10 Film Ben Affleck Terbaik Rating Tinggi, Dari Drama Sampai Thriller Paling Tegang

Ben Affleck adalah aktor, sutradara, penulis skenario, dan produser asal Amerika Serikat yang dikenal lewat berbagai film aksi, drama, dan thriller.

Ia termasuk sosok yang sukses baik di depan maupun di balik layar, dengan dua Academy Awards (Oscar) sebagai bukti pencapaiannya.

Kariernya dimulai sejak muda melalui serial The Voyage of the Mimi (1984–1988), lalu berkembang hingga menyutradarai Gone Baby Gone (2007).

Namanya semakin kokoh setelah menggarap dan membintangi The Town (2010) serta Argo (2012), yang memenangkan Oscar untuk Film Terbaik.

Bagi Anda yang ingin menikmati karya-karya terbaiknya, ada sejumlah film dengan rating tinggi yang layak masuk daftar tontonan karena menawarkan akting yang kuat serta cerita yang menarik dan berkesan.

Rekomendasi film ben affleck terbaik rating tinggi

Berikut adalah rekomendasi film Ben Affleck terbaik dengan rating tinggi yang menampilkan kualitas akting yang kuat, cerita yang mendalam, serta beragam genre mulai dari drama emosional, thriller menegangkan, hingga aksi dan superhero:

1. Good Will Hunting (1997)

Good Will Hunting (1997) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Psikologis

: Drama, Psikologis Rating (IMDb) : 8.4/10

: 8.4/10 Pemain : Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck, Stellan Skarsgård, Minnie Driver, Casey Affleck

: Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck, Stellan Skarsgård, Minnie Driver, Casey Affleck Situs atau platform streaming : Apple TV

: Apple TV Tonton trailer: Good Will Hunting (1997)

Good Will Hunting (1997) adalah film drama psikologis ikonik yang berfokus pada penemuan jati diri, trauma masa lalu, serta kekuatan terapi dalam menyembuhkan luka batin.

Film ini mengikuti kisah Will Hunting, seorang pemuda berusia 20 tahun dari Boston Selatan yang bekerja sebagai petugas kebersihan di Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Di balik pekerjaannya yang sederhana, Will ternyata menyimpan kecerdasan luar biasa sebagai jenius matematika otodidak.

Namun, kecerdasan itu tertutup oleh masa lalu kelam berupa trauma penyalahgunaan saat kecil, yang membuatnya tumbuh menjadi pribadi pemberontak, bermulut tajam, dan cenderung merusak diri sendiri.

Konflik mulai memuncak ketika Will terlibat perkelahian dan menghadapi ancaman hukuman penjara.

Seorang profesor matematika MIT, Gerald Lambeau, kemudian memberinya kesempatan kedua dengan syarat Will harus belajar matematika secara serius dan menjalani terapi psikologis.

Dalam proses ini, Will bertemu dengan Dr. Sean Maguire, seorang terapis yang perlahan membantunya membuka diri, menghadapi luka masa lalu, dan memahami potensi besar yang ia miliki.

Film ini tidak hanya dikenal karena ceritanya yang menyentuh, tetapi juga karena performa para pemainnya yang luar biasa. Robin Williams memenangkan Oscar sebagai Aktor Pendukung Terbaik melalui perannya sebagai Sean Maguire.

Matt Damon tampil kuat sebagai Will, sementara Ben Affleck memerankan Chuckie Sullivan, sahabat setia Will yang kasar namun tulus.

Peran Chuckie menjadi sangat penting sebagai representasi kehidupan kelas pekerja di Boston dan sebagai penyeimbang emosional dalam cerita.

Salah satu adegan paling ikonik adalah ketika Chuckie dengan jujur mengatakan bahwa ia berharap Will meninggalkan lingkungan mereka demi masa depan yang lebih baik, karena bakatnya terlalu berharga untuk disia-siakan.

Menariknya, Ben Affleck dan Matt Damon juga menulis naskah film ini bersama, yang kemudian memenangkan Academy Award untuk Best Original Screenplay.

Secara keseluruhan, film ini mempertahankan rating tinggi dan stabil di angka 8.4/10, menjadikannya salah satu drama terbaik sepanjang masa.

