9 Film dan Acara TV Finn Wolfhard Terbaik, Wajib Ditonton Penggemar Stranger Things!

Finn Wolfhard adalah aktor, musisi, penulis, dan sutradara asal Kanada yang mulai dikenal dunia sejak memerankan Mike Wheeler dalam serial Netflix Stranger Things.

Namanya semakin populer setelah tampil sebagai Richie Tozier dalam film horor It (2017) dan It Chapter Two (2019).

Sebelum sukses besar, Finn sempat muncul di serial, seperti The 100 dan Supernatural.

Selain berakting, ia juga aktif di dunia musik bersama band Calpurnia dan The Aubreys, serta mulai terjun ke dunia penyutradaraan lewat film pendek Night Shifts dan film Hell of a Summer.

Bagi Anda yang menyukai serial sci-fi penuh misteri, film horor menegangkan, hingga drama remaja yang emosional, rekomendasi film dan acara TV terbaik Finn Wolfhard wajib masuk daftar tontonan.

Rekomendasi Film dan Acara TV Finn Wolfhard Terbaik

Berikut adalah rekomendasi film dan acara TV terbaik yang dibintangi Finn Wolfhard, mulai dari serial sci-fi fenomenal, film horor penuh ketegangan, drama emosional, hingga komedi unik:

1. Stranger Things (2016)

Genre : Sci-fi, horor supernatural, misteri, drama coming-of-age

: Sci-fi, horor supernatural, misteri, drama coming-of-age Rating (IMDb) : 8.6/10

: 8.6/10 Pemain : Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Joe Keery

: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Joe Keery Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Stranger Things (2016)

Serial Stranger Things menjadi salah satu serial paling populer dalam satu dekade terakhir karena berhasil menggabungkan unsur sci-fi, horor supernatural, misteri, dan drama remaja dengan sangat kuat.

Ceritanya berlatar pada era 1980-an di kota fiksi Hawkins, Indiana, sebuah kota kecil yang tampak tenang namun ternyata menyimpan banyak rahasia mengerikan.

Kisah dimulai ketika seorang anak laki-laki bernama Will Byers menghilang secara misterius pada suatu malam.

Hilangnya Will kemudian memicu pencarian besar-besaran yang melibatkan keluarga, teman-temannya, dan kepala polisi setempat bernama Jim Hopper.

Dalam proses pencarian tersebut, mereka mulai menemukan keberadaan eksperimen rahasia pemerintah, laboratorium misterius, serta dimensi lain yang menyeramkan bernama Upside Down.

Salah satu karakter paling ikonik dalam serial ini adalah Eleven atau “El”, seorang gadis muda dengan kemampuan psikokinesis yang memiliki hubungan kuat dengan laboratorium rahasia Hawkins.

Kehadirannya menjadi kunci penting dalam pencarian Will sekaligus penghubung utama antara dunia manusia dan ancaman supranatural yang muncul dari Upside Down.

Seiring berjalannya musim demi musim, cerita berkembang menjadi jauh lebih besar, memperlihatkan ancaman monster-monster mengerikan, konspirasi pemerintah, hingga konflik emosional para karakter yang tumbuh dari anak-anak menjadi remaja.

Nuansa nostalgia era 80-an menjadi kekuatan terbesar serial ini. Banyak elemen dalam ceritanya terinspirasi dari karya-karya klasik milik Steven Spielberg, John Carpenter, serta novel-novel horor karya Stephen King.

Musik synth khas 80-an, desain kostum retro, permainan arcade, hingga dinamika persahabatan anak-anak membuat serial ini terasa sangat autentik sekaligus emosional.

Dari sisi pemeran, serial ini dipenuhi aktor berbakat yang memberikan performa luar biasa. Winona Ryder tampil emosional sebagai Joyce Byers, ibu Will yang putus asa mencari anaknya.

David Harbour berhasil membangun karakter Jim Hopper sebagai polisi keras namun berhati hangat.

Kelompok anak-anak seperti Mike Wheeler, Dustin Henderson, Lucas Sinclair, dan Will Byers menjadi inti emosional serial ini, sementara karakter Max Mayfield yang diperankan Sadie Sink sejak musim kedua semakin memperkuat dinamika kelompok.

Performa Finn Wolfhard sebagai Mike Wheeler juga menjadi salah satu sorotan terbesar serial ini.

Mike digambarkan sebagai pemimpin kelompok anak-anak Hawkins yang penuh empati dan keberanian.

