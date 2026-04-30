8 Drama China He Yu Terbaik Rating Tinggi di IMDb, Siap-Siap Baper Sepanjang Episode!

Ukuran Font Kecil Besar

He Yu (何与) adalah aktor muda Tiongkok yang tengah naik daun dan semakin dikenal berkat kemampuan aktingnya yang fleksibel serta chemistry kuat dengan lawan main.

Lahir dengan nama He Yiqian pada 26 Agustus 1996 di Yinchuan, Ningxia, ia memulai karier dari peran pendukung hingga kini dipercaya sebagai pemeran utama dalam berbagai produksi besar.

Sebelum terjun ke dunia hiburan, ia menempuh pendidikan Arsitektur di Universitas Chongqing dan sempat terlibat dalam dokumenter CCTV China Business Card pada 2018.

Namanya mulai populer lewat peran Lu Zheng An dalam My Fated Boy, dan semakin bersinar setelah meraih penghargaan Aktor Pendatang Baru Asia Pasifik Tahun Ini di iQIYI Scream Night 2025.

Bagi Anda yang ingin melihat lebih jauh kualitas akting He Yu, ada sejumlah drama China dengan rating tinggi yang menampilkan performa terbaiknya dan sangat layak untuk masuk dalam daftar tontonan Anda.

Rekomendasi Drama China He Yu Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi drama China terbaik dari He Yu dengan rating tinggi yang menghadirkan beragam genre menarik, mulai dari romansa yang manis, aksi yang intens, hingga kisah fantasi dan wuxia yang penuh emosi:

1. Speed and Love (2025)

Speed and Love (2025) (Foto: viki)

Genre : Romansa, Aksi, Melodrama

: Romansa, Aksi, Melodrama Rating (IMDb) : 7.9/10

: 7.9/10 Pemain : He Yu, Esther Yu (Yu Shuxin), Fei Qi Ming, Patrick Nattawat Finkler, Mike Angelo

: He Yu, Esther Yu (Yu Shuxin), Fei Qi Ming, Patrick Nattawat Finkler, Mike Angelo Situs atau platform streaming : iQIYI, Vidio

: iQIYI, Vidio Tonton trailer: Speed and Love (2025)

Speed and Love (2025) merupakan drama romansa aksi asal Tiongkok yang tayang di iQIYI dan berhasil mencuri perhatian berkat perpaduan cerita emosional dan aksi yang intens.

Drama ini mengisahkan tentang Jiang Mu yang diperankan oleh Esther Yu, yang berusaha menemukan kembali kakak angkatnya, Jin Zhao (He Yu), setelah mereka terpisah akibat perceraian orang tua.

Pertemuan kembali yang terjadi di Thailand ternyata membuka kenyataan pahit, yaitu Jin Zhao telah berubah menjadi sosok dingin yang hidup di dunia gelap, sebagai pembalap jalanan sekaligus petarung bawah tanah.

Konflik emosional menjadi inti cerita, terutama saat hubungan masa lalu mereka berbenturan dengan kondisi Jin Zhao yang kini penuh luka dan trauma.

Dengan jumlah sekitar 29-30 episode dan tayang perdana pada 12 Desember 2025, drama ini sukses menjadi viral berkat chemistry kuat antara para pemeran utamanya.

Peran He Yu sebagai Jin Zhao menjadi salah satu daya tarik terbesar. Ia berhasil menampilkan karakter yang kompleks, dingin di luar namun menyimpan luka mendalam di dalam.

Aktingnya terasa sangat meyakinkan, baik dalam adegan aksi balap yang intens maupun dalam momen emosional yang penuh tekanan.

Performa ini bahkan disebut sebagai bukti kematangan aktingnya, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu aktor muda yang semakin diperhitungkan di industri hiburan China.

Review IMDb oleh agnesyhtan:

Saya sangat menyukai kisah cinta terlarang dan hubungan saudara palsu, dan Speed and Love ini adalah paket kejutan yang semakin menarik seiring waktu. Ada konflik emosional, aksi penuh adrenalin, cinta terlarang yang menegangkan, keluarga yang tumbuh melalui kesulitan, serta persahabatan sejati yang bertahan dalam suka dan duka. Banyak momen yang begitu menyayat hati sekaligus menghangatkan. Akting para pemeran utamanya sangat memikat. Rasanya sulit untuk tidak ikut menangis bersama mereka, baik dalam kesedihan maupun kebahagiaan.

