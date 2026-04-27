10 Film Arnold Schwarzenegger dengan Rating Terbaik, Ada Drama Keluarga!

Ukuran Font Kecil Besar

Arnold Schwarzenegger adalah figur legendaris yang sukses bertransformasi dari binaragawan profesional menjadi bintang film aksi Hollywood, lalu menjabat sebagai Gubernur California ke-38 (2003–2011).

Lahir di Austria dan dijuluki “Austrian Oak”, Arnold Schwarzenegger meraih 7 gelar Mr. Olympia serta menjadi pemenang termuda Mr. Universe.

Meski sempat dianggap tidak cocok di Hollywood karena fisiknya, Arnold Schwarzenegger justru melejit lewat The Terminator (1984) dan semakin mengukuhkan statusnya melalui Terminator 2: Judgment Day (1991).

Rekomendasi Film Arnold Schwarzenegger yang Dapatkan Rating Tertinggi

Berikut adalah rekomendasi film Arnold Schwarzenegger terbaik yang menampilkan perpaduan aksi ikonik, cerita yang kuat, hingga sentuhan komedi yang menghibur:

1. The Terminator (1984)

Genre : Aksi, Fiksi Ilmiah, Thriller

: 8.1/10 Pemain : Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn, Paul Winfield, Lance Henriksen

: Catchplay+, Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: The Terminator (1984)

Film The Terminator merupakan film aksi fiksi ilmiah thriller ikonik garapan James Cameron yang menggabungkan konsep perjalanan waktu dengan ancaman kecerdasan buatan.

Ceritanya berfokus pada misi mematikan dari sebuah cyborg pembunuh bernama Terminator (T-800 Model 101) yang dikirim dari tahun 2029 ke Los Angeles tahun 1984.

Tujuannya adalah membunuh seorang wanita biasa bernama Sarah Connor, karena anak yang belum dilahirkannya, John Connor, akan menjadi pemimpin perlawanan manusia melawan mesin dalam dunia masa depan yang hancur akibat perang.

Untuk mencegah hal tersebut, seorang prajurit manusia bernama Kyle Reese juga dikirim ke masa lalu untuk melindungi Sarah dari ancaman cyborg yang hampir tak bisa dihentikan.

Ketegangan film ini dibangun dari kejar-kejaran tanpa henti antara manusia dan mesin yang tak memiliki emosi.

Peran Arnold Schwarzenegger sebagai Terminator menjadi salah satu yang paling ikonik dalam sejarah film.

Dengan tubuh berotot, ekspresi dingin tanpa emosi, serta tatapan tajam yang menyeramkan, ia berhasil meyakinkan penonton sebagai mesin pembunuh sempurna.

Meski awalnya bukan pilihan utama, justru penampilannya mendefinisikan karakter tersebut.

Ditambah lagi, kalimat legendaris “I’ll be back” menjadi salah satu dialog paling terkenal sepanjang masa.

Perannya memberikan intensitas luar biasa yang membuat film ini terasa mencekam, brutal, dan sangat berkesan.

Review IMDb oleh Gypsy-11: Saya biasanya tidak menyukai film aksi, dan harus dibujuk oleh seorang teman untuk menonton film ini. Ternyata ini menjadi kejutan besar dan menyenangkan bagi saya. Setelah menontonnya, saya justru meninggalkan bioskop dengan berbagai pertanyaan di luar cakupan film—sesuatu yang selalu terjadi ketika saya benar-benar menyukai sebuah film (misalnya, apakah John tahu siapa Reese sebenarnya atau akan menjadi siapa saat ia mengirimnya?). Yang paling berkesan, saya keluar sebagai penggemar Michael Biehn; dia tampil luar biasa dalam film ini.

2. Predator (1987)

Genre : Aksi, Horor, Fiksi Ilmiah

: 7.8/10 Pemain : Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Kevin Peter Hall, Elpidia Carrillo, Bill Duke, Jesse Ventura, Sonny Landham

: Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: Predator (1987)

Predator adalah film aksi horor fiksi ilmiah yang disutradarai oleh John McTiernan dan menjadi salah satu film paling ikonik di era 80-an.

Ceritanya mengikuti Major Alan “Dutch” Schaefer yang memimpin tim pasukan komando elit dalam misi penyelamatan sandera di hutan Amerika Tengah.