Ia menjadi karakter yang paling emosional dalam membangun hubungan antara Eleven dengan dunia luar.

Sejak musim pertama, Finn Wolfhard dipuji karena mampu membawakan karakter remaja yang setia kawan, berani, namun tetap rapuh secara emosional.

Chemistry kuatnya bersama Millie Bobby Brown membuat hubungan Mike dan Eleven menjadi salah satu aspek paling disukai penggemar.

Seiring berkembangnya cerita, karakter Mike juga mengalami perkembangan besar dari seorang anak sekolah biasa menjadi remaja yang lebih dewasa dan matang menghadapi trauma, kehilangan, dan ancaman besar yang terus menghantui Hawkins.

Semua musim Stranger Things telah tayang di Netflix hingga berakhir pada musim kelima di tahun 2026, menjadikannya salah satu serial original terbesar milik Netflix sepanjang masa.

Review IMDb oleh Supermanfan-13 tentang Stranger Things: Stranger Things benar-benar memenuhi semua hype yang mengelilinginya. Fenomena global ini telah menjadi salah satu serial yang paling banyak dibicarakan sejak pertama kali tayang pada tahun 2016, dan memang ada alasan kuat mengapa serial ini begitu populer — karena serial ini memang luar biasa! Sangat menyenangkan untuk ditonton dan mampu membuat penonton terus terhibur sepanjang episodenya. Serial ini memiliki semua elemen yang dibutuhkan untuk menjadi tontonan hebat: aksi, komedi, drama, ketegangan, bahkan nuansa nostalgia. Penonton benar-benar dibuat peduli pada karakter-karakternya dan apa yang terjadi pada mereka. Memang, musim pertama adalah yang terbaik, tetapi musim-musim berikutnya juga tidak kalah bagus. Semuanya benar-benar layak untuk ditonton.

2. It (2017)

Genre : Horor supranatural, thriller, misteri

: Horor supranatural, thriller, misteri Rating (IMDb) : 7.3/10

: 7.3/10 Pemain : Bill Skarsgård, Jaeden Martell, Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Jack Dylan Grazer, Jeremy Ray Taylor, Wyatt Oleff

: Bill Skarsgård, Jaeden Martell, Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Jack Dylan Grazer, Jeremy Ray Taylor, Wyatt Oleff Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video, CATCHPLAY+

: Netflix, Prime Video, CATCHPLAY+ Tonton trailer: It (2017)

It atau yang juga dikenal sebagai It: Chapter One merupakan adaptasi modern dari novel horor legendaris karya Stephen King.

Film ini berlatar di kota kecil fiktif Derry, Maine, sebuah tempat yang menyimpan sejarah mengerikan tentang hilangnya anak-anak secara misterius selama bertahun-tahun.

Cerita berfokus pada kelompok remaja bernama The Losers’ Club, tujuh anak yang sama-sama dikucilkan oleh lingkungan sosial mereka dan akhirnya bersatu untuk menghadapi teror yang jauh lebih besar dari sekadar perundungan sekolah.

Ancaman utama dalam film ini adalah makhluk supranatural bernama Pennywise si Badut Penari, sosok badut menyeramkan yang sebenarnya merupakan entitas jahat pemakan rasa takut anak-anak.

Pennywise mampu berubah bentuk sesuai ketakutan korbannya, membuat setiap anggota The Losers’ Club harus menghadapi trauma pribadi mereka masing-masing.

Konflik semakin emosional ketika Bill Denbrough mencoba mencari tahu nasib adiknya, Georgie, yang hilang secara misterius setelah bertemu Pennywise.

Film ini sangat dipuji karena berhasil menyeimbangkan horor, drama persahabatan, dan unsur coming-of-age dengan sangat baik.

Ketegangan yang dibangun terasa intens, namun tetap memberikan ruang bagi hubungan emosional antar karakter untuk berkembang secara alami.

Kombinasi atmosfer kota kecil yang suram, musik mencekam, dan visual Pennywise yang mengerikan membuat film ini menjadi salah satu film horor modern paling berpengaruh.

Deretan pemerannya juga mendapat banyak pujian. Bill Skarsgård tampil luar biasa sebagai Pennywise dengan ekspresi wajah dan gestur tubuh yang sangat mengganggu.

Sementara itu, para aktor muda, seperti Jaeden Martell, Sophia Lillis, dan Jack Dylan Grazer berhasil membangun chemistry yang sangat kuat sebagai kelompok sahabat.

