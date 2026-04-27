12 Drama China CEO Dingin yang Dapatkan Rating Tinggi, Wajib Ditonton!

Banyak orang menyukai drama China (Dracin) dengan kiasan CEO dingin (cold CEO) karena perpaduan unsur psikologis, visual, dan narasi yang mampu memuaskan fantasi penonton.

Drama seperti ini menawarkan pelarian emosional yang cepat dan tetap terasa intens. Konsep “dingin di luar, lembut di dalam” menjadi daya tarik utamanya.

Sosok CEO yang kaku perlahan berubah hangat untuk satu orang spesial. Hal ini membuat romansa terasa lebih kuat dan menyentuh.

Bagi Anda yang mencari tontonan dengan kisah cinta emosional, karakter karismatik, serta alur yang seru, deretan drama China CEO dingin terbaik dengan rating tinggi bisa menjadi pilihan yang menarik untuk ditonton.

Rekomendasi Drama China CEO Dingin Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi drama China CEO dingin terbaik dengan rating tinggi yang menghadirkan kisah romansa penuh konflik emosional, karakter pria yang awalnya dingin, kaku, bahkan sulit didekati:

1. Shine On Me (2025)

Shine On Me (2025)

Genre : Romansa, Workplace

: Romansa, Workplace Rating (IMDb) : 7.4/10

: 7.4/10 Pemain : Song Weilong, Zhao Jinmai, Lai Weiming, Bai Bingke

: Song Weilong, Zhao Jinmai, Lai Weiming, Bai Bingke Situs atau platform streaming : iQIYI, Vidio, Netflix

: iQIYI, Vidio, Netflix Tonton trailer: Shine On Me (2025)

Shine On Me (2025) adalah drama China bergenre romansa perkotaan atau workplace romance yang diadaptasi dari novel populer Blazing Sunlight karya Gu Man.

Drama ini mengikuti perjalanan hidup Nie Xi Guang, mulai dari masa kampus hingga memasuki dunia kerja yang keras, sekaligus menggambarkan proses penyembuhan luka hatinya melalui hubungan cinta yang baru.

Dikisahkan, Nie Xi Guang (Zhao Jinmai) adalah mahasiswi ceria yang selama kuliah diam-diam menyimpan cinta sepihak pada Zhuang Xu, seorang senior yang jenius namun dingin dan sulit didekati.

Setelah lulus, hidup Xi Guang mulai berubah ketika ia bekerja di perusahaan fotovoltaik milik keluarganya.

Di sana, ia bertemu Lin Yusen (Song Weilong), seorang wakil manajer umum yang ditunjuk langsung dan memiliki latar belakang sebagai mantan ahli bedah.

Pertemuan ini menjadi awal dari dinamika hubungan yang kompleks. Pada awalnya, Lin Yusen bersikap dingin, kaku, dan bahkan cenderung menyulitkan Xi Guang dalam pekerjaan karena adanya kesalahpahaman di masa lalu.

Namun, seiring waktu, kehangatan, optimisme, dan ketulusan Xi Guang perlahan mampu meluluhkan sikap dingin tersebut.

Karakter Lin Yusen sendiri digambarkan sebagai sosok yang awalnya sangat dingin dan tertutup, khas CEO dalam drama workplace.

Hal ini dipengaruhi oleh masa lalunya sebagai ahli bedah brilian yang harus berhenti akibat cedera pasca kecelakaan mobil, yang membuatnya menjadi sinis dan emosional tertutup.

Ia bahkan secara sengaja memberikan tekanan pada Xi Guang di tempat kerja. Namun, perubahan terjadi ketika ia mulai tertarik pada kepribadian Xi Guang.

Dari sosok dingin, ia berkembang menjadi pria yang posesif, penuh dedikasi, dan sangat suportif, hingga hubungan mereka terasa sangat manis dan menyentuh.

Review IMDb oleh toykeke: Drama ini berjalan cukup lambat dan tidak ada romansa hingga mendekati akhir episode terakhir, bahkan saat itu pun hanya seperti teaser 😆 tetapi tetap berhasil membuat saya tertarik untuk terus menonton. Banyak adegan tatapan saling pandang sepanjang episode yang membangun romansa secara perlahan. Para pemain melakukan pekerjaan yang sangat baik. Pemeran utama pria digambarkan sabar dan penuh kerinduan, sementara pemeran utama wanita menerima perasaannya meskipun awalnya bingung dan tidak memahami apa yang sebenarnya ia rasakan. Saya sangat menyukai hubungan pemeran utama pria dengan ibunya. Secara keseluruhan, ini adalah drama yang bagus.

