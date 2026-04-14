10 Film Priyanka Chopra Terbaik, dari Romance, Action, hingga Thriller!

Priyanka Chopra Jonas adalah aktris, produser, model, dan penyanyi asal India yang berhasil bertransformasi dari ikon Bollywood menjadi superstar global.

Ia sempat menjadi salah satu aktris dengan bayaran tertinggi di India sebelum merambah Hollywood dan meraih popularitas internasional.

Kariernya melejit setelah memenangkan Miss World 2000 di London pada usia 18 tahun, yang membuka jalannya ke dunia hiburan.

Ia memulai debut lewat Thamizhan (2002) dan The Hero: Love Story of a Spy (2003), lalu mendapat pengakuan luas melalui Aitraaz (2004) dan Fashion (2008) yang membawanya meraih National Film Award.

Bagi Anda yang ingin melihat kualitas aktingnya secara lebih mendalam, ada sejumlah film dan acara TV yang menampilkan performa terbaiknya, mulai dari peran emosional hingga aksi yang kuat, dan layak masuk dalam daftar tontonan wajib.

Rekomendasi Film dan Acara TV Priyanka Chopra dengan Rating Tertinggi

Berikut adalah rekomendasi film dan acara TV Priyanka Chopra Jonas terbaik yang menampilkan beragam peran kuat, emosional, hingga penuh aksi, sekaligus menunjukkan kemampuan aktingnya yang konsisten berkembang dari industri Bollywood hingga Hollywood:

1. The Bluff (2026)

Genre : Aksi, Thriller, Petualangan, Bajak Laut

: Aksi, Thriller, Petualangan, Bajak Laut Rating (IMDb) : 5.8/10

: 5.8/10 Pemain : Priyanka Chopra Jonas, Karl Urban, Ismael Cruz Córdova, Safia Oakley-Green, Temuera Morrison

: Priyanka Chopra Jonas, Karl Urban, Ismael Cruz Córdova, Safia Oakley-Green, Temuera Morrison Situs atau platform streaming : Prime Video

Film ini merupakan aksi-thriller bertema bajak laut yang mengambil latar abad ke-19 di kawasan Karibia, disutradarai oleh Frank E. Flowers.

Ceritanya berfokus pada Ercell “Bloody Mary” Bodden yang diperankan oleh Priyanka Chopra, seorang mantan bajak laut legendaris yang mencoba meninggalkan masa lalunya yang kelam demi hidup damai bersama keluarganya di Kepulauan Cayman.

Ia hidup bersama suami, anak, dan adik iparnya, membangun kehidupan yang jauh dari kekerasan.

Namun, ketenangan tersebut tidak bertahan lama ketika masa lalunya kembali menghantui, terutama lewat sosok Kapten Francisco Connor (Karl Urban), pria kejam yang pernah ia khianati secara brutal.

Ancaman ini memaksa Ercell kembali menjadi “Bloody Mary”, versi dirinya yang penuh kekerasan dan tanpa ampun, demi melindungi orang-orang yang ia cintai dari ancaman bajak laut yang mengepung kehidupannya.

Peran Priyanka Chopra dalam film ini menjadi salah satu elemen paling menonjol. Ia dipuji karena mampu menghadirkan karakter yang sangat “brutal” sekaligus karismatik, dengan aksi fisik yang intens dan mengintimidasi.

Tidak hanya itu, ia juga berhasil menunjukkan sisi emosional sebagai seorang ibu yang penuh kasih, menciptakan kontras kuat dengan persona bajak lautnya.

Bahkan Karl Urban sendiri memuji performanya, menyebut kemampuan akting fisik Priyanka dalam adegan pertarungan setara dengan Sigourney Weaver.

Review oleh michelecarmignani:

Saya sangat menikmati The Bluff. Ini adalah film aksi yang solid, seru, dan menghibur. Priyanka Chopra Jonas tampil luar biasa; ia karismatik dan sangat cocok untuk peran ini. Adegan aksinya dibuat dengan sangat baik dan koreografinya rapi, dengan cukup banyak unsur kekerasan yang pasti disukai para penggemar. Saya jujur tidak mengerti kenapa rating film ini cukup rendah. Saya bertanya-tanya apakah ini karena sebagian orang masih bermasalah dengan karakter utama perempuan yang kuat, cerdas, dan kompeten. Jika film ini dinilai sesuai dengan apa adanya—sebuah tontonan aksi yang hebat—maka nilainya pantas di kisaran 7.5 atau 8/10. Film ini benar-benar memberikan apa yang dijanjikan. Sangat direkomendasikan!

2. Heads of State (2025)

Genre : Aksi, Komedi, Politik

: Aksi, Komedi, Politik Rating (IMDb) : 6.4/10

: 6.4/10 Pemain : Idris Elba, John Cena, Priyanka Chopra Jonas, Jack Quaid, Paddy Considine

: Idris Elba, John Cena, Priyanka Chopra Jonas, Jack Quaid, Paddy Considine Situs atau platform streaming : Prime Video, Apple TV, Google Play Movies

Heads of State adalah film aksi-komedi Amerika yang dirilis secara global pada 2 Juli 2025 melalui Prime Video dan disutradarai oleh Ilya Naishuller.

Film ini mengangkat premis unik tentang dua pemimpin dunia, Presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Inggris, yang memiliki hubungan rivalitas publik, tetapi terpaksa bekerja sama ketika mereka menjadi target ancaman dari musuh asing.

Cerita berpusat pada dinamika “buddy-cop” antara Will Derringer (John Cena) dan Sam Clarke (Idris Elba).

Konflik mencapai puncaknya ketika Air Force One ditembak jatuh, memaksa keduanya bertahan hidup dalam situasi ekstrem sekaligus mengungkap konspirasi global yang lebih besar.

Di tengah kekacauan tersebut, mereka harus mengesampingkan ego masing-masing demi misi yang lebih besar.

Priyanka Chopra tampil sebagai Noel Bisset, agen MI6 yang menjadi salah satu karakter paling penting dalam cerita.

Perannya mendapat banyak pujian karena digambarkan sebagai sosok yang cerdas, dingin, dan selalu berpikir beberapa langkah ke depan.

Ia sering menjadi “penyelamat” bagi dua karakter utama pria yang cenderung impulsif. Selain itu, adegan aksi yang ia lakukan juga sangat intens dan brutal, bahkan mampu mengimbangi performa fisik Idris Elba dan John Cena.

Review oleh michaelrwallace:

Film ini cukup mudah ditebak dan sederhana, tanpa mencoba mendefinisikan ulang genre. John Cena tampil sangat menyenangkan sebagai aktor yang menjadi politisi dan tampak “tidak siap” menghadapi situasi. Idris Elba memberikan performa yang solid dan bisa diandalkan—jelas aktor terbaik dalam film ini—meskipun ia tidak terlalu serius membawakan perannya. Priyanka Chopra Jonas tidak memberikan kontribusi besar selain beberapa lelucon yang agak konyol, meskipun mungkin tujuannya untuk menambah sedikit kedalaman emosional agar ritme film lebih bervariasi. Jika Anda mencari film ringan untuk ditonton sambil melakukan hal lain, ini pilihan yang tepat. Filmnya besar, berisik, berlebihan, dan meskipun terasa konyol, saya tetap sangat menikmatinya.

3. Citadel (2023)

Genre : Spy, Thriller, Fiksi Ilmiah, Aksi

: Spy, Thriller, Fiksi Ilmiah, Aksi Rating (IMDb) : 6.1/10

: 6.1/10 Pemain : Priyanka Chopra Jonas, Richard Madden, Stanley Tucci, Lesley Manville

: Priyanka Chopra Jonas, Richard Madden, Stanley Tucci, Lesley Manville Situs atau platform streaming : Prime Video

Citadel adalah serial spy-thriller fiksi ilmiah produksi Russo Brothers yang dirilis di Prime Video.

Serial ini mengisahkan tentang sebuah agensi mata-mata global independen bernama Citadel yang bertugas menjaga stabilitas dunia.

Namun, delapan tahun sebelum alur utama dimulai, organisasi ini dihancurkan oleh sindikat misterius bernama Manticore.

Cerita kemudian mengikuti dua agen elit Citadel, Mason Kane (Richard Madden) dan Nadia Sinh (Priyanka Chopra), yang selamat dari kehancuran tersebut tetapi kehilangan seluruh ingatan mereka akibat sebuah insiden ledakan kereta.

Delapan tahun kemudian, Mason hidup dengan identitas baru tanpa mengetahui masa lalunya, hingga akhirnya ia ditemukan oleh Bernard Orlick (Stanley Tucci) yang membawanya kembali ke dunia spionase untuk menghentikan ancaman Manticore.

Peran Priyanka Chopra sebagai Nadia Sinh menjadi salah satu kekuatan utama serial ini.

Ia digambarkan sebagai agen yang sangat tangguh, karismatik, dan memikat, sekaligus menjadi penggerak utama cerita.

Tidak hanya sekadar tampil stylish, Priyanka juga melakukan sebagian besar adegan aksi dan stunt sendiri, bahkan tetap melanjutkan syuting meski sempat mengalami cedera ringan.

Peran ini juga dianggap sebagai langkah besar bagi representasi aktris keturunan India di Hollywood, karena ia mengambil peran aksi besar yang biasanya didominasi aktor pria.

Review oleh Supermanfan-13:

Secara pribadi, saya merasa Citadel sama bagusnya dengan yang saya harapkan. Namun karena banyak ulasan yang beragam, saran saya adalah tonton saja sendiri. Ceritanya tentang dua mata-mata yang saling mencintai (Richard Madden dan Priyanka Chopra Jonas), tetapi kehilangan ingatan setelah agensi mereka dihancurkan oleh sindikat kuat. Delapan tahun kemudian, mereka hidup dengan identitas baru tanpa ingatan sebagai mata-mata. Mereka kemudian mencoba mendapatkan kembali ingatan mereka untuk mencegah terbentuknya tatanan dunia baru. Cerita seperti ini memang sudah sering dibuat, tetapi Citadel tetap menghadirkannya dengan pendekatan yang terasa segar. Memang ada bagian yang kurang masuk akal, tetapi jika Anda menontonnya dengan santai, ini adalah thriller penuh aksi yang sangat menghibur.

4. Love Again (2023)

Genre : Komedi Romantis, Drama

: Komedi Romantis, Drama Rating (IMDb) : 5.9/10

: 5.9/10 Pemain : Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, Celine Dion, Arinze Kene, Russell Tovey

: Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, Celine Dion, Arinze Kene, Russell Tovey Situs atau platform streaming : Netflix, Apple TV, Google Play Movies

Love Again adalah film komedi romantis yang disutradarai oleh Jim Strouse dan merupakan remake dari film Jerman SMS für Dich.

Film ini mengangkat tema cinta, kehilangan, dan kesempatan kedua melalui kisah yang emosional namun ringan.

Ceritanya mengikuti Mira Ray (Priyanka Chopra), seorang ilustrator buku anak-anak yang masih berduka atas kematian tunangannya.

Dua tahun setelah kepergian sang kekasih, ia masih rutin mengirim pesan teks romantis ke nomor lama almarhum sebagai cara meluapkan perasaannya.

Tanpa ia ketahui, nomor tersebut kini digunakan oleh Rob Burns (Sam Heughan), seorang jurnalis musik yang sedang mengalami patah hati.

Rob tersentuh oleh kejujuran pesan-pesan tersebut dan, dengan bantuan Celine Dion yang berperan sebagai dirinya sendiri, mencoba menemukan Mira.

Penampilan Priyanka Chopra dalam film ini mendapat respons yang beragam. Di satu sisi, ia dipuji karena mampu menyampaikan emosi duka dengan cukup menyentuh dan memberikan nuansa hangat pada karakter Mira.

Namun di sisi lain, beberapa kritikus merasa chemistry antara dirinya dan Sam Heughan kurang kuat, serta penampilannya dianggap terlalu “sempurna” untuk menggambarkan seseorang yang sedang berduka mendalam.

Bahkan, ada yang menilai kehadiran Celine Dion justru lebih mencuri perhatian dibandingkan peran utamanya.

Review oleh cahidi:

Film rom-com ini dibuat khusus untuk para penggemar Celine Dion. Mengapa? Karena ia memainkan peran penting dalam alur cerita, belum lagi banyak lagunya yang digunakan dalam film ini. Sebagai seseorang yang menyukai lagu-lagu Celine, saya juga menikmati film ini. Jangan terpengaruh oleh penilaian orang-orang yang secara tidak sensitif mengatakan bahwa karakter utama terlalu lama berduka atas kekasihnya yang telah meninggal. Orang-orang seperti itu seolah “mati rasa” sehingga tidak bisa berempati dengan orang yang sedang berduka. Mereka tidak memahami betapa sulitnya keluar dari masa kelam tersebut. Bagi Anda yang masih bisa merasakan cinta, cobalah menonton film ini. Anda tidak akan menyesal, terutama jika Anda penggemar berat Celine Dion.

5. The Matrix Resurrections (2021)

Genre : Aksi, Fiksi Ilmiah

: Aksi, Fiksi Ilmiah Rating (IMDb) : 5.6/10

: 5.6/10 Pemain : Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris

: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris Situs atau platform streaming : Apple TV, Google Play Movies

The Matrix Resurrections merupakan film keempat dari waralaba The Matrix yang disutradarai oleh Lana Wachowski, dirilis 18 tahun setelah The Matrix Revolutions.

Film ini kembali mengikuti kisah Neo (Keanu Reeves), yang hidup kembali dalam simulasi Matrix sebagai Thomas Anderson, seorang desainer game yang menciptakan game berdasarkan ingatan samar masa lalunya.

Cerita berfokus pada upaya kebangkitan Neo dan Trinity (Carrie-Anne Moss), yang kini hidup terpisah dan tidak saling mengenali.

Dengan bantuan karakter baru seperti Bugs dan versi baru Morpheus, Neo perlahan menyadari realitas sebenarnya.

Film ini berlatar sekitar 60 tahun setelah kejadian sebelumnya, di mana mesin kembali memanfaatkan Neo dan Trinity untuk menjaga stabilitas Matrix versi baru.

Priyanka Chopra muncul sebagai Sati versi dewasa, sebuah program yang memiliki peran penting dalam membantu rencana penyelamatan Trinity.

Meskipun bukan karakter utama dalam aksi, perannya tetap krusial dalam perkembangan cerita.

Penampilannya dinilai solid, meski lebih berfungsi sebagai pendukung naratif.

Priyanka sendiri mengungkapkan bahwa pengalaman syuting film ini cukup menegangkan, terutama karena ia harus langsung menghadapi dialog panjang bersama para pemeran utama sejak hari pertama.

Review oleh ishotmattday:

Film ini seperti sindiran besar terhadap Warner Bros.. Ceritanya mencerminkan bagaimana studio mengambil kendali atas karya Lana Wachowski, bahkan berencana melanjutkan waralaba dengan atau tanpa persetujuannya. Hal ini secara langsung direferensikan dalam percakapan antara Neo dan rekan bisnisnya (Mr. Smith) di awal film. Film ini juga tentang bagaimana Lana menemukan kebebasan dalam mengendalikan dunia yang ia ciptakan, yang kembali ditegaskan di akhir ketika Trinity mengatakan bahwa dunia itu milik mereka. Jika dilihat dari sudut pandang ini, saya cukup menikmatinya. Sepertinya banyak ulasan lain tidak melihatnya dengan cara ini. Namun, jika Anda ingin menonton The Matrix yang “klasik”, sebaiknya tonton saja film tahun 1999.

6. The White Tiger (2021)

Genre : Drama, Kriminal

: Drama, Kriminal Rating (IMDb) : 7.1/10

: 7.1/10 Pemain : Adarsh Gourav, Priyanka Chopra Jonas, Rajkummar Rao, Mahesh Manjrekar

: Adarsh Gourav, Priyanka Chopra Jonas, Rajkummar Rao, Mahesh Manjrekar Situs atau platform streaming : Netflix

The White Tiger adalah film drama kriminal asal India yang dirilis di Netflix dan disutradarai oleh Ramin Bahrani, diadaptasi dari novel pemenang Booker Prize karya Aravind Adiga.

Film ini mengangkat kisah Balram Halwai (Adarsh Gourav), seorang pemuda miskin dari desa yang cerdas, licik, dan penuh ambisi untuk keluar dari jerat kemiskinan serta sistem sosial yang mengekang di India, yang sering diibaratkan sebagai “kandang” kasta.

Perjalanan Balram dimulai ketika ia bekerja sebagai sopir pribadi bagi pasangan kaya yang baru kembali dari Amerika, yaitu Ashok (Rajkummar Rao) dan Pinky Madam (Priyanka Chopra).

Dalam perjalanannya, ia mengalami berbagai penghinaan, ketidakadilan, dan tekanan dari sistem sosial yang timpang.

Tema besar film ini menyoroti kesenjangan sosial ekstrem, korupsi, kesetiaan, serta pengkhianatan, hingga akhirnya Balram memutuskan untuk memberontak dan membentuk takdirnya sendiri dengan cara yang cerdik sekaligus ilegal.

Gaya penceritaannya bahkan sering dibandingkan dengan Parasite atau Joker karena sama-sama mengangkat kisah “underdog” yang melawan sistem.

Peran Priyanka Chopra sebagai Pinky Madam cukup krusial meskipun bukan tokoh utama. Ia memerankan sosok perempuan India-Amerika yang modern dan liberal, namun tetap terjebak dalam sistem kasta dan perlakuan diskriminatif terhadap pelayan, meskipun ia merasa dirinya berbeda.

Aktingnya dinilai mampu menjadi katalis penting bagi transformasi karakter Balram, terutama karena ia membawa nilai-nilai Barat yang bertentangan dengan norma konservatif di India.

Selain itu, Priyanka juga berperan sebagai eksekutif produser, menunjukkan komitmennya dalam membawa cerita Asia Selatan ke panggung global.

Review oleh ramo140:

Paruh pertama film ini sangat cepat dan langsung menarik perhatian. Namun, di pertengahan cerita mulai terasa melambat dan klimaksnya tidak memberikan kepuasan yang besar. Meski begitu, film ini tetap sangat menghibur dan saya sangat merekomendasikannya.

7. We Can Be Heroes (2020)

Genre : Aksi, Komedi, Superhero, Keluarga

: Aksi, Komedi, Superhero, Keluarga Rating (IMDb) : 4.7/10

: 4.7/10 Pemain : Priyanka Chopra Jonas, Pedro Pascal, YaYa Gosselin, Vivien Lyra Blair, Lyon Daniels

: Priyanka Chopra Jonas, Pedro Pascal, YaYa Gosselin, Vivien Lyra Blair, Lyon Daniels Situs atau platform streaming : Netflix

We Can Be Heroes adalah film aksi-komedi superhero keluarga yang disutradarai oleh Robert Rodriguez, yang dikenal lewat Spy Kids dan The Adventures of Sharkboy and Lavagirl.

Dirilis pada 25 Desember 2020 di Netflix, film ini merupakan sekuel mandiri dari The Adventures of Sharkboy and Lavagirl in 3-D (2005).

Cerita berpusat pada kelompok pahlawan super Bumi yang dikenal sebagai “The Heroics”, yang tiba-tiba diculik oleh alien.

Dalam situasi genting tersebut, anak-anak mereka, yang juga memiliki kekuatan super unik, harus bekerja sama untuk melarikan diri dari rumah aman pemerintah dan menyelamatkan orang tua mereka sekaligus planet Bumi.

Di tempat inilah muncul karakter Ms. Granada yang diperankan oleh Priyanka Chopra, sosok pemimpin rumah aman yang misterius dan penuh teka-teki.

Peran Priyanka sebagai Ms. Granada cukup sentral dalam cerita. Ia awalnya tampak sebagai figur otoritas yang tegas, bahkan menjadi antagonis bagi anak-anak tersebut, sebelum akhirnya terungkap memiliki lapisan karakter yang lebih kompleks.

Aktingnya dinilai menghibur dengan gaya yang sedikit campy atau teatrikal, sangat sesuai dengan tone film yang ringan, penuh warna, dan ditujukan untuk penonton keluarga.

Beberapa kritikus bahkan menyebut penampilannya sebagai salah satu yang paling menonjol di antara karakter dewasa, meskipun ada juga yang menganggap perannya agak karikatural.

Review oleh donnasokarijo:

Sebelum Anda membaca komentar-komentar negatif yang menyebut film ini mudah ditebak, terlalu sederhana, atau terlalu “cheesy”, ingatlah bahwa film ini memang dibuat seperti versi superhero dari Spy Kids, yang ditujukan untuk keluarga dan anak-anak. Jika dinilai dari sudut pandang tersebut, film ini sebenarnya tidak seburuk itu. Apakah ini sebuah mahakarya? Tidak. Apakah layak diberi nilai satu? Tentu tidak. Saya memberi nilai 6,5 karena film ini cukup menghibur sebagai tontonan ringan tanpa perlu berpikir keras, dan saya yakin anak-anak akan lebih menikmatinya.

8. The Sky Is Pink (2019)

Genre : Drama, Biografi, Romantis

: Drama, Biografi, Romantis Rating (IMDb) : 7.6/10

: 7.6/10 Pemain : Priyanka Chopra Jonas, Farhan Akhtar, Zaira Wasim, Rohit Saraf

: Priyanka Chopra Jonas, Farhan Akhtar, Zaira Wasim, Rohit Saraf Situs atau platform streaming : Netflix, Apple TV

The Sky Is Pink adalah film drama-biografi India yang sangat mengharukan dan mendapat banyak pujian kritis, disutradarai oleh Shonali Bose.

Film ini diangkat dari kisah nyata Aisha Chaudhary, seorang penulis muda dan motivator yang meninggal akibat penyakit paru-paru langka, pulmonary fibrosis.

Film ini mengisahkan perjalanan panjang keluarga Chaudhary selama 25 tahun, dengan fokus pada kedua orang tua Aisha, yaitu Aditi (Priyanka Chopra) dan Niren (Farhan Akhtar).

Yang membuat film ini unik adalah sudut pandangnya, cerita diceritakan oleh Aisha sendiri (Zaira Wasim) setelah ia meninggal, dengan gaya narasi yang santai, jujur, bahkan terkadang humoris, meskipun membahas tragedi keluarga yang mendalam.

Peran Priyanka Chopra sebagai Aditi Chaudhary dianggap sebagai salah satu performa terbaik dalam kariernya.

Ia berhasil menampilkan sosok ibu yang protektif, gigih, dan rela berkorban, dengan emosi yang sangat kuat dan autentik.

Penampilannya terasa realistis karena ia mampu memerankan karakter dari fase muda hingga tua, menunjukkan perubahan psikologis yang kompleks.

Adegan ketika karakternya mengalami kehancuran emosional bahkan disebut sangat menyayat hati.

Chemistry-nya dengan Farhan Akhtar juga dipuji luar biasa, menggambarkan pasangan modern yang harus bertahan di tengah cobaan berat.

Atas perannya ini, Priyanka mendapatkan nominasi Best Actress (Critics) di Filmfare Awards.

Review oleh manishmanu-98925:

Chemistry antara Farhan Akhtar dan Priyanka Chopra Jonas sangat luar biasa. Ini adalah comeback yang mengesankan bagi Priyanka setelah tiga tahun vakum dari Bollywood. Akting Priyanka sangat kuat, begitu juga dengan Farhan dan Zaira Wasim yang tampil luar biasa. Rohit Saraf juga tampil baik sebagai kakak dari Aisha. Ini merupakan debut yang luar biasa baginya dan menunjukkan potensi besar ke depannya. Namun, film ini mungkin tidak akan disukai semua orang karena bagian kedua terasa agak lambat.

9. Jai Gangaajal (2016)

Genre : Aksi, Kriminal, Drama

: Aksi, Kriminal, Drama Rating (IMDb) : 5.8/10

: 5.8/10 Pemain : Priyanka Chopra Jonas, Prakash Jha, Manav Kaul, Ninad Kamat, Rahul Bhat

: Priyanka Chopra Jonas, Prakash Jha, Manav Kaul, Ninad Kamat, Rahul Bhat Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies

Jai Gangaajal adalah film drama kriminal India yang disutradarai oleh Prakash Jha dan merupakan sekuel dari film Gangaajal (2003).

Film ini berlatar di Bankipur, Bihar, dan mengangkat isu serius, seperti korupsi, perebutan lahan, serta lemahnya penegakan hukum.

Priyanka Chopra memerankan Abha Mathur, seorang perwira polisi wanita pertama yang menjabat sebagai Superintendent of Police (SP) di wilayah tersebut.

Karakternya digambarkan sebagai sosok jujur dan berani yang harus menghadapi jaringan kejahatan yang didukung oleh politisi lokal serta aparat kepolisian yang korup.

Konflik semakin intens ketika ia berhadapan dengan tokoh antagonis seperti Babloo Pandey dan sistem yang sudah rusak dari dalam.

Akting Priyanka dalam film ini secara umum mendapat penilaian positif. Ia berhasil menghadirkan karakter polisi wanita yang kuat, tegas, dan berwibawa.

Adegan aksinya dianggap memuaskan, terutama saat menghadapi para penjahat secara langsung.

Karisma layarnya juga terasa kuat dalam adegan interogasi maupun konfrontasi klimaks.

Namun, beberapa kritikus menilai bahwa meskipun performanya solid, perannya sedikit tersaingi oleh akting Prakash Jha yang juga tampil sebagai polisi korup yang bertobat dengan porsi cerita yang cukup besar.

Review oleh regisheeba:

Film karya Prakash Jha ini menggambarkan korupsi yang merajalela di India. Ceritanya merangkai berbagai isu penting seperti mafia tanah, politisi korup, polisi yang menjadi perantara kejahatan, hingga petani yang tertindas. Film ini juga mengangkat pertanyaan penting: kapan generasi muda India akan bangkit melawan kejahatan terorganisir dan korupsi? Priyanka Chopra Jonas tampil luar biasa sebagai perwira polisi yang teguh dan tidak tunduk pada para penjahat. Ia menampilkan sosok yang tegas, jarang tersenyum, tetapi mampu menyampaikan nilai moral dan empati hukum dengan sangat baik. Cerita juga menampilkan karakter lulusan PhD (Rahul Bhat) yang meninggalkan kariernya di AS demi membantu petani yang terancam oleh industri besar. Sangat baik.

10. Bajirao Mastani (2015)

Genre : Drama, Romantis, Sejarah, Epik

: Drama, Romantis, Sejarah, Epik Rating (IMDb) : 7.3/10

: 7.3/10 Pemain : Ranveer Singh, Deepika Padukone, Priyanka Chopra Jonas, Tanvi Azmi

: Ranveer Singh, Deepika Padukone, Priyanka Chopra Jonas, Tanvi Azmi Situs atau platform streaming : Apple TV

Bajirao Mastani adalah film drama romantis sejarah epik yang disutradarai oleh Sanjay Leela Bhansali dan diadaptasi dari novel Rau karya Nagnath S. Inamdar.

Film ini mengangkat kisah nyata Peshwa Bajirao I, seorang jenderal legendaris Maratha, dan cinta terlarangnya dengan Mastani, seorang putri pejuang Muslim.

Cerita berfokus pada konflik cinta antara Bajirao (Ranveer Singh) dan Mastani (Deepika Padukone), yang harus menghadapi tekanan besar dari norma sosial, agama, dan keluarga, terutama dari istri pertama Bajirao, yaitu Kashibai yang diperankan oleh Priyanka Chopra.

Film ini tidak hanya epik secara visual, tetapi juga emosional dalam menggambarkan dilema cinta dan pengorbanan.

Peran Priyanka Chopra sebagai Kashibai mendapat pujian luar biasa dan sering dianggap mencuri perhatian dalam banyak adegan.

Ia berhasil membawakan spektrum emosi yang kompleks, dari cinta yang tulus, kecemburuan, hingga patah hati yang mendalam.

Penampilannya disebut sebagai salah satu yang terbaik dalam kariernya, dengan akting yang berkelas dan penuh nuansa emosional.

Untuk mendalami peran ini, ia bahkan menjalani pelatihan intensif selama 15 hari untuk mempelajari dialek Marathi lama, yang membuat karakternya terasa lebih autentik dan hidup.