Di antara semuanya, performa Finn Wolfhard sebagai Richie Tozier menjadi salah satu sorotan utama film ini.

Richie dikenal sebagai anak paling cerewet dalam kelompok dengan julukan “Trashmouth” karena mulutnya yang tidak pernah berhenti melontarkan komentar kasar dan lelucon spontan.

Finn Wolfhard berhasil menghadirkan comic relief yang sangat penting di tengah suasana horor yang intens.

Komedi yang ia bawakan terasa natural dan tidak dipaksakan, sehingga membuat hubungan antar anggota The Losers’ Club terasa sangat hidup dan realistis.

Review IMDb oleh willferrie tentang It: Meskipun “IT” mungkin tidak sepenuhnya menghadirkan faktor ketakutan sebesar yang diharapkan, film ini berhasil menyentuh sisi kemanusiaan dengan cara yang jarang mampu dilakukan film horor modern. “IT” lebih cocok ditonton sebagai thriller drama. Waktu tambahan yang digunakan film ini untuk membangun perkembangan karakter yang kuat membuat penonton bisa terhubung dengan ketakutan terdalam para karakter, sekaligus mempertanyakan apa sebenarnya yang paling menakutkan bagi mereka dan mengapa mereka belum pernah benar-benar menghadapi “IT”.

3. Rules for Werewolves (2020)

Genre : Drama remaja, thriller, coming-of-age

: Drama remaja, thriller, coming-of-age Rating (IMDb) : 8.3/10

: 8.3/10 Pemain : Finn Wolfhard, Kelcey Mawema, Ryan Robbins, Samantha Hum, Lina Renna

: Finn Wolfhard, Kelcey Mawema, Ryan Robbins, Samantha Hum, Lina Renna Situs atau platform streaming : Platform nonton online

: Platform nonton online Tonton trailer: Rules for Werewolves (2020)

Rules for Werewolves merupakan film pendek berdurasi sekitar 10 menit yang dibuat sebagai teaser untuk proyek film panjang berdasarkan novel karya Kirk Lynn.

Meskipun judulnya mengandung kata “Werewolves”, film ini sebenarnya bukan horor manusia serigala konvensional.

Ceritanya justru lebih berfokus pada drama remaja, keputusasaan hidup, solidaritas kelompok, dan pemberontakan anak muda yang hidup di pinggiran masyarakat.

Film ini mengikuti sekelompok remaja pemberontak yang bertahan hidup dengan menjajah rumah-rumah kosong di daerah pinggiran kota untuk mencari makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari.

Narasi utamanya berpusat pada karakter Bobert, seorang anak pemalu dari keluarga yang berantakan, yang menceritakan bagaimana dirinya bergabung dengan kelompok tersebut.

Dalam kelompok itu, ia menemukan rasa memiliki sekaligus identitas baru di tengah dunia yang terasa dingin dan tidak peduli terhadap mereka.

Disutradarai oleh Jeremy Schaulin-Rioux, film ini memiliki pendekatan visual yang gelap, atmosferik, dan penuh nuansa indie.

Walaupun singkat, ceritanya mampu membangun suasana emosional yang kuat dan memperlihatkan sisi rapuh kehidupan remaja yang terpinggirkan.

Performa Finn Wolfhard sebagai Bobert banyak mendapat pujian karena berbeda jauh dari karakter-karakter populernya sebelumnya.

Dalam film ini, Finn tampil lebih serius, intens, dan emosional. Ia berhasil membawakan karakter remaja yang rapuh namun liar dengan sangat meyakinkan.

Karakter Bobert juga digambarkan sebagai sosok misfit yang sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial normal, namun perlahan menemukan tempatnya di antara kelompok remaja pemberontak tersebut.

Meski durasinya sangat singkat, Finn Wolfhard mampu memimpin cerita dengan narasi yang kuat dan emosional sehingga meninggalkan kesan mendalam bagi penonton.

Review IMDb oleh LongTimeMovieLover tentang It: Bagi penonton yang lebih muda dan belum terlalu sering menonton banyak film horor maupun thriller, film ini mungkin akan terasa jauh lebih menyeramkan. Namun versi cerita ini juga sedikit menjadi “korban” dari popularitasnya sendiri. Selama bertahun-tahun sudah banyak karya turunan dengan konsep serupa, termasuk yang berasal dari novel Stephen King sendiri, sehingga remake ini terasa seperti sesuatu yang “kurang lebih sama”. Di usia saya yang sudah 55 tahun, film ini tidak pernah benar-benar mencapai puncak rasa takut yang kuat. Memang ada beberapa adegan yang sangat bagus, hanya saja dampaknya terasa kurang maksimal. Tetapi untuk penonton muda, saya yakin film ini akan terasa sangat keren. Selain itu, mungkin karena proses pemadatan cerita untuk versi layar lebar, ada beberapa bagian plot yang terasa belum selesai dan seolah melanggar aturan dunianya sendiri. Cocok ditonton di Netflix atau sebagai tontonan pasangan muda saat berkencan.

4. The Legend of Ochi (2025)

Genre : Fantasi, petualangan, drama keluarga

: Fantasi, petualangan, drama keluarga Rating (IMDb) : 5.8/10

: 5.8/10 Pemain : Helena Zengel, Finn Wolfhard, Willem Dafoe, Emily Watson

: Helena Zengel, Finn Wolfhard, Willem Dafoe, Emily Watson Situs atau platform streaming : Apple TV, Prime Video

: Apple TV, Prime Video Tonton trailer: The Legend of Ochi (2025)

The Legend of Ochi adalah film fantasi-petualangan produksi A24 yang disutradarai oleh Isaiah Saxon.

Film ini menghadirkan kisah penuh nuansa dongeng klasik dengan visual alam yang indah dan atmosfer misterius.

Ceritanya berlatar di pegunungan Carpathian yang terpencil dan mengikuti perjalanan seorang gadis muda bernama Yuri yang hidup dalam ketakutan terhadap makhluk misterius bernama Ochi.

Sejak kecil, Yuri diajarkan bahwa Ochi adalah makhluk berbahaya yang harus dihindari. Namun semuanya berubah ketika ia menemukan seekor bayi Ochi yang terluka dan terpisah dari kelompoknya.

Bukannya merasa takut, Yuri justru mulai membangun hubungan emosional dengan makhluk tersebut.

Ia kemudian memutuskan untuk mengembalikan bayi Ochi kepada keluarganya sambil menghindari para pemburu yang dipimpin ayahnya sendiri, Maxim.

Film ini membawa tema persahabatan, empati, keberanian, dan hubungan manusia dengan makhluk asing.

Banyak penonton membandingkan nuansa film ini dengan karya klasik seperti E.T. maupun Paddington karena sama-sama menghadirkan hubungan emosional hangat antara manusia dan makhluk non-manusia.

Dari sisi pemeran, Helena Zengel tampil sebagai pusat cerita dan mendapat banyak perhatian karena performanya yang emosional.

Sementara itu, Willem Dafoe menghadirkan sosok ayah yang keras dan obsesif dengan karisma khasnya.

Finn Wolfhard memerankan Petro, saudara angkat Yuri. Meskipun porsinya tidak terlalu besar dibanding karakter utama, penampilannya tetap dianggap solid dan natural.

Review IMDb oleh mr-nolanroberts tentang The Legend of Ochi: Film ini adalah kisah hangat yang mengingatkan saya pada film-film petualangan era 80-an dan 90-an. Alur ceritanya sederhana dan linear, tanpa perlu latar belakang karakter yang terlalu rumit. Sangat mudah dinikmati dan memiliki makhluk-makhluk lucu yang menggemaskan. Saya menontonnya bersama anak saya yang berusia 12 tahun dan kami berdua benar-benar menikmatinya. Jangan terlalu memedulikan rating buruk dari sebagian pengguna lain. Film ini jelas bukan buang-buang waktu.

5. Ghostbusters: Afterlife (2021)

Genre : Komedi supranatural, petualangan, fantasi

: Komedi supranatural, petualangan, fantasi Rating (IMDb) : 7.0/10

: 7.0/10 Pemain : Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Paul Rudd, Logan Kim, Celeste O'Connor, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver, Annie Potts

: Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Paul Rudd, Logan Kim, Celeste O'Connor, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver, Annie Potts Situs atau platform streaming : Vidio, CATCHPLAY+, Google Play Movies

: Vidio, CATCHPLAY+, Google Play Movies Tonton trailer: Ghostbusters: Afterlife (2021)

Ghostbusters: Afterlife merupakan sekuel langsung dari film klasik Ghostbusters dan Ghostbusters II.

Film ini mengabaikan versi reboot tahun 2016 dan memilih melanjutkan kisah warisan para Ghostbusters asli melalui generasi baru.

Cerita mengikuti Callie, seorang ibu tunggal yang mengalami kesulitan finansial dan akhirnya pindah ke kota kecil Summerville, Oklahoma, bersama kedua anaknya, Trevor dan Phoebe.

Mereka tinggal di rumah tua peninggalan kakek mereka yang baru meninggal, tanpa mengetahui bahwa sang kakek sebenarnya adalah Egon Spengler, salah satu anggota asli Ghostbusters.

Saat mulai menjelajahi rumah tersebut, Trevor dan Phoebe menemukan berbagai perlengkapan pemburu hantu, termasuk kendaraan legendaris Ecto-1.

Penemuan itu membawa mereka pada rahasia besar tentang ancaman supranatural kuno yang kembali bangkit, termasuk kemunculan Gozer yang berbahaya.

Film ini memadukan elemen nostalgia, petualangan keluarga, komedi, dan aksi supranatural dengan cukup baik.

Mckenna Grace mendapat banyak pujian sebagai Phoebe Spengler karena berhasil menjadi pusat emosional cerita dengan karakter jenius muda yang cerdas dan unik.

Sementara itu, Paul Rudd memberikan nuansa komedi yang ringan dan menghibur sebagai guru musim panas bernama Gary Grooberson.

Performa Finn Wolfhard sebagai Trevor Spengler juga dinilai sangat solid. Trevor digambarkan sebagai remaja santai dan sedikit murung yang mencoba menyesuaikan diri di lingkungan baru sambil tertarik dengan gadis lokal bernama Lucky.

Finn Wolfhard berhasil membawa karisma alami yang membuat karakter Trevor terasa realistis dan mudah disukai.

Walaupun fokus emosional film lebih banyak berada pada karakter Phoebe, kehadiran Finn tetap memberikan keseimbangan remaja dan komedi yang penting bagi keseluruhan cerita.

Bahkan, atas perannya sebagai Trevor Spengler, Finn Wolfhard memenangkan Saturn Award 2022 untuk kategori Best Performance by a Younger Actor/Actress.

Review IMDb oleh hans-vdc tentang Ghostbusters Afterlife: Saya baru saja menonton film ini di pemutaran avant-premiere di Belgia. Saya sangat menikmatinya, dan kedua putri saya yang berusia 11 dan 17 tahun juga sangat menyukainya. Memang ada cukup banyak fan-service, tetapi saya senang mereka tetap mempertahankan gaya khas film-film sebelumnya. Film ini memiliki sedikit nuansa The Goonies yang dipadukan dengan pesona film-film era 80-an, dan bagian akhirnya benar-benar luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka film ini akan sebagus ini, dan saya sangat senang mereka mengambil arah seperti ini. Film yang hebat, benar-benar menyenangkan seperti film-film seru di masa lalu. Wajib ditonton!

6. It Chapter Two (2019)

Genre : Horor supranatural, thriller, drama psikologis

: Horor supranatural, thriller, drama psikologis Rating (IMDb) : 6.5/10

: 6.5/10 Pemain : Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone, Andy Bean, Bill Skarsgård, Finn Wolfhard

: Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone, Andy Bean, Bill Skarsgård, Finn Wolfhard Situs atau platform streaming : HBO Max, Prime Video, Netflix

: HBO Max, Prime Video, Netflix Tonton trailer: It Chapter Two (2019)

It Chapter Two merupakan sekuel langsung dari film It yang kembali mengadaptasi novel legendaris karya Stephen King.

Jika film pertamanya berfokus pada masa kecil para anggota Losers Club, maka film kedua ini membawa penonton ke kisah yang jauh lebih dewasa, emosional, dan psikologis.

Cerita mengambil latar 27 tahun setelah kejadian di film pertama, ketika para anggota Losers Club telah tumbuh dewasa dan meninggalkan kota Derry untuk menjalani hidup masing-masing.

Namun kedamaian mereka tidak berlangsung lama. Pennywise kembali bangkit dan mulai meneror kota Derry dengan cara yang sama mengerikannya seperti dulu.

Mike Hanlon, satu-satunya anggota Losers Club yang tetap tinggal di Derry, kemudian menghubungi teman-temannya untuk menepati janji masa kecil mereka, kembali ke Derry jika Pennywise muncul lagi, dan menghancurkannya untuk selamanya.

Film ini tidak hanya menghadirkan horor supranatural, tetapi juga mengeksplorasi trauma masa kecil, rasa bersalah, luka emosional, hingga ketakutan terdalam yang terus menghantui para karakter bahkan setelah mereka dewasa.

Nuansa cerita terasa lebih berat dibanding film pertama karena fokusnya tidak lagi sekadar petualangan anak-anak melawan monster, melainkan tentang bagaimana seseorang menghadapi bayang-bayang masa lalu yang belum pernah benar-benar hilang.

Versi dewasa Losers Club diperankan oleh deretan aktor papan atas yang tampil sangat kuat secara emosional.

Jessica Chastain memerankan Beverly Marsh dewasa dengan sangat emosional dan kompleks, sementara James McAvoy tampil intens sebagai Bill Denbrough.

Salah satu performa yang paling dipuji datang dari Bill Hader sebagai Richie Tozier dewasa karena berhasil menggabungkan humor, trauma, dan kesedihan dalam satu karakter yang sangat manusiawi.

Sementara itu, Bill Skarsgård kembali menghadirkan sosok Pennywise yang jauh lebih brutal, manipulatif, dan mengganggu dibanding film sebelumnya.

Walaupun fokus utama kini berada pada versi dewasa para karakter, para pemeran muda dari film pertama tetap kembali muncul dalam berbagai adegan flashback, termasuk Finn Wolfhard sebagai Richie Tozier muda.

Meski porsi kemunculannya lebih sedikit dibanding film pertama, performa Finn Wolfhard tetap dianggap sangat penting dalam membangun konteks emosional cerita.

Adegan-adegan flashback membantu memperlihatkan bagaimana trauma masa kecil para karakter masih membekas hingga dewasa.

Finn Wolfhard berhasil mempertahankan ciri khas Richie yang ceplas-ceplos, cerewet, dan penuh humor di tengah situasi mencekam.

Karakter “trashmouth” yang ia bawakan tetap menjadi penyeimbang penting bagi ketegangan film.

Review IMDb oleh twaissighazi tentang It Chapter Two: Saya sangat menyukai IT Chapter Two!! Saya memahami beberapa kritik yang diberikan orang-orang terhadap film ini, dan saya sendiri juga memiliki beberapa masalah dengan filmnya, tetapi menurut saya film ini tetap luar biasa. Pemilihan pemerannya adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat, terutama Bill Hader sebagai Richie. Finn Wolfhard di film pertama adalah sorotan utama Chapter One, dan kali ini Bill Hader menjadi sorotan utama Chapter Two. Konfrontasi terakhirnya sangat luar biasa, saya sama sekali tidak kecewa dengannya. Laba-laba raksasa dari miniseri TV original dulu terasa mengecewakan, tetapi monster di film ini benar-benar KEREN. Jujur saja, saya tertarik melihat apakah suatu hari nanti akan ada IT Chapter Three. Jika memang ada, saya berharap itu menjadi film asal-usul Pennywise dan mungkin kita bisa melihat adegan Turtle melawan IT.

7. When You Finish Saving the World (2022)

Genre : Drama komedi, coming-of-age, keluarga

: Drama komedi, coming-of-age, keluarga Rating (IMDb) : 5.7/10

: 5.7/10 Pemain : Julianne Moore, Finn Wolfhard, Alisha Boe, Billy Bryk, Jay O. Sanders, Eleonore Hendricks

: Julianne Moore, Finn Wolfhard, Alisha Boe, Billy Bryk, Jay O. Sanders, Eleonore Hendricks Situs atau platform streaming : Prime Video, Netflix, Google Play Movies

: Prime Video, Netflix, Google Play Movies Tonton trailer: When You Finish Saving the World (2022)

When You Finish Saving the World adalah film drama komedi yang menjadi debut penyutradaraan Jesse Eisenberg.

Film ini menghadirkan kisah keluarga modern yang terasa realistis, canggung, dan emosional, dengan fokus utama pada hubungan renggang antara seorang ibu dan anak remajanya yang sama-sama kesulitan memahami satu sama lain.

Cerita berpusat pada Evelyn Katz, seorang perempuan yang bekerja di tempat penampungan korban kekerasan domestik dan sangat peduli terhadap isu sosial di sekitarnya.

Namun di sisi lain, ia justru memiliki hubungan yang dingin dan sulit dengan putranya sendiri, Ziggy Katz.

Ziggy adalah remaja egois yang lebih peduli terhadap popularitas internet dan kehidupan media sosialnya dibanding hubungan dengan keluarganya.

Ia terobsesi menjadi bintang internet melalui musik dan live streaming yang ia lakukan secara online.

Konflik utama film ini muncul karena keduanya sama-sama mencari koneksi emosional di tempat lain.

Evelyn mulai merasa lebih terhubung dengan seorang remaja penghuni tempat penampungan dibanding anak kandungnya sendiri, sementara Ziggy lebih fokus mengejar validasi online dan perhatian dari orang-orang di luar rumah.

Film ini kemudian berkembang menjadi potret tentang kesepian, kebutuhan akan pengakuan, dan sulitnya komunikasi dalam keluarga modern.

Julianne Moore tampil sangat kuat sebagai Evelyn dengan karakter yang kompleks dan emosional.

Ia berhasil memperlihatkan sosok ibu yang terlihat baik dan peduli terhadap dunia, namun ternyata kesulitan membangun hubungan sehat dengan keluarganya sendiri.

Sementara itu, Finn Wolfhard mendapat banyak perhatian karena berhasil memerankan Ziggy dengan sangat natural.

Karakter Ziggy memang sengaja ditulis sebagai remaja yang egois, canggung, haus perhatian, dan terkadang menyebalkan.

Namun justru di situlah kekuatan akting Finn Wolfhard terlihat. Ia mampu membuat penonton tetap merasa simpati terhadap karakter yang sebenarnya cukup sulit disukai.

Akting Finn terasa realistis dalam menggambarkan generasi remaja modern yang hidup dalam budaya internet dan validasi media sosial.

Chemistry antara Finn Wolfhard dan Julianne Moore juga menjadi inti emosional utama film ini karena hubungan ibu-anak mereka terasa sangat manusiawi dan tidak dibuat-buat.

Review IMDb oleh Snellepelle tentang When You Finish Saving the World: Saya tidak terlalu memahami mengapa rating film ini rendah. Menurut saya film ini menyenangkan — sederhana tetapi ternyata cukup kompleks. Pemilihan pemerannya juga sangat bagus untuk setiap karakter. Dan akhirnya ada penyampaian naskah yang terasa natural tanpa membuat penontonnya terlalu sadar bahwa mereka sedang “berakting”. Saya menikmatinya, terima kasih banyak. Sekarang saya hanya mencoba memenuhi jumlah minimum kata untuk review ini.

8. Saturday Night (2024)

Genre : Drama komedi biografi

: Drama komedi biografi Rating (IMDb) : 6.8/10

: 6.8/10 Pemain : Gabriel LaBelle, Rachel Sennott, Cory Michael Smith, Ella Hunt, Dylan O'Brien, Lamorne Morris, Matt Wood, Finn Wolfhard, Willem Dafoe, J. K. Simmons

: Gabriel LaBelle, Rachel Sennott, Cory Michael Smith, Ella Hunt, Dylan O'Brien, Lamorne Morris, Matt Wood, Finn Wolfhard, Willem Dafoe, J. K. Simmons Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Saturday Night (2024)

Saturday Night merupakan film drama-komedi biografi yang disutradarai oleh Jason Reitman.

Film ini membawa penonton ke balik layar salah satu malam paling penting dalam sejarah televisi Amerika, yaitu 90 menit penuh kekacauan menjelang siaran perdana acara komedi legendaris Saturday Night Live pada tanggal 11 Oktober 1975.

Cerita berfokus pada Lorne Michaels muda yang saat itu masih berusaha meyakinkan pihak NBC bahwa konsep acara komedi live yang kacau, spontan, dan eksperimental ini layak ditayangkan.

Dalam waktu yang sangat singkat, ia harus menghadapi berbagai masalah teknis, konflik antar komedian, tekanan dari eksekutif televisi, hingga situasi backstage yang benar-benar tidak terkendali.

Film ini dipenuhi suasana panik, energi kacau, dan humor cepat yang menggambarkan bagaimana lahirnya salah satu program televisi paling berpengaruh sepanjang masa.

Selain menampilkan sisi komedi, film ini juga memperlihatkan tekanan besar dunia hiburan serta perjuangan kreatif di balik layar industri televisi.

Deretan pemerannya tampil sebagai versi muda dari tokoh-tokoh legendaris SNL. Gabriel LaBelle memerankan Lorne Michaels dengan sangat meyakinkan sebagai produser muda yang ambisius namun kewalahan menghadapi kekacauan.

Dylan O'Brien tampil sebagai Dan Aykroyd, sementara Cory Michael Smith memerankan Chevy Chase.

Kehadiran Willem Dafoe dan J. K. Simmons juga semakin memperkuat kualitas ensemble cast film ini.

Finn Wolfhard sendiri memerankan seorang NBC Page atau pegawai muda NBC. Walaupun perannya tidak terlalu besar, kehadirannya tetap dianggap penting dalam membangun atmosfer sibuk dan kacau di gedung NBC menjelang siaran perdana tersebut.

Review IMDb oleh MJB784 tentang Saturday Night: Saya menikmati Saturday Night, meskipun tidak sebesar yang saya harapkan. Film ini terasa sedikit repetitif karena terus memperlihatkan Lorne Michaels menghadapi begitu banyak masalah dalam persiapan acaranya. Ada banyak momen lucu dan penampilan para pemeran utama yang sangat meyakinkan, tetapi rasanya film ini bisa memberikan lebih banyak hal selain hanya berfokus pada sekitar dua jam terakhir sebelum episode pertama acara itu tayang. Saya juga ingin mengetahui bagaimana Lorne Michaels mendapatkan ide membuat Saturday Night Live dan proyek apa yang pernah ia produksi sebelumnya. Secara keseluruhan film ini tetap menghibur dan memiliki banyak humor bagus, walaupun suasananya agak terasa sesak karena hampir selalu mengambil latar di dalam studio, hanya sesekali berpindah ke luar ruangan.

9. Crash Land (2026)

Genre : Komedi-drama, coming-of-age, dark comedy

: Komedi-drama, coming-of-age, dark comedy Rating (IMDb) : 8.4/10

: 8.4/10 Pemain : Finn Wolfhard, Gabriel LaBelle, Abby Quinn, Billy Bryk, Noah Parker

: Finn Wolfhard, Gabriel LaBelle, Abby Quinn, Billy Bryk, Noah Parker Situs atau platform streaming : Belum diumumkan secara resmi

: Belum diumumkan secara resmi Tonton trailer: Crash Land (2026)

Crash Land adalah film komedi-drama asal Kanada yang memadukan humor absurd dengan cerita emosional tentang persahabatan, kehilangan, dan proses pendewasaan.

Film ini memiliki nuansa unik yang sering dibandingkan dengan perpaduan antara Jackass dan Napoleon Dynamite karena menggabungkan kekonyolan ekstrem dengan drama emosional yang surprisingly menyentuh.

Cerita mengikuti sekelompok pemuda di kota kecil Kanada bernama Lance, Clay, dan Darby yang memiliki hobi membuat video aksi berbahaya ala Jackass.

Kehidupan mereka dipenuhi aksi nekat, humor kacau, dan impian besar yang sering kali tampak tidak realistis.

Namun semuanya berubah setelah salah satu teman mereka meninggal dunia. Kehilangan tersebut memaksa mereka menghadapi kenyataan hidup dan mempertanyakan apakah keberadaan mereka benar-benar berarti.

Sebagai bentuk pelarian sekaligus penghormatan terhadap sahabat mereka, kelompok ini kemudian bertekad membuat “film sungguhan” yang mereka yakini dapat membuktikan bahwa hidup mereka memiliki arti.

Dari sinilah cerita berkembang menjadi drama persahabatan yang penuh kekacauan, humor gelap, dan momen emosional yang surprisingly hangat.

Finn Wolfhard memerankan karakter Sander, salah satu tokoh penting dalam kelompok tersebut.

Dalam film ini, Finn tidak hanya tampil sebagai aktor utama tetapi juga bertindak sebagai produser melalui perusahaan produksinya, Kid Brother.

Energi chaotic yang ia bawa dianggap menjadi salah satu kekuatan terbesar film ini.

Salah satu adegan yang cukup sering dibicarakan bahkan menggambarkan karakternya mengenakan jubah merah muda dan pakaian dalam dalam situasi absurd yang sangat khas gaya humor film ini.

Film ini melakukan world premiere di festival SXSW pada 13 Maret 2026 dan langsung mendapat banyak perhatian positif.

Namun karena statusnya masih sebagai film independen Kanada, distribusi streaming internasionalnya, termasuk di Indonesia, masih belum diumumkan secara resmi.