2. Love's Ambition (2025)

Love's Ambition (2025)

Genre : Romansa, Urban Drama

: Romansa, Urban Drama Rating (IMDb) : 7.5/10

: 7.5/10 Pemain : Zhao Lusi, William Chan, Wan Peng, Tang Xiaotian, Guan Zijing

: Zhao Lusi, William Chan, Wan Peng, Tang Xiaotian, Guan Zijing Situs atau platform streaming : Viu, Vidio

: Viu, Vidio Tonton trailer: Love's Ambition (2025)

Love’s Ambition (许我耀眼) merupakan drama romansa urban yang dijadwalkan tayang pada tahun 2025 dengan total 32 episode.

Disutradarai oleh Chen Chang dan diadaptasi dari novel Da Qiao Xiao Qiao karya Zhang Yueran, drama ini mengangkat kisah tentang ambisi, cinta, dan luka masa lalu dalam sebuah hubungan pernikahan yang kompleks.

Cerita berpusat pada Xu Yan (Zhao Lusi), seorang pembawa berita televisi yang karismatik, sukses, dan memiliki ambisi tinggi, namun di balik kesuksesannya ia menyimpan luka emosional dari masa lalu.

Ia menikah dengan Shen Haoming (William Chan), seorang elit bisnis kaya yang tampak sempurna dari luar.

Namun, pernikahan mereka sebenarnya dibangun di atas kepalsuan dan perbedaan karakter yang mencolok.

Konflik pun muncul karena latar belakang yang berbeda serta sifat Shen Haoming yang sangat mengontrol, hingga akhirnya hubungan mereka berujung pada perceraian.

Setelah berpisah, Shen Haoming mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Xu Yan jauh lebih dalam dari yang ia kira.

Ia pun berusaha keras untuk memperbaiki kesalahannya dan merebut kembali hati mantan istrinya.

Karakter Shen Haoming digambarkan sebagai CEO yang dingin, perfeksionis, dan selalu terlihat tenang seolah mengendalikan segalanya.

Ia terbiasa menyembunyikan emosi di balik sikap profesional, bahkan memperlakukan pernikahan sebagai semacam “kesepakatan sosial”.

Namun, di balik sikap dingin tersebut, terdapat sisi manipulatif sekaligus romantis. Ia menjadi posesif setelah kehilangan Xu Yan, dan perlahan menunjukkan kerentanan emosionalnya.

Perkembangan karakternya menjadi salah satu daya tarik utama, karena dari sosok yang angkuh dan mengontrol, ia berubah menjadi pria yang berusaha memahami cinta dan memperbaiki dirinya.

review IMDb oleh zengqingliang-64193: Sejujurnya, ketika saya melihat teaser di Douyin, saya mengira ini mungkin hanya drama romansa China klise lainnya. Namun saya salah, ceritanya sendiri terasa segar dan berbeda dari drama C-drama lainnya. Sebagai pria yang tumbuh di keluarga Asia, saya bisa benar-benar memahami Yan Xu. Selain itu, Zhao Lusi dan William Chan memberikan penampilan yang sangat baik. Saya juga berharap Lusi segera pulih!

3. My CEO in Disguise (2025)

My CEO in Disguise (2025)

Genre : Romansa, Mini Drama, Kontrak Pernikahan

: Romansa, Mini Drama, Kontrak Pernikahan Rating (IMDb) : 7.5/10

: 7.5/10 Pemain : Jin Xian Zheng, Guan Xin, Xu Yuanyuan, Lv Jinyuan

: Jin Xian Zheng, Guan Xin, Xu Yuanyuan, Lv Jinyuan Situs atau platform streaming : WeTV

: WeTV Tonton trailer: My CEO in Disguise (2025)

My CEO in Disguise (2025) adalah mini drama romansa China yang mengusung tema pernikahan kontrak dan penyamaran identitas.

Drama ini terdiri dari 25 episode dengan durasi singkat sekitar 10–14 menit per episode, dan mulai tayang pada 19 Juli 2025.

Ceritanya berfokus pada Gao Feng, seorang taipan bisnis sukses yang memutuskan pensiun dini dan menyamar menjadi kurir biasa.

Plot utama berkembang ketika Gao Feng, dalam penyamarannya, secara tidak sengaja direkrut oleh Su Qing Yan, seorang CEO wanita sukses, untuk menjadi suami palsunya.

Ironisnya, Su Qing Yan tidak mengetahui bahwa pria sederhana yang ia pekerjakan sebenarnya adalah pemilik asli Junsheng Group, perusahaan yang sedang ia tiru.

Dari sinilah konflik mulai berkembang.

Pernikahan kontrak mereka menjadi semakin rumit ketika identitas asli Gao Feng perlahan mulai terungkap.

