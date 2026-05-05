10 Film tentang Teror Badut Psikopat yang Paling Sadis, Brutal, dan Punya Cerita Anti Ngebosenin

Film badut psikopat menawarkan sensasi horor yang unik karena memadukan ketegangan, efek uncanny valley, dan kontras antara sosok badut yang identik dengan keceriaan dengan sisi gelap yang kejam.

Perubahan dari figur yang seharusnya menghibur menjadi menakutkan inilah yang membuatnya terasa lebih mengganggu, apalagi dengan karakter badut yang sering digambarkan tidak terduga dan sulit ditebak, sehingga menjaga ketegangan sepanjang film.

Meski begitu, Anda tetap bisa menikmatinya sebagai bentuk eskapisme karena sadar bahwa semua yang terjadi hanyalah fiksi.

Bagi Anda yang ingin merasakan pengalaman horor yang berbeda dan lebih intens, deretan film badut psikopat terbaik bisa menjadi pilihan menarik karena menghadirkan perpaduan teror visual, psikologis, serta karakter ikonik yang sulit dilupakan.

Rekomendasi Film Badut Psikopat dengan Rating Terbaik

1. Terrifier 2 (2022)

Genre : Horor, Thriller, Slasher

: Horor, Thriller, Slasher Rating (IMDb) : 6.0/10

: 6.0/10 Pemain : David Howard Thornton, Lauren LaVera, Elliott Fullam, Amelie McLain, Sarah Voigt

: David Howard Thornton, Lauren LaVera, Elliott Fullam, Amelie McLain, Sarah Voigt Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies

: Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: Terrifier 2 (2022)

Terrifier 2 adalah film horor slasher independen yang ditulis dan disutradarai oleh Damien Leone.

Film ini melanjutkan teror dari film pertamanya dengan skala yang jauh lebih besar, lebih brutal, dan juga lebih panjang.

Ceritanya dimulai setelah Art the Clown dibangkitkan oleh entitas misterius yang dikenal sebagai The Little Pale Girl, pasca kejadian di film sebelumnya.

Dengan kekuatan baru yang lebih menyeramkan dan nuansa supranatural yang mulai diperjelas, Art kembali ke Miles County tepat pada malam Halloween.

Di kota tersebut, ia menargetkan seorang gadis remaja bernama Sienna Shaw dan adik laki-lakinya, Jonathan. Keduanya menjadi pusat dari teror yang sadis dan tidak manusiawi.

Film ini tidak hanya menampilkan pembunuhan brutal, tetapi juga mulai mengupas sisi supranatural dari karakter Art, memberikan lapisan cerita yang lebih dalam dibandingkan film pertamanya.

Dengan durasi mencapai 2 jam 18 menit, yang tergolong panjang untuk genre slasher, film ini memberi ruang bagi pengembangan karakter sekaligus eksplorasi kekejaman yang ekstrem.

Art the Clown digambarkan sebagai badut bisu dengan gaya pantomim yang unik, namun di balik itu ia memiliki sifat sadis, nakal, dan menikmati penderitaan korbannya.

Metode pembunuhannya sangat variatif, mulai dari senjata tajam hingga alat rumah tangga, yang digunakan dengan cara lambat dan menyiksa.

Film ini terkenal karena tingkat gore yang sangat tinggi. Bahkan, saat penayangannya di Amerika Serikat, dilaporkan ada penonton yang pingsan dan muntah karena tidak tahan melihat adegan-adegannya.

Beberapa adegan yang paling ikonik dan mengganggu termasuk pembunuhan di toko kostum dan adegan di kafe badut, yang meninggalkan kesan mendalam bagi penonton.

Tidak heran jika Art the Clown kini dianggap sebagai salah satu ikon horor modern paling mengerikan.