Namun, operasi militer tersebut berubah drastis ketika mereka menyadari bahwa mereka bukanlah pemburu, melainkan mangsa.

Tim ini diburu oleh makhluk luar angkasa misterius yang dikenal sebagai Predator, yang memiliki teknologi canggih, seperti kamuflase optik, senjata futuristik, dan kemampuan berburu yang luar biasa.

Satu per satu anggota tim mulai terbunuh, menciptakan suasana tegang dan penuh teror.

Peran Arnold Schwarzenegger sebagai Dutch dianggap sebagai salah satu performa aksi terbaiknya.

Ia berhasil menampilkan transformasi karakter dari pemimpin yang percaya diri menjadi satu-satunya penyintas yang harus mengandalkan kecerdikan dan insting bertahan hidup.

Pertarungan antara manusia dan alien ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga strategi dan adaptasi, yang membuat film ini menjadi puncak karier aksi Arnold di masanya.

Review IMDb oleh 0U: “Predator” adalah film aksi/horor yang sangat seru dari tahun 1987. Film ini memiliki alur cerita yang menarik, tentang sekelompok tentara Amerika Serikat yang dikirim untuk menyelamatkan sandera, namun kemudian menyadari bahwa mereka sedang diburu satu per satu oleh makhluk bernama Predator. Ceritanya sangat bagus, meskipun ada beberapa hal yang kurang masuk akal, terutama menjelang klimaks film. Akting dalam film ini luar biasa; Arnold Schwarzenegger seperti biasa memberikan totalitas dalam perannya, dan Carl Weathers juga tampil sempurna. Musiknya sangat mendukung suasana, penuh ketegangan dan cocok dengan setiap adegan. Pengambilan gambarnya juga sangat baik. Untuk film tahun 1987, efek spesialnya masih terlihat realistis hingga sekarang. Saya sangat merekomendasikan film ini karena merupakan film aksi/horor yang luar biasa dan menegangkan.

3. Total Recall (1990)

Genre : Aksi, Fiksi Ilmiah

: 7.5/10 Pemain : Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin, Sharon Stone, Ronny Cox, Michael Ironside, Marshall Bell

: Prime Video, Paramount+, Google Play Movies Tonton trailer: Total Recall (1990)

Film ini berlatar tahun 2084 dan menghadirkan cerita kompleks tentang identitas, ingatan, dan realitas.

Arnold Schwarzenegger memerankan Douglas Quaid, seorang pekerja konstruksi yang sering bermimpi tentang Mars.

Karena rasa penasaran, ia mengunjungi Rekall, perusahaan yang menawarkan pengalaman liburan melalui penanaman memori palsu.

Namun, prosedur tersebut justru membuka rahasia besar, identitas Quaid ternyata palsu, dan ia sebenarnya adalah seseorang bernama Hauser.

Sejak saat itu, ia diburu oleh agen rahasia dan terlibat dalam konflik besar di Mars, termasuk pemberontakan melawan penguasa kejam bernama Cohaagen.

Film ini terkenal karena ambiguitasnya, penonton dibuat bertanya-tanya apakah semua kejadian tersebut nyata atau hanya hasil rekayasa pikiran.

Peran Arnold Schwarzenegger di sini menunjukkan sisi yang lebih kompleks dibanding film aksinya yang lain.

Ia tidak hanya tampil sebagai sosok kuat, tetapi juga mampu menunjukkan kebingungan, ketakutan, dan sisi emosional karakter.

Ditambah aksi intens dan dialog ikonik, performanya sering dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam kariernya.

Review IMDb oleh dasa108: Di sini kita menemukan salah satu film terbaik dari “raksasa Austria” di bawah arahan maestro Belanda, Paul Verhoeven. Ceritanya merupakan fiksi ilmiah klasik: ada realitas paralel, wanita-wanita cantik, pengejaran, kematian, dan seorang penjahat yang sesuai dengan selera populer. Semua elemen ini mendorong kita untuk bertanya: apakah kita bersedia menjalani kehidupan fantasi meskipun penuh risiko tak terduga? Seiring berjalannya waktu sejak film ini dirilis, kebanyakan orang mungkin akan menjawab “ya”, yang menunjukkan bahwa relevansi cerita ini tetap kuat. Film ini dibuat dengan sangat baik, menghibur, dan memiliki kualitas produksi yang nyaris sempurna, bahkan sulit ditandingi oleh adaptasi yang muncul setelahnya. Luar biasa.

