10 Film Heath Ledger Terbaik Rating Tinggi di IMDb, Setiap Adegannya Gak Pernah Gagal!

Heath Ledger (1979–2008) adalah aktor Australia yang diakui secara internasional karena kemampuan aktingnya yang luar biasa dan dedikasinya dalam memerankan karakter kompleks.

Ia dikenal luas lewat perannya sebagai Joker dalam The Dark Knight, yang membawanya memenangkan Academy Award anumerta sebagai Aktor Pendukung Terbaik.

Heath Ledger meninggal di usia 28 tahun akibat overdosis obat resep yang tidak disengaja, diperparah dengan insomnia kronis.

Kariernya mulai menonjol melalui 10 Things I Hate About You (1999) dan A Knight’s Tale (2001), serta perannya sebagai Ennis Del Mar di Brokeback Mountain (2005) yang membawanya ke nominasi Academy Award pertama.

Bagi Anda yang ingin menikmati tontonan dengan cerita kuat, karakter mendalam, dan perpaduan emosi yang khas, film-film Heath Ledger terbaik dengan rating tinggi ini menjadi pilihan tepat.

Rekomendasi Film Heath Ledger Terbaik Rating Tinggi

Berikut adalah rekomendasi film Heath Ledger terbaik dengan rating tinggi yang wajib Anda tonton karena menampilkan jangkauan aktingnya yang luar biasa, karakter-karakter ikonik yang meninggalkan kesan mendalam, serta cerita yang kuat dan menghibur:

1. Roar (1997)

Roar (1997) (Foto: IMDb)

Genre : Aksi, Petualangan, Fantasi

Rating (IMDb) : 7.2/10

Pemain : Heath Ledger, Lisa Zane, Sebastian Roché, Vera Farmiga, John Saint Ryan, Keri Russell

Situs atau platform streaming : Platform nonton film online

: Platform nonton film online Tonton trailer: Roar (1997)

Roar adalah serial televisi fantasi-petualangan yang dirilis pada 1997 dan kini sering terlupakan, tetapi sangat penting dalam perjalanan karier Heath Ledger sebelum ia menjadi bintang internasional.

Serial ini berlatar tahun 400 Masehi, di mana Heath Ledger berperan sebagai Conor, seorang pemuda yang ditakdirkan menjadi pemimpin suku Celtic.

Cerita mengikuti perjuangan Conor dalam menyatukan klan-klan Irlandia yang terpecah-belah untuk menghadapi invasi Kekaisaran Romawi.

Nuansa serial ini lebih gelap dan kompleks dibandingkan dengan serial sejenis seperti Xena: Warrior Princess atau Hercules, menghadirkan drama politik, intrik suku, dan konflik personal yang mendalam.

Serial ini hanya memiliki satu musim dengan 13 episode dan tayang di Fox network sebelum dibatalkan.

Meski pendek, Roar menampilkan adegan laga dan aksi yang menegangkan.

Heath Ledger, yang saat itu berusia sekitar 17-18 tahun, berhasil menampilkan karisma muda sekaligus intensitas emosional yang kuat sebagai seorang pemimpin muda.

Pemeran lain termasuk Lisa Zane sebagai Queen Diana, Sebastian Roché sebagai Longinus, Vera Farmiga sebagai Catlin, John Saint Ryan sebagai Fergus, dan Keri Russell yang muncul di episode awal sebagai Claire.

Peran Ledger dianggap sebagai “permata tersembunyi” karena meski serial ini gagal di rating saat tayang, penampilannya menonjol dan menjadi indikasi awal bakat besar yang kemudian meledak di film-film Hollywood.

Review IMDb oleh hyattjenny18: The Roar adalah salah satu favorit saya ketika masih remaja. Saya menonton Hercules dan Xena dan melihat iklan acara ini saat menonton salah satunya. Minat saya langsung tertarik, saya mengira acaranya mirip dengan Hercules dan Xena, namun saya sangat terkejut bahwa ternyata tidak. The Roar adalah acara yang unik, dan saya sangat kecewa ketika acaranya dibatalkan.