Di saat yang sama, hubungan profesional yang awalnya kaku berubah menjadi hubungan emosional yang lebih dalam, di mana benih-benih cinta mulai tumbuh di antara keduanya.

Dalam konteks “CEO dingin”, Gao Feng digambarkan sebagai sosok yang sangat dingin, misterius, dan tak tersentuh di dunia bisnis.

Namun, setelah menyamar, ia memperlihatkan sisi lain yang lebih hangat dan protektif, sering membantu Su Qing Yan secara diam-diam saat menghadapi krisis.

Sementara itu, Su Qing Yan sendiri adalah CEO wanita yang cerdas, tegas, dan berwibawa, menciptakan dinamika hubungan yang kuat dan menarik antara dua karakter dominan.

review IMDb My CEO in Disguise (2025) Tidak ada review di IMDb maupun platform lain

4. The Quirky and the Charming (2025)

The Quirky and the Charming (2025)

Genre : Romansa, Komedi, Drama

: Romansa, Komedi, Drama Rating (IMDb) : 8.1/10

: 8.1/10 Pemain : Xing Zhao Lin, Lu Yang Yang, Jeffrey Tung, Sita Huang, Zhang Yi Nuo

: Xing Zhao Lin, Lu Yang Yang, Jeffrey Tung, Sita Huang, Zhang Yi Nuo Situs atau platform streaming : Vidio

: Vidio Tonton trailer: The Quirky and the Charming (2025)

The Quirky and the Charming (2025) adalah drama romansa komedi yang dirilis pada 15 Maret 2025.

Drama ini mengangkat kisah hubungan antara seorang direktur hotel yang perfeksionis dan seorang wanita pekerja serabutan yang blak-blakan.

Ceritanya berpusat pada Yi Ran (Lu Yang Yang), seorang wanita yang terbiasa hidup susah dan menjalani berbagai pekerjaan serabutan.

Ia memiliki kebiasaan menulis ulasan negatif sebagai bentuk pelampiasan emosinya.

Hidup Yi Ran berubah ketika ia mendapat kesempatan bekerja sebagai professional sleeper atau pengulas layanan hotel di jaringan hotel mewah milik Yingman Group.

Di sana, ia bertemu Xiao Mu Chen (Xing Zhao Lin), direktur hotel yang sangat perfeksionis dan kaku.

Pertemuan mereka diwarnai dengan banyak konflik karena perbedaan kepribadian yang sangat kontras.

Xiao Mu Chen digambarkan sebagai CEO dengan karakter dingin, disiplin, dan memiliki standar tinggi dalam segala hal.

Ia tidak mentolerir kritik buruk terhadap hotelnya dan sangat kaku dalam menjalankan aturan.

Sikapnya ini sangat bertolak belakang dengan Yi Ran yang ceria, spontan, dan blak-blakan, sehingga sering menimbulkan pertengkaran di awal.

Namun, seiring berjalannya cerita, Xiao Mu Chen mengalami perkembangan karakter yang signifikan.

Di balik sifatnya yang kaku, ia ternyata adalah sosok “green flag” yang dewasa dan suportif.

Kehadiran Yi Ran membuatnya perlahan melunak, belajar lebih santai, dan membuka diri terhadap perasaan.

review IMDb oleh comessmer-30828: Saya menikmati serial ini. Saya pikir kedua pemeran utama bekerja dengan sangat baik bersama. Saya hanya berharap ada lebih banyak chemistry romantis di antara mereka. Kita bisa melihat bahwa mereka saling peduli, tetapi sisi gairahnya kurang terasa. Setidaknya tidak ada konflik kesalahpahaman berkepanjangan dalam serial ini, dan cerita sampingan juga bagus. Aktingnya sedikit berlebihan di beberapa bagian, tetapi saya rasa itu memang gaya dari serial ini.

5. My Boss (2024)

My Boss (2024)

Genre : Komedi Romantis, Hukum, Workplace

: Komedi Romantis, Hukum, Workplace Rating (IMDb) : 7.3/10

: 7.3/10 Pemain : Chen Xing Xu, Zhang Ruo Nan, Chen Xiao Yun, Li Jun Xian, He Wen Jun, Li Dian Zun

: Chen Xing Xu, Zhang Ruo Nan, Chen Xiao Yun, Li Jun Xian, He Wen Jun, Li Dian Zun Situs atau platform streaming : Viu

: Viu Tonton trailer: My Boss (2024)

My Boss (2024) adalah drama China bergenre komedi romantis dengan latar dunia hukum yang diadaptasi dari novel What Comes Around Goes Around karya Ye Feiran.

Drama ini memiliki total 36 episode dan mengangkat kisah kehidupan kerja yang realistis di firma hukum, dipadukan dengan dinamika hubungan yang unik antara bos dan karyawan.

