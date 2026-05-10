10 Film dan Acara TV Sadie Sink Terbaik, Dari Horor Sampai Drama Semua Totalitas Banget

Ukuran Font Kecil Besar

Sadie Sink adalah aktris asal Amerika Serikat yang sukses berkembang dari panggung Broadway hingga menjadi salah satu bintang muda Hollywood paling populer saat ini.

Ia dikenal luas lewat perannya sebagai Max Mayfield di serial Stranger Things serta penampilannya dalam film seperti The Whale dan trilogi Fear Street.

Karier Sadie Sink dimulai sejak usia muda di dunia teater musikal Broadway, termasuk tampil dalam Annie (2012–2014) dan The Audience (2015).

Namanya mulai mendunia setelah bergabung dalam musim kedua Stranger Things pada tahun 2017.

Sejak saat itu, Sadie Sink semakin diakui sebagai salah satu aktris muda paling menjanjikan di Hollywood dan dan bahkan beberapa kali dikabarkan terlibat dalam proyek besar, termasuk franchise populer seperti Spider-Man.

Bagi Anda yang ingin menikmati tontonan dengan akting kuat, karakter ikonik, dan cerita menarik dari berbagai genre seperti drama, horor, thriller, hingga sci-fi, rekomendasi film dan acara TV Sadie Sink terbaik ini wajib masuk daftar tontonan Anda.

Rekomendasi Film dan Acara TV Sadie Sink

Berikut adalah rekomendasi film dan acara TV terbaik yang dibintangi Sadie Sink, mulai dari drama emosional, horor supernatural, thriller psikologis, hingga serial populer yang wajib Anda tonton:

1. Stranger Things (2016–2025)

Stranger Things (2016–2025) (Foto: imdb)

Genre : Fiksi Ilmiah, Horor, Thriller, Misteri, Drama Remaja

: Fiksi Ilmiah, Horor, Thriller, Misteri, Drama Remaja Rating (IMDb) : 8.6/10

: 8.6/10 Pemain : Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Joe Keery

: Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Joe Keery Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Stranger Things (2016)

Stranger Things adalah serial fiksi ilmiah-horor orisinal Netflix yang diciptakan oleh Duffer Brothers dan menjadi salah satu serial paling populer dalam sejarah platform tersebut.

Berlatar pada era 1980-an di kota fiksi Hawkins, Indiana, serial ini memadukan nuansa nostalgia budaya pop klasik dengan elemen horor supernatural, eksperimen pemerintah rahasia, serta drama persahabatan remaja yang emosional.

Ceritanya dimulai ketika seorang anak laki-laki bernama Will Byers menghilang secara misterius setelah pulang bermain bersama teman-temannya.

Hilangnya Will kemudian membuka pintu menuju rangkaian kejadian aneh yang perlahan mengungkap keberadaan laboratorium rahasia pemerintah, eksperimen berbahaya, hingga dimensi alternatif menyeramkan yang dikenal sebagai “Upside Down”.

Dalam pencarian Will, teman-temannya bertemu seorang gadis misterius berkepala plontos bernama Eleven yang memiliki kemampuan telekinesis luar biasa.

Kehadiran Eleven menjadi pusat dari berbagai konflik besar dalam serial ini karena dirinya berkaitan langsung dengan eksperimen pemerintah dan ancaman supernatural yang terus berkembang dari musim ke musim.

Sementara itu, ibu Will, Joyce Byers, bersama kepala polisi Hawkins, Jim Hopper, berusaha mengungkap misteri di balik hilangnya Will meskipun banyak pihak menganggap mereka berlebihan atau tidak rasional.

Seiring berkembangnya cerita, ancaman dari Upside Down semakin besar dan memunculkan berbagai monster mengerikan yang mengancam seluruh kota Hawkins.

Serial ini dikenal memiliki jajaran pemeran ansambel yang sangat kuat. Millie Bobby Brown tampil ikonik sebagai Eleven, Winona Ryder memerankan Joyce Byers dengan penuh emosi dan kepanikan, sementara David Harbour berhasil membangun karakter Jim Hopper sebagai polisi keras namun berhati hangat.

Selain itu, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, dan Noah Schnapp juga mendapat banyak pujian karena chemistry mereka sebagai kelompok sahabat inti dalam serial ini.

Sadie Sink sendiri mulai bergabung pada musim kedua sebagai Max Mayfield dan langsung menjadi salah satu karakter favorit penggemar.

Peran Sadie Sink sebagai Max Mayfield dianggap sebagai salah satu penampilan akting terbaik dalam keseluruhan serial, terutama mulai musim keempat.

Pada awal kemunculannya, Max diperkenalkan sebagai remaja tomboi yang keras kepala dan sulit beradaptasi dengan lingkungan baru.

Namun seiring berjalannya cerita, karakternya berkembang menjadi sosok yang jauh lebih kompleks, emosional, dan penuh luka batin.