2. 10 Things I Hate About You (1999)

10 Things I Hate About You (1999) (Foto: IMDb)

Genre : Komedi, Romantis, Remaja

Rating (IMDb) : 7.4/10

Pemain : Heath Ledger, Julia Stiles, Joseph Gordon-Levitt, Larisa Oleynik, Larry Miller, Andrew Keegan, David Krumholtz

Situs atau platform streaming : Amazon Prime Video, Bstation

: Amazon Prime Video, Bstation Tonton trailer: 10 Things I Hate About You (1999)

10 Things I Hate About You adalah film komedi romantis remaja yang menjadi salah satu ikon genre ini sejak dirilis pada 1999.

Film ini merupakan adaptasi modern dari karya William Shakespeare, The Taming of the Shrew, tetapi di-setting sekolah menengah di Amerika Serikat.

Ceritanya berpusat pada dua bersaudara, Kat Stratford (Julia Stiles), gadis cerdas, mandiri, dan terkenal galak, serta Bianca Stratford (Larisa Oleynik), gadis populer yang menjadi idola banyak siswa di sekolah.

Ayah mereka memberlakukan aturan unik: Bianca hanya boleh berkencan jika Kat juga memiliki pasangan, memicu skema rumit yang penuh humor dan romansa.

Cameron (Joseph Gordon-Levitt), seorang siswa baru yang jatuh cinta pada Bianca, merancang rencana untuk membayar Patrick Verona (Heath Ledger), si anak nakal sekolah, agar mendekati Kat.

Plot ini membawa kombinasi komedi situasional, ketegangan romantis, dan konflik remaja yang seru, membuat film terasa segar dan menghibur sepanjang durasi.

Heath Ledger sebagai Patrick Verona menjadi sorotan utama film. Ia menghadirkan karisma instan dengan karakter yang nakal namun rapuh, membuat penonton jatuh hati sekaligus tertawa.

Salah satu adegan paling ikonik adalah ketika Patrick menyanyikan lagu di stadion sepak bola untuk memikat Kat, menampilkan bakat vokal dan improvisasi Ledger yang menambah keaslian karakter.

Selain itu, improvisasi kecil, seperti adegan bermain api atau gestur nakal yang spontan, membuat karakter Patrick terasa hidup dan tidak bisa diprediksi.

Film ini mengeksplorasi tema cinta remaja, kejujuran, keberanian menentang stereotip, serta pentingnya menemukan identitas diri.

Karakter Kat dan Patrick menunjukkan pertumbuhan emosional, di mana rasa saling menghormati dan ketertarikan berkembang secara alami.

Chemistry Ledger dan Julia Stiles sangat terasa, menambahkan lapisan romansa yang tulus, lucu, dan memikat.

Review IMDb oleh SnoopyStyle: Kat Stratford (Julia Stiles) adalah gadis yang sulit disukai. Cameron James (Joseph Gordon-Levitt) adalah siswa baru di Padua High di Seattle. Michael (David Krumholtz) menjadi teman baru Cameron. Cameron jatuh cinta pada Bianca Stratford (Larisa Oleynik), tetapi ayahnya, Walter (Larry Miller), tidak mengizinkannya berkencan sampai kedua putrinya lulus. Lalu Walter mengubah aturan sehingga Bianca bisa berkencan jika Kat juga berkencan. Cameron berencana mencari pasangan untuk Kat. Michael memperdaya Joey Donner (Andrew Keegan) agar membayar Patrick Verona (Heath Ledger) yang misterius untuk mendekati Kat. Pada dasarnya, ini adalah versi remaja rom-com dari karya William Shakespeare The Taming of the Shrew. Ceritanya cukup cerdas dan menyenangkan. Ditambah lagi, para pemeran muda yang menarik sangat memikat. Stiles luar biasa dengan karakter yang cerdas dan Ledger menjadi anak nakal yang punya hati baik. Semua terasa menyenangkan.