Cerita berfokus pada Cheng Yao (Zhang Ruo Nan), seorang pengacara pemula yang ceria dan penuh semangat dalam mengejar mimpinya menjadi pengacara top.

Ia berhasil diterima di firma hukum bergengsi, namun tanpa diduga, ia harus tinggal satu apartemen dengan Qian Heng (Chen Xing Xu), yang ternyata adalah bosnya sendiri di kantor.

Hubungan mereka diawali dengan konflik, karena Qian Heng salah paham dan mengira Cheng Yao masuk melalui koneksi.

Akibatnya, ia memberikan “pelatihan iblis” yang sangat keras dan menuntut, dengan harapan Cheng Yao menyerah dan mundur.

Ia bahkan tidak segan menegur Cheng Yao di depan umum jika kinerjanya tidak memenuhi standar tinggi yang ia tetapkan.

Karakter Qian Heng merupakan tipe tsundere, dingin di luar namun hangat di dalam.

Ia sangat kaku, profesional, dan cenderung tidak menunjukkan empati dalam pekerjaan, bahkan memprioritaskan prinsip hukum di atas hubungan manusia.

Namun, seiring waktu, kerja keras dan ketulusan Cheng Yao mulai mengubah pandangannya.

Hubungan mereka pun berkembang dari sekadar bos-karyawan menjadi pasangan yang saling mendukung, dengan sentuhan komedi dari kehidupan mereka sebagai rekan satu apartemen.

review IMDb oleh rugby-13167: Tanpa diduga, drama My Boss yang menarik dan lucu ini berhasil menghadirkan momen-momen emosional di tempat yang tepat, bahkan disertai beberapa adegan lucu sepanjang cerita. Chen Xing Xue adalah bintang paling menonjol dalam drama ini, menampilkan kemampuan akting yang sangat luar biasa. Penulis naskah melakukan pekerjaan terbaik dalam mengembangkan alur cerita. Drama ini memang memiliki sedikit masalah pada bagian akhir karena tidak menampilkan adegan pernikahan, tetapi itu tidak merusak keseluruhan cerita. Secara keseluruhan, drama ini sangat menyenangkan dan bahkan cukup menginspirasi bagi para pengacara pemula. Pada akhirnya, My Boss melampaui ekspektasi saya.

6. The Love You Give Me (2023)

The Love You Give Me (2023)

Genre : Romansa, Drama Keluarga

: Romansa, Drama Keluarga Rating (IMDb) : 7.8/10

: 7.8/10 Pemain : Wang Ziqi, Wang Yuwen, Cui Yixin, Li Chuan, Ma Xinrui

: Wang Ziqi, Wang Yuwen, Cui Yixin, Li Chuan, Ma Xinrui Situs atau platform streaming : WeTV

: WeTV Tonton trailer: The Love You Give Me (2023)

The Love You Give Me (2023) adalah drama romantis China yang mengangkat kisah reuni mantan kekasih yang terpisah karena kesalahpahaman, lalu dipertemukan kembali oleh takdir dan kenyataan yang jauh lebih kompleks.

Drama ini dibintangi oleh Wang Ziqi sebagai Xin Qi dan Wang Yuwen sebagai Min Hui, pasangan yang dikenal dengan julukan “Wang Wang Couple” berkat chemistry mereka yang kuat.

Dengan rating IMDb 7.8/10, drama ini berhasil memadukan kisah cinta kedua, konflik masa lalu, dan kehangatan keluarga dalam satu alur yang emosional.

Cerita dimulai lima tahun setelah perpisahan mereka. Min Hui kini telah menjadi direktur R&D di sebuah perusahaan teknologi sekaligus ibu tunggal yang mandiri dan berdedikasi.

Di sisi lain, Xin Qi telah menjadi CEO perusahaan investasi yang sukses, tegas, dan berwibawa.

Dulu, keduanya saling mencintai, namun hubungan mereka hancur karena kesalahpahaman besar serta kondisi jantung Xin Qi yang berbahaya, yang turut memengaruhi keputusan mereka untuk berpisah.

Pertemuan kembali mereka dipenuhi ketegangan, terutama karena Xin Qi masih menyimpan rasa sakit dan merasa dikhianati oleh masa lalu.

Konflik menjadi semakin emosional ketika Xin Qi mengetahui bahwa anak Min Hui, yaitu Min Quanquan, ternyata adalah anaknya juga, dan lebih mengejutkan lagi, anak tersebut mewarisi penyakit jantung bawaan yang sama dengannya.

Dari sinilah cerita berkembang menjadi lebih dalam dan menyentuh.

