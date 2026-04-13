10 Rekomendasi Drama China William Chan Rating Tinggi, Siap Temani Maraton Anda!

William Chan (Chen Wei Ting) adalah aktor, penyanyi, dan penari kelahiran Hong Kong pada 21 November 1985.

Ia memulai kariernya di dunia musik setelah memenangkan New Talent Singing Awards pada 2003, kemudian bergabung dengan boyband Cantopop Sun Boy'z pada 2006.

Namun, namanya benar-benar melejit berkat perannya sebagai Zhang Qi Shan dalam drama The Mystic Nine (2016), yang mengukuhkannya sebagai salah satu aktor papan atas Tiongkok.

Sejak itu, William terus menampilkan kemampuan akting luar biasa dalam berbagai drama dengan rating tinggi.

Bagi Anda yang ingin melihat lebih jauh kualitas akting William Chan, ada beberapa drama terbaik yang menampilkan performa gemilangnya dan patut masuk dalam daftar tontonan Anda.

Rekomendasi Drama China William Chan Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi drama China William Chan terbaik dengan rating tinggi yang penuh dengan cerita menarik, aksi menegangkan, dan romansa yang memikat:

1. Love's Ambition (2025)

Genre : Romansa, Kehidupan

: Romansa, Kehidupan Rating (IMDb) : 7.5/10

: 7.5/10 Pemain : Zhao Lusi, William Chan, Wan Peng, Tang Xiao Tian

: Zhao Lusi, William Chan, Wan Peng, Tang Xiao Tian Situs atau platform streaming : WeTV, Viki, Viu

: WeTV, Viki, Viu Tonton trailer: Love's Ambition (2025)

Love's Ambition (2025), yang juga dikenal dengan judul Let Me Shine (许我耀眼), adalah sebuah drama China yang menceritakan kisah romansa yang glamor namun rapuh antara Xu Yan (Zhao Lusi), seorang pembawa acara televisi populer yang ambisius, dan Shen Haoming (William Chan), seorang elit urban yang sukses.

Dalam drama ini, Xu Yan membangun persona sempurna untuk menikah dengan Shen Haoming, tetapi perbedaan latar belakang mereka membuat pernikahan mereka penuh dengan kepalsuan dan ketegangan yang tak terhindarkan.

Konflik mulai berkembang setelah terjadinya pertengkaran besar yang berujung pada perceraian mereka.

Setelah perpisahan, Shen Haoming baru menyadari bahwa dia benar-benar jatuh cinta kepada Xu Yan dan bertekad untuk merebut kembali wanita tersebut.

Ini membawa mereka pada perjalanan untuk melepaskan topeng kepalsuan yang mereka kenakan selama ini dan menghadapi kenyataan tentang siapa diri mereka yang sebenarnya.

Drama ini menyentuh tema penemuan jati diri, ketulusan cinta, dan tekanan hidup di kota besar.

Pemeran utama drama ini terdiri dari aktor berbakat, seperti Zhao Lusi yang memerankan Xu Yan dan William Chan yang menggambarkan karakter Shen Haoming.

Chemistry antara mereka di layar sangat kuat dan digambarkan sebagai "panas, menggoda, dan seimbang", yang menciptakan ketegangan romantis yang memikat penonton.

William Chan, dalam perannya sebagai Shen Haoming, mendapatkan pujian luas karena berhasil memerankan sosok elit bisnis yang dingin namun penuh kerentanan, dan aktingnya membawanya meraih penghargaan "Breakthrough Performance Star" atas penampilannya yang memberikan warna baru dalam kariernya.

Review IMDb oleh zengqingliang-64193:

Sejujurnya, ketika saya melihat teaser di Douyin, saya mengira ini akan menjadi drama romansa China klise biasa. Tapi saya salah, ceritanya ternyata sangat berbeda dan segar dibandingkan dengan drama C lainnya. Sebagai seorang pria yang tumbuh di keluarga Asia, saya benar-benar bisa merasakan apa yang dirasakan Yan Xu. Selain itu, Zhao Lusi dan William Chan memberikan penampilan yang luar biasa. Saya harap Lusi cepat sembuh!