Review IMDb oleh jharaldson-73888:

Sejujurnya, film Terrifier pertama benar-benar sesuatu yang berbeda ketika pertama kali saya menontonnya. Adegan-adegan yang sangat brutal benar-benar membuat saya terkejut. Saya tahu mereka sedang membuat sekuelnya dan saya berpikir itu akan keren! Sekarang saya sudah menontonnya, dan saya masih berpikir film ini keren, tetapi OMG! Film ini benar-benar memenuhi hype yang dibicarakan orang-orang. Sangat brutal dan mengerikan. Jujur, saya belum pernah menonton film yang membuat saya berteriak karena jijik dan berpaling, tetapi di saat yang sama tetap menonton karena tata rias dan semuanya dibuat dengan sangat bagus. Art the Clown benar-benar tanpa ampun dan tidak pernah menahan diri. Dia tidak pernah berbicara, tetapi entah bagaimana Anda tetap bisa memahami apa yang dia maksud. Final girl-nya luar biasa!

2. House of 1000 Corpses (2003)

Genre : Horor, Komedi Hitam, Grindhouse

: Horor, Komedi Hitam, Grindhouse Rating (IMDb) : 6.0/10

: 6.0/10 Pemain : Sid Haig, Bill Moseley, Sheri Moon Zombie, Karen Black

: Sid Haig, Bill Moseley, Sheri Moon Zombie, Karen Black Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies, Netflix

: Prime Video, Google Play Movies, Netflix Tonton trailer: House of 1000 Corpses (2003)

House of 1000 Corpses adalah film horor komedi hitam Amerika yang disutradarai oleh Rob Zombie dalam debut penyutradaraannya.

Film ini memiliki gaya grindhouse yang sangat kental, kasar, brutal, dan penuh estetika “kotor”, yang kemudian menjadikannya film kultus di kalangan penggemar horor.

Cerita berpusat pada dua pasangan muda yang sedang melakukan perjalanan darat untuk menulis buku tentang atraksi pinggir jalan yang aneh.

Pada malam Halloween tahun 1977, mereka tersesat di pedalaman Texas dan berhenti di sebuah tempat bernama “Museum Monster & Orang Gila” milik Captain Spaulding.

Dari sinilah semuanya berubah menjadi mimpi buruk.

Setelah mendengar legenda tentang Dr. Satan, mereka memutuskan untuk mencari lokasi tempat pembunuh tersebut digantung.

Dalam perjalanan, mereka menjemput seorang hitchhiker bernama Baby, yang ternyata membawa mereka ke rumah keluarganya, Keluarga Firefly.

Keluarga ini adalah kumpulan individu sadis, gila, dan bahkan kanibal. Film kemudian mengikuti perjuangan para tokoh utama untuk bertahan hidup dari penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga tersebut.

Salah satu karakter paling ikonik adalah Captain Spaulding, seorang badut pemilik pom bensin yang kotor, kasar, dan penuh humor gelap.

Ia tidak hanya menyeramkan dari penampilannya, tetapi juga dari sikapnya yang santai saat membahas kekerasan. Karakter ini sering dibandingkan dengan pembunuh nyata John Wayne Gacy.

Spaulding menjadi semacam “gerbang” menuju kengerian yang lebih besar, memperkenalkan penonton pada dunia brutal Keluarga Firefly.

Ia adalah perpaduan unik antara humor gelap dan ancaman nyata, membuatnya tidak hanya menghibur, tetapi juga sangat mengganggu.

Review IMDb oleh chisenhall-73717:

Jika Anda ingin horor yang nyata... film yang akan membuat Anda terjaga di malam hari... inilah jawabannya! Pencahayaan yang menyeramkan dan musiknya, keluarga Firefly, Captain Spaulding, Fish Boy—semuanya terasa begitu magis. Tumbuh di tahun 90-an saya sering disuguhi film horor murahan dan klise. Maka menjadi sebuah kejutan menyenangkan ketika Rob Zombie merilis mahakarya ini. Saya tidak ingin merusak apa pun, jadi saya hanya akan mengatakan bahwa film ini layak ditonton berulang kali. Film ini mengubah cara saya memandang genre horor dan saya tidak pernah sama lagi setelahnya. Lakukanlah kebaikan untuk diri Anda sendiri dan tontonlah. Saya masih ingat pertama kali saya menonton film ini—bersama teman-teman di sofa saat tahun terakhir sekolah pada 2005. Kami sangat menyukainya sampai beberapa tahun kemudian kami pergi bersama untuk menonton Devil’s Rejects di bioskop. Saya akui, 3 from Hell agak mengecewakan, tetapi House of 1000 Corpses dan Devil’s Rejects adalah klasik sejati. Saya jujur kecewa film ini tidak diberi rating lebih tinggi. Film ini seharusnya setidaknya mendapat 7. Selamat menikmati film ini, ini tidak akan terlupakan.