Sadie Sink dipuji karena mampu menggambarkan trauma, kesepian, rasa kehilangan, dan ketakutan secara sangat meyakinkan, khususnya dalam episode legendaris “Dear Billy” di musim keempat yang dianggap sebagai salah satu episode terbaik serial ini.

Penampilannya dalam menghadapi ancaman Vecna berhasil memperlihatkan kualitas emosional yang sangat matang dan menjadi salah satu pusat emosional terkuat dalam serial.

review imdb by PhilippeD-682: Saya mulai menonton tanpa ekspektasi besar, tetapi saya malah sangat terbawa suasana hingga menyelesaikan musim 1 dalam satu hari, dan akhirnya saya menuntaskan seluruh seri dalam 5 hari. Bahkan langsung mulai menontonnya ulang. Dan saya tetap menyukai setiap detiknya. Ini 100% pasti masuk dalam 3 serial terbaik sepanjang masa versi saya. Dan saya sudah menonton banyak serial bagus.

2. O'Dessa (2025)

O'Dessa (2025) (Foto: imdb)

Genre : Drama Musikal, Sci-Fi, Romansa, Punk-Rock, Post-Apocalyptic

: Drama Musikal, Sci-Fi, Romansa, Punk-Rock, Post-Apocalyptic Rating (IMDb) : 5.0/10

: 5.0/10 Pemain : Sadie Sink, Kelvin Harrison Jr., Regina Hall, Murray Bartlett, Mark Boone Junior

: Sadie Sink, Kelvin Harrison Jr., Regina Hall, Murray Bartlett, Mark Boone Junior Situs atau platform streaming : Disney+ Hotstar

: Disney+ Hotstar Tonton trailer: O'Dessa (2025)

O'Dessa adalah film drama musikal bergaya opera rock fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Geremy Jasper, filmmaker yang sebelumnya dikenal lewat film Patti Cake$.

Film ini menghadirkan dunia pasca-apokaliptik yang unik dengan nuansa punk-rock yang kuat serta reinterpretasi modern dari mitos Yunani klasik Orpheus dan Eurydice.

Berlatar di masa depan ketika dunia telah dirusak oleh zat beracun bernama “plazma”, cerita mengikuti seorang gadis petani muda bernama O'Dessa Galloway yang diperankan oleh Sadie Sink.

O'Dessa melakukan perjalanan menuju kota berbahaya bernama Satylite City demi mendapatkan kembali gitar warisan keluarganya yang memiliki makna sangat penting baginya.

Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang pria bernama Euri Dervish yang kemudian menjadi cinta sejatinya.

Namun hubungan mereka tidak berjalan mudah karena kota tersebut berada di bawah kekuasaan pemimpin otoriter bernama Plutonovich.

Konflik berkembang ketika O'Dessa harus menghadapi kekuatan represif dan kekacauan dunia demi menyelamatkan jiwa orang yang ia cintai sekaligus menemukan kembali tujuan hidupnya sebagai sosok “pembawa cahaya” di tengah dunia yang telah hancur.

Film ini memiliki atmosfer visual yang sangat artistik dengan campuran elemen sci-fi suram, estetika punk, serta pendekatan musikal yang cukup eksperimental.

Genre yang diusung juga cukup unik karena memadukan drama emosional, romansa, musik, dan dunia post-apocalyptic dalam satu paket.

Karena tema dewasa dan beberapa adegan intens, film ini diklasifikasikan PG-13 untuk kekerasan, bahasa kasar, materi obat-obatan, dan adegan seksual ringan.

Jajaran pemerannya terdiri dari Sadie Sink sebagai O'Dessa Galloway, Kelvin Harrison Jr. sebagai Euri Dervish, Regina Hall sebagai Neon Dion, Murray Bartlett sebagai Plutonovich, serta Mark Boone Junior sebagai Father Walter.

Meskipun filmnya sendiri menerima ulasan campuran karena dianggap memiliki naskah yang kurang kuat dan alur yang terkadang terlalu abstrak, banyak kritik justru memuji performa Sadie Sink sebagai elemen terbaik film ini.

Sadie Sink disebut berhasil menghadirkan akting yang mentah, emosional, dan penuh intensitas.

Ia juga menyanyikan seluruh lagunya sendiri secara langsung dengan kualitas vokal yang dianggap solid dan memukau.

review imdb by colby-56: Film ini SUPER BAGUS, meskipun saya akan bilang kemungkinan generasi yang lebih tua tidak akan terlalu menyukainya. Selain itu, pria mungkin juga tidak akan suka. Visualnya SANGAT indah, saya tidak bisa berhenti memikirkan betapa bagusnya itu! Bahkan suara Sadie Sink pun SEMPURNA. Mungkin bukan selera semua orang, tapi ini jelas selera saya. Satu hal yang harus saya katakan, ada satu bagian yang menjijikkan (saya tidak akan menyebutkan apa yang terjadi). Alurnya juga sangat cepat dan terasa seperti semuanya digabung sekaligus, tapi tetap film yang sangat bagus secara keseluruhan. Anda mungkin akan sedikit terganggu dengan banyaknya lagu, tapi Anda akan terbiasa seiring film berjalan. Aktingnya juga sangat bagus, secara keseluruhan 10/10!