2. See Her Again (2024)

Genre : Kriminal, Misteri, Thriller, Perjalanan Waktu

: Kriminal, Misteri, Thriller, Perjalanan Waktu Rating (IMDb) : 6.9/10

: 6.9/10 Pemain : William Chan, Cya Liu, Stephen Fung, Tse Kwan-ho, Niki Chow

: William Chan, Cya Liu, Stephen Fung, Tse Kwan-ho, Niki Chow Situs atau platform streaming : Tencent Video, Netflix, WeTV, Prime Video

: Tencent Video, Netflix, WeTV, Prime Video Tonton trailer: See Her Again (2024)

See Her Again (2024), yang juga dikenal dengan judul Sun and Stars (太阳星辰), adalah drama kriminal-thriller asal Hong Kong yang sangat dinantikan.

Drama ini istimewa karena menjadi satu-satunya drama Asia yang terpilih untuk bersaing dalam ajang bergengsi MIPDrama Screenings di Cannes pada April 2024.

Ceritanya berfokus pada Yang Guang Yao (William Chan), seorang inspektur polisi Hong Kong yang jujur dan berdedikasi pada tahun 1990-an.

Saat sedang menyelidiki serangkaian pembunuhan berantai yang berkaitan dengan kebakaran besar, ia terperangkap dalam peristiwa misterius yang membuatnya melintasi waktu, dari tahun 1990-an ke tahun 2018.

Di tahun 2018, Guang Yao menemukan bahwa istri dan anaknya hilang, sementara kasus yang ia selidiki tetap belum terpecahkan.

Ia kemudian bekerja sama dengan polisi masa depan, Chen Kai Qing (Cya Liu), untuk memecahkan misteri tersebut.

Drama ini memadukan elemen perjalanan waktu dengan misteri kriminal, dan menyoroti bagaimana Guang Yao berjuang menemukan kebenaran tentang masa lalu serta menghadapi perubahan budaya yang terjadi di Hong Kong.

William Chan dalam perannya sebagai Guang Yao memerankan karakter yang kuat, penuh penderitaan, dan terperangkap dalam dilema waktu dan kerinduan keluarga.

Banyak penonton dan kritikus memuji aktingnya, terutama karena ia berakting dalam bahasa Kanton, yang memberikan kedalaman emosional dan otentisitas.

Penggunaan bahasa asli ini membuat karakter yang ia perankan semakin kuat dan menyentuh hati.

Review IMDb oleh scott_thai:

Saya adalah penggemar berat drama dan film polisi Kanton. Menonton drama ini dalam bahasa Kanton sangat menyegarkan, sementara kebanyakan drama China saat ini menggunakan bahasa Mandarin. Rasanya memang berbeda. Sangat menyenangkan melihat drama yang berlatar Hong Kong. Saya benar-benar tertarik dengan apa yang akan terjadi selanjutnya dan tidak sabar menunggu episode 3.

3. A Date with the Future (2023)

Genre : Romansa, Melodrama

: Romansa, Melodrama Rating (IMDb) : 7.3/10

: 7.3/10 Pemain : William Chan, Zhang Ruonan, Ren Hao, Ci Sha, Luo Qiu Yun

: William Chan, Zhang Ruonan, Ren Hao, Ci Sha, Luo Qiu Yun Situs atau platform streaming : WeTV, Viu

: WeTV, Viu Tonton trailer: A Date with the Future (2023)

A Date with the Future (2023) adalah drama Tiongkok yang bergenre romansa dan melodrama.

Ceritanya berfokus pada hubungan cinta antara Jin Shi Chuan (William Chan), seorang petugas pemadam kebakaran yang berani, dan Xu Lai (Zhang Ruonan), seorang jurnalis yang juga pelatih anjing penyelamat.

Keduanya memiliki hubungan yang erat setelah terlibat dalam kejadian gempa bumi dahsyat 10 tahun lalu, ketika Jin Shi Chuan menyelamatkan Xu Lai yang saat itu masih seorang siswi SMA.

Sepuluh tahun kemudian, Xu Lai kembali ke Tiongkok sebagai jurnalis profesional dan pelatih anjing penyelamat, dan ia bertemu lagi dengan Jin Shi Chuan, yang kini telah menjadi kapten tim pemadam kebakaran.

Namun, Jin Shi Chuan tidak langsung mengenali Xu Lai dan menganggapnya hanya sebagai reporter yang ingin mencari berita sensasional.