Review IMDb oleh Bored_Dragon:

Saya kembali menonton film ini dari waktu ke waktu selama dua dekade terakhir. Saya sebenarnya tidak terlalu menyukai Damon dan Affleck, tetapi ini adalah pencapaian terbesar dalam hidup mereka dan Oscar paling layak yang pernah mereka menangkan. Ini adalah drama yang indah tentang menemukan jati diri, menemukan keseimbangan antara esensi kehidupan dan tampilan sehari-harinya, serta tentang cinta dan persahabatan. Film ini terasa realistis, filosofis tanpa dibuat-buat, dan hangat dalam menggambarkan kehidupan. Dua kekuatan utama film ini adalah naskahnya yang sempurna dan penampilan luar biasa Robin Williams, aktor yang selalu membawa kehangatan dan cinta dalam setiap perannya. Saya tidak bisa mengatakan ini adalah mahakarya sinematografi, tetapi jelas ini adalah film yang indah, cerdas, dan tidak pernah terasa usang.

2. Argo (2012)

Argo (2012) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Thriller, Sejarah

: Drama, Thriller, Sejarah Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Pemain : Ben Affleck, Bryan Cranston, Alan Arkin, John Goodman, Victor Garber

: Ben Affleck, Bryan Cranston, Alan Arkin, John Goodman, Victor Garber Situs atau platform streaming : HBO Max, Apple TV, Google Play

: HBO Max, Apple TV, Google Play Tonton trailer: Argo (2012)

Argo (2012) merupakan film drama-thriller sejarah yang disutradarai sekaligus dibintangi oleh Ben Affleck.

Film ini diangkat dari kisah nyata misi penyelamatan rahasia CIA yang dikenal sebagai “Canadian Caper” selama krisis sandera Iran pada tahun 1979–1981.

Film ini berhasil meraih kesuksesan besar, termasuk memenangkan Academy Award untuk Best Picture.

Cerita bermula ketika militan Iran menyerbu Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran dan menyandera 52 warga Amerika.

Dalam situasi kacau tersebut, enam diplomat berhasil melarikan diri dan bersembunyi di rumah Duta Besar Kanada.

Untuk menyelamatkan mereka, agen CIA Tony Mendez merancang rencana yang terdengar mustahil, menyamar sebagai produser Hollywood yang sedang mencari lokasi untuk film fiksi ilmiah palsu berjudul “Argo” di Iran.

Ketegangan menjadi inti utama film ini, di mana Mendez harus mengeksekusi rencana berisiko tinggi di tengah pengawasan ketat militan.

Film ini tidak hanya menampilkan thriller politik yang intens, tetapi juga menyelipkan humor gelap khas Hollywood melalui karakter-karakter industri film yang terlibat dalam penyamaran tersebut.

Penampilan Ben Affleck sebagai Tony Mendez mendapat banyak pujian karena pendekatannya yang tenang dan terukur.

Ia tidak berakting secara berlebihan, melainkan menonjolkan detail kecil seperti ekspresi wajah dan gestur yang memperlihatkan tekanan situasi.

Selain sebagai aktor, Affleck juga dipuji atas kematangannya sebagai sutradara dalam menjaga keseimbangan antara ketegangan, drama, dan humor.

Argo meraih tiga penghargaan Oscar, termasuk Best Picture, Best Adapted Screenplay, dan Best Film Editing, serta mempertahankan rating tinggi 7.7/10 dari ratusan ribu penonton.

Review IMDb oleh auuwws:

Film yang luar biasa, meskipun saya tidak mengetahui peristiwa penyerbuan Kedutaan Besar Amerika di Iran sebelumnya, tetapi ceritanya sangat menarik dan kualitas akting dalam film ini sangat baik. Film ini membuat saya terus berada di ujung kursi karena tegang. Saya sangat merekomendasikan untuk menontonnya.

