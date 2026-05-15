10 Film Bradley Cooper Terbaik Rating Tinggi di IMDb, Banyak yang Masuk Nominasi Oscar!

Bradley Cooper adalah aktor, produser, dan sutradara asal Amerika Serikat yang dikenal lewat kemampuan aktingnya di berbagai genre film, mulai dari komedi, drama, thriller, hingga blockbuster besar Hollywood.

Sepanjang kariernya, Bradley Cooper telah meraih 12 nominasi Academy Awards (Oscar), memenangkan BAFTA Award, serta dua Grammy Awards.

Film-film yang dibintanginya juga sukses besar secara global dengan pendapatan lebih dari US$11 miliar di seluruh dunia.

Nama Bradley mulai dikenal sejak tampil di serial Sex and the City pada 1999, sebelum akhirnya semakin populer lewat berbagai film sukses.

Bradley Cooper juga dikenal sebagai sosok multitalenta setelah menyutradarai, memproduksi, menulis, sekaligus membintangi A Star Is Born (2018), yang sukses besar secara kritik dan komersial.

Bagi Anda yang ingin menikmati tontonan dengan cerita menarik, akting berkualitas, serta perpaduan drama emosional, thriller menegangkan, komedi, hingga film blockbuster yang seru, rekomendasi film Bradley Cooper terbaik dengan rating tinggi berikut ini wajib Anda tonton.

Rekomendasi Film Bradley Cooper Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi film Bradley Cooper terbaik dengan rating IMDb tinggi yang menampilkan deretan film paling populer, emosional, menegangkan, dan penuh kualitas akting memukau:

1. A Star Is Born (2018)

A Star Is Born (2018) (Foto: imdb)

: Drama, Musikal, Romantis Rating (IMDb): 7.6/10

: Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Dave Chappelle, Andrew Dice Clay Situs atau platform streaming : CatchPlay+, Apple TV, Prime Video, Google Play Movies

A Star Is Born (2018) adalah film drama musikal romantis yang sangat emosional dan menyentuh hati, sekaligus menjadi debut penyutradaraan Bradley Cooper.

Ceritanya mengikuti Jackson “Jack” Maine (Bradley Cooper), seorang musisi country terkenal yang sebenarnya berada di fase kehancuran hidup.

Di balik statusnya sebagai bintang besar, Jack diam-diam berjuang melawan kecanduan alkohol dan obat-obatan yang perlahan menghancurkan karier serta kehidupannya.

Dalam sebuah malam, ia bertemu Ally (Lady Gaga), seorang wanita berbakat yang hampir menyerah mengejar mimpi menjadi penyanyi terkenal karena rasa tidak percaya diri terhadap penampilannya sendiri.

Pertemuan itu menjadi awal hubungan yang sangat kuat dan emosional. Jack melihat sesuatu yang spesial dalam diri Ally, lalu membantunya naik ke dunia musik profesional.

Dari tampil di bar kecil hingga menjadi superstar internasional, perjalanan Ally terasa begitu memuaskan untuk diikuti.

Namun di saat karier Ally terus menanjak, kondisi mental dan kecanduan Jack justru semakin memburuk.

Film ini kemudian berkembang menjadi kisah tragis tentang cinta, pengorbanan, rasa bersalah, dan perjuangan melawan “iblis” dalam diri sendiri.

Hubungan mereka perlahan retak karena Jack merasa dirinya menjadi beban bagi Ally, dan konflik emosional itulah yang membuat film ini terasa sangat menyakitkan sekaligus realistis.

Selain Bradley Cooper dan Lady Gaga sebagai pemeran utama, film ini juga diperkuat oleh Sam Elliott sebagai Bobby Maine, kakak sekaligus manajer Jack yang memiliki hubungan emosional rumit dengannya.

Dave Chappelle tampil sebagai George “Noodles” Stone, sahabat Jack yang memberikan beberapa momen emosional penting, sementara Andrew Dice Clay memerankan Lorenzo Campana, ayah Ally yang sangat mendukung putrinya.

Salah satu kekuatan terbesar A Star Is Born adalah chemistry luar biasa antara Bradley Cooper dan Lady Gaga.

Banyak penonton merasa hubungan mereka terasa begitu nyata, natural, dan menyakitkan saat konflik mulai muncul. Bradley Cooper sendiri mendapat pujian besar karena totalitasnya dalam memerankan Jackson Maine.

Demi film ini, Bradley Cooper belajar menyanyi, bermain gitar, dan piano selama berbulan-bulan agar seluruh penampilan musik terasa autentik dan dilakukan secara live.

Aktingnya berhasil menampilkan dua sisi Jack sekaligus, sosok rockstar karismatik di atas panggung dan pria rapuh yang perlahan hancur karena kecanduan.

Penampilan Bradley Cooper bahkan membawanya mendapatkan nominasi Aktor Terbaik di Academy Awards (Oscar).

