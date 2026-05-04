10 Drama dan Film Cho Yeo-jeong Terbaik Rating Tinggi di IMDb, Siap Temani Maraton Anda!

Cho Yeo-jeong, yang lahir 10 Februari 1981, adalah aktris papan atas Korea Selatan yang dikenal karena aktingnya yang serbabisa dan berani mengambil peran menantang.

Kariernya dimulai sejak usia muda, namun perhatian publik semakin besar saat ia membintangi film-film yang menuntut akting intens, seperti Chun-hyang di The Servant, yang membuktikan totalitasnya dan membawanya meraih Popular Star Award di Blue Dragon Film Awards.

Kesuksesannya sebagai Mrs. Park di Parasite mengukuhkan posisinya sebagai salah satu aktris terbaik Korea Selatan yang diakui dunia.

Sepanjang kariernya, ia konsisten meraih penghargaan, termasuk Best Couple di KBS Drama Awards 2020 untuk Cheat on Me If You Can,

Bagi Anda yang ingin melihat kemampuan akting Cho Yeo-jeong lebih jauh, beberapa drama dan film menampilkan performa terbaiknya dan benar-benar layak ditonton.

Rekomendasi Drama dan Film Cho Yeo-Jeong Terbaik

Berikut adalah rekomendasi drama dan film Cho Yeo-jeong terbaik yang menampilkan kehebatan aktingnya dalam berbagai peran, mulai dari ibu rumah tangga yang kompleks, hingga wanita kaya yang naif sekaligus manipulatif:

1. Tarot (2024)

Tarot (2024) (Foto: imdb)

Genre : Horor, Thriller, Misteri

: Horor, Thriller, Misteri Rating (IMDb) : 5.2/10

: 5.2/10 Pemain : Cho Yeo-jeong, Park Ha-sun, Kim Jin-young (DEX), Ko Kyu-pil, Seo Ji-hoon, Lee Joo-bin, Oh Yu-jin, Hahm Eun-jung, Kim Sung-tae

: Cho Yeo-jeong, Park Ha-sun, Kim Jin-young (DEX), Ko Kyu-pil, Seo Ji-hoon, Lee Joo-bin, Oh Yu-jin, Hahm Eun-jung, Kim Sung-tae Situs atau platform streaming : Viu

: Viu Tonton trailer: Tarot (2024)

Tarot (2024) adalah serial thriller-misteri omnibus bergenre horor yang terdiri dari 7 episode, masing-masing menyoroti kartu tarot yang membawa kutukan nasib buruk bagi karakternya.

Cerita berpusat pada orang-orang biasa yang menerima kartu tarot misterius dan tiba-tiba hidup mereka berubah menjadi neraka akibat pilihan sesaat yang mereka buat.

Episode-episodenya antara lain Santa's Visit, Single Locker, Phishing, Please Throw It Away, Late-Night Taxi, Rent Mom, dan Couple Manager.

Setiap episode menampilkan pemeran berbeda, misalnya Ji-woo (Cho Yeo-jeong) di Santa's Visit, ibu Young Ji (Park Ha-sun) di Rent Mom, Dong-in (Kim Jin-young / DEX) di Please Throw It Away.

Selain itu, Gyeong-rae (Ko Kyu-pil) di Late-Night Taxi, pasangan yang diperankan Seo Ji-hoon dan Lee Joo-bin di Single Locker, karakter Oh Yu-jin di Phishing, dan Hahm Eun-jung & Kim Sung-tae di Couple Manager.

Cho Yeo-jeong tampil memukau sebagai Ji-woo, seorang ibu pekerja yang berjuang membesarkan putrinya sendirian, menampilkan intensitas emosional tinggi ketika menghadapi kejadian aneh yang dipicu oleh kartu tarot.

Review MyDramaList oleh Soleus: Serial ini benar-benar bagus, saya sangat menyukai akting DEX, dia memiliki masa depan yang cerah. Saya setuju beberapa adegan memang mengganggu, tapi tetap ini wajib ditonton. Jangan pedulikan downvote sama sekali, beberapa orang menurunkannya tanpa menonton pun. Awalnya terasa agak lambat dan hasilnya bisa ditebak, tapi episode-episode selanjutnya bagus dan saya benar-benar terlibat saat menontonnya.