3. Killer Klowns from Outer Space (1988)

Genre : Horor, Komedi, Fiksi Ilmiah

: Horor, Komedi, Fiksi Ilmiah Rating (IMDb) : 6.2/10

: 6.2/10 Pemain : Grant Cramer, Suzanne Snyder, John Allen Nelson, John Vernon

: Grant Cramer, Suzanne Snyder, John Allen Nelson, John Vernon Situs atau platform streaming : Amazon Prime

: Amazon Prime Tonton trailer: Killer Klowns from Outer Space (1988)

Film kultus ini disutradarai oleh Chiodo Brothers dan terkenal karena konsepnya yang sangat unik: alien jahat yang menyamar sebagai badut sirkus.

Berlatar di kota kecil Crescent Cove, cerita dimulai ketika sebuah pesawat luar angkasa berbentuk tenda sirkus mendarat dan membawa invasi makhluk aneh tersebut.

Para “badut” ini sebenarnya adalah alien yang berburu manusia dengan cara yang sangat tidak biasa.

Mereka membungkus korban dalam kepompong permen kapas dan menyimpannya untuk dihisap cairan tubuhnya menggunakan sedotan, sebuah konsep yang sekaligus mengerikan dan absurd.

Sekelompok remaja bersama polisi setempat berusaha memperingatkan warga kota tentang ancaman ini, namun tidak semua orang percaya hingga keadaan sudah terlambat.

Film ini memiliki nuansa campy khas era 80-an, berlebihan, aneh, dan justru menjadi daya tarik utamanya.

Dari segi keseraman, film ini berada di antara horor dan komedi.

Desain badutnya sangat mengganggu dengan wajah aneh dan gigi tajam, sementara senjata mereka juga tidak kalah unik, seperti pistol sinar pembungkus gula kapas dan popcorn hidup yang mematikan.

Meski ada elemen kematian, nuansa film ini lebih ke “fun-scary” daripada horor serius, membuatnya terasa ringan namun tetap ikonik.

Review IMDb oleh cherold:

Sebagian orang menganggap Killer Klowns sebagai “film buruk yang bagus,” tetapi meskipun memiliki anggaran rendah dan pemeran yang kurang meyakinkan, saya menilainya sebagai “film yang benar-benar bagus.” Di sini kita memiliki film yang membayangkan ulang setiap aspek dunia badut dan sirkus—pertunjukan boneka, permen kapas, balon—dalam bentuk alien pembunuh. Tingkat kreativitasnya luar biasa, dan beberapa bagiannya sangat lucu. Film ini seharusnya mendapatkan jauh lebih banyak ketenaran daripada sekarang, dan saya merasa sedih bahwa Chiodo Brothers tidak pernah membuat karya lain setelahnya.

4. Circus of the Dead (2014)

Genre : Horor, Thriller, Grindhouse

: Horor, Thriller, Grindhouse Rating (IMDb) : 4.9/10

: 4.9/10 Pemain : Bill Oberst Jr., Parrish Randall, Chanel Ryan, Roger Edwards, Ryan Clapp

: Bill Oberst Jr., Parrish Randall, Chanel Ryan, Roger Edwards, Ryan Clapp Situs atau platform streaming : Catchplay+

: Catchplay+ Tonton trailer: Circus of the Dead (2014)

Circus of the Dead adalah film horor thriller indie yang disutradarai oleh Billy Pon dan sangat menonjolkan unsur gore ekstrem.

Ceritanya mengikuti seorang pria keluarga bernama Don yang mengunjungi sirkus tua terbengkalai, namun tanpa disadari ia dan keluarganya masuk ke dalam permainan mematikan.