3. Air (2023)

Air (2023) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Biografi, Olahraga

: Drama, Biografi, Olahraga Rating (IMDb) : 7.4/10

: 7.4/10 Pemain : Matt Damon, Ben Affleck, Viola Davis, Jason Bateman, Chris Messina

: Matt Damon, Ben Affleck, Viola Davis, Jason Bateman, Chris Messina Situs atau platform streaming : Prime Video, Apple TV, Google Play Movies

: Prime Video, Apple TV, Google Play Movies Tonton trailer: Air (2023)

Air (2023) adalah film drama biografi yang disutradarai oleh Ben Affleck, mengangkat kisah nyata di balik salah satu kolaborasi paling berpengaruh dalam sejarah olahraga dan bisnis, kerja sama antara Nike dan Michael Jordan yang melahirkan lini sepatu Air Jordan.

Film ini berfokus pada tahun 1984, saat Nike masih berjuang di pasar basket dan mencoba mencari terobosan besar.

Cerita berpusat pada Sonny Vaccaro, seorang pencari bakat di Nike, yang memiliki keyakinan kuat untuk menginvestasikan seluruh anggaran perusahaan pada satu pemain muda yang saat itu belum terbukti, yaitu Michael Jordan.

Keputusan ini bertentangan dengan strategi umum perusahaan, namun Sonny melihat potensi besar yang bisa mengubah masa depan Nike.

Selain Matt Damon yang memerankan Sonny Vaccaro, Ben Affleck tampil sebagai Phil Knight, CEO Nike yang eksentrik.

Viola Davis juga memberikan performa kuat sebagai Deloris Jordan, ibu Michael Jordan, yang berperan penting dalam negosiasi bersejarah tersebut.

Sebagai sutradara, Affleck berhasil menciptakan suasana yang tajam, menghibur, sekaligus penuh nuansa nostalgia era 80-an.

Sementara sebagai aktor pendukung, perannya sebagai Phil Knight memberikan sentuhan komedi yang unik dan menjadi penyeimbang dalam drama bisnis yang intens.

Review IMDb oleh dmoorejr:

Kembalinya performa terbaik dari Ben Affleck. Ia berhasil membuat saya pergi ke bioskop untuk menonton film tentang Nike, sesuatu yang sebelumnya tidak terlalu menarik bagi saya. Saya bukan penggemar sepatu, tetapi film ini mampu menggambarkan alasan mengapa orang berinvestasi pada produk tersebut. Penyutradaraannya sangat fantastis, dengan jajaran pemain yang luar biasa. Matt Damon tampil maksimal seperti biasanya. Chris Tucker menambahkan sentuhan magisnya, sementara Jason Bateman meski hanya sebagai karakter pendukung tetap memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan cerita. Tempo film ini mungkin sedikit tidak konsisten di beberapa bagian, tetapi cerita dan para pemainnya membuat film ini tetap terasa hidup sehingga Anda tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Sangat layak untuk ditonton, terutama jika Anda menyukai film bertema startup.

4. The Town (2010)

The Town (2010) (Foto: imdb)

Genre : Kriminal, Drama, Thriller

: Kriminal, Drama, Thriller Rating (IMDb) : 7.5/10

: 7.5/10 Pemain : Ben Affleck, Rebecca Hall, Jeremy Renner, Jon Hamm, Blake Lively, Chris Cooper

: Ben Affleck, Rebecca Hall, Jeremy Renner, Jon Hamm, Blake Lively, Chris Cooper Situs atau platform streaming : Google Play Movies

: Google Play Movies Tonton trailer: The Town (2010)

The Town (2010) adalah film drama kriminal thriller yang disutradarai, ditulis bersama, dan dibintangi oleh Ben Affleck.

Film ini diadaptasi dari novel “Prince of Thieves” karya Chuck Hogan dan berlatar di Charlestown, Boston, sebuah wilayah yang dikenal sebagai sarang perampok bank.

Cerita mengikuti Douglas “Doug” MacRay, pemimpin komplotan perampok bank yang sangat terampil.

Kehidupannya mulai berubah ketika ia jatuh cinta dengan Claire Keesey, seorang manajer bank yang sebelumnya menjadi sandera dalam salah satu aksi perampokan kelompoknya.

Situasi menjadi semakin rumit karena Doug harus menyembunyikan identitas aslinya dari Claire, sementara agen FBI Adam Frawley terus mendekati kebenaran.

Di sisi lain, sahabatnya yang impulsif dan berbahaya, Jem, terus menyeret Doug kembali ke dunia kriminal.

