11 Film dan Acara TV Tom Hardy Terbaik Rating Tinggi, Aksi Brutalnya Bikin Susah Kedip!

Tom Hardy, dengan nama lengkap Edward Thomas Hardy, adalah aktor, produser, dan penulis asal Inggris yang lahir pada 15 September 1977.

Ia dikenal sebagai salah satu aktor paling intens dan serbaguna di Hollywood, sering melakukan transformasi fisik ekstrem untuk berbagai perannya.

Tom Hardy mampu menghidupkan karakter yang kompleks, baik dalam film blockbuster maupun film independen.

Tom Hardy memulai kariernya setelah menempuh pendidikan di Drama Centre London, dan mulai dikenal luas lewat penampilannya dalam Bronson (2008).

Popularitas Tom Hardy semakin meningkat melalui kolaborasi dengan Christopher Nolan, seperti sebagai Eames di Inception (2010) dan Bane di The Dark Knight Rises (2012).

Bagi Anda yang mencari tontonan dengan aksi kuat, karakter ikonik, dan kualitas akting tinggi, rekomendasi film dan acara TV Tom Hardy terbaik dengan rating tinggi adalah pilihan tepat untuk menemani waktu santai Anda.

Rekomendasi Film dan Acara TV Tom Hardy Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi film dan acara TV Tom Hardy terbaik dengan rating tinggi yang menampilkan kualitas akting luar biasa, karakter yang kuat, serta cerita yang menarik dan penuh intensitas:

1. Stuart: A Life Backwards (2007)

Stuart: A Life Backwards (2007) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Biografi, Televisi (Film TV)

Rating (IMDb) : 7.6/10

Pemain : Tom Hardy, Benedict Cumberbatch, Nicola Duffett, Claire-Louise Cordwell, Edna Doré

Situs atau platform streaming : HBO Max (Warner Bros. Discovery), Prime Video

Tonton trailer: Stuart: A Life Backwards (2007)

Stuart: A Life Backwards (2007) adalah film televisi drama-biografi yang sangat menyentuh dan mendapat pujian kritis, diadaptasi dari buku karya Alexander Masters.

Film ini mengangkat kisah nyata yang penuh empati tentang kehidupan Stuart Shorter, seorang tunawisma dengan latar belakang sangat kompleks, mantan narapidana, pecandu alkohol dan narkoba, serta penderita distrofi otot.

Cerita ini tidak disampaikan secara linear, melainkan menggunakan pendekatan unik yang berjalan mundur, dimulai dari kehidupan Stuart di masa dewasa yang kacau, kemudian perlahan mengungkap masa lalunya yang penuh trauma, kekerasan, dan pengalaman pahit sejak kecil yang membentuk dirinya menjadi sosok seperti itu.

Di tengah cerita yang kelam tersebut, muncul hubungan emosional yang kuat antara Stuart dan Alexander Masters (diperankan oleh Benedict Cumberbatch), seorang penulis yang awalnya hanya meneliti kehidupannya, tetapi kemudian berkembang menjadi persahabatan yang sangat personal dan penuh rasa kemanusiaan.

Film ini tidak hanya menggambarkan penderitaan, tetapi juga menunjukkan sisi rapuh manusia yang sering terabaikan oleh masyarakat.

Dalam jajaran pemeran, Tom Hardy tampil sebagai Stuart Shorter dengan performa yang sangat mencolok, didukung oleh Benedict Cumberbatch sebagai Alexander Masters, serta Nicola Duffett, Claire-Louise Cordwell, dan Edna Doré dalam peran pendukung yang memperkuat narasi emosional cerita.

Performa Tom Hardy di film ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbaik di awal kariernya.

Ia berhasil membawakan Stuart dengan sangat realistis, mulai dari cara bicara, gestur tubuh, ledakan emosi, hingga kerentanan akibat kondisi fisiknya.

Aktingnya terasa sangat hidup, menyatukan sisi humor gelap, kemarahan, sekaligus kesedihan yang dalam, sehingga penonton benar-benar bisa merasakan kompleksitas karakter Stuart sebagai manusia yang terluka oleh hidupnya sendiri.

Review IMDb oleh nuttylou1980: Film ini luar biasa. Hardy memberikan penampilan yang fantastis sebagai Stuart. Saya tahu ini karena suami saya mengenal Stuart Shorter. Film ini lucu di beberapa bagian dan hangat, tetapi juga sangat menyentuh dan keras. Saya menangis karena betapa sedihnya kehidupan Stuart di akhir hidupnya. Seorang pria yang kecanduan alkohol dan narkoba yang tidak melihat jalan keluar dari gaya hidupnya. “Convict curry” selalu membuat saya tertawa setiap kali menontonnya. Saya sudah tidak ingat berapa kali saya menonton film ini. Saya juga memiliki bukunya, yang juga wajib dimiliki. Film ini menunjukkan bagaimana dua orang dari latar belakang yang sangat berbeda bisa menjadi bagian besar dari kehidupan satu sama lain. Dan bagaimana seseorang bisa menjadi sangat gelap dan sedih karena peristiwa buruk dalam hidupnya. Secara keseluruhan saya sangat menyukai film ini, dan jika suatu saat saya berkesempatan bertemu Mr. Tom Hardy, saya akan menjabat tangannya dan berterima kasih atas kerja luar biasanya.