4. Terminator 2: Judgment Day (1991)

Genre : Aksi, Fiksi Ilmiah

: 8.6/10 Pemain : Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick, Earl Boen, Joe Morton

: Netflix, Prime Video, Catchplay+, Apple TV, Google Play Movies Tonton trailer: Terminator 2: Judgment Day (1991)

Sekuel dari film pertama ini kembali disutradarai oleh James Cameron dan sering dianggap sebagai salah satu film aksi terbaik sepanjang masa.

Ceritanya melanjutkan konflik antara manusia dan mesin, di mana Skynet mengirimkan Terminator generasi baru, T-1000, ke masa lalu untuk membunuh John Connor kecil.

Sebagai respons, manusia mengirim kembali T-800, model yang sama dengan film pertama, namun kali ini diprogram ulang untuk melindungi John dan ibunya, Sarah Connor.

Bersama-sama, mereka berusaha mencegah “Judgment Day,” yaitu peristiwa kehancuran dunia akibat perang nuklir yang dipicu oleh kecerdasan buatan.

Peran Arnold Schwarzenegger di film ini mengalami perubahan besar: dari penjahat menjadi pelindung.

Dinamika hubungannya dengan John Connor menjadi salah satu elemen emosional yang kuat dalam film. Ia tetap mempertahankan karakter robot yang dingin, tetapi perlahan menunjukkan perkembangan yang lebih manusiawi.

Kombinasi aksi spektakuler, efek visual revolusioner, dan performa Arnold Schwarzenegger menjadikan film ini sangat ikonik.

Review IMDb oleh RM851222: Salam dari Lithuania. WOW! Kata terbaik untuk menggambarkan film ini adalah “wow”! Bukan hanya sebagai film aksi terbaik sepanjang masa, tetapi mungkin juga salah satu film terbaik yang pernah dibuat. Orang-orang di negara saya menonton film ini saat kaset VHS masih sangat terbatas. Sekali lagi, sutradara favorit saya berhasil menciptakan mahakarya epik yang tak lekang oleh waktu. Setiap adegan terasa sempurna, dengan alur cerita yang abadi, efek visual yang revolusioner, serta dialog ikonik seperti “Hasta la vista, baby.” Penyutradaraan untuk film aksi fiksi ilmiah ini benar-benar sempurna. Saat aksi dimulai, Anda akan dibawa dalam pengalaman luar biasa. Tidak akan ada film lain seperti T2. Apa lagi yang bisa saya katakan? Wajib ditonton oleh semua orang.

5. Commando (1985)

Genre : Aksi

: 6.7/10 Pemain : Arnold Schwarzenegger, Rae Dawn Chong, Alyssa Milano, Vernon Wells, Dan Hedaya, Bill Duke

: Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: Commando (1985)

Commando adalah film aksi klasik yang penuh dengan ledakan, tembakan, dan aksi berlebihan yang justru menjadi daya tarik utamanya.

Disutradarai oleh Mark L. Lester, film ini menceritakan John Matrix, seorang mantan kolonel pasukan khusus yang hidup tenang bersama putrinya.

Namun, hidupnya berubah drastis ketika putrinya diculik oleh mantan bawahannya yang berkhianat atas perintah seorang diktator Amerika Selatan.

Matrix hanya memiliki waktu kurang dari 12 jam untuk menyelamatkan putrinya, sehingga ia kembali ke dunia kekerasan dan menghadapi pasukan besar seorang diri.

Peran Arnold Schwarzenegger sebagai John Matrix menjadi simbol “one-man army” yang sangat ikonik.

Ia tidak hanya menampilkan kekuatan fisik yang luar biasa, tetapi juga menghadirkan banyak dialog satu kalimat (one-liners) yang lucu dan memorable. Performa ini semakin mengukuhkan citranya sebagai bintang aksi terbesar di era 80-an.