Meskipun awalnya penuh konflik, drama ini perlahan berubah menjadi kisah keluarga yang hangat, manis, bahkan sering kali lucu berkat kehadiran Quanquan yang cerdas dan menggemaskan.

Ia menjadi jembatan emosional antara kedua orang tuanya, membantu mencairkan hubungan yang sempat retak.

Karakter Xin Qi sendiri digambarkan sebagai tipe CEO cold on the outside, warm on the inside.

Saat awal reuni, ia bersikap dingin, sinis, bahkan kekanak-kanakan dalam “membalas dendam” dengan cara mengganggu pekerjaan Min Hui.

Namun di balik sikap tersebut, ia sebenarnya sangat protektif, terutama terhadap Min Hui dan kondisi kesehatan anak mereka.

Setelah mengetahui kebenaran, Xin Qi berubah drastis menjadi sosok ayah dan pasangan yang sangat penyayang, rela berkorban, dan penuh perhatian terhadap keluarganya.

review IMDb oleh premaprabakaran: Luar biasa, kuat, dan menggemaskan—tidak ada kata yang bisa menggambarkan kedua pemeran utama ini. Akting mereka sangat luar biasa sampai terlihat seperti pasangan suami istri dan orang tua sungguhan. Saya sangat mencintai kalian berdua, Ziqi kamu sangat tampan, kekanak-kanakan, dan menggemaskan. Saya punya banyak cinta untuk kalian berdua, kalian benar-benar luar biasa. Saya merindukan kalian, semoga kalian membuat drama lain, saya menunggu untuk melihat kalian dalam seri lain dengan penuh cinta. Kalian terlihat seperti orang tua sungguhan saat merawat anak di layar maupun di luar layar. Sang pahlawan sangat keren, saya suka aktingmu dan hubunganmu dengan saudaramu juga sangat lucu. Adik Cindy juga lucu, Quanquan menggemaskan, Wang Yuwen juga manis.

7. Love Me Like I Do (2023)

Love Me Like I Do (2023)

Genre : Romansa, Komedi

: Romansa, Komedi Rating (IMDb) : 7.4/10

: 7.4/10 Pemain : Liu Yin Jun, Zhang Mu Xi, Zhao Huanran, Ma Qianqian

: Liu Yin Jun, Zhang Mu Xi, Zhao Huanran, Ma Qianqian Situs atau platform streaming : iQIYI

: iQIYI Tonton trailer: Love Me Like I Do (2023)

Love Me Like I Do (2023) adalah drama romantis komedi yang mengangkat kisah hubungan unik antara seorang ilustrator berbakat dengan CEO eksentrik dari Grup Qiansheng.

Cerita berpusat pada Tian Tian, seorang ilustrator yang sedang berjuang mewujudkan mimpinya menjadi desainer art toy, dan Liu Xilai, seorang CEO dengan kepribadian yang unik, dingin, sekaligus sulit ditebak.

Di awal cerita, hubungan mereka diwarnai dengan pertentangan karena perbedaan karakter yang cukup mencolok.

Tian Tian digambarkan sebagai sosok yang hangat dan kreatif, sementara Liu Xilai tampil sebagai CEO yang dingin, kaku, dan cenderung narsis.

Namun, seiring berjalannya waktu, dinamika hubungan mereka berubah menjadi saling melengkapi satu sama lain.

Liu Xilai memiliki tingkat “kedinginan” yang cukup tinggi di awal. Ia sangat efisien dan tidak menyukai pemborosan waktu, bahkan cenderung langsung meninggalkan situasi jika ada sedikit penundaan karena menganggap orang lain tidak kompeten.

Selain itu, ia juga sinikal dan angkuh, sering kali memandang rendah orang lain dan mengabaikan perasaan mereka. Sikap ini sebagian besar dipengaruhi oleh trauma masa lalu yang membentuk cara pandangnya terhadap dunia.

Namun, ada satu pengecualian yang menarik, yaitu Tian Tian. Liu Xilai menemukan bahwa Tian Tian adalah satu-satunya orang yang bisa menjadi “penawar” bagi fobia darah (hemophobia) yang ia derita.

Karena alasan ini, ia bahkan memaksa Tian Tian untuk menjadi asisten pribadinya agar selalu berada di dekatnya.