3. Two Hands (1999)

Two Hands (1999) (Foto: IMDb)

Genre : Komedi, Kriminal, Thriller

Rating (IMDb) : 7.1/10

Pemain : Heath Ledger, Rose Byrne, Bryan Brown, David Field, Susie Porter

Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies

: Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: Two Hands (1999)

Two Hands adalah film komedi kriminal Australia yang dirilis pada 1999 dan sering disebut sebagai “Goodfellas-nya Australia” karena alur ceritanya yang cepat, gelap, namun penuh humor.

Disutradarai oleh Gregor Jordan, film ini mengisahkan Jimmy (Heath Ledger), pemuda 19 tahun yang naif, polos, dan bekerja sebagai penjaga keamanan di klub tari telanjang di Kings Cross, Sydney.

Jimmy digambarkan sebagai karakter yang mudah dipengaruhi situasi di sekitarnya, namun memiliki moral yang kuat dan ketulusan yang membuat penonton bersimpati.

Konflik utama dimulai ketika Jimmy ditugaskan oleh gangster lokal, Pando (Bryan Brown), untuk mengantarkan uang sebesar US$10.000.

Namun, uang itu dicuri oleh dua anak jalanan di Bondi Beach, sehingga Jimmy terjerat hutang dan dikejar Acko (David Field), penjahat yang brutal dan menakutkan.

Dari sini, film bergerak dengan cepat, memadukan adegan aksi yang tegang, komedi gelap, dan situasi kriminal yang sering absurd tetapi tetap masuk akal.

Di tengah kekacauan tersebut, Jimmy jatuh cinta pada Alex (Rose Byrne), yang menjadi motivasi tambahan bagi karakter untuk mencoba menata hidupnya.

Interaksi antara Heath Ledger dan Byrne menghadirkan romansa yang lembut, kontras dengan dunia kriminal di sekeliling mereka.

Adegan-adegan yang menampilkan Jimmy dan Alex menonjolkan sisi emosional karakter, menyeimbangkan ketegangan kriminal dengan nuansa cinta dan humor.

Heath Ledger memerankan Jimmy dengan kombinasi menawan antara naif, canggung, dan berani pada saat yang tepat.

Ia mampu menunjukkan ketakutan, kepanikan, dan rasa bersalah dengan sangat natural, sambil mempertahankan karisma yang membuat penonton tetap ingin mendukungnya.

Adegan kejar-kejaran, konfrontasi dengan gangster, dan momen romantis diintergrasikan dengan lancar, menampilkan bakat Ledger dalam menggabungkan humor, ketegangan, dan emosi.

Review IMDb oleh DukeEman: Jordan membawa kita ke sisi kriminal Sydney yang suram, mengikuti upaya putus asa Jimmy (Heath Ledger), seorang pemuda 19 tahun, yang membawa sebuah pekerjaan untuk seorang gangster lokal dan harus menebusnya sebelum mereka mengejarnya. Para gangster, dipimpin oleh Bryan Brown, adalah sekelompok orang menakutkan dengan selera humor yang khas. Itulah yang membuat film ini berhasil, karena biasanya kita melihat gangster sebagai orang kasar yang ingin menyakitimu. Tapi kelompok ini justru membuatmu tersenyum. Naskah yang terstruktur cerdik dari Jordan membuat karakter saling berinteraksi dan terjebak dalam alur cerita yang rumit.

4. The Patriot (2000)

The Patriot (2000) (Foto: IMDb)

Genre : Drama, Aksi, Sejarah

Rating (IMDb) : 7.2/10

Pemain : Mel Gibson, Heath Ledger, Jason Isaacs, Joely Richardson, Chris Cooper, Tom Wilkinson

Situs atau platform streaming : Amazon Prime Video, Google Play Movies

: Amazon Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: The Patriot (2000)

The Patriot adalah film drama aksi sejarah yang berlatar Perang Revolusi Amerika, khususnya di Carolina Selatan sekitar tahun 1776.

Film ini mengisahkan Benjamin Martin (Mel Gibson), seorang veteran perang Prancis-Indian yang telah pensiun dari dunia militer dan memilih hidup damai sebagai duda dengan tujuh anak.