2. Bronson (2008)

Bronson (2008) (Foto: imdb)

Genre : Kriminal, Biografi, Drama Psikologis

Rating (IMDb) : 7.0/10

Pemain : Tom Hardy, Matt King, James Lance, Kelly Adams, Amanda Burton

Situs atau platform streaming : Netflix, Disney+ Hotstar Indonesia, Apple TV, Google Play Movies

Tonton trailer: Bronson (2008)

Bronson (2008) adalah film biografi kriminal yang sangat distilisasi dan penuh gaya, mengisahkan kehidupan Michael Peterson, yang lebih dikenal dengan nama Charles Bronson, salah satu narapidana paling terkenal dan brutal dalam sejarah penjara Inggris.

Film ini menelusuri perjalanan hidupnya dari seorang pencuri biasa yang merampok kantor pos hingga menjadi figur kekerasan yang dikenal karena perilaku tak terduga dan sering berakhir di sel isolasi selama lebih dari 30 tahun.

Disutradarai oleh Nicolas Winding Refn, film ini tidak disajikan secara konvensional. Gaya penceritaannya sangat teatrikal, dengan Bronson sering berbicara langsung kepada penonton, seolah-olah berada di panggung pertunjukan.

Pendekatan ini menciptakan nuansa surealis yang membuat film terasa lebih seperti eksplorasi psikologis daripada sekadar biografi kriminal.

Dalam film ini, Tom Hardy berperan sebagai Michael Gordon Peterson / Charles Bronson, didukung oleh Matt King sebagai Paul Daniels, James Lance sebagai Phil Danielson, Kelly Adams sebagai Irene Peterson, dan Amanda Burton sebagai ibu Bronson.

Performa Tom Hardy di sini benar-benar transformasional. Ia melakukan perubahan fisik ekstrem untuk menyerupai Bronson yang berotot besar dan memiliki aura intimidatif.

Tidak hanya itu, ia juga menangkap sisi narsistik, kekacauan mental, dan energi liar karakter tersebut dengan sangat meyakinkan.

Bahkan Charles Bronson asli dikabarkan sangat terkesan dengan akting Tom Hardy dan menyatakan bahwa tidak ada yang bisa memerankannya lebih baik.

Akting Hardy dalam film ini sering disebut sebagai salah satu yang paling karismatik dan intens dalam kariernya, karena ia mampu membuat karakter yang keras dan berbahaya tetap terasa menarik untuk diikuti, meskipun penuh kekacauan dan ketidakstabilan.

Review IMDb oleh aqos-1: Saya tidak tahu tentang film ini, tetapi saya sangat senang sudah menontonnya. Ini adalah kisah nyata Michael Peterson, seorang pencuri kecil yang suka membuat keributan saat di penjara. Ia ditangkap karena mencuri dan karena sifatnya yang suka berulah, ia sering menghabiskan banyak waktu sendirian. Setelah dibebaskan, ia mulai menekuni tinju tangan kosong atas saran seorang pria yang ia temui di penjara. Ia membutuhkan nama petarung, jadi ia memilih Charles Bronson karena nama itu diasosiasikan orang dengan balas dendam. Aktor utamanya luar biasa!!! Ia memiliki banyak monolog dan benar-benar menarik penonton dengan kegilaannya. Bronson asli masih dipenjara dan telah menulis beberapa buku. Ia berada dalam kondisi fisik yang sangat baik, sehingga ia menulis satu buku tentang bagaimana ia menjaga kebugarannya di penjara. Ia tampak memiliki kepribadian yang terpecah dan ia berpindah di antara itu dengan mudah. Saat film berakhir, saya ingin lebih, jadi saya mencari informasi lebih lanjut secara online. Ini benar-benar film yang menghibur dan saya senang mengetahuinya.

3. Wuthering Heights (2009)

Wuthering Heights (2009) (Foto: imdb)

Genre : Drama Romantis, Tragedi, Adaptasi Sastra

Rating (IMDb) : 7.5/10

Pemain : Tom Hardy, Charlotte Riley, Andrew Lincoln, Sarah Lancashire, Burn Gorman

Situs atau platform streaming : Prime Video

Tonton trailer: Wuthering Heights (2009)

Wuthering Heights (2009) adalah miniseri televisi Inggris yang diadaptasi dari novel klasik karya Emily Brontë, sebuah kisah tragis tentang cinta, obsesi, dendam, dan kehancuran emosional.