Konflik batin antara keinginan untuk keluar dari kehidupan lama dan loyalitas terhadap kelompok menjadi inti dari perjalanan karakter Doug.

Penampilan Ben Affleck sebagai Doug MacRay dinilai sangat kuat karena mampu menampilkan sosok kriminal yang cerdas sekaligus emosional dan rapuh.

Sebagai sutradara, Affleck juga berhasil membangun atmosfer khas Boston dengan nuansa “tribalism” yang kental, memperlihatkan ikatan komunitas yang kuat namun berbahaya.

Review IMDb oleh gsravanth:

Saya baru saja “berkunjung” ke The Town tadi malam dan ternyata film ini sangat menghibur. Saya masih tidak percaya Ben Affleck mampu mengerjakan semuanya—cerita, skenario, penyutradaraan, sekaligus peran utama—dengan sangat baik. Tiga tahun setelah debut penyutradaraannya lewat Gone Baby Gone, kali ini ia menghadirkan karya yang bahkan lebih baik. Kombinasi cerita yang solid, skenario yang memikat, penulisan yang kuat, pengembangan karakter yang luar biasa, emosi yang terasa, serta sinematografi yang brilian (perhatikan penggunaan kamera goyang yang mengingatkan pada seri Bourne) menghasilkan film thriller aksi yang sangat menghibur dan layak ditonton.

5. Gone Girl (2014)

Gone Girl (2014) (Foto: imdb)

Genre : Thriller, Psikologis, Misteri

: Thriller, Psikologis, Misteri Rating (IMDb) : 8.1/10

: 8.1/10 Pemain : Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Carrie Coon, Tyler Perry, Kim Dickens

: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Carrie Coon, Tyler Perry, Kim Dickens Situs atau platform streaming : Netflix, Catchplay, Prime Video, Vidio, Disney+

: Netflix, Catchplay, Prime Video, Vidio, Disney+ Tonton trailer: Gone Girl (2014)

Gone Girl (2014) adalah film thriller psikologis garapan David Fincher yang diadaptasi dari novel karya Gillian Flynn.

Film ini mendapat pujian luas karena atmosfernya yang gelap, alur penuh kejutan, serta eksplorasi tajam terhadap sisi kelam pernikahan dan peran media dalam membentuk opini publik.

Cerita dimulai ketika Nick Dunne pulang ke rumah pada hari ulang tahun pernikahannya yang kelima dan menemukan istrinya, Amy Dunne, menghilang secara misterius.

Kondisi rumah yang berantakan, bercak darah, serta catatan harian Amy mulai mengungkap bahwa hubungan mereka tidak seindah yang terlihat.

Seiring penyelidikan berlangsung, Nick justru menjadi tersangka utama. Sikapnya yang dingin, pernyataan yang berubah-ubah, dan bukti yang mengarah kepadanya membuat publik dan media semakin yakin akan kesalahannya.

Film ini terus memainkan persepsi penonton melalui plot twist yang cerdas dan tak terduga.

Peran Ben Affleck sebagai Nick Dunne dianggap sebagai salah satu penampilan terbaik dalam kariernya.

Ia berhasil membawakan karakter yang ambigu, di satu sisi terlihat menyebalkan dan bersalah, namun di sisi lain tampak kebingungan dan mungkin tidak bersalah. Ambiguitas ini menjadi kekuatan utama film.

Kecocokan akting Affleck dengan Rosamund Pike, yang mendapatkan nominasi Oscar, juga menjadi salah satu faktor utama keberhasilan film ini dalam membangun ketegangan yang intens.

Dengan rating tinggi 8.1/10 dari lebih dari satu juta ulasan, Gone Girl menjadi salah satu thriller psikologis modern yang paling berkesan.

Review IMDb oleh bgar-80932:

Ini adalah film berdurasi 2,5 jam, dan biasanya saya cukup sulit menikmati film panjang seperti itu, tetapi film ini tidak terasa lama sama sekali. Anda akan terus dibuat penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Katakan saja ceritanya tidak berjalan seperti yang saya harapkan, tetapi saya tetap terpikat sepanjang film. Akting para pemainnya sangat bagus. Film ini bisa disebut sebagai slow burn, dan kebetulan saya juga sedang menonton serial Sharp Objects dari penulis yang sama, dan film ini memiliki tempo yang jauh lebih baik. Ada beberapa hal yang menurut saya kurang terselesaikan atau kurang memuaskan di akhir, tetapi secara keseluruhan ini adalah film yang sangat bagus.