Drama ini berfokus pada perkembangan hubungan mereka yang penuh dengan tantangan, baik dalam tugas penyelamatan maupun dalam menghadapi trauma masa lalu yang membekas.

William Chan memerankan Jin Shi Chuan dengan sangat baik, berhasil menunjukkan transformasi karakter dari sosok yang dingin dan terfokus pada pekerjaan menjadi pria yang lebih lembut dan penuh kasih sayang, terutama saat berinteraksi dengan Xu Lai dan anjing penyelamat.

Chemistry antara William Chan dan Zhang Ruonan juga menjadi salah satu daya tarik utama drama ini, meskipun ada beragam ulasan tentang hal tersebut, banyak yang memuji perkembangan hubungan mereka yang berawal dari kesalahpahaman hingga akhirnya saling percaya dan mencintai.

Review IMDb oleh i-47005:

Adegan cintanya sangat manis, pasangan yang sangat lucu, saya sangat menyukai mereka. Tapi adegan kebakaran dan penyelamatan sangat luar biasa dan benar-benar layak ditonton. Saya tidak percaya ini hanya drama cinta yang memiliki penciptaan adegan pemadam kebakaran yang sangat bagus. Dan ini adalah kali pertama saya melihat drama China yang begitu banyak memberi perhatian pada pelatihan anjing penyelamat dan bagaimana anjing-anjing hebat ini bekerja dengan rekan mereka, para pemadam kebakaran. Saya sangat menyukai anjing-anjing ini, terutama Peace dan Windchase. Mereka sangat lucu (sebenarnya keduanya dimainkan oleh satu anjing yang sama!) dan sangat mahir dalam berakting. A Date with the Future adalah pertunjukan yang sangat bagus yang menurut saya harus dikenal lebih banyak orang!

4. Novoland: Pearl Eclipse (2021)

Genre : Fantasi Sejarah (Xianxia), Percintaan

: Fantasi Sejarah (Xianxia), Percintaan Rating (IMDb) : 7.2/10

: 7.2/10 Pemain : Yang Mi, William Chan, Xu Kaicheng, Chen Xiaoyun, Wang Sen

: Yang Mi, William Chan, Xu Kaicheng, Chen Xiaoyun, Wang Sen Situs atau platform streaming : WeTV, Prime Video

: WeTV, Prime Video Tonton trailer: Novoland: Pearl Eclipse (2021)

Novoland: Pearl Eclipse (2021) adalah drama fantasi sejarah Tiongkok yang diadaptasi dari novel karya Xiao Ruse.

Drama ini mengangkat tema percintaan, intrik istana, dan kesetiaan dalam latar dunia yang penuh dengan magis dan politik.

Ceritanya berfokus pada Ye Haishi (Yang Mi), seorang gadis desa nelayan yang keluarganya tewas akibat pajak mutiara naga yang sangat tinggi.

Dalam pelariannya, ia diselamatkan oleh Fang Zhu/Fang Jianming (William Chan), seorang komandan militer yang juga merupakan kepercayaan sang Kaisar.

Setelah keluarganya terbunuh, Haishi menyamar sebagai laki-laki dan menjadi murid Fang Zhu.

Seiring berjalannya waktu, Haishi jatuh cinta pada gurunya, namun Fang Zhu yang setia pada Kaisar, sulit untuk membalas perasaan tersebut karena berbagai janji dan kesetiaan yang terikat pada tugasnya.

Drama ini menyoroti dinamika cinta yang berkembang dalam suasana intrik politik dan perang istana yang penuh bahaya.

Peran William Chan sebagai Fang Zhu sangat diapresiasi oleh penonton, karena ia berhasil memerankan karakter yang tenang, berkarisma, namun penuh rasa sakit yang tersembunyi.

Aktingnya memberikan kedalaman emosi yang sangat dibutuhkan untuk karakter yang memiliki banyak konflik batin.

Chemistry-nya dengan Yang Mi juga dinilai sangat kuat, menciptakan hubungan yang lambat berkembang namun sangat mendalam.

