10 Film Dwayne Johnson “The Rock” Terbaik, Dari Aksi Brutal hingga Komedi Kocak

Dwayne Johnson, atau yang dikenal sebagai “The Rock”, adalah aktor sekaligus mantan pegulat profesional WWE legendaris generasi ketiga yang sukses menjadi salah satu bintang film aksi terbesar di dunia.

Ia dikenal berkat karisma khas dari dunia gulat, fisik yang kuat, serta kemampuannya memadukan aksi dan komedi dalam film-film blockbuster.

Popularitasnya yang besar juga membuatnya konsisten masuk jajaran aktor dengan bayaran tertinggi di industri hiburan.

Bagi Anda yang ingin menikmati tontonan penuh aksi, petualangan seru, humor segar, dan karakter ikonik, rekomendasi film terbaik Dwayne Johnson dengan rating tinggi ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menemani waktu Anda.

Rekomendasi Film Dwayne Johnson Terbaik

Berikut adalah rekomendasi film Dwayne Johnson terbaik yang menghadirkan perpaduan aksi seru, petualangan menegangkan, humor segar, serta karakter-karakter ikonik yang kuat, dan wajib Anda tonton:

1. Moana (2016)

Moana (2016) (Foto: imdb)

Genre : Animasi, Petualangan, Musikal

Film Moana adalah sebuah petualangan musikal animasi komputer yang mengambil latar di Polinesia kuno, dengan cerita yang sarat nuansa budaya dan spiritualitas laut.

Kisahnya berpusat pada Moana Waialiki, putri kepala suku yang berani dan memiliki rasa ingin tahu besar terhadap lautan, meskipun dilarang oleh ayahnya.

Takdir kemudian memilihnya ketika lautan sendiri mempercayakan sebuah misi penting, yaitu mengembalikan jantung dewi Te Fiti yang telah dicuri, demi menyelamatkan pulaunya dari kutukan kegelapan yang perlahan menghancurkan kehidupan.

Disutradarai oleh Ron Clements dan John Musker, film ini menjadi salah satu karya animasi Disney paling sukses di era modern.

Perjalanan Moana membawanya mengarungi Samudra Pasifik untuk menemukan Maui, seorang demigod yang bertanggung jawab atas hilangnya jantung Te Fiti.

Interaksi mereka berkembang dari konflik menjadi kerja sama yang emosional sekaligus penuh humor.

Tema yang diangkat sangat kuat, mulai dari keberanian mengejar jati diri, pentingnya menjaga lingkungan, hingga nilai keluarga dan tradisi.

Peran Dwayne Johnson sebagai Maui mendapat banyak pujian karena berhasil menampilkan karakter yang kompleks, narsistik namun rapuh, lucu tetapi menyimpan luka emosional.

Ia juga mengejutkan banyak penonton lewat kemampuan bernyanyinya dalam lagu “You’re Welcome”.

Chemistry antara Maui dan Moana menjadi tulang punggung film, menghadirkan keseimbangan antara komedi dan emosi yang membuat cerita terasa hidup dan berkesan.

Review oleh mjsharples: Film ini masih menjadi salah satu film Disney modern terbaik. Sangat menyenangkan untuk ditonton bersama anak-anak. Putri saya особенно menyukai nuansa Polinesia dan lagu-lagunya yang mudah diingat—bahkan saat saya menyanyikannya dengan nada yang tidak pas. Layak ditonton dan juga ditonton ulang dari waktu ke waktu.

2. The Other Guys (2010)

The Other Guys (2010) (Foto: imdb)

Genre : Komedi, Aksi

Film The Other Guys merupakan komedi aksi bertema buddy-cop yang disutradarai oleh Adam McKay.

Ceritanya mengikuti dua detektif NYPD yang kurang dihargai, Allen Gamble, seorang akuntan forensik yang lebih nyaman bekerja di balik meja, dan Terry Hoitz, polisi temperamental yang kariernya merosot setelah insiden memalukan.

Mereka hidup di bawah bayang-bayang dua detektif “super” yang karismatik dan penuh aksi, yaitu Christopher Danson dan P.K. Highsmith.

Namun, situasi berubah drastis ketika Danson dan Highsmith tewas dalam kejadian konyol yang sangat tidak terduga.

Kematian mereka membuka kesempatan bagi Gamble dan Hoitz untuk membuktikan diri melalui penyelidikan kasus korupsi korporasi besar yang ternyata jauh lebih kompleks daripada dugaan awal.

Peran Dwayne Johnson sebagai Christopher Danson, meskipun hanya cameo di awal film, justru menjadi salah satu elemen paling mencolok.