Cerita berpusat pada Heathcliff, seorang anak yatim piatu yang diadopsi oleh keluarga Earnshaw dan tumbuh bersama Catherine Earnshaw.

Hubungan mereka berkembang menjadi ikatan emosional yang sangat kuat, namun juga penuh konflik karena perbedaan kelas sosial dan tekanan lingkungan.

Ketika Catherine akhirnya memilih menikah dengan Edgar Linton demi status sosial, Heathcliff meninggalkan segalanya dan kembali bertahun-tahun kemudian dengan satu tujuan: balas dendam.

Adaptasi ini disajikan dalam format dua bagian yang lebih menekankan sisi gelap, emosional, dan intens dari novel aslinya, membuat setiap konflik terasa lebih personal dan menyakitkan.

Pemeran utama film ini mencakup Tom Hardy sebagai Heathcliff, Charlotte Riley sebagai Catherine Earnshaw, Andrew Lincoln sebagai Edgar Linton, Sarah Lancashire sebagai Nelly Dean, dan Burn Gorman sebagai Hindley Earnshaw.

Peran Tom Hardy sebagai Heathcliff sering dipuji sebagai salah satu penampilan terbaiknya dalam genre drama periode.

Ia menampilkan karakter Heathcliff dengan intensitas emosional yang sangat kuat, pendiam tetapi penuh gejolak batin, penuh cinta tetapi juga kehancuran.

Tanpa banyak dialog, Tom Hardy mampu menyampaikan rasa sakit, dendam, dan kerinduan yang mendalam melalui ekspresi dan bahasa tubuh.

Chemistry antara dirinya dan Charlotte Riley juga menjadi sorotan penting, karena keduanya berhasil menciptakan dinamika cinta yang tragis dan meyakinkan.

Review IMDb oleh wcashley: Saya sangat menyukai versi ini. Tom Hardy adalah seorang jenius, dan Heathcliff versinya tetap melekat di pikiran saya lama setelah film selesai. Charlotte Riley juga sangat bagus, begitu juga para pemain lainnya. Saya telah membaca komentar tentang Heathcliff dan Cathy yang berhubungan intim, dan ini dianggap menyimpang dari buku aslinya, namun Emily Brontë menjelaskan dalam teksnya bahwa Heathcliff dan Cathy menghabiskan banyak waktu tanpa pengawasan di padang rumput. Hal ini sendiri sudah mengejutkan pada masa ketika setiap wanita muda yang belum menikah harus didampingi. Tetapi saya pikir Emily membiarkan kita, para pembaca, untuk memutuskan apa yang dilakukan Heathcliff dan Cathy selama waktu mereka bersama. Saya rasa interpretasi dalam film ini adalah salah satu yang valid. Monolog Heathcliff di akhir tentang hidupnya dan kemungkinan sia-sianya balas dendam sangat meyakinkan dan menghantui. Ini adalah film yang tidak akan mudah Anda lupakan.

4. The Take (2009)

The Take (2009) (Foto: imdb)

Genre : Kriminal, Drama, Miniseri

Rating (IMDb) : 7.7/10

Pemain : Tom Hardy, Brian Cox, Shaun Evans, Charlotte Riley, Kierston Wareing

Situs atau platform streaming : Netflix

Tonton trailer: The Take (2009)

The Take adalah miniseri kriminal Inggris yang terdiri dari empat episode dan diadaptasi dari novel karya Martina Cole.

Ceritanya berlatar di East London pada era 1980-an dan mengikuti dunia kriminal yang keras, penuh kekerasan, pengkhianatan, dan ambisi kekuasaan.

Fokus utama cerita adalah Freddie Jackson, seorang kriminal sosiopat yang baru keluar dari penjara dan kembali membangun kekuasaannya di dunia bawah tanah London.

Ketegangan meningkat ketika Freddie mulai bersaing dengan sepupunya sendiri, Jimmy, yang diam-diam memanfaatkan reputasi Freddie untuk naik dalam hierarki kriminal.

Hubungan keluarga yang rusak ini menjadi inti konflik yang menggerakkan seluruh cerita, menciptakan drama yang gelap, brutal, dan penuh ketegangan emosional.

Pemeran utama termasuk Tom Hardy sebagai Freddie Jackson, Brian Cox sebagai Ozzy, Shaun Evans sebagai Jimmy, Charlotte Riley sebagai Maggie, dan Kierston Wareing sebagai Jackie.