2. Dashing Youth (2024)

Dashing Youth (2024) (Foto: imdb)

Genre : Wuxia, Fantasy, Youth, Adventure

: Wuxia, Fantasy, Youth, Adventure Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Pemain : Neo Hou, He Yu, Hu Lianxin

: Neo Hou, He Yu, Hu Lianxin Situs atau platform streaming :YOUKU

:YOUKU Tonton trailer: Dashing Youth (2024)

Dashing Youth (2024) atau 少年白马醉春风 adalah drama wuxia-fantasy yang dirilis pada Juli 2024 dan menjadi prekuel dari drama populer The Blood of Youth (2022).

Cerita berfokus pada masa muda Baili Dongjun (Neo Hou), putra bungsu keluarga bangsawan yang justru tidak tertarik pada kekuasaan maupun dunia politik, melainkan bercita-cita menjadi “dewa anggur” terbaik.

Perjalanan hidupnya membawa ia bertemu dengan sahabat karibnya, Ye Yun, yang kemudian dikenal sebagai Ye Dingzhi, diperankan oleh He Yu.

Bersama-sama, mereka terlibat dalam dunia persilatan (Jianghu) yang penuh intrik, strategi, rahasia besar, serta konflik emosional yang tidak terhindarkan.

Kisah persahabatan mereka menjadi salah satu inti cerita yang paling kuat, terutama karena berkembang menjadi hubungan yang tragis.

Drama ini mendapatkan sambutan positif, dengan rating mencapai 8,4/10 di MyDramaList.

Peran He Yu sebagai Ye Dingzhi sangat menonjol karena karakter ini memiliki perkembangan yang kompleks, dari sosok muda yang ceria sebagai Ye Yun hingga berubah menjadi pribadi dingin yang dipenuhi dendam dan penderitaan.

Akting He Yu dipuji karena kemampuannya menampilkan emosi yang mendalam, baik dalam adegan laga maupun adegan dramatis.

Chemistry-nya dengan Neo Hou juga menjadi sorotan utama, terutama dalam menggambarkan persahabatan yang perlahan berubah menjadi konflik tragis.

Peran ini semakin mengukuhkan kemampuan He Yu dalam membawakan karakter dengan lapisan emosi yang rumit.

Review IMDb oleh hansdasrijita:

Drama ini benar-benar luar biasa. Tentang persahabatan yang tidak pernah menyerah satu sama lain dan selalu mengikuti kata hati mereka. Tidak peduli apa yang dikatakan dunia, mereka tetap percaya pada diri sendiri dan hanya mendengarkan hati mereka. Drama ini juga menunjukkan betapa tidak adilnya dunia ini! Bahkan cinta tidak selalu menang—kekuasaanlah yang menang. Orang-orang sering menilai kita hanya dari sudut pandang mereka, bukan dari sudut pandang kita. Bagaimana orang lain bisa tahu apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita?

3. The Legend of Heroes (2024)

The Legend of Heroes (2024) (Foto: imdb)

Genre : Wuxia

: Wuxia Rating (IMDb) : 7.4/10

: 7.4/10 Pemain : Ci Sha, Bao Shang'en, He Yu, Wang Hongyi, Zhou Yiwei, Gao Weiguang

: Ci Sha, Bao Shang'en, He Yu, Wang Hongyi, Zhou Yiwei, Gao Weiguang Situs atau platform streaming : WeTV, Vidio

: WeTV, Vidio Tonton trailer: The Legend of Heroes (2024)

The Legend of Heroes (2024), yang juga dikenal sebagai Jin Yong Wuxia Universe: The Legend of the Condor Heroes, merupakan drama wuxia yang diadaptasi dari novel klasik karya Jin Yong.

Drama ini berfokus pada perjalanan Guo Jing dan Huang Rong dalam dunia persilatan, dengan bagian awal bertajuk Hot Blooded (铁血丹心) yang menyoroti perjuangan mereka dalam melawan invasi Jin demi membela negara.

Dalam drama ini, He Yu memerankan Yang Kang, karakter yang sangat kompleks dan penuh konflik batin.

