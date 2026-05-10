9 Film & Drama Kim Hee-sun Terbaik Rating Tinggi di IMDb dan MyDramaList, Siap Maraton?

Kim Hee-sun adalah salah satu aktris papan atas Korea Selatan yang telah mendominasi industri hiburan sejak era 90-an.

Ia dikenal luas berkat kemampuan aktingnya yang memukau, penampilan yang menawan, serta kecerdasannya dalam memilih proyek-proyek yang sukses di pasaran, menjadikannya salah satu ikon Hallyu generasi pertama.

Kim Hee-sun memulai debutnya di dunia hiburan pada tahun 1993 sebagai pembawa acara (MC) program musik populer SBS, Inkigayo.

Di dekade yang sama, ia dengan cepat beralih ke dunia akting dan membintangi sejumlah drama yang meraih rating tinggi, termasuk Men of the Bath House (1995), Mister Q (1998), dan Tomato (1999).

Bagi Anda yang ingin menyaksikan kemampuan akting Kim Hee-sun lebih jauh, ada banyak film dan drama yang menampilkan performa terbaiknya dan benar-benar layak ditonton.

Rekomendasi Film dan Acara TV Kim Hee-Sun Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi film dan acara TV Kim Hee-sun terbaik dengan rating tinggi yang menghadirkan berbagai genre mulai dari komedi romantis yang hangat, drama misteri yang menegangkan, hingga melodrama yang emosional dan penuh nuansa:

1. Don't Call Me Ma'am (2025)

Genre : Komedi, Drama, Slice of Life

: Komedi, Drama, Slice of Life Rating (IMDb) : 7.1/10

: 7.1/10 Pemain : Kim Hee-sun, Han Hye-jin, Jin Seo-yeon, Yoon Park, Heo Jun-seok, Jang In-sub, Go Won-hee

: Kim Hee-sun, Han Hye-jin, Jin Seo-yeon, Yoon Park, Heo Jun-seok, Jang In-sub, Go Won-hee Situs atau platform streaming : Vidio, Prime Video

: Vidio, Prime Video Tonton trailer: Don't Call Me Ma'am (2025)

Don't Call Me Ma'am (judul Korea: Da-eum-saeng-eun Eop-eu-ni-kka-yo, yang secara harfiah berarti “Karena Tidak Ada Kehidupan Berikutnya”) adalah drama komedi-slice-of-life yang berdurasi 12 episode.

Drama ini memusatkan cerita pada tiga sahabat wanita berusia 41 tahun yang menghadapi tantangan hidup di usia paruh baya.

Fokus utamanya adalah pada isu midlife crisis atau krisis paruh baya yang dialami banyak perempuan, khususnya ketika mereka harus menyeimbangkan antara tuntutan karier, peran sebagai ibu, dan kehidupan rumah tangga.

Dalam alur cerita, Jo Na-jeong (Kim Hee-sun), Koo Ju-young (Han Hye-jin), dan Lee Il-ri (Jin Seo-yeon) menghadapi rutinitas yang menyesakkan dan mencoba merebut kembali jati diri serta impian mereka yang sempat tertunda.

Drama ini menegaskan bahwa usia 40-an bukanlah akhir dari perjalanan hidup, melainkan kesempatan kedua untuk memulai sesuatu yang baru.

Kim Hee-sun memerankan Jo Na-jeong, seorang mantan pembawa acara belanja rumahan populer yang kini menjadi ibu rumah tangga.

Karakternya menghadapi dilema untuk kembali ke dunia kerja setelah lama vakum, sehingga menghadirkan sisi rapuh namun gigih yang relatable bagi banyak perempuan.

Han Hye-jin berperan sebagai Koo Ju-young, seorang manajer perencanaan pusat seni yang terlihat sukses di luar, tetapi menyimpan luka mendalam akibat masalah rumah tangga dan kesuburan.

Sementara itu, Jin Seo-yeon memerankan Lee Il-ri, wakil pemimpin redaksi majalah fashion yang tangguh dan ambisius, namun masih memendam fantasi tentang pernikahan dan kehidupan ideal yang seringkali bertentangan dengan realitas.