Review IMDb oleh sandrakara:

Itu adalah mimpi yang indah dan saya benar-benar menikmati setiap bagian dari drama ini. Drama ini sangat luar biasa dari awal hingga akhir, sungguh menakjubkan. Kisah cintanya sangat indah dan alur ceritanya juga sangat bagus. Saya benar-benar menyukainya. Adegan pertarungan antara pemeran utama pria dan wanita sangat luar biasa dan melampaui imajinasi saya. Terima kasih kepada semua yang telah membuatnya jadi nyata ❤❤❤

5. The Dance of the Storm (2021)

Genre : Aksi, Spionase, Thriller Romantis

: Aksi, Spionase, Thriller Romantis Rating (IMDb) : 7.5/10

: 7.5/10 Pemain : William Chan, Gulnazar, Guo Jiahao, Simon Yam, Jiang Wenli

: William Chan, Gulnazar, Guo Jiahao, Simon Yam, Jiang Wenli Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies

: Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: The Dance of the Storm (2021)

The Dance of the Storm (2021) adalah drama aksi, spionase, dan thriller romantis yang berfokus pada Li Jun Jie (William Chan), seorang agen senior di perusahaan keamanan informasi MOIS.

Cerita dimulai ketika Li Jun Jie menemukan transaksi mencurigakan antara perusahaannya dan sebuah organisasi eksternal yang jahat, dan ia kemudian dijebak serta menjadi buronan.

Dalam pelariannya, ia berusaha mengungkap kebenaran tentang kematian orang tuanya yang terjadi 16 tahun lalu.

Drama ini juga melibatkan Maggie Zhou Zixuan (Gulnazar), seorang rekan senior yang membantu Li Jun Jie untuk membongkar konspirasi besar di dalam organisasi mereka.

Drama ini penuh dengan aksi intens dan ketegangan, dengan Li Jun Jie berjuang untuk menyelamatkan dirinya sambil mengungkap pengkhianatan di tempat kerjanya.

William Chan dalam peran Li Jun Jie berhasil memerankan karakter yang tangguh namun sangat rentan, menunjukkan kemampuannya dalam adegan aksi yang memukau dan emosi yang mendalam.

Aktingnya yang meyakinkan, terutama dalam adegan fisik yang intens, membuat karakter ini menjadi salah satu peran ikonik dalam kariernya.

Selain aksi, drama ini juga menunjukkan sisi emosional dari karakter yang terjebak dalam konflik pribadi dan profesional.

Review MyDramaList oleh Dar Jae:

Wow! Saya suka William Chan sejak awal. Saya merasa dia sangat berbeda dari aktor lain yang pernah saya tonton dan dia ada di daftar 5 besar favorit saya. Sudah lama saya tidak melihat Chan dalam drama seri. Cerita dalam drama ini sangat menarik dan saya menyukainya. Saya sangat menyukai adegan bela diri dan saya sangat senang para sutradara, produser, dan penulis menambahkan elemen bahwa perempuan bisa sebaik laki-laki dalam hal itu. Seperti yang saya katakan dalam review lainnya, saya suka adegan yang menampilkan wanita kuat yang bisa bertarung dan juga menari. Terima kasih kepada semua yang membuat cerita ini hidup. Ada sedikit yang mengganggu... yaitu di akhir, semuanya berakhir terlalu cepat.

6. Age of Legends (2018)

Genre : Aksi-Kriminal, Romansa

: Aksi-Kriminal, Romansa Rating (IMDb) : 7.3/10

: 7.3/10 Pemain : William Chan, Sandra Ma, Liu Yijun, Chen Yao, Ye Zuxin

: William Chan, Sandra Ma, Liu Yijun, Chen Yao, Ye Zuxin Situs atau platform streaming : Viu, Viki

: Viu, Viki Tonton trailer: Age of Legends (2018)

Age of Legends (2018), yang juga dikenal dengan judul Cheng Hong Nian Dai (橙红年代), adalah sebuah drama Tiongkok yang menggabungkan elemen aksi, kriminal, dan romansa.

Drama ini mengikuti perjalanan Liu Zi Guang (William Chan), seorang pria yang kembali ke kota asalnya, Jiang Bei, setelah menghilang selama delapan tahun dan kehilangan ingatan tentang masa lalunya.

Drama ini dimulai dengan serangan terhadap ayah Liu Zi Guang, yang mendorongnya untuk mencari tahu apa yang terjadi selama periode hilangnya ingatan tersebut.