Review IMDb oleh Chromium_5: Ini adalah salah satu film terbaik abad ini. Saya tidak percaya betapa luar biasanya film ini. Film ini tidak memiliki pesan moral, pelajaran hidup, pernyataan politik, bahkan tidak terlalu masuk akal—dan justru itu yang membuatnya luar biasa. Ketika putri tercinta Schwarzenegger diculik oleh diktator gila, dia tidak mencoba bernegosiasi atau berhati-hati seperti pahlawan aksi lainnya. Dia langsung bertindak brutal dan menghancurkan semua musuh di hadapannya. Film ini dipenuhi adegan-adegan spektakuler, seperti Arnie menabrakkan mobil dengan kecepatan tinggi tanpa sabuk pengaman dan tetap baik-baik saja, mencabut bilik telepon dari dinding, hingga meninju seseorang menembus tembok. Sangat menghibur secara luar biasa. 10/10.

6. True Lies (1994)

Genre : Aksi, Komedi

: 7.3/10 Pemain : Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Bill Paxton, Art Malik, Tia Carrere

: Disney+ Hotstar, Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: True Lies (1994)

True Lies adalah film aksi-komedi garapan James Cameron yang memadukan aksi skala besar dengan drama rumah tangga yang unik.

Ceritanya mengikuti Harry Tasker, seorang agen rahasia elit pemerintah yang menjalani kehidupan ganda, yaitu di satu sisi ia adalah mata-mata kelas dunia, sementara di sisi lain ia menyamar sebagai penjual komputer biasa yang membosankan di mata istri dan anaknya.

Konflik mulai berkembang ketika istrinya, Helen, merasa bosan dengan kehidupan pernikahan mereka dan tanpa sadar terlibat dengan seorang pria yang berpura-pura menjadi agen rahasia.

Ketika Harry mencoba menyelidiki situasi ini, ia justru terseret ke dalam ancaman yang jauh lebih besar, yaitu rencana teroris yang ingin menyelundupkan hulu ledak nuklir ke Amerika Serikat.

Film ini pun berkembang menjadi perpaduan antara aksi eksplosif dan kisah hubungan suami-istri yang retak namun penuh dinamika.

Peran Arnold Schwarzenegger dalam film ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam kariernya karena ia berhasil menghadirkan kombinasi sempurna antara aksi dan komedi.

Ia tetap tampil sebagai sosok “one-man army” yang tangguh, tetapi juga mampu memainkan timing komedi dengan sangat efektif.

Selain itu, banyak adegan berbahaya dilakukan sendiri olehnya, termasuk adegan berkuda di tepi tebing yang hampir berujung kecelakaan fatal.

Karismanya sebagai agen rahasia dengan tuksedo, dipadukan dengan aksi ekstrem seperti mengendarai pesawat tempur Harrier, membuat perannya sering dibandingkan dengan versi aksi-komedi dari karakter mata-mata seperti James Bond.

Review IMDb oleh BroadswordCallinDannyBoy: Sekali lagi, Arnie dan Cameron bekerja sama menghasilkan film aksi yang luar biasa. Arnie berperan sebagai agen rahasia yang menyamar sebagai penjual komputer. Bahkan istrinya sendiri tidak mengetahui identitas aslinya, dan karena ia terlalu sibuk, sang istri mulai mencari “petualangan” dengan pria lain yang berpura-pura menjadi agen rahasia. Sementara itu, dalam usahanya memperbaiki hubungan, Arnie malah terlibat dalam rencana teroris untuk meledakkan nuklir di Amerika Serikat. Terdengar konyol? Ya! Lucu? SANGAT! Film ini dipenuhi adegan aksi luar biasa dan momen komedi yang menghibur, seperti kejar-kejaran dengan motor sambil menunggang kuda hingga mengendarai jet tempur. Film ini tidak terlalu serius, tapi juga tidak terasa kosong—contoh sempurna film aksi yang menghibur. Nilai 8/10.

7. Kindergarten Cop (1990)

Genre : Komedi, Aksi

: 6.3/10 Pemain : Arnold Schwarzenegger, Penelope Ann Miller, Pamela Reed, Linda Hunt, Richard Tyson

: Netflix, Prime Video, Apple TV, Google Play Movies Tonton trailer: Kindergarten Cop (1990)

Kindergarten Cop adalah film komedi-aksi yang disutradarai oleh Ivan Reitman dan menghadirkan sisi berbeda dari Arnold Schwarzenegger.