2. High Class (2021)

High Class (2021) (Foto: imdb)

Genre : Misteri, Thriller, Drama

: Misteri, Thriller, Drama Rating (IMDb) : 6.7/10

: 6.7/10 Pemain : Cho Yeo-jeong, Kim Ji-soo, Ha Joon, Park Se-jin, Gong Hyun-joo

: Cho Yeo-jeong, Kim Ji-soo, Ha Joon, Park Se-jin, Gong Hyun-joo Situs atau platform streaming : Vidio, Viu, iQIYI

: Vidio, Viu, iQIYI Tonton trailer: High Class (2021)

High Class (2021) mengisahkan kehidupan elit penuh rahasia, kebohongan, dan kemunafikan di kalangan wanita dari 0,1 persen teratas masyarakat Korea Selatan.

Cerita berfokus pada Song Yeo-wool (Cho Yeo-jeong), seorang pengacara sukses yang kehilangan segalanya setelah dituduh membunuh suaminya sendiri, menyusul bunuh diri misterius suaminya pada hari ulang tahun pernikahan mereka.

Drama ini berlatar di sebuah sekolah internasional mewah di Pulau Jeju dan menampilkan interaksi rumit antara karakter-karakter yang penuh ambisi.

Nam Ji-sun (Kim Ji-soo) adalah sosok dominan di sekolah, Danny Oh (Ha Joon) guru olahraga dan mantan pemain hoki, Hwang Na-yoon (Park Se-jin) sahabat Yeo-wool, dan Cha Do-young (Gong Hyun-joo) mantan artis yang egois.

Cho Yeo-jeong berhasil memerankan transisi emosional Yeo-wool, dari wanita yang hancur karena fitnah menjadi ibu dan pengacara tangguh yang melindungi anaknya, menambahkan ketegangan yang signifikan pada misteri drama ini.

Review IMDb oleh maarcoscisterna: Saya suka jenis drama seperti ini yang fokus pada keluarga kaya, wanita kuat dan ambisius, tapi yang paling penting adalah misteri dan rahasia di balik alur ceritanya yang sangat mengesankan. Banyak rahasia yang tersimpan dalam serial ini, yang akan terungkap sedikit demi sedikit, memicu rasa penasaran untuk terus menonton episode berikutnya. Saya tidak mengerti alasan ulasan buruk terhadap drama ini, narasinya benar dan bahkan cepat sehingga tidak membosankan sama sekali menurut saya, dan saya juga tidak mengerti mengapa banyak yang mengeluh dan menyebut karakter utama sebagai pengacara bodoh. Tidak, dia bukan bodoh, kepribadiannya sangat matang dan dia selalu mencoba bersikap tenang dan bertanggung jawab, selalu memikirkan anaknya sebelum dirinya sendiri. Satu hal yang saya benci adalah drama ini masih tayang, saya ingin terus menontonnya. Saya menghargai bahwa drama seperti ini masih dibuat, mereka adiktif, dan tentu saja High Class masuk daftar tersebut. SANGAT DIREKOMENDASIKAN.

3. Cheat On Me, If You Can (2020)

Cheat On Me, If You Can (2020) (Foto: mubi)

Genre : Misteri, Thriller, Komedi Romantis

: Misteri, Thriller, Komedi Romantis Rating (IMDb) : 7.1/10

: 7.1/10 Pemain : Cho Yeo-jeong, Go Jun, Kim Young-dae, Yeonwoo, Jung Sang-hoon

: Cho Yeo-jeong, Go Jun, Kim Young-dae, Yeonwoo, Jung Sang-hoon Situs atau platform streaming : Viu, Prime Video

: Viu, Prime Video Tonton trailer: Cheat On Me, If You Can (2020)

Cheat On Me, If You Can (2020) bercerita tentang Kang Yeo-joo (Cho Yeo-jeong), seorang novelis misteri pembunuhan terkenal yang terobsesi memikirkan berbagai cara membunuh dalam tulisannya, dan Han Woo-sung (Go Jun), suaminya yang merupakan pengacara perceraian dengan kontrak pernikahan unik, yaitu siapa pun yang berselingkuh harus mati.

Drama ini menyoroti kehidupan rumah tangga yang intens, penuh ketegangan, kecurigaan, dan komedi gelap. Asisten setia Yeo-joo, Cha Soo-ho (Kim Young-dae), serta Go Mi-rae (Yeonwoo) dan Son Jin-ho (Jung Sang-hoon) menambah konflik tambahan.