Sirkus tersebut ternyata dihuni oleh sekelompok badut sadis yang dipimpin oleh Papa Corn.

Don harus bertahan hidup sepanjang malam di Texas Barat sambil berusaha menyelamatkan anak-anaknya dari teror yang brutal dan tanpa ampun.

Film ini lebih dari sekadar horor biasa, ia adalah “uji ketahanan” bagi penonton. Fokusnya bukan hanya pada ketegangan, tetapi juga pada penyiksaan fisik dan psikologis, balas dendam, dan kekejaman ekstrem.

Tidak heran jika ratingnya relatif rendah, karena film ini memang tidak ditujukan untuk penonton umum.

Papa Corn, yang diperankan dengan sangat kuat oleh Bill Oberst Jr., menjadi pusat kengerian film ini.

Badut-badut dalam film ini digambarkan nihilistik, menjijikkan, dan sangat sadis, dengan tindakan pembunuhan yang kejam dan tidak manusiawi.

Film ini sering dibandingkan dengan Terrifier, tetapi dengan pendekatan yang lebih mentah dan brutal.

Review IMDb oleh cdm72880:

Saya benar-benar menikmati film ini. Papa Corn (yang diperankan Bill Oberst Jr.) memiliki cara yang bisa masuk ke dalam pikiran Anda. Sejak awal, kutipan “badut bisa lolos dari pembunuhan” mulai membuat Anda berpikir. Saya selalu punya ketakutan terhadap badut. Saya tidak pernah membayangkan mereka datang ke rumah saya sampai Circus of the Dead. Meski begitu, saya merasa mulai bersimpati pada Papa Corn saat ia mengajarkan Don (Parrish Randall) sebuah pelajaran terakhir yang paling penting. Cara dia memilih korbannya sangat unik, akting, rasa takut, soundtrack, dan sinematografinya semuanya dilakukan dengan cara yang khas. Saya suka film ini. Rasanya segar dan berbeda. Saya pikir film ini dibuat dengan sangat baik dan akan menontonnya lagi.

5. It (2017)

Genre : Horor, Supernatural, Thriller

: Horor, Supernatural, Thriller Rating (IMDb) : 7.3/10

: 7.3/10 Pemain : Bill Skarsgård, Jaeden Martell, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Chosen Jacobs

: Bill Skarsgård, Jaeden Martell, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Chosen Jacobs Situs atau platform streaming : HBO Max, Google Play Movies, Apple TV

: HBO Max, Google Play Movies, Apple TV Tonton trailer: It (2017)

Film It (atau It: Chapter One) adalah adaptasi dari novel terkenal karya Stephen King yang disutradarai oleh Andy Muschietti.

Berlatar di kota fiktif Derry, Maine, pada akhir 1980-an, film ini mengikuti sekelompok anak yang menamakan diri mereka “Losers Club”.

Mereka diteror oleh entitas jahat yang bisa berubah bentuk, namun paling sering muncul sebagai badut bernama Pennywise.

Makhluk ini muncul setiap 27 tahun sekali untuk memangsa ketakutan anak-anak. Ketika adik dari salah satu anggota menjadi korban, kelompok ini memutuskan untuk menghadapi ketakutan mereka dan melawan Pennywise.

Film ini tidak hanya mengandalkan horor, tetapi juga menyentuh tema persahabatan, trauma masa kecil, dan kehilangan kepolosan.

Pennywise versi Bill Skarsgård menjadi salah satu interpretasi badut paling mengerikan dalam sejarah film modern.

Ia tidak hanya menyerang secara fisik, tetapi juga psikologis, dengan berubah menjadi wujud yang paling ditakuti oleh masing-masing anak.

Penampilannya yang distorsi, tatapan mata yang intens, dan perilaku yang tidak terduga membuatnya sangat mengganggu.

Film ini juga berhasil memperkuat ketakutan terhadap badut (coulrophobia) dan menghadirkan banyak adegan yang benar-benar “menghantui” pikiran penonton bahkan setelah film selesai.