Ia memerankan John Kimble, seorang detektif LAPD yang keras dan terbiasa menghadapi kekerasan, namun harus menjalani misi yang sangat tidak biasa: menyamar sebagai guru taman kanak-kanak di Astoria, Oregon.

Tujuan penyamaran ini adalah untuk menemukan mantan istri dan anak dari seorang bandar narkoba berbahaya bernama Cullen Crisp, yang melarikan diri sambil membawa uang hasil kejahatan.

Alih-alih menghadapi kriminal bersenjata, Kimble justru harus menghadapi tantangan yang tak kalah sulit, mengelola anak-anak kecil yang penuh energi, nakal, sekaligus menggemaskan.

Film ini sangat menonjolkan komedi situasi, terutama dari kontras antara fisik Arnold yang besar dan kepribadiannya yang kaku dengan dunia anak-anak yang penuh kekacauan.

Perannya dianggap sangat ikonik karena berhasil membalik citra “action hero” menjadi sosok yang lucu dan hangat.

Arnold Schwarzenegger menunjukkan kemampuan komedi yang kuat, dengan banyak adegan memorable seperti saat kewalahan di kelas atau mencoba menenangkan anak-anak.

Seiring berjalannya cerita, karakternya berkembang menjadi figur yang peduli dan disayangi, menjadikan film ini bukti bahwa Arnold mampu tampil luar biasa di luar genre aksi intens.

Review IMDb oleh pawanpunjabithewriter: Aksi, komedi, kriminal, dan keluarga berpadu dengan sangat baik. Arnold tampil luar biasa dan benar-benar menjadi pusat film ini dengan waktu layar yang dominan serta aksi yang memukau. Film ini mengingatkan pada gaya film Bollywood, di mana aktor utama menjadi pusat segalanya, namun dengan akting yang lebih baik dan cerita yang lebih masuk akal. Film ini terasa sangat underrated. Saya tidak menyangka akan sebaik ini. Anak-anak dalam film ini juga tampil luar biasa, komedinya konsisten, dan penyutradaraan serta sinematografinya sangat baik. Meskipun kualitas gambar sedikit menurun karena dibuat tahun 1990, hal itu tidak mengurangi keseruan filmnya sama sekali. Saya sangat menikmatinya.

8. T2 3-D: Battle Across Time (1996)

Genre : Fiksi Ilmiah, Aksi

: 7.6/10 Pemain : Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick

: Platform nonton film online Tonton trailer: T2 3-D: Battle Across Time (1996)

T2 3-D: Battle Across Time adalah film pendek fiksi ilmiah berdurasi sekitar 12–20 menit yang berfungsi sebagai sekuel mini dari Terminator 2: Judgment Day, kembali disutradarai oleh James Cameron.

Film ini bukan sekadar tontonan biasa, melainkan bagian dari atraksi teater 3D/4D di Universal Studios yang menggabungkan teknologi film 70mm dengan aksi panggung langsung (live stunts), menciptakan pengalaman imersif yang sangat canggih pada masanya.

Ceritanya berfokus pada Sarah Connor dan John Connor yang berusaha menghancurkan Cyberdyne Systems demi mencegah kiamat.

Dalam alur tersebut, Terminator (T-800) kembali ke masa depan menggunakan mesin waktu untuk melindungi John dari ancaman T-1000, menghadirkan adegan pertempuran futuristik yang intens dan spektakuler.

Film ini menghadirkan kembali pemeran asli dari T2, sehingga terasa sebagai kelanjutan resmi dari cerita utama.

Peran Arnold tetap menjadi pusat daya tarik utama. Ia kembali sebagai T-800 dengan gaya khas, jaket kulit, kacamata hitam, dan sikap dingin namun heroik.

Penampilannya berhasil menyatu antara adegan film dan aksi panggung secara mulus, dan menjadi salah satu faktor utama kesuksesan atraksi ini yang memiliki anggaran produksi sangat besar, sekitar US$60 juta.