Cho Yeo-jeong memerankan karakter yang gelap, dingin, eksentrik, namun cerdas, dengan chemistry kuat bersama Go Jun, membuat penonton terus menebak apakah ia benar-benar berbahaya atau hanya fokus pada novel misterinya.

Review IMDb oleh sharengon: Acara ini bagus. Namun, episode di tengah bisa terasa lambat. Karakter-karakternya dikembangkan dengan baik. Alurnya menarik. Dua episode terakhir adalah yang terbaik. Anda bisa banyak belajar tentang karakter orang-orang di drama ini. Tidak ada yang bisa disebut sepenuhnya baik atau sepenuhnya jahat; mereka semua memiliki kekurangan dan sifat baik.

4. Woman of 9.9 Billion (2019)

Woman of 9.9 Billion (2019) (Foto: imdb)

Genre : Thriller, Misteri, Drama

: Thriller, Misteri, Drama Rating (IMDb) : 6.9/10

: 6.9/10 Pemain : Cho Yeo-jeong, Kim Kang-woo, Jung Woong-in, Oh Na-ra, Lee Ji-hoon

: Cho Yeo-jeong, Kim Kang-woo, Jung Woong-in, Oh Na-ra, Lee Ji-hoon Situs atau platform streaming : Viu, Prime Video

: Viu, Prime Video Tonton trailer: Woman of 9.9 Billion (2019)

Woman of 9.9 Billion (2019) mengisahkan Jung Seo-yeon (Cho Yeo-jeong), seorang wanita yang hidup dalam keputusasaan akibat kekerasan rumah tangga (KDRT), hingga menemukan uang tunai sebesar 9,9 miliar won secara kebetulan.

Seo-yeon melihat uang itu sebagai satu-satunya jalan untuk mengubah hidupnya dan berusaha keras mempertahankannya, sambil menghadapi suaminya yang kasar, Hong In-pyo (Jung Woong-in), dan mantan detektif Kang Tae-woo (Kim Kang-woo) yang menyelidiki kematian saudaranya yang terkait uang tersebut.

Yoon Hee-joo (Oh Na-ra) dan Lee Jae-hoon (Lee Ji-hoon) turut menambah dinamika cerita. Cho Yeo-jeong menampilkan karakter kompleks dengan emosi mendalam, yaitu ketakutan akibat KDRT, keserakahan, sekaligus tekad kuat untuk bertahan hidup.

Review IMDb oleh HussainSFW: Drama ini sebenarnya bukan hal baru, intinya seseorang datang dengan banyak uang dan semuanya dimulai dari situ. Meski saya setuju dengan review lain bahwa beberapa keputusan dan tindakan terasa tidak realistis, saya memahaminya sebagai hiburan sehingga saya memutuskan untuk terus menonton. Jadi, jika Anda menikmati drama kriminal yang dibalut sedikit komedi, Anda pasti akan menyukai ini.

5. Beautiful World (2019)

Beautiful World (2019) (Foto: imdb)

Genre : Melodrama, Keluarga, Misteri

: Melodrama, Keluarga, Misteri Rating (IMDb) : 7.8/10

: 7.8/10 Pemain : Park Hee-soon, Choo Ja-hyun, Nam Da-reum, Kim Hwan-hee, Oh Man-seok, Cho Yeo-jeong, Seo Dong-hyun

: Park Hee-soon, Choo Ja-hyun, Nam Da-reum, Kim Hwan-hee, Oh Man-seok, Cho Yeo-jeong, Seo Dong-hyun Situs atau platform streaming : Vidio, Netflix, Viu

: Vidio, Netflix, Viu Tonton trailer: Beautiful World (2019)

Beautiful World (2019) menceritakan dampak kekerasan di sekolah (bullying) terhadap korban dan keluarganya.

Cerita berpusat pada Park Sun-ho (Nam Da-reum), seorang siswa SMP yang menjadi korban bullying hingga kritis setelah jatuh dari atap sekolah.