Bersama Samuel L. Jackson, ia memparodikan stereotip polisi aksi yang terlalu percaya diri dengan cara yang sangat lucu.

Karisma Johnson tetap terasa kuat, bahkan dalam waktu layar yang singkat.

Adegan lompat dari gedung yang absurd menjadi salah satu momen paling ikonik dan mengundang tawa dalam film ini.

Review oleh coopdogg7451: Film komedi ini benar-benar luar biasa! Hampir setiap adegan membuat saya tertawa terbahak-bahak! Saya dan teman-teman saya masih sering mengutip dialog lucu dari film ini sampai sekarang. SANGAT LUCU! Ini adalah performa terbaik Will Ferrell dan Mark Wahlberg! Jangan ragu untuk langsung menontonnya.

3. Fast Five (2011)

Fast Five (2011) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Kriminal, Heist

Fast Five atau dikenal juga sebagai Fast & Furious 5: Rio Heist merupakan titik balik penting dalam franchise Fast & Furious.

Disutradarai oleh Justin Lin, film ini mengisahkan Dominic Toretto (Vin Diesel), Brian O’Conner, dan Mia Toretto yang melarikan diri ke Rio de Janeiro setelah berhasil membebaskan Dom dari penjara.

Dalam kondisi terpojok, mereka merencanakan satu aksi besar: mencuri uang sebesar 100 juta dolar dari gembong narkoba korup bernama Hernan Reyes.

Namun, rencana ini menjadi jauh lebih rumit karena mereka tidak hanya diburu oleh anak buah Reyes, tetapi juga oleh agen DSS yang tangguh dan tanpa kompromi, Luke Hobbs.

Film ini menandai perubahan besar dari balapan jalanan menjadi aksi heist berskala besar yang penuh ketegangan, baku tembak, dan pertarungan fisik intens.

Kehadiran Dwayne Johnson sebagai Luke Hobbs menjadi “game changer”. Ia membawa energi baru dengan karakter yang keras, disiplin, dan sangat fisikal.

Perannya dianggap sebagai salah satu tambahan terbaik dalam franchise ini. Pertarungan antara Hobbs dan Dom menjadi salah satu highlight yang paling diingat penonton.

Review oleh tmm_8705: Film ini adalah alasan utama saya akhirnya mencoba menonton seluruh seri lainnya, entah itu keputusan yang baik atau tidak. Ini menjadi perubahan yang menyegarkan dari film-film sebelumnya yang meninggalkan tema balapan jalanan (yang memang sudah cukup dieksplorasi) dan beralih ke arah film aksi perampokan dengan mobil. Dwayne Johnson adalah tambahan yang sangat bagus dan benar-benar membantu seri ini merangkul sisi uniknya. Sejauh ini, ini masih yang terbaik dari franchise ini, sesuatu yang cukup langka untuk film kelima. Aksinya dieksekusi dengan sangat baik dan menyenangkan untuk ditonton. Para pemainnya memiliki karisma yang kuat sebagai satu tim, membuat film ini semakin menarik karena keberagaman karakter tanpa terasa klise. Secara keseluruhan, ini adalah film aksi yang sangat menghibur.

4. Young Rock (2021)

Young Rock (2021) (Foto: imdb)

Genre : Komedi, Biografi, Sitkom

Young Rock adalah serial sitkom komedi yang diangkat dari kisah nyata kehidupan Dwayne Johnson, mulai dari masa kecil hingga perjalanan menuju kesuksesan.

Ceritanya disusun dengan struktur unik yang melompat di antara tiga fase kehidupan, masa kecil di Hawaii, masa remaja di Pennsylvania, dan masa kuliah di University of Miami sebagai atlet sepak bola.

Yang menarik, serial ini menggunakan konsep meta dengan latar tahun 2032, di mana Dwayne Johnson mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat dan menceritakan kembali perjalanan hidupnya melalui wawancara.

Karakter dirinya diperankan oleh beberapa aktor berbeda sesuai usia, sementara Johnson sendiri tampil sebagai versi masa depan sekaligus narator.

Dalam serial ini, Dwayne Johnson tidak hanya berperan sebagai aktor, tetapi juga produser eksekutif.

Ia tampil dengan karisma khasnya, hangat, humoris, dan penuh refleksi diri. Kehadirannya memberikan nuansa emosional yang memperkuat cerita, terutama saat menghubungkan pengalaman masa lalu dengan ambisi masa depan.

Perannya terasa genuine dan membawa keseimbangan antara komedi ringan dan kisah hidup yang inspiratif.

Review oleh michaelgumbo: Sejujurnya, awalnya saya mengira ini akan terasa klise dan hanya menjadi pilot yang gagal, tapi ternyata saya salah besar. Serial ini terasa hangat, manis, dan cukup relatable. Karakternya mudah disukai dan membuatnya nyaman untuk ditonton. Saya sangat berharap serial ini berlanjut karena terasa jujur tanpa berlebihan. Saya sudah menghormati The Rock sebelumnya, tetapi jika setengah dari cerita yang ia bagikan di sitkom ini benar, maka ia benar-benar sosok yang luar biasa. Sangat layak untuk ditonton!

5. Jumanji: Welcome to the Jungle (2017)

Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Petualangan, Komedi

Film Jumanji Welcome to the Jungle merupakan sekuel dari film Jumanji (1995) yang disutradarai oleh Jake Kasdan.

Berbeda dari film sebelumnya, cerita kali ini membawa para karakter masuk ke dalam dunia video game, bukan menghadirkan dunia game ke dunia nyata.

Kisahnya mengikuti empat remaja yang menemukan konsol game tua dan tersedot ke dalam permainan Jumanji.

Mereka terjebak dalam tubuh avatar dewasa yang sangat berbeda dari kepribadian asli mereka. Untuk bisa kembali ke dunia nyata, mereka harus menyelesaikan permainan penuh rintangan berbahaya.

Peran Dwayne Johnson sebagai Dr. Smolder Bravestone menjadi sorotan karena kontras yang unik, ia memerankan karakter fisik yang kuat dan berani, tetapi dengan kepribadian seorang remaja kutu buku yang canggung.

Perpaduan ini menciptakan komedi yang efektif dan menghibur.

Meskipun tidak terlalu “berat”, performa Dwayne Johnson dan Kevin Hart dinilai cukup solid dan menyenangkan, terutama dalam menghadirkan humor berbasis karakter yang berbeda dari citra macho biasanya.

Review oleh markovd111: Ketika saya mendengar ada film “Jumanji” baru dan melihat tampilannya, saya cukup kesal. Saya merasa film ini tidak diperlukan dan tidak mungkin bisa menyamai kualitas dan gaya film pertama. Ekspektasi saya semakin turun saat mengetahui siapa saja pemainnya. Namun dua tahun kemudian, saya akhirnya menontonnya dan ternyata… menyenangkan. Memang bukan film yang membuat Anda tertawa sampai terbahak-bahak atau menangis, tetapi tetap sangat menghibur. Para aktornya tidak kaku dan cukup baik, sehingga Anda akan sering tersenyum, terutama melihat para aktor pria, yang sangat solid—terutama Kevin Hart. Tontonlah bersama teman atau orang terdekat, dan nikmati. Ini bukan mahakarya, tetapi juga bukan sekadar film blockbuster Hollywood yang bodoh.

6. The Rundown (2003)

The Rundown (2003) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Komedi, Petualangan

Film The Rundown, yang di beberapa negara dirilis dengan judul Welcome to the Jungle, merupakan film aksi-komedi tahun 2003 yang disutradarai oleh Peter Berg.

Ceritanya mengikuti Beck, seorang “retrieval expert” atau pemburu hadiah yang terkenal tangguh, cerdas, dan efektif dalam menjalankan tugasnya, tetapi memiliki prinsip pribadi untuk tidak menggunakan senjata api.

Di balik pekerjaannya yang keras, Beck sebenarnya ingin pensiun dan membuka restoran sebagai jalan hidup baru yang lebih tenang.

Namun sebelum benar-benar keluar dari dunia tersebut, ia diberi satu tugas terakhir oleh bosnya, yaitu pergi ke sebuah kota pertambangan terpencil di hutan Amazon, Brasil, untuk membawa pulang anak sang bos, Travis, yang dikenal keras kepala dan pemberontak.

Travis sendiri sedang terobsesi mencari harta karun legendaris yang konon tersembunyi di wilayah tersebut.

Setibanya di sana, Beck tidak hanya berhadapan dengan Travis, tetapi juga dengan Cornelius Hatcher, seorang penguasa tambang yang tiran dan mengendalikan kota dengan tangan besi.

Konflik yang muncul memaksa Beck dan Travis untuk bekerja sama, menghadapi berbagai ancaman, dan bertahan hidup sambil tetap mengejar harta karun tersebut.

Peran Dwayne Johnson sebagai Beck dianggap sebagai salah satu titik penting dalam karier awalnya sebagai bintang film aksi.

Film ini sering disebut sebagai “true arrival”-nya di Hollywood setelah The Scorpion King.

Ia berhasil memadukan kekuatan fisik khasnya dengan elemen komedi yang santai dan natural, terutama melalui chemistry yang kuat dengan Seann William Scott.

Karakter Beck yang enggan menggunakan senjata juga memberi warna tersendiri, menghadirkan adegan pertarungan tangan kosong yang intens sekaligus kreatif.

Salah satu momen paling ikonik dalam film ini adalah kemunculan singkat Arnold Schwarzenegger di awal film, yang seolah secara simbolis “mengoper obor” sebagai bintang aksi kepada Johnson.

Review oleh churei: Film ini memiliki sinematografi yang bagus dan pemandangan yang indah. Namun, yang cukup mengejutkan, justru Seann William Scott yang berhasil mencuri perhatian dari bintang utama Dwayne Johnson. Ceritanya memang sederhana, tetapi tetap menghadirkan humor dan banyak adegan aksi. Bahkan, sebagian besar film dipenuhi aksi yang dibalut sentuhan komedi yang dimainkan dengan baik oleh kedua pemeran utama. Johnson memiliki karisma, tetapi Scott tampil sangat menonjol dengan gaya kocaknya yang khas. Ini adalah film yang cukup menyenangkan untuk ditonton di waktu santai, seperti saat hujan atau salju. Anda tidak akan merasa bosan.

7. Central Intelligence (2016)

Central Intelligence (2016) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Komedi

Film Central Intelligence adalah aksi-komedi yang disutradarai oleh Rawson Marshall Thurber, dengan fokus utama pada chemistry unik antara dua karakter yang sangat kontras.

Ceritanya mengikuti Calvin Joyner, seorang akuntan biasa yang kehidupannya berubah drastis setelah bertemu kembali dengan teman SMA-nya, Robbie Weirdicht, yang dulu sering menjadi korban bullying, namun kini telah berubah menjadi agen CIA bernama Bob Stone yang eksentrik dan penuh kejutan.

Pertemuan ini menyeret Calvin ke dalam dunia spionase internasional yang berbahaya sekaligus absurd.

Bob Stone digambarkan sebagai sosok yang aneh, canggung, dan kekanak-kanakan dalam interaksi sosial, tetapi sangat mematikan dan kompeten saat menjalankan misi.

Performa Dwayne Johnson sebagai Bob Stone mendapat banyak pujian karena ia berhasil membalikkan citra “The Rock” yang biasanya identik dengan sosok kuat dan serius.

Dalam film ini, ia tampil lebih konyol, emosional, dan tidak terduga, tanpa kehilangan sisi aksi yang intens.

Kontras Dwayne Johnson dengan Kevin Hart menciptakan keseimbangan komedi yang sangat efektif, menjadikan perannya sebagai daya tarik utama film ini.

Review oleh nrkimball: Diumumkan bahwa tidak akan ada sekuel, meskipun sebenarnya ada ide-ide menarik untuk melanjutkan cerita. Menurut saya itu sebuah kesalahan, karena setelah menonton film yang lucu, intens, dan menginspirasi ini, saya justru ingin melihat kelanjutannya. Saya ingin melihat perkembangan cerita dan persahabatan para karakternya. Mungkin terlalu berlebihan jika dibandingkan dengan film seperti Rush Hour, Bad Boys, atau Beverly Hills Cop, tetapi saya tidak sepenuhnya menolak kemungkinan tersebut. Film ini punya potensi besar, terutama dengan Kevin Hart dan The Rock di layar yang sama. Saya harap mereka mempertimbangkannya kembali.

8. The Scorpion King (2002)

The Scorpion King (2002) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Fantasi, Petualangan

Film The Scorpion King merupakan film aksi-fantasi petualangan yang berfungsi sebagai prekuel sekaligus spin-off dari The Mummy Returns.

Ceritanya berlatar sekitar 5.000 tahun sebelum era piramida Mesir dan berfokus pada asal-usul Mathayus, seorang prajurit Akkadian yang disegani karena kemampuan bertarungnya.

Mathayus disewa untuk membunuh Cassandra, seorang penyihir yang membantu raja kejam Memnon dalam menaklukkan wilayah gurun.

Namun, misi ini berkembang menjadi perjalanan yang jauh lebih besar, di mana Mathayus berusaha menghentikan kekuasaan tirani Memnon sekaligus menemukan jalannya menuju takdir sebagai Raja Kalajengking.

Film ini menjadi debut utama Dwayne Johnson sebagai pemeran utama di Hollywood.

Penampilan Dwayne Johnson dianggap sebagai daya tarik utama film, terutama karena kekuatan fisiknya yang sangat mendukung adegan aksi seperti pertarungan pedang dan perkelahian intens.

Meskipun kemampuan aktingnya saat itu masih berkembang, karisma alaminya sudah terlihat jelas, menunjukkan potensi besar sebagai bintang aksi masa depan.

Review oleh EmperorNortonII: “The Scorpion King” adalah prekuel dari franchise “The Mummy”. Namun, penggemar film sebelumnya mungkin akan merasa kecewa. Memang, visualnya cukup mengesankan dan aksinya seru, tetapi selain beberapa detail kecil, film ini terasa seperti film yang benar-benar berbeda. Dari segi kualitas, film ini setara dengan film epik pedang dan sandal pada umumnya. Ada nuansa “camp” yang terasa dalam cerita, terutama dalam beberapa dialog. Peran komedi dari Grant Heslov sebagai Arpid dan Kelly Hu sebagai penyihir Cassandra juga cukup menonjol. Penggemar gulat mungkin akan menikmati film ini karena menampilkan The Rock, tetapi mungkin tidak untuk penonton lainnya.

9. The Smashing Machine (2025)

The Smashing Machine (2025) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Olahraga, Biografi

Film The Smashing Machine adalah drama olahraga biografi yang ditulis dan disutradarai oleh Benny Safdie, mengangkat kisah nyata kehidupan Mark Kerr, legenda MMA dan juara UFC.

Dirilis oleh A24 pada Oktober 2025, film ini mendapat pujian karena pendekatan realistis dan kedalaman emosionalnya, bahkan sering dibandingkan dengan film The Wrestler.

Cerita berfokus pada kehidupan Kerr di akhir 1990-an saat berada di puncak kariernya.

Namun, alih-alih hanya menampilkan pertarungan di arena, film ini menggali sisi gelap kehidupannya, termasuk perjuangan melawan kecanduan opioid, hubungan toksik dengan kekasihnya Dawn Staples, serta dinamika persahabatan dengan sesama petarung seperti Mark Coleman.

Penampilan Dwayne Johnson di film ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik sepanjang kariernya.

Ia meninggalkan persona “The Rock” yang kuat dan tak tergoyahkan, lalu menghadirkan sosok yang rapuh, emosional, dan sangat manusiawi.

Transformasi Dwayne Johnson, termasuk penggunaan prostetik untuk mendekati fisik asli Mark Kerr, membuat karakternya terasa autentik dan berbeda drastis dari peran-peran aksinya sebelumnya.

Review oleh xkjmwkxn: Menurut saya, film ini sangat bergantung pada akting para pemainnya. Terasa seperti akan menuju klimaks emosional yang besar, tetapi gagal memberikan pelepasan emosi yang kuat. Alur ceritanya sebenarnya bagus, tetapi kurang memiliki konteks yang mendalam. Ritmenya juga terasa sedikit tidak konsisten, meskipun memiliki potensi yang besar. Banyak pesan dalam film ini terasa setengah tersampaikan. Secara keseluruhan, ini adalah film yang cukup bagus dan layak ditonton, tetapi tidak seemosional yang seharusnya bisa dicapai.

10. Black Adam (2022)

Black Adam (2022) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Petualangan, Fantasi, Superhero

Film Black Adam merupakan film superhero dari DC yang berfokus pada karakter anti-hero Teth-Adam, seorang sosok dengan kekuatan dewa Mesir yang dibebaskan setelah 5.000 tahun dipenjara.

Dalam cerita, ia kembali ke dunia modern dan menegakkan keadilan dengan caranya sendiri yang brutal di negara Kahndaq.

Konflik muncul ketika ia harus menghadapi organisasi kriminal Intergang sekaligus berhadapan dengan Justice Society of America (JSA), yang menganggap metode Black Adam terlalu berbahaya.

Film ini mengusung tone yang lebih serius dibandingkan beberapa film DC lainnya, dengan fokus pada aksi intens dan kekuatan karakter utama.

Peran Dwayne Johnson sebagai Black Adam dinilai sangat cocok dan karismatik. Ia berhasil menghidupkan sosok anti-hero yang kuat, dominan, dan penuh aura intimidasi.

Dedikasinya terhadap proyek ini juga terlihat dari keterlibatannya selama bertahun-tahun dalam pengembangannya.

Secara fisik, penampilannya menjadi salah satu aspek paling menonjol dalam film, memperkuat kesan bahwa Black Adam adalah kekuatan yang sulit ditandingi di DC Universe.