10 Film Donnie Yen Terbaik Rating Tinggi di IMDb, Semua Adegan Fight-nya Gak Ada Lawan!

Donnie Yen (甄子丹), lahir pada 27 Juli 1963, adalah aktor, seniman bela diri, sutradara, dan produser ternama asal Hong Kong.

Ia dikenal sebagai salah satu bintang laga terbaik dunia yang mempopulerkan Wing Chun lewat seri Ip Man.

Gaya bertarungnya khas, cepat, presisi, dan kuat, dengan banyak koreografi aksi yang ia rancang sendiri.

Bakatnya dipengaruhi oleh ibunya, Bow Sim-Mark, seorang Grandmaster Wushu, yang membuatnya mempelajari berbagai bela diri sejak kecil seperti Wushu, Tai Chi, Taekwondo, Karate, hingga MMA.

Ia memulai karier film lewat Drunken Tai Chi (1984) dan meraih popularitas global melalui perannya sebagai Ip Man dalam film Ip Man (2008–2019).

Bagi Anda yang ingin menikmati tontonan dengan aksi bela diri memukau, koreografi pertarungan kelas dunia, serta karakter yang kuat dan berkarisma, rekomendasi film Donnie Yen terbaik dengan rating tinggi ini bisa menjadi pilihan tepat untuk menemani waktu Anda.

Rekomendasi Film Donnie Yen Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi film Donnie Yen terbaik dengan rating tinggi yang menghadirkan perpaduan aksi bela diri spektakuler, cerita yang kuat, serta kualitas produksi yang memukau:

1. Ip Man (2008)

Ip Man (2008) (Foto: imdb)

Genre : Action, Biography, Martial Arts, Historical

: Action, Biography, Martial Arts, Historical Rating (IMDb) : 8.0/10

: 8.0/10 Pemain : Donnie Yen, Simon Yam, Lynn Hung, Fan Siu-Wong, Hiroyuki Ikeuchi, Lam Ka-Tung

: Donnie Yen, Simon Yam, Lynn Hung, Fan Siu-Wong, Hiroyuki Ikeuchi, Lam Ka-Tung Situs atau platform streaming : Netflix, Vidio, iQIYI, Prime Video

Ip Man adalah film biografi seni bela diri Hong Kong yang berlatar pada tahun 1930-an di Foshan, Tiongkok, tepatnya pada masa Perang Sino-Jepang Kedua.

Film ini menceritakan kisah hidup Ip Man yang diperankan oleh Donnie Yen, seorang grandmaster Wing Chun yang dikenal rendah hati namun memiliki kemampuan bela diri luar biasa.

Awalnya, Ip Man hidup dalam kemakmuran dan dihormati sebagai ahli bela diri, tetapi kehidupannya berubah drastis ketika tentara Jepang menduduki Foshan.

Dalam kondisi yang penuh penderitaan dan ketidakadilan, ia akhirnya terpaksa turun tangan untuk membela kehormatan bangsanya, terutama setelah orang-orang terdekatnya menjadi korban kekejaman penjajah.

Konflik memuncak ketika ia menantang Jenderal Jepang Miura dalam sebuah pertarungan bela diri yang brutal dan sarat makna perlawanan.

Film ini menampilkan deretan pemeran utama, seperti Donnie Yen sebagai Ip Man, Simon Yam sebagai Zhou Qingquan yang merupakan sahabat Ip Man, Lynn Hung sebagai Wing Sing yang merupakan istrinya, Fan Siu-Wong sebagai Jin Shanzhao, Hiroyuki Ikeuchi sebagai Jenderal Miura selaku antagonis utama, serta Lam Ka-Tung sebagai Li Zhao yang berperan sebagai penerjemah Jepang.

Performa Donnie Yen dalam film ini sering dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam kariernya, bahkan disejajarkan dengan era Bruce Lee.

Ia menampilkan koreografi Wing Chun yang cepat, presisi, dan mematikan yang dikoreografikan oleh Sammo Hung, menghasilkan perpaduan antara kekuatan brutal dan keindahan gerakan.

Selain aksi, Donnie Yen juga menghadirkan karakter yang sangat manusiawi, tenang, penuh martabat, dan emosional, sehingga sosok Ip Man terasa ikonik.