Film ini juga terkenal berkat soundtrack-nya yang sangat kuat, terutama lagu “Shallow” yang menjadi fenomena global dan memenangkan Academy Award untuk Lagu Original Terbaik.

review imdb oleh Hitchcoc: Saya tahu beberapa orang akan mengatakan bahwa ini adalah film yang manipulatif. Mungkin, sampai batas tertentu. Ketika Lady Gaga mulai tampil, saya tidak tahan dengannya. Karena saya sudah cukup tua, saya merasa dia terkesan dibuat-buat dan melakukan apa saja demi perhatian. Namun dalam beberapa tahun terakhir, saya benar-benar mulai menikmati apa yang dia lakukan. Di usia saya yang sudah lanjut, saya ingin sekali melihatnya konser secara langsung. Mendengar rentang suara dan kedalaman vokalnya di film ini adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Selain itu, kemampuan akting Bradley Cooper juga sangat mengagumkan. Kita semua sudah tahu alurnya. Saya sudah menonton semua versi sebelumnya kecuali satu, jadi bagian cerita besarnya bukan masalah. Ada beberapa momen yang sedikit lambat, tetapi menurut saya semuanya tetap bekerja dengan sangat baik.

2. Limitless (2011)

Limitless (2011) (Foto: imdb)

: Thriller, Fiksi Ilmiah, Misteri Rating (IMDb) : 7.4/10

: Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish, Andrew Howard, Anna Friel Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video, Google Play Movies

Limitless adalah film thriller fiksi ilmiah yang menggabungkan konsep kecerdasan super dengan dunia kriminal dan finansial secara sangat menarik.

Film ini mengikuti kehidupan Eddie Morra (Bradley Cooper), seorang penulis yang hidupnya benar-benar berantakan.

Ia mengalami writer’s block parah, kariernya hancur, hubungannya gagal, dan ia hampir kehilangan harapan terhadap masa depannya sendiri.

Semua berubah ketika Eddie bertemu seseorang yang memperkenalkannya pada NZT-48, sebuah obat eksperimental rahasia yang diklaim mampu membuat manusia menggunakan 100% kapasitas otaknya.

Setelah mengonsumsi pil tersebut, hidup Eddie berubah drastis hanya dalam waktu singkat.

Ia mampu mengingat semua hal yang pernah dilihat atau dibacanya, mempelajari bahasa asing dalam hitungan jam, memahami pasar saham dengan cepat, dan menjadi sangat percaya diri.

Dari pria gagal yang hidup kacau, Eddie berubah menjadi sosok jenius yang sukses di dunia finansial dan mulai menarik perhatian banyak orang berpengaruh.

Namun, kemampuan luar biasa itu ternyata memiliki konsekuensi berbahaya. Efek samping NZT mulai menghancurkan tubuh dan mental Eddie, sementara banyak pihak lain mulai memburu pil tersebut demi kepentingan mereka sendiri.

Deretan pemain pendukungnya juga sangat solid. Robert De Niro tampil sebagai Carl Van Loon, seorang taipan keuangan yang tertarik pada kecerdasan Eddie dan membuka jalan baginya ke dunia elite finansial.

Abbie Cornish memerankan Lindy, kekasih Eddie yang perlahan mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres dalam perubahan drastis dirinya.

Andrew Howard dan Anna Friel juga memberikan warna tersendiri dalam cerita yang semakin intens menuju akhir film.

Performa Bradley Cooper di film ini mendapat banyak pujian karena ia berhasil memainkan dua versi karakter Eddie Morra dengan sangat meyakinkan.

Akting Bradley Cooper di Limitless juga dianggap sebagai salah satu titik penting yang menaikkan reputasinya di Hollywood.

Ia mampu membuat penonton ikut merasakan sensasi “kejeniusan” yang dialami karakternya.

Dengan konsep unik, alur yang intens, serta penampilan Bradley Cooper yang sangat karismatik, Limitless berhasil menjadi film thriller sci-fi yang masih sangat seru ditonton hingga sekarang.

review imdb oleh nabysdad-16-363997: Saya awalnya cukup skeptis terhadap film ini, itulah sebabnya saya tidak menontonnya pada minggu pertama rilis. Saya merasa semuanya terlalu mudah ditebak dan, sejujurnya, sebagian memang benar terjadi. Namun mereka mengeksekusi hal yang bisa ditebak itu dengan sangat baik, sehingga tidak terasa masalah besar meskipun saya sudah bisa menebaknya dari jauh. Justru bagian yang tidak saya duga menjadi jauh lebih baik. Saya sangat menikmati film ini sampai-sampai saya melakukan hal yang jarang saya lakukan, yaitu membayar untuk menontonnya lagi di bioskop. Saya bahkan mungkin akan membeli versi Blu-ray-nya nanti. SEBAGUS ITU film ini. Aktingnya luar biasa, dan yang paling saya sukai adalah akhirnya ada seseorang yang tahu bagaimana cara mengakhiri sebuah film. SALUT.

3. American Sniper (2014)

American Sniper (2014) (Foto: imdb)

: Drama Perang, Biografi, Aksi Rating (IMDb) : 7.3/10

: Bradley Cooper, Sienna Miller, Kyle Gallner, Luke Grimes, Jake McDorman, Max Charles Situs atau platform streaming : Catchplay+, Prime Video, Apple TV+, Google Play Movies

American Sniper adalah salah satu film sniper terbaik yang disutradarai oleh Clint Eastwood dan diangkat dari kisah nyata Chris Kyle, seorang sniper legendaris dari pasukan Navy SEAL Amerika Serikat.