Selama pencariannya, Zi Guang menemukan bahwa dirinya memiliki kemampuan bertarung luar biasa, yang membawanya terlibat dalam konspirasi berbahaya yang melibatkan bos narkoba terkenal, Nie Wanfeng (Liu Yijun).

Seiring dengan perjalanan cerita, Zi Guang bertemu dengan Hu Rong (Sandra Ma), seorang polisi wanita yang jujur dan bersemangat yang sedang menyelidiki kejahatan di kota tersebut.

Mereka kemudian terjebak dalam hubungan yang rumit yang dipicu oleh persaingan bisnis, pengkhianatan, dan cinta yang tumbuh di tengah bahaya.

William Chan berhasil menunjukkan penampilan yang sangat berbeda dari peran-peran sebelumnya dengan membawakan karakter Liu Zi Guang yang lebih kasar, berotot, dan penuh tekad.

Aktingnya mendapat banyak pujian karena mampu menggambarkan transisi karakter dari sosok yang ceria dan penyayang menjadi seseorang yang penuh dengan konflik batin, keras kepala, dan terancam.

Selain itu, adegan aksi dalam drama ini juga sangat menonjol, dengan William Chan memperlihatkan keahlian bela dirinya yang mumpuni dalam banyak adegan pertarungan yang dieksekusi dengan sangat baik.

Chemistry antara William Chan dan Sandra Ma juga patut diacungi jempol, karena keduanya menciptakan interaksi yang seimbang antara aksi dan romansa, membuat hubungan mereka semakin menarik untuk disaksikan.

Review IMDb oleh tungyin1:

Penggerak utama plot ini adalah misteri delapan tahun yang hilang, yang terhubung dengan perdagangan narkoba yang terjadi di Jiangbei, yang ternyata memiliki kaitan dengan dirinya. Sementara itu, ia dan Petugas Hu secara bertahap jatuh cinta satu sama lain, meskipun tidak tanpa komplikasi. Ternyata ada banyak komedi dalam serial ini, meskipun tidak begitu banyak di delapan atau sembilan episode terakhir. Beberapa bagian juga sangat mengharukan—pujian besar harus diberikan kepada aktris Ma Sichun, yang menunjukkan rentang emosi luar biasa, mulai dari yang keras dan tekun, hingga yang penuh kasih sayang, bahkan sangat hancur.

7. Only Side by Side with You (2018)

Genre : Romansa-Bisnis

: Romansa-Bisnis Rating (IMDb) : 8.2/10

: 8.2/10 Pemain : William Chan, Bai Baihe, Li Xian, Michelle Bai

: William Chan, Bai Baihe, Li Xian, Michelle Bai Situs atau platform streaming : Viki

: Viki Tonton trailer: Only Side by Side with You (2018)

Only Side by Side with You (2018) adalah sebuah drama romansa-bisnis Tiongkok yang menghadirkan kisah yang penuh intrik dan emosi.

Drama ini menceritakan tentang Nan Qiao (Bai Baihe), seorang pengusaha drone yang mandiri, dan Shi Yue (William Chan), mantan anggota pasukan khusus dengan masa lalu yang kelam.

Mereka berdua terlibat dalam hubungan yang rumit yang dipicu oleh persaingan bisnis yang sengit, pengkhianatan, dan cinta yang tak terduga.

Shi Yue kini mengelola bar misterius, sementara Nan Qiao berjuang untuk mempertahankan perusahaannya di dunia yang penuh dengan persaingan dan manipulasi.

Dalam drama ini, William Chan memerankan karakter Shi Yue, seorang pria yang kuat namun penuh kerentanan.

Akting William Chan sebagai Shi Yue sangat memikat karena ia berhasil membawa nuansa emosional yang mendalam dalam karakter yang dingin, misterius, dan penuh gairah, terutama saat ia jatuh cinta pada Nan Qiao.

Perannya sebagai seorang "bad boy" dengan latar belakang militer yang misterius membuatnya sangat menarik untuk ditonton, dan chemistry-nya dengan Bai Baihe juga sangat terasa, dengan keduanya menciptakan dinamika yang kaya antara romansa dan ketegangan.