Film ini sering disebut sebagai titik puncak di mana Donnie Yen akhirnya mendapatkan pengakuan luas dan menjadi wajah yang tidak terpisahkan dari karakter Ip Man.

Review IMDb oleh minlu_hbtv: Ip Man sangat menyentuh dan penuh kelembutan, meskipun ini adalah film aksi. Kebijaksanaan, keberanian, keanggunan, humor—semua elemen campuran itu pasti akan kamu rasakan dari Ip Man dan semuanya benar-benar menyentuh hati. Semua aktor telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Saya percaya ini adalah film terbaik yang pernah dibintangi oleh Donnie Yen. Kali ini ia bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga pria yang bijaksana, lembut, penuh tanggung jawab, dan seorang suami yang baik. Penonton bertepuk tangan dan beberapa kali menangis haru. Saya sudah menontonnya dua kali, dan ingin menonton untuk ketiga kalinya saat DVD-nya rilis. Anda tahu, Ip Man tidak terlalu dipromosikan sebelum rilis, tetapi ternyata menjadi “dark horse” yang sangat besar. Film ini benar-benar layak untuk ditonton.

2. Hero (2002)

Hero (2002) (Foto: imdb)

Genre : Action, Drama, Wuxia, Historical

: Action, Drama, Wuxia, Historical Rating (IMDb) : 7.9/10

: 7.9/10 Pemain : Jet Li, Tony Leung Chiu-wai, Maggie Cheung, Donnie Yen, Zhang Ziyi, Chen Daoming

: Jet Li, Tony Leung Chiu-wai, Maggie Cheung, Donnie Yen, Zhang Ziyi, Chen Daoming Situs atau platform streaming : Disney+, Prime Video, Apple TV, YouTube

Ying Xiong atau yang dikenal secara internasional sebagai Hero adalah film wuxia epik Tiongkok-Hong Kong yang disutradarai oleh Zhang Yimou.

Film ini terkenal karena visualnya yang menakjubkan, koreografi bela diri yang artistik, serta penggunaan warna simbolis untuk menggambarkan berbagai versi cerita.

Berlatar di Tiongkok abad ke-3 SM pada masa Periode Negara Perang, film ini mengisahkan tentang seorang perwira tanpa nama (Jet Li) yang diundang ke istana Raja Qin.

Ia diundang setelah mengklaim telah membunuh tiga pembunuh bayaran legendaris yang mengancam sang raja, yaitu Long Sky yang diperankan Donnie Yen, Broken Sword oleh Tony Leung, dan Flying Snow oleh Maggie Cheung.

Struktur narasi film ini menggunakan pendekatan Rashomon, di mana kisah yang sama diceritakan dari berbagai perspektif, sehingga kebenaran di balik motif para tokohnya menjadi kompleks dan berlapis.

Dalam film ini, Donnie Yen memerankan Long Sky, salah satu pembunuh legendaris.

Meskipun durasi perannya tidak sepanjang Jet Li atau Tony Leung, penampilannya sangat ikonik, terutama dalam adegan pertarungan awal melawan Nameless di sebuah rumah judi dalam suasana hujan, diiringi musik kecapi yang dramatis.

Peran Donnie Yen menonjolkan keahliannya menggunakan tombak dengan koreografi yang menyerupai balet artistik, bukan sekadar pertarungan cepat.

Review IMDb oleh jinmiao0226: Hero adalah karya monumental yang disutradarai oleh Zhang Yimou. Film ini menceritakan kisah para pendekar yang berusaha membunuh Raja Qin pada masa Periode Negara Berperang. Warna, efek suara, dan visual film ini semuanya sangat luar biasa, dan mendapat banyak pujian tidak hanya di Tiongkok tetapi juga di luar negeri. Ini bukan sekadar cerita tentang pembunuhan Raja Qin. Dalam sejarah Tiongkok kuno pada masa Negara Berperang, orang-orang sering menganggap tujuan mereka lebih tinggi daripada hidup mereka sendiri. Dalam film ini, tidak ada yang benar-benar peduli pada nyawa mereka sendiri. Mereka semua menganggap diri mereka sebagai bagian dari sejarah. Zhang Yimou menggunakan sejarah yang sudah dikenal ini untuk mengekspresikan pemahamannya tentang budaya Tiongkok serta pandangannya terhadap moralitas dunia.