3. A Sacrifice (2024)

A Sacrifice (2024) (Foto: prime video)

Genre : Thriller Psikologis, Drama, Misteri

: Thriller Psikologis, Drama, Misteri Rating (IMDb) : 5.0/10

: 5.0/10 Pemain : Eric Bana, Sadie Sink, Sylvia Hoeks, Jonas Dassler, Sophie Rois

: Eric Bana, Sadie Sink, Sylvia Hoeks, Jonas Dassler, Sophie Rois Situs atau platform streaming : Prime Video

: Prime Video Tonton trailer: A Sacrifice (2024)

A Sacrifice, yang sebelumnya memiliki judul Berlin Nobody, adalah film thriller psikologis garapan Jordan Scott, putri dari sutradara legendaris Ridley Scott.

Film ini diadaptasi dari novel Tokyo Nobody karya Nicholas Hogg dan menghadirkan suasana kelam khas Eropa dengan tema kultus, manipulasi psikologis, serta keretakan hubungan keluarga.

Cerita berfokus pada Ben Monroe, seorang psikolog sosial asal Amerika yang pindah ke Berlin untuk meneliti sekte atau kultus berbahaya yang diduga terlibat dalam kasus bunuh diri massal.

Di tengah obsesinya terhadap penelitian tersebut, hubungan Ben dengan putrinya, Mazzy Monroe, menjadi renggang.

Situasi semakin memburuk ketika Mazzy mulai menjalin hubungan dengan seorang pria lokal misterius yang secara perlahan menyeretnya ke dunia bawah tanah Berlin yang gelap dan penuh pengaruh manipulatif.

Film ini membangun ketegangan melalui atmosfer suram, konflik psikologis, dan eksplorasi tentang bagaimana seseorang dapat terjebak dalam groupthink atau pengaruh kelompok ekstrem.

Selain menyajikan unsur misteri dan thriller, A Sacrifice juga merupakan drama keluarga yang memperlihatkan jarak emosional antara ayah dan anak di tengah lingkungan yang berbahaya.

Pemeran utamanya terdiri dari Eric Bana sebagai Ben Monroe, Sadie Sink sebagai Mazzy Monroe, Sylvia Hoeks sebagai Nina, Jonas Dassler sebagai Martin, serta Sophie Rois sebagai Hilma.

Di Indonesia, A Sacrifice tersedia untuk ditonton melalui layanan streaming Prime Video. Meskipun filmnya secara keseluruhan dianggap memiliki naskah yang kurang maksimal dan ritme cerita yang kadang lambat, penampilan Sadie Sink justru banyak mendapat perhatian positif.

Ia berhasil memerankan sosok remaja pemberontak yang kesepian, rapuh, dan rentan terhadap manipulasi dengan sangat meyakinkan.

Banyak ulasan menyebut bahwa chemistry antara Sadie Sink dan Eric Bana menjadi salah satu elemen terbaik dalam film ini.

review imdb by mtreamer: Saat saya melihat rating awal 5/10, saya mengira ini hanya film biasa untuk mengisi waktu di malam hari. Tapi ternyata saya benar-benar terkejut. Adrenalin saya terpacu saat menonton film ini. Sebagai seorang ayah, film ini menyentuh saya, dan bahaya dalam kehidupan remaja digambarkan dengan sangat baik. Film ini penuh ketegangan dan karakter ayah dalam cerita menunjukkan dengan baik bagaimana ketidakterlibatan dalam hubungan dengan anak perempuan bisa menimbulkan risiko besar dalam kehidupan seorang remaja. Tingkat ketegangan film ini juga tidak biasa. Saya masih tidak mengerti bagaimana film ini hanya mendapat rata-rata ~5/10.

4. The Whale (2022)

The Whale (2022) (Foto: imdb)

Genre : Drama Psikologis

: Drama Psikologis Rating (IMDb) : 7.6/10

: 7.6/10 Pemain : Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins, Samantha Morton

: Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins, Samantha Morton Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies

: Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: The Whale (2022)

The Whale adalah film drama psikologis karya sutradara Darren Aronofsky yang mendapat perhatian besar karena tema emosionalnya yang berat serta penampilan luar biasa Brendan Fraser.

Film ini berpusat pada Charlie, seorang guru bahasa Inggris yang hidup menyendiri dan mengidap obesitas ekstrem atau morbid obesity.

Kondisi fisiknya membuat Charlie hampir tidak pernah keluar dari apartemennya dan menjalani kehidupan yang dipenuhi rasa bersalah, kesedihan, serta penyesalan mendalam terhadap masa lalunya.

Inti cerita film ini terletak pada usaha Charlie untuk memperbaiki hubungannya dengan putrinya, Ellie, yang telah lama terasing darinya.

Charlie merasa hidupnya tidak akan berlangsung lama, sehingga ia mencoba mencari penebusan dosa sebelum semuanya terlambat.

Namun hubungan ayah-anak tersebut dipenuhi kemarahan, luka batin, dan trauma lama yang belum pernah benar-benar sembuh.

Film ini menyoroti perjuangan emosional Charlie secara sangat intens, termasuk rasa kehilangan, kesepian, dan kebutuhan manusia untuk diterima.

Konflik utamanya tidak hanya berasal dari kondisi kesehatan Charlie yang kritis, tetapi juga dari hubungan interpersonal yang rusak akibat keputusan-keputusan di masa lalu.

Pemeran film ini terdiri dari Brendan Fraser sebagai Charlie, Sadie Sink sebagai Ellie, Hong Chau sebagai Liz, Ty Simpkins sebagai Thomas, dan Samantha Morton sebagai Mary.

Penampilan Brendan Fraser sendiri mendapat pujian luar biasa dan menjadi salah satu comeback terbesar dalam industri film Hollywood.

Peran Sadie Sink sebagai Ellie mendapatkan banyak pujian karena tampil sangat intens, mentah, dan emosional.

Ellie digambarkan sebagai remaja penuh kemarahan yang menyimpan luka mendalam terhadap ayahnya karena merasa ditinggalkan selama bertahun-tahun.

Sadie Sink berhasil membawakan karakter tersebut dengan energi yang sangat kuat, memperlihatkan kombinasi antara kebencian, kesedihan, dan kerinduan yang tersembunyi.

Banyak kritikus memuji kemampuan Sadie Sink dalam mengimbangi performa emosional Brendan Fraser.

Interaksi mereka terasa penuh ketegangan sekaligus menyakitkan, sehingga hubungan ayah-anak dalam film ini menjadi sangat realistis dan menyentuh.

Penampilannya dianggap sebagai salah satu karya akting terbaik Sadie Sink di luar Stranger Things.

review imdb by missaymoo92: Saya baru saja pulang dari menonton film ini di bioskop. Saya masih belum tahu harus berkata apa karena saya masih memproses semua yang baru saja saya tonton. Yang bisa saya katakan, penampilan para aktor dalam film ini luar biasa di semua aspek. Saya menangis hampir sepanjang film karena banyak hal yang digambarkan dan diceritakan sangat paralel dengan pengalaman hidup saya sendiri. Saya hanya berharap ayah saya bisa menonton film ini sebelum beliau meninggal tahun lalu, dan mungkin kami bisa membicarakannya jika kami masih berhubungan dalam beberapa tahun terakhir. Film ini mungkin tidak akan memengaruhi semua orang dengan cara yang sama, tetapi jelas memberi dampak besar bagi saya. Saya belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Sama sekali.

5. Eli (2019)

Eli (2019) (Foto: imdb)

Genre : Horor, Thriller Psikologis, Misteri

: Horor, Thriller Psikologis, Misteri Rating (IMDb) : 5.8/10

: 5.8/10 Pemain : Charlie Shotwell, Sadie Sink, Kelly Reilly, Max Martini, Lili Taylor

: Charlie Shotwell, Sadie Sink, Kelly Reilly, Max Martini, Lili Taylor Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Eli (2019)

Eli adalah film horor-thriller psikologis Amerika Serikat yang disutradarai oleh Ciarán Foy dan dirilis sebagai film orisinal Netflix pada tahun 2019.

Film ini menghadirkan kombinasi misteri supernatural, horor rumah tua, dan eksperimen medis yang perlahan berkembang menjadi cerita penuh kejutan dengan plot twist ekstrem di bagian akhir.

Ceritanya mengikuti seorang bocah laki-laki berusia 11 tahun bernama Eli Miller yang menderita penyakit autoimun langka.

Kondisi tersebut membuat tubuh Eli alergi terhadap hampir semua hal di luar lingkungan steril sehingga ia harus hidup menggunakan bubble suit demi bertahan hidup.

Karena putus asa mencari kesembuhan, kedua orang tuanya membawa Eli ke sebuah klinik terpencil yang berada di rumah tua misterius dan dikelola oleh Dr. Isabella Horn.

Awalnya, tempat tersebut tampak seperti fasilitas medis eksperimental biasa. Namun seiring terapi berjalan, Eli mulai melihat berbagai penampakan menyeramkan dan hantu-hantu misterius di dalam rumah itu.

Ia perlahan menyadari bahwa pengobatan yang dijalani mungkin bukan benar-benar untuk menyembuhkannya, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya.

Atmosfer film dibangun dengan nuansa penuh paranoia, ketakutan, dan misteri hingga akhirnya mencapai twist besar yang menjadi salah satu aspek paling banyak dibicarakan dari film ini.

Sebagai produksi orisinal Netflix, film ini dapat ditonton secara eksklusif melalui Netflix Indonesia.

Dalam film ini, Sadie Sink berperan sebagai Haley, seorang remaja misterius yang tinggal di dekat rumah klinik dan menjadi satu-satunya teman Eli dari luar dunia rumah tersebut.

Karakternya berfungsi sebagai “penunjuk jalan” yang membantu Eli mengungkap rahasia mengerikan di balik klinik dan eksperimen yang terjadi di sana.

Peran Sadie Sink memang tidak sebesar penampilannya di Stranger Things, tetapi aktingnya tetap dianggap solid dan natural.

Ia berhasil memberikan nuansa yang lebih hidup di tengah atmosfer film yang gelap dan menegangkan.

review imdb by deloudelouvain: Film horor adalah film yang paling mudah untuk direview, karena biasanya Anda hanya suka atau tidak suka. Ini adalah genre di mana hampir semuanya sudah pernah dilakukan sebelumnya, jadi menciptakan cerita yang benar-benar orisinal bukan hal yang mudah. Namun Eli menurut saya cukup inovatif. Film ini menghibur dari awal hingga akhir, terutama karena misteri yang terus muncul sepanjang cerita. Ada banyak ketegangan, para pemainnya bagus, dan semua aktor berhasil menciptakan suasana gelap yang khas. Ada beberapa twist yang bagus sehingga Anda tidak langsung bisa menebak seluruh ceritanya. Untuk unsur horornya mungkin terasa ringan bagi penggemar horor berat, tetapi tetap menghibur. Istri saya mudah takut, dan dia juga ikut merasa takut saat menonton Eli.

6. The Glass Castle (2017)

The Glass Castle (2017) (Foto: imdb)

Genre : Drama Biografi, Drama Keluarga

: Drama Biografi, Drama Keluarga Rating (IMDb) : 7.1/10

: 7.1/10 Pemain : Brie Larson, Woody Harrelson, Naomi Watts, Ella Anderson, Chandler Head, Sarah Snook, Sadie Sink

: Brie Larson, Woody Harrelson, Naomi Watts, Ella Anderson, Chandler Head, Sarah Snook, Sadie Sink Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies

: Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: The Glass Castle (2017)

The Glass Castle adalah film drama biografi yang diadaptasi dari buku memoar terkenal karya Jeannette Walls yang terbit pada tahun 2005.

Film ini mengangkat kisah nyata masa kecil Jeannette Walls yang tumbuh dalam keluarga sangat tidak stabil, berpindah-pindah tempat tinggal, hidup dalam kemiskinan ekstrem, dan harus menghadapi orang tua dengan kepribadian yang rumit.

Ceritanya bukan hanya tentang perjuangan bertahan hidup, tetapi juga tentang bagaimana seorang anak berusaha memahami cinta keluarganya di tengah lingkungan yang penuh kekacauan emosional.

Film ini mengikuti perjalanan hidup Jeannette sejak kecil hingga dewasa. Ayahnya, Rex Walls, adalah pria cerdas dan karismatik yang memiliki imajinasi besar, tetapi juga pecandu alkohol yang sering bertindak tidak bertanggung jawab.

Ia kerap mengisi kepala anak-anaknya dengan mimpi besar dan petualangan fantastis, termasuk janji untuk suatu hari membangun rumah kaca impian yang disebut “The Glass Castle”.

Namun di balik semua cerita indah itu, keluarganya sebenarnya hidup dalam kondisi miskin, kelaparan, dan tanpa kepastian tempat tinggal.

Sementara itu, ibunya, Rose Mary Walls, adalah seniman eksentrik yang lebih memilih mengejar kebebasan artistiknya dibanding menjalani kehidupan keluarga yang stabil.

Film ini menyoroti bagaimana anak-anak keluarga Walls dipaksa tumbuh dewasa lebih cepat demi bertahan hidup.

Mereka harus belajar menghadapi rasa lapar, rasa malu, ketidakamanan, hingga perilaku orang tua mereka yang tidak menentu.

Meski begitu, kisah ini juga menggambarkan hubungan kasih sayang yang kompleks dan tidak hitam-putih.

Rex Walls misalnya, tetap digambarkan sebagai sosok ayah yang penuh cinta meskipun tindakannya sering menghancurkan keluarganya sendiri.

Deretan pemain film ini diisi aktor dan aktris papan atas. Brie Larson memerankan Jeannette Walls versi dewasa dengan sangat emosional dan matang.

Woody Harrelson tampil luar biasa sebagai Rex Walls dan berhasil memperlihatkan kombinasi antara pesona, kecerdasan, dan sisi destruktif seorang ayah pecandu alkohol.

Naomi Watts juga memberikan penampilan yang kuat sebagai Rose Mary Walls yang eksentrik dan sering kali egois.

Selain itu, Ella Anderson dan Chandler Head memerankan Jeannette versi anak-anak, sementara Sarah Snook dan Sadie Sink memerankan Lori Walls dalam usia berbeda.

Sadie Sink sendiri tampil sebagai Lori Walls versi remaja berusia 13 tahun.

Meskipun bukan pemeran utama utama dalam cerita, penampilannya cukup mencuri perhatian karena berhasil menggambarkan sosok kakak tertua yang berusaha melindungi adik-adiknya di tengah kehidupan keluarga yang kacau.

Sadie Sink mampu menunjukkan ketakutan, kedewasaan prematur, dan harapan untuk keluar dari kemiskinan yang membelenggu keluarganya.

review imdb by pamma09: Saya membaca bukunya bertahun-tahun lalu saat pertama kali dirilis dan menganggapnya sangat menarik. Filmnya mungkin tidak memenuhi harapan sebagian orang karena tidak cukup waktu untuk menceritakan seluruh kisahnya. Empat anak yang lahir dalam keluarga yang sangat disfungsional. Seorang ibu eksentrik yang mungkin seharusnya tidak memiliki anak, menikah dengan seorang pecandu alkohol yang hanya hidup dalam mimpi dan kata-kata. Namun keduanya tidak benar-benar merawat anak-anak mereka, sehingga anak-anak tersebut harus tumbuh dan membesarkan diri mereka sendiri. Saya selalu merasa semua keluarga memiliki tingkat disfungsi masing-masing. Karakter Woody memiliki banyak masalah dari masa kecilnya dan hanya satu yang benar-benar ditampilkan. Ia memiliki banyak “setan” yang harus dihadapi, tetapi sebagian besar tidak ia lawan—ia hanya bermimpi. Saya bukan penggemar Woody Harrelson, tetapi ini adalah peran yang bagus untuknya. Saya sangat terkesan dengan akting para pemain muda, yang mampu menunjukkan emosi nyata sebagai saudara-saudara tersebut—sangat bagus. Saya pikir film ini cukup berhasil menceritakan kisahnya meskipun waktu terbatas. Emosinya terasa dan meyakinkan.

7. Chuck (2016)

Chuck (2016) (Foto: imdb)

Genre : Drama Biografi, Olahraga

: Drama Biografi, Olahraga Rating (IMDb) : 6.5/10

: 6.5/10 Pemain : Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Naomi Watts, Ron Perlman, Jim Gaffigan, Michael Rapaport, Pooch Hall, Morgan Spector

: Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Naomi Watts, Ron Perlman, Jim Gaffigan, Michael Rapaport, Pooch Hall, Morgan Spector Situs atau platform streaming : Google Play Movies

: Google Play Movies Tonton trailer: Chuck (2016)

Chuck adalah film drama biografi olahraga Amerika Serikat tahun 2016 yang disutradarai oleh Philippe Falardeau.

Film ini mengisahkan kehidupan nyata Chuck Wepner, seorang penjual minuman keras sekaligus petinju kelas berat asal New Jersey yang dijuluki “The Bayonne Bleeder”.

Meski namanya mungkin tidak sepopuler petinju legendaris lain, kisah hidup Chuck Wepner memiliki pengaruh besar terhadap budaya pop karena menjadi inspirasi utama lahirnya film Rocky karya Sylvester Stallone.

Cerita film berfokus pada kehidupan Chuck sebelum dan sesudah pertarungan legendarisnya melawan Muhammad Ali pada tahun 1975.

Dalam pertarungan tersebut, banyak orang menganggap Wepner tidak memiliki peluang menang.

Namun secara mengejutkan ia mampu bertahan hingga ronde-ronde akhir dan bahkan sempat menjatuhkan Ali, sesuatu yang saat itu dianggap luar biasa.

Momen tersebut kemudian menginspirasi Sylvester Stallone untuk menulis skenario Rocky (1976), film yang akhirnya menjadi ikon dunia perfilman olahraga.

Namun Chuck bukan sekadar film tentang pertandingan tinju. Film ini lebih banyak mengeksplorasi bagaimana ketenaran mendadak memengaruhi kehidupan pribadi Chuck Wepner.

Setelah menjadi terkenal, hidupnya mulai dipenuhi pesta, obat-obatan, perselingkuhan, dan keputusan buruk yang perlahan menghancurkan keluarganya serta karirnya sendiri.

Film ini memperlihatkan sisi manusiawi seorang pria biasa yang tiba-tiba berada di pusat perhatian dunia dan tidak siap menghadapi konsekuensinya.

Sadie Sink sendiri tampil dalam film ini sebagai Kimberly, anak Chuck Wepner. Namun perannya sangat kecil dan hanya muncul dalam beberapa adegan keluarga.

Karena porsinya sangat minim, hampir tidak ada ulasan khusus yang menyoroti aktingnya di film ini.

Fokus utama cerita dan perhatian kritikus lebih tertuju pada penampilan Liev Schreiber, Elisabeth Moss, dan Naomi Watts.

Meski demikian, kehadiran Sadie Sink tetap menjadi bagian awal dari perjalanan kariernya sebelum akhirnya dikenal luas melalui Stranger Things.

review imdb by esweet-154-191260: Ini adalah film yang sangat bagus. Film ini berdasarkan kisah nyata yang menginspirasi film Rocky karya Sylvester Stallone. Film ini memiliki semuanya yang Anda inginkan, setiap aktor tampil sempurna dalam segala hal. Saya tidak tahu siapa saja pemerannya saat mulai menonton, dan kemunculan aktor terkenal satu per satu sering kali membuat saya butuh satu atau dua menit untuk menyadarinya. Setiap adegan dalam film ini dibuat dengan sangat baik. Sangat direkomendasikan bagi penonton yang menyukai film dengan tempo tenang tentang orang-orang “biasa” yang luar biasa. Banyak aktor film dan televisi yang kembali berkumpul untuk membuat film ini.

8. Dear Zoe (2022)

Dear Zoe (2022) (Foto: imdb)

Genre : Drama Remaja, Drama Keluarga

: Drama Remaja, Drama Keluarga Rating (IMDb) : 5.9/10

: 5.9/10 Pemain : Sadie Sink, Theo Rossi, Kweku Collins, Jessica Capshaw, Justin Bartha, Vivien Lyra Blair

: Sadie Sink, Theo Rossi, Kweku Collins, Jessica Capshaw, Justin Bartha, Vivien Lyra Blair Situs atau platform streaming : Prime Video

: Prime Video Tonton trailer: Dear Zoe (2022)

Dear Zoe adalah film drama remaja yang diadaptasi dari novel karya Philip Beard terbitan tahun 2005.

Film ini menghadirkan kisah emosional tentang kehilangan, rasa bersalah, dan proses pemulihan diri melalui sudut pandang seorang remaja perempuan bernama Tess DeNunzio yang diperankan oleh Sadie Sink.

Cerita dimulai ketika Tess mengalami tragedi besar dalam hidupnya. Saudara tirinya, Zoe, meninggal dunia akibat kecelakaan tabrak lari.

Yang membuat kejadian tersebut semakin menghancurkan adalah fakta bahwa insiden itu terjadi tepat pada hari serangan 11 September 2001, sehingga rasa kehilangan pribadi Tess terasa “tertutup” oleh tragedi nasional yang jauh lebih besar.

Situasi ini membuat Tess merasa emosinya tidak pernah benar-benar dipahami oleh orang-orang di sekitarnya.

Karena terus dihantui rasa bersalah dan kesedihan mendalam, Tess akhirnya memutuskan pindah untuk tinggal bersama ayah kandungnya, Nick DeNunzio, yang dikenal sebagai sosok pemalas tetapi tetap memiliki sisi hangat dan menyenangkan.

Lingkungan baru tersebut mempertemukan Tess dengan kehidupan yang berbeda dan orang-orang baru yang perlahan membantunya memahami rasa kehilangan serta proses untuk berdamai dengan dirinya sendiri.

Film ini banyak berfokus pada perjalanan emosional Tess dalam mencari pelipur lara, membangun hubungan dengan keluarganya, dan mencoba kembali menjalani hidup normal.

Penampilan Sadie Sink dalam film ini dianggap sebagai kekuatan utama yang membuat cerita terasa hidup dan emosional.

Ia dinilai mampu menunjukkan rentang emosi yang luas, mulai dari rasa marah, sedih, kosong, hingga perlahan menemukan harapan baru.

Banyak ulasan menyebut bahwa akting Sadie Sink terasa sangat natural dan tulus sehingga penonton mudah terhubung dengan penderitaan Tess.

review imdb by ryanboyd-14862: Meskipun ada banyak ulasan yang kurang bagus, tetap tonton film ini, Anda tidak akan kecewa. Film ini juga memiliki sisi sedih yang membuat Anda merasa berbeda saat menontonnya, serta porsi cinta yang cukup untuk membuat Anda tetap menontonnya sampai selesai. 100% wajib ditonton jika Anda mencari film acak saat sedang bosan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9. Fear Street: 1666 (2021)

Fear Street: 1666 (2021) (Foto: imdb)

Genre : Horor Supernatural, Slasher, Misteri

: Horor Supernatural, Slasher, Misteri Rating (IMDb) : 6.6/10

: 6.6/10 Pemain : Kiana Madeira, Ashley Zukerman, Olivia Scott Welch, Gillian Jacobs, Benjamin Flores Jr., Sadie Sink, Emily Rudd

: Kiana Madeira, Ashley Zukerman, Olivia Scott Welch, Gillian Jacobs, Benjamin Flores Jr., Sadie Sink, Emily Rudd Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Fear Street Part Three: 1666 (2021)

Fear Street Part Three: 1666 adalah film penutup dari trilogi horor Fear Street yang disutradarai oleh Leigh Janiak dan diadaptasi dari seri buku karya R.L. Stine.

Film ini berfungsi sekaligus sebagai prekuel dan sekuel langsung dari Fear Street Part One: 1994 dan Fear Street Part Two: 1978. Ceritanya menjadi jawaban atas misteri besar yang sejak awal menghantui kota Shadyside.

Film ini terbagi menjadi dua bagian utama. Paruh pertama membawa penonton kembali ke tahun 1666 untuk mengungkap kebenaran di balik kutukan Sarah Fier.

Selama bertahun-tahun, masyarakat percaya bahwa Sarah Fier adalah penyihir jahat yang menyebabkan berbagai pembunuhan dan tragedi di Shadyside.

Namun film ini memperlihatkan sisi lain cerita dan mengungkap bagaimana paranoia masyarakat kolonial serta manipulasi kekuasaan justru melahirkan tragedi besar tersebut.

Paruh kedua kembali ke tahun 1994, ketika Deena dan teman-temannya akhirnya mengetahui kebenaran tentang kutukan itu dan berusaha menghentikan teror secara permanen.

Bagian ini menghadirkan kombinasi antara horor supernatural, aksi bertahan hidup, dan penutup emosional untuk seluruh trilogi.

Banyak aktor dari film sebelumnya kembali memainkan peran ganda di dua timeline berbeda.

Kiana Madeira memerankan Sarah Fier sekaligus Deena Johnson, Ashley Zukerman tampil sebagai Solomon Goode dan Sheriff Nick Goode, Olivia Scott Welch sebagai Hannah Miller dan Sam Fraser, sementara Sadie Sink tampil sebagai Constance Berman dalam segmen 1666.

Emily Rudd dan Benjamin Flores Jr. juga kembali dalam peran berbeda.

Meskipun porsi Sadie Sink di film ini tidak sebesar di Fear Street Part Two: 1978, penampilannya tetap dianggap penting untuk membangun atmosfer masyarakat kolonial yang penuh paranoia dan ketakutan.

Ia berhasil membawakan karakter yang pemberontak namun tragis dengan cukup kuat.

Banyak penggemar trilogi juga menilai bahwa kehadiran Sadie Sink memberikan dimensi emosional yang lebih dalam terhadap keseluruhan kisah horor Fear Street.

review imdb by K_Rad88: Sejak film ini diumumkan, saya sudah menunggu setiap minggunya untuk tiga bagian perilisannya. Saya menikmati semuanya dari awal hingga akhir. Saya biasanya bukan penggemar hal-hal supernatural, tetapi unsur slasher dan gore-lah yang membuat saya tertarik, sehingga saya bisa mengabaikan elemen hantu-hantu di dalamnya. Rasanya seperti Goosebumps versi dewasa, dan ketiga bagian ini semuanya layak ditonton!

10. Fear Street: 1978 (2021)

Fear Street: 1978 (2021) (Foto: imdb)

Genre : Horor Slasher, Thriller, Misteri

: Horor Slasher, Thriller, Misteri Rating (IMDb) : 6.7/10

: 6.7/10 Pemain : Sadie Sink, Emily Rudd, Ryan Simpkins, McCabe Slye, Ted Sutherland, Gillian Jacobs

: Sadie Sink, Emily Rudd, Ryan Simpkins, McCabe Slye, Ted Sutherland, Gillian Jacobs Situs atau platform streaming : Netflix

: Netflix Tonton trailer: Fear Street Part Two: 1978 (2021)

Fear Street Part Two: 1978 adalah film kedua dari trilogi horor slasher Fear Street produksi Netflix yang diadaptasi dari seri buku karya R.L. Stine.

Film ini membawa penonton ke tahun 1978, tepat 16 tahun sebelum kejadian dalam Fear Street Part One: 1994, dan berfokus pada tragedi pembantaian di Camp Nightwing selama liburan musim panas.

Cerita mengikuti Ziggy Berman, remaja pemberontak dari Shadyside yang sering dianggap pembuat masalah oleh orang-orang di sekitarnya.

Namun ketika kutukan Sarah Fier mulai kembali aktif dan merasuki salah satu warga Shadyside, suasana perkemahan berubah menjadi mimpi buruk berdarah.

Para remaja di Camp Nightwing mulai diburu dan dibunuh secara brutal, memaksa Ziggy dan yang lainnya berjuang mati-matian untuk bertahan hidup.

Film ini memadukan nuansa slasher klasik era 1970-an dengan elemen supernatural modern. Atmosfer perkemahan musim panas yang awalnya penuh nostalgia perlahan berubah menjadi medan pembantaian yang brutal dan penuh ketegangan.

Selain adegan-adegan horor yang intens, film ini juga menyoroti hubungan emosional antara Ziggy dan kakaknya, Cindy Berman, yang memiliki pandangan hidup sangat berbeda.

Peran Sadie Sink sebagai Ziggy Berman dianggap sebagai pusat kekuatan utama film ini. Ia berhasil membawakan karakter remaja pemberontak yang keras kepala, trauma, namun tetap pemberani dan mudah disukai penonton.

Aktingnya dipuji karena mampu menampilkan sisi emosional yang rapuh sekaligus energi bertahan hidup yang intens dalam adegan-adegan pengejaran brutal.