Orang tuanya, Park Moo-jin (Park Hee-soon) dan Kang In-ha (Choo Ja-hyun), berjuang mengungkap kebenaran di balik kejadian tersebut, yang ditutupi pihak sekolah dan keluarga pelaku, termasuk Oh Jin-pyo (Oh Man-seok) dan Seo Eun-joo (Cho Yeo-jeong), ibu pelaku.

Cho Yeo-jeong berhasil memerankan karakter kompleks sebagai Seo Eun-joo, tampak lembut tapi manipulatif, berusaha menutupi kesalahan anaknya demi status sosial, menampilkan dualitas yang dramatis dan memperlihatkan bagaimana orang tua yang terlalu melindungi dapat menjadi pelaku kejahatan.

Review IMDb oleh Hwangkidong: Awalnya saya ragu menonton drama ini karena ceritanya tampak begitu sedih. Tapi setelah episode pertama, saya langsung ketagihan dan ceritanya perlahan berubah menjadi thriller dengan tempo lambat di mana elemen penting terungkap satu per satu. Di satu sisi kita merasa yakin dengan kebenaran, tetapi selalu ada keraguan bahwa semuanya mungkin tidak seperti yang terlihat. Yang saya sukai di akhir adalah hampir setiap karakter membuat keputusan yang masuk akal, apakah tindakannya tercela atau mulia. Ini benar-benar drama yang saya nikmati meski awalnya terasa sangat menyedihkan, dan saya tidak sabar ingin tahu apakah keadilan akan ditegakkan di akhir. Para aktor luar biasa, terutama kedua ibu dan anak laki-laki kaya itu. Meski tidak sempurna (penjahat benar-benar jahat dan beberapa bagian terlalu melodramatis), drama ini menyampaikan cerita kuat dengan baik.

6. Ms. Perfect (2017)

Ms. Perfect (2017) (Foto: prime video)

Genre : Misteri, Thriller, Komedi, Drama Rumah Tangga

: Misteri, Thriller, Komedi, Drama Rumah Tangga Rating (IMDb) : 6.4/10

: 6.4/10 Pemain : Ko So-young, Yoon Sang-hyun, Cho Yeo-jeong, Sung Joon, Im Se-mi

: Ko So-young, Yoon Sang-hyun, Cho Yeo-jeong, Sung Joon, Im Se-mi Situs atau platform streaming : Google Play Movies

: Google Play Movies Tonton trailer: Ms. Perfect (2017)

Ms. Perfect (2017), juga dikenal sebagai Perfect Wife atau Wanbyukhan Anae, adalah drama misteri-komedi-thriller 20 episode yang tayang di KBS2 dari Februari hingga Mei 2017.

Cerita berpusat pada Shim Jae-bok (Ko So-young), seorang ibu rumah tangga sekaligus asisten hukum paruh baya yang keras kepala dan tangguh.

Kehidupan Shim Jae-bok berubah drastis ketika ia menghadapi suami berselingkuh, masalah perumahan, dan terlibat kasus kematian misterius Jung Na-mi (Im Se-mi).

Hidup Jae-bok semakin kompleks ketika bertemu Lee Eun-hee (Cho Yeo-jeong), wanita kaya dan tampak sempurna namun menyimpan obsesi berbahaya serta gangguan mental yang memengaruhi jalannya cerita.

Koo Jung-hee (Yoon Sang-hyun), suami Jae-bok, digambarkan lemah dan mudah tergoda, sedangkan Kang Bong-goo (Sung Joon) adalah pengacara muda yang cerdas dan mendukung.

Cho Yeo-jeong tampil memukau sebagai Lee Eun-hee, memberikan akting penuh obsesi dan ketegangan, memerankan karakter penjahat dua wajah (two-faced villainess) yang dingin dan manipulatif, menjadikan perannya sorotan utama drama.

Walaupun rating drama ini fluktuatif, akting Cho Yeo-jeong dipuji sebagai salah satu elemen terbaik yang membuat drama ini tetap menarik untuk ditonton.

Review MyDramaList oleh EWalker: Abaikan sepenuhnya sinopsis drama ini. Sebenarnya, drama ini lebih mirip sinetron Amerika dengan banyak plot twist absurd yang justru membuatnya menyenangkan. Penjahat adalah karakter TERBAIK di sini, dan karakter suami yang agak bodoh punya perkembangan yang bagus. Tetap saja, ini sinetron yang menyenangkan. Oh ya, saya juga menyukai romansa antara pria muda 20-an dengan ibu 40-an. Hal seperti ini jarang terlihat di hiburan Amerika!