Dari sinilah hubungan mereka berkembang, dan perlahan sisi dingin Liu Xilai mulai mencair, khususnya hanya untuk Tian Tian.

review MyDramaList oleh jem: Chemistry mereka sangat bagus. Saya suka bagaimana karakter mereka berkembang di setiap episode. Awalnya saya sedikit kesal pada pemeran utama wanita karena ia terlalu menghakimi orang kaya. Namun saya suka perkembangan karakternya di episode-episode berikutnya. Saya menyukai pemeran utama pria, tetapi saya juga tidak suka bagaimana ia terlalu egois karena memaksa pemeran utama wanita memilih dirinya daripada mimpinya. Namun saya senang dia akhirnya menyadari kesalahannya. Karakter pendukung juga memiliki cerita yang bagus, dan saya senang mereka menunjukkan perkembangan hubungan mereka sepanjang episode. Kemampuan akting mereka juga tidak diragukan lagi sangat bagus.

8. Nothing But You (2022)

Nothing But You (2022)

Genre : Romansa, Olahraga, Drama Kehidupan

: Romansa, Olahraga, Drama Kehidupan Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Pemain : Leo Wu (Wu Lei), Zhou Yutong, Jiang Peiyao, Zhu Yongteng

: Leo Wu (Wu Lei), Zhou Yutong, Jiang Peiyao, Zhu Yongteng Situs atau platform streaming : iQIYI, Viu

: iQIYI, Viu Tonton trailer: Nothing But You (2022)

Nothing But You (2022) adalah drama China yang memadukan romansa perkotaan dengan dunia olahraga dan pengembangan diri.

Dengan total 38 episode, drama ini menawarkan cerita yang lebih realistis dan inspiratif dibandingkan trope “CEO dingin” pada umumnya.

Cerita mengikuti Liang You An, seorang asisten eksekutif profesional berusia 30-an yang sedang mengalami kemunduran karier serta kelelahan kerja (burnout).

Dalam fase hidup yang penuh tekanan tersebut, ia bertemu dengan Song San Chuan, seorang atlet bulu tangkis berusia 22 tahun yang terbiasa menjadi pemain cadangan dan memiliki trauma psikologis.

Takdir mempertemukan mereka kembali dalam dunia tenis. Liang You An memutuskan beralih karier menjadi manajer klub tenis, sementara Song San Chuan mencoba memulai ulang sebagai atlet tenis.

Bersama-sama, mereka membangun klub tenis profesional dari nol, menghadapi berbagai tantangan, dan perlahan mengembangkan perasaan cinta meskipun memiliki perbedaan usia sepuluh tahun.

Berbeda dari drama lain, fokus utama di sini bukan pada sosok CEO dingin klise. Namun, karakter Jiang Jie sebagai CEO atau atasan tetap memiliki peran penting.

Ia digambarkan sebagai sosok profesional dan tegas, yang berorientasi pada hasil dan bisnis. Sikapnya tidak “sedingin es” seperti trope umum, melainkan lebih mencerminkan profesionalisme korporat yang realistis.

Jiang Jie memahami dinamika tim dan politik kantor, sering memberikan tekanan kepada Liang You An, tetapi juga membuka ruang untuk berkembang.

Hal ini membuat karakternya terasa lebih manusiawi dan tidak sekadar antagonis dingin tanpa alasan.

review IMDb oleh Epicinemania: Hubungan Youan dan Sanchuan cukup kontroversial di beberapa masyarakat Asia. Pertama, karena hubungan profesional mereka. Youan adalah manajer Sanchuan, sehingga secara posisi karier ia berada satu tingkat di atasnya. Kedua, karena perbedaan usia mereka. Di beberapa budaya Asia, biasanya pria lebih tua dari wanita dalam hubungan. Namun drama ini menunjukkan bahwa hubungan antara wanita yang lebih dewasa dengan pria yang lebih muda tetap mungkin terjadi, selama mereka memiliki tujuan yang sama dan berkomitmen dalam hubungan. Keduanya harus melampaui aturan sosial yang sudah ada untuk bisa bersama.

9. You Are My Destiny (2020)

You Are My Destiny (2020)

Genre : Komedi Romantis, Drama

: Komedi Romantis, Drama Rating (IMDb) : 7.4/10

: 7.4/10 Pemain : Xing Zhaolin, Liang Jie, Fu Jing, Li Jiulin

: Xing Zhaolin, Liang Jie, Fu Jing, Li Jiulin Situs atau platform streaming : WeTV, iQIYI

: WeTV, iQIYI Tonton trailer: You Are My Destiny (2020)

You Are My Destiny (2020) adalah drama komedi romantis yang merupakan remake dari drama Taiwan populer tahun 2008, Fated to Love You.

Drama ini mengisahkan perjalanan cinta yang penuh lika-liku antara Chen Jia Xin, seorang wanita polos dan naif, dengan Wang Xi Yi, pewaris konglomerat muda.

Kisah mereka dimulai dari insiden tak terduga, kesalahan kamar di kapal pesiar menuju Hongaria, yang berujung pada kehamilan tidak direncanakan dan memaksa mereka menjalani pernikahan kontrak.