Kehidupannya berubah drastis ketika putra keduanya, Thomas, dibunuh dengan kejam oleh Kolonel Inggris yang sadis, William Tavington (Jason Isaacs).

Tragedi ini memaksa Benjamin kembali ke medan perang, memimpin milisi kolonial dengan taktik gerilya untuk melawan penjajah Inggris, sekaligus melindungi keluarganya dari kekejaman yang semakin dekat.

Heath Ledger berperan sebagai Gabriel Martin, putra tertua Benjamin. Gabriel digambarkan sebagai sosok idealis, pemberani, dan penuh semangat, yang menjadi kompas moral bagi ayahnya.

Ia juga memainkan peran emosional penting dalam subplot romantis, terutama hubungannya dengan saudara dan cinta pertamanya.

Karakter Gabriel menjadi representasi kepahlawanan muda yang berani melawan ketidakadilan.

Heath Ledger mampu menghadirkan keseimbangan antara keteguhan moral, emosi yang tulus, dan semangat yang membara, sehingga membuat interaksi dengan Mel Gibson terasa sangat harmonis dan menyentuh.

Film ini menampilkan adegan pertempuran epik, taktik militer yang cerdas, dan drama keluarga yang kuat, menjadikan The Patriot lebih dari sekadar film aksi.

Pujian kritis diberikan untuk cara film memadukan sejarah dengan drama personal, serta kualitas akting para pemain.

Penampilan Heath Ledger mendapat sorotan khusus karena mampu bersinar di tengah dominasi Mel Gibson.

Review IMDb oleh RobTheWatcher: Saya sangat terkejut dengan rating rendah di sini. Ini adalah contoh sukses film yang bisa menyeimbangkan karakter dan situasi fiksi di setting sejarah sambil tetap mempertahankan beberapa akurasi. Selain itu, aktingnya solid dan efek serta kualitas produksi untuk film tahun 2000 ini sangat baik.

5. A Knight’s Tale (2001)

A Knight's Tale (2001) (Foto: netflix)

Genre : Komedi, Petualangan, Sejarah

Rating (IMDb) : 7.0/10

Pemain : Heath Ledger, Mark Addy, Alan Tudyk, Paul Bettany, Rufus Sewell

Situs atau platform streaming : Netflix, Prime Video, Bilibili

: Netflix, Prime Video, Bilibili Tonton trailer: A Knight’s Tale (2001)

A Knight’s Tale adalah film komedi-petualangan abad pertengahan yang unik, terkenal dengan gaya anakronisme, menggabungkan elemen sejarah dengan musik dan budaya modern.

Cerita mengikuti William Thatcher (Heath Ledger), seorang squire muda berbakat dalam turnamen jousting, yang setelah kehilangan tuannya menyamar sebagai ksatria bangsawan Sir Ulrich von Lichtenstein.

Tujuannya adalah untuk mengubah nasibnya, membuktikan kemampuan, dan memenangkan hati Jocelyn, seorang wanita ningrat.

Film ini menampilkan perpaduan aksi, romansa, humor, dan musik yang membuatnya terasa segar dan menghibur bagi penonton modern.

Film ini dibintangi Mark Addy dan Alan Tudyk sebagai sahabat setia William, memberikan bumbu komedi dan dinamika persahabatan yang hangat.

Paul Bettany memerankan Geoffrey Chaucer, yang membantu William menjaga identitas palsunya, menambahkan lapisan cerdas dan lucu pada narasi.

Sementara itu, Rufus Sewell berperan sebagai Count Adhemar, rival William, menghadirkan ketegangan kompetitif yang memuncak di arena turnamen.

Heath Ledger, yang saat syuting berusia 20–21 tahun, menampilkan karisma luar biasa sebagai William.

Ia mampu menunjukkan spektrum emosi luas, dari adegan aksi menegangkan di turnamen, hingga momen komedi romantis yang canggung namun menggemaskan.

William adalah karakter underdog yang pantang menyerah, penuh keberanian, dan tulus, membuat penonton bersimpati dan ikut terbawa semangatnya.

Heath Ledger menampilkan kombinasi pesona, humor, dan energi positif yang membuatnya menonjol di layar.