Yang Kang adalah putra angkat seorang pangeran Jin yang hidup dalam dilema besar antara kesetiaan terhadap darah asalnya sebagai bangsa Han atau mempertahankan status dan kekuasaan yang ia miliki sebagai bangsawan Jurchen.

Peran ini digambarkan sebagai sosok yang ambisius, tragis, dan sarat konflik moral.

He Yu berhasil menghadirkan nuansa tersebut dengan kuat, termasuk dalam adegan-adegan penting, seperti saat ia menikam Guo Jing, menghadapi konflik emosional dengan Mu Nianci, hingga momen kematiannya yang dramatis akibat racun.

Penampilan He Yu dalam drama ini dinilai krusial karena memberikan kedalaman pada karakter Yang Kang, menjadikannya bukan sekadar antagonis, tetapi sosok manusia yang penuh dilema dan emosi.

Review IMDb oleh nortegastar:

Drama ini menghadirkan semua elemen khas yang diperlukan dalam sebuah drama dan menurut saya sangat menarik. Sebagian besar karakter menunjukkan perkembangan yang cukup memikat. Namun, saya merasa beberapa karakter lain diselesaikan dengan cara yang terburu-buru. Di sisi lain, saya cukup khawatir dengan perlakuan terhadap hewan dalam produksi ini. Setiap kali karakter Jing’er menunggang kuda, terlihat ada perlakuan yang tidak perlu terhadap kuda-kuda tersebut. Jika diperhatikan cara ia menangani kuda, itu cukup menyakitkan untuk ditonton. Hal yang sama juga terjadi dalam adegan pertempuran, di mana jelas terlihat tidak ada penggunaan CGI untuk kuda.

4. Sword and Fairy 1 (2024)

Sword and Fairy 1 (2024) (Foto: imdb)

Genre : Fantasi, Wuxia, Romantis

: Fantasi, Wuxia, Romantis Rating (IMDb) : 6.9/10

: 6.9/10 Pemain : He Yu, Yang Yutong, Xu Hao, Li Chuan, Hu Yixuan, Ye Shengjia

: He Yu, Yang Yutong, Xu Hao, Li Chuan, Hu Yixuan, Ye Shengjia Situs atau platform streaming : WeTV

: WeTV Tonton trailer: Sword and Fairy 1 (2024)

Sword and Fairy 1 (2024), yang juga dikenal sebagai Chinese Paladin, merupakan remake dari serial klasik bergenre fantasi wuxia romantis.

Cerita berpusat pada Li Xiaoyao (He Yu), seorang pelayan penginapan sederhana yang memiliki impian besar untuk menjadi pahlawan.

Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Zhao Ling’er (Yang Yutong), keturunan dewi Nuwa, dan bersama-sama mereka memulai petualangan penting untuk mencari manik spiritual air guna menghentikan kekeringan yang melanda negeri.

Perjalanan ini tidak hanya penuh dengan tantangan, tetapi juga menghadirkan kisah cinta, pengorbanan, dan pertumbuhan karakter yang emosional.

Peran He Yu sebagai Li Xiaoyao mendapat banyak pujian dari penonton. Ia dinilai mampu menampilkan karakter yang energik, penuh semangat, sekaligus emosional dalam berbagai situasi.

Banyak yang menyebut aktingnya “outstanding” karena berhasil menghidupkan karakter ikonik ini dengan sangat baik.

Kemampuannya dalam menyeimbangkan sisi ringan dan serius dari karakter membuat penampilannya menjadi salah satu kekuatan utama dalam drama ini.

Review IMDb oleh coolboyds:

Drama ini akan menyentuh hati Anda. Ini adalah drama China pertama yang pernah saya tonton dan benar-benar membawa saya ke dunia lain. Saya berharap drama ini tidak pernah berakhir. Dan bagian akhirnya… benar-benar meninggalkan kesan mendalam. Kita sering mencari sesuatu untuk ditonton, lalu tanpa sadar ada karya luar biasa seperti ini yang terlewatkan.

5. The Legend of Shen Li (2024)

The Legend of Shen Li (2024) (Foto: imdb)

Genre : Xianxia, Fantasi, Romantis

: Xianxia, Fantasi, Romantis Rating (IMDb) : 8.2/10

: 8.2/10 Pemain : Zhao Li Ying, Lin Geng Xin, He Yu, Xin Yunlai, Jackie Li

: Zhao Li Ying, Lin Geng Xin, He Yu, Xin Yunlai, Jackie Li Situs atau platform streaming : WeTV, Prime Vidio

: WeTV, Prime Vidio Tonton trailer: The Legend of Shen Li (2024)

The Legend of Shen Li (2024) merupakan drama xianxia (fantasi kolosal) yang mengangkat kisah cinta epik antara seorang jenderal iblis perempuan yang kuat dan dewa kuno terakhir.