Review IMDb oleh Lee-112: Saya sebenarnya penggemar filmnya, tetapi tidak terlalu tertarik mencoba wahana ini. Namun, teman-teman saya memaksa saya saat kami pergi ke Universal Studios Hollywood. Saya bukan penggemar wahana 3D di taman hiburan, tetapi yang satu ini benar-benar membuat saya takjub. Saya tidak ingin membocorkan terlalu banyak, tetapi bagian favorit saya adalah saat T-1000 “meledak” dan potongan-potongannya seolah berada tepat di depan Anda. Sangat keren. Jika Anda berencana ke Universal Studios, WAJIB mencobanya!

9. Escape Plan (2013)

Genre : Aksi, Thriller

: 6.7/10 Pemain : Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim Caviezel, 50 Cent, Vinnie Jones, Vincent D'Onofrio, Amy Ryan

: Netflix, Vidio, Catchplay+ Tonton trailer: Escape Plan (2013)

Escape Plan adalah film aksi thriller yang mempertemukan dua legenda besar Hollywood, yaitu Arnold Schwarzenegger dan Sylvester Stallone.

Ceritanya mengikuti Ray Breslin, seorang ahli keamanan penjara yang memiliki keahlian unik dalam menguji sistem penjara dengan cara masuk dan melarikan diri dari dalamnya.

Namun, situasi berubah drastis ketika ia dijebak dan dimasukkan ke dalam penjara super canggih bernama “The Tomb,” yang ternyata dirancang berdasarkan konsepnya sendiri dan terletak di tengah laut.

Dalam kondisi tanpa harapan, ia harus bekerja sama dengan narapidana misterius bernama Emil Rottmayer, yang diperankan oleh Arnold Schwarzenegger, untuk merancang pelarian yang hampir mustahil.

Peran Arnold Schwarzenegger di sini tidak hanya sebagai sosok kuat, tetapi juga sebagai karakter yang karismatik, santai, dan penuh humor.

Ia menghadirkan banyak dialog ringan dan one-liners yang menyeimbangkan karakter serius milik Sylvester Stallone.

Chemistry antara keduanya menjadi salah satu kekuatan utama film ini, terutama dalam adegan aksi, perkelahian, dan strategi pelarian yang intens.

Review IMDb oleh ducati17-756-566692: Tidak diragukan lagi, film ini sangat menghibur—nilai 8/10. Alurnya cepat tanpa terasa membosankan, dengan humor dan beberapa referensi ke film lama. Film ini benar-benar menampilkan dua aktor utama secara seimbang, bukan hanya film Stallone dengan cameo Arnold. Ceritanya cerdas dan menyenangkan, meskipun beberapa bagian bisa ditebak. Secara keseluruhan, film ini seru dan pintar. Bagian akhir terasa sedikit terburu-buru dan sedikit mengingatkan pada gaya “The Expendables”. Tidak ada unsur romansa atau adegan sensual berlebihan, hanya aksi khas film Amerika: darah, senjata, dan kekerasan.

10. Jingle All the Way (1996)

Genre : Komedi, Keluarga

: 5.8/10 Pemain : Arnold Schwarzenegger, Sinbad, Phil Hartman, Rita Wilson, Jake Lloyd, Jim Belushi

: Netflix, Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: Jingle All the Way (1996)

Jingle All the Way adalah film komedi keluarga bertema Natal yang disutradarai oleh Brian Levant.

Film ini berfokus pada Howard Langston, seorang ayah yang terlalu sibuk bekerja hingga sering mengecewakan putranya, Jamie.

Sebagai bentuk penebusan, Howard berjanji untuk membelikan mainan paling populer saat itu, yaitu figur aksi Turbo Man, sebagai hadiah Natal.

Namun, masalah muncul karena ia baru mencarinya di malam Natal, saat mainan tersebut sudah habis di mana-mana.

Ia pun harus berkeliling kota dalam situasi kacau, bersaing dengan banyak orang, terutama seorang tukang pos bernama Myron Larabee yang memiliki tujuan yang sama.

Peran Arnold di film ini menunjukkan sisi komedi yang sangat kuat dan berbeda dari citra aksinya.

Ia berhasil memerankan sosok ayah yang panik, penuh tekanan, tetapi tetap lucu dan manusiawi.

Meskipun film ini mendapat ulasan campuran dari kritikus, performanya tetap dianggap ikonik karena ia berani menertawakan persona “pahlawan tangguh” yang biasanya ia mainkan di film-film, seperti Terminator atau Commando.