6. Chasing Amy (1997)

Chasing Amy (1997) (Foto: imdb)

Genre : Komedi, Drama, Romantis

: Komedi, Drama, Romantis Rating (IMDb) : 7.3/10

: 7.3/10 Pemain : Ben Affleck, Joey Lauren Adams, Jason Lee, Dwight Ewell, Jason Mewes, Kevin Smith

: Ben Affleck, Joey Lauren Adams, Jason Lee, Dwight Ewell, Jason Mewes, Kevin Smith Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video, Tubi, Google Play Movies

: Netflix, Prime Video, Tubi, Google Play Movies Tonton trailer: Chasing Amy (1997)

Chasing Amy (1997) adalah film komedi-drama romantis independen karya Kevin Smith yang menjadi bagian ketiga dari serial View Askewniverse.

Film ini sering dianggap sebagai salah satu karya terbaik Smith karena mampu mengangkat tema cinta, persahabatan, dan masa lalu dengan pendekatan yang jujur, tajam, dan emosional.

Ceritanya berfokus pada Holden McNeil, seorang komikus sukses yang diperankan oleh Ben Affleck, yang jatuh cinta kepada Alyssa Jones, seorang sesama komikus yang ternyata adalah seorang lesbian.

Hubungan mereka bermula dari persahabatan yang perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks.

Holden, meskipun mengetahui orientasi seksual Alyssa, tetap berusaha menjalin hubungan romantis dengannya.

Di sinilah konflik utama mulai terbentuk, tidak hanya dalam hubungan mereka, tetapi juga dalam persahabatan Holden dengan sahabat lamanya, Banky Edwards.

Banky merasa cemburu, tidak setuju, dan terancam oleh hubungan tersebut, sehingga memicu ketegangan emosional yang cukup intens.

Performa Ben Affleck sebagai Holden McNeil dianggap sebagai salah satu penampilan terbaiknya di awal karier.

Ia berhasil menampilkan karakter yang rapuh, naif, penuh rasa ingin tahu, namun juga memiliki sisi yang frustratif terutama karena rasa cemburu dan ketidakamanannya.

Chemistry antara Affleck dan Joey Lauren Adams juga terasa sangat kuat dan natural, membuat hubungan mereka di layar terasa nyata dan emosional.

Film ini menjadi langkah penting bagi Affleck karena merupakan salah satu peran utama pertamanya yang benar-benar memberinya ruang untuk mengeksplorasi emosi secara mendalam, jauh melampaui peran-peran komedinya sebelumnya seperti di Mallrats.

Selain itu, Affleck juga berhasil memerankan karakter yang tidak selalu menjadi “pahlawan”, melainkan sosok manusia yang kompleks dan penuh kelemahan, sesuatu yang justru membuat penampilannya terasa lebih jujur dan relatable.

Review IMDb oleh TaniB:

Film favorit saya sepanjang masa! Kevin Smith menciptakan karakter yang sangat menarik, unik, dan eksentrik, lalu berhasil memilih aktor yang benar-benar cocok untuk memerankannya. Joey Lauren Adams mencuri perhatian (kita butuh lebih banyak melihat aktris berbakat ini!), dan dinamika antara Jason Lee dan Ben Affleck terasa sangat kuat—semua aktor tampil begitu natural dan nyaman. Jason Mewes benar-benar seperti “hadiah dari Tuhan” (dan ini datang dari seorang ateis!). Ini adalah komedi percakapan yang ditulis dengan indah, yang secara halus mengungkap kemunafikan dalam hubungan gender. Film ini melampaui sekadar klise “penerimaan orientasi seksual”, dan justru berfokus pada rasa tidak aman yang dimiliki setiap manusia—baik gay maupun heteroseksual. Kevin Smith, Anda benar-benar jenius!

