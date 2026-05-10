10 Film Amanda Manopo Terbaik, Dari Horor sampai Drama Semuanya Menarik!

Amanda Gabriella Manopo Lugue, atau yang lebih dikenal sebagai Amanda Manopo, adalah aktris, model, dan penyanyi Indonesia kelahiran Jakarta, 6 Desember 1999.

Ia mulai dikenal sejak kecil lewat dunia periklanan sebelum akhirnya debut akting di film Sampai Ujung Dunia (2012).

Nama Amanda Manopo semakin melejit setelah memerankan Andin dalam sinetron fenomenal Ikatan Cinta bersama Arya Saloka pada tahun 2020.

Berkat perannya tersebut, Amanda Manopo berhasil meraih berbagai penghargaan bergengsi, seperti Aktris Sinetron Terpopuler di Indonesian Television Awards 2021, Best Actress di Asian Academy Creative Awards 2021, dan Asian Star Prize di Seoul International Drama Awards 2021.

Bagi Anda yang menyukai tontonan dengan akting emosional dan cerita yang beragam, deretan film terbaik Amanda Manopo bisa menjadi pilihan menarik.

Rekomendasi Film Amanda Manopo Terbaik

Berikut adalah rekomendasi film Amanda Manopo terbaik yang menampilkan akting emosional, karakter yang kuat, serta cerita menarik dari berbagai genre, mulai dari horor, drama keluarga, romance, hingga thriller, yang wajib Anda tonton:

1. Sajen (2018)

Genre : Horor, Drama, Thriller

Pemain : Amanda Manopo, Angga Yunanda, Steffi Zamora, Jeff Smith, Chantiq Schagerl, Rachel Amanda

Sajen adalah film drama-horor Indonesia yang dirilis pada 3 Mei 2018 dan cukup menarik perhatian karena menggabungkan tema horor supranatural dengan isu sosial yang dekat dengan kehidupan remaja, yaitu bullying di lingkungan sekolah.

Film ini mencoba memperlihatkan bagaimana tindakan perundungan yang dilakukan secara terus-menerus dapat menghancurkan kondisi mental seseorang hingga berujung tragedi.

Di balik elemen horornya, film ini sebenarnya membawa pesan tentang kekerasan verbal, tekanan sosial di sekolah, dan dampak psikologis yang sering kali diabaikan oleh lingkungan sekitar.

Cerita berpusat pada Alanda Adriana yang diperankan oleh Amanda Manopo, seorang siswi SMA yang dikenal pintar, mandiri, dan memiliki keberanian untuk melawan ketidakadilan.

Di sekolahnya, SMA Pelita Bangsa, Alanda menjadi target perundungan sistematis dari kelompok siswa populer yang dipimpin Bianca, diperankan oleh Steffi Zamora, serta Davi yang dimainkan Jeff Smith.

Bentuk bullying yang diterimanya bukan hanya berupa hinaan biasa, tetapi sudah mengarah pada persekusi sosial yang membuat hidupnya tertekan secara mental.

Tidak ada banyak pihak yang benar-benar membelanya, dan situasi tersebut perlahan menghancurkan kondisi psikologis Alanda.

Tekanan yang terus-menerus akhirnya membuat Alanda mengalami depresi berat hingga memilih mengakhiri hidupnya sendiri.

Namun kematian Alanda bukan akhir cerita. Setelah meninggal, arwahnya kembali dan mulai menghantui sekolah untuk membalas dendam kepada orang-orang yang telah menyakitinya semasa hidup.

Dari sinilah unsur horor film mulai berkembang dengan berbagai teror supranatural yang terjadi di lingkungan sekolah.

Menariknya, film ini juga memperlihatkan bagaimana pihak sekolah mencoba menghadapi situasi tersebut.

Mereka sadar bahwa tindakan bullying yang terjadi selama ini menjadi pemicu tragedi besar.

Untuk menenangkan arwah Alanda dan menghindari kejadian buruk lainnya, pihak sekolah melakukan ritual dengan meletakkan sesajen atau “sajen” di area sekolah.

Elemen inilah yang menjadi asal judul film sekaligus memperkuat nuansa mistis lokal Indonesia di dalam cerita.

Film ini diperkuat oleh jajaran aktor dan aktris muda Indonesia yang saat itu sedang naik daun.

Amanda Manopo tampil sebagai Alanda Adriana, sementara Angga Yunanda memerankan Riza Alif Ramadhan.

Selain itu ada Steffi Zamora sebagai Bianca, Jeff Smith sebagai Davi, Chantiq Schagerl sebagai Keyra, dan Rachel Amanda sebagai Ratu.

Dalam film ini, Amanda Manopo dinilai menjadi salah satu kekuatan utama cerita, terutama pada paruh awal film sebelum unsur horor balas dendam mendominasi.

Ia berhasil membangun karakter Alanda sebagai sosok korban bullying yang emosional tetapi tetap kuat dan berani.