Dengan rating IMDb sekitar 7.7/10, serial ini dianggap sebagai salah satu drama kriminal Inggris yang solid dan intens.

Peran Tom Hardy sebagai Freddie Jackson sering disebut sebagai performa awal yang sangat kuat dalam kariernya.

Ia memerankan karakter yang benar-benar menakutkan, penuh amarah, dan tidak bisa diprediksi, namun tetap memiliki daya tarik karismatik yang membuat penonton sulit mengalihkan perhatian.

Kritikus menyebutnya sebagai “force-of-nature” karena energinya yang sangat dominan di setiap adegan.

Peran ini juga membuat Tom Hardy mendapatkan nominasi Best Male Actor di Royal Television Society (RTS) Television Award.

Review IMDb oleh deloudelouvain: Saya menonton empat episode mini-seri ini sekaligus. Sebegitu bagusnya serial ini. Begitu Anda masuk ke dalam cerita, Anda ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua aktor melakukan pekerjaan yang hebat menurut saya, tetapi aktor terbaik adalah Tom Hardy yang memerankan Freddie Jackson. Freddie Jackson, yang baru saja dibebaskan dari penjara, langsung kembali ke dunia kriminalnya, hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Ia dengan cepat menjadi karakter yang sangat egois dan arogan yang hampir langsung Anda benci. Dan Tom Hardy memainkan peran ini dengan sempurna. Penampilan yang brilian menurut saya. Ceritanya sendiri adalah kisah gangster dengan banyak drama. Anda akan terseret ke dalam cerita, dan itu hal yang baik. Untuk sebuah serial televisi singkat, ini adalah salah satu yang terbaik.

5. Inception (2010)

Inception (2010) (Foto: imdb)

Genre : Sci-Fi, Thriller, Heist, Aksi Psikologis

Rating (IMDb) : 8.8/10

Pemain : Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Tom Hardy, Ken Watanabe, Cillian Murphy, Marion Cotillard, Michael Caine

Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video, CATCHPLAY+

Tonton trailer: Inception (2010)

Inception (2010) adalah film sci-fi thriller karya Christopher Nolan yang terkenal karena konsepnya yang kompleks tentang pencurian dan penanaman ide di dalam mimpi manusia.

Cerita berpusat pada Dom Cobb (Leonardo DiCaprio), seorang spesialis “ekstraksi” yang mampu mencuri rahasia dari alam bawah sadar seseorang ketika mereka bermimpi.

Namun kali ini, ia ditugaskan untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih sulit: inception, yaitu menanamkan ide ke dalam pikiran seseorang tanpa mereka sadari.

Film ini mengeksplorasi konsep “mimpi di dalam mimpi”, menciptakan lapisan realitas yang semakin dalam dan membingungkan, di mana batas antara kenyataan dan ilusi menjadi sangat kabur.

Dengan visual yang spektakuler dan narasi yang penuh teka-teki, film ini menjadi salah satu karya paling ikonik dalam genre sci-fi modern.

Selain Leonardo DiCaprio, film ini juga dibintangi oleh Joseph Gordon-Levitt sebagai Arthur, Elliot Page sebagai Ariadne, Tom Hardy sebagai Eames, Ken Watanabe sebagai Saito, Cillian Murphy sebagai Robert Fischer, Marion Cotillard sebagai Mal, dan Michael Caine sebagai Miles.

Peran Tom Hardy sebagai Eames menjadi salah satu elemen penting dalam dinamika tim. Ia memerankan seorang forger atau peniru ulung yang mampu mengubah identitasnya di dalam dunia mimpi.

Tom Hardy memberikan karakter ini sentuhan karisma, humor ringan, dan kepercayaan diri yang membuat suasana film yang tegang menjadi lebih seimbang.

Interaksinya dengan Arthur (Joseph Gordon-Levitt) juga menciptakan dinamika rivalitas yang ringan namun sangat menghibur, menjadikannya salah satu karakter pendukung yang paling disukai dalam film ini.

Review IMDb oleh srcooper-756-646671: Anda hanya bisa menonton ini untuk pertama kalinya sekali, jadi pilihlah keadaan pikiran Anda dengan hati-hati. Ini adalah film tentang film, mimpi, dan realitas, serta kehidupan seperti apa yang paling baik dicari ketika Anda meninggalkan bioskop dan kembali ke apa pun yang Anda tinggalkan sebelumnya. Film ini spektakuler, brutal, penuh teka-teki, dan mengganggu. Indah dan memikat. Ini tentang salah satu karakter favorit saya yang pernah muncul di layar. Saya tidak sering menontonnya, karena takut tidak sebagus yang saya ingat. Itu adalah rahasia saya, yang saya simpan di brankas di ruang bawah tanah. Bahwa di suatu tempat ada dunia yang sempurna untuk kita semua. Bagi sebagian orang, mungkin itu ada di bioskop saat menonton film ini.