Selain itu, peran ini menuntut William Chan untuk mengekspresikan berbagai lapisan emosi, mulai dari ketegasan hingga kelembutan yang muncul saat ia terlibat dalam hubungan yang lebih pribadi dan emosional.

Review IMDb oleh Rita_Roy:

Saat pertama kali menonton ini, alurnya yang lambat sempat membuat saya ragu. Saya pikir saya tidak akan menyukainya. Namun, jika Anda menyukai cerita kompleks, karakter yang menarik, dengan pemeran utama wanita yang kuat namun pendiam, pemeran utama pria yang sangat menarik dan penuh misteri, penjahat wanita yang kuat, serta karakter sampingan yang menggemaskan, dengan banyak kilas balik, maka drama ini cocok untuk Anda. Drama ini memiliki nilai ulang untuk saya, tetapi memerlukan kesabaran untuk benar-benar mengapresiasi ceritanya. Pace-nya memang lambat. Terima kasih kepada seluruh tim yang telah merakitnya, terima kasih!

8. Lost Love in Times (2017)

Genre : Fantasi-Sejarah, Romansa

: Fantasi-Sejarah, Romansa Rating (IMDb) : 7.0/10

: 7.0/10 Pemain : William Chan, Cecilia Liu, Joe Xu, Gong Jun, Maggie Huang

: William Chan, Cecilia Liu, Joe Xu, Gong Jun, Maggie Huang Situs atau platform streaming : Youku, Prime Video

: Youku, Prime Video Tonton trailer: Lost Love in Times (2017)

Lost Love in Times (2017) adalah drama Tiongkok bergenre fantasi-sejarah yang diadaptasi dari novel Drunk Linglong karya Shi Siye.

Drama ini mengisahkan tentang cinta terlarang antara seorang penyihir kuat dan seorang pangeran di tengah intrik politik kerajaan yang penuh bahaya.

Feng Qing Chen (Cecilia Liu), seorang penyihir yang bekerja di Mingyi Tower, organisasi pelindung kerajaan, jatuh cinta pada Yuan Ling (William Chan), pangeran keempat yang dingin namun gagah.

Namun, pernikahan mereka terhalang oleh aturan-aturan penyihir yang melarang hubungan semacam itu.

Ketika terjadi kudeta pada hari pernikahan mereka, Qing Chen menggunakan sihir untuk memutar balik waktu, menciptakan dimensi baru di mana Yuan Ling tidak mengenalnya lagi.

Ini memaksa keduanya untuk memulai kembali cinta mereka dari awal, sambil berusaha melindungi satu sama lain di tengah konflik kerajaan yang semakin memanas.

Peran William Chan sebagai Yuan Ling sangat ikonik dan menonjol. Ia berhasil menggambarkan karakter pangeran yang berwibawa, penuh dengan rasa tanggung jawab, namun juga memendam perasaan yang sangat mendalam.

Visualnya dalam kostum perang yang gagah mendapatkan banyak pujian, dan penampilannya yang kuat serta emosional membuat karakter ini sangat mengesankan.

Akting William Chan sangat efektif dalam menggambarkan kedalaman karakter Yuan Ling yang tidak hanya seorang pangeran berwibawa tetapi juga penuh kasih sayang.

Review MyDramaList oleh GiALL:

Saya suka plot yang rumit dan gelap, jadi saya selalu skeptis dengan romansa, tetapi serial ini menggabungkan kisah cinta yang indah dengan hubungan rumit dan berbahaya antara saudara kandung. Akting dalam serial ini luar biasa dengan semua bintang utama yang mengeluarkan emosi maksimal. Karakter-karakternya fantastis, dialognya sangat baik, dan banyak aksi. Joe Xu sangat mengagumkan sepanjang drama, terutama dalam interaksinya dengan William Chan (saudaranya), yang sungguh indah untuk ditonton. Kostumnya sangat menyenangkan. Romansanya lembut dan intens. Pace-nya agak lambat di beberapa bagian, tapi sangat layak untuk ditunggu. Sangat bagus!

9. The Love of Happiness (2016)

Genre : Romansa, Kehidupan, Keluarga

: Romansa, Kehidupan, Keluarga Rating (IMDb) : 8.9/10

: 8.9/10 Pemain : William Chan, Tang Yixin, Wei Daxun, Xu Ran, Li Tai

: William Chan, Tang Yixin, Wei Daxun, Xu Ran, Li Tai Situs atau platform streaming : iQIYI

: iQIYI Tonton trailer: The Love of Happiness (2016)

The Love of Happiness (2016) adalah drama Tiongkok yang mengangkat tema romansa dan kehidupan keluarga urban.