Amanda mampu memperlihatkan perubahan emosi karakter dari gadis pintar yang tegar menjadi pribadi yang perlahan hancur akibat tekanan sosial.

Banyak penonton menilai bahwa performanya cukup efektif dalam membuat penonton bersimpati kepada karakter Alanda, sehingga tragedi yang terjadi terasa lebih emosional.

Perannya di film ini juga menjadi salah satu bukti awal bahwa Amanda Manopo cukup cocok bermain di genre horor sebelum namanya semakin populer di dunia sinetron.

Review IMDb Sajen (2018) Tidak ditemukan review di IMDb maupun sumber lainnya.

2. Bisikan Iblis (2018)

Genre : Horor, Supranatural, Misteri

Pemain : Amanda Manopo, Rebecca Klopper, Zoe Abbas Jackson, Andira Hadley, Nicole Parham, Ayu Dyah Pasha, Dicky Wahyudi

Bisikan Iblis adalah film horor supranatural Indonesia garapan sutradara Hanny R. Saputra dan diproduksi oleh MD Pictures.

Film ini menghadirkan kisah misteri yang dipadukan dengan trauma psikologis dan gangguan makhluk gaib.

Dibandingkan horor penuh jumpscare, film ini lebih banyak bermain pada atmosfer mencekam, ketakutan batin, serta rahasia masa lalu yang perlahan terungkap.

Cerita film berfokus pada karakter Nany yang diperankan Amanda Manopo. Nany adalah seorang remaja indigo yang memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib sejak kecil.

Hidupnya dipenuhi trauma mendalam setelah menyaksikan langsung ibunya tewas secara mengenaskan dibunuh oleh sosok misterius yang dikenal sebagai “Iblis Hitam”.

Pengalaman mengerikan tersebut membekas sangat kuat dalam hidupnya hingga membuat Nany tumbuh menjadi pribadi yang penuh ketakutan dan paranoia.

Dalam upaya mencari jawaban atas masa lalunya, Nany memutuskan bersekolah di sebuah asrama yang ternyata merupakan tempat ibunya dulu menempuh pendidikan.

Namun keputusan itu justru membawa dirinya semakin dekat dengan teror supranatural. Sejak tinggal di asrama tersebut, Nany mulai mendengar bisikan-bisikan misterius dan mengalami gangguan gaib yang semakin lama semakin intens.

Ia kemudian menemukan fakta mengerikan bahwa asrama itu memiliki sejarah kelam, setiap tahun ajaran baru selalu ada siswi yang meninggal secara misterius.

Situasi semakin menegangkan ketika Nany mencoba mengungkap rahasia di balik kematian ibunya dan keterkaitan sosok “Iblis Hitam” dengan berbagai kejadian tragis di asrama tersebut.

Atmosfer film dibangun dengan nuansa sekolah asrama yang sunyi, lorong gelap, dan kemunculan sosok-sosok menyeramkan yang memperkuat unsur horor psikologisnya.

Film ini dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris muda Indonesia. Amanda Manopo tampil sebagai Nany, didampingi Rebecca Klopper sebagai Shila, Zoe Abbas Jackson sebagai Gie, Andira Hadley sebagai Violet, serta Nicole Parham sebagai Hilda.

Selain itu, Ayu Dyah Pasha memerankan Bu Emil dan Dicky Wahyudi sebagai Pak Frans.

Peran Amanda Manopo sebagai Nany menjadi pusat utama cerita. Ia memerankan karakter yang penuh trauma, sering mengalami ketakutan ekstrem, dan hidup dalam tekanan psikologis akibat masa lalu kelamnya.

Salah satu ciri karakter Nany adalah kebiasaannya bersembunyi di dalam lemari saat rasa takutnya memuncak.

Amanda dinilai cukup berhasil membangun atmosfer teror psikologis melalui ekspresi cemas, ketakutan, dan rasa penasaran yang terus berkembang sepanjang film.

Penampilannya membantu memperkuat nuansa misteri dan membuat penonton ikut merasakan tekanan mental yang dialami karakternya saat mencoba mengungkap rahasia kematian ibunya.

Review IMDb by AlfianFilmscape: Film ini terlalu bergantung pada jumpscare untuk membangun rasa takut. Meskipun beberapa jumpscare masih cukup efektif, penggunaannya yang berulang membuat pengalaman horor terasa dangkal dan gagal membangun ketegangan psikologis yang dalam atau atmosfer yang benar-benar mencekam. Dari sisi teknis, film ini memang diproduksi dengan cukup rapi untuk ukuran film horor komersial, termasuk sinematografi dan desain set asrama, namun tidak menawarkan visual yang menonjol atau penggunaan efek yang kreatif. Secara keseluruhan, film ini hanya mengikuti pola standar produksi film horor tanpa inovasi yang berarti.