Film ini juga menonjol karena penggabungan musik modern dalam adegan abad pertengahan, menciptakan nuansa segar yang jarang ditemukan di film bertema sejarah.

Selain itu, chemistry Heath Ledger dengan lawan mainnya terasa alami, menambah lapisan romansa yang hangat dan menyentuh.

Review IMDb oleh Danny_kahn: Komentar ini ditujukan untuk mereka yang terganggu dengan musik rock modern dan hal-hal yang tampak tidak sesuai zaman dalam film ini. Film ini dibuat untuk menghibur. Ini bukan film sejarah dan tidak mengaku sebagai film sejarah. Ini adalah cerita tentang seorang pemuda yang bercita-cita lebih dari apa yang ditentukan masyarakat. Film ini menggunakan referensi sejarah dan humor untuk menyampaikan ceritanya kepada penonton. Jadi bagi mereka yang tidak bisa menikmati hiburan karena adanya anachronisme, saya sarankan menjauh dari karya Shakespeare manapun. (Bukan berarti film ini setara Shakespeare...) Pembuat A Knight’s Tale memang ingin menghibur, dan mereka melakukannya dengan baik.

6. Monster's Ball (2001)

Monster's Ball (2001) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Romantis, Psikologis

Rating (IMDb) : 7.0/10

Pemain : Billy Bob Thornton, Halle Berry, Heath Ledger, Peter Boyle, Sean Combs

Situs atau platform streaming : Amazon Prime Video (sewa/beli), Google Play Movies (sewa/beli)

: Amazon Prime Video (sewa/beli), Google Play Movies (sewa/beli) Tonton trailer: Monster's Ball (2001)

Monster’s Ball adalah film drama romantis psikologis yang berlatar di Louisiana, Amerika Serikat bagian Selatan.

Film ini mengisahkan tentang Hank Grotowski (Billy Bob Thornton), seorang sipir penjara yang memiliki pandangan rasis, dan kehidupannya yang berubah setelah serangkaian tragedi keluarga.

Kehilangan putranya membuat Hank tenggelam dalam kesedihan dan kemarahan, hingga pertemuannya dengan Leticia Musgrove (Halle Berry), seorang wanita Afrika-Amerika yang merupakan istri dari narapidana yang baru saja dieksekusi oleh Hank, membuka jalan bagi hubungan yang rumit dan penuh emosi.

Film ini mengeksplorasi tema rasisme, kesepian, duka, dan hubungan manusia yang kompleks, menyoroti bagaimana dua orang yang membawa luka masa lalu bisa saling menemukan ketenangan.

Hank dan Leticia membangun hubungan perlahan, yang awalnya dipenuhi ketidakpercayaan dan rasa bersalah, tetapi berkembang menjadi kedekatan emosional yang mendalam.

Setiap interaksi antara mereka sarat ketegangan dan kerentanan, memperlihatkan akting yang sangat natural dari kedua pemeran utamanya.

Heath Ledger memerankan Sonny Grotowski, anak Hank yang sensitif dan sering bertentangan dengan ayahnya yang keras.

Meskipun perannya relatif singkat, Ledger berhasil menghadirkan karakter yang penuh hati dan emosional.

Ekspresi dan gestur Sonny mampu menambahkan lapisan dramatis tersendiri pada film, menyoroti ketegangan internal keluarga Grotowski dan dampak trauma terhadap hubungan ayah-anak.

Peter Boyle sebagai Buck Grotowski, ayah Hank, menambahkan dimensi keluarga yang lebih luas, menunjukkan siklus kekerasan dan kesepian yang memengaruhi generasi.

Sementara Sean Combs berperan sebagai Lawrence Musgrove, teman dekat Leticia, yang memberikan dukungan emosional tambahan pada cerita.

Review IMDb oleh paul-ayres-60784: Singkirkan bungkusnya, lepaskan kotaknya, dan lihat apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Sebuah drama yang kuat dengan pesan yang mendalam. Akting sangat bagus, naskah dan pengarahan solid, serta sinematografi luar biasa. Mengulas alurnya lebih jauh akan merusak pengalaman. Cukup tonton saja.