Dari hubungan yang awalnya canggung dan penuh keterpaksaan, mereka harus belajar memahami satu sama lain.

Konflik semakin kompleks ketika mereka menghadapi tragedi keguguran, patah hati, serta perpisahan panjang selama tujuh tahun.

Waktu dan pengalaman mengubah mereka menjadi pribadi yang lebih dewasa sebelum akhirnya dipertemukan kembali.

Karakter Wang Xi Yi tidak langsung digambarkan sebagai CEO dingin. Di awal, ia justru terlihat imatur, emosional, dan agak manja meskipun cerdas dan tampan.

Namun, setelah mengalami kehilangan besar dan perpisahan panjang, ia berkembang menjadi sosok yang lebih dewasa, bertanggung jawab, dan cenderung dingin karena rasa bersalah yang mendalam.

Meski sempat menunjukkan sisi yang mengecewakan, ia tidak sepenuhnya toxic.

Justru, pada akhirnya ia menjadi pribadi yang sangat peduli dan protektif terhadap Chen Jia Xin, menunjukkan cinta yang jauh lebih matang dibandingkan sebelumnya.

10. Skip a Beat (2023)

Skip a Beat (2023)

Genre : Romansa, Melodrama

: Romansa, Melodrama Rating (IMDb) : 7.4/10

: 7.4/10 Pemain : Luo Zheng, He Ruixian, Guo Jia Nan, Zhu Jin Tong

: Luo Zheng, He Ruixian, Guo Jia Nan, Zhu Jin Tong Situs atau platform streaming : iQIYI

: iQIYI Tonton trailer: Skip a Beat (2023)

Skip a Beat (2023) adalah drama romansa emosional dengan nuansa melodrama yang kuat, berfokus pada hubungan intens antara CEO bermasalah dan asisten pribadinya.

Drama ini dikenal dengan alur yang cepat (fast-paced) serta trope “benci jadi cinta” yang penuh emosi.

Cerita berpusat pada Gu Yi (Luo Zheng), seorang CEO yang dominan, dingin, dan memiliki kepribadian yang tidak stabil akibat trauma masa lalu, khususnya kecelakaan yang pernah ia alami.

Trauma tersebut membuat emosinya tidak terkendali, ia bisa berubah dari sosok lembut menjadi sangat kejam hanya dalam hitungan detik.

Ia bertemu dengan Qiao Jing (He Ruixian), seorang wanita yang tampak lemah di luar, namun sebenarnya tegas, cerdas, dan penuh strategi.

Qiao Jing menjadi satu-satunya orang yang mampu menghadapi temperamen Gu Yi, sehingga hubungan mereka berkembang menjadi romansa yang intens, obsesif, dan emosional.

Sikap Gu Yi bisa dibilang ekstrem dibandingkan CEO lain. Ia tidak hanya dingin, tetapi juga kejam, pemarah, egois, dan cenderung tidak memahami cara mencintai dengan sehat di awal cerita.

Trauma yang ia alami membuatnya sering menyakiti orang di sekitarnya secara emosional, terutama Qiao Jing.

Namun, justru dari konflik inilah drama ini membangun ketegangan emosional yang kuat.

Hubungan mereka menjadi perjalanan yang penuh luka, obsesi, sekaligus upaya untuk memahami dan menyembuhkan satu sama lain.

11. Intended Love (2019)

Intended Love (2019)

Genre : Romansa, Komedi, Drama

: Romansa, Komedi, Drama Rating (IMDb) : 7.1/10

: 7.1/10 Pemain : Xu Kaicheng, Wang Shuang (Simona Wang), Ian Yi, Liu Jia Xi, Huang Qian Shuo, Yang Hao Ming

: Xu Kaicheng, Wang Shuang (Simona Wang), Ian Yi, Liu Jia Xi, Huang Qian Shuo, Yang Hao Ming Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Intended Love (2019)

Well-Intended Love (2019), yang juga dikenal dengan judul Mandarin Nai He BOSS Yao Qu Wo, merupakan drama romansa China yang cukup populer dan tersedia di Netflix.

Drama ini menggabungkan elemen romansa, komedi, sekaligus rahasia gelap yang membuat alurnya penuh liku dan emosi.

Cerita berpusat pada Xia Lin (Simona Wang), seorang aktris pendatang baru kelas D yang sedang berjuang membangun kariernya di industri hiburan.

Hidupnya berubah drastis ketika ia didiagnosis menderita leukemia dan membutuhkan donor sumsum tulang secepat mungkin agar bisa bertahan hidup sekaligus melanjutkan kariernya.