Drama ini mengisahkan Lu Xiao Nan, seorang wanita mandiri yang sangat takut menikah karena menyadari bahwa pernikahan melibatkan kerumitan yang berasal dari kedua belah keluarga.

Namun, ketakutannya mulai menghilang ketika ia bertemu dengan Su Kai Wen (William Chan), seorang pria yang sempurna dan menjadi suaminya.

Konflik dalam drama ini dimulai ketika pasangan tersebut menyewa tempat di Xingfuyuan, sebuah rumah keluarga besar Su, dan terungkap bahwa Kai Wen sebenarnya terpisah dari keluarga aslinya sejak kecil.

Drama ini menyoroti bagaimana pasangan ini mempertahankan cinta mereka di tengah konflik keluarga yang kompleks dan upaya mereka untuk mengungkap kebenaran tentang masa lalu Kai Wen.

Peran William Chan sebagai Su Kai Wen sangat mendapat banyak pujian, terutama karena ia berhasil memerankan karakter suami idaman yang lembut, penyayang, dan sangat berdedikasi terhadap istrinya, Lu Xiao Nan (Tang Yixin).

Akting William Chan dalam menggambarkan karakter yang memiliki masa lalu yang misterius dan penuh dengan amnesia sangat emosional, dan ia berhasil menghidupkan karakter tersebut dengan kehangatan dan kedewasaan.

10. The Four (2015)

Genre : Wuxia, Fantasi, Romansa

: Wuxia, Fantasi, Romansa Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Pemain : William Chan, Hans Zhang, Yang Yang, Mao Zijun, Janine Chang

: William Chan, Hans Zhang, Yang Yang, Mao Zijun, Janine Chang Situs atau platform streaming : Prime Video, Plex

: Prime Video, Plex Tonton trailer: The Four (2015)

The Four (2015), yang juga dikenal dengan judul Shao Nian Si Da Ming Bu, adalah drama Tiongkok bergenre wuxia dan fantasi yang diadaptasi dari novel karya Woon Swee Oan.

Drama ini mengikuti kisah empat detektif muda dengan kemampuan bela diri unik yang bekerja di bawah Biro Wakil Ilahi (Divine Deputy Bureau) pada masa Dinasti Ming.

Tugas mereka adalah melindungi ibu kota dari ancaman penjahat, sekte sesat, dan konspirasi yang merusak perdamaian.

Keempat detektif tersebut adalah Leng Xie (Hans Zhang), Wu Qing (Yang Yang), Zhui Ming (William Chan), dan Tie Shou (Mao Zijun).

Selain memecahkan kasus-kasus misterius, cerita ini juga berfokus pada romansa para detektif, terutama kisah cinta rumit antara Leng Xie dan Chu Limo (Janine Chang).

Drama ini sangat populer karena menampilkan aktor-aktor berbakat Tiongkok, dan sering dijuluki sebagai "flower boys" pada masa itu, dengan keempat pemeran utama pria masing-masing memiliki daya tarik yang sangat kuat.

Peran William Chan sebagai Zhui Ming mendapat banyak perhatian karena karakter ini memiliki kepribadian yang sangat berbeda dibandingkan dengan karakter-karakter wuxia lainnya.

Zhui Ming digambarkan sebagai karakter yang ceria, optimis, setia, dan sangat ahli dalam qinggong (ilmu meringankan tubuh), yang membuatnya terlihat lincah dan gesit dalam setiap aksi.

Meskipun pada awalnya terlihat seperti playboy yang genit dan suka menggoda, karakter ini sebenarnya sangat setia dan penuh kasih sayang, terutama kepada Princess Zi Luo (Janine Chang).

Chemistry antara Zhui Ming dan Chu Limo sangat kuat, dengan hubungan yang penuh ketegangan antara keduanya.

Karakter Zhui Ming memberikan keseimbangan emosional yang diperlukan di antara anggota The Four lainnya yang lebih serius atau dingin, menjadikannya karakter yang disukai oleh banyak penonton.