7. Brokeback Mountain (2005)

Brokeback Mountain (2005) (Foto: imdb)

Genre : Drama, Romantis, Neo-Western

Rating (IMDb) : 7.7/10

Pemain : Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Michelle Williams, Anne Hathaway, Linda Cardellini

Situs atau platform streaming : Netflix, Amazon Prime Video

: Netflix, Amazon Prime Video Tonton trailer: Brokeback Mountain (2005)

Brokeback Mountain adalah film drama romantis Neo-Western yang disutradarai oleh Ang Lee, diangkat dari cerita pendek karya Annie Proulx.

Cerita berfokus pada hubungan emosional dan seksual yang rumit antara Ennis Del Mar (Heath Ledger) dan Jack Twist (Jake Gyllenhaal), dua pria yang bertemu saat bekerja sebagai penggembala domba di Wyoming pada musim panas 1963.

Film ini menyoroti kehidupan ganda yang mereka jalani selama dua dekade, di mana mereka menikah dengan wanita dan membangun keluarga, namun tetap menjalin hubungan terlarang secara rahasia.

Film ini mengeksplorasi tema cinta, kerinduan, penindasan sosial, dan dilema moral, memperlihatkan konflik antara hasrat batin dan norma masyarakat yang ketat.

Heath Ledger berhasil menghadirkan karakter Ennis Del Mar dengan sangat emosional, menampilkan pria yang introvert, tertahan, dan dipenuhi konflik batin.

Ledger menggunakan tatapan, gerak tubuh, dan intonasi suara untuk menyampaikan emosi yang kompleks, meskipun karakter Ennis tergolong irit bicara.

Jake Gyllenhaal sebagai Jack Twist menambah kedalaman kisah, menghadirkan sisi berani, impulsif, dan penuh gairah.

Chemistry Ledger dan Gyllenhaal terasa sangat nyata, membangun ketegangan emosional yang menyayat hati.

Michelle Williams sebagai Alma Beers, istri Ennis, dan Anne Hathaway sebagai Lureen, istri Jack, memperlihatkan dampak hubungan terlarang ini terhadap keluarga mereka.

Review IMDb oleh aimeelee76: Bagi mereka yang menahan diri menonton karena film ini “gay” atau memiliki adegan cinta antara dua pria… oh! Film ini tidak ada hubungannya dengan seks… dan sejujurnya, saya merasa ini tidak terlalu soal homoseksualitas. Ini adalah kisah cinta paling indah dan menyedihkan yang pernah saya temui, dan fakta bahwa cintanya antara dua pria hanyalah sampingan. Ini tentang cinta antara dua orang yang tidak bisa bersama, dan jika manusia lebih baik dan dunia lebih baik, mereka bisa hidup bersama sampai tua. Saya sangat terharu. AMAZING!!!! Wajib ditonton.

8. Candy (2006)

Candy (2006) (Foto: prime video)

Genre : Drama, Romantis

Rating (IMDb) : 7.2/10

Pemain : Heath Ledger, Abbie Cornish, Geoffrey Rush

Situs atau platform streaming : Prime Video, Pluto TV / Plex

: Prime Video, Pluto TV / Plex Tonton trailer: Candy (2006)

Candy adalah adaptasi dari novel karya Luke Davies, Candy: A Novel of Love and Addiction (1997).

Film ini mengikuti kisah cinta yang intens antara Dan (Heath Ledger), seorang penyair idealis, dan Candy (Abbie Cornish), seorang mahasiswa seni yang energik dan penuh gairah.

Dari awal, kisah mereka dipenuhi romantisme, tetapi cinta mereka secara perlahan tergelincir ke dalam ketergantungan heroin yang menghancurkan hidup mereka.

Cerita dibagi menjadi tiga babak utama: Heaven (Surga), Earth (Bumi), dan Hell (Neraka), menggambarkan evolusi cinta mereka dari gairah awal, kenyataan pahit, hingga kehancuran total akibat adiksi.