Review IMDb oleh planktonrules:

Dari semua genre film yang ada, saya rasa horor modern mungkin adalah yang paling tidak saya sukai. Saya lebih suka film horor lama… karena biasanya tidak terlalu grafis dan membiarkan imajinasi bekerja. Tapi ini adalah salah satu film yang berhasil mengubah pandangan saya terhadap horor modern yang penuh kekerasan. Saya tidak akan membuat ulasan ini panjang—karena sudah hampir 800 ulasan untuk film hit ini. Singkatnya, film ini menakutkan, ceritanya sangat bagus (bagian yang dihilangkan dari buku justru keputusan yang tepat), dan saya sangat menikmati film ini. Siapa tahu… mungkin saya tidak membenci genre ini, hanya tidak suka film tentang remaja bodoh yang dibantai di taman hiburan terbengkalai oleh pria bermasker hoki.

6. 31 (2016)

Genre : Horor, Thriller, Slasher

: Horor, Thriller, Slasher Rating (IMDb) : 5.1/10

: 5.1/10 Pemain : Sheri Moon Zombie, Meg Foster, Jeff Daniel Phillips, Lawrence Hilton-Jacobs, Kevin Jackson

: Sheri Moon Zombie, Meg Foster, Jeff Daniel Phillips, Lawrence Hilton-Jacobs, Kevin Jackson Situs atau platform streaming : Google Play Movies, JustWatch

: Google Play Movies, JustWatch Tonton trailer: 31 (2016)

Film 31 merupakan karya horor slasher dari Rob Zombie yang memang dikenal dengan gaya penyutradaraan yang ekstrem, brutal, dan tanpa kompromi.

Ceritanya berlatar tahun 1976 dan mengikuti lima pekerja karnaval yang diculik secara misterius pada malam Halloween.

Mereka kemudian dibawa ke sebuah lokasi terpencil yang menyeramkan bernama “Murderworld”, tempat di mana mimpi buruk mereka benar-benar dimulai.

Di sana, mereka dipaksa untuk mengikuti sebuah permainan sadis bernama “31”. Aturannya sederhana namun mematikan, mereka harus bertahan hidup selama 12 jam penuh dari kejaran sekelompok badut pembunuh brutal yang dikenal sebagai “The Heads”.

Sepanjang film, penonton disuguhkan ketegangan tanpa henti berupa aksi kejar-kejaran, penyiksaan, dan kekerasan yang intens, di mana nyawa para karakter benar-benar dipertaruhkan setiap detiknya.

Badut-badut dalam film ini bukanlah makhluk supernatural seperti Pennywise, melainkan manusia dengan gangguan mental yang ekstrem, sadis, brutal, dan tidak memiliki empati.

Mereka mengenakan riasan badut tradisional, namun dipadukan dengan pakaian compang-camping dan senjata tajam, menciptakan kesan kotor, liar, dan sangat mengancam.

Karakter-karakter, seperti Sick-Head, Psycho-Head, dan Sex-Head menunjukkan perilaku yang tidak terprediksi, menikmati penyiksaan, dan mengejar korban dengan kegilaan yang murni.

Di antara mereka, Doom-Head, yang diperankan oleh Richard Brake, menjadi sosok yang paling menonjol.

Ia digambarkan sebagai badut yang karismatik sekaligus sangat mengancam, dengan kehadiran yang kuat dan dialog yang intens, menjadikannya salah satu karakter paling diingat dalam film ini.

Review IMDb oleh JS-War17:

Sebagai penggemar berat sutradara hebat Rob Zombie, saya yakin mengatakan bahwa 31 adalah film favorit saya dalam portofolionya. Ceritanya tentang sekelompok pelancong yang diculik dan disiksa oleh organisasi bawah tanah berisi orang-orang kaya yang bertaruh pada nyawa korban mereka. Film ini dibuka dengan salah satu monolog terbaik dalam sejarah film horor, ketika Doom Head (Richard Brake) berbicara kepada korbannya yang kebetulan adalah seorang pendeta. Adegan ini langsung menetapkan nada untuk festival gore yang kotor setelahnya. Saya memberi nilai 8/10 karena kesan mentah yang diberikan Rob Zombie. Ditambah lagi ada orang kerdil berwajah Hitler, apa yang lebih baik dari itu?

