciri khasnya adalah tidak adanya “plot armor,” di mana banyak karakter penting mati satu per satu dalam pertempuran.

Selain itu, anime ini memiliki ending orisinal yang berbeda dari manga karena produksinya mendahului cerita aslinya.

Tanpa membocorkan terlalu dalam, akhir cerita melibatkan pengorbanan besar dan pertarungan terakhir yang sangat memilukan, membuat banyak penonton merasa kehilangan dan bahkan menangis.

Review IMDb oleh PrincessTarah: Akame ga Kill benar-benar luar biasa, terutama dari segi karakter. Dalam anime ini, kita diperlihatkan gambaran perang yang sangat realistis. Ada pahlawan di kedua sisi, dan setiap orang memiliki alasan masing-masing untuk bertarung—keadilan, balas dendam, uang, kekuasaan, atau cinta. Bahkan beberapa tentara ibu kota tidak bisa sepenuhnya disebut “jahat” karena motivasi mereka terasa sangat manusiawi. Namun, anime ini juga tidak kekurangan karakter villain yang benar-benar kejam dan mengerikan. Tidak ada yang dibuat “manis” di sini, sehingga kita lebih mudah tenggelam dalam cerita dan terhubung secara emosional dengan karakter-karakternya. Perlu diingat, memilih favorit di anime ini adalah hal yang berbahaya. Ini adalah anime yang wajib ditonton oleh semua penggemar anime.

10. Banana Fish (2018)

Genre : Aksi, Thriller Psikologis

: Aksi, Thriller Psikologis Rating (IMDb) : 8.1/10

: 8.1/10 Pemain/Penulis/Pengisi suara/Sutradara : Akimi Yoshida, Hiroko Utsumi, Hiroshi Seko

: Akimi Yoshida, Hiroko Utsumi, Hiroshi Seko Situs atau platform streaming : Prime Video

: Prime Video Tonton trailer: Banana Fish (2018)

Banana Fish adalah anime aksi-thriller psikologis yang diadaptasi dari manga klasik karya Akimi Yoshida.

Ceritanya berpusat pada Ash Lynx, seorang pemimpin geng jalanan berusia 17 tahun di New York City yang karismatik sekaligus jenius.

Ia terlibat dalam penyelidikan misteri “Banana Fish,” sebuah obat misterius yang dapat menyebabkan kegilaan dan memiliki kaitan erat dengan masa lalu kakaknya yang menjadi korban di Perang Vietnam.

Dalam perjalanannya, Ash harus menghadapi Dino Golzine, bos mafia yang membesarkannya sekaligus menyiksanya, yang juga mengincar obat tersebut.

Di tengah konflik yang brutal, Ash bertemu dengan Eiji Okumura, seorang fotografer muda Jepang yang baik hati.

Eiji menjadi satu-satunya orang yang melihat Ash sebagai manusia biasa, bukan sekadar alat atau senjata. Hubungan mereka menjadi inti emosional dari cerita ini.

Anime ini disutradarai oleh Hiroko Utsumi, ditulis oleh Hiroshi Seko, dan diproduksi oleh MAPPA. Karena mengangkat tema berat seperti kekerasan, trauma, dan perdagangan manusia, anime ini direkomendasikan untuk penonton dewasa (18+).

Akhir cerita Banana Fish terkenal sangat menyedihkan dan tragis, sering digambarkan sebagai bittersweet tragedy.

Ending-nya melibatkan perpisahan permanen akibat kematian, yang membuat banyak penggemar merasa hancur secara emosional.

Meskipun Ash berhasil terbebas dari musuh-musuhnya, ia tidak mendapatkan kebahagiaan yang diimpikannya bersama Eiji. Intensitas kesedihannya sangat tinggi, dan banyak penonton mengaku menangis di episode terakhir karena kuatnya dampak emosional yang ditinggalkan.