6. Warrior (2011)

Warrior (2011) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Sport, MMA (Mixed Martial Arts)

Rating (IMDb) : 8.1/10

Pemain : Tom Hardy, Joel Edgerton, Nick Nolte, Jennifer Morrison, Frank Grillo

Situs atau platform streaming : Netflix, Vidio, Prime Video, Catchplay+

Tonton trailer: Warrior (2011)

Warrior (2011) adalah film drama olahraga MMA yang sangat emosional dan intens, berfokus pada dua saudara yang telah lama terpisah, Tommy Riordan (Tom Hardy) dan Brendan Conlon (Joel Edgerton).

Keduanya tanpa diduga kembali bertemu dalam turnamen MMA terbesar bernama “Sparta”, yang menawarkan hadiah besar sebesar US$5 juta.

Namun, di balik kompetisi tersebut, tersimpan konflik keluarga yang jauh lebih dalam dan menyakitkan daripada sekadar pertarungan di dalam ring.

Tommy digambarkan sebagai mantan Marinir yang bermasalah, tertutup, dan penuh luka batin, yang kembali ke rumah untuk meminta bantuan ayah mereka, Paddy Conlon (Nick Nolte), seorang mantan pecandu alkohol yang mencoba menebus kesalahan masa lalu dengan melatihnya.

Sementara itu, Brendan adalah seorang guru fisika sekaligus mantan petarung UFC yang terpaksa kembali ke dunia pertarungan demi menyelamatkan keluarganya dari krisis finansial.

Dua jalan hidup yang berbeda ini akhirnya bertemu dalam satu titik konflik yang tak terhindarkan: turnamen MMA yang brutal.

Sepanjang film, ketegangan emosional terus meningkat karena kedua saudara ini tidak hanya bertarung untuk kemenangan, tetapi juga untuk menyelesaikan luka lama yang merusak hubungan keluarga mereka.

Pemeran film ini diperkuat oleh Joel Edgerton sebagai Brendan, Nick Nolte sebagai ayah mereka yang penuh penyesalan, Jennifer Morrison sebagai Tess Conlon, dan Frank Grillo sebagai Frank Campana.

Peran Tom Hardy sebagai Tommy Riordan mendapat pujian luas karena intensitas emosional dan fisiknya yang luar biasa.

Ia memerankan sosok yang jarang berbicara, tetapi penuh kemarahan, trauma, dan rasa sakit yang terpendam.

Transformasi fisiknya sebagai petarung MMA juga sangat meyakinkan, sementara ekspresi dan tatapan matanya mampu menyampaikan beban emosional tanpa banyak dialog.

Banyak kritikus menganggap penampilannya sebagai salah satu yang paling kuat dalam kariernya karena mampu menggabungkan kekuatan fisik dan kedalaman emosional secara seimbang.

Review IMDb oleh Vuraxis: Saya adalah orang yang sulit tersentuh secara emosional. Saya sudah menonton banyak film emosional terbaik seperti Schindler’s List, Forrest Gump, Grave of the Fireflies, Requiem for a Dream, The Green Mile, It’s a Wonderful Life, dan yang terbaru I Lost My Body. Tetapi film ini adalah yang akhirnya berhasil membuat saya runtuh, dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya, saya menangis saat menonton film. Saya bahkan tidak suka olahraga, tetapi intensitas dan tekanan yang saya rasakan di adegan pertarungan benar-benar luar biasa. Ya Tuhan, ini sebuah mahakarya.

7. Lawless (2012)

Lawless (2012) (Foto: imdb)

Genre : Kriminal, Drama, Biografi, Thriller

Rating (IMDb) : 7.2/10

Pemain : Tom Hardy, Shia LaBeouf, Jason Clarke, Guy Pearce, Jessica Chastain, Mia Wasikowska, Gary Oldman, Dane DeHaan

Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies

Tonton trailer: Lawless (2012)

Lawless (2012) adalah film drama kriminal yang diangkat dari kisah nyata yang didokumentasikan dalam novel The Wettest County in the World.

Berlatar di era Depresi Besar tahun 1931 di Franklin County, Virginia, film ini mengikuti kisah Bondurant Bersaudara yang menjalankan bisnis minuman keras ilegal (bootlegging) di tengah masa larangan alkohol di Amerika Serikat.

Ketiga bersaudara ini, Forrest, Jack, dan Howard Bondurant, berhasil membangun bisnis yang cukup sukses, namun semuanya berubah ketika aparat hukum federal yang korup mulai datang untuk menekan dan memeras mereka.