7. Drive Thru (2007)

Genre : Horor, Komedi, Slasher

: Horor, Komedi, Slasher Rating (IMDb) : 4.5/10

: 4.5/10 Pemain : Leighton Meester, Nicholas D'Agosto, Melora Hardin, Van De La Plante

: Leighton Meester, Nicholas D'Agosto, Melora Hardin, Van De La Plante Situs atau platform streaming : Tubi TV, Plex, Amazon Prime, Google Play Movies

: Tubi TV, Plex, Amazon Prime, Google Play Movies Tonton trailer: Drive Thru (2007)

Drive Thru adalah film horor-komedi slasher Amerika yang dirilis langsung ke video dan disutradarai oleh Brendan Cowles serta Shane Kuhn.

Film ini mengusung pendekatan yang konyol namun tetap penuh darah, dengan nuansa parodi terhadap film slasher era 80-an.

Cerita berpusat pada sosok Horny the Clown, maskot restoran cepat saji bernama “Hella-Burger”, yang ternyata adalah pembunuh berantai supernatural.

Ia meneror remaja-remaja di Orange County, California, khususnya mereka yang memiliki kaitan dengan masa lalu kelam ibu dari tokoh utama, Mackenzie Carpenter.

Terungkap bahwa Horny sebenarnya adalah roh pendendam dari seorang remaja bernama Archie Benjamin, yang dulu menjadi korban perundungan brutal dan dibakar hidup-hidup oleh orang tua para remaja yang kini menjadi targetnya.

Dengan latar belakang tersebut, pembunuhan yang dilakukan Horny menjadi semacam balas dendam lintas generasi.

Gaya film ini lebih condong ke komedi hitam dengan adegan gore yang kreatif. Horny menggunakan senjata seperti parang daging, dan sering melakukan pembunuhan dengan cara yang unik dan sadistik.

Penampilannya sendiri merupakan parodi dari maskot, seperti Ronald McDonald, dengan kostum badut bergaya punk yang menyeramkan.

Dari segi keseraman, Horny lebih menonjolkan kekejaman dan darah daripada atmosfer horor yang mencekam. Suaranya bahkan sering dibandingkan dengan Ghostface dari seri Scream.

Berdasarkan IMDb Parents Guide, film ini memiliki tingkat kekerasan “Severe” (parah) dan tingkat ketakutan “Moderate” (sedang), sehingga lebih cocok disebut sebagai horor berdarah daripada horor yang benar-benar menegangkan.

Review IMDb oleh Ulfman5000:

Ini hampir menjadi salah satu film “sangat buruk tapi keren” terbaik yang pernah dibuat. Plot horor standar: remaja bodoh yang berpesta, badut jahat, dan satu pria dari Heroes yang saya tidak suka. Tapi aktingnya ternyata cukup layak dan naskahnya tidak seburuk yang Anda bayangkan. Ada semacam subteks politik aneh yang agak mengganggu, tetapi tidak terlalu merusak. Awalnya agak seperti “Malibu’s Most Wanted” (lelucon rasis bodoh), tapi itu cepat berlalu. Secara keseluruhan, film ini punya momen-momen cheesy yang keren, dan saya rasa ini wajib ditonton bagi penggemar film horor buruk.

8. Stitches (2012)

Genre : Horor, Komedi, Slasher

: Horor, Komedi, Slasher Rating (IMDb) : 5.7/10

: 5.7/10 Pemain : Ross Noble, Tommy Knight, Gemma-Leah Devereux, Shane Murray Corcoran

: Ross Noble, Tommy Knight, Gemma-Leah Devereux, Shane Murray Corcoran Situs atau platform streaming : Prime Video, Apple TV

: Prime Video, Apple TV Tonton trailer: Stitches (2012)

Stitches adalah film horor komedi slasher asal Irlandia yang disutradarai oleh Conor McMahon.

Film ini menghadirkan premis unik tentang balas dendam seorang badut pesta yang kembali dari kematian dengan cara yang brutal sekaligus absurd.