3. Kajeng Kliwon: Nightmare in Bali (2019)

Genre : Horor, Mistis, Thriller

Pemain : Amanda Manopo, Chris Laurent, Atikah Suhaime, Vincent Andrianto, Indah Kalalo, Catherine Wilson, Egi Fedly

Kajeng Kliwon: Nightmare in Bali adalah film horor Indonesia yang diproduksi sekitar tahun 2019 dan dirilis pada awal 2020 dengan arahan sutradara Bambang Drias.

Film ini mencoba menghadirkan horor yang kental dengan budaya dan kepercayaan lokal Bali, khususnya mengenai malam Kajeng Kliwon yang dipercaya sebagai malam sakral ketika dunia manusia dan dunia makhluk halus menjadi sangat dekat.

Cerita film berpusat pada Agni yang diperankan Amanda Manopo, seorang dokter muda asli Bali yang tengah menikmati masa bahagia menjelang pernikahannya dengan Nicho, seorang fotografer dari Jakarta yang diperankan Chris Laurent.

Hubungan mereka awalnya berjalan romantis dan penuh kebahagiaan, tetapi situasi mulai berubah ketika malam Kajeng Kliwon semakin dekat.

Dalam tradisi Bali, malam tersebut dipercaya sebagai waktu di mana energi mistis menjadi sangat kuat dan makhluk gaib dapat masuk ke dunia manusia.

Gangguan demi gangguan mulai menghantui kehidupan Agni dan Nicho. Mereka diteror oleh kehadiran makhluk-makhluk supranatural yang berkaitan dengan mitologi Bali, terutama sosok Rangda yang dikenal sebagai ratu leak jahat dalam kepercayaan tradisional Bali.

Teror tersebut perlahan mengancam keselamatan mereka sekaligus menguji hubungan cinta yang sedang mereka bangun.

Film ini tidak hanya mengandalkan jumpscare, tetapi juga memperlihatkan suasana mistis khas Bali dengan penggunaan ritual adat, nuansa desa tradisional, serta mitologi lokal yang menjadi inti cerita.

Latar Bali memberikan identitas yang cukup kuat pada film ini karena keindahan alam dan budaya lokal justru dipadukan dengan atmosfer menyeramkan.

Selain Amanda Manopo dan Chris Laurent, film ini juga dibintangi Atikah Suhaime sebagai Dayu, Vincent Andrianto sebagai Wijaya, Indah Kalalo sebagai Nengah, Catherine Wilson sebagai Wo Kadek, dan Egi Fedly sebagai Wayan.

Dalam film ini, Amanda Manopo memerankan Agni, seorang dokter muda yang awalnya hidup normal namun perlahan dihantui berbagai gangguan mistis.

Amanda Manopo dinilai mampu menunjukkan perubahan emosi karakter dengan cukup baik, mulai dari sosok calon pengantin yang bahagia hingga berubah menjadi penuh ketakutan akibat teror supranatural yang semakin intens.

Film ini juga memperlihatkan kemampuan Amanda dalam memainkan adegan-adegan tegang di genre horor, sekaligus tetap mempertahankan sisi drama romantis bersama karakter Nicho.

Review IMDb by Mysterygeneration: Berlatar malam suci Kajeng Kliwon, film tahun 2019 ini menggabungkan unsur horor dengan mitologi Bali. Cerita berfokus pada Agni, seorang dokter asal Bali yang akhirnya dipenggal setelah mengalami gangguan aktivitas paranormal. Eksekusi film ini dinilai hambar dan terlalu linear, dengan efek visual yang berlebihan serta karakter yang kurang berkembang, meskipun memiliki nuansa mistis dan budaya yang kuat. Sayangnya, film ini gagal memberikan pengalaman horor yang benar-benar menegangkan.

4. Kelam (2019)

Genre : Horor, Thriller, Supranatural

Pemain : Aura Kasih, Amanda Manopo, Giselle Tambunan, Evan Sanders, Rina Hassim, Ade Firman Hakim, Aisyah K.L.

Kelam adalah film horor-thriller Indonesia yang dirilis pada 24 Oktober 2019 dan disutradarai oleh Erwin Arnada.

Film ini menghadirkan kisah teror supranatural yang berkaitan dengan transplantasi organ dan arwah penasaran.

Tema tersebut membuat Kelam memiliki nuansa berbeda dibanding banyak film horor Indonesia lain yang umumnya berfokus pada rumah berhantu atau ritual mistis.

Cerita berpusat pada Nina yang diperankan Aura Kasih. Setelah delapan tahun meninggalkan rumah keluarganya, Nina akhirnya kembali karena sang ibu, Dewi, mengalami kecelakaan serius.

Nina datang bersama putrinya, Sasha, yang diperankan Giselle Tambunan. Sasha sendiri sedang berada dalam kondisi kritis karena mengidap kebocoran jantung parah dan membutuhkan transplantasi segera agar bisa bertahan hidup.