Drama ini juga menjadi sorotan karena mempertemukan kembali dua bintang besar, Zhao Li Ying dan Lin Geng Xin.

Cerita berpusat pada Shen Li (Zhao Li Ying), seorang jenderal iblis yang tangguh dan dikenal ceria, yang lahir dengan kekuatan luar biasa berupa mutiara.

Saat ulang tahunnya yang ke-1000, ia dipaksa menjalani pernikahan politik oleh Penguasa Spiritual.

Menolak takdir tersebut, Shen Li melarikan diri, namun terluka dalam pertempuran hingga kembali ke bentuk aslinya sebagai burung phoenix dan jatuh ke dunia manusia.

Di dunia manusia, ia bertemu dengan Xing Yun (Lin Geng Xin), seorang pria biasa yang ternyata menyimpan identitas sebagai dewa kuno terakhir yang telah hidup sendirian selama ribuan tahun.

Pertemuan ini menjadi awal dari hubungan takdir yang penuh konflik, emosi, dan perjalanan panjang.

Dalam drama ini, He Yu memerankan Fu Rong Jun, cucu Kaisar Langit sekaligus tunangan Shen Li.

Perannya cukup penting sebagai elemen comic relief yang memberikan warna berbeda dalam cerita yang cenderung serius.

Karakter Fu Rong Jun digambarkan sebagai sosok yang awalnya manja, sedikit playboy, dan cenderung pengecut, alasan utama mengapa Shen Li menolak menikah dengannya.

Meskipun demikian, kehadiran karakter ini tetap krusial dalam dinamika cerita.

He Yu berhasil membawakan peran tersebut dengan baik, menghadirkan sisi menggemaskan sekaligus menghibur, sehingga mampu menyeimbangkan suasana dramatis dalam alur cerita utama.

Review IMDb oleh LastriA-1:

Ini mungkin ulasan paling singkat: DRAMA INI SANGAT BAGUS DAN PEMERAN UTAMANYA SANGAT SEMPURNA. Saya benar-benar menyukai drama ini, dan Anda harus menontonnya. Zhao Liying dan Lin Gengxin sangat cocok bersama dalam drama ini, mohon satukan mereka lagi di drama berikutnya. Mereka benar-benar pasangan yang luar biasa. Saya mohon. Alur ceritanya sangat memuaskan, musiknya sangat sesuai di setiap momen, dan para pemainnya begitu pas hingga membuat saya merasa nyaman saat menonton. Ending-nya juga sangat memuaskan. Terima kasih kepada tim casting, semoga selalu sukses. Semoga di drama berikutnya Zhao Liying dan Lin Gengxin kembali dipasangkan sebagai pemeran utama. MENURUT SAYA INI DRAMA TERBAIK. AYO COBA TONTON.

6. Let's Meet Now (2022)

Let's Meet Now (2022) (Foto: iqiyi)

Genre : Romansa, Youth, Melodrama

: Romansa, Youth, Melodrama Rating (IMDb) : 8.4/10

: 8.4/10 Pemain : He Yu, Lu Yangyang, Zhang Zijian, Zhou Junwei

: He Yu, Lu Yangyang, Zhang Zijian, Zhou Junwei Situs atau platform streaming : iQIYI

: iQIYI Tonton trailer: Let's Meet Now (2022)

Let's Meet Now (2022) atau 见面吧就现在 adalah drama romantis yang mengangkat tema cinta masa kecil dan dunia acara ragam (variety show).

Cerita mengikuti Ji Qiu, seorang sutradara muda, dan Zhou Ziqian (He Yu), seorang penembak jitu yang baru kembali ke China.

Keduanya dipertemukan kembali melalui serangkaian kesalahpahaman, tanpa langsung menyadari bahwa mereka adalah teman masa kecil.

Pertemuan ini kemudian berkembang saat mereka bekerja sama dalam sebuah program variety show baru bernama “Let’s Meet Now,” yang secara perlahan mempererat kembali hubungan mereka hingga tumbuh menjadi kisah cinta.