Dalam kondisi terdesak, Xia Lin terpaksa menyetujui kontrak pernikahan rahasia dengan Ling Yi Zhou (Xu Kaicheng), seorang CEO perusahaan multinasional yang dikenal dingin, berkuasa, dan sulit didekati.

Dari sinilah hubungan mereka dimulai, bukan dari cinta, melainkan dari kesepakatan yang penuh tekanan.

Di sekeliling mereka, terdapat karakter pendukung yang turut memperkaya cerita, seperti Chu Yan (Ian Yi), seorang aktor terkenal sekaligus teman Ling Yi Zhou; Jia Fei (Liu Jia Xi), sahabat setia Xia Lin; Wen Li (Huang Qian Shuo), asisten pribadi Ling Yi Zhou; serta Nan Jin Tian (Yang Hao Ming).

Seiring berjalannya cerita, hubungan kontrak tersebut berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks, terutama ketika berbagai rahasia mulai terungkap.

Karakter Ling Yi Zhou sendiri menjadi pusat perhatian karena tingkat “kedinginannya” yang tergolong ekstrem.

Ia digambarkan sebagai CEO yang tidak hanya dingin, tetapi juga manipulatif dan posesif.

Di awal cerita, ia dengan sengaja memanipulasi situasi agar Xia Lin jatuh cinta padanya, bahkan menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk menekan Xia Lin agar tetap berada dalam kendalinya.

Sikap posesifnya terlihat dari banyaknya aturan yang harus dipatuhi Xia Lin, seolah-olah Xia Lin adalah miliknya sepenuhnya.

Yang paling mengejutkan, terungkap bahwa Ling Yi Zhou berada di balik skenario penyakit Xia Lin, ia memalsukan rekam medis demi memaksa Xia Lin masuk ke dalam pernikahan kontrak tersebut.

12. Love Designer (2020)

Love Designer (2020)

Genre : Romansa, Drama, Bisnis

: Romansa, Drama, Bisnis Rating (IMDb) : 7.2/10

: 7.2/10 Pemain : Dilraba Dilmurat, Johnny Huang (Huang Jingyu), Zhang Xinyu, Yi Daqian, Hu Bing

: Dilraba Dilmurat, Johnny Huang (Huang Jingyu), Zhang Xinyu, Yi Daqian, Hu Bing Situs atau platform streaming : WeTV, iQIYI

: WeTV, iQIYI Tonton trailer: Love Designer (2020)

Love Designer (2020), yang juga dikenal dengan judul Love Advanced Customization (爱情高级定制), adalah drama romansa modern yang mengangkat dunia fesyen dan bisnis e-commerce sebagai latar utama.

Cerita dimulai dari pertemuan yang tidak menyenangkan antara Zhou Fang (Dilraba Dilmurat), seorang perancang busana berbakat yang keras kepala dan mandiri, dengan Song Lin (Johnny Huang), CEO perusahaan e-commerce yang terkenal dingin, kompeten, dan sangat profesional.

Konflik awal mereka dipicu oleh sebuah gugatan komersial yang melibatkan merek milik Zhou Fang, yang membuat hubungan mereka langsung dipenuhi ketegangan.

Namun, karena adanya ketergantungan dalam pekerjaan dan situasi hidup, keduanya terpaksa bekerja sama.

Interaksi mereka pun sering diwarnai pertengkaran karena sama-sama memiliki kepribadian kuat dan kaku.

Seiring waktu, hubungan yang awalnya penuh konflik ini perlahan berubah. Dari persaingan dan ketegangan, tumbuh rasa saling menghormati, yang kemudian berkembang menjadi cinta.

Mereka juga saling membantu dalam mencapai impian karier masing-masing, menjadikan hubungan mereka tidak hanya romantis tetapi juga penuh dukungan profesional.

Karakter Song Lin merupakan contoh klasik CEO cold-on-the-outside. Ia digambarkan sangat profesional, kaku, dan selalu memprioritaskan efisiensi dalam segala hal, sehingga sering terlihat dingin dan sulit didekati di awal.

Ia juga tegas, cenderung controlling, jarang tersenyum, dan bahkan memiliki hubungan yang cukup kaku dengan adiknya sendiri.

Selain itu, ia adalah tipe workaholic sejati yang tidak memiliki waktu untuk memikirkan kehidupan asmara.

Namun, setelah bertemu Zhou Fang, Song Lin mengalami perkembangan karakter yang signifikan.

Ia mulai membuka diri, menjadi lebih hangat, dan menunjukkan sisi perhatian yang sebelumnya tersembunyi.

Bahkan, ia rela berkorban demi orang yang dicintainya, menjadikan transformasi karakternya terasa kuat dan memuaskan untuk diikuti sepanjang cerita.