Film ini tidak hanya menampilkan aksi perang yang intens dan menegangkan, tetapi juga menggambarkan dampak psikologis perang terhadap seorang tentara yang harus terus hidup dengan trauma dan tekanan mental setelah kembali ke rumah.

Cerita berfokus pada Chris Kyle (Bradley Cooper), seorang pria Texas yang memutuskan bergabung dengan militer dan akhirnya menjadi sniper paling mematikan dalam sejarah militer Amerika Serikat.

Ketepatan tembakannya di medan perang menyelamatkan banyak nyawa tentara Amerika dan membuatnya dijuluki legenda di Irak.

Namun di balik reputasi tersebut, Chris perlahan kehilangan ketenangan hidupnya sendiri.

Film ini memperlihatkan empat kali penugasan Chris ke Irak dan bagaimana perang mengubah dirinya secara emosional.

Setiap kali kembali ke rumah, Chris semakin sulit menyesuaikan diri dengan kehidupan normal bersama istrinya, Taya Kyle (Sienna Miller), dan anak-anak mereka.

Ia mengalami trauma perang, kecemasan, dan tekanan mental yang membuat hubungan keluarganya perlahan terganggu.

Inilah yang membuat American Sniper terasa lebih dari sekadar film perang biasa. Film ini juga menjadi drama psikologis tentang PTSD, pengorbanan, dan dampak perang terhadap kehidupan pribadi seorang veteran.

Bradley Cooper mendapat pujian luar biasa atas totalitasnya dalam memerankan Chris Kyle.

Untuk peran ini, ia melakukan transformasi fisik besar dengan menaikkan berat badan secara signifikan dan menjalani latihan fisik intens agar benar-benar terlihat seperti anggota Navy SEAL.

Bahkan, ia mampu melakukan deadlift berat demi membangun tubuh yang sesuai dengan karakter asli Chris Kyle.

Namun bukan hanya transformasi fisik yang mengesankan, akting emosional Cooper juga dianggap sangat kuat.

Ia berhasil menampilkan sosok Chris sebagai pria yang sangat fokus dan mematikan di medan perang, tetapi rapuh dan penuh luka emosional ketika kembali ke kehidupan keluarga.

Selain Bradley Cooper dan Sienna Miller, film ini juga dibintangi Kyle Gallner sebagai Goat-Winston, Luke Grimes sebagai Marc Alan Lee, Jake McDorman sebagai Ryan “Biggles” Job, serta Max Charles sebagai Colton Kyle.

Akting Bradley Cooper di film ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam kariernya dan membawanya mendapatkan nominasi Academy Award untuk Aktor Terbaik.

review imdb oleh kaegic1: Saya memiliki ekspektasi tinggi terhadap film ini dan tidak kecewa. Bradley Cooper memberikan apa yang menurut saya adalah penampilan terbaiknya sejauh ini. Film ini benar-benar menghantam Anda secara emosional dan membawa Anda ikut dalam perjalanan ceritanya. Saya juga mengapresiasi perhatian terhadap detail di setiap aspek film ini—Anda hampir bisa merasakan debu Irak di mulut Anda. Ceritanya mengikuti seorang tentara Amerika dari rumahnya di Texas hingga medan perang di Irak, memperlihatkan persahabatan sejati yang sudah lama tidak saya lihat dalam film perang. Penggambaran PTSD dan dampaknya terhadap para tentara sangat menyentuh dan terasa nyata. Jika Anda belum menonton film perang yang bagus sejak “Saving Private Ryan”, film ini untuk Anda. Selamat untuk Mr. Eastwood, saya mencium ruang penuh piala untuk film ini.

4. Silver Linings Playbook (2012)

Silver Linings Playbook (2012) (Foto: imdb)

: Drama, Komedi Romantis Rating (IMDb) : 7.7/10

: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jacki Weaver, Chris Tucker, Anupam Kher Situs atau platform streaming : Lionsgate Play, CatchPlay, Prime Video

Silver Linings Playbook adalah film drama komedi romantis yang disutradarai David O. Russell dan menjadi salah satu film paling diakui secara kritis pada masanya.

Film ini menggabungkan drama emosional, isu kesehatan mental, komedi keluarga, dan romansa menjadi satu cerita yang terasa hangat, unik, sekaligus sangat manusiawi.

Ceritanya mengikuti Pat Solitano Jr. (Bradley Cooper), seorang mantan guru yang baru keluar dari rumah sakit jiwa setelah delapan bulan menjalani perawatan akibat gangguan bipolar.

Setelah kehilangan pekerjaan, rumah, dan istrinya, Pat kembali tinggal bersama kedua orang tuanya sambil berusaha membangun kembali hidupnya.

Ia memiliki obsesi untuk memperbaiki dirinya demi bisa kembali bersama mantan istrinya, Nikki.

Namun hidup Pat berubah ketika ia bertemu Tiffany Maxwell (Jennifer Lawrence), seorang wanita muda misterius yang juga memiliki masalah emosional dan trauma masa lalu sendiri.

Hubungan mereka awalnya terasa canggung dan penuh konflik, tetapi perlahan berkembang menjadi koneksi emosional yang sangat kuat.

Film ini menampilkan perjalanan dua orang yang sama-sama “rusak” dan berusaha mencari kebahagiaan di tengah kekacauan hidup mereka.