Drama ini menonjolkan dinamika “love-hate relationship” yang ringan namun emosional, dipadukan dengan perkembangan karakter yang realistis.

Zhou Ziqian digambarkan sebagai sosok yang dulunya pemalu dan selalu bergantung pada Ji Qiu, namun kini telah tumbuh menjadi pria yang percaya diri dan penuh tekad.

Akting He Yu dalam peran ini mendapatkan banyak pujian karena berhasil menampilkan karakter yang hangat, penuh kasih, sekaligus gigih dalam mengejar cinta.

Chemistry-nya dengan Lu Yangyang juga terasa kuat dan natural, membuat hubungan mereka terasa hidup dan menyentuh.

Selain itu, karakternya juga digambarkan sebagai sosok yang suportif terhadap impian pasangannya, menambah kedalaman emosional dalam cerita.

Review MyDramaList oleh sayratial:

Ini benar-benar ringan seperti permen manis tanpa sedikit pun rasa pahit seperti kopi. Drama ini lebih menonjolkan persahabatan daripada romansa, dengan romansa yang berkembang sangat lambat. Namun, justru di situlah daya tariknya. Interaksi antar karakter sangat menyenangkan. Ada satu karakter teman yang sangat konyol secara tidak realistis, tetapi juga sangat menggemaskan, jadi saya tidak mempermasalahkannya. Trio Ji Qiu, Fu Qile, dan Song Rong Rong sangat lucu. Kelompok teman penembak memiliki suasana yang menyenangkan, dan persahabatan masa sekolah terasa hangat. Sejujurnya, pasangan kedua dan ketiga justru lebih menarik bagi saya dibanding pasangan utama. Ini adalah romcom ringan yang tidak realistis, dengan alur yang sederhana, tetapi penuh dengan kelucuan dan suasana menyenangkan. Jika Anda sedang mencari tontonan ringan dengan karakter yang seru dan romansa yang berkembang perlahan, drama ini cocok untuk Anda.

7. My Fated Boy (2021)

My Fated Boy (2021) (Foto: imdb)

Genre : Romansa, Komedi

: Romansa, Komedi Rating (IMDb) : 7.9/10

: 7.9/10 Pemain : He Yu, Li Xi Rui (Sierra Li), Zhou Xiao Chuan, Zhao Yuan Yuan, Tian Xi Wei

: He Yu, Li Xi Rui (Sierra Li), Zhou Xiao Chuan, Zhao Yuan Yuan, Tian Xi Wei Situs atau platform streaming : YOUKU

: YOUKU Tonton trailer: My Fated Boy (2021)

My Fated Boy (2021), yang juga dikenal dengan judul Tetanggaku, Jodohku atau My Neighbor’s Long-Awaited Love, adalah drama romantis komedi asal China yang mengangkat konsep hubungan noona-dongsaeng, yaitu kisah cinta antara wanita yang lebih tua dengan pria yang lebih muda.

Cerita berpusat pada Lin Yang, seorang wanita karier berusia 31 tahun yang menjalani kehidupan yang cenderung biasa saja, dan Lu Zheng An (He Yu), pria berusia 24 tahun yang merupakan tetangga sekaligus teman masa kecilnya.

Sejak kecil, Zheng An sudah dekat dengan Lin Yang, namun hubungan mereka selalu dianggap sebatas kakak-adik.

Setelah kembali dari luar negeri, Zheng An datang dengan tekad kuat untuk mengubah pandangan Lin Yang terhadapny, dari sekadar “adik kecil” menjadi pria dewasa yang layak dicintai.

Konflik utama dalam drama ini berfokus pada perjuangan Zheng An dalam meyakinkan Lin Yang, yang terus berusaha menyangkal perasaan tersebut karena perbedaan usia dan kebiasaan lama mereka.

Menariknya, drama ini tidak mengandalkan konflik berlebihan atau kesalahpahaman yang rumit.

Sebaliknya, ceritanya lebih menonjolkan romansa yang manis, pertumbuhan karakter yang realistis, serta dukungan dari orang-orang di sekitar mereka yang justru memperkuat hubungan keduanya.

Hal ini membuat alur cerita terasa hangat dan nyaman untuk diikuti.