7. Murder Report (2025)

Murder Report (2025) (Foto: imdb)

Genre : Thriller Psikologis, Drama

: Thriller Psikologis, Drama Rating (IMDb) : 6.6/10

: 6.6/10 Pemain : Cho Yeo-jeong, Jung Sung-il, Choi Su-im, Kim Tae-han, Choi Gwang-il

: Cho Yeo-jeong, Jung Sung-il, Choi Su-im, Kim Tae-han, Choi Gwang-il Situs atau platform streaming : Prime Video, Bioskop Indonesia

: Prime Video, Bioskop Indonesia Tonton trailer: Murder Report (2025)

Murder Report (2025) adalah film thriller psikologis intens yang menampilkan permainan pikiran antara reporter ambisius dan psikiater pembunuh berantai.

Baek Seon-ju (Cho Yeo-jeong), seorang reporter veteran yang haus berita eksklusif, menerima wawancara khusus dari Lee Yeong-hoon (Jung Sung-il), seorang psikiater yang mengaku membunuh 11 orang.

Apa yang tampak sebagai wawancara normal berubah menjadi permainan kucing-dan-tikus menegangkan di dalam satu ruangan hotel, di mana setiap pertanyaan bisa menjadi jebakan.

Film berdurasi 1 jam 47 menit ini membawa ketegangan tinggi dengan rating sensor D17+ di Indonesia karena adegan intens dan thriller.

Cho Yeo-jeong berhasil menampilkan karakter yang berlapis: reporter berani namun mulai terjebak ketakutan, menegaskan kemampuannya dalam membawakan drama psikologis yang kompleks.

Dinamika aktingnya dengan Jung Sung-il menciptakan suasana “kucing-kucingan” yang menegangkan, membuat penonton merasakan ketegangan dan ambisi yang berbalik menjadi rasa takut.

Review IMDb oleh athooose: Bagaimana perfilman Korea bisa begitu bagus? Saya selalu bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa menghadirkan cerita yang menegangkan sekaligus akting yang luar biasa. Twist demi twist… tersusun dengan indah. Menegangkan sampai akhir!! Wajib ditonton!! Salah satu film terbaik tahun 2025. Awalnya lambat, tapi tempo film ini akhirnya seimbang dengan sangat baik.

8. My Daughter Is a Zombie (2025)

My Daughter Is a Zombie (2025) (Foto: imdb)

Genre : Komedi Horor, Keluarga

: Komedi Horor, Keluarga Rating (IMDb) : 6.7/10

: 6.7/10 Pemain : Jo Jung-suk, Choi Yu-ri, Lee Jung-eun, Cho Yeo-jeong, Yoon Kyung-ho

: Jo Jung-suk, Choi Yu-ri, Lee Jung-eun, Cho Yeo-jeong, Yoon Kyung-ho Situs atau platform streaming : Disney+

: Disney+ Tonton trailer: My Daughter Is a Zombie (2025)

My Daughter Is a Zombie (2025) adalah film komedi horor keluarga yang populer, diadaptasi dari webtoon karya Lee Yoon-chang, disutradarai oleh Pil Kam-sung.

Film ini bercerita tentang Lee Jeung-hwan (Jo Jung-suk), seorang ayah tunggal dan mantan pelatih harimau, yang harus melindungi putrinya, Lee Soo-a (Choi Yu-ri), yang terinfeksi virus zombie di tengah wabah.

Alih-alih horor murni, film ini lebih menonjolkan komedi keluarga dan hubungan emosional ayah-anak.

Jeung-hwan membawa Soo-a ke kampung halaman terpencil untuk tinggal bersama neneknya, Kim Bam-soon (Lee Jung-eun), sambil mengajarinya agar tidak menyerang manusia dan tetap seperti anak normal.

Cho Yeo-jeong memerankan Shin Yeon-hwa, mantan kekasih Jeung-hwan yang kini menjadi pemburu zombie.

Meskipun perannya lebih berfungsi sebagai pengalih plot, aktingnya memberikan sentuhan komedi ringan dan memperkaya dinamika cerita, menambahkan elemen konflik moral yang menyenangkan bagi penonton.