3. SPL: Sha Po Lang (2005)

SPL: Sha Po Lang (2005) (Foto: prime video)

Genre : Action, Crime, Thriller, Martial Arts

: Action, Crime, Thriller, Martial Arts Rating (IMDb) : 6.9/10

: 6.9/10 Pemain : Donnie Yen, Sammo Hung, Simon Yam, Wu Jing, Liu Kai-Chi

: Donnie Yen, Sammo Hung, Simon Yam, Wu Jing, Liu Kai-Chi Situs atau platform streaming : Prime Video, Plex, Pluto TV, Tubi, Apple TV

Saat Po Long adalah film aksi-thriller kriminal Hong Kong yang disutradarai oleh Wilson Yip dan dikenal dengan gaya yang gritty atau gelap serta realistis, dipadukan dengan pertarungan bela diri yang intens.

Ceritanya berfokus pada detektif veteran Chan Kwok-Chung (Simon Yam) yang bertekad menjatuhkan bos triad kejam Wong Po (Sammo Hung).

Namun, ketika metode hukum tidak lagi efektif, Chan dan timnya mulai menggunakan cara-cara yang dipertanyakan untuk menjebak target mereka.

Di tengah konflik tersebut, muncul karakter Ma Kwun yang diperankan oleh Donnie Yen, seorang inspektur baru yang menggantikan posisi Chan dan harus menghadapi konflik moral serta pertarungan fisik dalam perang antara polisi dan gangster.

Film ini dibintangi oleh jajaran aktor laga papan atas Hong Kong, seperti Donnie Yen, Sammo Hung, Simon Yam, Wu Jing sebagai pembunuh bayaran berbaju putih bernama Jack, serta Liu Kai-Chi sebagai Inspektur Lok Kwun Wah.

Peran Donnie Yen sebagai Ma Kwun dianggap sangat brilian dan ikonik karena film ini menjadi salah satu yang pertama memadukan bela diri tradisional dengan teknik Mixed Martial Arts (MMA) secara realistis.

Salah satu daya tarik utama adalah duel ikonik, terutama pertarungan pisau melawan Wu Jing dan duel klimaks melawan Sammo Hung, yang sering dianggap sebagai salah satu koreografi laga terbaik dalam sejarah film Hong Kong.

Selain itu, film ini juga menjadi awal kolaborasi sukses antara Donnie Yen dan Wilson Yip sebelum mereka bekerja sama kembali di Ip Man.

Dari sisi akting, Donnie Yen berhasil menampilkan karakter polisi yang kaku namun berdedikasi, sehingga tidak hanya kuat dalam aksi tetapi juga dalam pendalaman karakter.

Review IMDb oleh oriental-dragon-1: Saya tidak akan berkata banyak, tapi film ini punya adegan pertarungan luar biasa dan aksi yang sangat banyak. Tidak tahu apakah para perempuan akan menyukainya, tapi jika mereka seperti saya, mereka pasti akan menyukainya—dan saya yakin para pria PASTI akan menyukainya!!!!! DUA JEMPOL!!!!! DAPATKAN FILM INI! OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHHH!!!!!!!!!! HATI-HATI JANGAN MEMBELI VERSI POTONGAN (CUT VERSION) karena saya punya keduanya dan Anda akan sangat kecewa jika membelinya! Pastikan itu versi UNCUT karena ada adegan tendangan karma yang sangat keren di akhir, Anda akan tahu maksud saya saat melihatnya!! SELAMAT MENONTON!!!

4. Iron Monkey (1993)

Iron Monkey (1993) (Foto: prime video)

Genre : Action, Martial Arts, Wuxia

: Action, Martial Arts, Wuxia Rating (IMDb) : 7.4/10

: 7.4/10 Pemain : Yu Rongguang, Donnie Yen, Jean Wang, Tsang Sze-man, Yuen Shun-yi

: Yu Rongguang, Donnie Yen, Jean Wang, Tsang Sze-man, Yuen Shun-yi Situs atau platform streaming : iQIYI, Prime Video, Apple TV

Siu nin Wong Fei Hung chi: Tit ma lau atau yang lebih dikenal sebagai Iron Monkey adalah film aksi seni bela diri Hong Kong yang disutradarai oleh Yuen Woo-ping dan diproduseri oleh Tsui Hark.

Film ini merupakan prekuel fiksi yang menceritakan masa kecil Wong Fei-hung yang diperankan oleh aktris cilik Tsang Sze-man, serta ayahnya Wong Kei-ying yang diperankan oleh Donnie Yen.

Cerita berpusat pada sosok Iron Monkey (Yu Rongguang), seorang tabib yang berperan

sebagai “Robin Hood” dengan mencuri dari pejabat korup untuk membantu rakyat miskin. Konflik muncul ketika Wong Kei-ying yang jujur dipaksa oleh pejabat korup untuk memburu Iron Monkey, namun pada akhirnya mereka justru bekerja sama untuk melawan ancaman yang lebih besar, yaitu seorang biksu Shaolin korup yang berbahaya.

Film ini dikenal karena gaya koreografi pertarungannya yang sangat dinamis, fantastis, dan dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam genre wuxia.

Peran Donnie Yen di film ini sering dianggap sebagai salah satu yang paling lincah dan tak terduga dalam kariernya.

Ia menampilkan kung fu dengan kecepatan dan presisi tinggi, serta gaya bertarung yang elegan namun tetap kuat. Interaksinya dengan karakter Iron Monkey menghasilkan adegan aksi yang sangat spektakuler dan penuh kreativitas.

Meskipun ia berperan sebagai tokoh pahlawan yang jujur, kemampuan fisiknya yang luar biasa membuat film ini menjadi tontonan wajib bagi Anda penggemar Donnie Yen.

Review IMDb oleh Ash-89: Donnie Yen dan Yuen Woo-ping bekerja sama lagi untuk menghadirkan salah satu film kung fu terbaik yang pernah ada. Koreografi pertarungannya sempurna dan gaya bertarungnya mencakup teknik hewan seperti bangau dan ular. Donnie Yen berperan sebagai Wong Kai-ying, ayah dari Wong Fei-hung (yang uniknya diperankan oleh seorang perempuan!!), dan mereka harus menghadapi penjahat seperti penyihir yang memiliki kekuatan cengkeraman tangan yang kuat serta teknik pedang ganda gaya Lo-Han, dan gubernur yang memiliki jurus King-Kong Palm dan lengan terbang. Wong Kai-ying juga memiliki jurus kuat yaitu tendangan no-shadow (gaya yang juga terlihat di seri Once Upon a Time in China). Pertarungan akhir adalah salah satu dari tiga pertarungan terbaik yang pernah saya lihat!! Wajib ditonton. 10/10

5. In the Line of Duty 4 (1989)

In the Line of Duty 4 (1989) (Foto: iqiyi)

Genre : Action, Crime, Thriller

: Action, Crime, Thriller Rating (IMDb) : 7.1/10

: 7.1/10 Pemain : Cynthia Khan, Donnie Yen, Michael Wong, Yuen Yat-chor, Liu Kai-Chi

: Cynthia Khan, Donnie Yen, Michael Wong, Yuen Yat-chor, Liu Kai-Chi Situs atau platform streaming : Eureka Classics, Cinema Paradiso

Wong ga si je IV: Jik gik jing yan atau In the Line of Duty 4: Witness adalah film aksi kriminal Hong Kong tahun 1989 yang disutradarai oleh Yuen Woo-ping, seorang ahli bela diri legendaris yang menjamin kualitas aksi laga spektakuler.

Film ini merupakan entri keempat dalam seri populer In the Line of Duty yang dikenal dengan aksi intens.

Ceritanya mengikuti seorang polisi Hong Kong yang diperankan Cynthia Khan yang bekerja sama dengan perwira Amerika yang diperankan Donnie Yen untuk melacak kasus penyelundupan narkoba di Seattle, Amerika Serikat.

Situasi menjadi semakin berbahaya ketika mereka menemukan seorang saksi mata yang membawa mikrofilm berisi bukti korupsi yang melibatkan agen CIA dan polisi korup, sehingga mereka harus melindungi saksi tersebut dari kejaran pembunuh bayaran internasional.

Film ini dibintangi oleh Cynthia Khan sebagai Inspektur Yeung Lai-ching, Donnie Yen sebagai Kapten Donnie Yan, Michael Wong, Yuen Yat-chor sebagai saksi, serta Liu Kai-chi.

Peran Donnie Yen di film ini dianggap sebagai salah satu yang memperkuat fondasi kariernya sebelum menjadi bintang besar.

Ia tidak hanya berakting tetapi juga menampilkan aksi bela diri yang cepat, intens, dan sangat teknis, baik dalam pertarungan tangan kosong maupun penggunaan senjata.

Review IMDb oleh drngor: Ini adalah film aksi yang sangat bagus. Film ini menggabungkan kemampuan bela diri Cynthia Khan dan Donnie Yen dengan kemampuan penyutradaraan luar biasa dari Yuen Woo-ping. Ceritanya tentang seorang saksi pembunuhan yang melibatkan CIA yang melarikan diri ke Hong Kong. Namun film ini dipenuhi dengan adegan pertarungan dari awal hingga akhir. Beberapa adegan penting termasuk pertarungan Donnie melawan Michael Woods, duel motor dirt bike, pertarungan Cynthia di shaft elevator, dan pertarungan besar terakhir. Begitu banyak pertarungan bagus sehingga film ini tidak boleh dilewatkan.

6. Tiger Cage 2 (1990)

Tiger Cage 2 (1990) (Foto: mubi)

Genre : Action, Comedy, Crime

: Action, Comedy, Crime Rating (IMDb) : 7.0/10

: 7.0/10 Pemain : Donnie Yen, Rosamund Kwan, David Wu, Robin Shou, Cynthia Khan, Carol Cheng

: Donnie Yen, Rosamund Kwan, David Wu, Robin Shou, Cynthia Khan, Carol Cheng Situs atau platform streaming : Terbatas (rilisan Blu-ray/DVD, Apple TV, YouTube Movies)

Sai Hak Chin atau Tiger Cage 2 adalah film aksi-kriminal Hong Kong yang disutradarai oleh Yuen Woo-ping, seorang maestro koreografi laga yang dikenal dengan gaya pertarungan cepat dan inovatif.

Meskipun menyandang angka “2” pada judulnya, film ini tidak memiliki keterkaitan cerita langsung dengan film pertamanya, sehingga bisa dinikmati secara mandiri.

Film ini memadukan genre aksi, komedi, dan kriminal dalam satu paket yang khas film Hong Kong era 90-an.

Ceritanya mengikuti seorang mantan polisi bernama Dragon Yau yang diperankan oleh Donnie Yen, serta seorang pengacara perceraian bernama Mandy Chang yang diperankan Rosamund Kwan, yang secara tidak sengaja terjebak dalam sebuah skema pencucian uang brutal yang dikendalikan oleh seorang pengacara jahat.

Karena berada di tempat dan waktu yang salah, keduanya justru menjadi buronan dan harus bekerja sama dengan seorang gangster untuk membersihkan nama mereka.

Alur film ini dipenuhi dengan aksi laga intens yang berpadu dengan komedi slapstick dan perkelahian seru yang menjadi ciri khas perfilman Hong Kong pada masa itu.

Selain Donnie Yen dan Rosamund Kwan, film ini juga dibintangi oleh David Wu, Robin Shou sebagai antagonis utama, Cynthia Khan sebagai Inspector Yeung, serta Carol “Do Do” Cheng sebagai Petty Lee.

Peran Donnie Yen dalam film ini dianggap sebagai salah satu puncak performanya dalam hal aksi bela diri.

Ia menunjukkan kemampuan kickboxing dan bela diri campuran yang sangat cepat, agresif, dan dinamis, jauh sebelum ia dikenal luas lewat Ip Man.

Salah satu highlight terbesar adalah adegan pertarungannya melawan Michael Woods dan John Salvitti yang diakui sebagai salah satu adegan laga terbaik di era tersebut.

Selain itu, karismanya sebagai “polisi nakal” juga terasa kuat, membuat karakternya tetap menonjol meskipun alur cerita film ini tergolong standar.

Review IMDb oleh Ash-89: Saya akan mengatakannya lagi: Tiger Cage II adalah film aksi modern Hong Kong terbaik. Film ini memiliki semuanya untuk menjadi klasik: seni bela diri, tembak-menembak, pertarungan pedang yang luar biasa, komedi, serta karakter dan aksi stunt yang bagus!! Jangan tertipu oleh judulnya karena film ini tidak ada hubungannya dengan film pertama Tiger Cage!! Donnie Yen (yang menurut saya luar biasa!!), Robin Shou (dari Mortal Kombat, tapi jangan khawatir dia bertarung sangat bagus di film ini) dan Davis Wu membintangi film aksi luar biasa ini. 20 menit terakhir film ini penuh dengan pertarungan tanpa henti: Robin melawan David, Donnie melawan John Salvitti, Donnie melawan Michael Woods, Donnie melawan Robin!!! Film ini juga disutradarai dengan sangat baik oleh Master Yuen Woo-ping, dan Donnie, Yuen Cheung-Yan, serta Yuen Shun-Yee menangani koreografi aksi. Jika Anda mencari film aksi Hong Kong yang hebat, wajib tonton...............9,3/10

7. New Dragon Gate Inn (1992)

New Dragon Gate Inn (1992) (Foto: imdb)

Genre : Action, Wuxia, Historical

: Action, Wuxia, Historical Rating (IMDb) : 7.2/10

: 7.2/10 Pemain : Brigitte Lin, Maggie Cheung, Tony Leung Ka-fai, Donnie Yen, Lau Shun, Yen Shi-kwan

: Brigitte Lin, Maggie Cheung, Tony Leung Ka-fai, Donnie Yen, Lau Shun, Yen Shi-kwan Situs atau platform streaming : Platform nonton film online

San lung moon hak chan atau New Dragon Gate Inn adalah salah satu film wuxia paling ikonik dalam sejarah perfilman Hong Kong.

Berlatar pada masa Dinasti Ming, film ini menghadirkan cerita penuh intrik politik, pengkhianatan, dan pertarungan kekuasaan yang intens.

Kisahnya berpusat pada Cao Shaoqin yang diperankan oleh Donnie Yen, seorang kasim istana yang kejam dan haus kekuasaan yang memimpin organisasi mata-mata bernama Eastern Depot.

Setelah mengeksekusi seorang menteri perang yang setia, ia menjebak anak-anak menteri tersebut di sebuah penginapan terpencil di gurun bernama Dragon Gate Inn, dengan tujuan memancing para pengikut setia keluar dari persembunyian.

Di sisi lain, pemimpin pemberontak Zhou Huai’an yang diperankan Tony Leung Ka-fai bersama kekasihnya, pendekar pedang Qiu Moyan yang diperankan Brigitte Lin, berusaha menyelamatkan anak-anak tersebut.

Ketegangan semakin meningkat di penginapan yang dikelola oleh Jin Xiangyu (Maggie Cheung), seorang pemilik penginapan yang licik namun karismatik, yang juga memiliki ketertarikan pada Zhou.

Film ini terkenal dengan atmosfernya yang intens, konflik politik yang tajam, serta adegan aksi yang memukau dan penuh gaya.

Peran Donnie Yen sebagai Cao Shaoqin dianggap sangat ikonik, terutama karena ia berhasil menghadirkan sosok antagonis yang kuat, kejam, arogan, namun tetap berwibawa.

Meskipun film ini lebih berfokus pada dinamika karakter dan politik, Donnie Yen tetap menonjol dalam adegan aksi, terutama pada klimaks film yang menampilkan pertarungan akrobatik yang memukau.

Review IMDb oleh kurtisroth: Yang membuat film ini luar biasa sekaligus sedikit “rusak” adalah keseimbangan antara sebagian besar film dan klimaksnya. 95% pertama sangat solid. Namun 5% terakhir menjadi liar, berubah menjadi pertarungan supernatural penuh darah antara Donnie Yen dan para protagonis lainnya. Pecinta film serius mungkin akan ingin uang mereka kembali, tetapi penggemar film Hong Kong akan terpukau sesaat—lalu tertawa dan bersorak. Ini benar-benar gila, dan saya menyukainya. Satu kekurangan saya: terlalu sedikit Donnie Yen. Tapi ada film lain untuk itu.

8. Wu Xia (2011)

Wu Xia (2011) (Foto: imdb)

Genre : Action, Mystery, Drama, Wuxia

: Action, Mystery, Drama, Wuxia Rating (IMDb): 7.0/10

(IMDb): 7.0/10 Pemain : Donnie Yen, Takeshi Kaneshiro, Tang Wei, Jimmy Wang Yu, Kara Hui

: Donnie Yen, Takeshi Kaneshiro, Tang Wei, Jimmy Wang Yu, Kara Hui Situs atau platform streamin g: Vidio, Catchplay+

Wu Xia adalah film aksi-misteri wuxia yang disutradarai oleh Peter Chan dan berlatar di Tiongkok tahun 1917.

Film ini menghadirkan pendekatan unik dengan menggabungkan elemen seni bela diri dengan investigasi forensik ala Sherlock Holmes.

Ceritanya mengikuti Liu Jinxi yang diperankan Donnie Yen, seorang pembuat kertas yang hidup sederhana bersama istri dan dua anaknya di desa terpencil di Yunnan.

Kehidupannya yang tenang terganggu ketika ia secara tidak sengaja membunuh dua penjahat berbahaya yang mencoba merampok toko.

Kejadian ini menarik perhatian seorang detektif cerdas bernama Xu Baijiu (Takeshi Kaneshiro), yang mencurigai bahwa tindakan Liu bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari kemampuan bela diri tingkat tinggi yang tersembunyi.

Peran Donnie Yen dalam film ini dianggap sebagai salah satu yang paling kompleks dalam kariernya.

Berbeda dengan perannya yang eksplosif seperti di Ip Man, di sini ia memerankan sosok yang berusaha meninggalkan masa lalu kelamnya dan hidup sebagai orang biasa.

Ia berhasil menampilkan sisi emosional sebagai suami dan ayah yang penuh kasih, sekaligus menyimpan rahasia besar.

Selain itu, Donnie Yen juga berperan sebagai koreografer aksi, sehingga adegan pertarungan tetap terasa realistis dan memukau, bahkan menggunakan pendekatan anatomi tubuh seperti titik akupresur untuk memberikan kesan lebih “ilmiah” dalam pertarungan.

Review IMDb oleh best_wells: Salah satu film seni bela diri terbaik yang saya tonton dalam beberapa tahun terakhir, bersama Reign of Assassins (2010), menjadi dua film favorit saya sepanjang masa dalam genre ini. Baik Donnie Yen maupun Takeshi Kaneshiro memberikan penampilan yang sangat kuat. Saya akan menilai ini sebagai film terbaik Donnie Yen dalam hal akting—ia benar-benar berkembang pesat hanya dalam beberapa tahun, tidak heran ia menjadi superstar besar di Asia. Film seperti Wu Xia jelas membantu kariernya, meskipun sebagian kredit juga harus diberikan kepada sutradara terkenal Peter Chan yang tahu cara mengeluarkan kemampuan terbaik dari para pemainnya. Film ini sangat menyegarkan untuk genre bela diri dan saya memprediksi film ini akan memenangkan banyak penghargaan. Entah Donnie Yen atau Takeshi Kaneshiro akan membawa pulang gelar aktor terbaik.

9. Ip Man 2 (2010)

Ip Man 2 (2010) (Foto: imdb)

Genre : Action, Martial Arts, Biography

: Action, Martial Arts, Biography Rating (IMDb) : 7.5/10

: 7.5/10 Pemain : Donnie Yen, Sammo Hung, Lynn Hung, Huang Xiaoming, Darren Shahlavi, Simon Yam, Louis Fan

: Donnie Yen, Sammo Hung, Lynn Hung, Huang Xiaoming, Darren Shahlavi, Simon Yam, Louis Fan Situs atau platform streaming : Netflix, Vidio, iQIYI, Google Play Movies

Ip Man 2 adalah kelanjutan dari kisah master Wing Chun legendaris yang disutradarai oleh Wilson Yip.

Berlatar pada tahun 1949–1950-an, film ini mengikuti perjalanan Ip Man yang pindah dari Foshan ke Hong Kong bersama keluarganya untuk menghindari dampak pendudukan Jepang.

Di Hong Kong, ia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesulitan finansial hingga usaha memperkenalkan Wing Chun di tengah komunitas bela diri yang sangat teritorial.

Ia kemudian berhadapan dengan Hung Chun-nam yang diperankan Sammo Hung, seorang master Hung Ga yang memimpin serikat bela diri setempat.

Konflik semakin memuncak ketika seorang petinju Barat bernama Twister (Darren Shahlavi) menghina dan merendahkan bela diri Tiongkok, memaksa Ip Man untuk bertarung demi mempertahankan harga diri bangsa.

Film ini didukung oleh jajaran aktor, seperti Donnie Yen, Sammo Hung, Lynn Hung, Huang Xiaoming sebagai murid pertamanya, serta Simon Yam dan Louis Fan.

Peran Donnie Yen dalam film ini dianggap sebagai salah satu yang paling ikonik dalam kariernya.

Ia menampilkan koreografi Wing Chun yang cepat, presisi, dan elegan, sekaligus memperlihatkan sisi emosional Ip Man yang lebih dewasa dan penuh wibawa sebagai seorang guru.

Salah satu momen terbaik adalah pertarungan antara Donnie Yen dan Sammo Hung, terutama adegan di atas meja yang sering dianggap sebagai salah satu koreografi laga terbaik dalam sejarah film Hong Kong.

Review IMDb oleh dusan-22: Setelah saya menulis komentar tentang Ip Man pertama, saya mengatakan bahwa saya belum melihat film aksi seperti ini sejak Bruce Lee. Nah, ini adalah film dengan level yang sama. Tidak salah. Setelah kita melihat Stallone, Van Damme, dan Schwarzenegger, akhirnya kita mendapatkan satu lagi film tonggak sejarah. Saya benar-benar tidak menemukan hal buruk dalam film ini, kecuali mungkin bagian pertama lebih mengembangkan karakter, sehingga jika Anda belum menonton film pertama, Anda mungkin tidak memahami beberapa bagian di sekuelnya. Tapi selain itu, semuanya adalah karya masterpiece!! Akting, kostum, perkembangan alur aksi dan emosi semuanya luar biasa. Teruslah berkarya—saya belum melihat film aksi sebaik ini dalam waktu lama, terutama dari Hollywood. Setelah Kurosawa dan Bruce Lee, ini adalah nama yang harus Anda ingat!!!

10. Wing Chun (1994)

Wing Chun (1994) (Foto: imdb)

Genre : Action, Comedy, Martial Arts

: Action, Comedy, Martial Arts Rating (IMDb ): 6.9/10

): 6.9/10 Pemain : Michelle Yeoh, Donnie Yen, Waise Lee, Cheng Pei-pei, King-Tan Yuen

: Michelle Yeoh, Donnie Yen, Waise Lee, Cheng Pei-pei, King-Tan Yuen Situs atau platform streaming : Vidio

Wing Chun adalah film aksi-komedi bela diri Hong Kong yang disutradarai oleh Yuen Woo-ping dan menghadirkan pendekatan yang lebih ringan dibanding film bela diri pada umumnya.

Film ini menceritakan kisah Yim Wing-Chun yang diperankan oleh Michelle Yeoh, seorang wanita tangguh yang mempelajari seni bela diri untuk melindungi desanya dari gangguan para bandit.

Selain menghadirkan aksi pertarungan yang kreatif dan inovatif, film ini juga mengangkat tema tentang perjuangan perempuan melawan stereotip dan pandangan merendahkan dari laki-laki pada masa itu.

Peran Donnie Yen sebagai Leung Pok-To memberikan nuansa berbeda dibandingkan peran seriusnya di film seperti Ip Man.

Ia memerankan karakter pria yang merupakan cinta masa kecil sekaligus tunangan Wing Chun, yang berusaha melindunginya meskipun sebenarnya Wing Chun jauh lebih hebat dalam bela diri.

Perannya cenderung lebih santai, ringan, dan komikal, bahkan menjadi sumber humor romantis dalam film.

Meski begitu, dari sisi aksi, Donnie Yen tetap menunjukkan kemampuan bela diri yang luar biasa.

Bersama Michelle Yeoh, Donnie Yen menghadirkan adegan pertarungan yang cepat, dinamis, dan sangat memuaskan.

Selain itu, menariknya, Donnie Yen juga dikenal pernah berkontribusi dalam aspek produksi seperti musik dan koreografi di beberapa film lain pada era tersebut.