Selain ketiga pemeran utama, drama ini juga menampilkan Yoon Park, Heo Jun-seok, Jang In-sub, dan Go Won-hee dalam peran pendukung yang memperkaya narasi dan memberikan dinamika tambahan, seperti konflik keluarga, rekan kerja, dan hubungan sosial yang kompleks. Kim Hee-sun mendapat perhatian khusus karena mampu menampilkan akting natural yang memadukan sisi rapuh dan gigih seorang ibu rumah tangga yang mencoba kembali berkarier.

Penonton menilai karakter Jo Na-jeong sangat relatable bagi perempuan 40-an, terutama dalam menyeimbangkan kekacauan mengurus anak, tekanan rumah tangga, dan ambisi profesional yang tidak boleh terhenti.

Review My Drama List oleh Florahh: Tidak banyak yang bisa ditambahkan. Sampai akhir, drama ini berhasil atau bahkan melampaui tujuannya… untuk melihat kehidupan melalui perspektif perempuan di usia 40-an. Pernikahan, kehamilan, karier, cinta, parenting, rasa percaya diri… semuanya berhasil ditampilkan dengan humor, maksud yang jelas, dan emosi. Ada sesuatu di sini untuk setiap orang. Bagian terbaiknya? Para pemainnya sangat natural, rasanya seperti menonton kehidupan nyata. Setiap orang tampil maksimal. Hal kecil tapi layak diapresiasi 💋. Drama ini benar-benar menangkap esensi adegan sebagaimana seharusnya, para veteran ini profesional dan sangat dihargai.

2. Bitter Sweet Hell (2024)

Genre : Black Comedy, Thriller, Misteri

: Black Comedy, Thriller, Misteri Rating (IMDb) : 6.7/10

: 6.7/10 Pemain : Kim Hee-sun, Lee Hye-young, Kim Nam-hee, Yeonwoo

: Kim Hee-sun, Lee Hye-young, Kim Nam-hee, Yeonwoo Situs atau platform streaming : Viu Indonesia

: Viu Indonesia Tonton trailer: Bitter Sweet Hell (2024)

Bitter Sweet Hell adalah drama yang menggabungkan genre black comedy, thriller, dan misteri.

Ceritanya berfokus pada No Young-won (Kim Hee-sun), seorang konselor psikologi keluarga ternama sekaligus selebriti terkenal di Korea Selatan.

Kehidupannya tampak sempurna di permukaan, dengan karier yang sukses dan keluarga yang harmonis.

Namun, semua itu berubah ketika ia menjadi target pemeras misterius yang mengancam karier dan keselamatan keluarganya.

Dalam situasi yang penuh tekanan ini, Young-won harus bekerja sama dengan ibu mertuanya, Hong Sa-gang (Lee Hye-young), seorang penulis novel misteri yang cerdas, tegas, dan penuh strategi.

Hubungan menantu-mertua ini awalnya tegang dan penuh ketidakpercayaan, tetapi secara bertahap mereka belajar untuk saling mengandalkan demi melindungi keluarga mereka.

Drama ini mengeksplorasi tema sisi gelap di balik citra keluarga yang tampak sempurna, dinamika menantu-mertua yang tegang namun akhirnya saling mendukung, serta tekanan sosial terhadap perempuan karier yang berada di sorotan publik.

Kim Hee-sun menampilkan karakter kompleks yang menggabungkan kekuatan, wibawa, dan kerentanan emosional.

Penonton menilai aktingnya berhasil menggambarkan perempuan yang tangguh secara profesional, namun rapuh di balik tekanan dan ketakutan pribadi.

Chemistry antara Kim Hee-sun dan Lee Hye-young menjadi salah satu daya tarik utama drama ini karena menunjukkan evolusi hubungan dari antagonistik menjadi sekutu strategis yang saling menguatkan.

Selain pemeran utama, drama ini menampilkan Kim Nam-hee sebagai Choi Jae-jin, suami Young-won yang berprofesi sebagai dokter bedah plastik, serta Yeonwoo yang memerankan Lee Se-na, wanita misterius yang memicu konflik tambahan dalam cerita.

Dengan total 12 episode, Bitter Sweet Hell berhasil menghadirkan ketegangan, misteri, dan elemen komedi gelap yang menjaga ritme cerita tetap menarik dan memikat penonton.

Review My Drama List oleh nonoleees: Awalnya, saya tidak yakin apakah saya akan menonton seluruh seri tanpa melewatkan beberapa bagian. Akting dan produksinya luar biasa, tapi jujur saja, saya awalnya menonton hanya karena ingin melihat peran Jaechan. Namun, ketika saya memutuskan menonton lebih banyak episode yang ada, saya mulai terlibat dalam ceritanya dan para pemainnya juga, hingga akhirnya saya menonton seluruh seri sampai episode terakhir. Saya bisa bilang waktu yang saya habiskan untuk menonton benar-benar sepadan. Para pemain sangat berhasil mengekspresikan karakter mereka, dan alur ceritanya menurut saya sangat lancar. Terakhir, ending-nya 💗.

3. Remarriage and Desires (2022)

Genre : Drama, Makjang, Satire Sosial

: Drama, Makjang, Satire Sosial Rating (IMDb) : 7.4/10

: 7.4/10 Pemain : Kim Hee-sun, Lee Hyun-wook, Jung Eugene, Park Hoon, Cha Ji-yeon

: Kim Hee-sun, Lee Hyun-wook, Jung Eugene, Park Hoon, Cha Ji-yeon Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Remarriage and Desires (2022)

Remarriage & Desires adalah serial drama makjang yang menggali dunia perjodohan kelas atas Korea Selatan dengan intensitas cerita yang tinggi.

Cerita berpusat pada Seo Hye-seung (Kim Hee-sun), seorang wanita yang hidupnya hancur akibat perselingkuhan suaminya, yang menyebabkan kematian sang suami dan menghancurkan kehidupannya.

Dalam upaya membalas dendam, Seo Hye-seung memanfaatkan agensi perjodohan eksklusif bernama ‘Rex’, yang khusus melayani orang-orang kaya dan berstatus tinggi untuk menemukan pasangan dengan status sosial dan kekayaan tertentu.

Drama ini tidak hanya menyoroti balas dendam pribadi, tetapi juga menghadirkan kritik sosial tentang bagaimana pernikahan di kalangan elit diperlakukan sebagai transaksi bisnis, di mana cinta bukanlah prioritas utama melainkan kekayaan, status, dan posisi sosial.

Kim Hee-sun memerankan Seo Hye-seung dengan transformasi karakter yang kompleks: dari seorang wanita yang rapuh dan terpuruk akibat kehilangan segalanya, menjadi sosok yang kuat, penuh tekad, dan berani melawan lingkungan kelas atas yang kejam.

Meskipun karakter antagonis Jin Yoo-hui (Jung Eugene) sering mencuri perhatian karena sifat licik dan manipulatifnya, akting Kim Hee-sun tetap menjadi fokus utama karena mampu menampilkan emosi mendalam seorang ibu rumah tangga yang berjuang keras untuk keadilan dan balas dendam.

Drama ini juga menampilkan Lee Hyun-wook sebagai Lee Hyung-ju, ketua perusahaan game, Park Hoon sebagai Cha Seok-jin, dan Cha Ji-yeon sebagai Choi Yoo-sun, CEO agensi Rex, yang masing-masing memperkaya narasi dengan intrik dan konflik yang menegangkan.

Review My Drama List oleh gundierose: Apakah saya satu-satunya yang sebenarnya menikmatinya? Nilai ulang mungkin tidak terlalu tinggi, tapi bagi saya drama ini cukup bagus. Saya menikmati akting dan alurnya, dan saya tidak mengerti kenapa review saat ini begitu rendah. Mungkin karena dramanya masih baru. Para pemain menurut saya bagus dan ada beberapa plot twist, meski beberapa bisa ditebak, tapi tetap saja drama ini tidak seburuk yang banyak orang katakan. Saya juga menyukai fakta bahwa hanya ada 8 episode, dan ceritanya tidak diperpanjang menjadi 16 episode seperti biasanya di K-Drama. Panjangnya pas, dan saya berharap drama ini mendapatkan pengakuan yang pantas karena menurut saya drama ini benar-benar baik dan menyenangkan!

4. Tomorrow (2022)

Genre : Fantasi, Aksi, Misteri

: Fantasi, Aksi, Misteri Rating (IMDb) : 8/10

: 8/10 Pemain : Kim Hee-sun, Rowoon (SF9), Lee Soo-hyuk, Yun Ji-on, Kim Hae-sook

: Kim Hee-sun, Rowoon (SF9), Lee Soo-hyuk, Yun Ji-on, Kim Hae-sook Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Tomorrow (2022)

Tomorrow adalah drama Korea yang menggabungkan elemen fantasi, aksi, dan misteri, diadaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama.

Drama ini bercerita tentang Choi Jun-woong (Rowoon), seorang pemuda yang mengalami kesulitan besar dalam mencari pekerjaan dan hidupnya tampak penuh kegagalan.

Suatu hari, Jun-woong mengalami kecelakaan yang membuatnya berada dalam keadaan setengah manusia dan setengah roh, atau koma.

Kehidupannya berubah secara dramatis ketika ia direkrut oleh tim manajemen krisis di sebuah perusahaan malaikat maut yang ada di akhirat.

Tim ini bukan bertugas untuk mengambil nyawa, melainkan untuk mencegah orang-orang yang berniat bunuh diri agar tidak mengakhiri hidup mereka, sehingga mengangkat tema sosial yang kuat tentang nilai kehidupan dan harapan di tengah kesulitan.

Kim Hee-sun memerankan Koo Ryeon, pemimpin tim manajemen krisis sekaligus malaikat maut yang dikenal tak kenal takut dan memiliki karisma luar biasa.

Penampilan Kim Hee-sun menjadi salah satu kunci kesuksesan drama ini karena karakter Koo Ryeon menuntut keseimbangan antara kekuatan, keberanian, dan kedalaman emosional.

Dengan gaya rambut pendek merah muda yang mencolok, Kim Hee-sun memancarkan aura dingin namun memikat, membuat karakter ini langsung meninggalkan kesan kuat pada penonton.

Di balik sikapnya yang garang, Koo Ryeon menyimpan masa lalu yang tragis dan hati yang lembut terhadap manusia, sehingga Kim Hee-sun harus menampilkan spektrum emosi yang luas, mulai dari tegas dan protektif hingga rapuh dan penuh empati.

Aktingnya dianggap totalitas karena berhasil menghidupkan karakter yang berani, melindungi timnya, dan menunjukkan sisi emosional yang mendalam, terutama di episode-episode akhir yang sarat ketegangan dan konflik.

Kim Hae-sook tampil sebagai Kaisar Langit, pemimpin tertinggi dunia bawah, yang memberikan arahan dan supervisi pada operasi tim manajemen krisis.

Review My Drama List oleh unterwegsimkoreanischenD: Singkatnya, pendekatannya kadang terasa ringan dan jenaka. Namun, isinya tetap dalam dan serius. Ini bukan seri “feel-good”. Kadang cepat dan penuh aksi, kadang bercanda, tapi sebagian besar ceritanya ingin menyentuh, menggugah, dan membuat penonton berpikir. Dan memang begitu. Secara keseluruhan, gaya narasinya sekali lagi menemukan nada yang tepat dan kombinasi yang sukses untuk menangani konflik emosional yang kompleks. Dengan demikian, drama ini digambarkan dengan hati-hati, sensitif, dan berbeda-beda, menunjukkan berbagai nasib yang sangat berbeda.

5. Alice (2020)

Genre : Sci-Fi, Misteri, Melodrama

: Sci-Fi, Misteri, Melodrama Rating (IMDb) : 7.1/10

: 7.1/10 Pemain : Kim Hee-sun, Joo Won, Kwak Si-yang, Lee Da-in, Choi Won-young

: Kim Hee-sun, Joo Won, Kwak Si-yang, Lee Da-in, Choi Won-young Situs atau platform streaming : Viu, Vidio

: Viu, Vidio Tonton trailer: Alice (2020)

Alice adalah drama Korea bergenre sci-fi, misteri, dan melodrama yang berfokus pada konsep perjalanan waktu atau time travel.

Ceritanya berpusat pada Park Jin-gyeom (Joo Won), seorang detektif yang dilahirkan tanpa kemampuan untuk merasakan emosi (alexithymia) akibat radiasi ketika ibunya menjelajah waktu dari tahun 2050 ke 1992.

Saat menyelidiki kasus pembunuhan misterius, Jin-gyeom menemukan keberadaan para penjelajah waktu dari masa depan yang beroperasi melalui sebuah agen bernama “Alice”.

Dalam proses penyelidikan ini, Jin-gyeom bertemu dengan Yoon Tae-yi (Kim Hee-sun), seorang fisikawan jenius yang wajahnya identik dengan mendiang ibunya.

Tae-yi memegang kunci rahasia penting terkait perjalanan waktu, sehingga menjadi pusat misteri dan konflik dalam alur cerita yang rumit namun memikat.

Kim Hee-sun memainkan dua peran sekaligus yang sangat berbeda secara karakter: Yoon Tae-yi, fisikawan jenius yang cerdas, mandiri, berani, dan berjiwa muda, serta Park Sun-young, versi muda dari ibu Jin-gyeom yang penyayang, lembut, namun menyimpan rahasia besar.

Kemampuan Kim Hee-sun untuk membedakan kedua karakter ini dengan jelas melalui ekspresi, gestur, dan aura membuat penonton dapat langsung merasakan perbedaan kepribadian antara fisikawan cerdas yang mandiri dan ibu penyayang yang hangat namun penuh misteri.

Selain Kim Hee-sun dan Joo Won, drama ini dibintangi oleh Kwak Si-yang sebagai Yoo Min-hyuk, anggota tim Alice, Lee Da-in sebagai Kim Do-yeon, seorang reporter yang berperan dalam mengungkap rahasia, dan Choi Won-young sebagai Seok Oh-won.

Review My Drama List oleh Kim MC: Saya menyukai drama ini karena unik dan saya juga penggemar tema perjalanan waktu. Tidak ada satu pun klise yang digunakan sepanjang 16 episode dan ceritanya benar-benar berputar dan berliku-liku. Perjalanan waktu sebagai tema bisa cukup membingungkan karena ada “multiverse” dan loop waktu yang masih sulit saya pahami. Dari sisi akting, Park Jin Gyum luar biasa, begitu juga dengan seluruh pemain lainnya. Romansa hampir tidak ada dalam plot, dan sedikit yang muncul menjadi kontroversial bagi sebagian orang. Saya memilih menikmati ceritanya apa adanya tanpa menafsirkan afeksi yang familiar. Saya merekomendasikan “Alice” untuk semua penggemar genre ini seperti saya.

6. Room No. 9 (2018)

Genre : Misteri, Fantasi, Hukum

: Misteri, Fantasi, Hukum Rating (IMDb) : 6.9/10

: 6.9/10 Pemain : Kim Hee-sun, Kim Hae-sook, Kim Young-kwang, Lee Geung-young

: Kim Hee-sun, Kim Hae-sook, Kim Young-kwang, Lee Geung-young Situs atau platform streaming : Prime Video, Viki

: Prime Video, Viki Tonton trailer: Room No. 9 (2018)

Room No. 9 adalah drama Korea Selatan yang memadukan unsur misteri, fantasi, dan hukum, dengan cerita unik yang menonjolkan pertukaran jiwa (body swap).

Drama ini disutradarai oleh Ji Young-soo dan mengisahkan kehidupan Eulji Hae-yi (Kim Hee-sun), seorang pengacara elit yang arogan dan manipulatif, serta Jang Hwa-sa (Kim Hae-sook), terpidana mati kasus pembunuhan beracun yang telah mendekam di penjara selama 34 tahun.

Keajaiban terjadi di ruang kunjungan penjara nomor 9, di mana jiwa keduanya bertukar tubuh. Hae-yi yang terbiasa hidup mewah harus merasakan kerasnya kehidupan di penjara, sementara Hwa-sa mengambil alih tubuh muda Hae-yi untuk mencari kebenaran dan membalas dendam.

Peran Kim Hee-sun sebagai Eulji Hae-yi dianggap sangat menantang karena menuntutnya memerankan dua karakter sekaligus.

Awalnya, ia tampil sebagai pengacara dingin, manipulatif, dan sombong, namun setelah pertukaran jiwa, ia harus menampilkan sosok Hwa-sa, narapidana berusia 50-an, yang terjebak dalam tubuh muda.

Akting Kim Hee-sun dipuji karena mampu menunjukkan kontras tajam antara keangkuhan Hae-yi dan keputusasaan Hwa-sa, terutama saat berinteraksi dengan aktris senior Kim Hae-sook.

Karakter ini juga memberikan nuansa thriller yang kuat dengan tema pembalasan dan penebusan, menjadikannya pengalaman menonton yang intens dan emosional.

Review My Drama List oleh JSainte: Saya benar-benar menikmati drama ini, tapi ada satu keluhan. Jelas bagaimana kita diminta untuk merasakan tentang Eulji Hae Yi (Kim Hee Sun) di awal, tapi bahkan saat nanti kita diminta percaya bahwa dia telah berubah dan berkembang sebagai pribadi, saya merasa dia sebenarnya tidak banyak berubah. Ada beberapa momen ketika saya hampir berharap dia tetap terjebak di tubuh itu, di penjara, selamanya.

7. The Lady in Dignity (2017)

Genre : Melodrama, Thriller

: Melodrama, Thriller Rating (IMDb) : 7.4/10

: 7.4/10 Pemain : Kim Hee-sun, Kim Sun-ah, Jung Sang-hoon, Lee Tae-im, Lee Ki-woo

: Kim Hee-sun, Kim Sun-ah, Jung Sang-hoon, Lee Tae-im, Lee Ki-woo Situs atau platform streaming : Netflix, Viu

: Netflix, Viu Tonton trailer: The Lady in Dignity (2017)

The Lady in Dignity, atau dikenal juga sebagai Woman of Dignity, adalah drama melodrama-thriller yang menyoroti kehidupan mewah namun penuh tipu daya dari para sosialita kelas atas di Gangnam.

Cerita berfokus pada Woo Ah-jin (Kim Hee-sun), seorang wanita elegan yang hidup makmur setelah menikahi putra pewaris konglomerat.

Kehidupannya mulai berantakan ketika ia mempekerjakan pengasuh misterius bernama Park Bok-ja (Kim Sun-ah) untuk ayah mertuanya.

Bok-ja ternyata memiliki agenda tersembunyi untuk merebut kekayaan keluarga tersebut, menghancurkan posisi Ah-jin, dan menguasai segalanya.

Drama ini tidak hanya menampilkan konflik perselingkuhan, tetapi juga kritik sosial yang tajam mengenai keserakahan, struktur kekuasaan, dan ketimpangan kelas sosial.

Kim Hee-sun memerankan Woo Ah-jin dengan sangat apik, menjadi jangkar emosional drama ini. Ia berhasil menghadirkan sosok wanita yang cantik, kaya, dan memiliki martabat tinggi, meski rumah tangganya hancur.

Aktingnya yang tenang dan dewasa menjadi penyeimbang sempurna bagi performa intens dan eksplosif Kim Sun-ah sebagai Park Bok-ja.

Transformasi karakter Ah-jin dari puncak kemewahan ke titik terpuruk dan perjuangannya untuk membangkitkan kembali martabatnya membuat penonton terpukau, menegaskan Kim Hee-sun sebagai aktris yang mampu memadukan keanggunan, keteguhan, dan daya tarik emosional yang mendalam.

Review My Drama List oleh m i n z y: Aktingnya luar biasa karena saya benar-benar membenci suami pemeran wanita pertama. Selain itu, pemeran wanita kedua juga tampil hebat. Ia berhasil menggambarkan keinginan akan kehidupan yang sempurna dan mewah yang terkadang dimiliki orang, meski ia membawanya ke ekstrem. Saya sangat menyukai menonton drama ini. Saya sudah menontonnya berkali-kali dan tidak akan bosan dalam waktu dekat. Saya merekomendasikan untuk dicoba jika Anda suka menonton semua peristiwa terbuka perlahan dalam drama.

8. Honey Sweet (2023)

Genre : Komedi Romantis

: Komedi Romantis Rating (IMDb) : 6.4/10

: 6.4/10 Pemain : Yoo Hae-jin, Kim Hee-sun, Cha In-pyo, Jin Seon-kyu, Han Sun-hwa, Jung Woo-sung, Im Si-wan, Go Ah-sung

: Yoo Hae-jin, Kim Hee-sun, Cha In-pyo, Jin Seon-kyu, Han Sun-hwa, Jung Woo-sung, Im Si-wan, Go Ah-sung Situs atau platform streaming : Vidio

: Vidio Tonton trailer: Honey Sweet (2023)

Film Honey Sweet, atau dikenal dengan judul Korea Daljjakjigeunhae: 7510, dirilis pada 15 Agustus 2023 dan merupakan film komedi romantis yang memusatkan perhatian pada kisah cinta manis dan menyembuhkan antara dua orang paruh baya yang mencoba menemukan kebahagiaan baru.

Chi-ho (Yoo Hae-jin) adalah seorang peneliti penganan yang sangat berbakat dengan indera perasa yang luar biasa, 100% kemampuan pengecap, tetapi memiliki “0% akal sehat” dalam kehidupan sosial, sehingga membuatnya canggung, kaku, dan terisolasi dari orang-orang di sekitarnya.

Hidup Chi-ho yang monoton dan penuh rutinitas berubah total ketika ia bertemu Il-young (Kim Hee-sun), seorang ibu tunggal yang ceria, optimis, berani, dan terus terang.

Il-young bekerja di pusat panggilan penagihan utang, tetapi kepribadiannya yang tulus dan penuh energi membawa warna dan kebahagiaan baru ke dunia Chi-ho yang sebelumnya dingin dan hambar.

Kim Hee-sun memainkan peran Il-young dengan sangat menawan dan mampu membawa karakter ini menjadi sangat hidup.

Ia menampilkan sosok wanita yang frontal, penuh inisiatif, jujur, dan tulus, sekaligus mampu menghadirkan kelembutan yang membuat hubungan romansa terasa nyata dan menghibur.

Chemistry antara Kim Hee-sun dan Yoo Hae-jin menjadi inti dari daya tarik film ini, menghasilkan momen romantis yang lucu, menggemaskan, dan memikat hati penonton.

Review My Drama List oleh Gastoski: Saya menonton film ini untuk “detox” setelah beberapa drama mengecewakan yang saya tonton beberapa hari terakhir, juga direkomendasikan oleh pengguna MDL lain. Apa yang bisa saya katakan? Benar-benar seperti udara segar… Rating 7,5/10 mungkin agak terlalu tinggi, tapi dalam kasus seperti ini tidak apa-apa…

9. Wanee & Junah (2001)

Genre : Melodrama, Romantis

: Melodrama, Romantis Rating (IMDb) : 6.8/10

: 6.8/10 Pemain : Kim Hee-sun, Joo Jin-mo, Cho Seung-woo, Choi Kang-hee

: Kim Hee-sun, Joo Jin-mo, Cho Seung-woo, Choi Kang-hee Situs atau platform streaming : MUBI, Platform nonton film online

: MUBI, Platform nonton film online Tonton trailer: Wanee & Junah (2001)

Wanee & Junah adalah film melodrama romantis Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2001, disutradarai oleh Kim Yong-gyun.

Film ini menonjol dengan pendekatan penceritaan yang tenang, intim, dan berfokus pada karakter, memberikan pengalaman menonton yang berbeda dari film komersial atau drama populer pada saat itu.

Ceritanya berpusat pada pasangan yang tinggal bersama, yaitu Wanee, seorang animator yang sukses namun tertutup, dan Junah, seorang penulis skenario yang santai dan easy-going.

Hubungan mereka yang tenang dan harmonis mulai retak ketika ingatan masa lalu Wanee kembali muncul, terutama kenangan cinta pertamanya dengan saudara tirinya, Young-min, dan kedatangan seorang teman lama yang memicu dilema emosional dan membuat Wanee terjebak antara masa lalu dan masa kini.

Film ini menonjol karena penggunaan teknik flashback yang digabungkan dengan animasi cat air untuk menggambarkan ingatan dan perasaan karakter, memberikan nuansa melankolis yang dalam dan puitis.

Kim Hee-sun dalam peran Wanee menunjukkan performa yang impresif, menghadirkan akting tertahan (restrained) yang penuh emosi tanpa berlebihan.

Ia mampu mengekspresikan kedalaman perasaan, kerentanan, kesepian, dan dilema batin karakter dengan sangat natural, membuat penonton merasakan setiap lapisan emosi.

Perannya sangat berbeda dari karakter sebelumnya, menunjukkan kemampuan Kim Hee-sun sebagai aktris yang mampu membawakan nuansa melankolis dan introspektif dengan elegan.

Joo Jin-mo memerankan Junah dengan karakter yang santai namun penuh perhatian, sementara Cho Seung-woo sebagai Young-min menambah konflik emosional yang kompleks, dan Choi Kang-hee sebagai teman lama Wanee menghadirkan lapisan tambahan dalam dinamika cerita.

Penampilan Kim Hee-sun yang restrained namun emosional membuat adegan-adegan sedih terasa sangat tepat dan menyentuh, tanpa perlu akting berlebihan, sehingga emosi penonton bisa terbawa dengan alami.