Harapan muncul ketika Sasha akhirnya mendapatkan donor jantung dari seorang anak perempuan bernama Tiara yang baru saja meninggal dunia.

Operasi transplantasi berjalan sukses, tetapi setelah itu situasi berubah menjadi mengerikan. Perilaku Sasha mulai berubah secara misterius dan tidak wajar.

Ia menunjukkan sikap aneh, berbicara tidak seperti biasanya, dan berbagai kejadian menyeramkan mulai terjadi di rumah mereka.

Tidak lama kemudian, teror hantu anak kecil mulai menghantui keluarga Nina. Nina percaya bahwa arwah Tiara masih hidup di dalam tubuh anaknya setelah transplantasi jantung dilakukan.

Ketakutan tersebut membuat konflik dalam keluarga semakin intens, terutama ketika batas antara kenyataan dan gangguan supranatural mulai sulit dibedakan.

Film ini dibintangi oleh Aura Kasih sebagai Nina, Amanda Manopo sebagai Fenny yang merupakan adik Nina, Giselle Tambunan sebagai Sasha, Evan Sanders sebagai Dr. Rico, Rina Hassim sebagai Dewi, Ade Firman Hakim sebagai Arman, dan Aisyah K.L. sebagai sosok hantu.

Dalam film ini, Amanda Manopo memerankan karakter Fenny, adik dari Nina. Meski porsinya bukan karakter utama, kehadiran Amanda tetap menjadi bagian penting dalam mendukung konflik keluarga yang terjadi sepanjang cerita.

Perannya lebih banyak berfungsi sebagai karakter pendukung yang membantu membangun dinamika emosional di tengah teror yang dialami keluarga mereka.

Beberapa ulasan menyebut bahwa akting para pemain, termasuk Amanda Manopo, sudah berjalan sesuai pola film horor keluarga pada umumnya.

Review IMDb Kelam (2019) Tidak ditemukan review di IMDb maupun sumber lainnya.

5. Kupu-Kupu Kertas (2024)

Genre : Drama, Sejarah, Thriller

Pemain : Amanda Manopo, Chicco Kurniawan, Iwa K., Reza Oktovian (Reza Arap), Samo Rafael, Ayu Laksmi, Fajar Nugra

Kupu-Kupu Kertas adalah film drama sejarah-thriller Indonesia yang mengambil latar Banyuwangi pada tahun 1965, masa ketika Indonesia mengalami konflik sosial-politik besar yang berkaitan dengan tragedi politik nasional.

Film ini tidak hanya menampilkan kisah cinta, tetapi juga memperlihatkan bagaimana perpecahan ideologi dapat menghancurkan hubungan antar manusia dan memicu kekerasan berdarah di masyarakat.

Cerita film berfokus pada hubungan Ning yang diperankan Amanda Manopo dengan Ihsan yang dimainkan Chicco Kurniawan.

Ning adalah seorang gadis ceria yang tumbuh di keluarga simpatisan PKI, sementara Ihsan berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama (NU).

Perbedaan latar belakang ideologi tersebut membuat hubungan mereka penuh tekanan sejak awal. Keduanya sebenarnya saling mencintai, tetapi situasi politik yang semakin panas membuat hubungan itu menjadi sangat sulit dipertahankan.

Ketegangan mulai memuncak ketika konflik sosial di Banyuwangi berubah menjadi pertikaian berdarah yang berkaitan dengan peristiwa 18 Oktober 1965.

Film ini memperlihatkan bagaimana masyarakat yang sebelumnya hidup berdampingan perlahan terpecah akibat kebencian politik dan propaganda ideologi.

Di tengah kekacauan tersebut, kisah cinta Ning dan Ihsan berubah menjadi tragedi yang menyakitkan.

Selain Amanda Manopo dan Chicco Kurniawan, film ini juga dibintangi oleh Iwa K. sebagai Rekoso yang merupakan ayah Ning, Reza Oktovian atau Reza Arap sebagai Muso, Samo Rafael sebagai Rasyid, Ayu Laksmi sebagai Sulastri, dan Fajar Nugra sebagai Zul.

Dalam film ini, Amanda Manopo dinilai tampil cukup berbeda dibanding peran-perannya di sinetron populer.

Ia memerankan Ning sebagai sosok gadis yang awalnya ceria dan penuh harapan, tetapi perlahan harus menghadapi kenyataan pahit akibat konflik politik dan tekanan keluarga.

Peran Amanda Manopo menuntut emosi yang jauh lebih intens karena karakter Ning harus menghadapi ketakutan, kehilangan, cinta terlarang, hingga tragedi sosial yang brutal.

Banyak penonton dan reviewer menilai chemistry Amanda Manopo dengan Chicco Kurniawan berhasil membangun kisah cinta tragis yang terasa menyentuh dan realistis.