Cerita dimulai dengan Richard “Stitches” Grindle, seorang badut ulang tahun yang kasar, tidak lucu, dan kurang profesional.

Dalam sebuah pesta ulang tahun, ia menjadi korban prank kejam anak-anak yang berujung pada kematiannya secara tragis.

Enam tahun kemudian, berkat ritual atau pemujaan badut misterius, Stitches bangkit dari kubur sebagai “undead clown” untuk membalas dendam kepada anak-anak tersebut yang kini telah beranjak remaja.

Film ini memadukan horor gore dengan komedi slapstick, menghasilkan pengalaman menonton yang unik, menjijikkan namun juga konyol.

Stitches digambarkan sebagai sosok yang menjijikkan, absurd, tetapi sangat kejam. Ia membunuh korbannya dengan cara kreatif yang sering kali terinspirasi dari trik sulap badut, namun dengan hasil yang mengerikan.

Dari segi keseraman, film ini lebih menonjolkan unsur “gorey” dan kekerasan eksplisit daripada ketakutan psikologis.

Berdasarkan IMDb Parental Guide, tingkat kekerasannya masuk kategori “Severe”, terutama karena adegan splatter yang sangat jelas.

Dengan demikian, horor dalam film ini lebih terasa sebagai kombinasi antara sadisme visual dan komedi hitam yang ekstrem.

Review IMDb oleh hitchinlist:

Saya suka Ross Noble! Jadi kami langsung menonton film ini sebagai penutup festival Grimmfest tahun ini. Saya sangat senang melakukannya! Stitches adalah versi lucu dari genre slasher, menggabungkan komedi dan horor, mengingatkan saya pada film Elm Street era akhir di mana si penjahat menggunakan lelucon lucu untuk membunuh korbannya. Ross Noble tampak menikmati perannya dan sangat meyakinkan sebagai badut pembunuh. Ia bahkan mengatakan dalam sesi Q&A bahwa ia ingin sekuelnya dibuat—apakah kita punya Jason atau Freddy versi Inggris di sini? Dengan sedikit lebih banyak anggaran, pemeran pendukung yang lebih kuat, dan penulisan yang lebih baik, Stitches bisa menjadi ikon slasher Inggris sendiri.

9. All Hallows Eve (2013)

Genre : Horor, Antologi, Thriller

: Horor, Antologi, Thriller Rating (IMDb) : 5.2/10

: 5.2/10 Pemain : Katie Maguire, Mike Giannelli, Catherine Callahan, Kayla Lian, Sydney Freihofer

: Katie Maguire, Mike Giannelli, Catherine Callahan, Kayla Lian, Sydney Freihofer Situs atau platform streaming : Prime Video, Tubi

: Prime Video, Tubi Tonton trailer: All Hallows' Eve (2013)

All Hallows’ Eve adalah film horor antologi independen yang ditulis dan disutradarai oleh Damien Leone.

Film ini menjadi debut layar lebar yang memperkenalkan karakter ikonik Art the Clown, yang kemudian dikenal luas melalui waralaba Terrifier.

Cerita utamanya mengikuti Sarah, seorang pengasuh anak yang menjaga dua anak kecil pada malam Halloween.

Setelah anak-anak tersebut pulang dari kegiatan trick-or-treating, mereka menemukan sebuah kaset VHS misterius tanpa label di dalam kantong permen mereka.

Ketika kaset itu diputar, ternyata isinya adalah tiga film pendek horor yang saling terhubung oleh kehadiran sosok badut psikopat, Art the Clown.

Seiring berjalannya malam, batas antara cerita dalam kaset dan realitas mulai kabur.

Kejadian-kejadian mengerikan dari dalam VHS perlahan merembes ke dunia nyata, menciptakan suasana yang semakin mencekam dan tidak nyaman.

Art the Clown dalam film ini digambarkan sebagai sosok yang sangat menyeramkan, sadis, dan mengganggu.

Berbeda dengan Pennywise yang jelas bersifat supernatural, Art berada di area abu-abu, bisa dianggap manusia, bisa juga entitas iblis. Ia pendiam, namun gerak-geriknya penuh niat jahat dan manipulatif.