Tiffany membantu Pat mendekati kembali mantan istrinya, sementara Pat tanpa sadar membantu Tiffany keluar dari kesepian dan luka emosionalnya sendiri. Dinamika hubungan mereka terasa sangat natural, lucu, emosional, dan menyentuh.

Selain Bradley Cooper dan Jennifer Lawrence, film ini juga diperkuat oleh Robert De Niro sebagai Pat Solitano Sr., ayah Pat yang obsesif terhadap olahraga dan taruhan, Jacki Weaver sebagai Dolores Solitano, Chris Tucker sebagai Danny, dan Anupam Kher sebagai Dr. Cliff Patel.

Penampilan Bradley Cooper sebagai Pat Solitano dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam kariernya.

Chemistry antara Bradley Cooper dan Jennifer Lawrence juga menjadi salah satu kekuatan terbesar film ini.

Hubungan mereka terasa natural dan penuh emosi, membuat penonton benar-benar peduli terhadap perjalanan karakter mereka.

Jennifer Lawrence bahkan memenangkan Academy Award untuk Aktris Terbaik berkat perannya sebagai Tiffany.

Sementara itu, Bradley Cooper juga mendapatkan nominasi Oscar untuk Aktor Terbaik.

Dengan kombinasi drama emosional, humor, dan romansa yang kuat, Silver Linings Playbook berhasil menjadi film yang bukan hanya menghibur, tetapi juga menyentuh dan memberikan gambaran yang sangat manusiawi tentang kesehatan mental, cinta, dan proses penyembuhan diri.

review imdb oleh brueggemankade: Banyak orang mengatakan film ini “menyinggung” dan “terlalu bahagia” sehingga tidak terasa nyata, dan itu mengejutkan saya. Sebagai seseorang yang hidup dengan penyakit mental (depresi mayor berat dengan gejala psikotik berat) dan pernah cukup lama berada di bangsal psikiatri, saya tidak merasa film ini menyinggung. Saya justru merasa film ini cukup akurat dalam menggambarkan beberapa perjuangan saya sendiri, seperti obat yang membuat pikiran tumpul, ledakan emosi yang tidak diinginkan, paranoia mendalam, dan kebiasaan aneh yang sudah saya alami lebih dari sepuluh tahun. Soal “terlalu bahagia”? Terlalu banyak film dan acara TV yang fokus pada sisi gelap dan edgy, jadi saya merasa ini menyegarkan melihat seseorang yang sedang berjuang tetap mencoba bersikap positif. Saya tidak akan mengklaim hidup saya paling sulit, tetapi juga tidak mudah. Saya menonton film ini beberapa bulan setelah keluar dari rumah sakit jiwa (2016), dan saya bisa jujur mengatakan film ini memberi saya sedikit harapan untuk menemukan “silver lining” saya sendiri. Dunia membutuhkan lebih banyak hal positif.

5. The Place Beyond the Pines (2012)

The Place Beyond the Pines (2012) (Foto: imdb)

: Drama Kriminal, Thriller Rating (IMDb) : 7.3/10

: Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes, Dane DeHaan, Emory Cohen, Ben Mendelsohn, Mahershala Ali Situs atau platform streaming : Catchplay+

The Place Beyond the Pines adalah film drama kriminal yang intens dan emosional karya sutradara Derek Cianfrance, yang sebelumnya dikenal lewat Blue Valentine.

Film ini bukan sekadar cerita kriminal biasa, melainkan kisah besar tentang hubungan ayah dan anak, dosa masa lalu, konsekuensi antargenerasi, dan bagaimana satu keputusan fatal dapat memengaruhi kehidupan banyak orang selama bertahun-tahun.

Film ini dibagi menjadi tiga babak utama yang saling terhubung. Pada bagian pertama, cerita mengikuti Luke Glanton (Ryan Gosling), seorang stunt rider motor keliling yang hidup bebas tanpa arah jelas.

Hidupnya berubah ketika ia mengetahui bahwa mantan kekasihnya, Romina (Eva Mendes), ternyata telah melahirkan anak laki-laki darinya.

Luke kemudian berusaha menjadi ayah yang bertanggung jawab, tetapi keterbatasan ekonomi membuatnya memilih jalan kriminal dengan merampok bank menggunakan kemampuan berkendara motornya.

Pilihan Luke membawa cerita menuju konflik besar ketika ia berhadapan dengan Avery Cross (Bradley Cooper), seorang polisi muda idealis yang sedang membangun kariernya.

Dalam sebuah insiden tragis, Avery terpaksa menembak Luke, dan peristiwa itu menjadi titik perubahan besar dalam hidupnya.

Dari sinilah film mulai berubah dari sekadar thriller kriminal menjadi drama psikologis yang sangat dalam.

Avery kemudian harus menghadapi korupsi di lingkungan kepolisian, tekanan moral, rasa bersalah, dan ambisi politik yang perlahan mengubah dirinya.

Film lalu melompat 15 tahun ke masa depan dan memperlihatkan bagaimana anak-anak Luke dan Avery harus hidup dengan warisan dosa serta konsekuensi dari keputusan ayah mereka masing-masing.

Performa Bradley Cooper sebagai Avery Cross mendapatkan banyak pujian karena berhasil menampilkan karakter yang penuh konflik batin.

Menariknya, meskipun paruh awal film sangat didominasi Ryan Gosling, Bradley Cooper berhasil mengambil alih perhatian penonton pada paruh kedua film dengan penampilan dramatis yang kuat.

review imdb oleh eismoc: Saya sangat menyarankan untuk tidak mencari spoiler apa pun tentang film ini dan mencoba menikmati kedalaman emosional serta logis dari ceritanya. Ada lebih dari tiga dimensi yang ditampilkan dalam The Place Beyond the Pines, di mana banyak ide dibahas, dan masing-masing cukup kaya untuk dijadikan film tersendiri. Durasi 2 jam 10 menit film ini sebenarnya menampilkan setidaknya empat perspektif berbeda namun saling terhubung, dengan masing-masing diperlakukan seolah menjadi cerita utama, dan semua aktor utama di bagian-bagian tersebut adalah bintang besar. Film ini sangat bagus karena memiliki cerita, aktor, dan penyutradaraan yang sangat kuat.

6. The Words (2012)

The Words (2012) (Foto: imbd)

: Drama, Misteri, Romantis Rating (IMDb) : 7.0/10

: Bradley Cooper, Zoe Saldaña, Jeremy Irons, Dennis Quaid, Olivia Wilde, Ben Barnes Situs atau platform streaming : Prime Video

The Words adalah film drama misteri romantis yang mengangkat tema tentang ambisi, rasa bersalah, pencurian karya, dan harga mahal dari sebuah kesuksesan.

Film ini menghadirkan cerita yang emosional sekaligus penuh refleksi moral, terutama bagi siapa saja yang pernah mengejar impian besar hingga mengabaikan batas antara benar dan salah.

Salah satu hal yang membuat film ini menarik adalah struktur penceritaannya yang berlapis, atau biasa disebut “story within a story”, sehingga penonton tidak hanya mengikuti satu cerita utama, tetapi juga masuk ke dalam kisah lain yang saling terhubung secara emosional.

Film ini berpusat pada Rory Jansen (Bradley Cooper), seorang penulis muda yang sangat berbakat tetapi terus gagal mendapatkan pengakuan.

Ia hidup bersama istrinya, Dora Jansen (Zoe Saldaña), sambil terus berjuang menulis novel yang diharapkannya bisa mengubah hidup mereka.

Namun berkali-kali naskah Rory ditolak penerbit, membuatnya semakin frustrasi dan kehilangan kepercayaan diri.

Hidup Rory berubah drastis ketika ia menemukan sebuah manuskrip tua yang luar biasa indah dan menyentuh. Karena tergoda, ia akhirnya menerbitkan tulisan tersebut atas namanya sendiri.

Novel itu langsung menjadi sukses besar dan membuat Rory mendadak terkenal sebagai penulis brilian. Ia mendapatkan pujian, popularitas, dan kehidupan yang selama ini ia impikan.

Akan tetapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Seorang pria tua misterius (Jeremy Irons) muncul dan mengaku bahwa manuskrip tersebut adalah hasil karyanya yang hilang puluhan tahun lalu.

Dari titik itulah film berkembang menjadi drama penuh tekanan batin, rasa bersalah, dan ketakutan akan kehilangan semua yang telah dimiliki Rory.

Cerita kemudian semakin kompleks karena film ini juga dibingkai melalui karakter Clay Hammond (Dennis Quaid), seorang penulis terkenal yang sedang membacakan kisah Rory kepada para penggemarnya.

Struktur cerita seperti ini membuat The Words terasa unik dan berbeda dari drama biasa, karena penonton diajak mempertanyakan batas antara kenyataan, fiksi, dan pengalaman hidup para karakternya.

Selain Bradley Cooper, film ini diperkuat oleh deretan aktor ternama lainnya. Zoe Saldaña tampil sebagai Dora Jansen, istri Rory yang sangat mencintainya tetapi perlahan mulai menyadari ada sesuatu yang salah dalam hidup mereka.

Jeremy Irons memberikan penampilan yang sangat emosional sebagai pria tua pemilik asli manuskrip, menghadirkan kisah cinta dan kehilangan yang sangat menyentuh.

Olivia Wilde juga muncul sebagai Daniella, sementara Ben Barnes memerankan versi muda dari karakter pria tua tersebut.

Performa Bradley Cooper dalam film ini dinilai cukup kuat dan menjadi salah satu langkah penting dalam transformasinya menuju aktor drama serius.

Chemistry antara Bradley Cooper dan Zoe Saldaña juga terasa alami dan hangat, sehingga hubungan mereka sebagai pasangan suami istri terasa realistis.

review imdb oleh kerron_maitland: Awalnya sulit untuk benar-benar memahami apa tujuan utama film ini, tetapi kemudian Anda menyadari bahwa film ini jauh lebih jujur dan terbuka daripada yang Anda harapkan. Film ini sangat dalam, setidaknya, dan benar-benar menarik Anda masuk serta membuat Anda peduli pada karakter-karakternya, terutama karakter Jeremy Irons (masa lalu dan masa kini). Harga sebenarnya dari mengklaim karya seni milik orang lain bukanlah rasa bersalah karena Anda tidak menulisnya, melainkan kesadaran bahwa Anda tidak akan pernah bisa menciptakannya sendiri. Film ini menginspirasi sekaligus membebani, tidak perlu dianggap terlalu serius, tetapi sangat layak untuk diperhatikan. Jika Anda menulis, menggambar, atau menciptakan sesuatu yang membuat Anda bangga, bagikanlah, karena jika tidak, Anda akan menyesal seumur hidup—itulah pesan sebenarnya dari film ini.

7. American Hustle (2013)

American Hustle (2013) (Foto: imdb)

: Drama, Komedi Kriminal Rating (IMDb) : 7.2/10

: Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Jeremy Renner Situs atau platform streaming : Netflix, Catchplay+, Vidio

American Hustle adalah film drama komedi kriminal garapan David O. Russell yang terinspirasi dari operasi penyamaran FBI terkenal bernama Abscam pada akhir tahun 1970-an hingga awal 1980-an.

Film ini menghadirkan dunia penuh penipuan, manipulasi, ambisi, dan kekacauan dengan gaya yang sangat khas: penuh energi, absurd, lucu, tetapi tetap menegangkan.

Salah satu daya tarik terbesar film ini adalah kombinasi antara cerita kriminal yang kompleks dengan karakter-karakter eksentrik yang sangat hidup.

Cerita berpusat pada Irving Rosenfeld (Christian Bale), seorang penipu ulung yang menjalankan bisnis ilegal bersama pasangan sekaligus kekasihnya, Sydney Prosser (Amy Adams).

Kehidupan mereka berubah ketika keduanya tertangkap oleh agen FBI yang sangat ambisius dan temperamental bernama Richie DiMaso (Bradley Cooper).

Alih-alih langsung memenjarakan mereka, Richie memaksa Irving dan Sydney bekerja sama dengannya untuk menjebak para politisi korup di New Jersey.

Rencana tersebut perlahan berkembang menjadi operasi besar yang semakin rumit dan berbahaya. Situasi semakin kacau dengan hadirnya Rosalyn Rosenfeld (Jennifer Lawrence), istri Irving yang emosional, impulsif, dan sulit diprediksi.

Tingkah Rosalyn berkali-kali hampir menghancurkan seluruh operasi, menciptakan banyak momen lucu sekaligus menegangkan.

Di sisi lain, ada juga Carmine Polito (Jeremy Renner), seorang walikota yang sebenarnya memiliki niat baik tetapi terseret ke dalam permainan manipulasi dan politik kotor.

Film ini sangat kuat dari sisi karakter. Tidak ada tokoh yang benar-benar “baik” atau “jahat”, karena semua karakter memiliki ambisi dan kepentingan masing-masing.

Itulah yang membuat American Hustle terasa hidup dan menarik untuk diikuti. Atmosfer era 70-an juga dibangun dengan sangat detail, mulai dari kostum mencolok, musik disco, gaya rambut unik, hingga nuansa dunia kriminal dan politik pada masa itu.

Bradley Cooper menjadi salah satu sorotan utama lewat perannya sebagai Richie DiMaso. Ia memerankan agen FBI yang sangat ambisius, emosional, dan sering bertindak nekat demi mengejar kesuksesan karier.

Richie bukan sosok agen federal yang tenang dan elegan, melainkan pribadi yang liar, keras kepala, penuh ego, dan terkadang sangat lucu.

Bradley Cooper berhasil membawakan karakter ini dengan energi luar biasa, membuat Richie terasa tidak stabil tetapi tetap karismatik.

Salah satu hal yang paling diingat dari penampilan Cooper adalah totalitasnya dalam membentuk karakter Richie, termasuk gaya rambut keriting khas yang menjadi ciri uniknya di film ini.

Selain itu, interaksinya dengan Christian Bale dan Jennifer Lawrence menghasilkan banyak adegan yang sangat kuat, baik dari sisi komedi maupun drama.

review imdb oleh janiceferrero: Penampilan para aktor adalah penopang utama agar film ini memiliki umur panjang. Saya sebenarnya tidak terlalu peduli dengan karakternya, tetapi saya sangat menyukai para aktor yang memerankannya. Karakter-karakter tersebut membuat keputusan yang sama kasar dan tidak rapi seperti pakaian mereka. Untunglah ada para aktor yang memakainya. Christian Bale benar-benar sempurna. Karakternya menjijikkan sekaligus menarik di saat yang sama—penampilan yang brilian. Amy Adams sangat luar biasa, dan Bradley Cooper sangat mengganggu namun lucu. Momen singkat dengan Robert De Niro benar-benar menyenangkan, tetapi justru Jennifer Lawrence yang membuat saya ingin menonton film ini lagi untuk memastikan apa yang saya ingat. Ya, benar. Dia spektakuler. Penampilan yang sangat matang—tawanya saja sudah seperti milik aktris legendaris masa lalu. Sangat hadir dan kuat.

8. Nightmare Alley (2021)

Nightmare Alley (2021) (Foto: imdb)

: Thriller Psikologis, Drama, Neo-Noir Rating (IMDb) : 7.0/10

: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Rooney Mara, Richard Jenkins Situs atau platform streaming : Disney+ Hotstar, Prime Video, Google Play Movies

Nightmare Alley adalah film thriller psikologis bergaya neo-noir yang disutradarai oleh Guillermo del Toro, sutradara visioner yang terkenal dengan atmosfer gelap dan visual artistiknya.

Film ini berlatar Amerika Serikat tahun 1940-an dan menghadirkan dunia yang penuh manipulasi, tipu daya, ambisi, serta kehancuran moral manusia.

Dengan suasana noir yang pekat, film ini terasa elegan sekaligus suram sejak awal hingga akhir.

Cerita mengikuti Stanton “Stan” Carlisle (Bradley Cooper), seorang pria misterius dan ambisius yang melarikan diri dari masa lalunya lalu bergabung dengan sebuah karnaval keliling.

Di tempat itu, Stan mempelajari berbagai trik manipulasi psikologis dan teknik mentalis dari para pekerja karnaval, terutama dari Zeena Krumbein (Toni Collette) dan suaminya.

Berkat kecerdasannya, Stan cepat memahami cara membaca perilaku manusia dan memanfaatkan kelemahan emosional mereka demi keuntungan pribadi.

Ambisinya kemudian membawanya meninggalkan dunia karnaval menuju kehidupan yang lebih glamor di New York.

Bersama Molly Cahill (Rooney Mara), Stan mulai tampil sebagai mentalis terkenal yang mampu “berkomunikasi dengan arwah”. Di balik pertunjukan itu, semua hanyalah trik manipulasi psikologis yang sangat cerdas.

Namun situasi berubah ketika Stan bertemu Dr. Lilith Ritter (Cate Blanchett), seorang psikiater manipulatif yang sama liciknya dengan dirinya.

Hubungan keduanya berkembang menjadi permainan psikologis yang berbahaya dan perlahan membawa Stan menuju kehancuran.

Film ini sebenarnya bukan sekadar thriller biasa, melainkan studi karakter tentang keserakahan, manipulasi, ambisi tanpa batas, dan bagaimana seseorang bisa hancur oleh ego serta keinginannya sendiri.

Guillermo del Toro membangun atmosfer film dengan sangat detail, mulai dari visual karnaval yang gelap dan menyeramkan hingga dunia elite New York yang elegan tetapi penuh kebusukan moral.

Peran Bradley Cooper sebagai Stanton Carlisle mendapat banyak pujian karena dianggap sangat kompleks dan penuh transformasi emosional.

Ia berhasil menampilkan perubahan Stan dari pria biasa yang tampak sederhana menjadi manipulator ulung yang penuh percaya diri, arogan, dan haus kekuasaan.

Nightmare Alley sendiri mendapatkan nominasi Best Picture di Academy Awards dan dianggap sebagai salah satu film noir modern paling artistik dalam beberapa tahun terakhir.

Film ini cocok bagi penonton yang menyukai thriller psikologis yang gelap, atmosferik, dan penuh permainan mental.

review imdb oleh manufoto: Film ini difilmkan dengan sangat indah dan lokasi syutingnya luar biasa. Aktor pendukung tampil hebat, kecuali Toni Collette yang menurut saya mengecewakan. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Hollywood begitu terobsesi dengan Bradley Cooper untuk peran-peran yang sedikit kompleks. Apakah karena dia terlihat seperti atlet kampus? Hmmm. Jika saya Hollywood, saya akan menempatkannya di peran seperti The Hangover di mana dia sangat bersinar, tetapi saya bukan Hollywood. Hollywood lebih memilih “menarik” massa dengan pria kulit putih yang terlihat rata-rata, daripada memberikan peran kepada seseorang yang benar-benar bisa memberikan performa lebih kuat.

9. Avengers: Endgame (2019) dan Series Lainnya

Avengers: Endgame (2019) (Foto: people)

: Superhero, Aksi, Fiksi Ilmiah Rating (IMDb) : 8.4/10

: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Bradley Cooper, Karen Gillan, Paul Rudd, Brie Larson Situs atau platform streaming : Disney+ Hotstar

Avengers: Endgame adalah film superhero produksi Marvel Studios yang menjadi penutup besar dari perjalanan panjang “Infinity Saga” dalam Marvel Cinematic Universe (MCU).

Sebagai film ke-22 MCU sekaligus lanjutan langsung dari Avengers: Infinity War, film ini menjadi salah satu event terbesar dalam sejarah perfilman modern karena menyatukan begitu banyak karakter ikonik Marvel dalam satu cerita epik yang emosional dan penuh aksi.

Cerita dimulai 23 hari setelah Thanos berhasil memusnahkan setengah populasi alam semesta menggunakan Infinity Stones.

Para Avengers yang tersisa hidup dalam rasa kehilangan dan kehancuran emosional.

Tony Stark/Iron Man, Steve Rogers/Captain America, Thor, Hulk, Black Widow, Hawkeye, dan anggota lain mencoba menerima kenyataan pahit bahwa mereka gagal menghentikan Thanos.

Namun segalanya berubah ketika mereka menemukan kemungkinan melakukan perjalanan waktu untuk mengambil Infinity Stones dari masa lalu sebelum Thanos sempat menggunakannya.

Dari sinilah dimulai misi besar yang sangat berbahaya sekaligus emosional, karena para karakter harus kembali ke berbagai momen penting dalam sejarah MCU.

Film ini bukan hanya dipenuhi pertarungan spektakuler, tetapi juga nostalgia, pengorbanan, dan penutupan emosional bagi banyak karakter yang telah menemani penonton selama lebih dari satu dekade.

Salah satu karakter yang cukup mencuri perhatian adalah Rocket Raccoon, anggota Guardians of the Galaxy yang diisi suaranya oleh Bradley Cooper.

Meskipun hanya tampil melalui motion capture dan pengisi suara, Rocket menjadi karakter yang sangat penting dalam perjalanan emosional film ini.

Ia bukan lagi sekadar karakter komedi sarkastik, tetapi juga sosok yang mengalami kehilangan besar setelah kehancuran tim Guardians.

Bradley Cooper sendiri dianggap sebagai salah satu pengisi suara terbaik di MCU berkat cara ia menghidupkan Rocket Raccoon.

Ia tidak hanya membuat suara Rocket terdengar unik dan kasar, tetapi juga memberikan emosi mendalam pada karakter tersebut.

Cooper mampu memperlihatkan sisi cerdas, sinis, lucu, sekaligus rapuh dari Rocket, terutama dalam adegan-adegan emosional ketika karakter itu kehilangan orang-orang terdekatnya.

Menariknya, Cooper pernah mengungkap bahwa ia terinspirasi oleh penampilan Daniel Day-Lewis dalam There Will Be Blood untuk membentuk suara Rocket.

Hal ini membuat karakter Rocket terasa lebih berat secara emosional dibanding sekadar karakter hewan CGI biasa.

Selain Avengers: Endgame, Rocket Raccoon juga muncul dalam berbagai proyek MCU lainnya, seperti Guardians of the Galaxy (2014), Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017), Avengers: Infinity War (2018), Thor: Love and Thunder (2022), The Guardians of the Galaxy Holiday Special (2022), Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2023), hingga serial animasi I Am Groot.

review imdb oleh 0U: Tidak terlalu banyak ketegangan atau kejutan dalam cerita, tetapi ada beberapa momen mengejutkan dan dialog lucu dalam penutup epik ini. Seperti banyak film Marvel terbaik lainnya, kekurangan dan lubang cerita ditutupi dengan humor dan fan service, sehingga semuanya tetap terasa menyenangkan. Namun, saya lebih menyukai Infinity War dibanding film ini, karena film ini terasa kehilangan beberapa karakter utama dari franchise Marvel lain yang “dihilangkan”. Secara keseluruhan, hanya ada beberapa cara untuk mengakhiri cerita utama MCU, dan ini adalah arah yang solid.

10. The Mule (2018)

The Mule (2018) (Foto: imdb)

: Drama Kriminal, Biografi Rating (IMDb) : 7.0/10

: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest, Andy Garcia, Taissa Farmiga Situs atau platform streaming : Netflix, Apple TV, Google Play Movies

The Mule adalah film drama kriminal yang disutradarai sekaligus dibintangi oleh Clint Eastwood dan diangkat dari kisah nyata tentang seorang kurir narkoba lanjut usia yang bekerja untuk kartel Meksiko.

Film ini terinspirasi dari artikel The New York Times berjudul The Sinaloa Cartel’s 90-Year-Old Drug Mule karya Sam Dolnick, yang menceritakan kisah nyata Leo Sharp.

Meski premisnya terdengar sederhana, film ini sebenarnya lebih fokus pada drama kehidupan, penyesalan, keluarga, dan pilihan hidup dibanding sekadar aksi kriminal.

Cerita mengikuti Earl Stone (Clint Eastwood), seorang veteran Perang Korea berusia lebih dari 80 tahun yang hidupnya mulai hancur.

Ia bangkrut, kesepian, dan hubungannya dengan keluarga sangat buruk karena selama bertahun-tahun lebih mementingkan pekerjaan dibanding orang-orang terdekatnya.

Dalam kondisi putus asa, Earl menerima pekerjaan sebagai sopir tanpa mengetahui bahwa dirinya sebenarnya sedang mengantarkan narkoba untuk Kartel Sinaloa.

Karena usianya yang sudah sangat tua dan penampilannya yang tampak seperti kakek biasa, Earl menjadi kurir narkoba yang sangat sukses. Polisi hampir tidak pernah mencurigainya.

Dengan kemampuan menyetirnya dan sikap santainya, ia berhasil mengirim narkoba dalam jumlah besar sambil perlahan menikmati kembali kehidupan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan.

Namun keberhasilannya mulai menarik perhatian DEA, khususnya agen Colin Bates (Bradley Cooper), yang mulai memburu sosok misterius di balik operasi narkoba tersebut.

Film ini kemudian berkembang menjadi drama tentang penyesalan hidup dan kesempatan kedua.

Earl mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar kesuksesan pribadi hingga melupakan keluarganya sendiri.

Di tengah tekanan dari kartel dan pengejaran DEA, ia mencoba memperbaiki hubungannya dengan mantan istrinya, Mary (Dianne Wiest), dan keluarganya.

Peran Bradley Cooper sebagai Agen DEA Colin Bates memang bukan fokus utama cerita, tetapi tetap mendapat banyak pujian karena terasa kuat dan realistis.

Cooper memerankan agen muda yang ambisius tetapi tetap santai dan manusiawi dalam menjalankan tugasnya.