Review IMDb Kupu-Kupu Kertas (2024) Tidak ditemukan review di IMDb maupun sumber lainnya.

6. Indigo (2023)

Genre : Horor, Supranatural, Thriller

Pemain : Amanda Manopo, Aliando Syarief, Sara Wijayanto, Nicole Rossi, Ryuken Lie, Marcellino Lafrand, Ferry Ardiansyah

Indigo adalah film horor supranatural Indonesia garapan sutradara Rocky Soraya, sosok yang dikenal lewat berbagai film horor populer, seperti The Doll dan Mata Batin.

Film ini menghadirkan kombinasi antara horor mistis, kemampuan indigo, trauma masa lalu, serta hubungan keluarga yang emosional.

Dengan nuansa gelap dan atmosfer mencekam, Indigo mencoba membawa penonton masuk ke dunia supranatural yang penuh teror gaib dan konflik batin.

Cerita film berpusat pada Zora yang diperankan Amanda Manopo. Sejak kecil, Zora sebenarnya memiliki kemampuan indigo, yaitu kemampuan melihat dan merasakan keberadaan makhluk gaib.

Namun, karena orang tuanya ingin Zora menjalani kehidupan normal tanpa gangguan dunia mistis, kemampuan tersebut akhirnya ditutup oleh seorang paranormal.

Keputusan itu membuat Zora tumbuh sebagai wanita biasa dan perlahan menjauh dari pengalaman supranatural yang pernah menghantuinya semasa kecil.

Namun keadaan berubah drastis 17 tahun kemudian ketika adik Zora, Ninda yang diperankan Nicole Rossi, mulai mengalami gangguan aneh.

Ninda diteror oleh sosok gaib menyeramkan berupa hantu wanita hamil bernama Widuri. Awalnya, kondisi Ninda dianggap sebagai gangguan mental dan ia didiagnosis menderita skizofrenia.

Akan tetapi, semakin lama berbagai kejadian mistis yang dialami Ninda membuktikan bahwa masalah tersebut bukan sekadar gangguan psikologis biasa.

Zora kemudian menyadari bahwa adiknya ternyata juga memiliki kemampuan indigo seperti dirinya.

Demi menyelamatkan Ninda dari ancaman makhluk gaib yang semakin berbahaya, Zora akhirnya terpaksa membuka kembali mata batinnya yang selama ini ditutup.

Keputusan tersebut membuatnya kembali berhadapan dengan dunia mistis yang selama ini ia hindari, sekaligus memaksanya menghadapi berbagai trauma masa lalu yang belum benar-benar hilang.

Film ini menghadirkan berbagai elemen khas horor Indonesia modern seperti ritual paranormal, teror visual, penampakan menyeramkan, dan konflik emosional keluarga.

Nuansa horornya dibangun cukup intens dengan permainan pencahayaan gelap, suara-suara misterius, serta kemunculan sosok Widuri yang menjadi ancaman utama sepanjang cerita.

Selain Amanda Manopo sebagai Zora, film ini juga dibintangi Aliando Syarief sebagai Aksa, Sara Wijayanto sebagai Sekar yang berperan sebagai paranormal, Nicole Rossi sebagai Ninda, Ryuken Lie sebagai Daffa, Marcellino Lafrand sebagai Anwar, dan Ferry Ardiansyah sebagai Wisnu.

Deretan pemain tersebut membuat film ini cukup menarik perhatian, terutama karena mempertemukan Amanda Manopo dan Aliando Syarief dalam satu proyek layar lebar.

Peran Amanda Manopo sebagai Zora mendapat cukup banyak perhatian dan dianggap menjadi salah satu daya tarik utama film ini.

Amanda Manopo dinilai berhasil menunjukkan totalitas akting sebagai sosok kakak yang protektif, berani, dan rela menghadapi bahaya demi menyelamatkan adiknya.

Karakter Zora mengalami perkembangan emosional yang cukup besar, dari seseorang yang awalnya berusaha menjauh dari dunia mistis menjadi wanita yang harus menerima kembali kemampuan indigonya demi keluarga.

Chemistry Amanda Manopo dengan Nicole Rossi sebagai adik-kakak juga dinilai cukup kuat dan emosional, begitu pula interaksinya dengan Aliando Syarief yang terasa natural di beberapa adegan penting.

Review IMDb by stevenaguerrero Bayangkan sebuah anugerah yang justru terasa seperti kutukan. Apakah itu harus ditolak, atau justru diterima dan diasah menjadi kekuatan untuk melawan kejahatan di dunia ini. Saya sangat menyukai jenis film seperti ini—tentang menghadapi kejahatan yang tidak diketahui. Namun, rasa sakit emosional dalam film ini hampir terasa tidak tertahankan. Semoga penonton bisa menghargai akhir ceritanya, karena saya sendiri menyukainya. Ini adalah film yang menyenangkan sekaligus menegangkan. Indonesia memiliki mitologi dan legenda rakyat yang sangat kaya, dan hal tersebut berhasil diangkat dengan baik dalam genre horor.

7. Bila Esok Ibu Tiada (2024)

Genre : Drama, Keluarga, Melodrama

Pemain : Christine Hakim, Slamet Rahardjo, Adinia Wirasti, Fedi Nuril, Amanda Manopo, Yasmin Napper, Baim Wong

Bila Esok Ibu Tiada adalah film drama keluarga Indonesia yang dirilis pada tahun 2024 dan disutradarai oleh Rudi Soedjarwo.

Film ini menjadi salah satu film drama keluarga paling emosional dan sukses secara komersial di tahun tersebut, bahkan berhasil meraih lebih dari tiga juta penonton di bioskop Indonesia.

Ceritanya mengangkat tema keluarga, kehilangan, hubungan saudara yang renggang, serta perjuangan seorang ibu yang ingin melihat anak-anaknya hidup rukun sebelum ajal menjemputnya.

Film ini berpusat pada Rahmi yang diperankan oleh Christine Hakim, seorang ibu yang harus berjuang menjaga keutuhan keluarganya setelah sang suami, Haryo yang diperankan Slamet Rahardjo, meninggal dunia.

Kehilangan sosok kepala keluarga membuat hubungan keempat anak mereka perlahan menjadi renggang karena masing-masing sibuk dengan persoalan hidup sendiri.

Anak-anak Rahmi terdiri dari Ranika, Rangga, Rania, dan Hening. Ranika yang diperankan Adinia Wirasti merupakan anak pertama sekaligus tulang punggung keluarga yang memiliki sifat keras dan cenderung otoriter.

Sikapnya sering memicu konflik dengan saudara-saudaranya. Rangga yang dimainkan Fedi Nuril memiliki persoalan hidupnya sendiri, sementara Rania yang diperankan Amanda Manopo juga menghadapi konflik pribadi dan hubungan asmara yang rumit.

Anak bungsu mereka, Hening yang dimainkan Yasmin Napper, turut terjebak dalam situasi keluarga yang penuh tekanan emosional.

Di tengah kondisi keluarga yang tidak harmonis tersebut, kesehatan Rahmi justru semakin memburuk.

Dalam sisa waktunya, ia hanya memiliki satu harapan sederhana: melihat anak-anaknya kembali akur dan saling menyayangi sebelum dirinya “tiada”.

Dari sinilah film berkembang menjadi drama keluarga yang penuh pertengkaran, penyesalan, air mata, dan proses memahami arti keluarga sebenarnya.

Film ini diperkuat oleh jajaran aktor papan atas Indonesia seperti Christine Hakim, Slamet Rahardjo, Adinia Wirasti, Fedi Nuril, Amanda Manopo, Yasmin Napper, dan Baim Wong.

Peran Amanda Manopo sebagai Rania mendapatkan perhatian positif karena dianggap berbeda dari karakter sinetron yang biasanya ia mainkan.

Dalam film ini, Amanda tampil lebih emosional dan dewasa sebagai seorang anak yang menyimpan konflik batin serta menghadapi persoalan asmara di tengah keretakan hubungan keluarga.

Amanda Manopo juga dinilai mampu beradu akting dengan aktor dan aktris senior tanpa kehilangan kekuatan emosinya sendiri.

Chemistry antar saudara dalam film terasa cukup intens dan natural, terutama dalam adegan-adegan pertengkaran keluarga yang emosional.

Banyak penonton menganggap penampilan Amanda Manopo ikut membantu membawa suasana haru yang menjadi kekuatan utama film ini, sehingga tidak sedikit ulasan yang menyebut Bila Esok Ibu Tiada sebagai salah satu drama keluarga Indonesia paling menyentuh dalam beberapa tahun terakhir.

Review IMDb by kepin-31928 Menurut pendapat saya, judul film ini sebenarnya tidak terlalu sesuai dengan isi cerita. Sejak awal, film ini tidak benar-benar terasa mengarah pada tema “jika esok ibu tiada”. Ceritanya lebih terasa seperti konflik antar saudara, ditambah sedikit cerita tentang ibu mereka. Film ini hanya menampilkan konflik permukaan dari masing-masing saudara, dan hanya mendalami konflik anak tertua, sementara konflik saudara lainnya hanya disentuh secara sekilas. Sisi cerita sang ibu juga dipenuhi adegan yang terlalu dramatis (secara pribadi saya merasa canggung saat menontonnya). Ending-nya juga terasa dangkal, meskipun tetap menunjukkan bahwa setiap karakter akhirnya berhasil mengatasi masalah mereka dan menjalani hidup dengan lebih baik. Penutup ceritanya cukup rapi. Secara keseluruhan, saya beri nilai 7/10, cukup klise.

8. 1 Imam 2 Makmum (2025)

Genre : Drama, Romantis, Religi

Pemain : Fedi Nuril, Amanda Manopo, Revalina S. Temat, Maheera Yusuf, Sari Nila, Irgi Ahmad Fahrezi, Marini Soerjosoemarno

1 Imam 2 Makmum adalah film drama romantis Indonesia yang tayang perdana di bioskop pada 16 Januari 2025.

Film ini mengangkat kisah rumah tangga yang penuh dilema emosional, bukan tentang poligami konvensional, melainkan tentang seseorang yang belum benar-benar bisa melepaskan cinta terhadap pasangan yang telah meninggal dunia.

Tema tersebut membuat film ini terasa lebih melankolis dan emosional dibanding drama romantis biasa.

Cerita berfokus pada Anika yang diperankan Amanda Manopo. Ia menikah dengan Arman yang dimainkan Fedi Nuril, seorang duda dengan satu anak yang masih sangat mencintai almarhumah istrinya, Leila yang diperankan Revalina S. Temat.

Meskipun Leila telah meninggal empat tahun sebelumnya, bayang-bayang cintanya masih sangat kuat dalam hidup Arman.

Setelah menikah, Anika berusaha menjalani perannya sebagai istri dengan sebaik mungkin.

Namun ia justru menghadapi kenyataan pahit karena Arman bersikap sangat dingin dan sulit membuka hati.

Arman tidur terpisah ranjang, menjaga jarak secara emosional, dan bahkan tidak bersedia menjadi imam salat bagi Anika.

Situasi tersebut membuat Anika merasa tidak dianggap sebagai istri yang sesungguhnya.

Film ini kemudian berkembang menjadi kisah perjuangan emosional seorang perempuan yang harus “bersaing” dengan kenangan tentang seseorang yang sudah meninggal.

Anika mencoba bertahan dan mempertahankan rumah tangganya meskipun terus merasa kalah oleh bayang-bayang masa lalu suaminya sendiri.

Konflik emosional inilah yang menjadi inti utama cerita.

Selain Amanda Manopo dan Fedi Nuril, film ini juga dibintangi Revalina S. Temat sebagai Leila, serta didukung oleh Maheera Yusuf, Sari Nila, Irgi Ahmad Fahrezi, dan Marini Soerjosoemarno.

Peran Amanda Manopo sebagai Anika mendapat cukup banyak apresiasi karena dianggap sangat totalitas dan emosional.

Banyak penonton menilai bahwa Amanda menjadi “penyelamat” film melalui penampilannya yang mampu menghidupkan karakter Anika sebagai perempuan yang terluka tetapi tetap bertahan mempertahankan cintanya.

Chemistry Amanda Manopo dan Fedi Nuril juga dianggap cukup kuat dalam membangun suasana rumah tangga yang dingin, penuh jarak emosional, tetapi tetap menyimpan harapan.

Amanda berhasil menyampaikan rasa sedih, kecewa, marah, dan lelah yang dialami Anika dengan cukup natural, sehingga penonton dapat merasakan penderitaan batin karakter tersebut sepanjang film berlangsung.

Review IMDb 1 Imam 2 Makmum (2025) Tidak ditemukan review di IMDb maupun sumber lainnya.

9. Dusun Mayit (2025)

Genre : Horor, Petualangan, Mistis

Pemain : Amanda Manopo, Ersya Aurelia, Fahad Haydra, Randy Martin, Anya Zen, Bambang Gundhul

Dusun Mayit adalah film horor petualangan Indonesia yang dirilis pada 31 Desember 2025.

Film ini disutradarai oleh Rizal Mantovani, sosok yang dikenal lewat berbagai film horor populer, seperti Kuntilanak dan Rumah Kentang.

Mengangkat latar pendakian gunung dan desa gaib misterius, film ini menghadirkan nuansa horor survival yang dipadukan dengan mitos lokal dan teror supranatural.

Cerita film mengikuti perjalanan empat mahasiswa bernama Aryo, Raka, Nita, dan Yuni yang melakukan pendakian ke Gunung Welirang.

Awalnya perjalanan mereka tampak seperti petualangan biasa. Namun semuanya berubah ketika Nita melakukan tindakan sembrono dengan mengambil sesajen yang berada di area gunung.

Tidak lama kemudian, Nita jatuh ke telaga misterius dan sejak saat itu mereka mulai mengalami berbagai kejadian aneh.

Kelompok tersebut akhirnya tersesat dan masuk ke sebuah desa gaib bernama “Dusun Mayit”, tempat penuh teror yang dipercaya menuntut tumbal manusia dan haus akan jiwa-jiwa baru.

Desa itu dihuni oleh kekuatan mistis yang mengancam keselamatan mereka satu per satu. Semakin lama mereka berada di sana, semakin sulit membedakan antara kenyataan dan ilusi supranatural.