Tingkat keseramannya sangat tinggi karena ekspresi wajahnya yang “gila” serta tindakan kekerasan ekstrem yang dilakukannya.

Film ini mengandung kekerasan berat (severe violence and gore), termasuk mutilasi dan adegan yang sangat mengganggu, menjadikannya salah satu tontonan yang cukup berat bagi penonton sensitif.

Review IMDb oleh kevin_robbins:

All Hallows’ Eve (2013) adalah film yang baru-baru ini saya tonton di Tubi. Ceritanya tentang seorang babysitter yang menjaga dua anak kecil. Anak laki-laki itu mendapatkan kaset VHS di kantong permen trick or treat mereka, dan mereka memutuskan untuk menontonnya bersama. Mereka menemukan badut unik yang tampaknya sedang melakukan pembunuhan berantai. Apakah itu nyata atau tidak? Film ini disutradarai oleh Damien Leone (Terrifier) dan dibintangi Katie Maguire (Billions), Catherine A. Callahan (The Blacklist), Sydney Freihofer (Hush), dan Brandon deSpain (Frankenstein vs Mummy). Film ini benar-benar luar biasa. Ada beberapa adegan yang pencahayaan dan sinematografinya bisa lebih baik, tetapi para villain, pembunuhan, dan gore sangat luar biasa. Art the Clown tampil sangat bagus. Adegan di pom bensin adalah emas horor. Makeup, kostum, dan maskernya juga bagus. Ending film ini sangat sempurna dan menutup cerita dengan sangat baik. Ini adalah permata horor yang diremehkan dan wajib ditonton dengan nilai solid 8.5–9/10.

10. The Last Circus (2010)

Genre : Horor, Drama, Komedi Gelap, Thriller

: Horor, Drama, Komedi Gelap, Thriller Rating (IMDb) : 6.5/10

: 6.5/10 Pemain : Carlos Areces, Antonio de la Torre, Carolina Bang, Santiago Segura

: Carlos Areces, Antonio de la Torre, Carolina Bang, Santiago Segura Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video, Apple TV, Google Play Movies

: Netflix, Prime Video, Apple TV, Google Play Movies Tonton trailer: The Last Circus (2010)

The Last Circus (judul asli Balada Triste de Trompeta) adalah film Spanyol karya Álex de la Iglesia yang memadukan komedi gelap, drama, dan horor thriller dalam satu paket yang sangat unik dan surealis.

Film ini berlatar sejarah kelam Spanyol, mulai dari Perang Saudara hingga era Franco, yang memberikan nuansa berat dan penuh trauma.

Cerita berfokus pada Javier, seorang “badut sedih” yang memiliki masa lalu traumatis. Ia jatuh cinta pada Natalia, seorang akrobat trapeze yang ternyata merupakan kekasih Sergio, “badut bahagia” yang kasar, posesif, dan psikopat.

Hubungan segitiga ini berkembang menjadi konflik penuh obsesi, kecemburuan, dan kekerasan yang semakin tidak terkendali.

Javier berusaha menyelamatkan Natalia dari Sergio, namun perlahan ia sendiri berubah menjadi sosok yang sama gilanya.

Persaingan antara dua badut ini akhirnya berubah menjadi pertarungan berdarah yang brutal dan penuh kegilaan.

Berbeda dari film badut lainnya, keseraman dalam film ini tidak berasal dari unsur supranatural, melainkan dari horor psikologis dan fisik.

Javier mengalami disfigurasi permanen, wajahnya rusak akibat asam dan besi panas, yang membuatnya tampak seperti badut dengan riasan permanen yang mengerikan.

Sementara itu, Sergio digambarkan sebagai pelaku kekerasan brutal, sedangkan Javier berkembang menjadi pembunuh yang terobsesi, bahkan menggunakan senapan mesin dalam aksinya.

Film ini dipenuhi adegan gore, kekerasan ekstrem, dan suasana yang intens, menjadikan sirkus sebagai metafora dari kekacauan batin manusia.

Review IMDb oleh CrazinessCax: