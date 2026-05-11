9 Film dan Series TV Liu Yifei Terbaik, dari Wuxia hingga Live-Action Disney

Liu Yifei (nama asli: An Feng, juga dikenal sebagai Crystal Liu) adalah aktris dan penyanyi Tiongkok-Amerika yang dijuluki “Fairy Sister” karena pesona anggun dan awet mudanya.

Liu Yifei mulai dikenal sejak usia 15 tahun dan kemudian menembus pasar internasional lewat film Disney Mulan (2020).

Namanya melejit lewat peran-peran ikonik, seperti Wang Yuyan di Demi-Gods and Semi-Devils (2003), Zhao Ling’er di Chinese Paladin (2005), hingga Xiao Longnü di The Return of the Condor Heroes (2006).

Liu Yifei juga masuk daftar Forbes China Celebrity 100 dan termasuk “Empat Aktris Dan Baru” pada tahun 2009.

Bagi Anda yang ingin melihat kualitas akting Liu Yifei lebih jauh, ada beberapa film dan acara TV dengan rating tinggi yang menampilkan sisi terbaiknya dari berbagai genre, mulai dari wuxia klasik, romansa emosional, hingga film aksi internasional yang sangat sayang untuk dilewatkan.

Rekomendasi Film dan Acara TV Liu Yifei Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah film dan acara TV Liu Yifei yang menampilkan kemampuan akting, pesona, serta perjalanan kariernya dari masa awal debut hingga menjadi salah satu aktris Tiongkok paling populer dan ikonik:

1. The Tale of Rose (2024)

The Tale of Rose (2024) (Foto: imdb)

Genre : Romantis, Melodrama

: Romantis, Melodrama Rating (IMDb) : 6.7–6.8/10

: 6.7–6.8/10 Pemain : Liu Yifei, Tong Dawei, Peng Guanying, Lin Gengxin, Wallace Huo, Zhu Zhu, Lin Yi

: Liu Yifei, Tong Dawei, Peng Guanying, Lin Gengxin, Wallace Huo, Zhu Zhu, Lin Yi Situs atau platform streaming : WeTV, Tencent Video, CCTV-8

: WeTV, Tencent Video, CCTV-8 Tonton trailer: The Tale of Rose (2024)

The Tale of Rose (玫瑰的故事 / Mei Gui De Gu Shi) merupakan drama China romantis-melodrama yang tayang pada Juni 2024 dan diadaptasi dari novel karya Yi Shu.

Drama ini bukan sekadar kisah cinta biasa, melainkan perjalanan hidup seorang perempuan dari masa muda hingga usia matang yang penuh luka, pencarian jati diri, dan proses pendewasaan emosional.

Cerita berpusat pada Huang Yi Mei, yang akrab dipanggil “Rose”, diperankan oleh Liu Yifei. Rose tumbuh dalam keluarga terpelajar dan cukup terlindungi, sehingga ia berkembang menjadi sosok yang artistik, cerdas, sensitif, dan memiliki jiwa bebas.

Namun, di balik kehidupannya yang tampak sempurna, ia harus menghadapi berbagai kenyataan pahit yang perlahan membentuk dirinya menjadi perempuan yang lebih kuat dan matang.

Drama ini mengikuti berbagai fase kehidupan Rose secara detail, mulai dari masa remaja, awal karier, hubungan asmara pertamanya, pernikahan, perceraian, hingga proses menemukan kembali makna hidup dan cinta sejati di usia paruh baya.

Alur ceritanya tidak hanya fokus pada “siapa pasangan akhirnya”, tetapi lebih menekankan bagaimana Rose belajar mencintai, terluka, bangkit kembali, dan akhirnya memilih jalannya sendiri.

Karena itu, drama ini terasa emosional dan realistis, terutama bagi penonton dewasa yang menyukai kisah karakter dengan perkembangan mendalam.

Deretan pemainnya juga menjadi salah satu daya tarik utama. Liu Yifei tampil sebagai Huang Yi Mei atau Rose, sementara Tong Dawei memerankan Huang Zhenhua, kakak laki-laki Rose yang banyak memengaruhi hidupnya.

Peng Guanying berperan sebagai Zhuang Guo Dong, cinta pertama Rose yang meninggalkan kesan besar dalam hidupnya.

Lin Gengxin memerankan Fang Xiewen, suami Rose, sedangkan Wallace Huo hadir sebagai Fu Jiaming, sosok yang dianggap sebagai belahan jiwa atau soulmate Rose.

Selain itu, ada Zhu Zhu sebagai Jiang Xueqiong atau Tina, atasan Rose, dan Lin Yi sebagai He Xi yang muncul pada fase kehidupan Rose berikutnya.

Penampilan Liu Yifei dalam drama ini mendapatkan banyak pujian dan dianggap sebagai salah satu performa terbaiknya dalam beberapa tahun terakhir.

Ia dinilai mampu membawakan karakter Rose dengan sangat kompleks dan meyakinkan, terutama karena harus memerankan perjalanan usia karakter dari 20-an hingga 40-an.

Transisi emosinya terasa mulus, mulai dari fase ceria dan penuh harapan, jatuh cinta, mengalami patah hati, kehilangan arah, hingga akhirnya menjadi perempuan yang mandiri dan tenang.

Ulasan IMDb oleh movieandmusic-08697: Sangat berbeda dari drama C yang sebelumnya pernah saya tonton. Naskahnya berpusat pada Huang Yimei (Rosie). Seluruh drama ini menampilkan perspektif perempuan yang unik dan mengeksplorasi pertumbuhan seorang wanita di lingkungan sosial yang berkembang pesat. Temanya tentang seorang wanita yang menjadi dirinya sendiri, bukan sekadar diberi label oleh standar sosial. Ia bisa menjadi wanita karier, kekasih, ibu, anak perempuan, dan pada akhirnya dirinya sendiri yang sejati. Liu Yifei adalah aktris yang sangat cantik, serbaguna, dan berbakat! Ia bisa terlihat seperti mahasiswi sekaligus ibu yang matang dalam satu serial yang sama. Aktingnya sangat akurat dan menarik. Seluruh pemain juga melakukan pekerjaan yang sangat baik! Sinematografi dan musiknya juga luar biasa. Sangat menikmati menonton serial ini!

2. Meet Yourself (2023)

Meet Yourself (2023) (Foto: imdb)

Genre : Slice of Life, Romansa, Healing Drama

: Slice of Life, Romansa, Healing Drama Rating (IMDb) : 8.1/10

: 8.1/10 Pemain : Liu Yifei, Li Xian, Hu Bing Qing, Niu Jun Feng, Wu Yan Shu

: Liu Yifei, Li Xian, Hu Bing Qing, Niu Jun Feng, Wu Yan Shu Situs atau platform streaming : Viu, Vidio, iQIYI

: Viu, Vidio, iQIYI Tonton trailer: Meet Yourself (2023)

Meet Yourself adalah drama China bergenre slice-of-life dan romansa yang tayang pada tahun 2023 dan dikenal luas sebagai salah satu “healing drama” terbaik dalam beberapa tahun terakhir.

Drama dengan total 40 episode ini menghadirkan cerita yang tenang, hangat, dan emosional, dengan fokus pada proses penyembuhan diri setelah kehilangan dan kelelahan hidup.

Berbeda dari drama romantis yang penuh konflik besar, Meet Yourself justru menawarkan suasana yang lembut dan realistis, membuat banyak penonton merasa nyaman dan relate dengan kehidupan para karakternya.

Cerita berpusat pada Xu Hong Dou yang diperankan oleh Liu Yifei, seorang wanita karier sukses yang tinggal di kota besar.

Di balik kehidupannya yang terlihat stabil, ia sebenarnya mengalami burnout akibat tekanan pekerjaan yang terus-menerus.

Kehidupannya semakin hancur setelah sahabat dekatnya meninggal dunia karena kanker. Kehilangan tersebut membuat Hong Dou merasa kosong dan kehilangan arah hidup.

Dalam kondisi terpuruk, ia memutuskan keluar dari pekerjaannya dan pergi ke sebuah desa terpencil bernama Youfeng Courtyard di Dali, Yunnan, untuk beristirahat selama tiga bulan dan mencoba memulihkan dirinya.

Di desa itulah ia bertemu dengan Xie Zhi Yao, diperankan oleh Li Xian, seorang pria lokal yang meninggalkan pekerjaan bergaji tinggi di kota demi membangun kembali kampung halamannya.

Hubungan mereka berkembang secara perlahan dan natural, dimulai dari dua orang asing yang sama-sama membawa luka dan tekanan hidup masing-masing.

Selain kisah romansa, drama ini juga menampilkan kehidupan masyarakat desa yang hangat, sederhana, dan penuh rasa kekeluargaan.

Penonton diajak melihat bagaimana Hong Dou perlahan menemukan kembali arti hidup, menghadapi rasa dukanya, serta belajar menikmati hidup tanpa tekanan seperti sebelumnya.

Selain Liu Yifei dan Li Xian, drama ini juga dibintangi Hu Bing Qing sebagai Na Na, Niu Jun Feng sebagai Hu You Yu, dan Wu Yan Shu sebagai Nenek Xie.

Chemistry antara Liu Yifei dan Li Xian menjadi salah satu aspek yang paling dipuji. Hubungan mereka dibangun secara organik tanpa terasa dipaksakan, sehingga perkembangan emosinya terasa sangat realistis dan menyentuh.

Peran Liu Yifei sebagai Xu Hong Dou dianggap sangat brilian dan ikonik karena ia berhasil menggambarkan sosok wanita urban modern yang lelah, burnout, dan sedang berduka dengan sangat natural.

Aktingnya tidak dibuat berlebihan atau terlalu dramatis, justru terasa halus dan realistis.

Ulasan IMDb oleh movieandmusic-08697: Drama ini sangat berbeda dari C-drama lain yang pernah saya tonton. Ceritanya banyak mencerminkan isu sosial, tetapi tetap disampaikan dalam bentuk kisah romantis. Sinematografinya sangat spektakuler. Pemandangan di Yunnan sangat indah! Liu Yifei selalu cantik dan luar biasa seperti biasanya! Karakternya dan aktingnya sangat beresonansi dengan saya. Ia adalah aktris yang hebat. Saya sangat merekomendasikan C-drama ini kepada semua orang, terutama bagi mereka yang sedang mengalami tekanan besar dalam hidupnya. Drama ini sangat mencerminkan kehidupan sehari-hari kita serta semua tekanan dan masalah yang kita hadapi. Semua pemain juga melakukan pekerjaan yang luar biasa. Drama ini pasti akan menjadi salah satu C-drama favorit saya!

3. A Dream of Splendor (2022)

A Dream of Splendor (2022) (Foto: imdb)

Genre : Romansa, Sejarah, Drama

: Romansa, Sejarah, Drama Rating (IMDb) : 6.9–7.1/10

: 6.9–7.1/10 Pemain : Liu Yifei, Chen Xiao, Lin Yun, Liu Yan

: Liu Yifei, Chen Xiao, Lin Yun, Liu Yan Situs atau platform streaming : WeTV, Prime Video

: WeTV, Prime Video Tonton trailer: A Dream of Splendor (2022)

A Dream of Splendor (梦华录) adalah drama romansa sejarah Tiongkok yang tayang pada tahun 2022 dan diadaptasi dari opera klasik karya Guan Hanqing.

Berlatar pada Dinasti Song, drama ini menghadirkan kisah perempuan tangguh yang berjuang melawan ketidakadilan sosial dan stereotip terhadap wanita di era kuno.

Selain menampilkan romansa yang kuat, drama ini juga dikenal karena visualnya yang indah, sinematografi elegan, dan nuansa klasik yang mewah.

Cerita berpusat pada Zhao Pan’er yang diperankan oleh Liu Yifei, seorang pemilik kedai teh di Hangzhou yang cerdas, mandiri, dan memiliki harga diri tinggi.

Sebelumnya, Pan’er berasal dari latar belakang rendah sebagai mantan aktris kelas bawah, sehingga ia sering dipandang rendah oleh masyarakat.

Kehidupannya berubah ketika tunangannya mengkhianatinya demi mengejar jabatan dan wanita lain di ibu kota.

Tidak mau menerima penghinaan tersebut begitu saja, Pan’er memutuskan pergi ke Beijing untuk mencari keadilan dan mempertahankan harga dirinya.

Dalam perjalanannya, ia bertemu dan menyelamatkan dua sahabat perempuan yang juga mengalami nasib buruk.

Bersama-sama mereka membangun bisnis dan saling mendukung menghadapi dunia yang didominasi pria.

Liu Yifei beradu akting dengan Chen Xiao yang memerankan Gu Qianfan, pemimpin elit Kantor Keamanan Ibu Kota yang dijuluki “Setan Hidup”.

Meski awalnya hubungan mereka penuh kecurigaan, chemistry keduanya berkembang menjadi salah satu daya tarik terbesar drama ini.

Selain mereka, ada Lin Yun sebagai Song Yinzhang, pemain pipa berbakat yang sering dimanipulasi orang lain, serta Liu Yan sebagai Sun Sanniang, ahli membuat kue yang pemberani dan blak-blakan.

Peran Liu Yifei sebagai Zhao Pan’er mendapatkan pujian besar dan dianggap sebagai salah satu penampilan televisi terbaik dalam kariernya.

Ia berhasil membawakan karakter perempuan yang cerdas, kuat, emosional, namun tetap elegan dan realistis.

Chemistry-nya dengan Chen Xiao juga disebut sangat intens dan memikat, hingga pasangan mereka menjadi salah satu pasangan layar kaca paling populer pada tahun 2022.

Ulasan IMDb oleh n-58763: Saya mendengar drama ini sangat populer di Tiongkok saat ini. Senang melihat drama terbaru Crystal Liu lagi, dia sangat cantik dan tampil sangat baik di Meng Hua Lu. Saya belajar banyak tentang budaya Tiongkok kuno dari drama ini.

4. Return of the Condor Heroes (2006)

Return of the Condor Heroes (2006) (Foto: imdb)

Genre : Wuxia, Fantasi, Romansa

: Wuxia, Fantasi, Romansa Rating (IMDb) : 7.3/10

: 7.3/10 Pemain : Liu Yifei, Huang Xiaoming, Yang Mi, Kong Lin, Wang Luoyong, Jessey Meng

: Liu Yifei, Huang Xiaoming, Yang Mi, Kong Lin, Wang Luoyong, Jessey Meng Situs atau platform streaming : Vidio, Prime Video

: Vidio, Prime Video Tonton trailer: Return of the Condor Heroes (2006)

Return of the Condor Heroes (神雕侠侣) versi 2006 merupakan salah satu serial wuxia paling terkenal dari Tiongkok yang diadaptasi dari novel legendaris karya Jin Yong.

Drama ini berfokus pada kisah cinta terlarang antara Yang Guo dan gurunya sendiri, Xiaolongnü atau yang dikenal di Indonesia sebagai Bibi Lung.

Hingga sekarang, versi 2006 masih dianggap sebagai salah satu adaptasi paling populer karena visualnya yang indah, sinematografi megah, serta chemistry kuat antara para pemerannya.

Cerita mengikuti perjalanan Yang Guo yang diperankan oleh Huang Xiaoming, seorang pendekar muda yang keras kepala namun berbakat.

Ia kemudian bertemu Xiaolongnü, diperankan oleh Liu Yifei, seorang wanita dingin, anggun, dan misterius yang tinggal terasing di Makam Kuno.

Hubungan guru dan murid mereka perlahan berubah menjadi cinta yang mendalam, tetapi hubungan tersebut dianggap tabu dalam dunia persilatan.

Kisah cinta mereka harus menghadapi berbagai konflik, perpisahan, pengkhianatan, hingga peperangan besar antar perguruan.

Selain kisah cinta utamanya, drama ini juga dipenuhi intrik dunia persilatan, pertarungan antar pendekar, dan konflik politik yang membuat ceritanya semakin epik.

Serial ini dikenal memiliki pemandangan alam yang sangat memukau dan atmosfer wuxia klasik yang kuat.

Tak heran jika banyak penggemar wuxia menganggap versi ini sebagai salah satu adaptasi terbaik dari novel Jin Yong.

Pemerannya terdiri dari banyak aktor dan aktris terkenal, termasuk Yang Mi sebagai Guo Xiang, Kong Lin sebagai Huang Rong, Wang Luoyong sebagai Guo Jing, dan Jessey Meng sebagai Li Mochou.

Peran Liu Yifei sebagai Xiaolongnü atau Bibi Lung dianggap sangat ikonik dan menjadi salah satu karakter paling melekat dalam kariernya.

Visual Liu Yifei saat mengenakan kostum putih khas Xiaolongnü bahkan membuatnya dijuluki seperti “peri dunia persilatan”.

Penampilannya sering dibandingkan dengan versi klasik tahun 1983 yang diperankan Idy Chan, dan banyak penggemar menganggap Liu Yifei sebagai salah satu versi terbaik karakter tersebut.

Ulasan IMDb oleh tjong_filipus: Ini adalah serial wuxia terbaik yang pernah saya tonton! Ceritanya sangat bagus, tidak bisa ditebak, dan penuh emosi. Cerita ini diadaptasi dari novel berjudul sama (Shen Diao Xia Lv) karya Jin Yong (Louis Cha). Dia adalah penulis yang sangat hebat. Meskipun ceritanya fiksi, saya sangat menikmatinya. Saya bahkan sudah menonton serial ini 8 kali dalam 5 tahun terakhir. Serial ini pertama kali muncul pada tahun 1976, lalu dibuat ulang berkali-kali. Yang paling terkenal menurut saya adalah versi 1983 dengan Andy Lau sebagai pemeran utama. Secara pribadi, favorit saya adalah versi 2006 dengan Liu Yi Fei sebagai pemeran utama wanita >.< Serial ini sebenarnya bagian dari trilogi Condor, didahului oleh Legend of Condor Heroes dan dilanjutkan oleh Heaven Sword and Dragon Sabre. Secara keseluruhan, ini adalah serial wuxia terbaik sepanjang masa!!

5. Chinese Paladin (2005)

Chinese Paladin (2005) (Foto: imdb)

Genre : Wuxia, Fantasi, Petualangan, Romansa

: Wuxia, Fantasi, Petualangan, Romansa Rating (IMDb) : 7.5/10

: 7.5/10 Pemain : Hu Ge, Liu Yifei, Ady An, Eddie Peng, Esther Liu

: Hu Ge, Liu Yifei, Ady An, Eddie Peng, Esther Liu Situs atau platform streaming : Rakuten Viki

: Rakuten Viki Tonton trailer: Chinese Paladin (2005)

Chinese Paladin (2005) adalah salah satu drama wuxia fantasi paling legendaris dari Tiongkok yang diadaptasi dari video game populer The Legend of Sword and Fairy.

Drama ini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan drama fantasi China modern dan hingga sekarang masih dianggap sebagai serial klasik yang sangat dicintai penggemar C-drama.

Dengan kombinasi petualangan, romansa tragis, komedi, dan elemen mitologi, serial ini berhasil menjadi salah satu drama paling ikonik pada masanya.

Cerita mengikuti Li Xiaoyao yang diperankan oleh Hu Ge, seorang pemuda nakal namun berhati baik yang bekerja sebagai pelayan penginapan.

Demi mencari obat untuk bibinya yang sakit, ia melakukan perjalanan ke sebuah pulau misterius.

Di sana, ia bertemu Zhao Ling’er yang diperankan oleh Liu Yifei, seorang gadis lembut yang ternyata merupakan putri Kerajaan Nan Zhao dan keturunan Dewi Nuwa.

Pertemuan mereka berkembang menjadi kisah cinta yang mendalam, tetapi perjalanan mereka dipenuhi tragedi, pengkhianatan, konflik politik, hingga ancaman besar yang dapat menghancurkan dunia.

Selain hubungan antara Xiaoyao dan Ling’er, cerita juga menampilkan cinta segitiga yang emosional serta pengorbanan besar demi menyelamatkan rakyat dan dunia persilatan.

Selain Hu Ge dan Liu Yifei, drama ini juga dibintangi Ady An sebagai Lin Yueru, Eddie Peng sebagai Tang Yu, dan Esther Liu sebagai A’nu.

Chemistry antara Hu Ge dan Liu Yifei menjadi salah satu aspek paling dikenang oleh penggemar drama China hingga sekarang.

Peran Liu Yifei sebagai Zhao Ling’er dianggap sebagai salah satu penampilan terbaik dan paling ikonik dalam seluruh kariernya.

Saat membintangi serial ini, usianya masih sekitar 16–17 tahun, tetapi Liu Yifei sudah mampu menghadirkan karakter yang sangat emosional dan memikat.

Aura polos, lembut, dan “seperti peri” yang dimilikinya dianggap sangat cocok dengan karakter Ling’er sebagai keturunan dewi.

Ulasan IMDb oleh Mei_Li_2008: Yang ini adalah yang terbaik, jika Anda ingin mengetahui tentang mitologi Tiongkok atau menonton serial TV China maka ini adalah tontonan wajib. Ada unsur dongeng, petualangan yang bagus, pemeran utama yang kuat, semuanya sangat luar biasa.

6. Demi-Gods and Semi-Devils (2003)

Demi-Gods and Semi-Devils (2003) (Foto: prime video)

Genre : Wuxia, Drama, Action, Romansa

: Wuxia, Drama, Action, Romansa Rating (IMDb) : 7.7/10

: 7.7/10 Pemain : Hu Jun, Jimmy Lin, Gao Hu, Liu Yifei, Liu Tao, Chen Hao, Jiang Xin, Shu Chang

: Hu Jun, Jimmy Lin, Gao Hu, Liu Yifei, Liu Tao, Chen Hao, Jiang Xin, Shu Chang Situs atau platform streaming : Prime Video, WeTV

: Prime Video, WeTV Tonton trailer: Demi-Gods and Semi-Devils (2003)

Demi-Gods and Semi-Devils (天龙八部) versi 2003 merupakan salah satu serial wuxia klasik Tiongkok yang paling terkenal dan sering dianggap sebagai salah satu adaptasi terbaik dari novel legendaris karya Jin Yong.

Drama ini memiliki skala cerita yang besar dengan dunia persilatan yang kompleks, penuh intrik politik, konflik identitas, persaudaraan, pengkhianatan, dan tragedi emosional.

Berlatar pada masa Dinasti Song Utara, serial ini menghadirkan kisah epik tentang tiga pria dengan latar belakang dan kepribadian yang sangat berbeda yang akhirnya dipertemukan oleh takdir dan menjadi saudara angkat.

Tokoh pertama adalah Qiao Feng, diperankan oleh Hu Jun, seorang pemimpin Beggar Clan yang terkenal gagah berani, kuat, dan sangat dihormati di dunia persilatan.

Hidupnya berubah drastis ketika identitas aslinya sebagai keturunan bangsa Khitan terungkap.

Dari seorang pahlawan besar, ia tiba-tiba dijauhi, dicurigai, dan dianggap musuh oleh banyak orang.

Perjalanan hidup Qiao Feng dipenuhi tragedi, pengorbanan, dan konflik batin yang membuat karakternya menjadi salah satu tokoh wuxia paling ikonik dalam karya Jin Yong.

Tokoh kedua adalah Duan Yu yang diperankan Jimmy Lin. Ia merupakan pangeran dari Kerajaan Dali yang memiliki sifat naif, ramah, lembut, dan awalnya sama sekali tidak tertarik dengan dunia bela diri.

Namun karena berbagai kejadian tak terduga, Duan Yu justru memperoleh ilmu bela diri tingkat tinggi yang sangat kuat.

Berbeda dari pendekar pada umumnya, ia lebih mengandalkan kecerdasan dan hati nurani daripada kekerasan, sehingga menghadirkan warna yang unik di dalam cerita.

Sementara itu, tokoh ketiga adalah Xu Zhu yang diperankan Gao Hu, seorang biksu Shaolin sederhana yang jujur, berhati baik, dan rendah hati.

Tanpa sengaja, ia terlibat dalam perebutan kekuasaan besar di dunia persilatan dan perlahan berubah menjadi sosok penting yang memegang pengaruh besar.

Perjalanan Xu Zhu memperlihatkan bagaimana seseorang yang tampaknya biasa saja dapat terseret ke dalam konflik besar yang mengubah hidupnya secara total.

Serial ini dibintangi deretan aktor dan aktris terkenal seperti Hu Jun sebagai Qiao Feng atau Xiao Feng, Jimmy Lin sebagai Duan Yu, Gao Hu sebagai Xu Zhu, Liu Tao sebagai Azhu, Chen Hao sebagai Azi, Jiang Xin sebagai Mu Wanqing, dan Shu Chang sebagai Tianshan Tonglao.

Di antara semua karakter tersebut, salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Wang Yuyan yang diperankan oleh Liu Yifei.

Dalam drama ini, Liu Yifei memerankan Wang Yuyan, putri dari Villa Mantuo yang dikenal memiliki kecantikan luar biasa dan kemampuan menghafal teknik bela diri dari berbagai sekte hanya dengan melihatnya sekali.

Ulasan IMDb oleh xuefeiding-92364: Hu Jun, Lin Zhiying, Gao Hu, Liu Yifei dan bintang lainnya dari Tianlong Ba Bu adalah versi remake terbaik sejauh ini. Kebijaksanaan, keberanian, dan kecerdasan para tokoh di dunia Jianghu benar-benar terasa, para aktor berhasil menangkap esensi karakter dalam novel aslinya, serta pengambilan gambar yang nyata dan penghormatan terhadap alur asli membuat serial ini mendapat nilai tinggi.

7. The Story of a Noble Family (2003)

The Story of a Noble Family (2003) (Foto: imdb)

Genre : Romansa, Melodrama, Drama Keluarga

: Romansa, Melodrama, Drama Keluarga Rating (IMDb) : 7.6/10

: 7.6/10 Pemain : Chen Kun, Dong Jie, Liu Yifei, Kou Zhenhai, Wu Jing

: Chen Kun, Dong Jie, Liu Yifei, Kou Zhenhai, Wu Jing Situs atau platform streaming : YouTube, Plex

: YouTube, Plex Tonton trailer: The Story of a Noble Family (2003)

The Story of a Noble Family (金粉世家 / Jin Fen Shi Jia) adalah drama romansa melodrama klasik tahun 2003 yang diadaptasi dari novel karya Zhang Henshui.

Serial sepanjang 40 episode ini mengambil latar era Republik Tiongkok pada awal abad ke-20 dan menghadirkan kisah cinta tragis yang dibalut kemewahan keluarga bangsawan, konflik sosial, dan kehancuran perlahan sebuah keluarga besar.

Drama ini terkenal karena atmosfernya yang elegan, emosional, dan penuh nuansa nostalgia.

Cerita berpusat pada Jin Yanxi yang diperankan Chen Kun, putra bungsu dari keluarga bangsawan kaya raya yang sangat berpengaruh.

Meski hidup dalam kemewahan, Yanxi memiliki jiwa yang romantis dan keras kepala. Ia jatuh cinta kepada Leng Qingqiu, diperankan Dong Jie, seorang gadis miskin namun cerdas dan berpendidikan.

Hubungan mereka menjadi inti utama cerita, tetapi cinta mereka harus menghadapi berbagai masalah, mulai dari perbedaan kelas sosial, tekanan keluarga, hingga konflik emosional yang perlahan menghancurkan hubungan mereka.

Dalam drama ini, Liu Yifei memerankan Bai Xiuzhu, seorang wanita kaya yang dimanja keluarga dan sangat mencintai Jin Yanxi.

Karakternya digambarkan elegan, angkuh, emosional, pencemburu, tetapi sebenarnya sangat rapuh dalam urusan cinta.

Peran Bai Xiuzhu menjadi salah satu karakter awal yang membantu melambungkan nama Liu Yifei di industri hiburan Tiongkok.

Ulasan MyDramaList oleh God: Mari kita bahas kisah cinta utamanya... sempurna!!! Sangat berani dari penulis naskah untuk mengeksplorasi sisi gelap dan nyata yang menjadi bahan dalam melodrama ini. Penceritaan sangat cerdas dan tidak terburu-buru. Ada foreshadowing terhadap hal-hal yang akan terjadi, tetapi penonton terlalu terhanyut dalam romansa sehingga akhir ceritanya tidak terduga, namun sangat realistis.

8. The Forbidden Kingdom (2008)

The Forbidden Kingdom (2008) (Foto: imdb)

Genre : Action, Fantasi, Petualangan, Wuxia

: Action, Fantasi, Petualangan, Wuxia Rating (IMDb) : 6.5/10

: 6.5/10 Pemain : Jackie Chan, Jet Li, Michael Angarano, Liu Yifei, Li Bingbing, Collin Chou

: Jackie Chan, Jet Li, Michael Angarano, Liu Yifei, Li Bingbing, Collin Chou Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: The Forbidden Kingdom (2008)

The Forbidden Kingdom adalah film aksi-fantasi petualangan tahun 2008 yang sangat terkenal karena menjadi kolaborasi pertama antara dua legenda seni bela diri dunia, Jackie Chan dan Jet Li.

Film ini memadukan elemen wuxia klasik Tiongkok dengan konsep petualangan fantasi ala Hollywood, sehingga menghadirkan pengalaman yang unik bagi penonton Barat maupun Asia.

Selain adegan aksinya yang spektakuler, film ini juga dikenal karena atmosfer dunia fantasinya yang penuh nuansa mitologi Tiongkok.

Cerita dimulai dari Jason Tripitikas yang diperankan Michael Angarano, seorang remaja Amerika yang sangat terobsesi dengan film kung fu klasik.

Suatu hari, ketika mengunjungi toko barang antik di Chinatown, ia menemukan tongkat sakti milik Raja Kera atau Sun Wukong.

Penemuan tersebut secara misterius membawa Jason kembali ke Tiongkok kuno, tempat dunia dipenuhi pendekar, sihir, dan peperangan besar.

Di dunia baru itu, Jason mengetahui bahwa Raja Kera telah dipenjara oleh Panglima Giok atau Jade Warlord, seorang penguasa kejam yang haus kekuasaan.

Jason kemudian mendapat tugas penting untuk mengembalikan tongkat sakti tersebut kepada pemilik aslinya demi membebaskan Raja Kera dan memulihkan keseimbangan dunia.

Dalam perjalanannya, ia dibantu oleh dua pendekar misterius, yaitu Lu Yan yang diperankan Jackie Chan dan si Biksu Pendiam yang diperankan Jet Li.

Salah satu daya tarik terbesar film ini tentu saja adalah pertarungan antara Jackie Chan dan Jet Li yang sudah lama dinantikan penggemar film bela diri dunia.

Adegan aksi mereka dipadukan dengan koreografi wuxia yang cepat, akrobatik, dan penuh gaya klasik kung fu.

Selain ketiga tokoh utama tersebut, film ini juga dibintangi Liu Yifei sebagai Golden Sparrow atau Gadis Burung Emas, Li Bingbing sebagai Ni-Chang si Penyihir Rambut Putih, dan Collin Chou sebagai Panglima Giok.

Dalam film ini, Liu Yifei memerankan Golden Sparrow, seorang pejuang yatim piatu yang berusaha membalas dendam kepada Panglima Giok karena masa lalunya yang tragis.

Peran Liu Yifei mendapat perhatian positif karena ia tidak hanya tampil cantik dan anggun, tetapi juga menunjukkan kemampuan aksi bela diri yang cukup mengesankan.

Dalam beberapa adegan, ia menggunakan senjata pisau kembar dengan gerakan yang cepat dan lincah.

Ulasan IMDb oleh akain8033: Saya memiliki ekspektasi yang cukup tinggi sebelum menonton film ini. Mengetahui Jackie Chan dan Jet Li akhirnya beradu peran di layar besar adalah hal yang luar biasa. The Forbidden Kingdom sangat lucu. Saya bahkan tidak menyangka ini akan menjadi film komedi sampai saya menontonnya. Adegan pertarungannya LUAR BIASA! Jackie dan Jet memberikan akting yang luar biasa. Salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat akhir-akhir ini. Hal terburuk dari film ini adalah ceritanya. Itu buruk sekali. Salah satu cerita paling konyol yang pernah saya lihat. Jika bukan karena adegan pertarungan dan akting yang bagus, film ini bisa jadi salah satu film terburuk. Tapi jika Anda suka kung fu, Anda mungkin akan menyukai film ini.

9. Mulan (2020)

Mulan (2020) (Foto: imdb)

Genre : Action, Fantasi, Drama, Petualangan

: Action, Fantasi, Drama, Petualangan Rating (IMDb) : 5.8/10

: 5.8/10 Pemain : Liu Yifei, Donnie Yen, Gong Li, Jet Li, Jason Scott Lee, Yoson An

: Liu Yifei, Donnie Yen, Gong Li, Jet Li, Jason Scott Lee, Yoson An Situs atau platform streaming : Disney+ Hotstar

: Disney+ Hotstar Tonton trailer: Mulan (2020)

Mulan (2020) merupakan film live-action adaptasi dari animasi klasik Disney tahun 1998 yang terinspirasi dari legenda rakyat Tiongkok tentang Hua Mulan.

Berbeda dari versi animasinya yang penuh unsur musikal dan komedi, film ini dibuat dengan pendekatan yang jauh lebih serius dan realistis, menonjolkan nuansa aksi perang, kehormatan, serta perjuangan identitas diri.

Cerita berpusat pada Hua Mulan, diperankan oleh Liu Yifei, seorang wanita muda pemberani yang memutuskan menyamar sebagai laki-laki dengan nama “Hua Jun” demi menggantikan ayahnya yang sudah sakit untuk mengikuti wajib militer melawan pasukan penjajah dari Utara, yaitu bangsa Rouran.

Film ini mengikuti perjalanan Mulan yang harus bertahan di lingkungan militer yang keras sambil menyembunyikan identitas aslinya.

Di tengah latihan berat, peperangan besar, dan tekanan untuk menjadi prajurit sempurna, Mulan perlahan menunjukkan kemampuan bertarung luar biasa yang berasal dari penguasaan “Chi” atau energi dalam.

Salah satu perbedaan paling besar dibanding versi animasi 1998 adalah tidak hadirnya karakter naga kecil Mushu serta tidak adanya adegan musikal atau lagu-lagu ikonik seperti di film animasinya.

Pendekatan ini membuat Mulan versi live-action terasa lebih seperti film epik perang wuxia dengan atmosfer serius dan sinematografi megah khas film aksi Tiongkok modern.

Film ini dibintangi banyak aktor Asia ternama. Liu Yifei tampil sebagai Hua Mulan, sementara Donnie Yen memerankan Komandan Tung, mentor sekaligus pemimpin pasukan tempat Mulan berlatih.

Gong Li berperan sebagai Xianniang, seorang penyihir kuat yang memiliki hubungan emosional dengan perjuangan Mulan.

Jet Li tampil sebagai Kaisar Tiongkok, Jason Scott Lee menjadi antagonis utama Böri Khan, dan Yoson An memerankan Chen Honghui.

Penampilan Liu Yifei sebagai Mulan mendapatkan banyak perhatian, terutama dari sisi fisik dan kemampuan aksinya.

Liu Yifei dipuji karena melakukan sekitar 90 persen adegan berbahaya atau stunt sendiri, termasuk adegan berkuda, pertarungan pedang, hingga koreografi bela diri yang cukup intens.

Selain perdebatan soal kualitas film, Mulan (2020) juga menghadapi beberapa kontroversi besar sebelum dan sesudah perilisannya.

Salah satu kontroversi terbesar muncul setelah Liu Yifei mengunggah dukungan terhadap kepolisian Hong Kong di media sosial Weibo saat demonstrasi besar terjadi di wilayah tersebut.

Hal ini memicu gerakan #BoycottMulan di berbagai negara dan menjadi perdebatan luas di internet.

Film ini juga menuai kritik karena sebagian proses syuting dilakukan di wilayah Xinjiang, Tiongkok.

Disney mendapat sorotan tajam setelah mencantumkan ucapan terima kasih kepada biro keamanan publik setempat dalam kredit film, karena wilayah tersebut terkait dengan isu hak asasi manusia terhadap etnis Uyghur.

Selain itu, banyak penggemar versi animasi klasik juga kecewa dengan keputusan Disney menghilangkan karakter ikonik, seperti Mushu dan Li Shang, yang sebelumnya dianggap sebagai bagian penting dari daya tarik Mulan versi 1998.