7. The Accountant (2016) dan The Accountant 2 (2025)

The Accountant (2016) dan The Accountant 2 (2025) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Thriller, Drama

: Aksi, Thriller, Drama Rating (IMDb) : 7.3/10 (2016) & 6.6/10 (2025)

: 7.3/10 (2016) & 6.6/10 (2025) Pemain : Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, Jon Bernthal, John Lithgow, Cynthia Addai-Robinson, Daniella Pineda

: Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, Jon Bernthal, John Lithgow, Cynthia Addai-Robinson, Daniella Pineda Situs atau platform streaming : Prime Video, Apple TV, Google Play Movies

: Prime Video, Apple TV, Google Play Movies Tonton trailer: The Accountant (2016) & The Accountant 2 (2025)

The Accountant (2016) beserta sekuelnya The Accountant 2 (2025) merupakan film thriller aksi yang menghadirkan karakter unik bernama Christian Wolff, seorang akuntan jenius dengan spektrum autisme yang juga memiliki kemampuan bertarung tingkat tinggi.

Disutradarai oleh Gavin O’Connor, film ini dikenal karena memadukan elemen thriller, misteri akuntansi, dan aksi brutal dalam satu paket yang tidak biasa.

Pada film pertama, Christian Wolff bekerja sebagai akuntan forensik untuk organisasi kriminal berbahaya, membantu mereka membongkar kecurangan internal.

Di saat yang sama, ia juga menjadi target buruan Departemen Keuangan AS.

Ketika ia menerima klien legal dari sebuah perusahaan robotika dan menemukan adanya ketidaksesuaian dana, ia justru terjebak dalam konspirasi mematikan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan.

Sekuelnya, The Accountant 2 (2025), melanjutkan kisah Wolff setelah kematian mantan Direktur FinCEN, Raymond King, yang meninggalkan pesan misterius “temukan sang akuntan”.

Wolff kemudian harus bekerja sama dengan adiknya yang terasing sekaligus berbahaya, Braxton, untuk membongkar jaringan perdagangan manusia dan menghadapi pembunuh bayaran.

Peran Ben Affleck sebagai Christian Wolff sering dianggap sebagai salah satu penampilan aksi terbaik dalam kariernya.

Ia mampu memerankan karakter dengan autisme fungsional tinggi secara meyakinkan, tenang, kaku, minim emosi, namun sangat jenius dalam angka.

Di sisi lain, ia juga tampil sebagai sosok mematikan yang efisien dalam adegan pertarungan, menciptakan kontras menarik antara ketenangan dan kekerasan.

Affleck juga berhasil menyeimbangkan adegan aksi bergaya intens seperti film Jason Bourne dengan nuansa dramatis yang lebih tenang dan terkontrol.

Dalam sekuelnya, ia kembali memerankan karakter ini dengan intensitas yang lebih dalam, sekaligus berperan sebagai produser, yang semakin memperkuat keterlibatannya dalam pengembangan karakter tersebut.

Review IMDb oleh ss454327-1:

Ini adalah film yang paling ingin saya tonton di SXSW, dan saya beruntung bisa menyaksikan penayangan perdananya. Saya keluar dari bioskop dengan sangat puas. Jon Bernthal tampil sangat mencolok dan Anda bisa merasakan kesenangannya saat memancing emosi saudaranya dengan cara yang menghibur. Keduanya memiliki chemistry yang nyata dan meyakinkan, menghadirkan sesuatu yang terasa familiar namun tetap segar, tanpa terjebak dalam klise film “buddy” seperti kebanyakan film lain. Humor Jon berpadu sempurna dengan karakter Ben yang kaku dan minim emosi. Rasanya seperti apa pun bisa terjadi kapan saja—dan memang terjadi! Saya berharap bisa melihat kedua karakter ini kembali bersama dalam waktu dekat.

8. Zack Snyder's Justice League (2021)

Zack Snyder's Justice League (2021) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Superhero, Fantasi

: Aksi, Superhero, Fantasi Rating (IMDb) : 7.9/10

: 7.9/10 Pemain : Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller

: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller Situs atau platform streaming : HBO Max, Apple TV, Google Play Movies

: HBO Max, Apple TV, Google Play Movies Tonton trailer: Zack Snyder's Justice League (2021)

Zack Snyder’s Justice League (2021), yang sering dijuluki sebagai “Snyder Cut”, merupakan versi asli visi sutradara Zack Snyder dari film Justice League yang sebelumnya dirilis pada 2017.

Dengan durasi mencapai empat jam, film ini menghadirkan cerita yang jauh lebih lengkap, gelap, dan mendalam dibandingkan versi teaternya.

Ceritanya berlatar setelah kematian Superman, di mana Bruce Wayne bertekad memastikan bahwa pengorbanan tersebut tidak sia-sia.

Ia bekerja sama dengan Diana Prince untuk membentuk tim metahuman yang terdiri dari Aquaman, Cyborg, dan The Flash guna menghadapi ancaman besar dari Steppenwolf dan pasukan Parademons yang melayani Darkseid.

Salah satu keunggulan utama versi ini adalah pengembangan karakter yang jauh lebih kuat, terutama pada Cyborg dan Flash, yang sebelumnya kurang mendapat porsi dalam versi 2017.

Film ini sendiri lahir dari desakan besar para penggemar melalui gerakan #ReleaseTheSnyderCut, yang menginginkan versi asli Snyder dirilis. Hasilnya adalah film yang jauh lebih kohesif dan emosional.

Peran Ben Affleck sebagai Bruce Wayne/Batman dalam versi ini dinilai jauh lebih solid. Ia menampilkan sosok Bruce yang lebih manusiawi, penuh penyesalan, kelelahan, namun tetap memiliki tekad kuat untuk menebus kesalahannya.

Selain itu, ia juga digambarkan sebagai pemimpin tim yang serius dan strategis, bukan sekadar karakter pelengkap atau komedi.

Chemistry Affleck dengan anggota Justice League lainnya juga terasa lebih kuat dan meyakinkan, terutama dalam proses membangun tim.

Bahkan Affleck sendiri menyebut pengalaman syuting film ini sebagai salah satu yang terbaik selama ia berada di dunia DC Extended Universe.

Review IMDb oleh eloybeugelink:

Ya, terima kasih Zack Snyder! Inilah film yang pantas didapatkan oleh para pahlawan DC—dan juga para penggemarnya! Ini adalah kelanjutan yang luar biasa dari Man of Steel dan Batman v Superman, dengan alur cerita yang jauh lebih baik. Pengembangan karakter, pembangunan dunia, serta efek visualnya sangat mengesankan. Catatan untuk Warner Bros: biarkan Snyder melanjutkan franchise ini. Ia benar-benar tahu apa yang sedang ia lakukan!

9. Paycheck (2003)

Paycheck (2003) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Sci-Fi, Thriller

: Aksi, Sci-Fi, Thriller Rating (IMDb) : 6.3/10

: 6.3/10 Pemain : Ben Affleck, Uma Thurman, Aaron Eckhart, Paul Giamatti, Colm Feore

: Ben Affleck, Uma Thurman, Aaron Eckhart, Paul Giamatti, Colm Feore Situs atau platform streaming : Apple TV, Google Play Movies

: Apple TV, Google Play Movies Tonton trailer: Paycheck (2003)

Paycheck (2003) adalah film aksi fiksi ilmiah yang disutradarai oleh John Woo dan diadaptasi dari cerpen karya Philip K. Dick.

Film ini mengangkat tema tentang ingatan, teknologi, serta teka-teki yang dibalut dalam suasana thriller penuh ketegangan.

Ceritanya mengikuti Michael Jennings, seorang insinyur jenius spesialis reverse engineering yang bekerja dengan membongkar teknologi pesaing untuk klien-kliennya.

Untuk menjaga kerahasiaan proyek, ia secara rutin menghapus ingatannya setiap kali pekerjaan selesai.

Namun, ketika ia menerima proyek rahasia selama tiga tahun dengan bayaran sangat besar, segalanya berubah.

Setelah ingatannya dihapus, ia justru menemukan bahwa ia tidak menerima uangnya dan malah meninggalkan 19 benda acak untuk dirinya sendiri, mulai dari kawat hingga token bus.

Dari titik inilah cerita berkembang menjadi misteri yang menegangkan.

Jennings harus melarikan diri dari kejaran FBI dan mantan kliennya, sambil mencoba memahami fungsi dari 19 benda tersebut untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi selama tiga tahun hidupnya yang hilang.

Peran Ben Affleck sebagai Michael Jennings dinilai cukup solid sebagai sosok “everyman”, pria biasa yang cerdas namun terjebak dalam situasi luar biasa.

Ia mampu menampilkan kebingungan, kepanikan, dan usaha bertahan hidup secara meyakinkan.

Meskipun dialog dalam film ini terkadang dianggap kurang kuat, Affleck tetap mampu menjaga karakter tetap relatable dan menarik, dengan nuansa yang sering dibandingkan dengan gaya thriller seperti The Bourne Identity.

Walaupun bukan film terbaik dalam kariernya, penampilannya di Paycheck dianggap aman dan sesuai untuk genre aksi sci-fi ringan.

Review IMDb oleh doug_hile:

Memang benar, tidak ada yang benar-benar baru di dunia ini. Sesekali ada film yang benar-benar orisinal, tetapi yang ini bukan salah satunya. Sebagian besar karya Philip K. Dick biasanya diadaptasi menjadi film yang hebat, tetapi sekali lagi, yang ini bukan salah satunya. Namun tetap saja ini film Ben Affleck, dan Uma Thurman seperti biasa tampil memikat. Paul Giamatti kembali memainkan karakter yang terasa seperti dirinya sendiri, dan Michael Hall menunjukkan potensi besar untuk masa depan. Ada adegan kejar-kejaran mobil, banyak ledakan termasuk satu ledakan besar, serta banyak aksi tembak-menembak dengan sedikit yang benar-benar mengenai sasaran. Jika Anda sudah membaca ratusan ulasan lain, mungkin ulasan ini tidak akan banyak berpengaruh, tetapi satu hal yang pasti: judulnya sangat tepat—karena tampaknya semua yang terlibat melakukannya demi “bayaran” itu sendiri.

10. Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Superhero, Drama

: Aksi, Superhero, Drama Rating (IMDb) : 6.5/10

: 6.5/10 Pemain : Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jesse Eisenberg, Amy Adams

: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jesse Eisenberg, Amy Adams Situs atau platform streaming : HBO Max, Google Play Movies

: HBO Max, Google Play Movies Tonton trailer: Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) adalah film superhero yang disutradarai oleh Zack Snyder dan menjadi kelanjutan dari Man of Steel (2013).

Film ini sangat penting karena menjadi pertama kalinya Batman dan Superman tampil bersama dalam film live-action, sekaligus memperkenalkan Wonder Woman ke layar lebar.

Cerita berfokus pada Bruce Wayne yang mulai merasa takut terhadap kekuatan Superman yang dianggap tidak terkendali setelah kehancuran besar di Metropolis.

Ia melihat Superman sebagai ancaman serius bagi umat manusia, yang kemudian memicu konflik ideologis sekaligus fisik antara keduanya.

Di balik konflik tersebut, Lex Luthor memanipulasi situasi untuk mempertemukan mereka dalam pertarungan, sambil menciptakan ancaman baru berupa Doomsday yang memaksa mereka untuk bersatu bersama Wonder Woman.

Peran Ben Affleck sebagai Batman menjadi salah satu kejutan terbesar dalam film ini.

Ia memerankan versi Batman yang lebih tua, lebih lelah, lebih brutal, dan penuh trauma, terinspirasi dari komik The Dark Knight Returns.

Banyak kritik justru memuji interpretasi Affleck karena terasa segar dan berbeda dari versi sebelumnya.

Secara fisik, ia dianggap sangat cocok dengan karakter Batman, sementara secara akting, ia mampu menampilkan Bruce Wayne yang cerdas, dingin, dan penuh kemarahan terpendam.

Salah satu highlight terbesar adalah adegan pertarungan di gudang (warehouse fight scene), yang sering disebut sebagai salah satu adegan aksi Batman paling realistis dan terbaik yang pernah ditampilkan di layar.

Dengan semua elemen tersebut, meskipun film ini mendapat respons yang beragam, performa Affleck tetap menjadi salah satu aspek terkuat yang diakui banyak penonton dan kritikus.