Konflik pun berkembang menjadi perang brutal antara keluarga Bondurant dan aparat yang seharusnya menegakkan hukum, tetapi justru bertindak kejam dan tidak adil.

Atmosfer film ini penuh ketegangan, kekerasan, dan intrik yang menggambarkan kerasnya kehidupan pada masa itu.

Pemeran film ini sangat kuat, dengan Tom Hardy sebagai Forrest Bondurant, Shia LaBeouf sebagai Jack Bondurant, Jason Clarke sebagai Howard Bondurant, Guy Pearce sebagai antagonis sadis Charlie Rakes, Jessica Chastain sebagai Maggie Beauford, Mia Wasikowska sebagai Bertha Minnix, Gary Oldman sebagai Floyd Banner, dan Dane DeHaan sebagai Cricket Pate.

Peran Tom Hardy sebagai Forrest Bondurant mendapat pujian besar karena ia memerankan karakter yang sangat stoik, pendiam, namun memiliki aura kepemimpinan yang kuat.

Forrest menjadi sosok pusat dalam keluarga Bondurant, tenang, tidak banyak bicara, tetapi sangat berbahaya ketika situasi memanas.

Tom Hardy berhasil menampilkan karakter yang terlihat tak tergoyahkan secara fisik dan emosional, namun tetap menyimpan sisi manusiawi yang membuatnya terasa nyata.

Banyak kritikus menilai perannya sebagai salah satu penampilan paling solid dalam film ini karena mampu menjadi “jangkar” cerita di tengah kekacauan yang terjadi.

Review IMDb oleh Irishchatter: Film ini dibuat dengan sangat baik dalam memberikan nuansa tahun 1920-an saat alkohol dilarang pada masa itu. Harap diperhatikan bahwa film ini sangat intens dan cukup berdarah di beberapa adegan, jadi jelas tidak cocok untuk yang lemah mental!

8. The Dark Knight Rises (2012)

The Dark Knight Rises (2012) (Foto: imdb)

Genre : Action, Superhero, Crime, Thriller

Rating (IMDb) : 8.4/10

Pemain : Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway, Gary Oldman, Joseph Gordon-Levitt, Michael Caine, Morgan Freeman, Marion Cotillard

Situs atau platform streaming : HBO Max, Prime Video, Apple TV

Tonton trailer: The Dark Knight Rises (2012)

The Dark Knight Rises (2012) adalah penutup epik dari trilogi The Dark Knight karya Christopher Nolan.

Ceritanya berlangsung delapan tahun setelah Batman menghilang dari Gotham.

Bruce Wayne (Christian Bale) hidup dalam pengasingan setelah dianggap sebagai kriminal akibat peristiwa sebelumnya.

Namun, ketenangan itu hancur ketika muncul ancaman baru yang jauh lebih berbahaya, yaitu Bane (Tom Hardy), seorang teroris bertopeng yang memiliki kekuatan fisik luar biasa dan kecerdasan strategis yang tinggi.

Bane tidak hanya mengancam secara fisik, tetapi juga secara ideologis. Ia berhasil menguasai Gotham dan menciptakan kekacauan total, memaksa Bruce Wayne untuk kembali menjadi Batman meskipun ia sudah melemah secara fisik dan mental.

Pertarungan antara keduanya bukan hanya pertarungan kekuatan, tetapi juga pertarungan keyakinan tentang apa yang benar dan salah dalam masyarakat.

Film ini didukung oleh deretan aktor papan atas seperti Christian Bale, Anne Hathaway sebagai Catwoman, Gary Oldman sebagai Komisaris Gordon, Joseph Gordon-Levitt sebagai John Blake, Michael Caine sebagai Alfred, Morgan Freeman sebagai Lucius Fox, dan Marion Cotillard sebagai Miranda Tate.

Peran Tom Hardy sebagai Bane menjadi salah satu interpretasi villain paling ikonik dalam film superhero.

Ia melakukan transformasi fisik besar-besaran untuk menciptakan sosok yang sangat kuat dan mengintimidasi.

Meskipun sebagian wajahnya tertutup masker, Hardy berhasil menyampaikan karakter Bane melalui intonasi suara yang khas dan kehadiran yang sangat dominan.

Bane digambarkan sebagai musuh yang tidak hanya mampu mengalahkan Batman secara fisik, tetapi juga menghancurkan simbol harapannya.

Review IMDb oleh CaptKeshav: The Dark Knight Rises adalah sekuel yang sempurna dari sebuah mahakarya. Christopher Nolan mengambil arah berbeda dan lebih fokus pada Bruce Wayne/Batman. Film ini penuh emosi, memiliki karakter yang sangat kuat, dan dialog yang sangat bagus. Penampilannya luar biasa. Ini adalah film yang paling saya nantikan pada abad ini. Semakin sering saya menontonnya, semakin epik rasanya. Secara pribadi, saya pikir trilogi The Dark Knight adalah trilogi terbaik sepanjang masa, dan film ini memberikan penutup terbaik dalam sejarah perfilman. Saya masih ingat menontonnya tiga kali, dan setiap kali saya menontonnya, saya semakin menghargainya. Terima kasih Christopher Nolan, Anda adalah seorang master.