Peran He Yu sebagai Lu Zheng An mendapat banyak pujian karena dinilai sangat menonjol.

Ia menunjukkan fleksibilitas akting yang mengesankan dengan membawakan karakter pria muda yang gigih, hangat, dan tetap terlihat dewasa meskipun usianya lebih muda dari pasangannya.

Karakter Zheng An juga dikenal sebagai “green flag” karena sifatnya yang perhatian, bertanggung jawab, dan tulus dalam mencintai Lin Yang.

Selain itu, chemistry antara He Yu dan Li Xi Rui terasa sangat kuat, sehingga hubungan noona-dongsaeng yang mereka tampilkan terasa realistis, natural, dan romantis.

Review IMDb oleh caroldilse:

Salah satu hal yang paling saya keluhkan dari drama, baik dalam bentuk video maupun buku, adalah kecenderungan penulis yang sudah menciptakan cerita menarik tetapi gagal di bagian akhir. Seolah-olah mereka sudah melihat garis akhir, lalu terburu-buru menyelesaikan cerita tanpa memberikan penutup yang memuaskan. My Fated Boy justru menjadi pengecualian, dengan salah satu ending terbaik yang pernah saya ingat. Hal lain yang sering mengganggu dalam drama Asia adalah penggunaan flashback yang berlebihan hingga terasa berlebihan. Tombol fast forward saya biasanya selalu siap digunakan saat menonton drama seperti itu. Namun, My Fated Boy menggunakan flashback dengan cara yang justru menambah pesona, yaitu di awal setiap episode untuk memperkaya latar cerita tanpa terasa mengganggu. Seperti yang bisa Anda lihat, saya benar-benar jatuh cinta dengan serial ini dan sangat merekomendasikannya.

8. Lovely Swords Girl (2019)

Lovely Swords Girl (2019) (Foto: prime video)

Genre : Komedi, Romantis, Wuxia

: Komedi, Romantis, Wuxia Rating (IMDb) : 6/10

: 6/10 Pemain : Jiang Zhenyu, Yang Shize, He Yu (He Yiqian), Xu Kaixin

: Jiang Zhenyu, Yang Shize, He Yu (He Yiqian), Xu Kaixin Situs atau platform streaming : iQIYI

: iQIYI Tonton trailer: Lovely Swords Girl (2019)

Lovely Swords Girl (2019) adalah drama China bergenre komedi romantis wuxia yang menghadirkan cerita ringan, manis, dan penuh nuansa hiburan.

Drama ini mengikuti kisah Yu Shengyou (), seorang gadis ceria yang sangat percaya pada cinta, namun justru terjebak dalam kisah cinta segitiga di tengah dunia persilatan yang penuh kekacauan.

Alur cerita dimulai ketika Shengyou menikah dengan Gong Yuanxiu (Yang Shize), seorang pria tampan yang unik karena bertingkah seperti anak kecil akibat efek ramuan cinta.

Meski demikian, Yuanxiu tetap menunjukkan rasa cinta yang tulus dan selalu melindungi Shengyou dengan caranya sendiri.

Di sisi lain, hadir Aide Yushu (He Yu), teman masa kecil Shengyou yang kini menjadi ketua sekte.

Yushu telah lama menyimpan perasaan cinta dan bersedia melakukan apa pun demi kebahagiaan Shengyou.

Konflik cinta segitiga ini menjadi salah satu daya tarik utama, sekaligus diimbangi dengan perjalanan karakter Shengyou yang perlahan tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa.

Ia belajar memahami arti cinta sejati, sekaligus terlibat dalam upaya menggagalkan rencana jahat di dunia persilatan.

Dengan total 24 episode sejak penayangannya pada tahun 2019, drama ini menawarkan keseimbangan antara komedi ringan dan sentuhan emosional.

Peran He Yu sebagai Aide Yushu cukup menonjol meskipun sebagai second lead. Ia memerankan sosok pria yang setia, tenang, dewasa, dan penuh pengorbanan.

Karakternya memberikan kontras yang kuat terhadap nuansa komedi dari pasangan utama, sekaligus menjadi penyeimbang emosional dalam cerita.

Akting He Yu dinilai solid dalam membawakan karakter pria kedua yang “serba bisa” dan rela berkorban, sehingga tetap meninggalkan kesan mendalam bagi penonton.

Review MyDramaList oleh Kero: