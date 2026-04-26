10 Film Andy Lau Terbaik dengan Rating Tinggi di IMDb, Semuanya Layak Ditonton!

Andy Lau Tak-wah, yang lahir 27 September 1961, adalah superstar multitalenta asal Hong Kong yang dikenal sebagai aktor, produser film, dan penyanyi.

Ia termasuk dalam “Empat Raja Langit” Cantopop dan telah membintangi lebih dari 160 film sepanjang kariernya, menjadikannya ikon besar perfilman Asia.

Memulai karier dari TVB pada 1981, namanya melejit lewat The Return of the Condor Heroes (1983) dan Boat People (1982).

Dikenal dengan etos kerja tinggi, ia juga meraih 292 penghargaan, bahkan sempat mencatatkan rekor dunia.

Bagi Anda yang ingin menikmati tontonan penuh aksi, emosi, dan karakter ikonik, rekomendasi film terbaik dari Andy Lau dengan rating tinggi ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menemani waktu Anda.

Rekomendasi Film Andy Lau Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi film terbaik dari Andy Lau dengan rating tinggi yang dikenal luas berkat kualitas cerita yang solid, karakter yang kuat, serta penampilan akting yang konsisten memukau:

1. San Diu Hap Lui (1983)

San Diu Hap Lui (1983) (Foto: imdb)

Genre : Wuxia, Drama, Romantis

Rating (IMDb) : 8.1/10

Pemain : Andy Lau, Idy Chan, Simon Yam, Shih Kien, Eddy Ko

Situs atau platform streaming : Platform nonton film online

: Platform nonton film online Tonton trailer: San Diu Hap Lui (1983)

San diu hap lui (1983), yang juga dikenal sebagai The Return of the Condor Heroes, merupakan salah satu serial wuxia Hong Kong paling ikonik produksi TVB.

Serial ini diadaptasi dari novel legendaris karya Jin Yong dengan judul yang sama, yang telah melahirkan banyak versi adaptasi sepanjang sejarah.

Ceritanya berfokus pada petualangan Yang Guo (Yoko), seorang pemuda yang tumbuh dalam dunia persilatan penuh konflik, serta kisah cintanya yang terlarang dengan sang guru, Xiaolongnü (Bibi Lung).

Hubungan mereka dianggap tabu dalam dunia wulin karena melanggar norma guru dan murid, sehingga keduanya harus menghadapi tekanan sosial, konflik batin, dan berbagai rintangan berat.

Serial ini memiliki total 50 episode dan tayang dari 31 Oktober 1983 hingga 6 Januari 1984.

Dalam hal performa, peran Andy Lau sebagai Yang Guo dianggap sebagai salah satu yang paling ikonik dalam kariernya.

Ia berhasil menggambarkan transformasi karakter Yoko dari sosok yang naif menjadi pribadi yang cerdas, pemberani, namun penuh luka emosional dan cinta mendalam.

Bahkan, penulis aslinya, Jin Yong, pernah menyatakan bahwa interpretasi Andy Lau adalah versi favoritnya dibandingkan semua adaptasi lain.

Peran ini juga menjadi tonggak penting dalam karier Andy Lau. Meskipun sebelumnya ia telah dikenal lewat The Emissary (1982), karakter Yoko benar-benar mengukuhkan statusnya sebagai superstar Asia.

Ulasan IMDb oleh thoughton71: Saya menontonnya saat pertama kali tayang di TV ketika masih kecil, lalu menontonnya lagi sekitar 10 tahun kemudian. Film ini menyenangkan, mengisahkan perjalanan seorang anak menjadi ahli bela diri. Sepanjang perjalanan, ia menghadapi berbagai musuh dan mempelajari teknik kung fu baru. Efek spesialnya sudah sangat ketinggalan zaman dan terbatas karena anggaran kecil. Salah satu yang paling berkesan adalah adegan dengan kostum yang terlihat lucu seperti kostum burung. Secara keseluruhan alurnya sangat memuaskan, terutama bagian akhirnya yang sangat bagus.

2. Infernal Affairs (2002)

Infernal Affairs (2002) (Foto: imdb)

Genre : Thriller, Kriminal, Drama

Rating (IMDb) : 8.0/10

Pemain : Andy Lau, Tony Leung Chiu-wai, Anthony Wong, Eric Tsang, Sammi Cheng, Kelly Chen

Situs atau platform streaming : iQIYI, Netflix, Vidio

: iQIYI, Netflix, Vidio Tonton trailer: Infernal Affairs (2002)

Infernal Affairs (2002) adalah film thriller kriminal Hong Kong yang sangat legendaris, disutradarai oleh Andrew Lau dan Alan Mak.

Film ini tidak hanya dianggap sebagai salah satu film kriminal terbaik sepanjang masa, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan perfilman Hong Kong di era modern.

Ceritanya berpusat pada dua pria yang menjalani kehidupan ganda: Chan Wing-Yan (Tony Leung), seorang polisi yang menyamar sebagai anggota mafia selama bertahun-tahun, dan Lau Kin-Ming (Andy Lau), anggota mafia yang menyusup ke kepolisian hingga berhasil menjadi inspektur.

Konflik memuncak ketika kedua organisasi, polisi dan Triad, menyadari adanya mata-mata di dalam tubuh mereka masing-masing.

Kedua tokoh utama pun terlibat dalam permainan kucing-dan-tikus yang menegangkan, berusaha mengungkap identitas satu sama lain sebelum kedok mereka terbongkar.

Film ini begitu berpengaruh hingga diadaptasi menjadi film Hollywood pemenang Oscar, The Departed (2006), karya Martin Scorsese.

Peran Andy Lau sebagai Lau Kin-Ming sangat menonjol. Ia memerankan karakter dengan pendekatan dingin, tenang, dan penuh perhitungan.

Yang membuatnya istimewa adalah kemampuan Lau menampilkan dilema moral yang kompleks, seorang pria yang ingin menjadi “baik” sebagai polisi sejati, namun terikat masa lalu sebagai anggota mafia.

Aktingnya menjadi penyeimbang sempurna bagi Tony Leung yang lebih emosional, menciptakan salah satu duel akting terbaik dalam sejarah sinema Asia.

Ulasan IMDb oleh papalazarou: Sebuah thriller yang rapi dan cerdas, terasa seperti campuran The Godfather dan Heat, namun lebih intens dan terfokus. Kedua pemeran utama tampil tenang, sehingga ketegangan terasa alami tanpa berlebihan. Film ini banyak mengandalkan dialog, tanpa aksi berlebihan, dan klimaks di atap gedung terasa sangat intens sekaligus sederhana namun efektif. Sebuah thriller modern yang sangat solid dan menegangkan.

3. Shi Mian Mai Fu (2004)

Shi Mian Mai Fu (2004) (Foto: imdb)

Genre : Wuxia, Romantis, Drama

Rating (IMDb) : 7.5/10

Pemain : Andy Lau, Zhang Ziyi, Takeshi Kaneshiro, Song Dandan

Situs atau platform streaming : iQIYI

: iQIYI Tonton trailer: House of Flying Daggers (2004)

Shi Mian Mai Fu atau House of Flying Daggers (2004) adalah film wuxia romantis yang disutradarai oleh Zhang Yimou.

Film ini sering dianggap sebagai mahakarya visual yang setara dengan Hero (2002), berkat sinematografi yang memukau, penggunaan warna yang artistik, serta koreografi pertarungan yang elegan.

Berlatar Dinasti Tang tahun 859 M, film ini mengisahkan konflik antara pemerintah korup dan kelompok pemberontak bernama “House of Flying Daggers”.

Dua kapten polisi, Leo (Andy Lau) dan Jin (Takeshi Kaneshiro), ditugaskan untuk menangkap pemimpin baru kelompok tersebut dengan memanfaatkan seorang penari buta bernama Mei (Zhang Ziyi).

Namun, rencana tersebut berubah menjadi rumit ketika keduanya jatuh cinta pada Mei, menciptakan kisah cinta segitiga yang tragis dan penuh konflik emosional.

Andy Lau sebagai Leo tampil dengan karakter kompleks: seorang polisi yang tampak loyal namun menyimpan banyak rahasia.

Ia berhasil menunjukkan konflik batin antara tugas dan cinta dengan sangat kuat.

Meskipun bukan aktor kungfu murni, Andy Lau melakukan sebagian besar adegan aksinya sendiri dengan sangat meyakinkan.

Peran Andy Lau juga melengkapi chemistry antara Zhang Ziyi dan Takeshi Kaneshiro, menjadikan dinamika hubungan mereka terasa intens dan emosional.

Ulasan IMDb oleh moviechick1010: Meskipun ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab, film ini tetap sangat menarik untuk ditonton berulang kali karena kostum, seni bela diri, dan alur ceritanya yang kuat. Chemistry antar karakter terasa alami dan membuat penonton peduli pada hubungan mereka. Penggunaan warna dan kostum juga sangat menonjol, seperti dalam banyak film Asia lainnya. Banyak elemen berpadu dengan indah sehingga film ini terasa seperti karya yang sangat memikat.

4. Tou Ze (2011)

Tou Ze (2011) (Foto: imdb)

Genre : Drama

Rating (IMDb) : 7.5/10

Pemain : Andy Lau, Deannie Yip, Qin Hailu, Wang Fuli, Paul Chun

Situs atau platform streaming : Apple TV

: Apple TV Tonton trailer: A Simple Life (2011)

Tou Ze atau A Simple Life (2011) adalah film drama yang sangat menyentuh, disutradarai oleh Ann Hui.

Film ini diangkat dari kisah nyata tentang hubungan antara seorang produser film dan pembantu rumah tangga yang telah mengabdi selama puluhan tahun.

Cerita berfokus pada Ah Tao (Deannie Yip), seorang pembantu yang telah melayani empat generasi keluarga.

Roger (Andy Lau) adalah satu-satunya anggota keluarga yang masih tinggal di Hong Kong.

Ketika Ah Tao mengalami stroke dan tidak lagi mampu bekerja, Roger memutuskan untuk merawatnya, membalikkan hubungan mereka menjadi seperti anak dan ibu.

Film ini mengangkat tema loyalitas, cinta tanpa pamrih, dan nilai kemanusiaan di tengah modernisasi.

Peran Andy Lau di sini sangat berbeda dari film aksi yang biasa ia bintangi. Ia tampil dengan gaya akting yang subtil, natural, dan penuh kehangatan.

Chemistry-nya dengan Deannie Yip terasa sangat autentik, terlebih karena hubungan mereka di dunia nyata juga dekat.

Ulasan IMDb oleh bjoycelampert: Film ini bercerita tentang hubungan manusia dengan orang yang mereka cintai dan diri mereka sendiri. Deannie Yip memerankan seorang pembantu rumah tangga yang telah lama bekerja untuk satu keluarga, lalu harus pindah ke fasilitas perawatan ketika sakit. Perjuangannya menghadapi perubahan hidup sangat menyentuh dan realistis. Hubungannya dengan keluarga yang ia layani menunjukkan keintiman yang penuh makna. Sebuah karya yang sangat halus dan menyentuh.

5. Ah Fei Jing Juen (1990)

Ah Fei Jing Juen (1990) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Romantis

Rating (IMDb) : 7.4/10

Pemain : Leslie Cheung, Maggie Cheung, Andy Lau, Carina Lau, Jacky Cheung

Situs atau platform streaming : iQIYI, Prime Video, Vidio

: iQIYI, Prime Video, Vidio Tonton trailer: Days of Being Wild (1990)

Ah Fei Jing Juen atau Days of Being Wild (1990) adalah film drama romantis klasik karya Wong Kar-wai yang dikenal dengan gaya visual puitis dan atmosfer melankolis.

Berlatar Hong Kong tahun 1960-an, film ini mengikuti kehidupan Yuddy (Leslie Cheung), pria tampan namun emosional dan pemberontak, yang mengalami krisis identitas setelah mengetahui dirinya adalah anak angkat.

Perjalanan Yuddy untuk mencari ibu kandungnya membawa dampak emosional besar bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk dua wanita yang mencintainya, yaitu Su Li-zhen (Maggie Cheung) dan Mimi (Carina Lau).

Di tengah cerita tersebut, Andy Lau memerankan Tide, seorang polisi yang lembut dan introspektif.

Meskipun bukan tokoh utama, peran Andy Lau sangat kuat dan berkesan. Karakter Tide menjadi kontras dari Yuddy, tenang, sabar, dan penuh perasaan terpendam.

Ia menjadi sosok pelindung bagi Su Li-zhen dan menghadirkan emosi kesepian serta kerinduan yang khas dalam gaya film Wong Kar-wai.

Ulasan IMDb oleh mahatmakanejeeves420: Film ini terasa lebih mudah dipahami dibanding karya Wong Kar Wai lainnya, sehingga penonton bisa lebih terhubung secara emosional dengan karakternya. Musik dan sinematografinya tetap kuat, terutama pada adegan-adegan alam yang indah. Walaupun tidak seindah beberapa film berikutnya, ini tetap menjadi film yang sangat saya nikmati. Bukan yang paling kompleks, tetapi sangat berkesan secara emosional.

6. Tin Joek Yau Ching (1990)

Tin Joek Yau Ching (1990) (Foto: smcp)

Genre : Aksi, Romantis, Drama

Rating (IMDb) : 7.3/10

Pemain : Andy Lau, Jacklyn Wu, Ng Man-tat, Wong Kwong-leung

Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video, Google Play Movies

: Netflix, Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: A Moment of Romance (1990)

Tin Joek Yau Ching (1990), yang dikenal secara internasional sebagai A Moment of Romance, merupakan film aksi-romantis klasik Hong Kong yang sangat ikonik.

Film ini disutradarai oleh Benny Chan serta diproduseri oleh Johnnie To dan Ringo Lam.

Kisahnya menghadirkan nuansa tragis ala Romeo dan Juliet, dengan latar dunia kriminal yang keras dan penuh risiko.

Cerita berpusat pada Wah Dee (Andy Lau), seorang anggota triad muda yang bekerja sebagai pengemudi pelarian dalam aksi perampokan bank yang nyaris berujung bencana.

Dalam situasi genting, ia menyandera Jojo (Jacklyn Wu), seorang gadis 17 tahun yang polos, untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman rekan-rekannya sendiri yang berniat membunuhnya.

Dari hubungan yang awalnya penuh ketegangan ini, tumbuhlah cinta yang tulus di antara keduanya.

Namun, cinta tersebut justru membawa mereka ke dalam pusaran konflik yang semakin berbahaya, mengancam keselamatan mereka serta orang-orang di sekitar.

Film ini dikenal luas karena perpaduan kuat antara adegan balap motor yang ikonik, kekerasan yang emosional, serta kisah cinta yang mendalam dan menyayat hati.

Peran Andy Lau sebagai Wah Dee dianggap sebagai salah satu yang paling menentukan dalam kariernya.

Andy Lau tampil dengan gaya yang sangat ikonik, mulai dari penampilan fisik hingga karisma karakter, yang sangat cocok dengan usianya saat itu, yaitu 29 tahun.

Secara akting, Andy Lau berhasil menghidupkan karakter triad yang keras, impulsif, namun memiliki hati yang tulus, setia, dan penuh rasa hormat.

Perannya tidak hanya kuat secara emosional, tetapi juga memberikan dampak budaya yang besar.

Salah satu adegan paling legendaris adalah saat ia mengendarai motor dengan setelan jas putih dan hidung berdarah, sebuah visual yang hingga kini dianggap sebagai simbol klasik dalam sinema Hong Kong.

Ulasan IMDb oleh Admiral_Ackbar2: Ini adalah salah satu film asing terbaik yang pernah saya tonton. Ceritanya seperti versi modern Romeo dan Juliet, dengan kisah cinta antara seorang gangster dan gadis baik-baik. Film ini sangat emosional, brutal, sekaligus menyentuh. Andy Lau memberikan penampilan yang sangat kuat, didukung akting pemeran wanita yang sama baiknya. Sangat direkomendasikan bagi penggemar film Hong Kong.

7. Protégé (2007)

Protégé (2007) (Foto: prime video)

Genre : Kriminal, Drama

Rating (IMDb) : 7.2/10

Pemain : Andy Lau, Daniel Wu, Zhang Jingchu, Louis Koo, Anita Yuen

Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies

: Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: Protégé (2007)

Protégé (2007) adalah film drama kriminal Hong Kong-Singapura yang disutradarai oleh Derek Yee.

Film ini mengangkat tema berat tentang dunia perdagangan narkoba di Asia dengan pendekatan realistis dan penuh tekanan psikologis.

Cerita mengikuti Nick (Daniel Wu), seorang agen polisi yang menyamar selama delapan tahun hingga berhasil menjadi anak didik sekaligus orang kepercayaan Lam Kwan (Andy Lau), seorang bos narkoba besar yang menyembunyikan identitasnya di balik kehidupan sebagai pengusaha biasa.

Ketegangan meningkat ketika Kwan yang menderita diabetes mulai merencanakan pensiun dan ingin menyerahkan bisnisnya kepada Nick, tepat di saat Nick mulai mengalami konflik batin antara tugasnya sebagai polisi dan loyalitasnya terhadap sosok yang telah ia kenal begitu lama.

Film ini juga memperlihatkan sisi kelam kecanduan narkoba melalui karakter Jane (Zhang Jingchu), menambah lapisan emosional yang kuat dalam cerita.

Peran Andy Lau sebagai Lam Kwan menjadi salah satu penampilan paling berani dalam kariernya.

Andy Lau keluar dari citra protagonis dan memerankan antagonis yang dingin, penuh perhitungan, namun tetap memiliki sisi manusiawi terutama terhadap keluarganya.

Karakter Lam Kwan digambarkan sebagai sosok yang sakit-sakitan, paranoid, tetapi sangat cermat dan menghargai loyalitas.

Andy Lau membawakannya dengan akting yang sangat natural hingga penonton benar-benar melihatnya sebagai gembong narkoba, bukan sekadar bintang film.

Atas performanya yang luar biasa ini, Andy Lau berhasil meraih penghargaan Aktor Pendukung Terbaik di Hong Kong Film Awards ke-27.

Ulasan IMDb oleh misterhappy-1: Film ini sangat berkesan dan mudah membuat penonton terhubung dengan ceritanya. Saya merasa beberapa situasi dalam film ini terasa sangat realistis dan dekat dengan kehidupan nyata. Reaksi penonton di bioskop juga menunjukkan bahwa cerita ini sangat relatable. Ini adalah film yang membuat penonton berpikir dan merasakan emosi yang dalam.

8. Tian Xia Wu Zei (2004)

Tian Xia Wu Zei (2004) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Kriminal, Drama

Rating (IMDb) : 7.2/10

Pemain : Andy Lau, Rene Liu, Ge You, Wang Baoqiang, Li Bingbing, Gordon Lam

Situs atau platform streaming : iQIYI, Prime Video

: iQIYI, Prime Video Tonton trailer: A World Without Thieves (2004)

Tian Xia Wu Zei atau A World Without Thieves (2004) adalah film drama aksi-kriminal Tiongkok yang disutradarai oleh Feng Xiaogang.

Film ini dikenal karena berhasil memadukan ketegangan, komedi, drama, serta pesan moral yang kuat dalam satu cerita yang utuh dan menarik.

Kisahnya mengikuti pasangan penipu profesional, Wang Bo (Andy Lau) dan Wang Li (Rene Liu), yang sedang dalam perjalanan setelah melakukan penipuan mobil mewah.

Dalam perjalanan tersebut, mereka bertemu Sha Gen (Wang Baoqiang), seorang pekerja desa yang sangat naif dan jujur, yang membawa seluruh tabungannya sebesar 60.000 yuan untuk menikah.

Sha Gen memiliki keyakinan polos bahwa dunia ini tidak memiliki pencuri.

Kepolosan ini menyentuh hati Wang Li, yang kemudian bertekad melindungi Sha Gen dari ancaman pencuri lain di kereta, termasuk kelompok berbahaya pimpinan “Paman Bill” (Ge You).

Situasi ini menciptakan konflik batin bagi Wang Bo yang awalnya berniat menipu Sha Gen, namun perlahan berubah dan ikut terlibat dalam perjuangan mempertahankan “kemurnian” keyakinan Sha Gen.

Peran Andy Lau sebagai Wang Bo tampil sangat solid dan karismatik. Ia mampu menggambarkan transformasi karakter dari penipu dingin menjadi sosok yang lebih manusiawi dan heroik.

Chemistry Andy Lau dengan Rene Liu terasa kuat, menciptakan keseimbangan antara emosi dan aksi.

Meski beberapa kritik menyebut Ge You mencuri perhatian, Andy Lau tetap memberikan performa yang kokoh sebagai bintang utama, bahkan melakukan dubbing sendiri untuk versi Kanton.

Ulasan IMDb oleh monkey_magic_23: Film ini sangat indah secara visual dan kuat secara emosional. Ceritanya penuh ketegangan dan kejutan yang tidak mudah ditebak. Karakter-karakternya menarik dan memiliki dinamika yang kuat. Ending yang tidak khas Hollywood membuat film ini terasa berbeda dan lebih berkesan. Sangat direkomendasikan untuk penonton internasional.

9. Tau Ming Chong (2007)

Tau Ming Chong (2007) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Sejarah, Drama

Rating (IMDb) : 7.0/10

Pemain : Jet Li, Andy Lau, Takeshi Kaneshiro, Xu Jinglei

Situs atau platform streaming : iQIYI, Disney+, Google Play Movies

: iQIYI, Disney+, Google Play Movies Tonton trailer: The Warlords (2007)

Tau Ming Chong atau The Warlords (2007) adalah film epik sejarah Hong Kong-Tiongkok yang disutradarai oleh Peter Chan.

Film ini berlatar pada masa kacau Pemberontakan Taiping di tahun 1860-an, menghadirkan kisah persaudaraan, ambisi, dan pengkhianatan di tengah perang.

Cerita berfokus pada tiga saudara angkat, Pang Qingyun (Jet Li), Zhao Erhu (Andy Lau), dan Jiang Wuyang (Takeshi Kaneshiro), yang bersumpah setia satu sama lain.

Pang, seorang jenderal yang kehilangan pasukannya, bergabung dengan Erhu dan Wuyang yang merupakan pemimpin bandit untuk membangun kekuatan militer baru demi mendukung Dinasti Qing.

Namun, perjalanan mereka tidaklah mulus. Ambisi Pang yang semakin besar dan kejam mulai menguji kesetiaan dan persaudaraan mereka, ditambah konflik asmara yang memperkeruh situasi.

Peran Andy Lau sebagai Zhao Erhu sangat menonjol karena menghadirkan sisi kemanusiaan dalam cerita yang keras.

Ia memerankan pemimpin bandit yang peduli pada rakyat kecil dan sangat setia kepada saudara-saudaranya, menjadi kontras dari karakter Pang yang dingin dan ambisius.

Penampilan Andy Lau yang emosional dan penuh empati membuatnya mendapatkan nominasi Aktor Terbaik di Asian Film Awards.

Ulasan IMDb oleh indofinmusic: Film ini menggambarkan kerasnya perang dan keputusan sulit yang harus diambil dalam situasi ekstrem. Emosi para karakter terasa kuat dan membuat penonton ikut terbawa hingga akhir yang tragis. Sinematografinya luar biasa dan adegan perangnya sangat realistis dan brutal. Film ini menunjukkan perang tanpa romantisasi. Sangat direkomendasikan bagi penonton yang mencari film perang yang realistis.

10. Do San (1989)

Do San (1989) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Komedi, Drama

Rating (IMDb) : 7.2/10

Pemain : Chow Yun-fat, Andy Lau, Joey Wong, Sharla Cheung, Charles Heung, Lung Fong

Situs atau platform streaming : Apple TV, Vidio

: Apple TV, Vidio Tonton trailer: God of Gamblers (1989)

Do San (1989), atau God of Gamblers, adalah film komedi aksi klasik Hong Kong yang disutradarai oleh Wong Jing.

Film ini sangat ikonik dan berperan besar dalam mempopulerkan genre perjudian dalam sinema Hong Kong.

Ceritanya mengikuti Ko Chun (Chow Yun-fat), seorang penjudi legendaris yang dikenal sebagai “Dewa Judi” karena kemampuan luar biasanya dalam permainan kartu.

Namun, hidupnya berubah drastis setelah mengalami kecelakaan yang membuatnya kehilangan ingatan dan bertingkah seperti anak kecil.

Dalam kondisi ini, ia bertemu Michael Chan (Andy Lau), seorang penjudi jalanan kecil yang melihat potensi besar Ko Chun dan memutuskan untuk merawat sekaligus memanfaatkan kemampuannya.

Film ini memadukan aksi, komedi, dan ketegangan di meja judi dengan sangat efektif.

Peran Andy Lau sebagai Michael Chan atau “Little Knife” sangat penting dalam membangun dinamika cerita.

Ia berhasil menampilkan karakter yang ambisius namun tetap setia, menciptakan keseimbangan antara humor dan emosi dalam film.

Chemistry antara Andy Lau dan Chow Yun-fat menjadi salah satu kekuatan utama film ini. Hubungan mereka yang awalnya oportunistik berkembang menjadi persahabatan yang tulus, memberikan kedalaman emosional pada cerita.

Peran ini juga menjadi salah satu tonggak awal yang mengukuhkan posisi Andy Lau sebagai aktor utama dalam industri film Hong Kong, sekaligus memperkuat status film ini sebagai karya klasik yang tak lekang oleh waktu.