Heath Ledger menampilkan Dan dengan cara yang rapuh namun memikat. Ia berhasil menggambarkan seorang pria yang mencintai dengan tulus tetapi kalah oleh kecanduan dan keadaan sekitarnya.

Ekspresinya seringkali minimalis, namun penuh emosi, di mana tatapan dan bahasa tubuhnya menyampaikan rasa sakit, keputusasaan, dan cinta yang tidak bisa menembus pengaruh narkoba.

Abbie Cornish sebagai Candy tampil penuh energi dan kompleksitas, menunjukkan karakter yang sama-sama mencintai tetapi terperangkap dalam siklus destruktif yang mereka ciptakan sendiri.

Geoffrey Rush berperan sebagai Casper, teman dan mentor yang eksentrik, memberikan perspektif lain tentang cinta, seni, dan kehidupan, sekaligus menjadi saksi bagi keruntuhan hubungan Dan dan Candy.

Dinamika antara ketiganya menciptakan ketegangan emosional dan drama yang mendalam, menambah nuansa tragis sekaligus romantis dalam film.

Film ini juga menekankan tema kehilangan kontrol, kesepian, dan kenyataan pahit cinta yang teruji oleh adiksi.

Adegan-adegan Ledger menunjukkan penderitaan fisik dan psikologis akibat sakau, kebimbangan antara cinta dan kehancuran diri, serta konflik internal karakter yang mendalam.

Banyak kritikus menyoroti kemampuan Ledger menyampaikan emosi yang intens tanpa dialog panjang, hanya melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan interaksi sederhana dengan Cornish.

Review IMDb oleh DansLeNoir: Semuanya sepakat bahwa Heath dan Abbie memberikan akting yang luar biasa. Mereka benar-benar hebat. Pembagian cerita menjadi tiga bagian dan emosi yang dirasakan di setiap bagian menjadi lebih mengesankan dengan akting yang brilian. Sebuah cerita indah yang diceritakan dengan sangat baik. Ini pasti termasuk dalam daftar film yang tak akan saya lupakan. Dan saya harus bilang, dari seluruh filmografi Heath Ledger, penampilannya di Candy adalah yang terbaik bagi saya.

9. The Dark Knight (2008)

The Dark Knight (2008) (Foto: imdb)

Genre : Aksi, Thriller, Superhero

Rating (IMDb) : 9.0/10

Pemain : Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Gary Oldman, Michael Caine, Maggie Gyllenhaal, Morgan Freeman

Situs atau platform streaming : Netflix, Catchplay+, Prime Video, HBO Max / HBO GO

: Netflix, Catchplay+, Prime Video, HBO Max / HBO GO Tonton trailer: The Dark Knight (2008)

The Dark Knight adalah film superhero aksi-thriller yang disutradarai oleh Christopher Nolan, terkenal sebagai salah satu film pahlawan super terbaik sepanjang masa.

Cerita berpusat pada Batman (Christian Bale), Letnan James Gordon (Gary Oldman), dan Jaksa Wilayah Harvey Dent (Aaron Eckhart) menghadapi Joker (Heath Ledger), seorang penjahat psikopat yang ingin menghancurkan moral Gotham dan membuktikan bahwa bahkan orang baik bisa menjadi jahat.

Heath Ledger menghadirkan Joker yang menakutkan, cerdas, dan kacau, berbeda dari versi Joker sebelumnya.

Penampilannya menampilkan karakter yang penuh kontradiksi: lucu sekaligus mengancam, gila namun sangat cerdas.

Ia mampu mengekspresikan kegilaan yang terkontrol melalui gerakan tubuh, suara, tawa yang menyeramkan, dan tatapan mata yang menusuk.

Setiap adegan Joker sarat dengan ketegangan psikologis, menimbulkan rasa takut sekaligus kagum pada kecerdasan dan strategi jahatnya.

Christian Bale sebagai Batman menghadirkan sosok pahlawan yang kompleks, menghadapi dilema moral antara keadilan dan hukum.

Aaron Eckhart sebagai Harvey Dent menunjukkan transformasi karakter yang tragis menjadi Two-Face, menekankan tema ketidakpastian moral.