9. Mad Max: Fury Road (2015)

Mad Max: Fury Road (2015) (Foto: imdb)

Genre : Action, Post-Apocalyptic, Adventure

Rating (IMDb) : 8.1/10

Pemain : Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Zoë Kravitz, Riley Keough, Rosie Huntington-Whiteley, Abbey Lee

Situs atau platform streaming : HBO Max, Prime Video, Catchplay+

Tonton trailer: Mad Max: Fury Road (2015)

Mad Max: Fury Road (2015) adalah film aksi pasca-apokaliptik yang disutradarai oleh George Miller dan dikenal sebagai salah satu film aksi terbaik sepanjang masa.

Berlatar di dunia gurun yang hancur setelah kiamat, film ini menggambarkan dunia di mana air dan bahan bakar menjadi sumber daya paling berharga, dan kekuasaan dikendalikan oleh tiran kejam bernama Immortan Joe.

Cerita dimulai ketika Max Rockatansky (Tom Hardy) ditangkap oleh pasukan War Boys dan dijadikan tahanan.

Namun, situasi berubah ketika Imperator Furiosa (Charlize Theron), salah satu komandan Joe, memberontak dan melarikan diri menggunakan kendaraan perang besar bersama lima wanita yang dijadikan budak.

Perjalanan mereka berubah menjadi pengejaran tanpa henti di padang gurun, di mana Max akhirnya bergabung dengan Furiosa untuk bertahan hidup dan melawan tirani.

Film ini dibintangi oleh Tom Hardy sebagai Max, Charlize Theron sebagai Furiosa, Nicholas Hoult sebagai Nux, serta Hugh Keays-Byrne sebagai Immortan Joe.

Film ini mendapat rating tinggi 8.1/10 dan dipuji karena aksi nonstop serta visual yang luar biasa.

Peran Tom Hardy sebagai Max menampilkan karakter yang sangat minimalis dalam dialog, tetapi kuat secara fisik dan emosional.

Ia memerankan sosok penyintas yang hancur secara mental akibat dunia brutal yang ia jalani, sehingga lebih banyak berkomunikasi melalui tindakan daripada kata-kata.

Meskipun film ini sering dipuji karena fokusnya pada Furiosa, kehadiran Tom Hardy tetap menjadi elemen penting yang memperkuat dinamika perjalanan mereka sebagai dua karakter yang sama-sama berjuang untuk bertahan hidup di dunia yang tidak lagi manusiawi.

Review IMDb oleh Scramtrix2548: Mad Max: Fury Road adalah film aksi yang dieksekusi dengan sempurna, tanpa bagian membosankan dan dengan alur yang sangat menarik yang membuat Anda terus terlibat setiap detik. Aktingnya benar-benar luar biasa, dengan pengembangan karakter yang sangat baik. Ini jelas film aksi yang akan bertahan lama di daftar 100 film terbaik sepanjang masa dan menjadi yang terbaik dalam saganya. Tontonlah, karena Anda akan menyukainya dan mungkin menjadikannya film aksi favorit Anda!

10. Venom (2018)

Venom (2018) (Foto: imdb)

Genre : Superhero, Action, Sci-Fi, Anti-Hero

Rating (IMDb) : 6.6/10

Pemain : Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott

Situs atau platform streaming : Netflix, Vidio, Disney+ Hotstar, Google Play Movies

Tonton trailer: Venom (2018)

Venom (2018) adalah film superhero anti-hero dari Marvel yang berfokus pada Eddie Brock (Tom Hardy), seorang jurnalis investigasi yang hidupnya runtuh setelah mencoba membongkar kejahatan besar yang dilakukan oleh organisasi bernama Life Foundation.

Organisasi ini dipimpin oleh Dr. Carlton Drake (Riz Ahmed), yang secara diam-diam melakukan eksperimen berbahaya terhadap makhluk alien bernama symbiote.

Ketika Eddie menyelidiki lebih jauh, ia tanpa sengaja terinfeksi oleh salah satu symbiote yang kemudian dikenal sebagai Venom.

Makhluk ini tidak hanya mengambil alih tubuhnya, tetapi juga memberikan kekuatan super yang luar biasa, meskipun dengan konsekuensi berupa konflik mental dan emosional antara Eddie dan Venom itu sendiri.

Dari sini, film berkembang menjadi hubungan unik antara manusia dan makhluk alien yang saling membutuhkan untuk bertahan hidup.

Cerita semakin kompleks ketika Eddie dan Venom harus bekerja sama untuk menghentikan rencana besar Carlton Drake yang ingin membawa lebih banyak symbiote ke Bumi, yang berpotensi menghancurkan umat manusia.

Konflik antara dua kesadaran dalam satu tubuh menjadi elemen utama yang membuat film ini berbeda dari film superhero pada umumnya.

Film ini juga dibintangi oleh Michelle Williams sebagai Anne Weying (mantan tunangan Eddie), Riz Ahmed sebagai Carlton Drake / Riot, Scott Haze sebagai Roland Treece, dan Reid Scott sebagai Dr. Dan Lewis.

Peran Tom Hardy sebagai Eddie Brock sekaligus pengisi suara Venom mendapat banyak perhatian karena ia benar-benar memainkan dua karakter dalam satu tubuh.

Tom Hardy menampilkan Eddie sebagai sosok yang kacau, rapuh, dan sering sarkastik, sementara Venom digambarkan sebagai makhluk agresif dengan suara berat dan dominan.

Interaksi keduanya menciptakan dinamika komedi gelap yang menjadi daya tarik utama film ini. Banyak penonton menilai performa Hardy sangat total karena ia mampu membuat hubungan “dua kepribadian dalam satu tubuh” terasa hidup, lucu, sekaligus intens.

Review IMDb oleh ufarese: Kami baru saja keluar dari bioskop dan saya bisa mengatakan dengan jujur, saya menyukainya! Film ini lucu dan memberikan penghormatan besar pada era Venom ala Todd McFarlane di akhir 90-an. Sangat mengejutkan bahwa Sony tidak cukup berani untuk merilis film ini dengan rating R. Saya bertanya-tanya berapa banyak adegan yang dipotong dari film ini!? Penampilan Tom Hardy juga sangat tepat… langsung saja tonton.

11. MobLand (2025)

MobLand (2025) (Foto: imdb)

Genre : Drama Kriminal, Thriller

Rating (IMDb) : 8.0/10 (rata-rata awal episode)

Pemain : Tom Hardy, Pierce Brosnan, Helen Mirren, Paddy Considine, Joanne Froggatt

Situs atau platform streaming : Paramount+, Vidio, Catchplay+

Tonton trailer: MobLand (2025)

MobLand (2025) adalah serial drama kriminal Inggris yang diproduksi oleh Paramount+ dan disutradarai oleh Guy Ritchie, dikenal dengan gaya khasnya yang gritty, cepat, dan penuh intrik dunia kriminal.

Serial ini berpusat pada konflik besar antara dua keluarga mafia di London: keluarga Harrigan yang sudah mapan dan faksi Stevenson yang mulai mengancam dominasi mereka.

Di tengah konflik tersebut, muncul karakter Harry Da Souza (Tom Hardy), seorang “fixer” atau pemecah masalah yang bekerja untuk keluarga Harrigan.

Tugasnya adalah menangani situasi berbahaya, menutupi kejahatan, dan menjaga stabilitas kekuasaan keluarga tersebut.

Namun, ketika perang antar keluarga semakin memanas dan situasi menjadi tidak terkendali, Harry terjebak dalam dilema besar antara kesetiaan terhadap keluarga Harrigan atau keselamatannya sendiri.

Serial ini diperkuat oleh jajaran aktor papan atas, seperti Tom Hardy sebagai Harry Da Souza, Pierce Brosnan sebagai Conrad Harrigan (bos keluarga), Helen Mirren sebagai Maeve Harrigan (matriark keluarga), Paddy Considine sebagai Kevin Harrigan, dan Joanne Froggatt sebagai Jan Da Souza.

Kombinasi aktor senior dan gaya penyutradaraan Guy Ritchie membuat serial ini terasa intens, stylish, dan penuh ketegangan.

Peran Tom Hardy sebagai Harry Da Souza mendapat pujian karena ia berhasil membawakan karakter fixer yang tenang tetapi sangat berbahaya di balik ketenangannya.

Harry digambarkan sebagai sosok yang cerdas, strategis, dan mampu menyelesaikan masalah kriminal paling rumit, namun tetap berada di bawah tekanan dunia mafia yang brutal.

Tom Hardy menampilkan karakter ini dengan aura dingin, kontrol emosi yang kuat, dan karisma yang membuatnya terlihat seperti sosok yang selalu satu langkah lebih maju dari orang-orang di sekitarnya.

Banyak ulasan awal menyebut performanya sebagai salah satu elemen terkuat dalam serial ini, karena ia berhasil menjadi pusat gravitasi dari konflik besar antar keluarga kriminal tersebut.