Review IMDb oleh GregH-392: Saya sudah menonton film Korea selama 35 tahun. Ini masuk ke 3 besar saya! Humor, pathos, musik, tarian… plus latar di pantai selatan. Sensasional. Ditulis dan difilmkan dengan indah di desa kecil. Sutradaranya patut diperhatikan. Ajak keluarga atau teman, lalu nikmati hidangan Korea untuk merayakannya. Perfilman Korea sempat menurun beberapa tahun terakhir, tapi ini bisa mengangkatnya kembali…

9. The Hidden Face (2024)

The Hidden Face (2024) (Foto: imdb)

Genre : Misteri, Thriller Psikologis, Erotis (19+)

: Misteri, Thriller Psikologis, Erotis (19+) Rating (IMDb) : 6.2/10

: 6.2/10 Pemain : Song Seung-heon, Cho Yeo-jeong, Park Ji-hyun

: Song Seung-heon, Cho Yeo-jeong, Park Ji-hyun Situs atau platform streaming : Viu, CATCHPLAY+

: Viu, CATCHPLAY+ Tonton trailer: The Hidden Face (2024)

Hidden Face (2024) adalah remake Korea dari film Kolombia-Spanyol berjudul sama (2011), bergenre thriller misteri erotis.

Cerita berfokus pada Sung-jin (Song Seung-heon), seorang konduktor orkestra ternama yang depresi setelah tunangannya, Soo-yeon (Cho Yeo-jeong), hilang secara misterius.

Saat Sung-jin mulai menjalin hubungan dengan Mi-joo (Park Ji-hyun), seorang cellist pengganti tunangannya, terungkap bahwa Soo-yeon terjebak di ruang rahasia di rumah mereka sendiri dan dipaksa menyaksikan perselingkuhan tersebut.

Cho Yeo-jeong menunjukkan akting intens dan emosional, menampilkan ketakutan, kemarahan, dan frustrasi hanya melalui ekspresi wajah dan bahasa tubuh, menjadikan perannya krusial bagi ketegangan cerita.

Review IMDb oleh Ordinary_cor: Awalnya saya pikir ini hanya segitiga cinta biasa dengan sedikit suspense, dan hanya karena itu, beberapa adegan grafis terasa berlebihan dan tidak perlu. Namun saat saya terus menonton dan cerita berkembang, adegan grafis itu terasa lebih masuk akal. Adegan tersebut tidak hadir untuk erotisme, tapi lebih menekankan puncak dari obsesi yang rumit dan balas dendam. Ini cukup menghibur untuk jenis drama seperti ini menurut saya.

10. Parasite (2019)

Parasite (2019) (Foto: imdb)

Genre : Thriller, Komedi Gelap

: Thriller, Komedi Gelap Rating (IMDb) : 8.5/10

: 8.5/10 Pemain : Song Kang-ho, Jang Hye-jin, Choi Woo-shik, Park So-dam, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Lee Jung-eun, Park Myung-hoon

: Song Kang-ho, Jang Hye-jin, Choi Woo-shik, Park So-dam, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Lee Jung-eun, Park Myung-hoon Situs atau platform streaming : Netflix, Viu, Prime Video, iQIYI

: Netflix, Viu, Prime Video, iQIYI Tonton trailer: Parasite (2019)

Parasite (2019) adalah film thriller-komedi gelap fenomenal yang disutradarai Bong Joon-ho.

Kisah berpusat pada keluarga Kim—Ki-taek (Song Kang-ho), Chung-sook (Jang Hye-jin), Ki-woo (Choi Woo-shik), dan Ki-jung (Park So-dam), yang tinggal di apartemen semi basement sempit.

Ketika Ki-woo berpura-pura menjadi tutor bahasa Inggris anak keluarga kaya Park, satu per satu keluarga Kim menyusup ke rumah keluarga Park dengan menyamar menjadi pekerja profesional tanpa diketahui majikan mereka.

Cho Yeo-jeong memerankan Yeon-kyo, ibu kaya yang naif namun manipulatif, menampilkan akting natural dan naif dengan komedi yang kuat, terutama saat menghadapi keluarga Kim.

Chemistry-nya dengan Lee Sun-kyun (sebagai suami) dan para penyusup terasa realistis, menjadikan perannya sangat penting sebagai representasi orang kaya yang mudah tertipu.