Michael Caine sebagai Alfred dan Morgan Freeman sebagai Lucius Fox menambahkan lapisan emosional dan logistik dalam cerita, sedangkan Maggie Gyllenhaal menggantikan Rachel Dawes dengan karakter yang realistis dan menyentuh.

Film ini menyoroti tema gelap seperti keadilan, moralitas, kekacauan, dan tanggung jawab. Kontras antara Batman yang idealis dan Joker yang anarkis memberikan konflik yang sangat dramatis.

Adegan aksi, strategi, dan dilema emosional dikombinasikan dengan musik Hans Zimmer yang intens, menciptakan atmosfer yang mendalam dan mendebarkan.

Penampilan Heath Ledger dianggap legendaris, memenangkan Oscar Aktor Pendukung Terbaik secara anumerta dan menjadi ikon villain paling berpengaruh di sejarah film superhero.

Review IMDb oleh 0U: Disutradarai dengan percaya diri, gelap, melankolis, dan penuh dengan adegan aksi mengesankan serta cerita kompleks, The Dark Knight termasuk penampilan karier-defining dari Heath Ledger dan akting Oscar-worthy lainnya. Film ini tetap bukan hanya film Batman terbaik, tapi juga film komik terbaik yang pernah dibuat.

10. The Imaginarium of Doctor Parnassus (2009)

The Imaginarium of Doctor Parnassus (2009) (Foto: imdb)

Genre : Fantasi, Petualangan

Rating (IMDb) : 6.7/10

Pemain : Heath Ledger, Johnny Depp, Jude Law, Colin Farrell, Christopher Plummer, Tom Waits, Lily Cole, Andrew Garfield

Situs atau platform streaming : Prime Video, Google Play Movies

: Prime Video, Google Play Movies Tonton trailer: The Imaginarium of Doctor Parnassus (2009)

The Imaginarium of Doctor Parnassus adalah film fantasi-petualangan yang disutradarai Terry Gilliam, dikenal dengan visualnya yang surreal dan imajinatif.

Cerita berpusat pada Dr. Parnassus (Christopher Plummer), seorang pria mistis berusia ribuan tahun yang memimpin rombongan teater keliling.

Ia memiliki “Imaginarium,” sebuah cermin ajaib yang memungkinkan penonton masuk ke dunia imajinasi mereka sendiri, di mana mereka bisa memilih antara kebahagiaan atau kegelapan.

Masalah muncul ketika Parnassus harus menyelamatkan putrinya, Valentina (Lily Cole), yang dijadikan target Iblis, Mr. Nick (Tom Waits), karena perjanjian masa lalu untuk keabadian.

Konflik semakin kompleks ketika mereka bertemu Tony (Heath Ledger), seorang pria misterius yang amnesia dan menjadi sekutu tak terduga.

Karakter Tony menambah dinamika cerita, memunculkan ketegangan sekaligus humor, serta memperkenalkan misteri yang memikat penonton.

Setelah meninggalnya Heath Ledger sebelum syuting selesai, Johnny Depp, Jude Law, dan Colin Farrell menggantikan perannya di dunia imajinasi melalui konsep “cermin ajaib,” yang mengubah penampilan Tony menjadi berbeda di setiap adegan fantasi.

Penampilan Ledger tetap menonjol, menunjukkan karisma, ketajaman, dan aura misterius yang memikat penonton.

Film ini menampilkan dunia fantasi yang luas dan menakjubkan, penuh simbolisme, pertarungan moral, dan dilema etis tentang pilihan hidup.

Tom Waits sebagai Mr. Nick menghadirkan antagonis eksentrik yang menantang moral karakter utama.

Christopher Plummer sebagai Parnassus memberikan kedalaman dramatis dan filsafat kehidupan, sementara Andrew Garfield menambah energi muda dan konflik tambahan.

Peran Tony dianggap sebagai penghormatan terakhir bagi bakat akting Heath Ledger, meninggalkan kesan mendalam pada penonton dan menjadi salah satu film yang paling diingat sebagai tribute bagi aktor luar biasa ini.