Film ini terinspirasi dari kisah nyata dan thread viral JeroPoint mengenai teror pendakian gunung yang sempat ramai dibicarakan di internet.

Unsur horor lokal seperti sesajen, larangan adat, desa gaib, dan mitos pendakian menjadi elemen utama yang membangun atmosfer menyeramkan sepanjang film.

Dusun Mayit diproduksi oleh Hitmaker Studios dan memiliki durasi sekitar 1 jam 35 menit dengan rating usia remaja.

Film ini dibintangi Amanda Manopo sebagai Yuni, Ersya Aurelia sebagai Nita, Fahad Haydra sebagai Aryo, Randy Martin sebagai Raka, Anya Zen sebagai Amari atau pendaki wanita misterius, serta Bambang Gundhul sebagai Mbah Surop.

Amanda Manopo memerankan karakter Yuni yang menjadi bagian dari kelompok pendaki yang terjebak di desa misterius tersebut.

Sebagai salah satu pemeran utama, Amanda Manopo dinilai berhasil membawakan karakter yang harus bertahan di tengah situasi penuh ketegangan dan ancaman supranatural.

Amanda Manopo mampu mempertahankan atmosfer horor yang intens melalui ekspresi ketakutan, kepanikan, dan perjuangan bertahan hidup yang cukup meyakinkan sepanjang film berlangsung.

Review IMDb by rafifhalimwatchmovie Pada dasarnya, Village of The Dead terasa seperti sebuah draf kasar yang tidak pernah disempurnakan. Film ini memiliki ide-ide menarik yang diambil dari mitos lokal, bahkan premis desa terkutuk yang menuntut tumbal sebenarnya cukup menjanjikan. Namun semuanya tidak disusun menjadi cerita yang utuh dengan karakter yang benar-benar hidup. Hasilnya adalah tontonan yang membuat frustrasi karena lebih terasa membosankan daripada menakutkan.

10. Check Out Sekarang, Pay Later (Caper) (2026)

Genre : Drama, Komedi, Sosial

Pemain : Amanda Manopo, Devano Danendra, Fajar "Sadboy", Jovial da Lopez, Sastra Silalahi, Lukman Sardi

Check Out Sekarang, Pay Later atau disingkat Caper adalah film drama-komedi Indonesia yang dirilis pada 5 Februari 2026 dan disutradarai oleh Ardy Octaviand.

Film ini mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat modern, terutama fenomena gaya hidup konsumtif dan jeratan utang pinjaman online atau pinjol yang semakin marak di Indonesia.

Cerita film berpusat pada Tina yang diperankan Amanda Manopo. Tina adalah mantan pemenang kontes kecantikan dari keluarga kelas menengah yang memiliki kebiasaan konsumtif dan sangat gemar berbelanja.

Demi menjaga gaya hidupnya, ia terus menggunakan layanan pinjaman online hingga akhirnya terlilit utang dalam jumlah besar. Situasi hidup Tina semakin rumit karena ia juga harus menghidupi adiknya.

Dalam kondisi terdesak, Tina akhirnya menerima pekerjaan di sebuah kantor pinjaman online ilegal.

Dari sana, ia mulai melihat sisi gelap dunia pinjol, termasuk praktik intimidasi, tekanan terhadap nasabah, dan berbagai manipulasi yang selama ini tersembunyi di balik layanan pinjaman instan.

Film ini kemudian berkembang menjadi drama sosial yang dibalut komedi, memperlihatkan bagaimana tekanan ekonomi dapat mendorong seseorang masuk ke lingkungan yang penuh masalah moral.

Selain Amanda Manopo sebagai Tina, film ini juga dibintangi Devano Danendra sebagai Mail, Fajar “Sadboy” sebagai Umski yang merupakan adik Tina, Jovial da Lopez sebagai Teduh Iman Santoso, Sastra Silalahi sebagai Sintong, dan Lukman Sardi sebagai Pak Oyo.

Film ini juga didukung oleh Shanice Margaretha, Kaneishia Yusuf, Wavi Zihan, dan Merry Sanger.

Peran Amanda Manopo sebagai Tina mendapat banyak pujian karena dianggap sangat berbeda dari peran-peran dramatis yang biasa ia mainkan.

Amanda tampil lebih lepas dalam genre komedi dan berhasil memperlihatkan sisi humor, kepanikan, kesedihan, sekaligus frustrasi karakter Tina secara seimbang.

Chemistry Amanda dengan Fajar Sadboy sebagai kakak-adik juga dinilai menjadi salah satu kekuatan emosional film ini.

Hubungan mereka terasa hangat, lucu, tetapi juga menyentuh di beberapa momen penting.

Amanda dianggap berhasil membawakan karakter Tina sebagai sosok perempuan modis yang tampak glamor di luar, tetapi sebenarnya sedang terpuruk karena tekanan utang dan realitas hidup yang keras.